2025'te İzleme ve Operasyonlar için En İyi 10 AIOps Aracı

BT operasyonlarının sürekli gelişen doğası ve modern teknoloji ortamlarının artan karmaşıklığı, AIOps araçlarına olan ihtiyacı açıkça ortaya koymuştur. AIOps veya BT Operasyonları için Yapay Zeka, çeşitli BT operasyon görevlerini geliştirmek ve otomatikleştirmek için yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) teknolojilerini kullanır.

AIOps platformları, çeşitli BT operasyon araçları ve platformlarından üretilen verileri analiz etmek ve yorumlamak, hizmet güvencesi ve içgörüler sağlamak, rutin görevleri otomatikleştirmek ve kuruluşların sorunları daha verimli bir şekilde tespit edip çözmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu araçlar, hizmet sağlığı ve sürekli hizmet kullanılabilirliği konusunda yardımcı olarak optimum dijital müşteri deneyimi ve yüksek müşteri memnuniyeti seviyeleri sağlar.

Modern bir BT uzmanı olarak, işiniz için en iyi AIOps platformunu kullanmak istersiniz. Kapsamlı araştırmaların ardından, sizin için en iyi AIOps yazılım çözümlerini özenle seçtik.

Hemen başlayalım! ?

Piyasada çok sayıda AIOps platformu bulunmaktadır ve iş ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmeye çalıştığınızda bu durum biraz kafa karıştırıcı olabilir.

Ancak endişelenmeyin! AI kullanım durumunuzdan bağımsız olarak, AIOps araçlarını değerlendirirken aramanız gereken vazgeçilmez parametrelerin bir listesini hazırladık:

Makine öğrenimi yetenekleri: Anomali tespiti, örüntü keşfi ve tahmine dayalı analitik için araç tarafından kullanılan ML algoritmalarını ve modellerini değerlendirin

Otomasyon ve düzeltme: Rutin görevleri, olay yanıtlarını ve düzeltme eylemlerini otomatikleştirme konusunda aracın yeteneklerini belirleyin

Veri entegrasyonu ve kaynakları : Aracın mevcut BT altyapınız, izleme sistemleriniz ve veri kaynaklarınızla ne kadar iyi entegre olduğunu değerlendirin

Kök neden analizi: Aracın etkili kök neden analizi gerçekleştirme yeteneğini değerlendirin ve olaylara neden olan temel sorunları belirleyin

Ölçeklenebilirlik: AIOps platformunun, büyük ve karmaşık BT ortamlarında üretilen veri hacmini işleyebilecek ölçeklenebilirliğe sahip olduğunu kontrol edin. Seçtiğiniz araç, kuruluşunuzun büyümesini destekleyebilmelidir

Uyarı yönetimi: Aracın uyarıları ve olayları nasıl işlediğini ve uyarıları akıllıca önceliklendirip ilişkilendirebiliyor mu inceleyin

Kullanım kolaylığı: Aracın kullanıcı dostu olduğundan emin olmak için kullanıcı arayüzünü ve genel kullanıcı deneyimini değerlendirin

Maliyet ve ROI: İşletme verimliliğini artırma ve kesinti süresini azaltma konusunda aracın yeteneklerine göre potansiyel yatırım getirisini (ROI) değerlendirin

Güvenlik: Aracın hassas verileri nasıl işlediğini ve güvenliği artırmak için özellikler sağlayıp sağlamadığını değerlendirin

Uyumluluk: AIOps aracının güvenlikle ilgili en iyi uygulamalara ve ilgili sektör veri gizliliği düzenlemelerine uyduğundan emin olun

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Değerlendirme parametrelerinizi belirlediğinize göre, en iyi AIOps araçlarının yer aldığı bu kısa listeye göz atın. Bu araçların tümü, BT operasyon takımlarınızın çevikliğini artırabilir ve performansını yükseltebilir.

1. ClickUp

ClickUp Brain'in gücünden yararlanarak BT operasyonlarınızı kolaylıkla ve verimli bir şekilde yönetin

ClickUp, tüm işyeri operasyonlarınızı (BT takımlarınızınkiler dahil), iş süreçlerinizi ve sistemlerinizi oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanıyan, yapay zeka destekli hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Hepsi tek bir işbirliğine dayalı çalışma alanında.

