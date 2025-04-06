2025'te Risk Yönetimi Mükemmelliği için En İyi 10 AI Aracı

Tarih, potansiyel risklerin belirlenmesi konusunda başarısız olmanın felaketle sonuçlanabileceğini kanıtlamıştır. ABD tarihinin en büyük finansal çöküşlerinden biri olan Lehman Brothers'ın 619 milyar dolarlık borç krizi, 2008 yılında küresel finans piyasalarını çökertmiştir.

Nedeni? İpotek teminatlı riskli menkul kıymetlerin risk değerlendirmesinin yetersiz olması.

Neyse ki, risk yönetimi o zamandan bu yana çok gelişti. Yapay zeka destekli risk yönetimi araçları, makine öğrenimini kullanarak büyük miktarda veriyi analiz eder, tahmine dayalı analitik ile risk faktörlerini belirler ve gerçek zamanlı izleme ile felaketleri önceden önler.

Yasal uyumluluk, veri ihlalleri, dolandırıcılık tespiti veya proje risklerinin yönetimi gibi alanlarda AI, doğal dil işleme özelliği ile risk yönetimini daha hızlı ve akıllı hale getiriyor.

İşte, kuruluşunuzun proje risklerini ele almasına, yasalara uyumu sürdürmesine ve rakiplerinin bir adım önünde olmasını sağlamaya yardımcı olacak, proje risk değerlendirmesi ve risk yönetimi için en iyi 10 AI aracının listesi!

⏰ 60 saniyelik özet Risk yönetimi için en iyi AI araçlarının ve bu araçların öne çıkan özelliklerinin kısa bir özetini burada bulabilirsiniz: : AI odaklı risk yönetimi ve iş akışı otomasyonu için en iyisi ClickUp: AI odaklı risk yönetimi ve iş akışı otomasyonu için en iyisi LogicManager: Kurumsal risk yönetimi ve yasal uyumluluk için en iyisi RiskWatch: Güvenlik odaklı risk yönetimi ve uyumluluk izleme için en iyisi Previse: Enerji ticaretinde yapay zeka destekli risk tespiti için en iyisi LogicGate: Büyük ölçekli yönetişim, risk ve uyumluluk yönetimi için en iyisi Resolver: Kurumsal çapta risk istihbaratı ve uyumluluk yönetimi için en iyisi Quantifind: AI destekli finansal suç tespiti ve risk değerlendirmesi için en iyisi Darktrace: Yapay zeka destekli siber risk yönetimi ve otonom tehdit algılama için en iyisi Riskified: E-ticarette yapay zeka destekli dolandırıcılık önleme için en iyisi IBM OpenPages with Watson: AI odaklı yönetişim, risk ve uyumluluk yönetimi için en iyisi

Riskler kaçınılmazdır. İşler risksiz olamaz, çünkü riskler olmadan büyüme mümkün olmaz.

İstatistiklere göre, risk uzmanlarının %57'si teknoloji uygulamalarının kullanımıyla karar verme süreçlerinde iyileşme ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde ettiklerini belirtiyor.

Belirsiz durumlarda kesinliğin anahtarı nedir? AI araçlarıyla potansiyel tehditleri yakalamak için kapsamlı risk değerlendirmeleri ve etkili risk azaltma.

📌 İşte, kuruluşunuzda etkili risk yönetimi için doğru risk yönetimi çözümünün sunması gereken anahtar avantajlar ve özellikler:

Gerçek zamanlı izleme: Değişen risk faktörleri hakkında anlık içgörüler sağlar

Tahmine dayalı analitik: Makine öğrenimini kullanarak kalıpları belirler ve gelecekteki riskleri tahmin eder

Otomatikleştirilmiş iş akışları: Manuel hataları azaltır ve verimliliği artırır

Dolandırıcılık tespiti: Finansal işlemlerde şüpheli faaliyetleri belirler

Uyum izleme: Mevzuata uyumu sağlar ve cezaları önler

Özelleştirilebilir gösterge panelleri: Risk raporlarını sektörünüzün ve işinizin ihtiyaçlarına göre uyarlayın

Veri entegrasyonu: Kapsamlı risk değerlendirmeleri için mevcut sistemlerle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar

Makine öğrenimi yetenekleri: Gelişmiş algoritmalar kullanarak kalıpları belirler ve anormallikleri tespit eder, böylece proaktif risk algılama sağlar

Raporlama ve görselleştirme: Risk bilgilerini etkili bir şekilde iletmek için görsel yardımcılarla birlikte net, veriye dayalı raporlar oluşturun

Veri güvenliği ve gizlilik: Hassas verileri korumak ve yasal uyumluluğu sürdürmek için sağlam güvenlik uygulamalarına uyumu sağlar

Doğru AI tabanlı risk yönetimi aracını seçmek, yalnızca tehditleri önlemekle ilgili değildir; kuruluşunuzda daha akıllı kararlar almak için AI araçlarından yararlanmakla ilgilidir.

