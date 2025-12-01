2026'da Keşfedilecek İçerik Oluşturma için En İyi 13 AI Aracı

İçerik oluşturmaya yönelik düzinelerce AI aracını test ettikten sonra şunu söyleyebilirim ki, hepsi birbirinin aynısı değil. Bazı özellikleri örtüşse de, her biri farklı amaçlara hizmet ediyor.

AI'nın içerik oluşturma sürecinizde oyunun kurallarını değiştirebileceği doğru. Ancak, asıl sihrin içerik sürecinizi tamamlayan bir AI aracısı bulmakta yattığını keşfettim. Doğru AI aracıları, yavaş ilerleyen bir iş akışını dönüştürebilir ve yapılacak işlerin daha hızlı tamamlanmasını sağlayabilir.

Ancak, sürekli büyüyen AI araçları listesi karşısında, hangi aracı seçmeniz gerektiği konusunda kararsız kalmanız normaldir. Bu nedenle, ben ve ClickUp takımının geri kalanı, içerik oluşturma için farklı AI araçlarını denemek üzere bir araya geldik ve en iyi 13'lük bir liste hazırladık.

Hadi hemen başlayalım!

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte bu yıl mutlaka denemeniz gereken en iyi içerik oluşturma AI araçları: ClickUp: AI destekli içerik ve görev yönetimi için en iyisi AI destekli içerik ve görev yönetimi için en iyisi Jasper: Marka kimliğine uygun içerik oluşturmak için en iyisi Copy.ai: GTM takımlarının kişiselleştirilmiş içerik oluşturması ve optimize etmesi için en iyisi Writer: İçerik düzenleme ve iyileştirme için en iyisi Frase: İçerik düzenleme, optimizasyon ve brief oluşturma için en iyisi ChatGPT: Ücretsiz içerik oluşturma için en iyisi Surfer SEO: İçerik optimizasyonu için en iyisi Hypotenuse AI: SEO için optimize edilmiş ürün açıklamaları yazmak için en iyisi MarketMuse: İçerik planlaması için en iyisi ContentBot: Uzun metin içerik oluşturmak için en iyisi Peppertype AI: Pazarlama içeriği oluşturmak için en iyisi Descript: Video ve podcast düzenleme için en iyisi Writesonic: Yazarlık tıkanıklığını aşmak ve SEO dostu içerik oluşturmak için en iyisi

İçerik Oluşturma için AI Ajanları Nedir?

İçerik oluşturmaya yönelik AI ajanları, gereksinimlerinize göre içerik oluşturmanıza ve düzenlemenize yardımcı olur ve içerik yönetimi sürecini otomasyonla gerçekleştirir. Bunlar, içerikle ilgili belirli görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış dijital iş arkadaşlarınız gibidir.

Yapılandırılmış içerik oluşturma için farklı türde AI ajanlarını deneyebilirsiniz:

Metin tabanlı AI araçları: Blog yazıları, web sitesi metinleri, açılış sayfaları, e-posta mesajları, haber bültenleri vb. hazırlamanıza yardımcı olurlar.

Görsel yapay zeka ajanları: Bu tür ajanlar, metin tabanlı komutlarla infografikler, sunumlar, sosyal medya paylaşımları, 3D görüntüler, videolar ve diğer görseller tasarlar.

Ses ve konuşma yapay zeka ajanları: Bu yapay zeka ajanları, podcast metinleri oluşturabilir ve yazılı metinleri gerçekçi, yapay zeka tarafından üretilmiş seslendirmelere dönüştürebilir

🌻 Örnek: ChatGPT, blog yazıları için taslak oluşturmanıza ve fikir üretmenize yardımcı olabilir; Consensus, akademik makalelerden bilgi toplayıp analiz edebilir; Midjourney ise markanızın pazarlama faaliyetleri için sanatsal görseller üretebilir.

Birlikte, yapay zeka ajanlarının süreçleri hızlandırabileceği ve verimliliği artırabileceği bir içerik pazarlama iş yönetimi sistemi oluşturabilirsiniz.

İçerik Oluşturma için Yapay Zeka Ajanlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Seçeceğiniz özellikler iş ihtiyaçlarınıza bağlı olsa da, yapay zeka içerik oluşturma araçlarında bulunması gereken birkaç anahtar özelliği burada bulabilirsiniz.

Yerleşik kalite kontrolleri : Doğru ve kaliteli içerik sağlayan bir araç seçin. Araçta temel yazım ve dilbilgisi denetimleri, doğruluk kontrolü özellikleri ve intihal tespit aracı bulunmalıdır.

Bağlamsal anlama : Komutlarınız karmaşık olsa bile bunları anlayan AI araçlarını seçin. Yazılım, içerik stilinize, üslubunuza ve : Komutlarınız karmaşık olsa bile bunları anlayan AI araçlarını seçin. Yazılım, içerik stilinize, üslubunuza ve marka kılavuzlarınıza uyum sağlayarak içerik genelinde tutarlılığı sağlamalıdır

Özelleştirme : Çıktı üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlayan içerik oluşturma araçlarını tercih edin. Uzunluk, üslup, dil ve biçimlendirme gibi parametreleri ayarlayabilmeli ve içerik oluşturma sürecini ince ayar yapabilmelisiniz

Entegrasyon özellikleri: Mevcut teknoloji altyapınızla kolayca entegre olabilen platformları tercih edin. Örneğin, takviminizi ve proje yönetimi yazılımınızı içerik oluşturma araçlarıyla entegre etmek, tüm içerik yönetim sürecinizi kolaylaştıracaktır

🧠 Biliyor muydunuz? Pazarlama ve medya liderlerinin %42'si içerik yazmak için, %40'ı sosyal medya içeriği oluşturmak için ve %34'ü kişiselleştirme ve öneriler için yapay zeka araçlarını kullanıyor.

İçerik Oluşturma için En İyi AI Ajanları

1. ClickUp (AI destekli içerik ve görev yönetimi için en iyisi)

Hızlı ve etkili bir hatırlatıcı e-posta oluşturmak için ClickUp Brain'i kullanın

Zaman zaman araç değiştirmek, içerik yönetimini zorlu bir iş haline getiriyordu. Ancak ClickUp'ı denediğimde, yapay zeka destekli içerik fikir üretimi ve oluşturma konusunda bir dönüm noktası buldum.

