2025'te Verimli İş Gücü Yönetimi için En İyi İK Takvim Yazılımları

Şaşırtıcı bir şekilde, ABD'deki çalışanların %38'i hala modern bir planlama aracı yerine delikli kartlar, kağıt zaman çizelgeleri veya eski zaman kartları kullanıyor. Bu manuel yöntemler, vardiyaların kaçırılmasına, maaş hesaplamalarında hatalara ve tutarsız devam izlemesine yol açarak verimliliği ve işgücü maliyetlerini olumsuz etkiliyor.
Çalışan planlama uygulamasıyla, vardiya atamalarını otomatikleştirebilir, izin taleplerini takip edebilir ve çalışanların devamsızlıkları hakkında gerçek zamanlı bildirimler alabilirsiniz.
Bu kılavuz, planlamayı kolaylaştırmak, izinleri izlemek ve işgücü yönetimini iyileştirmek için en iyi 10 çalışan planlama uygulamasını inceler.
⏰ 60 saniyelik özet
İşte, çalışanların programlarını yönetmeye yardımcı olmak için güçlü otomatik programlama özellikleri ve ş Akışı yönetimi yetenekleri sunan çalışan programlama yazılımlarının bir listesi:
- ClickUp: Özelleştirilebilir İK iş akışları ve program şablonları için en iyisi
- Workday: Çalışan planlama sürecini otomatikleştirmek için en iyisi
- Sage HR: İzin taleplerini ve onaylarını kolaylaştırmak için en iyisi
- Homebase: Zaman takibi süreçlerini kolaylaştırmak için en iyisi
- Rippling: Çalışan planlamasını uyumlulukla entegre etmek için en iyisi
- BambooHR: İK süreçlerini ve çalışan yönetimini optimize etmek için en iyisi
- Factorial HR: Birden fazla konumda vardiyaları yönetmek için en iyisi
- Connecteam: İzin taleplerini ve vardiya değişikliklerini yönetmek için en iyisi
- Deputy: Sorunsuz vardiya değişimlerini kolaylaştırmak ve işgücü maliyetlerini optimize etmek için en iyisi
- Gusto: Bordro ve vergi süreçlerini verimli bir şekilde düzene sokmak için en iyisi
İnsan kaynakları takvim yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
En iyi çalışan planlama uygulamasını seçmek sadece temel planlama ile ilgili değildir; verimliliği optimize etmek, hataları azaltmak ve iş gücünüzü mutlu etmekle ilgilidir.
Peki, hangi çalışan yönetimi özelliklerine öncelik vermelisiniz? Aşağıda bir göz atalım:
- Basitleştirilmiş vardiya planlama: Çalışanların açık vardiyaları talep etmelerine, programları ayarlamalarına ve değişiklikleri sorunsuz bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için sezgisel sürükle ve bırak arayüzüne sahip bir otomatik planlama aracı seçin
- Otomatik izin yönetimi: Zaman takibi yazılımını kullanarak, vardiyaların düzgün bir şekilde karşılanmasını sağlayan bir onay sistemi ile izin taleplerini yönetin
- Optimize edilmiş iş gücü planlaması: Geçmiş verileri analiz etmek ve yoğun saatler ile personel ihtiyaçlarını planlamak için tahmini planlama özelliğine sahip bir çalışan planlama uygulaması seçin
- Gelişmiş takım iletişimi: Doğru planlama aracıyla çalışanları yaklaşan vardiyalar hakkında bilgilendirmek için otomatik bildirimler, anlık bildirimler ve vardiya hatırlatıcıları gönderin
- Geliştirilmiş devamlılık izleme: Çalışanların devamlılığını gerçek zamanlı olarak izleyin, geç gelenleri takip edin ve bordro doğruluğu için raporlar oluşturun
- Kolay vardiya değişimi ve açık vardiyalar: Çalışanların kendi uygunluklarına göre vardiyalarını değiştirmelerine, vardiyalarını iptal etmelerine veya açık vardiyaları talep etmelerine olanak tanıyarak daha fazla esneklik sağlayın
💡 Profesyonel İpucu: Özelleştirilebilir şablonlar işi daha hızlı ve kolay hale getirir. Küçük işletmelerin tüm projelerini ve günlük işlerini takip etmelerine ve programları sorunsuz bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan en iyi 10 ücretsiz iş programı şablonunu keşfedin.
Keşfedilecek en iyi 10 İK takvim yazılımı
İşte operasyonları kolaylaştıran, idari sorunları azaltan ve hem işiniz hem de takımınız için uygun çalışan programları oluşturan 10 çalışan planlama aracı:
1. ClickUp (Özelleştirilebilir İK iş akışları ve program şablonları için en iyisi)
ClickUp, İK takımlarının planlama ihtiyaçlarını tamamen dönüştürebilen, gerçekten sağlam bir İK takvim aracıdır. Platform, birden fazla sorumluluğu aynı anda yerine getiren İK profesyonelleri için mükemmel olan bazı harika özelliklere sahiptir.
