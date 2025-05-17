Jotform Fiyatlandırma: Size En Uygun Plan ve Özellikleri Seçin

Çevrimiçi form oluşturucular, kod yazamayan veya manuel veri girişinden kaçınmak isteyen herkes için bir kurtarıcıdır. Kullanımı kolay, son derece özelleştirilebilir ve tüm süreci basitleştirmek için tasarlanmıştır.

Ama bunu zaten biliyorsunuz — Jotform'un fiyatlandırma yapısının buna değer olup olmadığını belirlemek için buradasınız. Sonuçta, altı ay sonra değişen ihtiyaçlarınıza uymayabilecek yapay zeka destekli bir form oluşturucuya neden yatırım yapasınız ki?

Jotform'un planlarını, güçlü yönlerini ve sınırlamalarını önceden anlamak, daha sonra can sıkıcı sürprizlerle karşılaşmanızı önleyebilir. Bu kılavuz, Jotform'un size uygun olup olmadığını ve daha da önemlisi, hangi planın en iyi değeri sunduğunu belirlemek için bilmeniz gereken her şeyi açıklamaktadır. 💡

Jotform nedir?

jotform aracılığıyla

Jotform, veri toplama, ödeme, anket ve daha fazlası için formlar oluşturmanıza, özelleştirmenize ve paylaşmanıza olanak tanıyan bir çevrimiçi form oluşturucu. Küçük işletme sahibi, öğretmen veya sadece bir potluck organize ediyor olun, Jotform size her konuda yardımcı olur.

Basit iletişim formlarından karmaşık anket sonuç şablonlarına kadar her şeyi içeren Jotform şablon kitaplığını keşfederek sıfırdan başlama zahmetinden kurtulabilirsiniz. Sürükle ve bırak arayüzü, tasarımdan etkinlik yönetimi araçlarına ve imza alanlarına kadar her şeyi özelleştirmenize olanak tanır. Bağlantılar, gömme öğeler veya PDF'ler aracılığıyla paylaşım da çok kolaydır.

Sağlık profesyonelleri için HIPAA uyumluluk özellikleri, hassas tıbbi bilgilerin güvenli bir şekilde toplanmasını ve yönetilmesini sağlar.

💡Profesyonel İpucu: Jotform kaynak kodunu indirin ve geliştiricilerinize ek özellikler eklemeleri için düzenlemelerini isteyin.

Jotform kullanım örnekleri

Form oluşturucuların en iyi özelliği, farklı ihtiyaçları karşılayabilmeleridir. Jotform'u kullanabileceğiniz üç yol:

Anketler aracılığıyla veri toplama : Anketler veya araştırma anketleri oluşturun, : Anketler veya araştırma anketleri oluşturun, müşteri geri bildirimlerini toplayın ve sürükle ve bırak, çoklu soru türleri ve koşullu mantık gibi araçları kullanın

Etkinlik kayıtlarını yönetme : Etkinlikler, dersler veya üyelikler için kayıt formları oluşturun, katılımcı bilgilerini alın, katılım onaylarını yönetin ve ödemeleri toplayın

Ödeme gönderilerini düzenleme: PayPal, Stripe ve Square gibi ödeme entegrasyonlarıyla ürün satışı yapın, bağış kabul edin veya hizmetleriniz için ücret alın

📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve uygulamanın gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderin ister elektronik tablolar kullanın, süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

Jotform Fiyatlandırma Planları

Fiyatların değişebileceğini ve bu blog gönderisindeki fiyatların yayın tarihi itibariyle geçerli olduğunu lütfen unutmayın. En son fiyatlar için lütfen Jotform'un web sitesini kontrol edin.

Jotform'un özelliklerini öğrendiğinize göre, şimdi fiyat planlarını inceleyerek ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulalım.

Başlangıç planı

Çevrimiçi formları ilk kez kullanıyorsanız veya temel ihtiyaçlarınız varsa, Jotform'un Ücretsiz planı başlamak için iyi bir yerdir. Platformu keşfedebilir ve herhangi bir ücret ödemeden basit formlar oluşturabilirsiniz.