Risk yönetiminde yapay zeka yeni bir kavram değildir, ancak günümüzde risk faktörleri her zamankinden daha hızlı çoğaldığı için, doğru yapay zeka risk yönetimi çözümünü bulmak işler için kritik öneme sahiptir. En iyi 10 listeye göz atalım!

1. ClickUp (AI odaklı risk yönetimi ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)

McKinsey'e göre, kuruluşların %72'si artık AI sistemleri kullanıyor. Bu da, işlerin risklerin önüne geçmek ve işlerini korumak için otomasyon ve tahmine dayalı analitiğe öncelik verdiğini açıkça gösteriyor.

Ancak sorun şu: Proje riskleri birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda, bu da karar verme sürecini yavaşlatıyor ve risklere maruz kalma olasılığını artırıyor. Profesyonellerin yalnızca %34'ünün kuruluşlarının riskleri etkili bir şekilde yönetmeye hazır olduğunu düşünmesi şaşırtıcı değil.

İşte burada ClickUp devreye giriyor — iş için her şeyi içeren uygulama , yapay zeka destekli hepsi bir arada risk yönetimi platformu ile proje yönetimi, değerlendirme ve iletişimi tek bir yerde tutar.

Gerçek zamanlı içgörüler, AI destekli görev otomasyonu ve özelleştirilebilir gösterge panelleri ile ClickUp, takımların potansiyel riskleri belirlemesine, operasyonları kolaylaştırmasına ve yasal uyumluluğu geliştirmesine yardımcı olur.

Bir sonraki büyük finansal riski bulmak için artık tüm gece boyunca sonsuz elektronik tabloları incelemek zorunda kalmayacaksınız. ClickUp, tüm bunları sizin için otomatikleştirir ve düzenler:

✅ ClickUp Brain: Yapay zeka destekli risk asistanınız

ClickUp Brain ile potansiyel riskleri, uyumluluğu ve risk azaltma tekniklerini simüle edin

Proje risklerini analiz edebilen, potansiyel uyumluluk sorunlarını öngörebilen ve risk azaltma stratejileri önerebilen bir asistanınız olmasını hiç istediniz mi?

İşte ClickUp Brain — görevleri, belgeleri ve risk bilgilerini tek bir yerde birleştiren yapay zeka destekli bir asistan.

İster bir proje risk yönetimi planı oluşturuyor ister geçmiş verilerdeki kalıpları belirliyor olun, risk tanımlamada tahminlere gerek kalmaz. Risk Yönetimi Planı oluşturucu ve risk değerlendirme istemiyle birkaç saniye içinde strateji oluşturmaya başlayın.

✅ ClickUp Beyaz Tahtalar: AI, bu Risk Değerlendirme Şablonu ile görsel risk izleme ile bir araya geliyor

Risk yönetimi sadece sayılarla ilgili değildir; risklere maruz kalma durumunu mantıklı bir şekilde anlamakla ilgilidir.

ClickUp Beyaz Tahtalar, risk yönetimi çabalarınızı, takımların riskleri haritalayabileceği, risk azaltma stratejileri üzerinde beyin fırtınası yapabileceği ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabileceği etkileşimli, yapay zeka destekli bir alana dönüştürür.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın Risk Değerlendirme Şablonu ile işbirliğine dayalı açık bir ortamda beyin fırtınası, risk izleme ve azaltma stratejilerini basitleştirin

ClickUp'ın Risk Değerlendirmesi Beyaz Tahta şablonu, açık bir işbirliği ortamı sunarak gerçek zamanlı izlemeyi kolaylaştırır, böylece yaklaşan stratejiler ve ilerlemelerden her zaman haberdar olursunuz.

💡 Profesyonel İpucu: Yüksek riskli alanları görselleştirmek ve risk azaltma çabalarına öncelik vermek için yapışkan notlar ve renk kodlu etiketler kullanın.

✅ ClickUp Görevleri: Risk yönetimini bir profesyonel gibi organize edin

15'ten fazla görünüm, ClickUp Belgeleri entegrasyonu ve daha fazlasını sunan ClickUp Görevleri ile görevleri ve yakınsak iş akışlarını otomatikleştirin

Risk değerlendirmelerini istikrar için bir plan olarak düşünün — sağlam bir plan olmadan, beklenmedik boşluklar sorunlara yol açabilir. Riskleri belirliyor, sorunları izliyor veya bulguları raporluyor olun, ClickUp Görevleri her adımın sorunsuz ve kusursuz olmasını sağlar.

15'ten fazla görev görünümü ile risk değerlendirmelerini kendi tarzınızda görselleştirebilirsiniz. Takvim Görünümü'nü kullanarak risk incelemelerini planlayın, Zaman Çizelgesi Görünümü'nü kullanarak ilerlemeyi izleyin ve Çoklu Listeler'i kullanarak farklı takımlar arasındaki riskleri kategorilere ayırın.

📌 Örnek: Dağınık bir risk kaydı yerine, Özel Alanlar kullanarak her potansiyel sorunu önem derecesine göre kategorize eden bir "Risk Yönetimi Gösterge Paneli" oluşturun. Öncelik düzeyleri atayın (düşükten acil olanlara kadar) böylece takımınız önce neye dikkat etmesi gerektiğini bilir.

