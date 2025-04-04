2025'te Verimli İş Gücü Yönetimi için En İyi İK Takvim Yazılımları

Şaşırtıcı bir şekilde, ABD'deki çalışanların %38'i hala modern bir planlama aracı yerine delikli kartlar, kağıt zaman çizelgeleri veya eski zaman kartları kullanıyor. Bu manuel yöntemler, vardiyaların kaçırılmasına, maaş hesaplamalarında hatalara ve tutarsız devam izlemesine yol açarak verimliliği ve işgücü maliyetlerini olumsuz etkiliyor.

Çalışan planlama uygulamasıyla, vardiya atamalarını otomatikleştirebilir, izin taleplerini takip edebilir ve çalışanların devamsızlıkları hakkında gerçek zamanlı bildirimler alabilirsiniz.

Bu kılavuz, planlamayı kolaylaştırmak, izinleri izlemek ve işgücü yönetimini iyileştirmek için en iyi 10 çalışan planlama uygulamasını inceler.

⏰ 60 saniyelik özet İşte, çalışanların programlarını yönetmeye yardımcı olmak için güçlü otomatik programlama özellikleri ve ş Akışı yönetimi yetenekleri sunan çalışan programlama yazılımlarının bir listesi: ClickUp: Özelleştirilebilir İK iş akışları ve program şablonları için en iyisi

Workday: Çalışan planlama sürecini otomatikleştirmek için en iyisi

Sage HR: İzin taleplerini ve onaylarını kolaylaştırmak için en iyisi

Homebase: Zaman takibi süreçlerini kolaylaştırmak için en iyisi

Rippling: Çalışan planlamasını uyumlulukla entegre etmek için en iyisi

BambooHR: İK süreçlerini ve çalışan yönetimini optimize etmek için en iyisi

Factorial HR: Birden fazla konumda vardiyaları yönetmek için en iyisi

Connecteam: İzin taleplerini ve vardiya değişikliklerini yönetmek için en iyisi

Deputy: Sorunsuz vardiya değişimlerini kolaylaştırmak ve işgücü maliyetlerini optimize etmek için en iyisi

Gusto: Bordro ve vergi süreçlerini verimli bir şekilde düzene sokmak için en iyisi

İnsan kaynakları takvim yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi çalışan planlama uygulamasını seçmek sadece temel planlama ile ilgili değildir; verimliliği optimize etmek, hataları azaltmak ve iş gücünüzü mutlu etmekle ilgilidir.

Peki, hangi çalışan yönetimi özelliklerine öncelik vermelisiniz? Aşağıda bir göz atalım:

Basitleştirilmiş vardiya planlama: Çalışanların açık vardiyaları talep etmelerine, programları ayarlamalarına ve değişiklikleri sorunsuz bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için sezgisel sürükle ve bırak arayüzüne sahip bir otomatik planlama aracı seçin

Otomatik izin yönetimi: Zaman takibi yazılımını kullanarak, vardiyaların düzgün bir şekilde karşılanmasını sağlayan bir onay sistemi ile izin taleplerini yönetin

Optimize edilmiş iş gücü planlaması: Geçmiş verileri analiz etmek ve yoğun saatler ile personel ihtiyaçlarını planlamak için tahmini planlama özelliğine sahip bir çalışan planlama uygulaması seçin

Gelişmiş takım iletişimi: Doğru planlama aracıyla çalışanları yaklaşan vardiyalar hakkında bilgilendirmek için otomatik bildirimler, anlık bildirimler ve vardiya hatırlatıcıları gönderin

Geliştirilmiş devamlılık izleme: Çalışanların devamlılığını gerçek zamanlı olarak izleyin, geç gelenleri takip edin ve bordro doğruluğu için raporlar oluşturun

Kolay vardiya değişimi ve açık vardiyalar: Çalışanların kendi uygunluklarına göre vardiyalarını değiştirmelerine, vardiyalarını iptal etmelerine veya açık vardiyaları talep etmelerine olanak tanıyarak daha fazla esneklik sağlayın

💡 Profesyonel İpucu: Özelleştirilebilir şablonlar işi daha hızlı ve kolay hale getirir. Küçük işletmelerin tüm projelerini ve günlük işlerini takip etmelerine ve programları sorunsuz bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan en iyi 10 ücretsiz iş programı şablonunu keşfedin.

