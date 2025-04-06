2025'te Risk Yönetimi Mükemmelliği için En İyi 10 AI Aracı

Tarih, potansiyel risklerin belirlenmesi konusunda başarısız olmanın felaketle sonuçlanabileceğini kanıtlamıştır. ABD tarihinin en büyük finansal çöküşlerinden biri olan Lehman Brothers'ın 619 milyar dolarlık borç krizi, 2008 yılında küresel finans piyasalarını çökertmiştir.
Nedeni? İpotek teminatlı riskli menkul kıymetlerin risk değerlendirmesinin yetersiz olması.
Neyse ki, risk yönetimi o zamandan bu yana çok gelişti. Yapay zeka destekli risk yönetimi araçları, makine öğrenimini kullanarak büyük miktarda veriyi analiz eder, tahmine dayalı analitik ile risk faktörlerini belirler ve gerçek zamanlı izleme ile felaketleri önceden önler.
Yasal uyumluluk, veri ihlalleri, dolandırıcılık tespiti veya proje risklerinin yönetimi gibi alanlarda AI, doğal dil işleme özelliği ile risk yönetimini daha hızlı ve akıllı hale getiriyor.
İşte, kuruluşunuzun proje risklerini ele almasına, yasalara uyumu sürdürmesine ve rakiplerinin bir adım önünde olmasını sağlamaya yardımcı olacak, proje risk değerlendirmesi ve risk yönetimi için en iyi 10 AI aracının listesi!
⏰ 60 saniyelik özet
Risk yönetimi için en iyi AI araçlarının ve bu araçların öne çıkan özelliklerinin kısa bir özetini burada bulabilirsiniz:
- ClickUp : AI odaklı risk yönetimi ve iş akışı otomasyonu için en iyisi
- LogicManager: Kurumsal risk yönetimi ve yasal uyumluluk için en iyisi
- RiskWatch: Güvenlik odaklı risk yönetimi ve uyumluluk izleme için en iyisi
- Previse: Enerji ticaretinde yapay zeka destekli risk tespiti için en iyisi
- LogicGate: Büyük ölçekli yönetişim, risk ve uyumluluk yönetimi için en iyisi
- Resolver: Kurumsal çapta risk istihbaratı ve uyumluluk yönetimi için en iyisi
- Quantifind: AI destekli finansal suç tespiti ve risk değerlendirmesi için en iyisi
- Darktrace: Yapay zeka destekli siber risk yönetimi ve otonom tehdit algılama için en iyisi
- Riskified: E-ticarette yapay zeka destekli dolandırıcılık önleme için en iyisi
- IBM OpenPages with Watson: AI odaklı yönetişim, risk ve uyumluluk yönetimi için en iyisi
Risk yönetimi için AI araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Riskler kaçınılmazdır. İşler risksiz olamaz, çünkü riskler olmadan büyüme mümkün olmaz.
İstatistiklere göre, risk uzmanlarının %57'si teknoloji uygulamalarının kullanımıyla karar verme süreçlerinde iyileşme ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde ettiklerini belirtiyor.
Belirsiz durumlarda kesinliğin anahtarı nedir? AI araçlarıyla potansiyel tehditleri yakalamak için kapsamlı risk değerlendirmeleri ve etkili risk azaltma.
📌 İşte, kuruluşunuzda etkili risk yönetimi için doğru risk yönetimi çözümünün sunması gereken anahtar avantajlar ve özellikler:
- Gerçek zamanlı izleme: Değişen risk faktörleri hakkında anlık içgörüler sağlar
- Tahmine dayalı analitik: Makine öğrenimini kullanarak kalıpları belirler ve gelecekteki riskleri tahmin eder
- Otomatikleştirilmiş iş akışları: Manuel hataları azaltır ve verimliliği artırır
- Dolandırıcılık tespiti: Finansal işlemlerde şüpheli faaliyetleri belirler
- Uyum izleme: Mevzuata uyumu sağlar ve cezaları önler
- Özelleştirilebilir gösterge panelleri: Risk raporlarını sektörünüzün ve işinizin ihtiyaçlarına göre uyarlayın
- Veri entegrasyonu: Kapsamlı risk değerlendirmeleri için mevcut sistemlerle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar
- Makine öğrenimi yetenekleri: Gelişmiş algoritmalar kullanarak kalıpları belirler ve anormallikleri tespit eder, böylece proaktif risk algılama sağlar
- Raporlama ve görselleştirme: Risk bilgilerini etkili bir şekilde iletmek için görsel yardımcılarla birlikte net, veriye dayalı raporlar oluşturun
- Veri güvenliği ve gizlilik: Hassas verileri korumak ve yasal uyumluluğu sürdürmek için sağlam güvenlik uygulamalarına uyumu sağlar
Doğru AI tabanlı risk yönetimi aracını seçmek, yalnızca tehditleri önlemekle ilgili değildir; kuruluşunuzda daha akıllı kararlar almak için AI araçlarından yararlanmakla ilgilidir.