ClickUp, içerik oluşturma ve yönetim sürecimi ele alma şeklimde devrim yarattı. Platform, AI içerik oluşturmayı sağlam proje yönetimi özellikleriyle sorunsuz bir şekilde birleştiriyor ve bu da onu içerikle ilgili her şey için tek adres haline getiriyor. En iyi yanı ne mi? ClickUp Çalışma Alanımdaki işin her bir yönünde bana yardımcı olacak yerleşik bir AI ajanı var: ClickUp Brain ile tanışın!

ClickUp Brain bana nasıl yardımcı olur? Hadi başlayalım!

Yaratıcılık tıkanıklığı yaşadığımda, ClickUp Brain'i kullanarak anahtar kelimeler, hedef kitle ve hedefleri içeren ayrıntılı içerik özetlerini saniyeler içinde hazırlıyor ve içeriği iyileştirebileceğim alanlar hakkında içgörüler elde ediyorum.

ClickUp Brain ile blog özetleri, makaleler, sosyal medya gönderileri, e-posta mesajları, özetler ve daha fazlasını oluşturun

ClickUp Brain ayrıca şu konularda da bana yardımcı oluyor:

İçerik yazma: Sosyal medya gönderileri için başlıklar taslaklayabilir, reklam metinleri yazabilir ve sosyal medya içerikleri oluşturabilir. Bir müşteriye e-posta göndermek istersem, sadece ayrıntılı bir komut vermem yeterlidir

İçerik planlamasını otomasyonla gerçekleştirme: ClickUp Brain, içerik takvimlerini kolayca oluşturabilir ve geçmiş etkileşim verilerine dayanarak en uygun yayın zamanlarını ve biçimlerini önerebilir

İçeriği yeniden kullanma: Ayrıca uzun içerikleri, içeriğin erişimini en üst düzeye çıkarmak için kısa sosyal medya gönderilerine, e-posta bültenlerine veya video senaryolarına dönüştürebilirim

ClickUp Whiteboards, takım beyin fırtınası oturumları için benim vazgeçilmezimdir. Sanal panolarda içerik fikirlerini tartışabilir, fikirleri görevlere dönüştürebilir ve bu panoları doğrudan bir sohbete gömerek takımla paylaşabilirim.

ClickUp Beyaz Tahtaları ile işbirliği yapın ve beyin fırtınası yapın

İşte en ilginç kısmı! ClickUp Brain, blog yazıları veya sosyal medya kampanyaları için görseller oluşturmama ve hatta fikirleri görselleştirmeme de yardımcı oluyor. Sanki beş farklı araç tek bir Çalışma Alanı’nda bir araya gelmiş gibi!

ClickUp Brain ile ClickUp Beyaz Tahtalarında fikir üretin ve görseller oluşturun

İçeriğiniz hazır olduğunda, içerik özetlerinizi yönetmek için ClickUp Docs'u kullanabilirsiniz. Ayrıca, ClickUp Docs marka kılavuzlarını, içerik planlarını, araştırma materyallerini ve toplantı notlarını saklayabilir. İçerikle ilgili tüm ayrıntılarınızı belgelemek için harika bir özelliktir.

ClickUp Docs ile içerik yönergelerini ve araştırma materyallerini belgelendirin ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Hepsi bu kadar da değil. ClickUp'ta ayrıca içerik takvimi şablonları, planlama şablonları vb. içeren bir şablon kütüphanesi de var; bu da işimi çok kolaylaştırıyor.

Örneğin, ClickUp’ın İçerik Takvimi Şablonu, içerik programlarını planlamada (ne zaman teslim edileceği, içeriğin nasıl yayınlanacağı, paylaşımı nasıl yapılacağı vb.) çok yardımcı oluyor. Aynı şekilde, tüm içerik üretim sürecini kolaylaştırmama yardımcı olan ClickUp İçerik Üretim Ölçeklendirme Şablonu da var.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Zihin Haritaları ile oluşturmak istediğiniz içerik ağını oluşturmak için fikirleri yapılandırın, bağlantı kurun ve geliştirin.

ClickUp Otomasyonları ile içerik özetlerini onaylayın, durumları değiştirin ve görevler için hatırlatıcılar gönderin

Özel ClickUp Gösterge Panelleri ile pazarlama hedeflerinize ilişkin birleşik bir görünüm elde edin, görevleri takip edin, içerik trend analizi yapın ve daha fazlasını gerçekleştirin.

ClickUp görevleri ile içerik işlerini otomasyonla otomatikleştirin, düzenleyin, önceliklendirin ve izleyin

ClickUp Beyaz Tahtaları, ClickUp Belgeleri ve ClickUp Sohbeti ile fikirler üretin, içerik yönergelerini belgeleyin ve hiçbir güncellemeyi kaçırmayın.

ClickUp Brain ile ayrıntılı içerik özetleri, bloglar, sosyal medya materyalleri, ürün açıklamaları, e-posta mesajları, özetler ve daha fazlasını oluşturun

ClickUp'ın sınırlamaları

Çok sayıda özelliği olan ClickUp, başlangıçta sizi biraz zorlayabilir. Araca alışmak zaman alır.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İçerik oluşturmayı hızlandırmak için yapay zekayı kullanmasını gerçekten çok seviyorum. İşleri daha hızlı halletmeme yardımcı oluyor ve ş akışını benim özel teklifime göre uyarlıyor. Kısa teslimat sürelerini göz önünde bulundurarak işbirliği ve takım çalışması için harika olan dinamik özellikleriyle verimliliği optimize etmek üzere tasarlanmış. Oldukça kullanıcı dostu ve verimliliği artıran entegrasyonlara sahip. Herkes kullanıyor, ben neden kullanmayayım? Başlangıçta uygulaması ve gezinmesi o kadar da kolay değil. Ancak kısa sürede alışıyorsunuz ve harika bir kullanıcı desteği sayesinde işlerinizi hızla halledebiliyorsunuz. En çok kullandığım verimlilik ve işbirliği aracı haline geldi.

İçerik oluşturmayı hızlandırmak için yapay zekayı kullanmasını gerçekten çok seviyorum. İşleri daha hızlı tamamlamama yardımcı oluyor ve ş akışını benim özel teklifime göre uyarlıyor. Kısa teslimat sürelerini göz önünde bulundurarak işbirliği ve takım çalışması için harika olan dinamik özellikleriyle verimliliği optimize etmek üzere tasarlanmış. Oldukça kullanıcı dostu ve verimliliği artıran entegrasyonlara sahip. Herkes kullanıyor, ben neden kullanmayayım? Başlangıçta uygulaması ve gezinmesi o kadar da kolay değil. Ancak kısa sürede alışıyorsunuz ve harika bir kullanıcı desteği sayesinde işlerinizi hızla halledebiliyorsunuz. En çok kullandığım verimlilik ve işbirliği aracı haline geldi.