ClickUp'ın AI aracı ClickUp Brain, şirketinizin bilgilerini, belgelerini, görevlerini ve çalışanlarını AI ile birbirine bağlayan dünyanın ilk sinir ağıdır.

ClickUp Brain'in AI Knowledge Manager, bilgi arama ihtiyacını azaltarak verimliliğinizi artırır. ClickUp'ta işinizle ilgili her şeyi sorabilir ve saniyeler içinde ayrıntılı yanıtlar alabilirsiniz.

ClickUp Brain'in AI Proje Yöneticisi ile rutin BT görevlerini kolayca otomatikleştirebilir, görev açısından kritik faaliyetlere öncelik verebilir, takımınızın ilerlemesini takip edebilir, veri akışlarını yapılandırabilir ve gerçek zamanlı uyarılar oluşturabilirsiniz.

Dahası, ClickUp'ı New Relic, Datadog, Prometheus vb. gibi diğer AI Ops platformlarına bağlayarak, tüm olay izleme, izleme ve yanıt sistemlerinizi tek bir platformda yönetebilirsiniz. Artık düzinelerce sekme arasında geçiş yapmanıza gerek yok!

Verimli BT operasyonları için, verileri analiz edebilmeli ve potansiyel süreç boşluklarını sistematik olarak belirleyebilmelisiniz. Böyle büyük ölçekli bir projeyi planlamak ve yürütmek sizi korkutuyorsa, endişelenmeyin!

Kullanıma hazır ClickUp Veri Analizi Bulguları Şablonu ile başlayın. Doğru kaynaklardan ilgili bilgileri toplama ve yapılandırma sürecini basitleştirir. Hızlı veri analizi ve veri içgörülerini görselleştirme konusunda uzmanlaşmıştır.

Şablonu indirin ClickUp'ın Veri Analizi Bulguları Şablonunu kullanarak, kuruluşunuzun geçmiş verilerinin analizini sistematik hale getirin

BT süreçlerinizdeki potansiyel boşlukları belirledikten sonra, BT altyapınızı geleceğe hazır hale getirmek için kritik kararlar almanız gerekecektir.

ClickUp'ın Karar Verme Çerçevesi Şablonu, tüm olası seçenekleri objektif bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olabilir.

Şablonu indirin ClickUp'ın Karar Verme Çerçevesi Belge Şablonunu kullanarak takımınıza bir adım önde başlayın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain'in AI Writer for Work ile önceden tanımlanmış komut istemlerini kullanın veya kendi komut istemlerinizi oluşturarak raporlar, proje özetleri, toplantı notları ve daha fazlasını oluşturun

ClickUp Brain'in doğal dil işleme özelliğini kullanarak büyük veri kümelerinden içgörüler elde edin, karar verme ve sorun çözme süreçlerini hızlandırın ve iyileştirin

Farklı karar alma senaryolarında yardımcı olacak 100'den fazla role özel AI komutundan yararlanın

Yerleşik görev otomasyonunu kullanarak işlemleri kolaylaştırın veya kod bağımlılığı olmadan kendi görevlerinizi oluşturun

ClickUp'taki entegrasyonlar sayesinde tüm favori BT operasyon platformlarınız, mevcut izleme araçlarınız ve Zapier, Make ve Webhooks gibi kullanışlı uygulamalarla verimli bir şekilde çalışın

ClickUp sınırlamaları

İlk kez kullanan kullanıcılar, ClickUp'ın sunduğu tüm özelliklere alışmak için zamana ihtiyaç duyabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $ (yıllık faturalandırılır)

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Splunk

splunk aracılığıyla

Splunk, çeşitli sistemlerdeki sorunları izleyen ve çözen bir veri analizi çözümüdür. Sunucu, uygulama ve ağ cihazı sorunlarını tespit etmek için kullanılabilir.

Ayrıca Splunk, performans izleme için verileri görsel olarak sunan raporların ve gösterge panellerinin oluşturulmasını kolaylaştırır.