Dağınık özgeçmişlerden ve kaçırılan takip işlemlerinden bıktınız mı? ClickUp İK aracı, adayları, başvuruları ve iletişimleri tek bir yerden izlemenizi sağlar. ClickUp Kanban panosu oluşturarak adayları "Başvurdu"dan "Mülakat"a ve "İşe Alındı"ya kadar izleyebilirsiniz
ClickUp ile izlenebilir işe alım kontrol listeleri, eğitim modülleri ve paylaşılan belgeler oluşturarak çalışanlarınızın hızlı bir şekilde işlerine alışmasını sağlayın.
İK takımları, mülakat programlarından işe alım zaman çizelgelerine, şirket etkinliklerinden çalışanların izin taleplerine kadar önemli olan her şeyi ClickUp Takvim Görünümü ile tek bir yerden görselleştirebilir. Farklı etkinlik türlerini renk kodlarıyla ayırt edebilir, görünümleri departmana veya etkinlik türüne göre filtreleyebilir ve planlar değiştiğinde sürükleyip bırakarak yeniden planlama yapabilirler.
ClickUp'ın Takvim özelliği, iş yükünüzü akıllıca yönetmek için tasarlanmış bir AI planlama aracıdır. Bir asistanınız olduğunu ve bu asistanın geri kalan işlerinizi analiz edip görevlerin önceliğini belirledikten sonra, en yüksek verimlilik için bunları otomatik olarak zaman bloklarına ayırdığını hayal edin. ClickUp'ın AI'sı tam da bunu yapar. En önemli işlerinizi halletmeniz için en uygun zamanları akıllıca belirler ve önceliklerinizin yerine getirilmesini sağlar.
Platform, çok fazla zaman kazandıran kullanıma hazır şablonlarla birlikte gelir. Etkinlikleri, faaliyetleri ve görevleri yönetmek ve izlemek için ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonunu kullanın.
- ClickUp 30-60-90 Günlük Plan Şablonu, çalışanlarınızın geçiş ve işe alım süreçlerini basitleştirir. Hedefler belirlemenize, ilerleme notlarını belgelemenize ve davranışları, becerileri ve yetkinlikleri tanımlamanıza yardımcı olur
- ClickUp Çalışan Programı Şablonu, çalışan programlarını verimli bir şekilde oluşturur, görevleri önceliklendirir ve izin taleplerini izler
ClickUp'ın planlamayı diğer İK fonksiyonlarıyla nasıl bağladığı özellikle yararlıdır. Oryantasyon oturumlarının ne kadar sürdüğünü izlemeniz mi gerekiyor? Yerleşik Zaman Takibi özelliği size yardımcı olur. Birisi tatil izni talep ettiğinde takım liderlerini otomatik olarak bilgilendirmek mi istiyorsunuz? ClickUp Otomasyonları bunu halledebilir .
Takımlar, takvim etkinliklerine doğrudan yorum ekleyebilmeyi, belirli kişilere görevler atayabilmeyi ve herkesi bilgilendirmek için iş arkadaşlarından bahsedebilmeyi çok seviyor. Bu, program değişiklikleri veya etkinlik ayrıntıları hakkında e-posta ile gidip gelme ihtiyacını önemli ölçüde azaltır.
Sürekli olarak takımlar arasında koordinasyon sağlayan ve birbiriyle rekabet eden öncelikleri yöneten İK departmanları için, tüm planlama araçlarının diğer İK iş akışlarıyla aynı yerde olması büyük bir zaman tasarrufu sağlar. Bu, temelde diğer tüm İK sistemlerinizle iletişim kuran süper güçlü bir İK takvimine sahip olmak gibidir.
📮 ClickUp Insight: Profesyonellerin yaklaşık %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşmayı tercih ediyor. Hızlı ve verimli iletişim imkanı sunsa da, mesajlar genellikle birden fazla kanal, konu veya doğrudan mesajlara yayılır ve bu da daha sonra bilgileri bulmayı zorlaştırır. ClickUp Chat gibi entegre bir çözümle, sohbet konularınız belirli projelere ve görevlere haritalanır, böylece konuşmalarınız bağlam içinde kalır ve kolayca erişilebilir olur.
Görevler, belgeler ve takım üyeleriyle ilgili tüm İK sorularınızı yanıtlayacak anlık bir asistanınız olsaydı ne olurdu? İşte size ClickUp Brain!
