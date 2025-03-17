ClickUp ve Pipedrive: İşiniz için en iyi CRM aracı hangisi?

Bazıları hepsi bir arada çalışma alanına güvenir. Diğerleri ise tek bir amaca yönelik özel araçlara inanır.

ClickUp ile Pipedrive'ı karşılaştırırken tam olarak bu söz konusu.

Biri projeler, görevler ve iş akışlarını yönetmek için güçlü bir araçtır, diğeri ise satış takımları için özel hizmetler sunar.

Her ikisi de verimliliği artırır, ancak bunu farklı şekillerde yapar. Peki, hangisi işinize daha uygun?

Hadi öğrenelim! 💪

⏰ 60 saniyelik özet ClickUp ve Pipedrive — kapsamlı iş yönetiminden özel satış boru hattı izlemeye kadar farklı ihtiyaçlar için tasarlanmış iki CRM aracı. İşte anahtar karşılaştırmalar: Pipedrive, anlaşma izleme ve potansiyel müşteri yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış satış odaklı bir CRM'dir

Derinlemesine özelleştirme ve otomasyon özelliklerine sahip hepsi bir arada CRM ve iş yönetimi çözümü için ClickUp'ı deneyin ClickUp ve Pipedrive'ın özelliklerinin karşılaştırması: Kapsamlı CRM ve proje yönetimi: ClickUp, görev izleme, iş akışı otomasyonu ve müşteri yönetimini tek bir platformda birleştirir

Satış boru hattı yönetimi: Pipedrive, anlaşmaları izlemek, takipleri otomatikleştirmek ve satış performansını yönetmek için yapılandırılmış bir boru hattı sunar

İşbirliği ve özelleştirme: ClickUp gerçek zamanlı sohbet, beyaz tahtalar ve özelleştirilebilir gösterge panelleri sunarken, Pipedrive satış ekibi koordinasyonuna odaklanır Neden ClickUp'ı seçmelisiniz? ClickUp Brain: Anlaşmaları otomatik olarak özetleyen, sonraki adımları öneren ve anında bağlam sağlayan yapay zeka destekli içgörüler

CRM şablonları: Satışları, müşteri desteğini ve potansiyel müşteri izlemeyi zahmetsizce yönetmek için önceden oluşturulmuş iş akışları

Ş Akışı otomasyonu: CRM süreçlerini otomatikleştirin, manuel işleri azaltın ve 1.000'den fazla araçla entegre edin

ClickUp nedir?

ClickUp ile görev yönetimini ve işbirliğini merkezileştirin

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulamadır ve daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

Anahtar güçlerinden biri özelleştirmedir; görünümleri ayarlayabilir, rutin görevleri otomatikleştirebilir ve 1.000'den fazla diğer araçla entegre edebilirsiniz. Ayrıca masaüstü, mobil ve web uygulamalarıyla, nerede çalışırsanız çalışın bağlantıda kalabilirsiniz.

İster basit bir görev yöneticisine ister gelişmiş bir proje merkezine ihtiyacınız olsun, ClickUp işinizi kendi tarzınıza göre yapılandırmanız için gerekli araçları sunar.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanları, bilgi aramak için günde ortalama 25 mesaj gönderir ve çalışanların yaklaşık 5'te 1'i 50'den fazla mesaj gönderir. Ayrıca, bir takımın zamanının %60'ından fazlası bağlam, bilgi ve eylem öğeleri aramakla geçirilir. ClickUp ile bu zorluğu ortadan kaldırabilir ve ihtiyacınız olan her şeyi saniyeler içinde bulabilirsiniz. Takımlar, müşteri geçmişi, teklif veya anahtar eylem öğeleri gibi ilgili ayrıntılara hızlı bir şekilde erişebilir. Her şey bağlantılı ve kolay bulunur, böylece işler gereksiz gidip gelmeler olmadan ilerler.

ClickUp özellikleri

Özellikler söz konusu olduğunda, ClickUp geri kalmıyor. İş yönetiminin yalnızca bir yönüne odaklanan diğer araçların aksine, ClickUp görevler, belgeler, hedefler, sohbetler ve gösterge panelleri gibi her şeyi tek bir çatı altında toplar.