✅ Risk kaydı şablonları: Kullanıma hazır risk yönetimi çerçeveleri

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın Risk Kaydı Şablonu ile organize verilerle risk izleme ve tanımlamayı kolaylaştırın ve her şeyi tek bir yerde tutun

Riskleri izlemek karmaşık, çok adımlı bir süreç olmamalıdır. ClickUp'ın Risk Kaydı Şablonu, takımların risk kategorilerini değerlendirmesine ve işlem verilerini analiz ederek potansiyel uyumluluk sorunlarını belirlemesine yardımcı olur. Ayrıca, gerçek zamanlı izleme ile risk maruziyetini takip edebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: İyi tutulan bir risk kaydı, karar verme sürecini iyileştirir. Özel Alanları kullanarak verilerinizi düzenli ve güncel tutun, son dakika telaşesi yaşamadan yasal uyumluluğu ve paydaşlara şeffaflığı sağlayın.

✅ ClickUp Otomasyonları: Risk yönetimi iş yükünüzü yarı yarıya azaltın

ClickUp Otomasyonları ile görevleri atayın, ilerleme raporlarını izleyin ve risk yönetimi tekniklerini basitleştirin

Risk değerlendirmelerini manuel olarak yönetmek zaman alıcı bir iştir, öyleyse neden bu ağır işi yapay zekaya bırakmıyorsunuz? ClickUp Otomasyonları, potansiyel riskleri belirleyerek, riskleri azaltma görevlerini doğru takımlara atayarak ve ilerlemelerini gerçek zamanlı olarak izleyerek risk yönetimi çabalarını kolaylaştırır.

ClickUp Otomasyonları, bir risk arttığında anında bildirimler göndererek dolandırıcılığın önlenmesine ve olay raporlarının hazırlanmasına yardımcı olur.

📌 Örnek: BT güvenlik olayı yanıtı Bir şirket, BT sisteminde veri ihlali riski tespit eder. Görevleri manuel olarak delege etmek yerine, ClickUp Otomasyonları: "Kritik Güvenlik Riski" görevi oluşturur ve bunu siber güvenlik takımına atar.

Önceden tanımlanmış risk azaltma adımları (ör. kimlik bilgilerini sıfırlama, denetim günlükleri) içeren bir kontrol listesini tetikler.

Görev 24 saat içinde tamamlanmazsa yöneticilere uyarı gönderir.

✅ ClickUp Gösterge Panelleri: En gelişmiş risk istihbarat merkezi

ClickUp Gösterge Panelleri ile risk faktörlerini, uyumluluğu ve risk ölçütlerini görselleştirerek verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün

Merkezi bir veri merkezi olmadan riskleri yönetmek, risk değerlendirmelerinizde bazı ölçütleri gözden kaçırmanıza neden olabilir.

Bu nedenle, ClickUp Dashboards'un 50'den fazla özelleştirilebilir bileşeni, risk faktörlerini, uyumluluk ölçütlerini ve finansal riskleri tek bir yerden izlemenize yardımcı olabilir.

Denetim izlerini izleme, diğer finansal kurumları ve finansal piyasaları izleme veya siber tehditleri belirleme gibi her şey, etkili risk yönetimi için görselleştirilir ve düzenlenir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Hedef izleme: ClickUp Hedefleri ile risk azaltma için ölçülebilir hedefler belirleyin ve zaman içindeki ilerlemeyi izleyin

İşbirliği araçları: ClickUp Belgeleri'ni kullanarak riskleri belgelendirin, sahiplik atayın ve risk yönetimi stratejileri hakkında takım tartışmalarını kolaylaştırın

Zaman takibi: Risk azaltma çabalarına harcanan zamanı doğru bir şekilde izleyin ve kaynakların verimli bir şekilde tahsis edilmesini sağlayın

: ClickUp'ı CRM yazılımı, veri analizi araçları, finansal sistemler ve sorunsuz risk yönetimi için diğer birçok araçla bağlayın 1000'den fazla araçla entegrasyon: ClickUp'ı CRM yazılımı, veri analizi araçları, finansal sistemler ve sorunsuz risk yönetimi için diğer birçok araçla bağlayın

Özelleştirilebilir iş akışları: Özel görev türleri, risk izleme alanları ve onay iş akışları ayarlayarak özel risk yönetimi süreçleri oluşturun

Çoklu görünümler: Yapılandırılmış risk izleme için Tablo Görünümü, risk bağımlılıklarını görselleştirmek için Zihin Haritaları ve azaltma zaman çizelgelerini izlemek için Gantt Grafikleri dahil olmak üzere Yapılandırılmış risk izleme için Tablo Görünümü, risk bağımlılıklarını görselleştirmek için Zihin Haritaları ve azaltma zaman çizelgelerini izlemek için Gantt Grafikleri dahil olmak üzere 15'ten fazla ClickUp Görünümü ile risk verilerini etkili bir şekilde düzenleyin

ClickUp sınırlamaları

Platformun geniş özellikleri yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir

Mobil uygulamada masaüstü sürümünde bulunan bazı işlevler yoktur

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle dedi:

Kariyerimin başından beri ClickUp kullanıyorum. Gelişmiş özellikleri ve güzel arayüzü, takımımızın her görevde verimliliğimizi ve doğruluğumuzu en üst düzeye çıkarmasını sağlıyor. Artık her proje daha düzenli ve temiz görünüyor.