Anahtar özellikler

Temel form oluşturma: Sürükle ve bırak form oluşturucu, şablonlar ve temel entegrasyonlar dahil olmak üzere Jotform'un temel özelliklerine erişin

Sınırlı kullanım: Beş form oluşturun ve 100 MB depolama alanıyla aylık 100 gönderi alın. Ayrıca 1.000 form görünümü ve toplam 500 gönderi depolama alanı da sunar

Temel işlevler: Form başına 10 alan, aylık 10 ödeme gönderi ve aylık 10 imzalı belge

Sınırlamalar

Jotform markası: Ücretsiz plan kapsamındaki tüm formlarda Jotform logosu ve altbilgi markası görüntülenir ve bunlar kaldırılamaz

Sınırlı kaynaklar: Ücretsiz plan, form, gönderi, depolama ve ödeme gönderilerinin sayısını sınırlar

HIPAA uyumluluğu yoktur: HIPAA uyumluluk özellikleri ücretsiz planda kullanılamaz

Kimler için: Ücretsiz plan, temel form ihtiyaçları ve sınırlı bütçeleri olan bireyler, öğrenciler veya küçük takımlar için idealdir. Form oluşturmaya başlamak için harika bir yoldur, ancak kullanımınız arttıkça yükseltme yapmanız gerekecektir.

Fiyatlandırma:

Ücretsiz

Bronz plan

Bronz planında kaynak sınırı artar ve Jotform markası kaldırılabilir.

Anahtar özellikler

Artırılmış kapasite: 25 form oluşturun ve bunlara erişin, aylık 1.000 gönderi, 1 GB depolama, 10.000 form görünümü ve gönderi depolama

Profesyonel görünüm: Formlarınızdan Jotform markasını kaldırın

Genişletilmiş işlevsellik: Form başına 250 alan, aylık 100 ödeme gönderi ve her ay 100 imzalı belge oluşturun

Sınırlamalar

Yüksek hacimli formlar için uygun değildir: Ücretsiz plana kıyasla zengin özelliklere sahip olsa da, gönderi ve depolama sınırları, yüksek hacimli ihtiyaçları olan işletmeler için hala bir kısıtlama oluşturabilir

HIPAA uyumluluğu yoktur: HIPAA özellikleri mevcut değildir

Kimler için: Bronz plan, ücretsiz planda sunulanlardan daha fazla form, gönderi ve depolama alanına ihtiyaç duyan küçük işletmeler, serbest çalışanlar ve kuruluşlar için uygundur. Ayrıca, profesyonel ve markalı bir görünüm isteyenler için idealdir.

Fiyatlandırma

kullanıcı başına aylık 39

👀 Biliyor muydunuz: B2B karar vericilerin %81'i, satın aldıkları yazılımın yapay zeka içermesinin çok önemli olduğunu söylüyor.

Gümüş plan

Silver plan, özellikler ve maliyetler arasında iyi bir denge sunar.

Anahtar özellikler

Önemli kaynaklar: 50 form kullanın ve aylık 2.500 gönderi alın. 10 GB depolama alanı, 100.000 form görünümü ve 25.000 toplam gönderi depolama alanı ile birlikte gelir

Daha fazla işlevsellik: Form başına 500 alana, aylık 250 ödeme gönderimine ve aylık 250 imzalı belgeye erişin

Sınırlamalar

Maliyet artışı: Bronz planından daha pahalıdır, bu nedenle sınırların artırılmasının ihtiyaçlarınız için maliyeti haklı gösterip göstermediğini değerlendirin

HIPAA uyumluluğu yoktur: HIPAA uyumluluğu hala dahil değildir

Kimler için: Bronz plana kıyasla, Gümüş plan, form kullanımı, gönderi ve depolama alanını artırması gereken büyüyen işletmeler için idealdir.

Fiyatlandırma

kullanıcı başına aylık 49

Altın plan

Gold planı, yüksek hacimli form ihtiyaçları ve HIPAA uyumluluk gereksinimleri olan daha büyük kuruluşlar veya işletmeler içindir.