Özelliklerine daha yakından bakalım. 👀

Özellik #1: CRM proje yönetimi

ClickUp CRM Proje Yönetimi Yazılımı ile müşteri büyümesini hızlandırın ve müşteri memnuniyetini artırın

ClickUp CRM Proje Yönetimi Yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimini sağlam proje yönetimi yetenekleriyle birleştiren birleşik bir platform sunar. Bu, takımların müşteri etkileşimlerini yönetmesini, satış süreçlerini izlemesini ve proje çıktılarını zamanında denetlemesini sağlar.

İşbirliğine dayalı CRM yazılımını şu şekilde kullanabilirsiniz:

ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri doğrudan CRM iş akışınıza bağlayarak belgeleri verimli bir şekilde yönetin

ClickUp Belgeleri, CRM proje yönetimi komut merkeziniz olarak işlev görür.

Satış takımınız önemli bir anlaşma üzerinde çalışıyor diyelim. Belgeler'de bir teklif taslağı hazırlayabilir, takım arkadaşlarını etiketleyerek görüşlerini alabilir ve takip işlemlerini izlemek için görevler ekleyebilirler.

Anlaşma tamamlandığında, müşteri başarı ekibi e-postaları veya eski notları aramak zorunda kalmaz; ihtiyaç duydukları her şey CRM veritabanında zaten bağlantılıdır. Müşterinin geçmişine erişebilir, önceki konuşmaları inceleyebilir ve hiçbir adımı atlamadan ilişkiyi sürdürebilirler.

Tekliflerin ötesinde, Belgeler ile dinamik kullanıcı profilleri oluşturabilir, biletleri desteklemek için anahtar belgeleri ekleyebilir ve her etkileşimin kaydedilmesini sağlamak için kontrol listeleri ekleyebilirsiniz.

Gerçek zamanlı işbirliği, sürüm geçmişi, yorumlar ve Google Dokümanlar ile entegrasyonlar, herkesin aynı sayfada kalmasını kolaylaştırır.

ClickUp Brain

Bir sonraki toplantıdan önce ClickUp Brain ile satış anlaşmalarınız hakkında anahtar eylem bilgileri edinin

ClickUp Brain, ClickUp içinde bulunan ve ihtiyaç duyduğunuz anda anında anahtar müşteri bilgilerini, anlaşma ilerlemelerini ve geçmiş etkileşimleri çeken yapay zeka destekli bir asistandır. Size gerçek zamanlı içgörüler sağlar, konuşmaları otomatik olarak özetler, ilgili belgeleri ortaya çıkarır ve hatta sonraki adımları önerir.

Bir müşterinin geciken bir siparişle ilgili bir talep gönderdiğini varsayalım. ClickUp Brain, geçmiş etkileşimleri anında alır, talebi doğru göreve bağlar ve şablonlu bir yanıt paylaşır.

Bir sonraki satış toplantınız öncesinde bir anlaşma özetine mi ihtiyacınız var? Brain, doğruluk için ilgili e-postalara, görev notlarına ve takım tartışmalarına atıfta bulunarak kısa bir güncelleme oluşturur.

🔍 Biliyor muydunuz? CRM yazılımı pazarının gelirinin yıllık %10,17 büyüme oranıyla istikrarlı bir şekilde artarak 2029 yılında 145,61 milyar dolarlık bir pazar hacmine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu büyüme, dünya çapında CRM yazılım çözümlerine olan talebin artmasına bağlanmaktadır.

Özellik #2: Müşteri hizmetleri proje yönetimi

Müşteri hizmetleri projelerini yönetmek, biletleri izlemek, sorunları çözmek ve farklı takımlarla işbirliği yapmak gibi yüzlerce görevi aynı anda yerine getirmek gibi hissettirebilir, üstelik hiçbir şeyi kaçırmadan. İşte burada ClickUp Müşteri Hizmetleri Proje Yönetimi Yazılımı devreye girer.

Bir müşteri teknik bir sorun bildirdiğini varsayalım. Destek temsilcisi, sorunu sonsuz bir sohbet konusuna kaybolmak yerine bir ClickUp Görevi oluşturur, doğru takım üyesine atar ve son teslim tarihini ayarlar.

ClickUp Sohbet sayesinde, tüm konuşma Görev ile bağlantılı kalır.