Bir çalışanın en son performans değerlendirmesi ne zaman yapıldı? ClickUp Brain'e sormanız yeterlidir, arama yapmanıza gerek kalmadan bilgileri anında alır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Kanban panolarıyla iş akışlarını görselleştirin, işe alım aşamalarında adayların ilerlemesini kolayca izleyin
- ClickUp Takvim ile görüşmeleri ve işe alımları planlayın, sorunsuz koordinasyon ve zamanında takip sağlayın
- ClickUp Sohbet'i kullanarak adaylar ve takım üyeleriyle sorunsuz bir şekilde iletişim kurun , tüm konuşmaları bağlam içinde tutun
- ClickUp Brain'i kullanarak anında yanıtlar alın, toplantı notlarını özetleyin ve iş tanımlarını hızlı bir şekilde oluşturarak değerli zamanınızdan tasarruf edin
- ClickUp Hatırlatıcılar ile performans değerlendirmeleri veya sözleşme yenilemeleri gibi önemli İK son tarihleri için hatırlatıcılar ayarlayın
ClickUp sınırlamaları
- Kapsamlı özellik seti, öğrenme süreci gerektirir
- Mobil uygulamada masaüstü sürümünde bulunan bazı gelişmiş özellikler bulunmayabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Pontica Solutions'ın Hesap Direktörü Dayana Mileva, ClickUp hakkında şunları söylüyor:
ClickUp ile bir adım öne geçtik ve müşterilerimizin performansı, doluluk oranlarını ve projeleri gerçek zamanlı olarak izleyebilecekleri gösterge panelleri oluşturduk. Bu sayede müşterilerimiz, özellikle farklı ülkelerde ve hatta bazen farklı kıtalarda bulundukları halde takımlarıyla bağlantılı hissedebiliyorlar.
ClickUp ile bir adım öne geçtik ve müşterilerimizin performansı, doluluk oranlarını ve projeleri gerçek zamanlı olarak izleyebilecekleri gösterge panelleri oluşturduk. Bu sayede müşterilerimiz, özellikle farklı ülkelerde ve hatta bazen farklı kıtalarda bulundukları halde takımlarıyla bağlantılı hissedebiliyorlar.
💡 Profesyonel İpucu: AI İK araçları, zaman ve işgücü maliyetlerinden tasarruf sağlamanın ötesine geçer. Programları yönetmeye, çalışanların işe alım ve işten ayrılma süreçlerini kolaylaştırmaya ve işe alım döngüsünü izlemeye yardımcı olan en iyi 10 AI İK aracını keşfedin.
2. Workday (Çalışan planlama sürecini otomatikleştirmek için en iyisi)
Workday, işgücü yönetimini optimize etmek için tasarlanmış bir çalışan planlama uygulaması sunar. Ayrıca kapsamlı İnsan Kaynakları Yönetimi (HCM) yazılım çözümleri içerir, İK süreçlerini kolaylaştırır ve işinizin benzersiz ihtiyaçlarına uyum sağlar.
Bu planlama yazılımı, çalışanların programlarını kolayca oluşturmanıza, izin taleplerini yönetmenize ve çalışanların devam durumunu izlemenize olanak tanır.
Otomatik planlama özelliği, çalışanların uygunluk durumuna göre tekrarlanan vardiyalar oluşturmanıza olanak tanır, manuel hataları azaltır ve planlama verimliliğini artırır.
Workday'in en iyi özellikleri
- AI'yı kullanarak iş taleplerine ve çalışanların uygunluk tercihlerine uygun optimize edilmiş vardiya planları oluşturun
- Tüm planlama faaliyetlerini tek bir platformdan yönetin ve planlama sürecini basitleştirin
- Takımınızın programlarını yönetmesine, vardiyalarını değiştirmesine ve izin taleplerini bağımsız olarak sunmasına olanak tanıyın
Workday sınırlamaları
- Bazıları Workday'in kullanıcı deneyiminin (UX) zayıf olduğunu ve görünürlüğünün yetersiz olduğunu söylüyor
- Premium bir fiyat etiketi ile gelir ve kurulumu için İK takımınızın eğitimi gerekir
Workday fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Workday puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (1570+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1570+ yorum)
gerçek zamanlı kullanıcılar Workday hakkında ne diyor?
Workday'i günlük olarak kullanıyorum ve birçok özelliğini çok seviyorum. Örneğin, zaman yönetimi bileşenini çok beğeniyorum, çünkü çalışma saatlerimi/izinlerimi ve tatillerimi işaretlemek çok kolay ve bu da yöneticime görünürlük sağlıyor.
Workday'i günlük olarak kullanıyorum ve birçok özelliğini çok seviyorum. Örneğin, zaman yönetimi bileşenini çok beğeniyorum, çünkü çalışma saatlerimi/izinlerimi ve tatillerimi işaretlemek çok kolay ve bu da yöneticime görünürlük sağlıyor.