Kariyerimin başından beri ClickUp kullanıyorum. Gelişmiş özellikleri ve güzel arayüzü, takımımızın her görevde verimliliğimizi ve doğruluğumuzu en üst düzeye çıkarmasını sağlıyor. Artık her proje daha düzenli ve temiz görünüyor.

💡Pro İpucu: Risk yönetimi sadece önlemeyle ilgili değildir, hazırlık ile de ilgilidir. Sağlam bir acil durum planı, işler ters gittiğinde işinizin dayanıklılığını korumasını sağlar. Planınızı nasıl geliştirebileceğinizi buradan keşfedin!

2. LogicManager (Kurumsal risk yönetimi ve yasal uyumluluk için en iyisi)

LogicManager aracılığıyla

Kurumsal risk yönetimi (ERM) söz konusu olduğunda, özellikle yasal uyumluluk ve risk değerlendirmelerinin hassasiyet gerektirdiği durumlarda, dağınık bir yaklaşım yeterli olmaz.

LogicManager her şeyi tek bir çatı altında toplar ve tüm risk azaltma taleplerini karşılar. Kuruluşların potansiyel riskleri belirlemelerine, dalga etkilerini tahmin etmelerine ve uyumluluk izlemeyi otomatikleştirmelerine yardımcı olan merkezi bir risk yönetimi merkezi sunar.

LogicManager'ın en iyi özellikleri

Risk verilerini, uyumluluk bilgilerini ve denetim programlarını birleştirerek kurumsal risklerin birleşik bir görünümünü elde edin

Sektöre özgü düzenlemelere ve standartlara göre uyarlanmış risk değerlendirme çerçevelerini analiz edin

Risk profillerini görselleştirmek ve tehditlere öncelik vermek için ayrıntılı raporlar, ısı haritaları ve gösterge panelleri oluşturun

Azaltma stratejilerinin ne kadar iyi işlediğini izleyin ve risklerin doğru şekilde yönetildiğinden emin olun

Bir kuruluşun risk yönetimi olgunluğunu değerlendirin ve iyileştirme alanlarını belirleyin

LogicManager sınırlamaları

Büyük risk veri kümelerini yönetmek zor olabilir ve bu da gezinmeyi ve analizi zorlaştırır

Bazı kullanıcılar, raporlama araçlarının çeşitli paydaşlara risk bilgilerini sunmak için yeterince derin olmadığını düşünüyor

Kuruluşlar risk değerlendirmelerini sık sık güncellemek ve ayarlamak zorundadır

LogicManager fiyatlandırması

Enterprise: Özel fiyatlandırma

LogicManager puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar LogicManager hakkında ne diyor?

Bu G2 kullanıcısına göre:

Platform, genel olarak çok kolay anlaşılır ve kullanıcılar/yöneticiler kullanmaya başlamak için çok az eğitime ihtiyaç duyar. Ben birincil sistem yöneticisiyim ve LogicManager'da kontrollerimizi nasıl uyguladığımıza dair birkaç yineleme oldu.

Platform, genel olarak çok kolay anlaşılır ve kullanıcılar/yöneticiler kullanmaya başlamak için çok az eğitime ihtiyaç duyar. Ben birincil sistem yöneticisiyim ve LogicManager'da kontrollerimizi nasıl uyguladığımıza dair birkaç yineleme oldu.

3. RiskWatch (Güvenlik odaklı risk yönetimi ve uyumluluk izleme için en iyisi)

Riskwatch, risk değerlendirmelerini, uyumluluk izlemeyi ve güvenlik analizlerini önceliklendiren bir risk yönetimi çözümüdür.

RiskWatch, kuruluşların potansiyel riskleri belirlemelerine, tehditleri analiz etmelerine ve uyumluluğu izlemelerine yardımcı olur.

RiskWatch'ın en iyi özellikleri

Potansiyel riskleri belirlemek, ciddiyetini değerlendirmek ve olasılığını belirlemek için araçlara erişin

Riskleri etki düzeyine göre sıralamaya yardımcı olun ve hedefli risk azaltma stratejileri oluşturun

Güvenlik olaylarına, uyumluluk ihlallerine ve operasyonel kesintilere hızlı yanıt verin

Risk maruziyeti, güvenlik tehditleri ve yasal uyumluluk hakkında gerçek zamanlı içgörüler sağlayın

Kullanıcıların özel raporlar oluşturmasına ve anahtar bulguları paydaşlarla paylaşmasına olanak tanıyın

Üçüncü taraf veri analizini kullanarak konuma, sektör standartlarına ve geçmiş olaylara göre riski değerlendirin

RiskWatch sınırlamaları

İlk risk analizinde dikkate alınmayan yeni riskleri tespit etmekte zorlanabilirsiniz

Olasılığı düşük, etkisi yüksek bazı riskler fark edilmeyebilir

Finansal, operasyonel ve harici kaynaklardan veri çekmek karmaşık olabilir

RiskWatch fiyatlandırması

Enterprise: Özel fiyatlandırma

RiskWatch derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Ayrıca okuyun: Yaygın AI Zorluklarının Üstesinden Nasıl Gelinir?