ClickUp Sohbet

ClickUp Sohbet ile müşteri hizmetleri takımınızın sorunları daha hızlı çözmesini sağlayın

Sohbet, müşteri yönetimi stratejilerindeki kaosu ortadan kaldırarak konuşmaları, görevleri ve iş akışlarını tek bir sorunsuz platformda bir araya getirir. Artık e-postalar, Slack ve bilet sistemleri arasında geçiş yapmanıza gerek yok — her şey ClickUp içinde gerçekleşir.

Örneğin, yüksek öncelikli müşteri sorunlarını ele alan bir destek ekibi, her şeyi düzenlemek için Sohbet'i kullanır. İşte nasıl:

Grup sohbetlerinde kritik müşteri sorunlarını belirleyin ve AI destekli görev oluşturma özelliği ile bağlamı kaybetmeden bunlar eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Konuşmaları, güncellemeleri ve kararları tek bir yerde tutun görevlere sohbet konularını ekleyerek

ClickUp Brain'i kullanarak anında konuşma özetleri oluşturun , böylece yöneticiler anahtar ayrıntıları inceleyebilir

Sohbetleri müşteri hizmetleri projelerine bağlayın , görevleri, SLA'ları ve çözümleri birbirine bağlayarak sorunsuz hesap verebilirlik sağlayın

AI destekli Catch Me Up özelliği ile kaçırdığınız tartışmaları hızla yakalayın

📖 Ayrıca Okuyun: Ücretsiz Müşteri Yolculuğu Harita Şablonları

Özellik #3: Satış proje yönetimi

ClickUp Satış Proje Yönetimi Yazılımı

ClickUp Satış Proje Yönetimi Yazılımı ile satış yönetimi iş akışınızı istediğiniz şekilde görselleştirin

ClickUp Satış Proje Yönetimi Yazılımı, bir satış ekibinin isteyebileceği her şeyi sunar. Potansiyel müşteri izleme, müşteri kazanma ve anlaşma işbirliğini tek bir platformda birleştirir.

Diyelim ki, bir SaaS şirketinde anlaşmaları kapatan bir takımı denetleyen bir satış müdürüsünüz.

ClickUp Pano Görünümü'nü kullanarak her sütunun bir aşamayı temsil ettiği özel bir satış boru hattı oluşturabilirsiniz. Ayrıca şunlar da kullanışlıdır:

İş akışları kurun; böylece bir anlaşma bir üst aşamaya geçtiğinde, kurun; böylece bir anlaşma bir üst aşamaya geçtiğinde, ClickUp Otomasyonları kullanılarak üç gün içinde otomatik olarak bir takip görevi atanır

ClickUp Özel Alanları ile anlaşmaları düzenleyin Anlaşma değeri, kapanma olasılığı ve beklenen kapanma tarihi için Görevler'de

ClickUp kullanarak gerçek zamanlı işbirliği yapın Yorumlar atayın , sözleşmeleri ekleyin ve onay için doğrudan her bir anlaşma görevinde ekip arkadaşlarınıza @bahsetme yapın

ClickUp Gösterge Panelleri ile performansı izleyin ve gerçek zamanlı güncellemelerle satış hedeflerini, gelir tahminlerini ve anlaşma ilerlemelerini görselleştirin

ClickUp ayrıca satış takımları için kullanıma hazır mükemmel CRM şablonları sunar. İşte en iyilerinden biri:

ClickUp CRM Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp CRM Şablonu ile her anlaşma ve müşteri etkileşiminden haberdar olun

Anlıyoruz — potansiyel müşterileri yönetmek, anlaşmaları izlemek ve müşteri ilişkilerini sürdürmek çok zor olabilir. ClickUp CRM Şablonu, birden fazla araç arasında geçiş yapmadan satışları kolaylaştırmak için mükemmel bir çözümdür.

Son derece özelleştirilebilir ve ister potansiyel müşterileri besleyen tek başına bir girişimci olun, ister yüksek hacimli bir satış sürecini yöneten büyüyen bir satış takımı olun, satış sürecinize uyum sağlar. Bu şablon, CRM ve proje yönetimini bir araya getirirken her şeyi düzenli, bağlantılı ve verimli tutar.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

Pipedrive nedir?

pipedrive aracılığıyla

Pipedrive, takımların satış süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış, satış odaklı bir CRM'dir. Kullanıcıların ilk temastan kapanışa kadar anlaşmaları izlemelerine olanak tanıyan görsel bir satış süreci sunar. Anlaşma odaklı yaklaşımıyla, satış sürecini benzersiz müşteri yolculuğuna uyacak şekilde özelleştirebilir ve hiçbir fırsatı kaçırmayabilirsiniz.