2. Jasper (Marka ile uyumlu içerik oluşturmak için en iyisi)

Jasper, içeriklerinizde marka tutarlılığını korumada mükemmeldir. Bir içerik pazarlamacısı olarak, bu aracı kullanarak pazarlama kanalları genelinde hedef kitleniz için markanıza uygun içerikler oluşturabilirsiniz.

Ben özellikle Jasper’ın marka IQ özelliğini seviyorum; bu özellik, aracın belirli bir üslubu ve stili öğrenip taklit etmesini sağlıyor. Kampanya görsellerinden blog afişlerine ve video içeriklerine kadar tüm içeriklerinizi marka kılavuzunuzla otomatik olarak karşılaştırır ve iyileştirmeler önerir. Araç ayrıca blog yazıları, sosyal medya başlıkları, e-posta konu satırları ve ürün açıklamaları için kullanıma hazır çeşitli şablonlar sunar.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Çıktının markanızı yansıtmasını sağlamak için ton, ses, stil ve görsel kılavuzlar gibi marka ayarlarını ince ayarlayın

AI görüntü paketi ile içeriğiniz için görüntüleri kişiselleştirin

Jasper'ın ihlalleri işaretleme ve düzenleme önerileri sunma özelliği sayesinde tüm görsellerin tutarlı ve marka yönergelerine uygun olmasını sağlayın

Jasper'ın sınırlamaları

Bazı kullanıcılara göre, sohbet geçmişinizi temizlememek Jasper'ı yavaşlatıyor; bu, eski komutlara sık sık başvuruyorsanız sorun oluşturabilir.

Jasper bazen genel ve yanlış içerikler oluşturabilir

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu : Aylık 49 $/kullanıcı

Pro : Aylık 69 $ / koltuk

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Jasper hakkında ne diyor?

Jasper, müşterilerimizin web siteleri için birkaç dakika içinde faydalı içerikler oluşturmamıza yardımcı olan güvenilir bir araçtır. İçerikler genellikle doğrudur ve sadece küçük düzenlemeler ve doğrulama gerektirir. Ancak, Writesonic gibi rakiplerine kıyasla çok fazla talimat ve karmaşık bir tasarıma sahiptir. Kullanımına alıştığınızda kullanımı kolay ve verimli hale gelir. Jasper ayrıca benzer araçlardan daha pahalıdır ve ücretsiz deneme sürümüne erişmek için ödeme yöntemi bilgilerinizi girmeniz gerekir.

Jasper, müşterilerimizin web siteleri için birkaç dakika içinde faydalı içerikler oluşturmamıza yardımcı olan güvenilir bir araçtır. İçerikler genellikle doğrudur ve sadece küçük düzenlemeler ve doğrulama gerektirir. Ancak, Writesonic gibi rakiplerine kıyasla çok fazla talimat ve karmaşık bir tasarıma sahiptir. Kullanımına alıştığınızda kullanımı kolay ve verimli hale gelir. Jasper ayrıca benzer araçlardan daha pahalıdır ve ücretsiz deneme sürümüne erişmek için ödeme yöntemi bilgilerinizi girmeniz gerekir.

✨ İlginç Bilgi: Jasper, Iron Man filmlerindeki yapay zeka asistanından esinlenerek başlangıçta Jarvis olarak adlandırılmıştı. Hedef, bu aracı güçlü ve akıllı bir araç olarak öne çıkarmaktı.

3. Copy.ai (GTM takımlarının kişiselleştirilmiş içerik oluşturması ve optimize etmesi için en iyisi)

Adından da anlaşılacağı gibi Copy.ai, içerik ve paragraf oluşturucu, cümle yeniden yazıcı ve paragraf yeniden yazıcı gibi yapay zeka araçlarıyla pazarlama materyalleri, reklam metinleri ve sosyal medya gönderileri oluşturmanıza yardımcı olan bir metin yazma aracıdır.

Copy.ai'yi kullanarak manuel görevleri otomasyonla otomatikleştirebilir, satış, pazarlama ve müşteri başarısı alanlarında verimliliği artırabilirsiniz. Ayrıca, GTM stratejinizin farklı yönlerindeki silo halindeki verileri birleştirebilir, bunları ş akışlarına bağlayabilir, gerçek zamanlı veri etkileşimini etkinleştirebilir ve bunları kullanarak ilgi çekici içerikler oluşturabilirsiniz.

Copy.ai'nin en iyi özellikleri

Hedef kitle bilgileri gibi verileri yapılandırılmış bir biçimde depolayın ve Tables ile stratejik ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek için analiz edin

Özelleştirilebilir ş akışı oluşturucu ile rutin süreçleri otomasyonla otomatikleştirin ve etkinliklere dayalı ş akışlarını tetikleyici olarak kullanın

Infobase'i kullanarak marka kılavuzlarını, içerik stratejisini, ürün açıklamalarını ve diğer şirket bilgilerini merkezi bir depoda saklayın

Copy.ai'nin sınırlamaları

Sohbetteki girişi düzenleyemezsiniz. Sorguyu değiştirmek isterseniz, yeniden yazmanız gerekir.

Bazen araç, web sayfalarından içeriği olduğu gibi alır ve bu da intihal ile sonuçlanır

Copy.ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Aylık 49 $

Gelişmiş : Aylık 249 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Copy.ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (180'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (60'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Copy.ai hakkında ne diyor?

Copy.ai'yi kullanma deneyimimiz genel olarak olumlu. Çok yönlü olması ve her tür içerik oluşturmamıza yardımcı olabilmesi nedeniyle olumlu yönleri oldukça fazla. Ancak içerik, tipik alt başlıklarla katı ve yapılandırılmış görünüyor; bu da herkesin bir bakışta bunun AI tarafından üretildiğini anlamasına neden oluyor. İçeriği iyileştirmek için gramer, noktalama işaretleri ve içeriğin doğruluğunu düzenlemeniz ve kontrol etmeniz gerekiyor.

Copy.ai'yi kullanma deneyimimiz genel olarak olumlu. Çok yönlü olması ve her tür içerik oluşturmamıza yardımcı olabilmesi nedeniyle olumlu yönleri oldukça fazla. Ancak içerik, tipik alt başlıklarla katı ve yapılandırılmış görünüyor; bu da herkesin bir bakışta bunun AI tarafından üretildiğini anlamasına neden oluyor. İçeriği iyileştirmek için gramer, noktalama işaretleri ve içeriğin doğruluğunu düzenlemeniz ve kontrol etmeniz gerekiyor.