Ayrıca okuyun: Görevleri Otomatikleştirmek için AI'yı Kullanma
Risk Yönetimi için En İyi 10 AI Aracı
Risk yönetiminde yapay zeka yeni bir kavram değildir, ancak günümüzde risk faktörleri her zamankinden daha hızlı çoğaldığı için, doğru yapay zeka risk yönetimi çözümünü bulmak işler için kritik öneme sahiptir. En iyi 10 listeye göz atalım!
1. ClickUp (AI odaklı risk yönetimi ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)
McKinsey'e göre, kuruluşların %72'si artık AI sistemleri kullanıyor. Bu da, işlerin risklerin önüne geçmek ve işlerini korumak için otomasyon ve tahmine dayalı analitiğe öncelik verdiğini açıkça gösteriyor.
Ancak sorun şu: Proje riskleri birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda, bu da karar verme sürecini yavaşlatıyor ve risklere maruz kalma olasılığını artırıyor. Profesyonellerin yalnızca %34'ünün kuruluşlarının riskleri etkili bir şekilde yönetmeye hazır olduğunu düşünmesi şaşırtıcı değil.
İşte burada ClickUp devreye giriyor — iş için her şeyi içeren uygulama , yapay zeka destekli hepsi bir arada risk yönetimi platformu ile proje yönetimi, değerlendirme ve iletişimi tek bir yerde tutar.
Gerçek zamanlı içgörüler, AI destekli görev otomasyonu ve özelleştirilebilir gösterge panelleri ile ClickUp, takımların potansiyel riskleri belirlemesine, operasyonları kolaylaştırmasına ve yasal uyumluluğu geliştirmesine yardımcı olur.
Bir sonraki büyük finansal riski bulmak için artık tüm gece boyunca sonsuz elektronik tabloları incelemek zorunda kalmayacaksınız. ClickUp, tüm bunları sizin için otomatikleştirir ve düzenler:
✅ ClickUp Brain: Yapay zeka destekli risk asistanınız
Proje risklerini analiz edebilen, potansiyel uyumluluk sorunlarını öngörebilen ve risk azaltma stratejileri önerebilen bir asistanınız olmasını hiç istediniz mi?
İşte ClickUp Brain — görevleri, belgeleri ve risk bilgilerini tek bir yerde birleştiren yapay zeka destekli bir asistan.
İster bir proje risk yönetimi planı oluşturuyor ister geçmiş verilerdeki kalıpları belirliyor olun, risk tanımlamada tahminlere gerek kalmaz. Risk Yönetimi Planı oluşturucu ve risk değerlendirme istemiyle birkaç saniye içinde strateji oluşturmaya başlayın.
✅ ClickUp Beyaz Tahtalar: AI, bu Risk Değerlendirme Şablonu ile görsel risk izleme ile bir araya geliyor
Risk yönetimi sadece sayılarla ilgili değildir; risklere maruz kalma durumunu mantıklı bir şekilde anlamakla ilgilidir.
ClickUp Beyaz Tahtalar, risk yönetimi çabalarınızı, takımların riskleri haritalayabileceği, risk azaltma stratejileri üzerinde beyin fırtınası yapabileceği ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabileceği etkileşimli, yapay zeka destekli bir alana dönüştürür.
ClickUp'ın Risk Değerlendirmesi Beyaz Tahta şablonu, açık bir işbirliği ortamı sunarak gerçek zamanlı izlemeyi kolaylaştırır, böylece yaklaşan stratejiler ve ilerlemelerden her zaman haberdar olursunuz.
💡 Profesyonel İpucu: Yüksek riskli alanları görselleştirmek ve risk azaltma çabalarına öncelik vermek için yapışkan notlar ve renk kodlu etiketler kullanın.
✅ ClickUp Görevleri: Risk yönetimini bir profesyonel gibi organize edin
Risk değerlendirmelerini istikrar için bir plan olarak düşünün — sağlam bir plan olmadan, beklenmedik boşluklar sorunlara yol açabilir. Riskleri belirliyor, sorunları izliyor veya bulguları raporluyor olun, ClickUp Görevleri her adımın sorunsuz ve kusursuz olmasını sağlar.
15'ten fazla görev görünümü ile risk değerlendirmelerini kendi tarzınızda görselleştirebilirsiniz. Takvim Görünümü'nü kullanarak risk incelemelerini planlayın, Zaman Çizelgesi Görünümü'nü kullanarak ilerlemeyi izleyin ve Çoklu Listeler'i kullanarak farklı takımlar arasındaki riskleri kategorilere ayırın.
📌 Örnek: Dağınık bir risk kaydı yerine, Özel Alanlar kullanarak her potansiyel sorunu önem derecesine göre kategorize eden bir "Risk Yönetimi Gösterge Paneli" oluşturun. Öncelik düzeyleri atayın (düşükten acil olanlara kadar) böylece takımınız önce neye dikkat etmesi gerektiğini bilir.