🔍 Biliyor muydunuz? " Mezarlık vardiyası " sadece ürkütücü bir isim değildir! Gece vardiyasını ifade eder ve bazıları, bu ismin geceleri mezarlıkları bekleyen kişilerden geldiğine inanır! 🌙
➡️ Daha Fazla Bilgi: Ücretsiz Katılım Sayfası Şablonları
3. Sage HR (İzin taleplerini ve onaylarını kolaylaştırmak için en iyisi)
Sage HR, işgücü yönetiminizi kolaylaştırmak için sezgisel bir çalışan planlama uygulaması arıyorsanız mükemmel bir seçimdir.
Her boyuttaki işletme için tasarlanan bu araç, çalışanların devamlılık izleme, performans izleme ve gider izleme gibi özellikler sunar. Sürükle ve bırak arayüzü, çalışanların programlarını oluşturmanıza, tekrarlanan vardiyaları yönetmenize ve izin taleplerini işleme almanıza olanak tanır.
Bir çalışanın vardiyasını değiştirmesi gerekiyorsa, Sage HR'nin vardiya değiştirme özelliği süreci basitleştirerek sorunsuz bir program yönetimi ve daha yüksek çalışan memnuniyeti sağlar.
Sage HR'nin en iyi özellikleri
- Sezgisel bir planlama arayüzü kullanarak vardiyaları kolayca ekleyin, düzenleyin, taşıyın ve kopyalayın
- Yaklaşan vardiyalar ve program değişiklikleri hakkında otomatik bildirimlerle takımınızı bilgilendirin
- Sistem içinde izin taleplerini, onayları ve bakiyeleri verimli bir şekilde yönetin
Sage HR sınırlamaları
- Performans izleme, vardiya planlama ve işe alım yalnızca ücretli eklentiler olarak mevcuttur
- Sage HR Essentials'ta sadece üç izin politikası vardır
Sage HR fiyatlandırması
- Temel İK + İzin Yönetimi: Çalışan başına aylık 5,28 £ (ve isteğe bağlı eklentiler)
Sage HR puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (360+ yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Kaynak tahsisi konusunda kendinizi bunalmış mı hissediyorsunuz? Kaynaklarınızı en üst düzeye çıkarmak için kapasite planlama stratejilerini öğrenmeniz ve sağlam bir düzen ile başlamanız gerekir!
- Proje ihtiyaçlarını anlayın: ClickUp Belgeleri veya ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak kapsam, öncelikler ve bağımlılıkları özetleyin 📝
- İş yükünü tahmin edin: Geçmiş verileri ve takım içgörülerini kullanarak kaynak ihtiyaçlarını hesaplayın ⏳
- Takım kapasitesini kontrol edin: ClickUp'ın İş Yükü Görünümü, görevleri dengelemeye ve tükenmişliği önlemeye yardımcı olur 📊
- Eksiklikleri belirleyin: Takımınızda kapasite eksikliği varsa, yükleniciler veya serbest çalışanlar işe almayı düşünün 🙋♂️
- Sürekli izleyin: ClickUp Gösterge Paneli ile ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edin 🔄
Kaynak planlamasında bir adım önde olun ve verimliliği zahmetsizce optimize edin!
4. Homebase (Zaman takibi süreçlerini kolaylaştırmak için en iyisi)
Homebase ile çalışanların programlarını kolayca oluşturabilir ve paylaşabilir, böylece herkesin aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz.
Platform, herhangi bir cihazı saatleri, molaları ve fazla mesaileri izlemek için bir planlama aracına dönüştüren ve kağıt zaman çizelgelerine olan ihtiyacı ortadan kaldıran bir zaman saati özelliği sunar.
Homebase, işiniz için haftalık program şablonları oluşturmanıza, izin taleplerini sorunsuz bir şekilde yönetmenize ve yerleşik mesajlaşma sistemi aracılığıyla güncellemeleri anında iletmenize olanak tanır. Bu, İK uzmanları için planlama sürecini kolaylaştırır ve takım koordinasyonunu geliştirir.
Homebase'in en iyi özellikleri
- Çalışan programlarını hızlı bir şekilde oluşturun ve dağıtın, idari süreleri azaltın
- Çalışanların çalışma saatlerini ve molalarını izleyerek uyumluluğu ve doğru bordro hesaplamasını sağlayın
- Maaş sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olun ve çalışılan saatleri maaş bordrosuyla senkronize ederek ödemeleri kolaylaştırın
Homebase sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar planlama kurallarını zor buluyor
- Homebase'in zaman takibi araçlarında coğrafi sınırlama ve GPS tabanlı çalışan zaman saatleri bulunmamaktadır
Homebase fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Temel özellikler: Konum başına aylık 24,95 $
- Artı: Konum başına aylık 59,95 $
- Hepsi bir arada: 99,95 $/ay, konum başına
Homebase puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (120+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1080+ yorum)
Gerçek zamanlı kullanıcılar Homebase hakkında ne diyor?