📮 ClickUp Insight: İş gücünüzün büyük bir kısmı, bağlamı belirlemek için dış yardıma ihtiyaç duyar. Bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ü, ihtiyaç duydukları bağlamı toplamak için her gün 1-3 kişiye başvurur. Peki ya her şey zaten belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile bağlam değiştirme artık bir sorun değil. Sorunuzu doğrudan çalışma alanınızdan sorun, ClickUp Brain bilgileri çalışma alanınızdan ve bağlı üçüncü taraf uygulamalardan alacaktır!

4. Previse (Enerji ticaretinde yapay zeka destekli risk tespiti için en iyisi)

Previse* aracılığıyla

Previse Coral, enerji şirketlerinin potansiyel riskleri belirlemelerine, maruz kalma risklerini yönetmelerine ve piyasa dalgalanmalarına gerçek zamanlı olarak yanıt vermelerine yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir Enerji Ticareti ve Risk Yönetimi (ETRM) sistemidir.

Avrupa elektrik, doğal gaz ve sertifika ticareti için özel olarak geliştirilen Previse Coral, özelleştirilebilir raporlama özellikleriyle yapay zeka destekli analizler sunar. Bu sayede şirketler, öngörülemeyen piyasa risklerinin bir adım önünde olur.

Previse'ın en iyi özellikleri

Makine öğrenimini kullanarak işlem verilerini analiz edin ve dolandırıcılık faaliyetlerini veya finansal riskleri tespit edin

İşlemler gerçekleşirken potansiyel riskler hakkında anında uyarılar göndererek hızlı yanıt verin

İşletmenize özel ihtiyaçlara ve risk profillerine göre özelleştirilmiş risk raporları oluşturun

Kolay gezinme, risk izleme ve veri yorumlama için sezgisel tasarım

Artan veri hacimlerine ve pazarın karmaşıklığına uyum sağlayın

Previse sınırlamaları

Doğru risk hesaplamaları için piyasa verilerinin entegrasyonuna aşırı bağımlılık, bu da dalgalı piyasalarda sınırlayıcı olabilir

Niş ticaret ihtiyaçları olan işletmeler için sınırlı özelleştirme

Karmaşık finansal risk modellerini kullanan kullanıcılar için potansiyel öğrenme eğrisi

Previse fiyatlandırması

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Previse derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 Biliyor muydunuz? AI ve ML aynı şey değildir; AI'yı beyin, ML'yi ise öğrenme süreci olarak düşünün. Her bölgedeki şirketlerin neredeyse üçte ikisi artık en az bir iş fonksiyonunda AI kullanıyor! Kavramları anlamak için AI ve makine öğrenimi arasındaki nüanslara bakın!

5. LogicGate (Büyük ölçekli yönetişim, risk ve uyumluluk yönetimi için en iyisi)

LogicGate, kuruluşların riskleri değerlendirmesine, iş akışlarını otomatikleştirmesine ve tek bir özelleştirilebilir sistem içinde uyumluluğu kolaylaştırmasına yardımcı olan bir yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) platformu olarak tasarlanmıştır.

LogicGate, işleri uyumluluk konusunda güvence altına almak için, elektronik tablolar arasında geçiş yapmak ve denetim izlerini takip etmek yerine, otomatik risk değerlendirmeleri, kanıt toplama ve risk ölçümleme araçları sunar.

LogicGate'in en iyi özellikleri

Tek bir platformda yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) süreçlerini yönetmek için AI yönetişiminden yararlanın ve kapsamlı bir risk genel görünümü elde edin.

Risk değerlendirmelerini, risk azaltma planlamasını ve raporlamayı otomatikleştirerek manuel çabayı ve insan hatalarını azaltın

Risk değerlendirmelerini sektör düzenlemelerine ve özel iş ihtiyaçlarına göre özelleştirin

Etki olasılığı ve potansiyel sonuçlara göre riskleri önceliklendirin

Risk eğilimlerini görselleştirmek ve içgörüleri iletmek için kapsamlı raporlar ve gösterge panelleri oluşturun

LogicGate sınırlamaları

Raporlamada sınırlı filtreleme seçenekleri sunarak, belirli tarihlere ait içgörüleri elde etmeyi zorlaştırır

Otomatik denetim kanıtı toplama özelliği yoktur, uyumluluk izleme için manuel giriş gerekir

Son derece özelleştirilebilir iş akışları sağlar, ancak bazı kullanıcılar bunların gezinmesi daha az sezgisel bulmaktadır

LogicGate fiyatlandırması

Enterprise: Özel fiyatlandırma

LogicGate puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (60'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar LogicGate hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle dedi:

LG Destek ekibi oyunun kurallarını değiştiriyor! Uygulamaları bir arada tutan ve kuruluşunuzun ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp otomasyonu da kucaklayan bir uygulama oluşturmanıza yardımcı olan yapıştırıcı gibidirler.