Keşfedilecek en iyi 10 İK takvim yazılımı

İşte operasyonları kolaylaştıran, idari sorunları azaltan ve hem işiniz hem de takımınız için uygun çalışan programları oluşturan 10 çalışan planlama aracı:

1. ClickUp (Özelleştirilebilir İK iş akışları ve program şablonları için en iyisi)

ClickUp İK aracıyla işe alım, oryantasyon ve aday yönetimini basitleştirin

ClickUp, İK takımlarının planlama ihtiyaçlarını tamamen dönüştürebilen, gerçekten sağlam bir İK takvim aracıdır. Platform, birden fazla sorumluluğu aynı anda yerine getiren İK profesyonelleri için mükemmel olan bazı harika özelliklere sahiptir.

Dağınık özgeçmişlerden ve kaçırılan takip işlemlerinden bıktınız mı? ClickUp İK aracı, adayları, başvuruları ve iletişimleri tek bir yerden izlemenizi sağlar. ClickUp Kanban panosu oluşturarak adayları "Başvurdu"dan "Mülakat"a ve "İşe Alındı"ya kadar izleyebilirsiniz

ClickUp ile izlenebilir işe alım kontrol listeleri, eğitim modülleri ve paylaşılan belgeler oluşturarak çalışanlarınızın hızlı bir şekilde işlerine alışmasını sağlayın.

İK takımları, mülakat programlarından işe alım zaman çizelgelerine, şirket etkinliklerinden çalışanların izin taleplerine kadar önemli olan her şeyi ClickUp Takvim Görünümü ile tek bir yerden görselleştirebilir. Farklı etkinlik türlerini renk kodlarıyla ayırt edebilir, görünümleri departmana veya etkinlik türüne göre filtreleyebilir ve planlar değiştiğinde sürükleyip bırakarak yeniden planlama yapabilirler.

ClickUp'ın Takvim özelliği, iş yükünüzü akıllıca yönetmek için tasarlanmış bir AI planlama aracıdır. Bir asistanınız olduğunu ve bu asistanın geri kalan işlerinizi analiz edip görevlerin önceliğini belirledikten sonra, en yüksek verimlilik için bunları otomatik olarak zaman bloklarına ayırdığını hayal edin. ClickUp'ın AI'sı tam da bunu yapar. En önemli işlerinizi halletmeniz için en uygun zamanları akıllıca belirler ve önceliklerinizin yerine getirilmesini sağlar.

Platform, çok fazla zaman kazandıran kullanıma hazır şablonlarla birlikte gelir. Etkinlikleri, faaliyetleri ve görevleri yönetmek ve izlemek için ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonunu kullanın.

ClickUp 30-60-90 Günlük Plan Şablonu , çalışanlarınızın geçiş ve işe alım süreçlerini basitleştirir. Hedefler belirlemenize, ilerleme notlarını belgelemenize ve davranışları, becerileri ve yetkinlikleri tanımlamanıza yardımcı olur

ClickUp Çalışan Programı Şablonu , çalışan programlarını verimli bir şekilde oluşturur, görevleri önceliklendirir ve izin taleplerini izler

ClickUp'ın planlamayı diğer İK fonksiyonlarıyla nasıl bağladığı özellikle yararlıdır. Oryantasyon oturumlarının ne kadar sürdüğünü izlemeniz mi gerekiyor? Yerleşik Zaman Takibi özelliği size yardımcı olur. Birisi tatil izni talep ettiğinde takım liderlerini otomatik olarak bilgilendirmek mi istiyorsunuz? ClickUp Otomasyonları bunu halledebilir .

Takımlar, takvim etkinliklerine doğrudan yorum ekleyebilmeyi, belirli kişilere görevler atayabilmeyi ve herkesi bilgilendirmek için iş arkadaşlarından bahsedebilmeyi çok seviyor. Bu, program değişiklikleri veya etkinlik ayrıntıları hakkında e-posta ile gidip gelme ihtiyacını önemli ölçüde azaltır.

Sürekli olarak takımlar arasında koordinasyon sağlayan ve birbiriyle rekabet eden öncelikleri yöneten İK departmanları için, tüm planlama araçlarının diğer İK iş akışlarıyla aynı yerde olması büyük bir zaman tasarrufu sağlar. Bu, temelde diğer tüm İK sistemlerinizle iletişim kuran süper güçlü bir İK takvimine sahip olmak gibidir.

📮 ClickUp Insight: Profesyonellerin yaklaşık %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşmayı tercih ediyor. Hızlı ve verimli iletişim imkanı sunsa da, mesajlar genellikle birden fazla kanal, konu veya doğrudan mesajlara yayılır ve bu da daha sonra bilgileri bulmayı zorlaştırır. ClickUp Chat gibi entegre bir çözümle, sohbet konularınız belirli projelere ve görevlere haritalanır, böylece konuşmalarınız bağlam içinde kalır ve kolayca erişilebilir olur.