4. Writer (İçerik düzenleme ve iyileştirme için en iyisi)

Writer, sıradan bir AI içerik aracından çok daha fazlasını sunar. NLP (Doğal Dil İşleme) uygulamaları geliştirebilir, içeriklerin yasal, düzenleyici ve marka kurallarına uygunluğunu çapraz kontrol edebilir, içerik oluşturabilir ve hatta video ve ses dosyalarını yeniden kullanabilirsiniz.

Writer hakkında en çok beğendiğim şey, birkaç "uygulama"nın tek bir araçta birleştirilmiş olmasına rağmen, aracın oldukça düzenli ve anlaşılır olmasıydı. Sohbet tarzı bir soru-cevap sistemi olan Ask Writer'ı kullanarak cevaplar üretebilir, ürün açıklamaları, e-posta vb. oluşturabilirsiniz. Ayrıca, bir AI içerik dedektörü, intihal kontrolü ve içerik iyileştirme önerileri sunan Grammarly benzeri bir arayüze erişebilirsiniz.

Writer'ın en iyi özellikleri

Blog konu ana hatlarını, iş ve ürün açıklamalarını, SSS'leri, giden e-postaları ve hata mesajlarını oluşturun

Görüntüleri yükleyin, sorular sorun ve görüntü analizcisi ile içerik oluşturun

Recaps ile bir kayıt veya transkripti yükleyerek anahtar noktaları özetleyin

AI içerik dedektörü ile AI tarafından oluşturulan ve insan tarafından oluşturulan içerikleri ayırt edin

Yazar sınırlamaları

Oluşturulan içerik genellikle birkaç hata içerir ve dil oldukça robotik olabilir

Writer fiyatlandırması

Takım : Kullanıcı başına aylık 18 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Yazarların puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Writer hakkında ne diyor?

Writer'ın sıfırdan içerik geliştirme akışları, birçok içerik oluşturma aracının "sohbet" arayüzünden daha üstündür. Bu araçlar, yazarlar tarafından yazarlar için özel olarak geliştirilmiştir. Writer'ı ilk kez bir kreatif ajansın içerik müdürü olduğum dönemde kullanmaya başladım. Bu aracı, ajansımızdaki yazarların tüm müşterilerimiz için aynı stil ve mesajı tutarlı bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla kullandık. Ancak, Writer'ı öğrenmek biraz zaman alıyor. Ve burada, araçları en iyi şekilde kullanmak için kendimi eğitmekten bahsediyorum. Başlangıçta biraz daha fazla adım adım kılavuz ve rehberlik faydalı olurdu.

Writer'ın sıfırdan içerik geliştirme akışları, birçok içerik oluşturma aracının "sohbet" arayüzünden daha üstündür. Bu araçlar, yazarlar tarafından yazarlar için özel olarak geliştirilmiştir. Writer'ı ilk kez bir kreatif ajansın içerik müdürü olduğum dönemde kullanmaya başladım. Bu aracı, ajansımızdaki yazarların tüm müşterilerimiz için aynı stil ve mesajı tutarlı bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla kullandık. Ancak, Writer'ı öğrenmek biraz zaman alıyor. Ve burada, araçları en iyi şekilde kullanmak için kendimi eğitmekten bahsediyorum. Başlangıçta biraz daha fazla adım adım kılavuz ve rehberlik faydalı olurdu.

5. Frase (İçerik düzenleme, optimizasyon ve brief oluşturma için en iyisi)

Frase, yapay zeka ile yazma, düzenleme ve optimizasyon özellikleriyle bu listedeki diğer araçlara benzer. Araştırma yapmanıza, SEO için optimize edilmiş blog yazıları yazmanıza ve düzenleme önerileriyle bunları iyileştirmenize yardımcı olur.

Frase’in SERP araştırma özelliğini en dikkat çekici buldum. Bu özellik, düzenleyicinin içinden rakiplerin içeriğini analiz etmenizi sağlar. Makaleyi Google’da daha iyi görünür hale getirmek için ekleyebileceğiniz bağlantılar, başlıklar, anahtar kelime kullanımı ve görseller gibi içerik önerileri sunar.

Ayrıca, aracın içerik taslaklarımı düzenlememe yardımcı olması da hoşuma gitti. Ayrıca, fikir üretmeye yönelik çeşitli çerçeveler sundu ve makalemi, arama amacına ne kadar uygun olduğunu göstermek için derecelendirdi.

Frase'in en iyi özellikleri

İçerik özeti oluşturucu ile içerik taslakları oluşturmak için en popüler sayfaları, rakip başlıkları ve anahtar SERP metriklerini araştırın.

Rakip analizi yapın, puan sistemini kullanarak içeriğinizin sıralama potansiyelini ölçün ve makaleleri arama motorları için optimize edin

Metin stilini düzenleyin, tablolar ekleyin, resimler ekleyin, şablonları kullanarak düzenleri standartlaştırın ve yerleşik içerik düzenleyicisiyle anında iyileştirme önerileri alın

Frase sınırlamaları

Bazen, bir makale taslağı hazırlamak için bilgi ararken araç yavaşlayabilir ve yanıt vermeyebilir

İçerik önerileri genellikle en üst sıralarda yer alan sayfalardan alınmaktadır, bu nedenle ayrıntılı bilgi edinememeyebilirsiniz

Frase fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : Aylık 45 $

Takım: Aylık 115 $

Frase puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Frase hakkında ne diyor?

Kullanım kolaylığını ve kullanmaya başlamak için saatler sürmemesini seviyorum. Bir içerik yöneticisi olarak, yazarlarıma Frase bağlantılarını veriyorum ve onlar da içeriklerini optimize etmek için Chrome eklentisini kullanıyorlar. Ayrıca, optimize edilecek içeriği Frase'e aktarmak da çok kolay. Ancak bazen konuyla pek alakası olmayan rastgele anahtar kelimeler seçiyor. Bu da %100 optimizasyona ulaşmayı zorlaştırıyor. Ama bu anahtar kelimeleri kaldırabiliyorsunuz.

Kullanım kolaylığını ve kullanmaya başlamak için saatler sürmemesini seviyorum. Bir içerik yöneticisi olarak, yazarlarıma Frase bağlantılarını veriyorum ve onlar da içeriklerini optimize etmek için Chrome eklentisini kullanıyorlar. Ayrıca, optimize edilecek içeriği Frase'e aktarmak da çok kolay. Ancak bazen konuyla pek alakası olmayan rastgele anahtar kelimeler seçiyor. Bu da %100 optimizasyona ulaşmayı zorlaştırıyor. Ama bu anahtar kelimeleri kaldırabiliyorsunuz.