LG Destek ekibi oyunun kurallarını değiştiriyor! Uygulamaları bir arada tutan ve kuruluşunuzun ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp otomasyonu da kucaklayan bir uygulama oluşturmanıza yardımcı olan yapıştırıcı gibidirler.

6. Resolver (Kurumsal çapta risk istihbaratı ve uyumluluk yönetimi için en iyisi)

Resolver* aracılığıyla

Resolver, finansal, operasyonel, uyumluluk ve güvenlik riskleriyle uğraşan kuruluşlar için tasarlanmıştır. Çözüm, risk değerlendirmeleri için eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayarak işletmelerin bilinçli kararlar almasına yardımcı olan risk istihbaratı ve denetim izleme sağlar.

Resolver ayrıca birden fazla kaynaktan risk verilerini entegre ederek, kurumsal çapta tehditlerin net ve doğru bir görünümünü sağlar.

Resolver'ın en iyi özellikleri

Potansiyel riskleri gerçek olaylarla ilişkilendirerek, doğru risk azaltma planlaması ve risk kaydı güncellemelerini sağlayın

Daha bilinçli kararlar almak için gerçek dünya verilerine dayalı, eyleme geçirilebilir risk değerlendirmeleri gerçekleştirin

Yasal gereklilikleri düzenleyip izleyerek uyumluluk yönetimini kolaylaştırın

İç denetimler aracılığıyla riskleri belirleyin ve izleyin, sorunlar büyümeden proaktif olarak ele alın

Risk istihbaratı verilerini birleştirin ve analiz edin, risklerin iş üzerindeki gerçek etkisini ortaya çıkarın

Birden fazla kaynaktan gelen verileri entegre ederek bütünsel bir risk görünümü sağlayın

Resolver sınırlamaları

Departmanlar arası veri entegrasyonu doğru şekilde yönetilmezse, silo haline gelmiş risk yönetimi ortaya çıkar

Sınırlı veya yanlış verilere dayandığında eksik risk değerlendirmeleri üretir

Resolver fiyatlandırması

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Resolver derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (160'dan fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (60+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Resolver hakkında ne diyor?

Bu G2 kullanıcısına göre:

Resolver, RCSA deneyimini yaşayan kullanıcılar için oldukça kullanıcı dostu bir araç. Bu araç, şirketimizin ikinci savunma hattında bir devrim yarattı. Kullanıcılar artık çok daha az tedirgin ve aracı daha sezgisel buluyor.

Resolver, RCSA deneyimini yaşayan kullanıcılar için oldukça kullanıcı dostu olduğunu düşünüyorum. Bu, şirketimizin ikinci savunma hattı için bir dönüm noktası oldu. İnsanlar çok daha az korkuyor ve daha sezgisel buluyor.

Ayrıca okuyun: İzleme ve Operasyonlar için En İyi AIOps Araçları

7. Quantifind (Yapay zeka destekli finansal suç tespiti ve risk değerlendirmesi için en iyisi)

Quantifind* aracılığıyla

Quantifind, kara para aklama ve dolandırıcılık dahil olmak üzere potansiyel finansal riskleri tespit etmek için karmaşık varlık ağlarını analiz eden yapay zeka destekli bir risk yönetimi platformudur.

Quantifind, makine öğrenimi ve veri analizinden yararlanarak, işletmelerin ve devlet kurumlarının şüpheli faaliyetleri belirlemesine, yüksek riskli kuruluşları izlemesine, operasyonel verimliliği sağlamasına ve uyumluluk çabalarını geliştirmesine yardımcı olur.

Quantifind'in en iyi özellikleri

Bireyler ve işlerle ilişkili potansiyel riskleri belirlemek için geniş veri kaynaklarını analiz edin

Geleneksel yöntemlerin gözden kaçırabileceği gizli bağlantıları ve risk modellerini tespit edin

Yaptırım listelerine göre kuruluşları tarayın ve şüpheli etkinlikler için gerçek zamanlı uyarılar oluşturun

Derinlemesine risk araştırmaları için ilişki haritalama ve veri görselleştirme araçlarına erişin

Müşteri risk profillerini otomatik olarak değerlendirerek KYC süreçlerini kolaylaştırın

Büyük veri hacimlerine ve değişen düzenleyici ortamlara uyum sağlayın

Quantifind sınırlamaları

Gelişen dolandırıcılık taktiklerinin bir adım önünde olmak için sık model güncellemeleri gerekir

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için zor olabilecek karmaşık veri içgörülerini sunar

Otomasyona büyük ölçüde bağlıdır, bu da insan gözetiminin eksikliği durumunda risklerin gözden kaçmasına neden olabilir

Quantifind fiyatlandırması

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Quantifind derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔮 Anahtar Bilgi: AI riskleri yönetebilir, ancak doğru politikalar olmadan yeni riskler yaratabilir. Şirket AI politikası oluşturmak için bu adım adım kılavuzu kullanarak net AI yönergeleri belirleyin.