Ayrıca, müşteri segmentasyonunu desteklemek, dönüşüm oranlarını analiz etmek ve anlaşma ilerlemesini izlemek için analiz ve raporlama araçları sunarak işletmelerin satış stratejilerini iyileştirmelerine yardımcı olur. Küçük ve orta ölçekli takımlar için tasarlanmış, satış takımları için sezgisel ve uygun maliyetli bir çözümdür.

🧠 İlginç Bilgi: Mart 2020'de Pipedrive, CRM yeteneklerini entegre e-posta pazarlama özellikleriyle geliştirmek için e-posta pazarlama platformu Mailigen'i satın aldı.

Pipedrive özellikleri

Pipedrive, satış takımları düşünülerek oluşturulmuş olup, anlaşma izlemeyi basitleştiren, görevleri otomatikleştiren ve başarılı CRM stratejileri oluşturmak için içgörüler sağlayan özellikler sunar.

Bazı anahtar özelliklerine göz atalım. 📔

Özellik #1: Özelleştirilebilir satış boru hattı

İş akışınız için bir satış boru hattı oluşturun

Pipedrive'ın görsel satış boru hattı, her bir anlaşmanın durumunu kanban tarzında net bir şekilde gösterir. Boru hattını satış sürecinize uyacak şekilde özelleştirebilir, benzersiz anlaşma aşamaları ekleyebilir ve ilerlemeyi bir bakışta izleyebilirsiniz.

Örneğin, bir satış müdürü, günlük ilerlemeyi izlemek ve gelirleri etkilemeden önce darboğazları belirlemek için "Nitelikli Potansiyel Müşteri" ve "Müzakere" gibi anlaşma aşamaları ayarlayabilir.

🧠 İlginç Bilgi: CRM, işletmeler için vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Teknoloji şirketleri, satış verimliliğini artırmak ve müşteri ilişkilerini geliştirmek için CRM yazılımını kullananların %94'ünü oluşturarak bu alanda öncüdür. Teknoloji dışında, imalat (%86), eğitim (%85), sağlık (%82) ve insan kaynakları (%81) sektörlerindeki işletmeler en büyük CRM kullanıcılarıdır.

📖 Ayrıca okuyun: Destek Takımları için En İyi Hizmet Masası Yazılım Araçları

Pipedrive müşteri adayı yönetimi ile daha yüksek satış dönüşüm oranı sağlayın

Tüm potansiyel müşteriler peşinden koşmaya değer değildir. Pipedrive, potansiyel müşterileri puanlayıp kategorilere ayırarak yüksek değerli fırsatlara odaklanmanıza yardımcı olur. Ayrıca, web formları yeni potansiyel müşterileri doğrudan web sitenizden yakalar ve otomatik olarak satış sürecine ekler.

Ayrıca LinkedIn ve diğer kaynaklardan veri çekerek her konuşma öncesinde size daha zengin içgörüler sunar.

🔍 Biliyor muydunuz? Amazon'un öneri motoru temelde dev bir CRM'dir. "Müşteriler ayrıca şunları da satın aldı" önerisi her gördüğünüzde, arka planda CRM teknolojisi tercihlerinizi takip ederek alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için çalışıyor demektir.

Özellik #3: Otomasyon ve raporlama

Satış süreçleriniz için özel otomasyon ayarlayın

Tekrarlayan görevler gününüzü tüketmemeli. Pipedrive'ın yapay zeka satış asistanı, takip e-postalarını, görev atamalarını ve anlaşma güncellemelerini otomatikleştirir, böylece siz de elektronik tabloları güncellemek yerine anlaşmaları kapatmaya odaklanabilirsiniz.

Pipedrive ayrıca satışları tahmin etmenize de yardımcı olur. Özelleştirilebilir raporlar, anlaşma dönüşüm oranları, satış ekibi performansı ve gelecekteki gelir eğilimleri hakkında içgörüler sağlar.