✅ Risk kaydı şablonları: Kullanıma hazır risk yönetimi çerçeveleri
Riskleri izlemek karmaşık, çok adımlı bir süreç olmamalıdır. ClickUp'ın Risk Kaydı Şablonu, takımların risk kategorilerini değerlendirmesine ve işlem verilerini analiz ederek potansiyel uyumluluk sorunlarını belirlemesine yardımcı olur. Ayrıca, gerçek zamanlı izleme ile risk maruziyetini takip edebilirsiniz.
💡 Profesyonel İpucu: İyi tutulan bir risk kaydı, karar verme sürecini iyileştirir. Özel Alanları kullanarak verilerinizi düzenli ve güncel tutun, son dakika telaşesi yaşamadan yasal uyumluluğu ve paydaşlara şeffaflığı sağlayın.
✅ ClickUp Otomasyonları: Risk yönetimi iş yükünüzü yarı yarıya azaltın
Risk değerlendirmelerini manuel olarak yönetmek zaman alıcı bir iştir, öyleyse neden bu ağır işi yapay zekaya bırakmıyorsunuz? ClickUp Otomasyonları, potansiyel riskleri belirleyerek, riskleri azaltma görevlerini doğru takımlara atayarak ve ilerlemelerini gerçek zamanlı olarak izleyerek risk yönetimi çabalarını kolaylaştırır.
ClickUp Otomasyonları, bir risk arttığında anında bildirimler göndererek dolandırıcılığın önlenmesine ve olay raporlarının hazırlanmasına yardımcı olur.
📌 Örnek: BT güvenlik olayı yanıtı
Bir şirket, BT sisteminde veri ihlali riski tespit eder. Görevleri manuel olarak delege etmek yerine, ClickUp Otomasyonları:
- "Kritik Güvenlik Riski" görevi oluşturur ve bunu siber güvenlik takımına atar.
- Önceden tanımlanmış risk azaltma adımları (ör. kimlik bilgilerini sıfırlama, denetim günlükleri) içeren bir kontrol listesini tetikler.
- Görev 24 saat içinde tamamlanmazsa yöneticilere uyarı gönderir.
✅ ClickUp Gösterge Panelleri: En gelişmiş risk istihbarat merkezi
Merkezi bir veri merkezi olmadan riskleri yönetmek, risk değerlendirmelerinizde bazı ölçütleri gözden kaçırmanıza neden olabilir.
Bu nedenle, ClickUp Dashboards'un 50'den fazla özelleştirilebilir bileşeni, risk faktörlerini, uyumluluk ölçütlerini ve finansal riskleri tek bir yerden izlemenize yardımcı olabilir.
Denetim izlerini izleme, diğer finansal kurumları ve finansal piyasaları izleme veya siber tehditleri belirleme gibi her şey, etkili risk yönetimi için görselleştirilir ve düzenlenir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Hedef izleme: ClickUp Hedefleri ile risk azaltma için ölçülebilir hedefler belirleyin ve zaman içindeki ilerlemeyi izleyin
- İşbirliği araçları: ClickUp Belgeleri'ni kullanarak riskleri belgelendirin, sahiplik atayın ve risk yönetimi stratejileri hakkında takım tartışmalarını kolaylaştırın
- Zaman takibi: Risk azaltma çabalarına harcanan zamanı doğru bir şekilde izleyin ve kaynakların verimli bir şekilde tahsis edilmesini sağlayın
- 1000'den fazla araçla entegrasyon : ClickUp'ı CRM yazılımı, veri analizi araçları, finansal sistemler ve sorunsuz risk yönetimi için diğer birçok araçla bağlayın
- Özelleştirilebilir iş akışları: Özel görev türleri, risk izleme alanları ve onay iş akışları ayarlayarak özel risk yönetimi süreçleri oluşturun
- Çoklu görünümler: Yapılandırılmış risk izleme için Tablo Görünümü, risk bağımlılıklarını görselleştirmek için Zihin Haritaları ve azaltma zaman çizelgelerini izlemek için Gantt Grafikleri dahil olmak üzere 15'ten fazla ClickUp Görünümü ile risk verilerini etkili bir şekilde düzenleyin
ClickUp sınırlamaları
- Platformun geniş özellikleri yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir
- Mobil uygulamada masaüstü sürümünde bulunan bazı işlevler yoktur
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
Bir Capterra kullanıcısı şöyle dedi:
Kariyerimin başından beri ClickUp kullanıyorum. Gelişmiş özellikleri ve güzel arayüzü, takımımızın her görevde verimliliğimizi ve doğruluğumuzu en üst düzeye çıkarmasını sağlıyor. Artık her proje daha düzenli ve temiz görünüyor.
Kariyerimin başından beri ClickUp kullanıyorum. Gelişmiş özellikleri ve güzel arayüzü, takımımızın her görevde verimliliğimizi ve doğruluğumuzu en üst düzeye çıkarmasını sağlıyor. Artık her proje daha düzenli ve temiz görünüyor.