ClickUp Brain ile iş sorularınıza anında yanıt alın

Görevler, belgeler ve takım üyeleriyle ilgili tüm İK sorularınızı yanıtlayacak anlık bir asistanınız olsaydı ne olurdu? İşte size ClickUp Brain!

Bir çalışanın en son performans değerlendirmesi ne zaman yapıldı? ClickUp Brain'e sormanız yeterlidir, arama yapmanıza gerek kalmadan bilgileri anında alır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Kanban panolarıyla iş akışlarını görselleştirin, işe alım aşamalarında adayların ilerlemesini kolayca izleyin

ClickUp Takvim ile görüşmeleri ve işe alımları planlayın, sorunsuz koordinasyon ve zamanında takip sağlayın

ClickUp Sohbet'i kullanarak adaylar ve takım üyeleriyle sorunsuz bir şekilde iletişim kurun , tüm konuşmaları bağlam içinde tutun

ClickUp Brain'i kullanarak anında yanıtlar alın, toplantı notlarını özetleyin ve iş tanımlarını hızlı bir şekilde oluşturarak değerli zamanınızdan tasarruf edin

ClickUp Hatırlatıcılar ile performans değerlendirmeleri veya sözleşme yenilemeleri gibi önemli İK son tarihleri için hatırlatıcılar ayarlayın

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellik seti, öğrenme süreci gerektirir

Mobil uygulamada masaüstü sürümünde bulunan bazı gelişmiş özellikler bulunmayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Pontica Solutions'ın Hesap Direktörü Dayana Mileva, ClickUp hakkında şunları söylüyor:

ClickUp ile bir adım öne geçtik ve müşterilerimizin performansı, doluluk oranlarını ve projeleri gerçek zamanlı olarak izleyebilecekleri gösterge panelleri oluşturduk. Bu sayede müşterilerimiz, özellikle farklı ülkelerde ve hatta bazen farklı kıtalarda bulundukları halde takımlarıyla bağlantılı hissedebiliyorlar.

ClickUp ile bir adım öne geçtik ve müşterilerimizin performansı, doluluk oranlarını ve projeleri gerçek zamanlı olarak izleyebilecekleri gösterge panelleri oluşturduk. Bu sayede müşterilerimiz, özellikle farklı ülkelerde ve hatta bazen farklı kıtalarda bulundukları halde takımlarıyla bağlantılı hissedebiliyorlar.

💡 Profesyonel İpucu: AI İK araçları, zaman ve işgücü maliyetlerinden tasarruf sağlamanın ötesine geçer. Programları yönetmeye, çalışanların işe alım ve işten ayrılma süreçlerini kolaylaştırmaya ve işe alım döngüsünü izlemeye yardımcı olan en iyi 10 AI İK aracını keşfedin.

2. Workday (Çalışan planlama sürecini otomatikleştirmek için en iyisi)

via Workday

Workday, işgücü yönetimini optimize etmek için tasarlanmış bir çalışan planlama uygulaması sunar. Ayrıca kapsamlı İnsan Kaynakları Yönetimi (HCM) yazılım çözümleri içerir, İK süreçlerini kolaylaştırır ve işinizin benzersiz ihtiyaçlarına uyum sağlar.

Bu planlama yazılımı, çalışanların programlarını kolayca oluşturmanıza, izin taleplerini yönetmenize ve çalışanların devam durumunu izlemenize olanak tanır.

Otomatik planlama özelliği, çalışanların uygunluk durumuna göre tekrarlanan vardiyalar oluşturmanıza olanak tanır, manuel hataları azaltır ve planlama verimliliğini artırır.

Workday'in en iyi özellikleri

AI'yı kullanarak iş taleplerine ve çalışanların uygunluk tercihlerine uygun optimize edilmiş vardiya planları oluşturun

Tüm planlama faaliyetlerini tek bir platformdan yönetin ve planlama sürecini basitleştirin

Takımınızın programlarını yönetmesine, vardiyalarını değiştirmesine ve izin taleplerini bağımsız olarak sunmasına olanak tanıyın

Workday sınırlamaları

Bazıları Workday'in kullanıcı deneyiminin (UX) zayıf olduğunu ve görünürlüğünün yetersiz olduğunu söylüyor

Premium bir fiyat etiketi ile gelir ve kurulumu için İK takımınızın eğitimi gerekir

Workday fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Workday puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (1570+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1570+ yorum)

gerçek zamanlı kullanıcılar Workday hakkında ne diyor?