6. ChatGPT (Ücretsiz içerik oluşturma için en iyisi)

ChatGPT'yi zaten denemiş olabilirsiniz, ancak bu popüler araçla ilgili görüşüm şöyle: Bu aracı, içerik yazma, kodlama, görsel oluşturma, veri analizi, parti planlama, yemek pişirme ve daha pek çok konuda size yardımcı olabilecek bir arkadaş olarak görebilirim. Zamanla düşünce tarzınıza ve stilinize uyum sağlar ve konuşmayı kolaylaştırır.

Sesli etkileşim özelliğini en etkileyici buluyorum. Çoklu görev yaparken araçla doğal bir diyalog kurabilirsiniz. Kullanımı kolaydır ve çeşitli görevleri yerine getirebilir. Ancak, karmaşık komutları anlamakta zorlanır ve zaman zaman güncel olmayan ve yanlış bilgiler üretir.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Hızlı komutlarla projeler, slayt sunumları ve kampanyalar için yapay zeka görüntüleri oluşturun

ChatGPT ile beyin fırtınası oturumu yapmak için yazmak yerine komutlarınızı sesli olarak verin

Verileri analiz edin, çubuk grafikler ve dağılım grafikleri oluşturun, trend analizi yapın ve kar/zarar tablolarını yorumlayın

Kod özelliğini kullanarak kodları basitleştirin, hata ayıklayın veya bir fonksiyon yazın

ChatGPT'nin sınırlamaları

Bazen ChatGPT yanlış bilgi verir ve komutları yanlış anlar

Bu araç, özel sorgularda zorlanıyor. İnce ayrıntıları gözden kaçırabilir ve genel sonuçlar üretebilir.

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca : Aylık 20 $

Pro : Aylık 200 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 30 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (650'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?

İçerik fikirleri sunması harika bir şey ama bağlam sağlayamaz. Bunu sadece insanlar yapabilir. Bir plan hakkında gerçekten net olmanız gerektiğinde zaman kazanabilirim, ancak yine de, eğer net bir şekilde iletişim kuramıyorsanız, tam olarak istediğiniz şeyi alırsınız. Uzmanlık alanlarında eğitimli kişiler, söz konusu alan için gerekli olan dilde sorular sorabilir ve bu da size harika fikirler sunar.

İçerik fikirleri sunması harika bir şey ama bağlam sağlayamaz. Bunu sadece insanlar yapabilir. Bir plan hakkında gerçekten net olmanız gerektiğinde zaman kazanabilirim, ancak yine de, eğer net bir şekilde iletişim kuramıyorsanız, tam olarak istediğiniz şeyi alırsınız. Uzmanlık alanlarında eğitimli kişiler, söz konusu alan için gerekli olan dilde sorular sorabilir ve bu da size harika fikirler sunar.

7. Surfer SEO (İçerik optimizasyonu için en iyisi)

Surfer, otomatik optimizasyon ile sıralamaya hazır makaleler oluşturmanıza olanak tanıyan kapsamlı bir SEO aracıdır. Bu platformu kullanarak içeriğinize alakalı anahtar kelimeler ekleyebilir ve sıralama potansiyelini gösteren bir puan alabilirsiniz.

Surfer'ın tek bir platformda çeşitli içerik özellikleri sunmasını seviyorum. Bu sayede optimizasyon konusunda gerçek zamanlı geri bildirim alarak içeriği düzenleyebilir, ana hatlar oluşturabilir, AI içeriğini insancıl hale getirebilir ve içeriğin okunabilirliğini artırabilirim. En iyi yanı ne mi? İçeriğinizin ve alan adınızın performansını izlemenize yardımcı olan bir içerik denetim özelliği var. Anahtar metrikler hakkında günlük güncellemeler alırsınız, böylece iyileştirme için hemen harekete geçebilirsiniz.

Surfer SEO'nun en iyi özellikleri

Yerleşik taslak oluşturucu ile benzersiz başlıklar kullanarak ayrıntılı içerik taslakları oluşturun

Trafik, sıralamalar vb. ile ilgili günlük güncellemeler ve içerik denetimi sayesinde içerik ve alan adı performansını izleyin

AI içerik insanlaştırıcı ile AI içeriklerinizi insanlaştırın ve AI algılama araçlarını geçin

Konu haritaları ile içerik stratejinizdeki boşlukları belirlemek için bir niş için içerik konuları ve alt konuları bulun

Surfer SEO'nun sınırlamaları

Birçok kullanıcı Surfer'ın yüksek fiyatlarından şikayetçi. Başlangıç planı bile hem içerik hem de AI düzenleyicileri için pahalı.

Surfer SEO fiyatlandırması

Essential : Aylık 99 $

Fiyat : Aylık 219 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Surfer SEO puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Surfer SEO hakkında ne diyor?

Surfer hakkında karışık görüşlerim var. SERP analizi, içeriğe NLP ekleme ve küme planlaması için iyi olsa da, rekabetin sınırlı olduğu konular için yazarken hiçbir faydası yok. AI humanizer ise tam anlamıyla zaman kaybı. İçerik için hiçbir fayda sağlamıyor. Özetle, iyi bir SEO aracı, ancak tüm içerik türleri için ona çok fazla güvenemezsiniz.

Surfer hakkında karışık görüşlerim var. SERP analizi, içeriğe NLP ekleme ve küme planlaması için iyi olsa da, rekabetin sınırlı olduğu konular için yazarken hiçbir faydası yok. AI humanizer ise tam anlamıyla zaman kaybı. İçerik için hiçbir fayda sağlamıyor. Özetle, iyi bir SEO aracı, ancak tüm içerik türleri için ona çok fazla güvenemezsiniz.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si yazma, düzenleme ve e-postalar dahil olmak üzere içerik oluşturma için yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ile ClickUp Çalışma Alanı gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile e-postalar, yorumlar, sohbetler, Belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm Çalışma Alanında AI destekli yazma yardımı alırsınız; hem de tüm Çalışma Alanınızın bağlamını koruyarak.

8. Hypotenuse AI (SEO için optimize edilmiş ürün açıklamaları yazmak için en iyisi)

E-ticaret AI yazarı Hypotenuse AI, çevrimiçi markalar, pazarlamacılar ve metin yazarları için mükemmeldir. Ürün ve kategori açıklamaları, görseller, meta etiketler, Facebook ve Google reklamları, e-posta mesajları ve Instagram başlıkları oluşturabilir.