💡Pro İpucu: Risk yönetimi sadece önlemeyle ilgili değildir, hazırlık ile de ilgilidir. Sağlam bir acil durum planı, işler ters gittiğinde işinizin dayanıklılığını korumasını sağlar. Planınızı nasıl geliştirebileceğinizi buradan keşfedin!
2. LogicManager (Kurumsal risk yönetimi ve yasal uyumluluk için en iyisi)
Kurumsal risk yönetimi (ERM) söz konusu olduğunda, özellikle yasal uyumluluk ve risk değerlendirmelerinin hassasiyet gerektirdiği durumlarda, dağınık bir yaklaşım yeterli olmaz.
LogicManager her şeyi tek bir çatı altında toplar ve tüm risk azaltma taleplerini karşılar. Kuruluşların potansiyel riskleri belirlemelerine, dalga etkilerini tahmin etmelerine ve uyumluluk izlemeyi otomatikleştirmelerine yardımcı olan merkezi bir risk yönetimi merkezi sunar.
LogicManager'ın en iyi özellikleri
- Risk verilerini, uyumluluk bilgilerini ve denetim programlarını birleştirerek kurumsal risklerin birleşik bir görünümünü elde edin
- Sektöre özgü düzenlemelere ve standartlara göre uyarlanmış risk değerlendirme çerçevelerini analiz edin
- Risk profillerini görselleştirmek ve tehditlere öncelik vermek için ayrıntılı raporlar, ısı haritaları ve gösterge panelleri oluşturun
- Azaltma stratejilerinin ne kadar iyi işlediğini izleyin ve risklerin doğru şekilde yönetildiğinden emin olun
- Bir kuruluşun risk yönetimi olgunluğunu değerlendirin ve iyileştirme alanlarını belirleyin
LogicManager sınırlamaları
- Büyük risk veri kümelerini yönetmek zor olabilir ve bu da gezinmeyi ve analizi zorlaştırır
- Bazı kullanıcılar, raporlama araçlarının çeşitli paydaşlara risk bilgilerini sunmak için yeterince derin olmadığını düşünüyor
- Kuruluşlar risk değerlendirmelerini sık sık güncellemek ve ayarlamak zorundadır
LogicManager fiyatlandırması
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
LogicManager puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (50'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar LogicManager hakkında ne diyor?
Bu G2 kullanıcısına göre:
Platform, genel olarak çok kolay anlaşılır ve kullanıcılar/yöneticiler kullanmaya başlamak için çok az eğitime ihtiyaç duyar. Ben birincil sistem yöneticisiyim ve LogicManager'da kontrollerimizi nasıl uyguladığımıza dair birkaç yineleme oldu.
Platform, genel olarak çok kolay anlaşılır ve kullanıcılar/yöneticiler kullanmaya başlamak için çok az eğitime ihtiyaç duyar. Ben birincil sistem yöneticisiyim ve LogicManager'da kontrollerimizi nasıl uyguladığımıza dair birkaç yineleme oldu.
3. RiskWatch (Güvenlik odaklı risk yönetimi ve uyumluluk izleme için en iyisi)
Riskwatch, risk değerlendirmelerini, uyumluluk izlemeyi ve güvenlik analizlerini önceliklendiren bir risk yönetimi çözümüdür.
RiskWatch, kuruluşların potansiyel riskleri belirlemelerine, tehditleri analiz etmelerine ve uyumluluğu izlemelerine yardımcı olur.
RiskWatch'ın en iyi özellikleri
- Potansiyel riskleri belirlemek, ciddiyetini değerlendirmek ve olasılığını belirlemek için araçlara erişin
- Riskleri etki düzeyine göre sıralamaya yardımcı olun ve hedefli risk azaltma stratejileri oluşturun
- Güvenlik olaylarına, uyumluluk ihlallerine ve operasyonel kesintilere hızlı yanıt verin
- Risk maruziyeti, güvenlik tehditleri ve yasal uyumluluk hakkında gerçek zamanlı içgörüler sağlayın
- Kullanıcıların özel raporlar oluşturmasına ve anahtar bulguları paydaşlarla paylaşmasına olanak tanıyın
- Üçüncü taraf veri analizini kullanarak konuma, sektör standartlarına ve geçmiş olaylara göre riski değerlendirin
RiskWatch sınırlamaları
- İlk risk analizinde dikkate alınmayan yeni riskleri tespit etmekte zorlanabilirsiniz
- Olasılığı düşük, etkisi yüksek bazı riskler fark edilmeyebilir
- Finansal, operasyonel ve harici kaynaklardan veri çekmek karmaşık olabilir
RiskWatch fiyatlandırması
Enterprise: Özel fiyatlandırma
RiskWatch derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Ayrıca okuyun: Yaygın AI Zorluklarının Üstesinden Nasıl Gelinir?
📮 ClickUp Insight: İş gücünüzün büyük bir kısmı, bağlamı belirlemek için dış yardıma ihtiyaç duyar. Bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ü, ihtiyaç duydukları bağlamı toplamak için her gün 1-3 kişiye başvurur. Peki ya her şey zaten belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı?
ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile bağlam değiştirme artık bir sorun değil. Sorunuzu doğrudan çalışma alanınızdan sorun, ClickUp Brain bilgileri çalışma alanınızdan ve bağlı üçüncü taraf uygulamalardan alacaktır!
4. Previse (Enerji ticaretinde yapay zeka destekli risk tespiti için en iyisi)
Previse Coral, enerji şirketlerinin potansiyel riskleri belirlemelerine, maruz kalma risklerini yönetmelerine ve piyasa dalgalanmalarına gerçek zamanlı olarak yanıt vermelerine yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir Enerji Ticareti ve Risk Yönetimi (ETRM) sistemidir.
Avrupa elektrik, doğal gaz ve sertifika ticareti için özel olarak geliştirilen Previse Coral, özelleştirilebilir raporlama özellikleriyle yapay zeka destekli analizler sunar. Bu sayede şirketler, öngörülemeyen piyasa risklerinin bir adım önünde olur.
Previse'ın en iyi özellikleri
- Makine öğrenimini kullanarak işlem verilerini analiz edin ve dolandırıcılık faaliyetlerini veya finansal riskleri tespit edin
- İşlemler gerçekleşirken potansiyel riskler hakkında anında uyarılar göndererek hızlı yanıt verin
- İşletmenize özel ihtiyaçlara ve risk profillerine göre özelleştirilmiş risk raporları oluşturun
- Kolay gezinme, risk izleme ve veri yorumlama için sezgisel tasarım
- Artan veri hacimlerine ve pazarın karmaşıklığına uyum sağlayın
Previse sınırlamaları
- Doğru risk hesaplamaları için piyasa verilerinin entegrasyonuna aşırı bağımlılık, bu da dalgalı piyasalarda sınırlayıcı olabilir
- Niş ticaret ihtiyaçları olan işletmeler için sınırlı özelleştirme
- Karmaşık finansal risk modellerini kullanan kullanıcılar için potansiyel öğrenme eğrisi
Previse fiyatlandırması
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Previse derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
🧠 Biliyor muydunuz? AI ve ML aynı şey değildir; AI'yı beyin, ML'yi ise öğrenme süreci olarak düşünün. Her bölgedeki şirketlerin neredeyse üçte ikisi artık en az bir iş fonksiyonunda AI kullanıyor! Kavramları anlamak için AI ve makine öğrenimi arasındaki nüanslara bakın!
5. LogicGate (Büyük ölçekli yönetişim, risk ve uyumluluk yönetimi için en iyisi)
LogicGate, kuruluşların riskleri değerlendirmesine, iş akışlarını otomatikleştirmesine ve tek bir özelleştirilebilir sistem içinde uyumluluğu kolaylaştırmasına yardımcı olan bir yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) platformu olarak tasarlanmıştır.
LogicGate, işleri uyumluluk konusunda güvence altına almak için, elektronik tablolar arasında geçiş yapmak ve denetim izlerini takip etmek yerine, otomatik risk değerlendirmeleri, kanıt toplama ve risk ölçümleme araçları sunar.
LogicGate'in en iyi özellikleri
- Tek bir platformda yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) süreçlerini yönetmek için AI yönetişiminden yararlanın ve kapsamlı bir risk genel görünümü elde edin.
- Risk değerlendirmelerini, risk azaltma planlamasını ve raporlamayı otomatikleştirerek manuel çabayı ve insan hatalarını azaltın
- Risk değerlendirmelerini sektör düzenlemelerine ve özel iş ihtiyaçlarına göre özelleştirin
- Etki olasılığı ve potansiyel sonuçlara göre riskleri önceliklendirin
- Risk eğilimlerini görselleştirmek ve içgörüleri iletmek için kapsamlı raporlar ve gösterge panelleri oluşturun
LogicGate sınırlamaları
- Raporlamada sınırlı filtreleme seçenekleri sunarak, belirli tarihlere ait içgörüleri elde etmeyi zorlaştırır
- Otomatik denetim kanıtı toplama özelliği yoktur, uyumluluk izleme için manuel giriş gerekir
- Son derece özelleştirilebilir iş akışları sağlar, ancak bazı kullanıcılar bunların gezinmesi daha az sezgisel bulmaktadır
LogicGate fiyatlandırması
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
LogicGate puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (160+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (60'tan fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar LogicGate hakkında ne diyor?
Bir Capterra kullanıcısı şöyle dedi:
LG Destek ekibi oyunun kurallarını değiştiriyor! Uygulamaları bir arada tutan ve kuruluşunuzun ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp otomasyonu da kucaklayan bir uygulama oluşturmanıza yardımcı olan yapıştırıcı gibidirler.
LG Destek ekibi oyunun kurallarını değiştiriyor! Uygulamaları bir arada tutan ve kuruluşunuzun ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp otomasyonu da kucaklayan bir uygulama oluşturmanıza yardımcı olan yapıştırıcı gibidirler.