8. Darktrace (Yapay zeka destekli siber risk yönetimi ve otonom tehdit algılama için en iyisi)

Darktrace aracılığıyla

Siber tehditler güvenlik takımınızın mesaiye başlamasını beklemez, Darktrace de öyle. Kendi kendine öğrenen yapay zeka kullanarak Darktrace, ağ etkinliğini gerçek zamanlı olarak izler, yeni saldırı modellerine uyum sağlar ve potansiyel siber riskleri tırmanmadan önce belirler.

Darktrace, önceden tanımlanmış tehdit imzalarına güvenmek yerine, "normal" ağ davranışını anlayarak, daha önce görülmemiş bir saldırı olsa bile şüpheli her şeyi işaretler.

Otomatik tehdit yanıtından saldırı yüzeyi yönetimine kadar, siber risklerin azaltılmasına proaktif bir yaklaşım sunar.

Darktrace'in en iyi özellikleri

Normal ağ faaliyetlerini analiz ederek siber tehditlere işaret edebilecek anormal davranışları tespit edin

Gerçek zamanlı güvenlik olaylarını tespit ederek takımların anında yanıt vermesini sağlayın

Daha iyi olay analizi ve risk önceliklendirme için tehdit görselleştirme gösterge panellerini inceleyin

Tehditleri otomatik olarak kontrol altına alarak kötü amaçlı etkinlikleri minimum manuel müdahaleyle izole edin

Farklı sistemlerdeki tehdit verilerini ilişkilendirerek gizli saldırı modellerini ortaya çıkarın

Sürekli gelişen siber risklere uyum sağlar, sürekli koruma için yeni ağ davranışlarını öğrenir

Darktrace sınırlamaları

Algılanan tehditlerin ciddiyetini belirlemek için manuel analiz gerekir

Veri kalitesine bağlıdır, yani eksik veya hatalı ağ günlükleri algılama doğruluğunu etkileyebilir

Özellikle AI tabanlı siber güvenliğe yeni başlayan takımlar için zor bir öğrenme süreci sunar

Darktrace fiyatlandırması

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Darktrace derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (25+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Darktrace hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Hem şirket içinde hem de bulutta ağı izlemek için harika bir sistem. Tek bir arayüzden, işimiz için kritik öneme sahip hizmetlerimizdeki ağ trafiğini izleyebilir ve inceleyebiliriz. Arayüz, canlı trafiği gösterir ve etkinlikleri geri sararak olayların ne zaman ve nasıl gerçekleştiğini görebilmemizi sağlar.

Hem şirket içinde hem de bulutta ağı izlemek için harika bir sistem. Tek bir arayüzden, işimiz için kritik öneme sahip hizmetlerimizdeki ağ trafiğini izleyebilir ve inceleyebiliriz. Arayüz, canlı trafiği gösterir ve etkinlikleri geri sararak olayların ne zaman ve nasıl gerçekleştiğini görebilmemizi sağlar.

🔮 Anahtar Bilgi: AI riskleri tespit edebilir, ancak siber güvenlik için manuel müdahaleyi de gerektiren sağlam bir savunma planı gerekir. Daha güçlü koruma için siber güvenlik risk yönetimi çerçevesini nasıl uygulayacağınızı öğrenin.

9. Riskified (E-ticarette yapay zeka destekli dolandırıcılık önleme için en iyisi)

Riskified* aracılığıyla

Dolandırıcılık, çevrimiçi perakendeciler için sürekli bir mücadeledir ve iyi müşterileri geri çevirirken kötü müşterileri bloke etmek maliyetli bir hatadır. Riskified, AI destekli risk değerlendirmesi kullanarak potansiyel dolandırıcılıkları tespit etmeye, meşru işlemleri onaylamaya ve ters ibraz risklerini en aza indirmeye yardımcı olur.

Riskified'ın makine öğrenimi modelleri, tüccarları güvenlik ve satış arasında seçim yapmaya zorlamak yerine, işlem modellerini gerçek zamanlı olarak analiz ederek işletmelerin gelirlerini en üst düzeye çıkarırken dolandırıcıları uzak tutar.

Riskified'ın en iyi özellikleri

Geri ödeme maliyetlerini karşılayarak, işletmelerin finansal risk almadan daha fazla işlemi onaylamasına olanak tanıyın

AI destekli dolandırıcılık tespiti ile işlem verilerini analiz edin, yüksek riskli satın alımları doğru bir şekilde belirleyin

Müşteri davranışlarını ve ödeme eğilimlerini izlemek için ayrıntılı gösterge panelleri ve dolandırıcılıkla ilgili içgörüler sağlayın

Gecikmeleri en aza indirerek ve müşteri deneyimini iyileştirerek meşru işlemleri gerçek zamanlı olarak onaylayın

Riskified sınırlamaları

Veri kalitesine bağlı olarak, eksik veya yanlış işlem kayıtları etkinliği azaltabilir

Riskler sahte pozitifler, dolandırıcılık filtreleri çok agresif olduğunda geçerli satın alımların reddedilme olasılığı

Satıcı entegrasyonu gerektirir, bu nedenle kurulum ve performans uygun sistem yapılandırmasına bağlıdır

Riskified fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Riskified derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (25+ yorum)

Riskified hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bu Capterra kullanıcısına göre:

Lüks ürünler satıyoruz ve dolandırıcılığın kolay kurbanı olabiliriz. Riskified bizi ve siparişlerimizi koruyor. Müşteri desteği de MÜKEMMEL!