Splunk IT Service Intelligence (ITSI), makine öğrenimini kullanarak çeşitli kaynaklardan gelen verileri analiz eder ve ilişkilendirir, BT ortamınız, performansınız ve olası sorunlar hakkında gerçek zamanlı, eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar.

Splunk ile kurumsal düzeyde dayanıklılığınızı koruyan birleşik bir güvenlik ve gözlemlenebilirlik platformuna sahip olursunuz.

Splunk'ın en iyi özellikleri

Maliyetli kesinti sürelerine neden olmadan önemli tehditleri tespit edip gidererek büyük sorunları önleyin

Görev açısından kritik hizmetlerinizi dakikalar içinde geri yükleyerek, müşterileriniz sorunsuz bir deneyim yaşarken takımlarınızın verimliliğini koruyarak asla ödün vermeyin

Gerçek zamanlı görünürlük ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde ederek kusursuz yanıt ritimleri oluşturun ve iş dayanıklılığınızı sürekli olarak güçlendirin

ClickUp ile entegre ederek tüm BT operasyon verilerinizi görev yönetim platformunuza aktarın

Splunk sınırlamaları

Veri hacimleri yüksek olduğunda maliyetler artabilir

Gerçek zamanlı uyarı özelliği iyileştirilebilir

Splunk fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Splunk puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (220+ yorum)

3. BigPanda

bigPanda aracılığıyla

BigPanda, uyarıları ilişkilendirmek ve önceliklendirmek, olay yönetimini otomatikleştirmek ve daha hızlı sorun çözümü için BT operasyonlarını kolaylaştırmak için yapay zeka kullanan bir AIOps platformudur.

Big Panda'yı ayıran özellik, Icinga, ThousandEyes, Prometheus vb. gibi çeşitli izleme araçlarından gelen uyarıları derlemek ve sıralamak için AIOps kullanmasıdır. Bu sayede BT takımları kritik sorunlara odaklanabilir ve uyarı yorgunluğunu azaltabilir.

Bu, gürültüyü azaltmada ve takımlarınızın en kritik sorunlara daha fazla odaklanmasında oldukça yararlıdır.

BigPanda'nın en iyi özellikleri

Potansiyel olarak büyük kesintilere dönüşmeden önce gerçek zamanlı, eyleme geçirilebilir olaylar hakkında bilgi alın. BigPanda, çeşitli gelen araçlardan gelen bilgileri birleştirir ve makine öğrenimi kullanarak bunları birbiriyle ilişkilendirir

Düzeltme sürecinizi hızlandırın. BigPanda, Slack, WebEx, Teams, JIRA, ServiceNow vb. gibi harici araçlarla entegre olarak olay yanıtını otomatikleştirir ve kolaylaştırır

Kullanıcı dostu ve özelleştirilebilir gösterge panellerinden yararlanarak, BT süreçlerinin nasıl kolaylaştırıldığı konusunda liderlerinizi güncel tutun

BigPanda sınırlamaları

Destek ve yanıt süresinin iyileştirilmesi gerekiyor

Kullanıcılar ara sıra yavaşlama yaşıyor

BigPanda fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

BigPanda derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

4. DynaTrace

dynaTrace aracılığıyla

DynaTrace, yazılım uygulamaları ve altyapısı hakkında gerçek zamanlı içgörüler sağlayan bir uygulama performansı izleme ve gözlemlenebilirlik platformudur. Dynatrace, yapay zeka kullanarak performans sorunlarının temel nedenlerini otomatik olarak belirler ve analiz eder, böylece hızlı teşhis ve çözüm sağlar.

Dynatrace'in güçlü yönlerinden biri, otomatik kök neden analizi için yapay zeka (AI) kullanımındaki ileri düzey becerisidir. Bu araç, uygulama performansını, altyapı durumunu ve kullanıcı deneyimini izler, ardından yapay zeka kullanarak kök neden analizini otomatikleştirir.

DynaTrace, bulut tabanlı teknolojileri destekler, DevOps süreçleriyle entegre olur ve güvenlik izleme ve tahmine dayalı analitik özellikleri sunar. Platform, mühendislik takımlarınızın kod kalitesini iyileştirmesine, genel sistem performansını ve güvenilirliğini artırmasına ve yazılım geliştirme yaşam döngüsünü kolaylaştırmasına yardımcı olur.