6. Resolver (Kurumsal çapta risk istihbaratı ve uyumluluk yönetimi için en iyisi)
Resolver, finansal, operasyonel, uyumluluk ve güvenlik riskleriyle uğraşan kuruluşlar için tasarlanmıştır. Çözüm, risk değerlendirmeleri için eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayarak işletmelerin bilinçli kararlar almasına yardımcı olan risk istihbaratı ve denetim izleme sağlar.
Resolver ayrıca birden fazla kaynaktan risk verilerini entegre ederek, kurumsal çapta tehditlerin net ve doğru bir görünümünü sağlar.
Resolver'ın en iyi özellikleri
- Potansiyel riskleri gerçek olaylarla ilişkilendirerek, doğru risk azaltma planlaması ve risk kaydı güncellemelerini sağlayın
- Daha bilinçli kararlar almak için gerçek dünya verilerine dayalı, eyleme geçirilebilir risk değerlendirmeleri gerçekleştirin
- Yasal gereklilikleri düzenleyip izleyerek uyumluluk yönetimini kolaylaştırın
- İç denetimler aracılığıyla riskleri belirleyin ve izleyin, sorunlar büyümeden proaktif olarak ele alın
- Risk istihbaratı verilerini birleştirin ve analiz edin, risklerin iş üzerindeki gerçek etkisini ortaya çıkarın
- Birden fazla kaynaktan gelen verileri entegre ederek bütünsel bir risk görünümü sağlayın
Resolver sınırlamaları
- Departmanlar arası veri entegrasyonu doğru şekilde yönetilmezse, silo haline gelmiş risk yönetimi ortaya çıkar
- Sınırlı veya yanlış verilere dayandığında eksik risk değerlendirmeleri üretir
Resolver fiyatlandırması
Enterprise: Özel fiyatlandırma
Resolver derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (160'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (60+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Resolver hakkında ne diyor?
Bu G2 kullanıcısına göre:
Resolver, RCSA deneyimini yaşayan kullanıcılar için oldukça kullanıcı dostu bir araç. Bu araç, şirketimizin ikinci savunma hattında bir devrim yarattı. Kullanıcılar artık çok daha az tedirgin ve aracı daha sezgisel buluyor.
Resolver, RCSA deneyimini yaşayan kullanıcılar için oldukça kullanıcı dostu olduğunu düşünüyorum. Bu, şirketimizin ikinci savunma hattı için bir dönüm noktası oldu. İnsanlar çok daha az korkuyor ve daha sezgisel buluyor.
Ayrıca okuyun: İzleme ve Operasyonlar için En İyi AIOps Araçları
7. Quantifind (Yapay zeka destekli finansal suç tespiti ve risk değerlendirmesi için en iyisi)
Quantifind, kara para aklama ve dolandırıcılık dahil olmak üzere potansiyel finansal riskleri tespit etmek için karmaşık varlık ağlarını analiz eden yapay zeka destekli bir risk yönetimi platformudur.
Quantifind, makine öğrenimi ve veri analizinden yararlanarak, işletmelerin ve devlet kurumlarının şüpheli faaliyetleri belirlemesine, yüksek riskli kuruluşları izlemesine, operasyonel verimliliği sağlamasına ve uyumluluk çabalarını geliştirmesine yardımcı olur.
Quantifind'in en iyi özellikleri
- Bireyler ve işlerle ilişkili potansiyel riskleri belirlemek için geniş veri kaynaklarını analiz edin
- Geleneksel yöntemlerin gözden kaçırabileceği gizli bağlantıları ve risk modellerini tespit edin
- Yaptırım listelerine göre kuruluşları tarayın ve şüpheli etkinlikler için gerçek zamanlı uyarılar oluşturun
- Derinlemesine risk araştırmaları için ilişki haritalama ve veri görselleştirme araçlarına erişin
- Müşteri risk profillerini otomatik olarak değerlendirerek KYC süreçlerini kolaylaştırın
- Büyük veri hacimlerine ve değişen düzenleyici ortamlara uyum sağlayın
Quantifind sınırlamaları
- Gelişen dolandırıcılık taktiklerinin bir adım önünde olmak için sık model güncellemeleri gerekir
- Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için zor olabilecek karmaşık veri içgörülerini sunar
- Otomasyona büyük ölçüde bağlıdır, bu da insan gözetiminin eksikliği durumunda risklerin gözden kaçmasına neden olabilir
Quantifind fiyatlandırması
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Quantifind derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
🔮 Anahtar Bilgi: AI riskleri yönetebilir, ancak doğru politikalar olmadan yeni riskler yaratabilir. Şirket AI politikası oluşturmak için bu adım adım kılavuzu kullanarak net AI yönergeleri belirleyin.