Bu platformu gerçekten çok seviyoruz ve ücretsiz sürümünü HER GÜN kullanıyoruz! Programımızı (perakende mağazamız için) yönetmek için harika bir yol. Program oluşturmak ve uygunlukları yönetmek için kullanımı kolay. Takımımız da vardiyaları değiştirebilir veya görevleri oldukça kolay bir şekilde talep edebilir.
Bu platformu gerçekten çok seviyoruz ve ücretsiz sürümünü HER GÜN kullanıyoruz! Programımızı (perakende mağazamız için) yönetmek için harika bir yol. Program oluşturmak ve uygunluk durumunu yönetmek için kullanımı kolay. Takımımız da vardiyalarını kolayca değiştirebilir veya yerlerine birinin gelmesini isteyebilir.
➡️ Daha Fazla Bilgi: İK Süreçlerini İyileştirmek için Ücretsiz İK Şablonları ve Formları
5. Rippling (Çalışan planlamasını uyumlulukla entegre etmek için en iyisi)
Sorunsuz çalışan planlama, uyumluluk ve bordro entegrasyonu özellikleri için Rippling'i deneyin. Çalışan planlarının oluşturulmasını ve yönetimini otomatikleştiren ve yerel iş kanunlarına uyumu sağlayan en iyi çalışan planlama uygulamalarından biridir.
Yöneticiler, operasyonel ihtiyaçları karşılamak için vardiyaları atayabilir ve bunları gerçek zamanlı olarak ayarlayabilirken, çalışanlar programlarını görüntüleyebilir, uygunluk durumlarını bildirebilir ve değişiklik talep edebilir.
Bir çalışan izin talebinde bulunursa, Rippling onay sürecini kolaylaştırır ve programı otomatik olarak günceller.
En iyi özellikler
- Değişen operasyonel ihtiyaçları karşılamak için vardiyaları kolayca dağıtın ve programları gerçek zamanlı olarak ayarlayın
- Takımınızın programlarına erişmesini, uygunluk durumlarını bildirmesini ve değişiklik taleplerini sorunsuz bir şekilde iletmesini sağlayın
- Planlama verilerini entegre ederek bordro işlemlerini kolaylaştırın, doğru ve zamanında ödeme yapın
Dalgalı sınırlamalar
- Rippling'in zaman ve çalışan devamlılığı izleme yazılımı, çalışan verimliliği ve performans yönetimi özelliklerinden yoksundur
- Bazı kullanıcılar sorunların çözülmesi için uzun bekleme süreleri olduğunu bildiriyor ve canlı bir temsilciye ulaşmak zor olabiliyor
Dalgalı fiyatlandırma
- Özel fiyatlandırma
Yüksek puanlar ve yorumlar
- G2: 4,8/5 (6600+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (3500+ yorum)
📜 İlginç Bilgi: Planlama, elektronik tabloların ortaya çıkmasından önce de vardı! İster inanın ister inanmayın, bilgisayarlar ortaya çıkmadan önce işyerlerinde çalışanların vardiyalarını yönetmek için fiziksel panolar, defterler ve hatta kağıtlar kullanılıyordu! Ne adanmışlık ama! 😅
6. Bamboo HR (İK süreçlerini ve çalışan yönetimini optimize etmek için en iyisi)
Bamboo HR, insan kaynakları planlama süreçlerinizi kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir araç seti sunar. Zaman takibi ve çalışan yönetimi gibi alanlarda mükemmeldir, ancak BambooHR'nin yerleşik çalışan planlama özellikleri sağlamadığını not etmek önemlidir.
Bamboo HR'yi üçüncü taraf bir planlama aracıyla entegre ederek, çalışan verilerini senkronize edebilir ve planlarınızın her zaman güncel ve doğru olmasını sağlayabilirsiniz.
Bu entegrasyon, izin taleplerini verimli bir şekilde yönetmenize ve doğru çalışan devam kayıtları tutmanıza olanak tanıyarak işgücü yönetiminin iyileştirilmesine katkıda bulunur.