Workday'i günlük olarak kullanıyorum ve birçok özelliğini çok seviyorum. Örneğin, zaman yönetimi bileşenini çok beğeniyorum, çünkü çalışma saatlerimi/izinlerimi ve tatillerimi işaretlemek çok kolay ve bu da yöneticime görünürlük sağlıyor.

Workday'i günlük olarak kullanıyorum ve birçok özelliğini çok seviyorum. Örneğin, zaman yönetimi bileşenini çok beğeniyorum, çünkü çalışma saatlerimi/izinlerimi ve tatillerimi işaretlemek çok kolay ve bu da yöneticime görünürlük sağlıyor.

🔍 Biliyor muydunuz? " Mezarlık vardiyası " sadece ürkütücü bir isim değildir! Gece vardiyasını ifade eder ve bazıları, bu ismin geceleri mezarlıkları bekleyen kişilerden geldiğine inanır! 🌙

➡️ Daha Fazla Bilgi: Ücretsiz Katılım Sayfası Şablonları

3. Sage HR (İzin taleplerini ve onaylarını kolaylaştırmak için en iyisi)

via Sage HR

Sage HR, işgücü yönetiminizi kolaylaştırmak için sezgisel bir çalışan planlama uygulaması arıyorsanız mükemmel bir seçimdir.

Her boyuttaki işletme için tasarlanan bu araç, çalışanların devamlılık izleme, performans izleme ve gider izleme gibi özellikler sunar. Sürükle ve bırak arayüzü, çalışanların programlarını oluşturmanıza, tekrarlanan vardiyaları yönetmenize ve izin taleplerini işleme almanıza olanak tanır.

Bir çalışanın vardiyasını değiştirmesi gerekiyorsa, Sage HR'nin vardiya değiştirme özelliği süreci basitleştirerek sorunsuz bir program yönetimi ve daha yüksek çalışan memnuniyeti sağlar.

Sage HR'nin en iyi özellikleri

Sezgisel bir planlama arayüzü kullanarak vardiyaları kolayca ekleyin, düzenleyin, taşıyın ve kopyalayın

Yaklaşan vardiyalar ve program değişiklikleri hakkında otomatik bildirimlerle takımınızı bilgilendirin

Sistem içinde izin taleplerini, onayları ve bakiyeleri verimli bir şekilde yönetin

Sage HR sınırlamaları

Performans izleme, vardiya planlama ve işe alım yalnızca ücretli eklentiler olarak mevcuttur

Sage HR Essentials'ta sadece üç izin politikası vardır

Sage HR fiyatlandırması

Temel İK + İzin Yönetimi: Çalışan başına aylık 5,28 £ (ve isteğe bağlı eklentiler)

Sage HR puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (360+ yorum)

4. Homebase (Zaman takibi süreçlerini kolaylaştırmak için en iyisi)

via Homebase

Homebase ile çalışanların programlarını kolayca oluşturabilir ve paylaşabilir, böylece herkesin aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz.

Platform, herhangi bir cihazı saatleri, molaları ve fazla mesaileri izlemek için bir planlama aracına dönüştüren ve kağıt zaman çizelgelerine olan ihtiyacı ortadan kaldıran bir zaman saati özelliği sunar.

Homebase, işiniz için haftalık program şablonları oluşturmanıza, izin taleplerini sorunsuz bir şekilde yönetmenize ve yerleşik mesajlaşma sistemi aracılığıyla güncellemeleri anında iletmenize olanak tanır. Bu, İK uzmanları için planlama sürecini kolaylaştırır ve takım koordinasyonunu geliştirir.

Homebase'in en iyi özellikleri

Çalışan programlarını hızlı bir şekilde oluşturun ve dağıtın, idari süreleri azaltın

Çalışanların çalışma saatlerini ve molalarını izleyerek uyumluluğu ve doğru bordro hesaplamasını sağlayın

Maaş sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olun ve çalışılan saatleri maaş bordrosuyla senkronize ederek ödemeleri kolaylaştırın

Homebase sınırlamaları

Bazı kullanıcılar planlama kurallarını zor buluyor

Homebase'in zaman takibi araçlarında coğrafi sınırlama ve GPS tabanlı çalışan zaman saatleri bulunmamaktadır

Homebase fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Temel özellikler : Konum başına aylık 24,95 $

Artı : Konum başına aylık 59,95 $

Hepsi bir arada: 99,95 $/ay, konum başına

Homebase puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (120+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1080+ yorum)

Gerçek zamanlı kullanıcılar Homebase hakkında ne diyor?