📖 Ayrıca okuyun: Satışlarınızı Artırmak için En İyi Pipedrive Alternatifleri

Pipedrive fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 19 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 34 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 64 $

Güç: Kullanıcı başına aylık 74 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

🔍 Biliyor muydunuz? Şirketlerin %57'si CRM'lerine erişemediği için iyi bir müşteri deneyimi sağlayamadı. Şirketlerin yalnızca %32'si müşteri bilgilerine tek bir görünümden erişebiliyorken, %90'ı bunun değerli olacağını düşünüyor.

ClickUp ve Pipedrive: Özellik Karşılaştırması

ClickUp mu, Pipedrive mi? Hangisi size uygun?

Her şey ihtiyacınıza bağlıdır. Satış sürecini ve takımları daha verimli hale getirmek mi istiyorsunuz, yoksa her şey için esnek bir çalışma alanına mı ihtiyacınız var?

Her iki araç da güçlü özellikleri bir araya getiriyor, ancak farklı alanlarda öne çıkıyor. İş akışınıza en uygun olanı seçmenize yardımcı olmak için bunları karşılaştıralım. 🎯

Kriterler ClickUp Pipedrive Amaç Kapsamlı proje yönetimi ve verimlilik aracı Satış boru hattı yönetimine odaklanan CRM yazılımı Anahtar güçlü yönler Son derece özelleştirilebilir iş akışları, çevik proje yönetimi ve gerçek zamanlı işbirliği araçları Basitleştirilmiş satış süreci, anlaşma izleme ve potansiyel müşteri yönetimi Kullanım kolaylığı Kapsamlı özellikler nedeniyle öğrenme eğrisi orta düzeyde, ancak temel görevler için sezgisel CRM görevleri için minimum kurulum gerektiren kullanıcı dostu arayüz Özelleştirme proje izleme için Kanban, Gantt, Takvim, Zaman Çizelgesi ve Zihin Haritaları dahil 15'ten fazla görünüm Özelleştirme sınırlıdır ve öncelikle satış iş akışlarına odaklanmıştır İşbirliği Beyaz Tahta, Sohbet ve Yorum Atma gibi gerçek zamanlı işbirliği araçları sunar Sınırlı işbirliği özellikleri, esas olarak iç satış takımının koordinasyonuna odaklanır Görünümler Çeşitli araçlarla entegre olur, ancak ClickUp'a kıyasla daha az kapsamlıdır Anlaşmaları ve satış süreçlerini yönetmek için yalnızca boru hattı görünümleri Entegrasyonlar Pipedrive ve Google Çalışma Alanı dahil 1.000'den fazla uygulama ile entegre olur Çeşitli araçlarla entegre olur, ancak ClickUp'a kıyasla daha az kapsamlıdır

Özellik #1: Ş Akışı otomasyonu

Verimlilik, bir platformun tekrarlayan görevleri ne kadar iyi otomatikleştirdiğine bağlıdır. Pipedrive ve ClickUp'ın iş akışı otomasyonunu nasıl ele aldığını görelim.

ClickUp

ClickUp'ı kişisel verimlilik asistanınız olarak düşünün.

Entegre ClickUp Brain ile görev yönetiminden yinelenen projelere, durum güncellemelerine ve bildirimlere kadar her şeyi otomatikleştirebilirsiniz. Ayrıca, takımlar arasında karmaşık süreçleri kolaylaştırmak için özel CRM iş akışları oluşturabilirsiniz.

Pipedrive

Pipedrive, satış iş akışı otomasyonu için idealdir. Takip işlemlerini, anlaşma ilerleme tetikleyicilerini ve e-posta senkronizasyonunu otomatikleştirir; anlaşmaları daha hızlı kapatmak için mükemmeldir, ancak genel iş akışı otomasyonu için o kadar sağlam değildir.

🏆Kazanan: ClickUp, işlevler arası takımlar ve sektörler arasında daha çok yönlü otomasyon yetenekleri sayesinde.

Özellik #2: Raporlama ve analiz

Performansı izlemek ve veriye dayalı kararlar almak için güçlü raporlama araçları gerekir. ClickUp ve Pipedrive'ın analiz ve içgörüler açısından karşılaştırması aşağıda yer almaktadır.