Bamboo HR'nin en iyi özellikleri
- Çalışanların mobil cihazlar üzerinden giriş ve çıkış yapmalarını sağlayın, doğru zaman kayıtları için konum izleme özelliği ile tamamlayın
- Hedefler belirleyin, değerlendirmeler yapın ve çalışanların gelişimini teşvik etmek için sürekli geri bildirim sağlayın
- Kullanıcı dostu bir mobil uygulama ile hareket halindeyken İK görevlerini yönetin
Bamboo HR sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, e-imza fonksiyonunda, vardiya farklarının işlenmesinde ve sertifikalı maaş bordrosunda sorunlar yaşadıklarını bildirmiştir
- Kullanıcılar, fiyat artışlarından ve uzun vadeli müşteriler için esnekliğin olmamasından duydukları memnuniyetsizliği dile getirmiştir
Bamboo HR fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Bamboo HR puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2400+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3000+ yorum)
⚡ Bonus: Takımınızın aynı sayfada kalması için uğraşıyor musunuz? Planlama ve işbirliğini kolaylaştırmak için en iyi 10 paylaşımlı takım takvimi uygulamasıyla düzenli kalın ve verimliliği artırın! 📅🚀
Gerçek zamanlı kullanıcılar Bamboo HR hakkında ne diyor?
Bamboo HR'yi İK bilgi sistemimiz olarak kullanmaktan çok memnunum. Kullanımı ve uygulaması çok kolay. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesine ve bu işletmelerin karşılaştığı birçok sorunu çözmesine yardımcı olacak kadar sağlam. Tüm çalışanlarınızın verilerini tek bir yerde tutabilmek, mevcut ve gelecekteki izleme işlemleri için çok yararlı.
Bamboo HR'yi İK bilgi sistemimiz olarak kullanmaktan çok memnunum. Kullanımı ve uygulaması çok kolay. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesine ve karşılaştıkları birçok sorunu çözmesine yardımcı olacak kadar sağlam. Tüm çalışanlarınızın verilerini tek bir yerde depolayabilmek, mevcut ve gelecekteki izleme işlemleri için çok yararlı.
7. Factorial HR (Birden fazla konumdaki vardiyaları yönetmek için en iyisi)
Factorial HR'nin sezgisel arayüzü ile çalışanların programlarını verimli bir şekilde yönetin, devamlılığı izleyin ve izin taleplerini yönetin.
Vardiya yönetimi özelliği, vardiyaları uzaktan atamanıza, planlama çakışmalarını otomatik olarak algılamanıza ve haftalık vardiya şablonlarını çoğaltmanıza olanak tanıyarak operasyonların sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağ
Birden fazla konumda vardiyaları koordine etmeniz gerekiyorsa, bu çalışan planlama uygulaması, rollere ve konumlara göre ayrılmış rotaları görüntülemenizi sağlayarak iş gücünüzü daha etkili bir şekilde yönetmenizi kolaylaştırır.
Factorial HR'nin en iyi özellikleri
- Bireylere, takımlara, ofislere veya konumlara uzaktan vardiya atayın, esneklik ve verimlilik sağlayın
- Zamanlama çakışmalarını gerçek zamanlı olarak belirleyerek çakışmaları önleyin ve yeterli kapsama sağlayın
- Çalışanların devamsızlıkları, tatilleri, planlanmış izinleri, maaş bordroları ve daha fazlasını dikkate alarak vardiyaları yönetin
Factorial HR sınırlamaları
- Vardiya yönetimi yazılımı, İspanyolca konuşulan pazarlara odaklanmaktadır ve bu, İspanyolca bilmeyen kullanıcılar için bir engel oluşturabilir
- Factorial'da yerleşik bordro yönetimi bulunmadığından, kullanıcıların harici sistemlerle entegrasyon yapması gerekebilir
Factorial HR fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Factorial İK puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (95+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (270+ yorum)
⚡ Bonus: Gelecekteki işe alım eksiklikleri konusunda endişeli misiniz? İş gücü tahminlerinin gelecekteki yetenek ihtiyaçlarını planlamaya ve veriye dayalı personel kararları almaya nasıl yardımcı olduğunu öğrenerek yetenek ihtiyaçlarının bir adım önünde olun! 🚀
8. Connecteam (İzin taleplerini ve vardiya değişikliklerini yönetmek için en iyisi)
Connecteam gibi bir çalışan planlama uygulaması, iş gücünüzü yönetme şeklinizi kökünden değiştirebilir.
Operasyonları kolaylaştırmak için tasarlanan Connecteam, çalışanların programlarını oluşturmayı ve yönetmeyi basitleştiren özellikler sunar. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, vardiyaları atamayı, izin taleplerini yönetmeyi ve çalışanların uygunluk durumlarını kolaylaştırır.
Bir çalışan izin talebinde bulunursa, programı hızlı bir şekilde ayarlayabilir ve diğer takım üyelerine bildirebilirsiniz, böylece onlar açık vardiyaları alabilirler.