Bu aracın saniyeler içinde optimize edilmiş ürün açıklamalarını ve etiketleri toplu olarak oluşturmasını seviyorum. Ayrıca, farklı platformlar için içerik oluşturmak, özetlemek ve yeniden yazmak için bir sohbet robotu olan HypoChat'i de sunuyor. En iyi yanı ne mi? Hypotenuse son derece özelleştirilebilir. Özel marka sesini kullanarak yapay zekayı marka kılavuzlarınız ve stilinizle eğitebilirsiniz.

Hypotenuse AI'nın en iyi özellikleri

Ürünlerin bulunabilirliğini artırmak için ürün verilerini toplu olarak temizleyin, standartlaştırın ve zenginleştirin

Arama performansını izle ve ürün listelemelerini arama motorları ve pazar yerleri için optimize et

Yüksek kaliteli ve doğru etiketlerle ürün etiketlemeyi otomasyonla otomatikleştirin

Hypotenuse AI'nın sınırlamaları

Birçok kullanıcı abonelik fiyatlarının çok yüksek olduğunu düşünüyor

Bu araç, blog taslakları oluştururken çok az seçenek sunuyor. Konu hakkında yeterince bilgi sahibi değilseniz, içerik oluşturmak zor olabilir.

Hypotenuse AI fiyatlandırması

Temel : Aylık 150 $, yıllık olarak faturalandırılır

E-commerce Pro : Özel fiyatlandırma

E-ticaret Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hypotenuse AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Hypotenuse AI hakkında ne diyor?

Hypotenuse AI, içerik ve metin yazarları için en iyi araçtır. Gerçek zamanlı olarak yüksek kaliteli, araştırmaya dayalı içerik üreterek inanılmaz miktarda zaman tasarrufu sağlar. Hypochat, metin yazarlığının çeşitli yönlerinde büyük yardım sağladığı için gerçekten yenilikçi bir özelliktir. Blog yazma özelliği, denediğim diğer AI araçlarına kıyasla en iyisidir. Ancak, bazen aynı blog içinde benzer cümleleri tekrarlar. İçerik benzersiz olsa da, bu tekrarlar bazen blogun akışını bozar. Umarım bu yönü gelecekteki güncellemelerde iyileştirilir.

Hypotenuse AI, içerik ve metin yazarları için en iyi araçtır. Gerçek zamanlı olarak yüksek kaliteli, araştırmaya dayalı içerik üreterek inanılmaz miktarda zaman tasarrufu sağlar. Hypochat, metin yazarlığının çeşitli yönlerinde büyük yardım sağladığı için gerçekten yenilikçi bir özelliktir. Blog yazma özelliği, denediğim diğer AI araçlarına kıyasla en iyisidir. Ancak, bazen aynı blog içinde benzer cümleleri tekrarlar. İçerik benzersiz olsa da, bu tekrarlar bazen blogun akışını bozar. Umarım bu yönü gelecekteki güncellemelerde iyileştirilir.

9. MarketMuse (İçerik planlaması için en iyisi)

MarketMuse, ilgili arama terimlerine, rakip analizine ve en üst sıralarda yer alan sayfalara dayalı olarak mevcut içeriği optimize etme yetenekleriyle içerik planlamanızı bir üst seviyeye taşıyabilir. Bu aracı kullanarak anahtar kelime aramaları, konu kümeleri ve daha fazlası hakkında içgörüler elde edebilirsiniz.

MarketMuse'u içerik özetleri oluşturmak ve mevcut içeriği yeniden kullanmak için kullandım. İçerik eksikliklerini belirlemek için rakip analizinde oldukça iyi bir iş çıkardı. En çok sevdiğim özelliği ise optimizasyon modülüydü; bu modül, hedef kelime sayısı, belirli bir sorguda üst sıralarda yer almak için gerekli konu bahsetme sayısı, içerik puanı ve rakip bir makaleyi nasıl geçebileceğime dair öneriler gibi bilgiler konusunda bana yardımcı oldu.

MarketMuse'un en iyi özellikleri

Yapılandırılmış içerik planları oluşturun ve içerik stratejiniz için öneriler alın

Makaleler, haberler, karşılaştırmalar, kullanım kılavuzları, ürün incelemeleri vb. için özetler oluşturun.

Derinlemesine SEO rakip analizi yapın ve ısı haritalarıyla içerik eksikliklerini görselleştirin

MarketMuse'un sınırlamaları

Bazı kullanıcılar arayüzün sezgisel olmadığını düşünüyor. Konuları araştırmak ve makaleleri optimize etmek çok zaman alıyor

MarketMuse fiyatlandırması

Ücretsiz

Optimize : Aylık 99 $

Research : Aylık 249 $

Strategy: Aylık 499 $

MarketMuse puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar MarketMuse hakkında ne diyor?

Anahtar kelime araştırması, kişisel zorluk derecesi, konu kümeleri ve çok daha fazlası hakkında doğrudan içgörüler elde etmeyi çok seviyorum. Mevcut SEO içerik stratejimizi geliştirmek için harika bir araç. Kullanımı oldukça kolay ve ilk kullanım süreci muhteşemdi. MM'yi uygulamaya koymak, SEO'muz için bir dönüm noktası oldu. Raporlama/içgörü metrikleri çok fazla değil, ancak bunun gündemde olduğunu söylediler.

Anahtar kelime araştırması, kişisel zorluk derecesi, konu kümeleri ve çok daha fazlası hakkında doğrudan içgörüler elde etmeyi çok seviyorum. Mevcut SEO içerik stratejimizi geliştirmek için harika bir araç. Kullanımı oldukça kolay ve ilk kullanım süreci muhteşemdi. MM'yi uygulamaya koymak, SEO'muz için bir dönüm noktası oldu. Raporlama/içgörü metrikleri çok fazla değil, ancak bunun gündemde olduğunu söylediler.

10. ContentBot (Uzun metin içerik oluşturmak için en iyisi)

Uzun içerik formlarını ölçeklendirmek istiyorsanız, ContentBot içerik pazarlama stratejiniz için değerli bir araç olabilir. Bu aracı kullanarak, içgörülü ve insani bir üslupta yazılmış makaleleri hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Bu aracın tüm sorularımı oldukça iyi yanıtlaması ve hatta bunları paragraflar halinde açıklaması hoşuma gitti. "Keşfet" özelliği, gözden kaçırmış olabileceğiniz alakalı anahtar kelimeleri ve konuları belirlemenize yardımcı olan bir başka öne çıkan özelliğidir. ContentBot'un, hareket halindeyken içerik üretmenizi sağlayan bir Chrome uzantısı da vardır. Ayrıca, 110'dan fazla dili destekler; bu da küresel bir kitleye sahipseniz faydalı olabilir.