Bu platformu gerçekten çok seviyoruz ve ücretsiz sürümünü HER GÜN kullanıyoruz! Programımızı (perakende mağazamız için) yönetmek için harika bir yol. Program oluşturmak ve uygunlukları yönetmek için kullanımı kolay. Takımımız da vardiyaları değiştirebilir veya görevleri oldukça kolay bir şekilde talep edebilir.

Bu platformu gerçekten çok seviyoruz ve ücretsiz sürümünü HER GÜN kullanıyoruz! Programımızı (perakende mağazamız için) yönetmek için harika bir yol. Program oluşturmak ve uygunluk durumunu yönetmek için kullanımı kolay. Takımımız da vardiyalarını kolayca değiştirebilir veya yerlerine birinin gelmesini isteyebilir.

➡️ Daha Fazla Bilgi: İK Süreçlerini İyileştirmek için Ücretsiz İK Şablonları ve Formları

5. Rippling (Çalışan planlamasını uyumlulukla entegre etmek için en iyisi)

via Rippling

Sorunsuz çalışan planlama, uyumluluk ve bordro entegrasyonu özellikleri için Rippling'i deneyin. Çalışan planlarının oluşturulmasını ve yönetimini otomatikleştiren ve yerel iş kanunlarına uyumu sağlayan en iyi çalışan planlama uygulamalarından biridir.

Yöneticiler, operasyonel ihtiyaçları karşılamak için vardiyaları atayabilir ve bunları gerçek zamanlı olarak ayarlayabilirken, çalışanlar programlarını görüntüleyebilir, uygunluk durumlarını bildirebilir ve değişiklik talep edebilir.

Bir çalışan izin talebinde bulunursa, Rippling onay sürecini kolaylaştırır ve programı otomatik olarak günceller.

En iyi özellikler

Değişen operasyonel ihtiyaçları karşılamak için vardiyaları kolayca dağıtın ve programları gerçek zamanlı olarak ayarlayın

Takımınızın programlarına erişmesini, uygunluk durumlarını bildirmesini ve değişiklik taleplerini sorunsuz bir şekilde iletmesini sağlayın

Planlama verilerini entegre ederek bordro işlemlerini kolaylaştırın, doğru ve zamanında ödeme yapın

Dalgalı sınırlamalar

Rippling'in zaman ve çalışan devamlılığı izleme yazılımı, çalışan verimliliği ve performans yönetimi özelliklerinden yoksundur

Bazı kullanıcılar sorunların çözülmesi için uzun bekleme süreleri olduğunu bildiriyor ve canlı bir temsilciye ulaşmak zor olabiliyor

Dalgalı fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Yüksek puanlar ve yorumlar

G2: 4,8/5 (6600+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (3500+ yorum)

📜 İlginç Bilgi: Planlama, elektronik tabloların ortaya çıkmasından önce de vardı! İster inanın ister inanmayın, bilgisayarlar ortaya çıkmadan önce işyerlerinde çalışanların vardiyalarını yönetmek için fiziksel panolar, defterler ve hatta kağıtlar kullanılıyordu! Ne adanmışlık ama! 😅

6. Bamboo HR (İK süreçlerini ve çalışan yönetimini optimize etmek için en iyisi)

via Bamboo HR

Bamboo HR, insan kaynakları planlama süreçlerinizi kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir araç seti sunar. Zaman takibi ve çalışan yönetimi gibi alanlarda mükemmeldir, ancak BambooHR'nin yerleşik çalışan planlama özellikleri sağlamadığını not etmek önemlidir.

Bamboo HR'yi üçüncü taraf bir planlama aracıyla entegre ederek, çalışan verilerini senkronize edebilir ve planlarınızın her zaman güncel ve doğru olmasını sağlayabilirsiniz.

Bu entegrasyon, izin taleplerini verimli bir şekilde yönetmenize ve doğru çalışan devam kayıtları tutmanıza olanak tanıyarak işgücü yönetiminin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

Bamboo HR'nin en iyi özellikleri

Çalışanların mobil cihazlar üzerinden giriş ve çıkış yapmalarını sağlayın, doğru zaman kayıtları için konum izleme özelliği ile tamamlayın

Hedefler belirleyin, değerlendirmeler yapın ve çalışanların gelişimini teşvik etmek için sürekli geri bildirim sağlayın

Kullanıcı dostu bir mobil uygulama ile hareket halindeyken İK görevlerini yönetin

Bamboo HR sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, e-imza fonksiyonunda, vardiya farklarının işlenmesinde ve sertifikalı maaş bordrosunda sorunlar yaşadıklarını bildirmiştir

Kullanıcılar, fiyat artışlarından ve uzun vadeli müşteriler için esnekliğin olmamasından duydukları memnuniyetsizliği dile getirmiştir

Bamboo HR fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Bamboo HR puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2400+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3000+ yorum)

⚡ Bonus: Takımınızın aynı sayfada kalması için uğraşıyor musunuz? Planlama ve işbirliğini kolaylaştırmak için en iyi 10 paylaşımlı takım takvimi uygulamasıyla düzenli kalın ve verimliliği artırın! 📅🚀

Gerçek zamanlı kullanıcılar Bamboo HR hakkında ne diyor?