Anahtar özellikler

Yüksek sınırlar: 100 forma ve aylık 10.000 gönderiye erişin. 100 GB depolama, 1.000.000 form görünümü ve 100.000 toplam gönderi depolama alanı elde edin

HIPAA uyumlu: Sağlık profesyonelleri ve korunan sağlık bilgilerini işleyen kuruluşlar için gerekli olan HIPAA uyumluluk özelliklerini kullanın

Kapsamlı işlevsellik: Form başına 1.000 alan, aylık 1.000 ödeme gönderi ve aylık 1.000 imzalı belge kullanın

Sınırlamalar

En yüksek maliyet: Bu en pahalı standart plandır, bu nedenle yalnızca yüksek sınırlara ve HIPAA uyumluluğuna ihtiyacınız varsa tercih etmelisiniz

Kimler için: Gold planı, HIPAA uyumluluğu ve yüksek hacimli form özelliklerine ihtiyaç duyan büyük kuruluşlar, düzenlemelere tabi sektörlerdeki işletmeler veya sağlık hizmeti sağlayıcıları içindir.

Fiyatlandırma

kullanıcı başına aylık 129

Enterprise planı

Sınırsız gereksinimleri olan işletmeler için Jotform Enterprise planları işinize yarayabilir.

Anahtar özellikler

Sınırsız kullanım: Sınırsız form, gönderi, depolama ve daha fazlasına erişin

Çoklu kullanıcı platformu: Ayrıntılı kontrol ile birden fazla takım ve kullanıcıyı destekleyin

Özel destek: İşlerinizi sorunsuz bir şekilde yürütmek için öncelikli, gerçek zamanlı destekten yararlanın

Gelişmiş özellikler: Tek oturum açma (SSO), veri yerleşimi seçenekleri ve iş akışı oluşturma hizmetlerini kullanın

Sınırlamalar

Fiyatlar yüksek olabilir: Fiyatlandırma ihtiyaçlarınıza göre özelleştirildiğinden, mali durumunuz için bir yük oluşturabilir

Kimler için: Enterprise planı, karmaşık iş akışları, yüksek hacimli gereksinimler ve standart Jotform planlarının karşılayamadığı özel ihtiyaçları olan büyük kurumsal şirketler içindir. Özel fiyatlandırma, gelişmiş güvenlik ve yönetim ihtiyaçlarını karşılarken, çok kullanıcılı platform büyük takımları yönetir.

Fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Diğer fiyatlandırma kademeleri: Jotform, kar amacı gütmeyen kuruluşlara ve eğitim kurumlarına %50'ye varan indirim sunar

🧠 İlginç Bilgi: 1838 yılında, Londra İstatistik Derneği Westminster'daki eğitim durumunu değerlendirmek için erken bir araştırma girişimi başlattı. Bu çaba, verileri sistematik olarak toplamak için yapılandırılmış bir anketin geliştirilmesini ve modern anket metodolojilerinin temellerinin atılmasını içeriyordu.

Jotform Fiyatlandırmasının Artıları ve Eksileri

Jotform'un fiyatlandırma kademelerini inceledikten sonra, bilinçli bir seçim yapmanıza yardımcı olmak için avantajlarını ve dezavantajlarını inceleyelim.

Jotform fiyatlandırma planlarının avantajları

Jotform çevrimiçi form oluşturucu fiyatlandırma kademelerinin bazı avantajları şunlardır:

Ücretsiz plan mevcuttur: Öğrenciler ve bireyler için ilk maliyet olmadan temel özellikleri sunar

Kademeli fiyatlandırma yapısı: İhtiyaçlarınıza göre ölçeklendirme yapmanızı ve form kullanımınız arttıkça yalnızca ihtiyaç duyduğunuz kaynaklar için ödeme yapmanızı sağlar

Çeşitli planlar: Freelancer'lardan küçük girişimlere, orta ölçekli işletmelerden yüksek hacimli gereksinimleri olan büyük kuruluşlara kadar farklı kullanıcı ihtiyaçlarına uygun seçenekler

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar/eğitim indirimleri: Belirli kuruluşlara özel indirimler sunar

Esnek abonelikler: 30 gün içinde tam para iade garantisi ile aboneliğinizi yükseltin, düşürün veya iptal edin

Jotform fiyatlandırmasının dezavantajları

Kaydolmadan önce Jotform fiyatlandırma yapısının bu sınırlamalarını değerlendirin.