8. Darktrace (Yapay zeka destekli siber risk yönetimi ve otonom tehdit algılama için en iyisi)
Siber tehditler güvenlik takımınızın mesaiye başlamasını beklemez, Darktrace de öyle. Kendi kendine öğrenen yapay zeka kullanarak Darktrace, ağ etkinliğini gerçek zamanlı olarak izler, yeni saldırı modellerine uyum sağlar ve potansiyel siber riskleri tırmanmadan önce belirler.
Darktrace, önceden tanımlanmış tehdit imzalarına güvenmek yerine, "normal" ağ davranışını anlayarak, daha önce görülmemiş bir saldırı olsa bile şüpheli her şeyi işaretler.
Otomatik tehdit yanıtından saldırı yüzeyi yönetimine kadar, siber risklerin azaltılmasına proaktif bir yaklaşım sunar.
Darktrace'in en iyi özellikleri
- Normal ağ faaliyetlerini analiz ederek siber tehditlere işaret edebilecek anormal davranışları tespit edin
- Gerçek zamanlı güvenlik olaylarını tespit ederek takımların anında yanıt vermesini sağlayın
- Daha iyi olay analizi ve risk önceliklendirme için tehdit görselleştirme gösterge panellerini inceleyin
- Tehditleri otomatik olarak kontrol altına alarak kötü amaçlı etkinlikleri minimum manuel müdahaleyle izole edin
- Farklı sistemlerdeki tehdit verilerini ilişkilendirerek gizli saldırı modellerini ortaya çıkarın
- Sürekli gelişen siber risklere uyum sağlar, sürekli koruma için yeni ağ davranışlarını öğrenir
Darktrace sınırlamaları
- Algılanan tehditlerin ciddiyetini belirlemek için manuel analiz gerekir
- Veri kalitesine bağlıdır, yani eksik veya hatalı ağ günlükleri algılama doğruluğunu etkileyebilir
- Özellikle AI tabanlı siber güvenliğe yeni başlayan takımlar için zor bir öğrenme süreci sunar
Darktrace fiyatlandırması
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Darktrace derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (25+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Darktrace hakkında ne diyor?
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:
Hem şirket içinde hem de bulutta ağı izlemek için harika bir sistem. Tek bir arayüzden, işimiz için kritik öneme sahip hizmetlerimizdeki ağ trafiğini izleyebilir ve inceleyebiliriz. Arayüz, canlı trafiği gösterir ve etkinlikleri geri sararak olayların ne zaman ve nasıl gerçekleştiğini görebilmemizi sağlar.
Hem şirket içinde hem de bulutta ağı izlemek için harika bir sistem. Tek bir arayüzden, işimiz için kritik öneme sahip hizmetlerimizdeki ağ trafiğini izleyebilir ve inceleyebiliriz. Arayüz, canlı trafiği gösterir ve etkinlikleri geri sararak olayların ne zaman ve nasıl gerçekleştiğini görebilmemizi sağlar.
🔮 Anahtar Bilgi: AI riskleri tespit edebilir, ancak siber güvenlik için manuel müdahaleyi de gerektiren sağlam bir savunma planı gerekir. Daha güçlü koruma için siber güvenlik risk yönetimi çerçevesini nasıl uygulayacağınızı öğrenin.
9. Riskified (E-ticarette yapay zeka destekli dolandırıcılık önleme için en iyisi)
Dolandırıcılık, çevrimiçi perakendeciler için sürekli bir mücadeledir ve iyi müşterileri geri çevirirken kötü müşterileri bloke etmek maliyetli bir hatadır. Riskified, AI destekli risk değerlendirmesi kullanarak potansiyel dolandırıcılıkları tespit etmeye, meşru işlemleri onaylamaya ve ters ibraz risklerini en aza indirmeye yardımcı olur.
Riskified'ın makine öğrenimi modelleri, tüccarları güvenlik ve satış arasında seçim yapmaya zorlamak yerine, işlem modellerini gerçek zamanlı olarak analiz ederek işletmelerin gelirlerini en üst düzeye çıkarırken dolandırıcıları uzak tutar.
Riskified'ın en iyi özellikleri
- Geri ödeme maliyetlerini karşılayarak, işletmelerin finansal risk almadan daha fazla işlemi onaylamasına olanak tanıyın
- AI destekli dolandırıcılık tespiti ile işlem verilerini analiz edin, yüksek riskli satın alımları doğru bir şekilde belirleyin
- Müşteri davranışlarını ve ödeme eğilimlerini izlemek için ayrıntılı gösterge panelleri ve dolandırıcılıkla ilgili içgörüler sağlayın
- Gecikmeleri en aza indirerek ve müşteri deneyimini iyileştirerek meşru işlemleri gerçek zamanlı olarak onaylayın
Riskified sınırlamaları
- Veri kalitesine bağlı olarak, eksik veya yanlış işlem kayıtları etkinliği azaltabilir
- Riskler sahte pozitifler, dolandırıcılık filtreleri çok agresif olduğunda geçerli satın alımların reddedilme olasılığı
- Satıcı entegrasyonu gerektirir, bu nedenle kurulum ve performans uygun sistem yapılandırmasına bağlıdır
Riskified fiyatlandırma
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Riskified derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (25+ yorum)
Riskified hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Bu Capterra kullanıcısına göre:
Lüks ürünler satıyoruz ve dolandırıcılığın kolay kurbanı olabiliriz. Riskified bizi ve siparişlerimizi koruyor. Müşteri desteği de MÜKEMMEL!