Bamboo HR'yi İK bilgi sistemimiz olarak kullanmaktan çok memnunum. Kullanımı ve uygulaması çok kolay. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesine ve bu işletmelerin karşılaştığı birçok sorunu çözmesine yardımcı olacak kadar sağlam. Tüm çalışanlarınızın verilerini tek bir yerde tutabilmek, mevcut ve gelecekteki izleme işlemleri için çok yararlı.

Bamboo HR'yi İK bilgi sistemimiz olarak kullanmaktan çok memnunum. Kullanımı ve uygulaması çok kolay. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesine ve karşılaştıkları birçok sorunu çözmesine yardımcı olacak kadar sağlam. Tüm çalışanlarınızın verilerini tek bir yerde depolayabilmek, mevcut ve gelecekteki izleme işlemleri için çok yararlı.

7. Factorial HR (Birden fazla konumdaki vardiyaları yönetmek için en iyisi)

via Factorial HR

Factorial HR'nin sezgisel arayüzü ile çalışanların programlarını verimli bir şekilde yönetin, devamlılığı izleyin ve izin taleplerini yönetin.

Vardiya yönetimi özelliği, vardiyaları uzaktan atamanıza, planlama çakışmalarını otomatik olarak algılamanıza ve haftalık vardiya şablonlarını çoğaltmanıza olanak tanıyarak operasyonların sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağ

Birden fazla konumda vardiyaları koordine etmeniz gerekiyorsa, bu çalışan planlama uygulaması, rollere ve konumlara göre ayrılmış rotaları görüntülemenizi sağlayarak iş gücünüzü daha etkili bir şekilde yönetmenizi kolaylaştırır.

Factorial HR'nin en iyi özellikleri

Bireylere, takımlara, ofislere veya konumlara uzaktan vardiya atayın, esneklik ve verimlilik sağlayın

Zamanlama çakışmalarını gerçek zamanlı olarak belirleyerek çakışmaları önleyin ve yeterli kapsama sağlayın

Çalışanların devamsızlıkları, tatilleri, planlanmış izinleri, maaş bordroları ve daha fazlasını dikkate alarak vardiyaları yönetin

Factorial HR sınırlamaları

Vardiya yönetimi yazılımı , İspanyolca konuşulan pazarlara odaklanmaktadır ve bu, İspanyolca bilmeyen kullanıcılar için bir engel oluşturabilir

Factorial'da yerleşik bordro yönetimi bulunmadığından, kullanıcıların harici sistemlerle entegrasyon yapması gerekebilir

Factorial HR fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Factorial İK puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (95+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (270+ yorum)

⚡ Bonus: Gelecekteki işe alım eksiklikleri konusunda endişeli misiniz? İş gücü tahminlerinin gelecekteki yetenek ihtiyaçlarını planlamaya ve veriye dayalı personel kararları almaya nasıl yardımcı olduğunu öğrenerek yetenek ihtiyaçlarının bir adım önünde olun! 🚀

8. Connecteam (İzin taleplerini ve vardiya değişikliklerini yönetmek için en iyisi)

via Connecteam

Connecteam gibi bir çalışan planlama uygulaması, iş gücünüzü yönetme şeklinizi kökünden değiştirebilir.

Operasyonları kolaylaştırmak için tasarlanan Connecteam, çalışanların programlarını oluşturmayı ve yönetmeyi basitleştiren özellikler sunar. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, vardiyaları atamayı, izin taleplerini yönetmeyi ve çalışanların uygunluk durumlarını kolaylaştırır.

Bir çalışan izin talebinde bulunursa, programı hızlı bir şekilde ayarlayabilir ve diğer takım üyelerine bildirebilirsiniz, böylece onlar açık vardiyaları alabilirler.

Bu verimlilik, net iletişim ve dengeli iş yükü sağlayarak işgücü maliyetlerini azaltır ve çalışan memnuniyetini artırır.