ContentBot'un en iyi özellikleri

Akıllı bağlantı ve yapay zeka ile resim oluşturma özellikleriyle arama motoru dostu bloglar oluşturun

Hazır içerik oluşturma akışlarını kullanın veya görsel AI akış oluşturucu ile kendi akışınızı oluşturun

Humanizer özelliği ile AI içeriğini daha insan dostu hale getirin

ContentBot'un yapay zeka ajanı ile CSV dosyalarını blog yazıları, ürün açıklamaları ve pazarlama içeriğine dönüştürün

ContentBot'un sınırlamaları

Özelliklerin karmaşıklığı nedeniyle araca alışmak biraz zaman alıyor

AI tarafından üretilen içeriklerin okunabilirliği bazen düşük olabilir

ContentBot fiyatlandırması

Ön ödemeli : 1000 kelime başına 0,5 $

Başlangıç : Aylık 9 $

Premium : Aylık 29 $

Premium+: Aylık 49 $

ContentBot puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar ContentBot hakkında ne diyor?

ContentBot.ai'nin, kaliteli içeriği hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmayı kolaylaştıran otomatik bir içerik oluşturma platformu olmasını seviyorum. Çeşitli özellikleri ve özelleştirme seçenekleriyle, meşgul içerik oluşturucuların zamanlarını en verimli şekilde kullanmalarına ve daha yaratıcı projeler için kaynak ayırmalarına yardımcı olmak için mükemmeldir. Ancak, otomasyon sınırlı olabilir. Bazen doğru içeriği bulmak biraz zaman alabilir ve içeriği belirli ihtiyaçlara göre özelleştirmek zor olabilir. Ayrıca, içeriklerin bazıları her zaman güncel veya doğru olmayabilir.

ContentBot.ai'nin, kaliteli içeriği hızlı ve verimli bir şekilde üretmeyi kolaylaştıran otomatik bir içerik oluşturma platformu olmasını seviyorum. Çeşitli özellikleri ve özelleştirme seçenekleriyle, meşgul içerik oluşturucuların zamanlarını en verimli şekilde kullanmalarına ve daha yaratıcı projeler için kaynak ayırmalarına yardımcı olmak için mükemmeldir. Ancak, otomasyon sınırlı olabilir. Bazen doğru içeriği bulmak biraz zaman alabilir ve içeriği belirli ihtiyaçlara göre özelleştirmek zor olabilir. Ayrıca, içeriklerin bazıları her zaman güncel veya doğru olmayabilir.

11. Peppertype AI (Pazarlama içeriği oluşturmak için en iyisi)

AI içerik oluşturma araçları arasında Peppertype, içerik üretimini ölçeklendirme konusunda uzmanlaşmıştır. Bu aracı kullanarak pazarlama kampanyaları ve sosyal medya platformları için yüksek hacimde ilgi çekici içerik üretebilirsiniz.

Peppertype'ı reklam metinleri, blog yazıları, sosyal medya başlıkları ve e-postalar dahil olmak üzere çeşitli içerik türlerini oluşturmak için kullandım. Her seferinde markanın sesini ve yüksek okunabilirliği koruyarak özgün içerik üretti. Ayrıca, içeriğin özgünlüğünü anında doğrulamanızı sağlayan yerleşik bir intihal denetleyicisi de bulunuyor.

Peppertype AI'nın en iyi özellikleri

Yerleşik SEO araçlarını kullanarak oluşturulan içeriği optimize edin ve arama motoru sıralamalarını yükseltin

Minimum kullanıcı girdisiyle yapay zeka destekli, gerçek zamanlı içerik önerileri ve yaratıcı fikirler alın

Gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve takım üyeleriyle aynı anda bloglar, sosyal medya pazarlama gönderileri ve inceleme içerikleri üzerinde iş yapın

Peppertype AI'nın sınırlamaları

Bazı kullanıcılara göre, mevcut arayüz önceki kadar kolay kullanılmıyor

Oluşturulan içerik çeşitlilikten yoksun olabilir ve sonuçlar tekrarlayıcı olabilir

Peppertype AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Peppertype AI puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (450'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Peppertype AI hakkında ne diyor?

Pepper Content'in en iyi yanı, blog yazıları, sosyal medya başlıkları, Google reklam metinleri ve çok daha fazlası dahil olmak üzere içerik oluşturma sürecinin tüm aşamalarında bana yardımcı olan eksiksiz bir araç geliştirmiş olmalarıdır. AI oluşturucu gerçekten harika. Ürünün gittiği başlığı beğeniyorum. Ancak, Pepper İçerik'in SEO yeteneklerinden pek etkilenmedim. SEO aracını kullandığımda, bana hangi anahtar kelimeleri hedeflemem gerektiğini göstermesini umarken, bana zaten sıralamada yer aldığım anahtar kelimeleri gösterdi!

Pepper Content'in en iyi yanı, blog yazıları, sosyal medya başlıkları, Google reklam metinleri ve çok daha fazlası dahil olmak üzere içerik oluşturma sürecinin tüm aşamalarında bana yardımcı olan tamamlanmış bir araç geliştirmiş olmalarıdır. AI oluşturucu gerçekten harika. Ürünün gittiği başlığı beğeniyorum. Ancak, Pepper İçerik'in SEO yeteneklerinden pek etkilenmedim. SEO aracını kullandığımda, bana hangi anahtar kelimeleri hedeflemem gerektiğini göstermesini umarken, bana zaten sıralamada yer aldığım anahtar kelimeleri gösterdi!

12. Descript (Video ve podcast düzenleme için en iyisi)

Haftalarca video senaryoları yazmak ve podcast'lerinizi düzenlemekle mi uğraşıyorsunuz? Descript, zaman kazanmanızı sağlayabilir.

Bu ses-video düzenleme aracı, metin tabanlı düzenleme yaklaşımıyla çığır açıyor: Transkriptteki değişiklikleri tıpkı bir Word belgesi gibi yaparsınız ve bunlar ilgili ses veya videoda anında yansıtılır.

Descript, metin dönüştürme özelliği ve dolgu kelimelerini kaldırma yeteneği ile öne çıkıyor. Ayrıca, ses ve görüntü kalitesini iyileştirmek, video senaryoları oluşturmak, tekrar çekimleri ve arka planları kaldırmak, klipler oluşturmak vb. işlerde mükemmel bir şekilde çalışan Underlord AI'yı yardımcınız olarak edinebilirsiniz.