Bu verimlilik, net iletişim ve dengeli iş yükü sağlayarak işgücü maliyetlerini azaltır ve çalışan memnuniyetini artırır.
Connecteam'in en iyi özellikleri
- Optimum personel seviyelerini korumak için çalışanların izin taleplerini hızlı bir şekilde onaylayın veya reddedin
- Uygulama içi sohbet ve güncellemeleri kullanarak herkesi bilgilendirin ve bağlantıda kalın
- Dakiklik ve hesap verebilirliği sağlamak için giriş ve çıkışları izleyin
Connecteam sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar Formlar'daki yerleşik kamera özelliğinde sorun yaşıyor
- GPS izleme ve süreç otomasyonu gibi özellikler yalnızca gelişmiş planda mevcuttur
Connecteam fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Temel: İlk 30 kullanıcı için aylık 35 $
- Gelişmiş: İlk 30 kullanıcı için aylık 59 $
- Uzman: İlk 30 kullanıcı için aylık 119 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Connecteam puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (2170+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (990+ yorum)
Gerçek zamanlı kullanıcılar Connecteam hakkında ne diyor?
Takımım, Connecteam'i bir kaçış odasının vardiyalarını yönetmek için kullanıyor. Bu, müşteri rezervasyonlarına bağlı olarak değişken programlar ile sonuçlanıyor. Connecteam, vardiyaları önceden hazırlamayı ve sadece gerekli olan vardiyaları yayınlamayı kolaylaştırıyor, böylece mevcut vardiyaları yayınlamaktan sorumlu takımın işini çok daha kolaylaştırıyor.
Takımım, Connecteam'i bir kaçış odasının vardiyalarını yönetmek için kullanıyor. Bu, müşteri rezervasyonlarına bağlı olarak değişken programlara neden oluyor. Connecteam, vardiyaları önceden hazırlamayı ve yalnızca gerekli olan vardiyaları yayınlamayı kolaylaştırıyor. Bu da, mevcut vardiyaları yayınlamaktan sorumlu takımın işini çok kolaylaştırıyor.
💡 Profesyonel İpucu: Takım moralini artırmak mı istiyorsunuz? İşte hemen deneyebileceğiniz 10 moral artırıcı çalışan bağlılığı etkinliği:
- Hoş bir oryantasyon programı oluşturun 🧑🤝🧑
- Eğitim ve gelişim fırsatları sunun 📚
- Çalışanları iki yönlü geri bildirim oturumlarına dahil edin 🗣️
- Özel günleri birlikte kutlayın 🎉
- Açık hava takım etkinlikleri planlayın 🏞️
- Çalışan yetenek gösterilerini düzenleyin 🎤
- Sanat ve el sanatları atölyeleri düzenleyin 🎨
- Mini TED tarzı konuşmalarda fikirlerinizi paylaşın 🧠
- Öğle yemeğinizi alın ve yeni bir şeyler öğrenin 🍽️
- Sağlık ve zindelik aktivitelerle formda kalın 🤸♂️
- Bu faaliyetleri hayata geçirmek, çalışan memnuniyetini ve verimliliğini artırabilir! 🚀
9. Deputy (Sorunsuz vardiya değişimlerini kolaylaştırmak ve işgücü maliyetlerini optimize etmek için en iyisi)
Deputy ile, personel uygunluk tercihlerini ve iş kanunlarını göz önünde bulundurarak çalışanların programlarını kolayca oluşturabilirsiniz. Otomatik planlama özelliği, en uygun görev listelerini oluşturarak manuel planlama süresini azaltır. Çalışanlar ayrıca uygulama üzerinden vardiyalarını değiştirebilir, böylece esneklik ve özerklik sağlanır.
Çalışan zaman saati fonksiyonu, personelin mobil cihazlar üzerinden giriş/çıkış yapmasını sağlayarak doğru devam kayıtları sağlar. Bordro sistemleriyle entegrasyon, bordro işlemlerini kolaylaştırarak hataları en aza indirir.
Deputy'nin en iyi özellikleri
- Müsaitlik ve uyumluluk gereksinimlerini göz önünde bulundurarak çalışanların görev listelerini kolaylıkla oluşturun
- Otomatik planlama özelliğini kullanarak en uygun vardiyaları oluşturun, zamandan tasarruf edin ve hataları azaltın
- Çalışanların uygulama üzerinden sorunsuz bir şekilde vardiyalarını değiştirmelerine olanak tanıyarak esnekliği artırın
Deputy sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, uygulamanın hatalı ve yavaş olduğunu ve vardiya başlarken donduğunu söylüyor
- Günlük toplam saatleri girmek yerine izinlerin başlangıç ve bitiş saatlerini manuel olarak girmek ideal değildir
Deputy fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Deputy puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (700'den fazla yorum)
⚡ Bonus: PTO talepleri ve son dakika izin kaosuyla uğraşıyor musunuz? Takımınızın izin yönetim sistemini optimize etmeyi ve programların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamayı öğrenerek kontrolü yeniden ele alın! 📅✅
10. Gusto (Maaş ve vergi süreçlerini verimli bir şekilde düzenlemek için en iyisi)
Gusto, bordro işlemlerini, sosyal hakların yönetimini ve çalışan yönetimini basitleştirmek için tasarlanmış, İK profesyonelleri için kapsamlı bir platformdur.