Connecteam'in en iyi özellikleri

Optimum personel seviyelerini korumak için çalışanların izin taleplerini hızlı bir şekilde onaylayın veya reddedin

Uygulama içi sohbet ve güncellemeleri kullanarak herkesi bilgilendirin ve bağlantıda kalın

Dakiklik ve hesap verebilirliği sağlamak için giriş ve çıkışları izleyin

Connecteam sınırlamaları

Bazı kullanıcılar Formlar'daki yerleşik kamera özelliğinde sorun yaşıyor

GPS izleme ve süreç otomasyonu gibi özellikler yalnızca gelişmiş planda mevcuttur

Connecteam fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Temel : İlk 30 kullanıcı için aylık 35 $

Gelişmiş : İlk 30 kullanıcı için aylık 59 $

Uzman : İlk 30 kullanıcı için aylık 119 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Connecteam puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2170+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (990+ yorum)

Gerçek zamanlı kullanıcılar Connecteam hakkında ne diyor?

Takımım, Connecteam'i bir kaçış odasının vardiyalarını yönetmek için kullanıyor. Bu, müşteri rezervasyonlarına bağlı olarak değişken programlar ile sonuçlanıyor. Connecteam, vardiyaları önceden hazırlamayı ve sadece gerekli olan vardiyaları yayınlamayı kolaylaştırıyor, böylece mevcut vardiyaları yayınlamaktan sorumlu takımın işini çok daha kolaylaştırıyor.

Takımım, Connecteam'i bir kaçış odasının vardiyalarını yönetmek için kullanıyor. Bu, müşteri rezervasyonlarına bağlı olarak değişken programlara neden oluyor. Connecteam, vardiyaları önceden hazırlamayı ve yalnızca gerekli olan vardiyaları yayınlamayı kolaylaştırıyor. Bu da, mevcut vardiyaları yayınlamaktan sorumlu takımın işini çok kolaylaştırıyor.

💡 Profesyonel İpucu: Takım moralini artırmak mı istiyorsunuz? İşte hemen deneyebileceğiniz 10 moral artırıcı çalışan bağlılığı etkinliği: Hoş bir oryantasyon programı oluşturun 🧑‍🤝‍🧑

Eğitim ve gelişim fırsatları sunun 📚

Çalışanları iki yönlü geri bildirim oturumlarına dahil edin 🗣️

Özel günleri birlikte kutlayın 🎉

Açık hava takım etkinlikleri planlayın 🏞️

Çalışan yetenek gösterilerini düzenleyin 🎤

Sanat ve el sanatları atölyeleri düzenleyin 🎨

Mini TED tarzı konuşmalarda fikirlerinizi paylaşın 🧠

Öğle yemeğinizi alın ve yeni bir şeyler öğrenin 🍽️

Sağlık ve zindelik aktivitelerle formda kalın 🤸‍♂️

Bu faaliyetleri hayata geçirmek, çalışan memnuniyetini ve verimliliğini artırabilir! 🚀

9. Deputy (Sorunsuz vardiya değişimlerini kolaylaştırmak ve işgücü maliyetlerini optimize etmek için en iyisi)

via Deputy

Deputy ile, personel uygunluk tercihlerini ve iş kanunlarını göz önünde bulundurarak çalışanların programlarını kolayca oluşturabilirsiniz. Otomatik planlama özelliği, en uygun görev listelerini oluşturarak manuel planlama süresini azaltır. Çalışanlar ayrıca uygulama üzerinden vardiyalarını değiştirebilir, böylece esneklik ve özerklik sağlanır.

Çalışan zaman saati fonksiyonu, personelin mobil cihazlar üzerinden giriş/çıkış yapmasını sağlayarak doğru devam kayıtları sağlar. Bordro sistemleriyle entegrasyon, bordro işlemlerini kolaylaştırarak hataları en aza indirir.

Deputy'nin en iyi özellikleri

Müsaitlik ve uyumluluk gereksinimlerini göz önünde bulundurarak çalışanların görev listelerini kolaylıkla oluşturun

Otomatik planlama özelliğini kullanarak en uygun vardiyaları oluşturun, zamandan tasarruf edin ve hataları azaltın

Çalışanların uygulama üzerinden sorunsuz bir şekilde vardiyalarını değiştirmelerine olanak tanıyarak esnekliği artırın

Deputy sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, uygulamanın hatalı ve yavaş olduğunu ve vardiya başlarken donduğunu söylüyor

Günlük toplam saatleri girmek yerine izinlerin başlangıç ve bitiş saatlerini manuel olarak girmek ideal değildir

Deputy fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Deputy puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

⚡ Bonus: PTO talepleri ve son dakika izin kaosuyla uğraşıyor musunuz? Takımınızın izin yönetim sistemini optimize etmeyi ve programların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamayı öğrenerek kontrolü yeniden ele alın! 📅✅

10. Gusto (Maaş ve vergi süreçlerini verimli bir şekilde düzenlemek için en iyisi)

via Gusto

Gusto, bordro işlemlerini, sosyal hakların yönetimini ve çalışan yönetimini basitleştirmek için tasarlanmış, İK profesyonelleri için kapsamlı bir platformdur.