DynaTrace'in en iyi özellikleri

Uygulamanızın performansını anahtar iş metrikleriyle ilişkilendirerek BT operasyonlarınızı işin stratejik hedefleriyle uyumlu hale getirin

DynaTrace'in gerçek zamanlı izleme ve yapay zeka destekli gelişmiş analitiklerinden yararlanarak, karmaşık durumlarda gözlemlenebilirliği ve sorun tanımlamayı iyileştirin

Rahatsızlıkların olası kök nedenlerini akıllıca bulmaya yardımcı olan sanal asistanı kullanın

Basit bir entegrasyonla tüm Dynatrace verilerinizi ClickUp'taki günlük iş akışlarınızla bağlayın

DynaTrace sınırlamaları

Sistemin kurulumu ve yapılandırması zaman alıcı ve karmaşıktır

Kullanıcı deneyimi çok sezgisel değil ve iyileştirilebilir

DynaTrace fiyatlandırması

Dijital Deneyim İzleme: Saatlik fiyatlandırma

Altyapı İzleme: Saatlik fiyatlandırma

Tam Yığın İzleme: Saatlik fiyatlandırma

DynaTrace derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (1200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

5. PagerDuty

pagerDuty aracılığıyla

PagerDuty, kuruluşların dijital operasyonlarındaki kritik sorunlara yanıt vermesine ve bunları çözmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir olay yönetimi platformudur.

Platform, çeşitli izleme araçları, uygulamalar ve sistemlerden gelen sinyalleri toplayan, gerçek zamanlı dijital işlemler için merkezi bir hub görevi görür.

PagerDuty ayrıca, kuruluşların olaylardan ders almasına, kalıpları belirlemesine, performansı optimize etmesine ve operasyonel süreçlerini sürekli olarak iyileştirmesine yardımcı olmak için gelişmiş analitik ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar.

PagerDuty'nin en iyi özellikleri

Olay yanıt sürecini otomatikleştirerek takımlarınızın olayları daha hızlı algılamasını, sınıflandırmasını ve çözmesini sağlayın

Doğru zamanda doğru paydaşları bilgilendirin, kritik senaryolarda iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırın

PagerDuty mobil uygulaması sayesinde takımlarınıza olayları doğrudan mobil cihazlarından kabul etme ve yanıt verme esnekliği sağlayarak yanıt süresini iyileştirin

PagerDuty'nin ClickUp ile entegrasyonunu kullanarak tüm BT operasyonlarınızı, olay yönetiminizi ve günlük görev yönetimi süreçlerinizi tek bir platformda birleştirin

PagerDuty sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü, ilk kez kullananlar için kafa karıştırıcı olabilir

Raporlama yetenekleri geliştirilebilir

PagerDuty fiyatlandırması

Ücretsiz ayda 5 kullanıcıya kadar

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 49 ABD doları

Dijital Operasyonlar: Özel fiyatlandırma

PagerDuty puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (840+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

6. AppDynamics

appDynamics aracılığıyla

Cisco'nun AppDynamics ürünü, BT takımlarını işin merkezine yerleştirir. Bir AIOps platformu olan AppDynamics, AI/ML kullanarak BT operasyonlarının çeşitli yönlerini otomatikleştirir.

Platform, AI destekli gelişmiş analitik kullanarak anomalileri tespit eder, potansiyel sorunları öngörür ve çeşitli kaynaklardan gelen verileri otomatik olarak ilişkilendirerek sorunların kök nedenlerini belirler.

AppDynamics'in AIOps yetenekleri, modern BT ortamlarında otomasyon ve zeka sağlayarak verimli ve proaktif BT operasyon yönetimi sağlar.