Lüks ürünler satıyoruz ve dolandırıcılığın kolay kurbanı olabiliriz. Riskified bizi ve siparişlerimizi koruyor. Müşteri desteği de çok iyi!
10. IBM OpenPages with Watson (Yapay zeka odaklı yönetişim, risk ve uyumluluk yönetimi için en iyisi)
Yönetişim, risk ve uyumluluğu (GRC) manuel olarak yönetmek, özellikle düzenlemeler sürekli değişirken baş ağrıtıcı bir iştir. Watson ile IBM OpenPages, risk tanımlama, değerlendirme ve uyumluluk izleme işlemlerini AI destekli analitik ile merkezileştirerek kaosu basitleştirir.
Watson'ın makine öğrenimi yetenekleriyle, işletmeler sonsuz sayfaları taramadan operasyonel riskleri izleyebilir, finansal kontrolleri takip edebilir ve yasal uyumluluğu sağlayabilir.
IBM OpenPages with Watson'ın en iyi özellikleri
- Operasyonel risk yönetimini otomatikleştirin, riskleri gerçek zamanlı olarak ölçün ve izleyin
- Politika ve uyumluluk yönetimini kolaylaştırın, işlerin değişen yasal gereklilikleri karşılamasını sağlayın
- BT yönetişimini yönetin, siber güvenlik risklerini azaltın ve uyumluluk izlemeyi iyileştirin
- Finansal kontrol yönetimini geliştirerek ve genel proje maliyet risklerini en aza indirerek finansal maliyetleri azaltın
- AI destekli risk değerlendirmeleriyle kesintiye neden olan etkinlikler sırasında iş sürekliliğini koruyun
- Model risk yönetişimini düzenleyin ve merkezileştirin, iş modellerinin denetimini iyileştirin
- Denetim yönetimini basitleştirin, risk izleme ve uyumluluk doğrulamayı kolaylaştırın
IBM OpenPages with Watson sınırlamaları
- Bazı operasyonel belirsizlikler iş süreçlerinin doğasında olduğundan, tüm riskleri ortadan kaldıramazsınız
- Kullanıcı girdisi gerektirir, yani AI tek başına tüm risk değerlendirmelerini tam olarak otomatikleştiremez
IBM OpenPages with Watson fiyatlandırması
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
IBM OpenPages with Watson değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (60'tan fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar IBM OpenPages with Watson hakkında ne diyor?
Bu G2 kullanıcısına göre:
IBM OpenPages'ın esnekliği benim için en değerli özelliği. Gösterge panellerini, görünümleri, nesneleri ve raporları Bci takımının özel ihtiyaçlarına göre özelleştirebiliyorum. Bu da daha bilinçli kararlar almamıza yardımcı oluyor.
IBM OpenPages'ın esnekliği benim için en değerli özelliği. Gösterge panellerini, görünümleri, nesneleri ve raporları Bci takımının özel ihtiyaçlarına göre özelleştirebiliyorum. Bu da daha bilinçli kararlar almamıza yardımcı oluyor.
ClickUp, riskleri bir profesyonel gibi yönetmenize yardımcı olur
Riskler genellikle kötü bir üne sahiptir — sadece gerçekleşmeyi bekleyen felaketler.
Ancak farklı bir bakış açısı da var: Ya riskler aslında fırsatlarsa? İş yerinize yapay zeka uygulayarak işinizi güçlendirme, rakiplerinizin önüne geçme ve daha dayanıklı bir strateji oluşturma şansı!
IBM'e göre, planlarını aktif olarak test eden bir olay müdahale (IR) takımına sahip şirketler, bu takıma sahip olmayan şirketlere kıyasla ihlal maliyetlerinde ortalama 2,66 milyon dolar tasarruf ediyor.
İş açısından bu, tek hamlede iki kazanç anlamına gelir: daha düşük maliyetler ve daha akıllı bir risk yönetimi stratejisi.
Otomatikleştirilmiş iş akışları, merkezi gösterge panelleri ve yapay zeka destekli içgörülerle ClickUp, kuruluşların riskleri erken tespit etmesine, hızlı önlem almasına ve maliyetli kesintileri önlemesine yardımcı olur.
ClickUp, projeleri yolunda tutmamı ve riskleri erken tespit etmemi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bireysel bir çalışan olarak günlük görevlerimde de bana yardımcı oluyor.
ClickUp, projeleri yolunda tutmamı ve riskleri erken tespit etmemi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bireysel bir çalışan olarak günlük görevlerimde de bana yardımcı olur.
Riskleri kontrol altına almaya ve bunları büyüme fırsatlarına dönüştürmeye hazır mısınız? ClickUp'a bugün kaydolun!