Bu yazılımı kullanarak çalışanların çalışma saatlerini takip edebilir, maaş hesaplamalarını otomatikleştirebilir, zamanında ve doğru ödemeleri garanti altına alabilir ve vergi beyannamelerini sorunsuz bir şekilde halledebilirsiniz.

Bu çalışan planlama uygulaması, çalışanların kendi kendilerine hizmet verebilecekleri portallar sunarak takımınızın maaş bordrolarına erişmesine, izin talebinde bulunmasına ve kişisel bilgilerini bağımsız olarak yönetmesine olanak tanır. Gusto ayrıca çeşitli muhasebe yazılımlarıyla entegre olarak finansal verilerin senkronize edilmesini kolaylaştırır ve manuel girdi ihtiyacını azaltır.

Gusto'nun en iyi özellikleri

Federal, eyalet ve yerel vergi gönderilerini sorunsuz bir şekilde yönetin

Takımınızın kişisel ve maaş bilgilerine erişmesini ve bunları yönetmesini sağlayın

QuickBooks ve Xero gibi platformlarla bordro verilerini senkronize ederek muhasebe işlemlerinizi kolaylaştırın

Gusto sınırlamaları

Diğer bazı çözümlerden daha az sayıda önceden oluşturulmuş rapor içerir ve verimli harcama yönetimi özelliklerinden yoksundur

Gusto'nun Nakit Hesabı, günlük kart harcama limiti 2.000 $ ve ATM para çekme limiti 510 $'dır

Gusto fiyatlandırması

Basit : Aylık 40 $ artı kişi başına aylık 6 $

Artı : Aylık 60 $ artı kişi başına aylık 9 $

Premium: 135 $/ay artı kişi başına 16,50 $/ay

Gusto puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (790+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4000+ yorum)

Gerçek zamanlı kullanıcılar Crunchbase hakkında ne diyor?

Şirketim, saatleri takip etmek ve belirli belgeleri (vergi, işe alım, Jotform'dan imzalanabilir formlar vb.) saklamak için Gusto kullanıyor. En büyük avantajı, zaman saati ve bordro hizmetlerinin entegrasyonunda yatıyor.

Şirketim, saatleri takip etmek ve belirli belgeleri (vergi, işe alım, Jotform'dan imzalanabilir formlar vb.) saklamak için Gusto kullanıyor. En büyük avantajı, zaman saati ve bordro hizmetlerinin entegrasyonunda yatıyor.

Ek İK Takvim Uygulamaları Yukarıda bahsedilen farklı çalışan planlama yazılımlarına ek olarak, not almaya değer birkaç yazılım daha bulunmaktadır: Humanity: Çalışan planlaması ve zaman saati fonksiyonları için en iyisi

When I Work: Vardiya planlama ve çalışan iletişimi için en iyisi

7shifts: Restoran çalışanlarının planlaması ve bahşiş yönetimi için en iyisi

ScheduleAnywhere: Planlama ve özelleştirme için sağlam işlevsellik açısından en iyisi

➡️ Daha Fazla Bilgi: Ücretsiz İzin Talep Şablonları

En iyi İK takvim uygulaması ClickUp ile İK iş akışlarını optimize edin!

Çalışan planlaması, işe alım, oryantasyon ve iş gücü izleme dahil olmak üzere İK iş akışlarını yönetmek, doğru araçlar olmadan çok zor olabilir. Kolaylaştırılmış bir süreç, daha az hata, daha yüksek verimlilik ve daha mutlu çalışanlar anlamına gelir.

İncelediğimiz 10 İK takvim aracı, harika planlama ve izleme özellikleri sunarak düzenli olmanıza yardımcı olur. Ancak planlamanın ötesinde eksiksiz bir İK çözümüne ihtiyacınız varsa, ClickUp tam size göre!

Özelleştirilebilir gösterge panelleri, otomatikleştirilmiş iş akışları, görev izleme ve yerleşik sohbet özelliği ile ClickUp, tüm İK süreçlerinizi merkezileştirir, böylece siz de evrak işleri yerine insanlara odaklanabilirsiniz.

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