Lüks ürünler satıyoruz ve dolandırıcılığın kolay kurbanı olabiliriz. Riskified bizi ve siparişlerimizi koruyor. Müşteri desteği de çok iyi!

10. IBM OpenPages with Watson (Yapay zeka odaklı yönetişim, risk ve uyumluluk yönetimi için en iyisi)

IBM OpenPages with Watson* aracılığıyla

Yönetişim, risk ve uyumluluğu (GRC) manuel olarak yönetmek, özellikle düzenlemeler sürekli değişirken baş ağrıtıcı bir iştir. Watson ile IBM OpenPages, risk tanımlama, değerlendirme ve uyumluluk izleme işlemlerini AI destekli analitik ile merkezileştirerek kaosu basitleştirir.

Watson'ın makine öğrenimi yetenekleriyle, işletmeler sonsuz sayfaları taramadan operasyonel riskleri izleyebilir, finansal kontrolleri takip edebilir ve yasal uyumluluğu sağlayabilir.

IBM OpenPages with Watson'ın en iyi özellikleri

Operasyonel risk yönetimini otomatikleştirin, riskleri gerçek zamanlı olarak ölçün ve izleyin

Politika ve uyumluluk yönetimini kolaylaştırın, işlerin değişen yasal gereklilikleri karşılamasını sağlayın

BT yönetişimini yönetin, siber güvenlik risklerini azaltın ve uyumluluk izlemeyi iyileştirin

Finansal kontrol yönetimini geliştirerek ve genel proje maliyet risklerini en aza indirerek finansal maliyetleri azaltın

AI destekli risk değerlendirmeleriyle kesintiye neden olan etkinlikler sırasında iş sürekliliğini koruyun

Model risk yönetişimini düzenleyin ve merkezileştirin, iş modellerinin denetimini iyileştirin

Denetim yönetimini basitleştirin, risk izleme ve uyumluluk doğrulamayı kolaylaştırın

IBM OpenPages with Watson sınırlamaları

Bazı operasyonel belirsizlikler iş süreçlerinin doğasında olduğundan, tüm riskleri ortadan kaldıramazsınız

Kullanıcı girdisi gerektirir, yani AI tek başına tüm risk değerlendirmelerini tam olarak otomatikleştiremez

IBM OpenPages with Watson fiyatlandırması

Enterprise: Özel fiyatlandırma

IBM OpenPages with Watson değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar IBM OpenPages with Watson hakkında ne diyor?

Bu G2 kullanıcısına göre:

IBM OpenPages'ın esnekliği benim için en değerli özelliği. Gösterge panellerini, görünümleri, nesneleri ve raporları Bci takımının özel ihtiyaçlarına göre özelleştirebiliyorum. Bu da daha bilinçli kararlar almamıza yardımcı oluyor.

IBM OpenPages'ın esnekliği benim için en değerli özelliği. Gösterge panellerini, görünümleri, nesneleri ve raporları Bci takımının özel ihtiyaçlarına göre özelleştirebiliyorum. Bu da daha bilinçli kararlar almamıza yardımcı oluyor.

ClickUp, riskleri bir profesyonel gibi yönetmenize yardımcı olur

Riskler genellikle kötü bir üne sahiptir — sadece gerçekleşmeyi bekleyen felaketler.

Ancak farklı bir bakış açısı da var: Ya riskler aslında fırsatlarsa? İş yerinize yapay zeka uygulayarak işinizi güçlendirme, rakiplerinizin önüne geçme ve daha dayanıklı bir strateji oluşturma şansı!

IBM'e göre, planlarını aktif olarak test eden bir olay müdahale (IR) takımına sahip şirketler, bu takıma sahip olmayan şirketlere kıyasla ihlal maliyetlerinde ortalama 2,66 milyon dolar tasarruf ediyor.

İş açısından bu, tek hamlede iki kazanç anlamına gelir: daha düşük maliyetler ve daha akıllı bir risk yönetimi stratejisi.

Otomatikleştirilmiş iş akışları, merkezi gösterge panelleri ve yapay zeka destekli içgörülerle ClickUp, kuruluşların riskleri erken tespit etmesine, hızlı önlem almasına ve maliyetli kesintileri önlemesine yardımcı olur.

ClickUp, projeleri yolunda tutmamı ve riskleri erken tespit etmemi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bireysel bir çalışan olarak günlük görevlerimde de bana yardımcı oluyor.

ClickUp, projeleri yolunda tutmamı ve riskleri erken tespit etmemi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bireysel bir çalışan olarak günlük görevlerimde de bana yardımcı olur.

Riskleri kontrol altına almaya ve bunları büyüme fırsatlarına dönüştürmeye hazır mısınız? ClickUp'a bugün kaydolun!