Ücretsiz plan sınırlamaları: Sınırlı form, gönderi, depolama ve Jotform markası, artan ihtiyaçlar için kısıtlayıcı olabilir

Maliyet artabilir: Kullanımınız arttıkça ve daha yüksek seviyelere ihtiyaç duydukça, fiyat özellikle küçük işletmeler için önemli bir faktör haline gelebilir

Jotform HIPAA fiyatlandırması: HIPAA uyumluluğu yalnızca Gold ve Enterprise planlarında mevcuttur ve bu, sağlık sektöründeki şirketler ve sağlık profesyonelleri için bir engel oluşturabilir

Seviye atlama maliyeti: Seviyeler arasındaki fiyat farkı oldukça büyüktür, bu nedenle ek özelliklerin maliyeti haklı kılıp kılmadığını dikkatlice değerlendirmeniz gerekir

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Neden Jotform'a alternatifleri keşfetmelisiniz?

Jotform, en popüler ödeme ağ geçitlerinden ödemeleri kabul eder ve harika bir çevrimiçi form oluşturucu. Ancak, diğer araçlar gelişmiş özellikler ve esnek fiyatlandırma kademeleri sunar.

Örneğin, G2'deki bir kullanıcı, Jotform'un ücretsiz sürümünün nasıl kısıtlayıcı olabileceğini şöyle ifade etti:

Tek şikayet, ücretsiz sürümün biraz sınırlı olmasıdır. Birkaç form daha ve biraz daha yükleme alanı olsaydı, mükemmel olurdu. Ücretsiz sürüme göre sadece küçük bir yükseltme ile aylık 5-7 dolarlık bir paket ideal olurdu. 20 dolarlık planın sağladığı tüm bant genişliğine ihtiyacımız yok. Ücretsiz sürüm ihtiyacımızın %90'ını karşılıyor!

Tek şikayet, ücretsiz sürümün biraz sınırlı olmasıdır. Birkaç form daha ve biraz daha fazla yükleme alanı olsaydı, mükemmel olurdu. Ücretsiz sürüme göre sadece küçük bir yükseltme ile aylık 5-7 dolarlık bir paket ideal olurdu. 20 dolarlık planın sağladığı tüm bant genişliğine ihtiyacımız yok. Ücretsiz sürüm ihtiyacımızın %90'ını karşılıyor!

Çevrimiçi formlara büyük ölçüde bağımlı olan küçük bir startup şirketiyseniz, altın ve kurumsal düzeydeki planlara yatırım yapmak ciddi bir yük olabilir. Bu maliyet ve diğer genel giderler en iyi değer olmayacaktır.

Bu nedenle, eksiksiz iş akışı yönetimi vaat eden bir Jotform alternatifi düşünün.

👀 Biliyor muydunuz: People's Climate Vote 2024, iklim değişikliği konusunda dünyanın en büyük anketidir.

ClickUp: Jotform'a Hepsi Bir Arada Alternatif

ClickUp Formları ile formlarda koşullu mantık kullanarak iç geri bildirimleri düzenleyin

Formlardan daha fazlasını yapacak bir şey arıyorsanız, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp sağlam bir alternatif olabilir.

Örneğin, ClickUp Forms sadece bilgi toplamakla kalmaz, bu bilgileri doğrudan iş akışınıza bağlar. Diğer bir deyişle, bu yazılım, eylemleri gerçekleştirmek için kullanıcı geri bildirimlerinden kolayca yararlanmanızı sağlar.

Bir proje hakkında geri bildirim toplamak için bir form oluşturduğunuzu hayal edin. Toplanan yanıtlar otomatik olarak o etki alanı içinde Görevler haline gelir. Ardından bunları takım üyelerine atayabilir ve onlar da varsa iyileştirmeler yapabilir.

Birisi formu doldurduğunda, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak form gönderimlerine göre eylemleri tetikleyen kurallar ayarlayabilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak özel bir otomasyon kurun

Örneğin, bir formun yanıtına göre, parmağınızı bile kıpırdatmadan otomatik olarak görev atayabilir, bildirimler gönderebilir, durumları güncelleyebilir ve hatta alt görevler oluşturabilirsiniz.