Descript'in en iyi özellikleri

Sadece komutlar vererek kendi ses klonunuzla veya yapay zeka sesiyle sesler oluşturun

Descript Rooms'u kullanarak uzaktan birden fazla katılımcıyla yüksek kaliteli, çok kanallı ses ve video oturumları kaydedin

Uzun videoları ve podcast'leri sosyal medya paylaşımlarınız için kliplere dönüştürün

Ekranları kaydedin ve kaydınızın anında transkripsiyonunu alın

Descript'in sınırlamaları

Çok hızlı kaydırırsanız uygulama donabilir

Bazen Descript, videolardaki kelimeleri yanlış eşleştirir

Descript fiyatlandırması

Ücretsiz

Hobbyist : Kişi başına aylık 19 $

Oluşturucu : Kişi başına aylık 35 $

İş : Kişi başına aylık 50 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Descript puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (170'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Descript hakkında ne diyor?

Genel olarak Descript'i kullanmaktan memnunum. Konuşma-metin dönüştürme ve düzenleme özelliklerinden çok etkilendim. Bu araç, profesyonel yazılım demo videoları oluşturmama olanak tanıyor. Ancak video işleme süreci oldukça uzun sürüyor. Çok fazla hesaplama kaynağı gerektiriyor ve bu da kayıt sürecinde kazanılan zaman tasarrufunu bir ölçüde ortadan kaldırıyor. Descript'i ilk kez kullanıyorsanız, kullanıcı arayüzünü anlamak biraz zaman alıyor.

Genel olarak Descript'i kullanmaktan memnunum. Konuşma-metin dönüştürme ve düzenleme özelliklerinden çok etkilendim. Bu araç, profesyonel yazılım demo videoları oluşturmama olanak tanıyor. Ancak video işleme süreci oldukça uzun sürüyor. Çok fazla hesaplama kaynağı gerektiriyor ve bu da kayıt sürecinde kazanılan zaman tasarrufunu bir ölçüde ortadan kaldırıyor. Descript'i ilk kez kullanıyorsanız, kullanıcı arayüzünü anlamak biraz zaman alıyor.

🧠 Biliyor muydunuz? Video düzenleme yazılımı pazarının, %5,8'lik bir yıllık bileşik büyüme oranıyla 2032 yılına kadar 5,13 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

13. Writesonic (Yazar tıkanıklığını aşmak ve SEO dostu içerik oluşturmak için en iyisi)

Writesonic, sosyal medya gönderileri, başlıklar, reklam metinleri, e-posta mesajları ve bloglar gibi farklı türde içerikler oluşturmak için mükemmeldir. İçeriği anahtar kelimelerle optimize edebilir ve hatta iç bağlantıları otomasyon ile otomatikleştirebilirsiniz. Kullanımı kolaydır ve kaliteli içerik üretmek için minimum çaba gerektirir.

Writesonic'te en çok beğendiğim şey, yaratıcı fikirler üretmesi ve metinlerimi iyileştirmek için önerilerde bulunması. Dolayısıyla, SEO ile yaratıcılığı birleştiren bir araç arıyorsanız, Writesonic işinize yarayabilir.

Writesonic'in en iyi özellikleri

İç bağlantıları otomasyonla otomatikleştirin ve makaleleri SEO için optimize edin

Teknik bloglardan sosyal medya başlıklarına kadar farklı içerik türleri oluşturmak için çok geniş bir içerik yazma şablonları aralığı kullanın

Bloglarınız için otomatik olarak görseller oluşturun

Writesonic'in sınırlamaları

Makalelerde bazı hatalar olabilir. Bu nedenle, yayınlamadan önce makaleleri düzeltmeli ve düzenlemelisiniz.

Writesonic fiyatlandırması

Ücretsiz : 25 tek kullanımlık kredi

Bireysel : 100 kredi için aylık 20 $

Standart : 1000 kredi için aylık 99 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Writesonic puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,0 / 5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Writesonic hakkında ne diyor?

Genel olarak iyi bir ürün ancak yazılımda arızalar yaşandığında ve aynı içeriği yeniden oluşturmak zorunda kalıp kredi limitinizi tüketmek zorunda kaldığınızda zaman zaman sinir bozucu olabiliyor. Çok sayıda iyi SEO öğesi içeren harika bir ürün. Ancak fiyatlandırma ve planlar, kullanım şeklinize bağlı aylık kredi tabanlı bir sistemle oldukça hantal ve kullanılmayan krediler bir sonraki aya devredilemediği için iş ihtiyaçlarınız yerine onların planlarına göre çalışmanızı planlamanız gerekiyor.

Genel olarak iyi bir ürün ancak yazılımda arızalar yaşandığında ve aynı içeriği yeniden oluşturmak zorunda kalıp kredi limitinizi tüketmek zorunda kaldığınızda zaman zaman sinir bozucu olabiliyor. Çok sayıda iyi SEO öğesi içeren harika bir ürün. Ancak fiyatlandırma ve planlar, kullanım şeklinize bağlı aylık kredi tabanlı bir sistemle oldukça hantal ve kullanılmayan krediler bir sonraki aya devredilemediği için iş ihtiyaçlarınız yerine onların planlarına göre çalışmanızı planlamanız gerekiyor.

İçerik Oluşturma için ClickUp'ı Deneyin

İçerik oluşturma çabalarınızı otomasyonla desteklemek için en iyi yapay zeka araçlarını seçerken, en akıllıca kararı vermenin anahtarı, en çok nerede yardıma ihtiyacınız olduğunu belirlemektir.

Ürün açıklamalarını daha hızlı yazmak istiyorsanız, Hypotenuse AI'yı değerlendirin. Video içeriği oluşturmayı otomasyonla gerçekleştirmek istiyorsanız, Descript en iyi seçiminiz olabilir. Ve birden fazla dilde içerik üreten, ş akışlarını kolaylaştıran ve proje yönetimini basitleştiren bir araç arıyorsanız, ClickUp tam da aradığınız araçtır.

ClickUp, içerik oluşturma ve yönetimini tek bir çatı altında birleştirir. Bu, işinizi tamamlamak için 5-6 araç arasında gidip gelmenize gerek olmadığı anlamına gelir. ClickUp, yüksek kaliteli içerik üretebilir, içerik sürecini kolaylaştırabilir, içerik oluşturmayı izleyebilir ve daha pek çok şey yapabilir.