AppDynamics'in en iyi özellikleri

Kod düzeyinde dinamikleri etkinleştirerek, geliştiricilerinizin darboğazları tespit etmesini ve daha iyi verimlilik için uygulama kodunu optimize etmesini sağlayın

AppDynamics'in son kullanıcı izleme özelliğinden yararlanarak kullanıcı deneyimi, oturum ayrıntıları ve performans ölçümleri hakkında içgörüler elde edin

Birden fazla performans izleme ihtiyacını karşılayan özel raporlama gösterge panelleri ayarlayarak fonksiyonlar ve takımlar arasında etkili iletişim ve karar vermeyi kolaylaştırın

İş işlemlerini izleyin ve takip edin, optimizasyon alanlarını belirleyin

AppDynamics sınırlamaları

İlk kurulum ve yapılandırma karmaşık ve zaman alıcıdır

İlk kez kullanan kullanıcılar, platformun özelliklerine alışmak için biraz zaman gerektirebilir

AppDynamics fiyatlandırması

Altyapı İzleme Sürümü: CPU çekirdeği başına aylık 6 ABD doları

Premium Sürüm: CPU çekirdeği başına aylık 33 ABD doları

Kurumsal Sürüm: CPU çekirdeği başına aylık 50 ABD doları

SAP çözümleri için Enterprise Edition: CPU çekirdeği başına aylık 95 ABD doları

AppDynamics puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (370+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

7. Moogsoft

moogsoft aracılığıyla

Moogsoft, BT olaylarının algılanmasını, yönetilmesini ve çözümlenmesini geliştiren bir AIOps aracıdır. Platform, karmaşık BT ortamlarındaki olayları otomatik olarak algılamak ve ilişkilendirmek için AI/ML'den yararlanır.

Moogsoft, olay iş akışlarınızda otomatik gürültü azaltma, korelasyon ve işbirliği ile etkinlik verilerinin sürekli kullanılabilirliğini sağlamaya çalışır.

Moogsoft'un en iyi özellikleri

Anomali algılama özelliği ile BT sistemlerindeki normal davranışlardan sapmaları belirleyin

Kalıp keşfi için AI ve ML teknolojilerini uygulayın ve bunların tekrarlanmasını önleyin

Olay yönetimi iş akışınızı otomatikleştirin ve BT takımlarınızın daha kritik görevlere odaklanmaları için zaman kazanın

Moogsoft sınırlamaları

İnceleme ve puanlamalar açısından nispeten az bilinir

Makine öğrenimi yetenekleri daha iyi olabilir

Moogsoft fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Moogsoft derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (35+ yorum)

Capterra: Kullanılamıyor

8. LogicMonitor

logicMonitor aracılığıyla

LogicMonitor, kapsamlı bir bulut tabanlı BT altyapısı izleme ve gözlemlenebilirlik platformudur.

Bu platformun en iyi özelliği, kuruluşların ağlar, sunucular, uygulamalar ve bulut kaynakları dahil olmak üzere tüm BT yığınlarının performansı ve durumu hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde etmesini sağlamasıdır.

Platform, BT takımlarının sorunları hızlı bir şekilde belirleyip çözmelerine yardımcı olmak için proaktif uyarılar, özelleştirilebilir gösterge panelleri ve tahmine dayalı analitik sağlar, böylece optimum performans elde edilir, kesinti süresi en aza indirilir ve genel BT güvenilirliği desteklenir.

LogicMonitor'ün en iyi özellikleri

Otomatik keşif ve önceden yapılandırılmış izleme şablonlarından yararlanarak çeşitli ortamlarda izleme dağıtımını ve yönetimini basitleştirin

BT sistemlerinde bağlantı ve gerçek zamanlı görünürlük sağlayarak MTTR veya "Ortalama Kurtarma Süresi"ni en aza indirin

Güçlü uygulama performansı izleme sağlayın

LogicMonitor sınırlamaları

Küçük işletmeler için pahalı olabilir

LogicMonitor fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

LogicMonitor derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Kullanılamıyor

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

9. Datadog

datadog aracılığıyla

Datadog, bir kuruluşun BT altyapısı, uygulamaları, günlükleri ve daha fazlasına kapsamlı gözlemlenebilirlik sağlayan bulut tabanlı bir izleme ve tahmine dayalı analiz platformudur.

Bu araç, kuruluşların dijital dönüşüm girişimlerini yürütmelerine yardımcı olur.