ClickUp Otomasyonlarını şu şekilde kullanabilirsiniz:

Manuel veri girişi ve farklı uygulamalar arasında bilgi aktarımı ihtiyacını ortadan kaldırarak genel verimliliği artırın

ClickUp Otomasyonlarını belirli iş akışlarına ve form türlerine göre özelleştirerek, toplanan bilgilere göre doğru eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlayın

Formu gönderenlere otomatik onay veya takip mesajları göndererek iletişimi ve müşteri memnuniyetini artırın

Otomatikleştirilmiş iş akışlarının ilerlemesini izleyin ve iyileştirme alanlarını belirleyin

ClickUp Otomasyonları, işletmelerin manuel çaba harcamadan artan form gönderi hacimlerini yönetmelerine olanak tanır.

Ayrıca, AI destekli ClickUp Brain'i iş akışınıza entegre eder ve veri yönetimini iyileştirir. Verileri toplayın ve iş süreçleriniz ve müşteri tabanınız hakkında daha derin içgörüler elde etmek için kullanın.

ClickUp Brain'in size nasıl yardımcı olabileceği aşağıda açıklanmıştır:

ClickUp Brain ile anket sorularınız için fikirler üretin

Geri bildirim isteme konusunda emin değilseniz, yeni ve mevcut formlar ve anketler için fikirler üretin

Form yanıtlarını anahtar noktalar halinde özetleyerek büyük hacimli verileri daha kolay inceleyin ve analiz edin

Yeni geri bildirim formu şablonları oluşturmak için fikirler toplayın

Form yanıtlarındaki eğilimleri, kalıpları ve içgörüleri belirleyerek karar verme için değerli bilgiler sağlayın

AI'yı ClickUp'ın otomasyon özellikleriyle birleştirerek, duygu analizi veya form verilerinin doğal dil işleme temelinde eylemleri tetikleyin

ClickUp'ın öne çıkan özellikleri

Neden ClickUp'ı Jotform alternatifi olarak düşünmelisiniz?

ClickUp sadece bir form oluşturucu değildir; bir iş yönetimi platformudur. Şöyle düşünün: Jotform formlar oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olur, ancak ClickUp bunları doğrudan projelerinize, görevlerinize ve genel iş akışınıza entegre ederek bir adım daha ileri gider.

Formlarınızı, yapılacaklar listelerinizi, takım iletişiminizi ve diğer her şeyi tek bir yerde düzenleyebilirsiniz. Bu, veri toplama dışında daha fazlasına ihtiyaç duyan takımlar için daha kullanışlıdır.

Farklı uygulamalar arasında geçiş yapmak ve bilgileri manuel olarak aktarmaktan bıktıysanız, ClickUp'ın hepsi bir arada yaklaşımı size çok zaman kazandıracaktır.

Anahtar özellikler

ClickUp, özellikle daha entegre bir çözüme ihtiyaç duyan takımlar için form oluşturma alanında öne çıkan özelliklere sahiptir. Bunları inceleyelim:

1. Formları iş akışlarınızla bağlayın

Her gönderi anında takımınızın inceleyip yanıtlayacağı bir görev oluşturan bir geri bildirim formu düşünün. ClickUp böyle çalışır. ClickUp formları, incelenmek üzere beklemek yerine iş süreçlerinize aktif olarak katılmak üzere tasarlanmıştır.

ClickUp Sohbet'i kullanarak formları paylaşabilir, yanıtları tartışabilir ve platformdaki ilerlemeyi takip edebilirsiniz. Görevleri ve mesajları birbirine bağlayarak bağlamın kaybolmamasını sağlar. Artık sonsuz e-posta zincirleri veya kafa karıştırıcı elektronik tablolar yok.

ClickUp, Google Drive ve Slack gibi popüler uygulamalarla entegre olarak formlarınızı ve verilerinizi halihazırda kullandığınız iç araçlara bağlamanıza olanak tanır. Bu, uygulamalar arasında daha az geçiş ve daha sorunsuz, daha entegre bir ş Akışı anlamına gelir.

Örneğin, form ek dosyalarını otomatik olarak Google Drive'a kaydedebilir veya yeni formlar gönderildiğinde Slack bildirimleri alabilirsiniz.

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Fiyatlandırma genel bakış

ClickUp, bireyler, küçük takımlar ve büyük kurumsal müşterilere uygun kademeli bir fiyatlandırma yapısı sunar.