ClickUp

ClickUp, özel gösterge panelleri oluşturmanıza, proje ilerlemesini izlemenize, harcanan zamanı analiz etmenize ve özel ihtiyaçlarınıza göre raporlar oluşturmanıza olanak tanır. Bu gösterge panelleri, performansı gerçek zamanlı olarak izlemek ve daha iyi kaynak yönetimi için görev durumları, zaman takibi ve hedef ilerlemesi gibi kartlar içerebilir.

Pipedrive

Pipedrive, ayrıntılı satış analizi sunma konusunda uzmandır.

Anlaşmaları izlemek, gelir tahmininde bulunmak ve bireysel ve takım satış performansını değerlendirmek için görsel raporlar oluşturabilir, veriye dayalı karar vermeyi kolaylaştırabilirsiniz. Platform ayrıca satış verilerini grafikler, çizelgeler ve tablolar aracılığıyla sunan özelleştirilebilir gösterge panelleri sunar.

🏆 Kazanan: Beraberlik! Genel analizler için ClickUp'ı, satış raporlamaları için Pipedrive'ı kullanabilirsiniz.

🧠 İlginç Bilgi: Mobil devrim, CRM'yi daha esnek hale getirdi. Satış temsilcileri eskiden müşteri verilerine erişmek için masalarında olmak zorundaydı, ancak artık hareket halindeyken telefonlarından ilişkileri yönetebiliyorlar.

Sorunsuz takım çalışması, doğru işbirliği özelliklerine bağlıdır. Bu CRM yazılım örneklerinin takım iletişimi ve koordinasyonunu nasıl desteklediğini görelim.

ClickUp

ClickUp, gerçek zamanlı sohbet, yorum konuları, beyaz tahtalar ve belge paylaşımı gibi takım çalışması için gerekli tüm özellikleri içerir. Birçok takımla birden fazla projede iş yüklerini yönetmeniz mi gerekiyor? ClickUp size destek olur!

Pipedrive

Pipedrive'da işbirliği esas olarak satış odaklıdır: potansiyel müşterileri atama, anlaşmaları izleme ve satış sürecinde içgörülerin paylaşımı. Satış için harika, ancak daha geniş ekip çalışması için ideal değil.

🏆 Kazanan: Satış görevlerinin ötesinde takım işbirliği için ClickUp.

🧠 İlginç Bilgi: En önemli CRM zorlukları teknoloji entegrasyonu (%41), platform özelliklerinin sınırları (%40) ve iç bilgi ve beceriler (%37) idi. Liderlerin %43'ü, tahmin ve satış süreci içgörülerini, kuruluşların bugün öncelik verdiği en önemli CRM tabanlı faaliyet olarak belirtmektedir.

Reddit'te ClickUp ve Pipedrive karşılaştırması

Reddit'e giderek gerçek kullanıcıların ClickUp ve Pipedrive hakkında ne düşündüğünü gördük ve yanıtlar bizi hayal kırıklığına uğratmadı. Her iki platformu da ele alan belirli bir konu başlığı olmasa da, kullanıcıların bu araçlar hakkında söylediklerini aşağıda bulabilirsiniz. 👇

Kullanıcılar, her şeyi aynı anda yönetme fonksiyonları nedeniyle ClickUp'ı övüyor:

Piyasadaki ciddi ticari araçların hemen hepsini denedim. ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, pazarladıkları şey: her şey için tek bir uygulama. Görev yönetiminin özelleştirme düzeyini gerçekten beğeniyorum ve bilgi bankası da oldukça sağlam. Kısa süre önce sohbet özelliğinde büyük bir iyileştirme yaptılar, bu yüzden Slack'i de değiştiriyoruz.

Piyasadaki ciddi ticari araçların hemen hepsini denedim. ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, pazarladıkları şey: her şey için tek bir uygulama. Görev yönetiminin özelleştirme düzeyini gerçekten beğendim ve bilgi bankası da oldukça sağlam. Kısa süre önce sohbet özelliğinde büyük bir iyileştirme yaptılar, bu yüzden Slack'i de değiştiriyoruz.

ClickUp'ın fiyat-performans oranı Reddit kullanıcıları tarafından da takdir edilmiştir.