Datadog'un temel farkı, tüm teknoloji yığını boyunca uçtan uca görünürlük sunma yeteneğinde yatmaktadır. Bu sayede kuruluşlar, sistemlerinin ve uygulamalarının performansını gerçek zamanlı olarak izleyebilir, sorunları giderebilir ve optimize edebilir.

Datadog'un en iyi özellikleri

BT sistemleriniz ölçeklenip daha karmaşık hale gelirken bile izleme gereksinimlerini karşılayın. Datadog, kuruluşunuzun artan ihtiyaçlarına göre gelişecek şekilde tasarlanmıştır

Datadog'un gelişmiş makine öğrenimi yeteneklerinden yararlanarak, sorunlar ortaya çıkmadan önce anormallikleri erken aşamada tespit edin

Datadog'un sentetik izleme özelliklerinin yardımıyla performans sorunlarını belirleyin ve olumlu bir kullanıcı deneyimi sağlayın

Datadog'u ClickUp ile bağlayarak gözlemlenebilirliği günlük görev yönetimi iş akışlarınızla birleştirin

Datadog sınırlamaları

Kapsamlı özellikler, yeni kullanıcıların başlangıç yapmasını zorlaştırabilir

Daha büyük takımlar ve kurumsal müşteriler için pahalı olabilir

Datadog fiyatlandırması

Ücretsiz 5 ana bilgisayara kadar

Pro: Host başına aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Aylık 23 $'dan başlayan fiyatlarla

Datadog puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (440+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (230+ yorum)

10. Edge Delta

edge Delta aracılığıyla

Edge Delta, veri silolarını ortadan kaldırarak büyük verilerinizi gerçek zamanlı olarak işler. Dağıtılmış mimarisi, maliyet veya performanstan ödün vermeden her hacimde veriyi depolamanıza ve aramanız sağlar.

Edge Delta'nın öne çıkan özelliklerinden biri, uç bilgi işlem ve gözlemlenebilirlik verilerinin gerçek zamanlı işlenmesine verdiği önemdir.

Verileri uç noktada analiz ederek, kuruluşlar uygulamalarının ve sistemlerinin performansı hakkında anında içgörüler elde edebilir, sorunlara daha hızlı yanıt verebilir ve genel operasyonel verimliliği artırabilir.

Bu yaklaşım, dağıtılmış mimarilere sahip uygulamalar ve uç bilgi işlem altyapısından yararlanan uygulamalar için özellikle yararlıdır.

Edge Delta'nın en iyi özellikleri

Ajan düzeyinde veri işleme üzerinde benzersiz kontrolün keyfini çıkarın

Araç, tüm verileri nesne verisi olarak alabildiğinden, tüm verilerinizde hızlı arama yapma becerinizi güçlendirin ve düşük maliyetli veri depolamanın avantajlarından yararlanın

Verilerinizi, tedarikçiden bağımsız olarak bir veya daha fazla akış hedefine yönlendirin

Karmaşık yapılandırma dosyalarının yerini alan, işaretle ve tıkla iş akışıyla boru hatlarınızı kolayca yönetin

Edge Delta sınırlamaları

Ölçeklenebilirlik sorunları var

Edge Delta fiyatlandırması

Profesyonel: GB başına 0,20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Edge Delta derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

AIOps ile BT süreçlerinizi otomatikleştirin ve kolaylaştırın

Etkili bir AIOps çözümü, vizyoner dijital dönüşüm girişimini nihayet kuruluşunuza getirebilir. AIOps araçları, çağdaş BT ortamlarının karmaşıklıklarıyla boğuşan modern BT takımları için vazgeçilmezdir.

Yapay zeka ve makine öğrenimi modelleriyle desteklenen AIOps araçları, karmaşık altyapılar, yüksek veri hacimleri ve proaktif sorun algılama ihtiyacının yarattığı zorlukları ortadan kaldırır.

Doğru AIOps platformu, ClickUp ile birleştirildiğinde BT süreçlerinizi otomatikleştirebilir ve modernize edebilir. ClickUp, BT altyapınızı kolaylaştırıp güçlendirmenize ve tüm düzeylerde takım verimliliğini ve etkinliğini artırmanıza yardımcı olabilir. Ücretsiz ClickUp hesabınıza bugün kaydolun!