Planların dökümü aşağıda yer almaktadır:

Sonsuza kadar ücretsiz

Bu plan, yeni başlayan bireyler veya küçük takımlar için tasarlanmıştır. Sınırsız Görev, ortak Çalışma Belgeleri, Beyaz Tahtalar ve Özel Alan yöneticisi gibi temel ClickUp özelliklerine erişmenizi ve platformu ilk elden deneyimlemenizi sağlar. Ve evet, ücretsiz bir ClickUp formu da alırsınız!

Kimler için: Bu plan, kişisel kullanım veya temel ihtiyaçları olan küçük takımlar için idealdir.

Sınırsız plan

Bu plan, depolama sınırlarını kaldırır ve verimliliği ve işbirliğini artıran özellikler ekler.

Sınırsız depolama, entegrasyonlar, gösterge panelleri, misafir erişimi, Gantt grafikleri, Özel Alanlar, sohbet mesajları ve daha fazlasını içeren Ücretsiz planla her şeye erişebilirsiniz.

Kimler için: Sınırsız depolama, entegrasyonlar ve Gantt Grafikleri, Özel Alanlar ve Zaman Takibi gibi anahtar verimlilik özelliklerine erişim ihtiyacı olan küçük ve orta ölçekli takımlar (startup'lar, küçük işletmeler, büyük şirketlerin departmanları).

İş planı

Bu plan, daha fazla kontrol, otomasyon ve yönetim için gelişmiş özellikler ekler.

Sınırsız planındaki her şeyi kullanabilir, ayrıca Google SSO, sınırsız takım, özel dışa aktarma, gelişmiş Otomasyon, Gösterge paneli özellikleri, Zaman Takibi ve daha fazlasını da kullanabilirsiniz.

Enterprise

Bu plan, karmaşık ihtiyaçları olan büyük kuruluşlar için özel olarak tasarlanmıştır ve maksimum güvenlik, kontrol ve destek sunar.

Business planındaki tüm özelliklerin yanı sıra beyaz etiketleme, gelişmiş izinler, form görüntüleme koşullu mantığı, kurumsal API, sınırsız özel rol, MSA ve HIPAA kullanılabilirliği, tek oturum açma (SSO) ve daha fazlası gibi ek özelliklerin de keyfini çıkarın.

Kimler için: Bu plan, hazır çözümlerin yeterli olmadığı ve son derece özelleştirilmiş, kurumsal düzeyde bir platformun gerekli olduğu durumlar içindir.

ClickUp'ın esnek fiyatlandırma yapısı, kullanımınızı ihtiyaçlarınıza göre ölçeklendirmenize olanak tanır.

Home Care Pulse'da gelir operasyonları direktörü olarak çalışan Tyler Guthrie şunları söyledi:

Formlar ve onay süreçleri çok kolay uygulanır ve departmanlar arası taleplerin işlenmesini çok daha kolay hale getirerek zaman tasarrufu sağlar.

Formlar ve onay süreçleri çok kolay uygulanır ve departmanlar arası taleplerin işlenmesini çok daha kolay hale getirerek zaman tasarrufu sağlar.

📋 Ayrıca okuyun: Nesnel Geri Bildirim Sağlamak ve Morali Artırmak için Etkili Çalışan Geri Bildirim Örnekleri

ClickUp ile Ş Akışı ile Formlarınızı Yönetin

Jotform, geniş bir şablon ve entegrasyon aralığıyla form oluşturmak ve yönetmek için sağlam bir araçtır. Ancak, hızla büyüyen işletmeler için en iyi seçim olmayabilir.

Formlardan daha fazlasını sunan, bunları iş akışlarınıza bağlayan ve tüm işlerinizi bir araya getiren bir yazılım düşünün. Örneğin, ClickUp!

ClickUp ile veri yönetimi daha kolay hale gelir. Manuel veri girişi veya farklı uygulamalar arasında bilgi aktarımı ile vedalaşın ve markanızla özelleştirilmiş formlar oluşturun.

Kısacası, ClickUp, veri toplama işlemlerini doğrudan iş akışlarına bağlamak isteyen takımlar için mükemmel bir seçimdir. ✨ ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve iş süreçlerinizi düzenleyin. ✅