Bu yazılımı kullanarak çalışanların çalışma saatlerini takip edebilir, maaş hesaplamalarını otomatikleştirebilir, zamanında ve doğru ödemeleri garanti altına alabilir ve vergi beyannamelerini sorunsuz bir şekilde halledebilirsiniz.
Bu çalışan planlama uygulaması, çalışanların kendi kendilerine hizmet verebilecekleri portallar sunarak takımınızın maaş bordrolarına erişmesine, izin talebinde bulunmasına ve kişisel bilgilerini bağımsız olarak yönetmesine olanak tanır. Gusto ayrıca çeşitli muhasebe yazılımlarıyla entegre olarak finansal verilerin senkronize edilmesini kolaylaştırır ve manuel girdi ihtiyacını azaltır.
Gusto'nun en iyi özellikleri
- Federal, eyalet ve yerel vergi gönderilerini sorunsuz bir şekilde yönetin
- Takımınızın kişisel ve maaş bilgilerine erişmesini ve bunları yönetmesini sağlayın
- QuickBooks ve Xero gibi platformlarla bordro verilerini senkronize ederek muhasebe işlemlerinizi kolaylaştırın
Gusto sınırlamaları
- Diğer bazı çözümlerden daha az sayıda önceden oluşturulmuş rapor içerir ve verimli harcama yönetimi özelliklerinden yoksundur
- Gusto'nun Nakit Hesabı, günlük kart harcama limiti 2.000 $ ve ATM para çekme limiti 510 $'dır
Gusto fiyatlandırması
- Basit: Aylık 40 $ artı kişi başına aylık 6 $
- Artı: Aylık 60 $ artı kişi başına aylık 9 $
- Premium: 135 $/ay artı kişi başına 16,50 $/ay
Gusto puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (790+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4000+ yorum)
Gerçek zamanlı kullanıcılar Crunchbase hakkında ne diyor?
Şirketim, saatleri takip etmek ve belirli belgeleri (vergi, işe alım, Jotform'dan imzalanabilir formlar vb.) saklamak için Gusto kullanıyor. En büyük avantajı, zaman saati ve bordro hizmetlerinin entegrasyonunda yatıyor.
Şirketim, saatleri takip etmek ve belirli belgeleri (vergi, işe alım, Jotform'dan imzalanabilir formlar vb.) saklamak için Gusto kullanıyor. En büyük avantajı, zaman saati ve bordro hizmetlerinin entegrasyonunda yatıyor.
Ek İK Takvim Uygulamaları
Yukarıda bahsedilen farklı çalışan planlama yazılımlarına ek olarak, not almaya değer birkaç yazılım daha bulunmaktadır:
- Humanity: Çalışan planlaması ve zaman saati fonksiyonları için en iyisi
- When I Work: Vardiya planlama ve çalışan iletişimi için en iyisi
- 7shifts: Restoran çalışanlarının planlaması ve bahşiş yönetimi için en iyisi
- ScheduleAnywhere: Planlama ve özelleştirme için sağlam işlevsellik açısından en iyisi
➡️ Daha Fazla Bilgi: Ücretsiz İzin Talep Şablonları
En iyi İK takvim uygulaması ClickUp ile İK iş akışlarını optimize edin!
Çalışan planlaması, işe alım, oryantasyon ve iş gücü izleme dahil olmak üzere İK iş akışlarını yönetmek, doğru araçlar olmadan çok zor olabilir. Kolaylaştırılmış bir süreç, daha az hata, daha yüksek verimlilik ve daha mutlu çalışanlar anlamına gelir.
İncelediğimiz 10 İK takvim aracı, harika planlama ve izleme özellikleri sunarak düzenli olmanıza yardımcı olur. Ancak planlamanın ötesinde eksiksiz bir İK çözümüne ihtiyacınız varsa, ClickUp tam size göre!
Özelleştirilebilir gösterge panelleri, otomatikleştirilmiş iş akışları, görev izleme ve yerleşik sohbet özelliği ile ClickUp, tüm İK süreçlerinizi merkezileştirir, böylece siz de evrak işleri yerine insanlara odaklanabilirsiniz.
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