Anlamak biraz zamanımı aldı... ClickUp'ın gerçek süper gücü, farklı kullanıcıların ve takımların aynı bilgilerle çalışabilmesi, ancak bu bilgileri kendileri için en uygun biçime (görünüm) göre görüntüleyebilmesidir... ClickUp, kuruluş içindeki farklı takımların tercih ettikleri iş akışında çalışmasına izin verir, ancak merkezi bir bilgi yapısı içinde... ClickUp kesinlikle muhteşem bir sistem. Fiyat-performans oranı ve kullanım kolaylığı açısından, buna yakın başka bir şey görmedim.

Anlamak biraz zamanımı aldı... ClickUp'ın gerçek süper gücü, farklı kullanıcıların ve takımların aynı bilgilerle çalışabilmesi, ancak bu bilgileri kendileri için en uygun biçime (görünüm) göre görüntüleyebilmesidir... ClickUp, kuruluş içindeki farklı takımların tercih ettikleri iş akışında çalışmasına izin verir, ancak merkezi bir bilgi yapısı içinde... ClickUp kesinlikle muhteşem bir sistem. Fiyat-performans oranı ve kullanım kolaylığı açısından, buna yakın başka bir şey görmedim.

Öte yandan, bazı Reddit kullanıcıları Pipedrive'ı övüyor

Pipedrive'ı B2B için yaklaşık 6 aydır kullanıyorum ve çok memnunum. Daha önce de yazdığım tek şikayetim, veri tekilleştirmenin çok kolay olmaması. Bazı verileri çakışan 2 Excel sayfası veya kuruluş dosyası yüklerseniz, ilgili tüm girdileri manuel olarak tekilleştirmeniz gerekir.

Pipedrive'ı B2B için yaklaşık 6 aydır kullanıyorum ve çok memnunum. Daha önce de yazdığım tek şikayetim, veri tekilleştirmenin çok kolay olmaması. Bazı verileri çakışan 2 Excel sayfası veya kuruluş dosyası yüklerseniz, ilgili tüm girdileri manuel olarak tekilleştirmeniz gerekir.

Bazı kullanıcılar platformun fiyatlandırmasından şikayetçi

Pipedrive ilginç bir fiyatlandırma konseptine sahiptir: eklentiler için kullanıcı başına değil, şirket başına sabit bir ücret alırlar. Bu, ilk başta kullanıcı başına hesapladığınızda pahalı görünebilir, ancak aslında oldukça makuldür. Örneğin, Kampanyalar modülünün fiyatı aylık yaklaşık 20 ABD dolarıdır, bu çok pahalı değildir, ancak mevcut en sağlam seçenek de değildir.

Pipedrive ilginç bir fiyatlandırma konseptine sahiptir: eklentiler için kullanıcı başına değil, şirket başına sabit bir ücret alırlar. Bu, ilk başta kullanıcı başına hesapladığınızda pahalı görünebilir, ancak aslında oldukça makul bir fiyattır. Örneğin, Kampanyalar modülünün fiyatı aylık yaklaşık 20 ABD dolarıdır. Bu, mevcut en sağlam seçenek olmasa da çok pahalı değildir.

🧠 İlginç Bilgi: CRM, kalem ve kağıtla başladı. Yazılımlar devreye girmeden önce, işletmeler müşteri ilişkilerini el yazısı notlar, indeks kartları ve Rolodex'ler kullanarak yönetiyordu. Artık her şey dijital, otomatik ve yapay zeka ile destekleniyor.

Hangi CRM Aracı En Üstün?

Sonuçlar açık ve kazanan belli oldu! ClickUp, üstün bir seçim olarak öne çıkıyor. 👑

Pipedrive, satış takımları için özel olarak tasarlanmış kullanıcı dostu bir arayüz sunarken, kapsamlı iş yönetimi için gerekli olan birkaç anahtar alanda yetersiz kalmaktadır. Satış boru hattı yönetimine odaklanması, çok yönlülüğünü sınırlayarak daha geniş proje yönetimi yeteneklerine ihtiyaç duyan takımlar için daha az uygun hale getirmektedir.

Öte yandan, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, CRM işlevlerinin ötesine geçerek görev yönetimi, pazarlama otomasyonu, çoklu görünümler ve daha fazlasını sunarak bütünsel bir iş çözümü sağlar.

Ölçeklenebilirlik için tasarlanan ClickUp, her boyuttaki işletmeyle birlikte büyür ve geleceğe dönük bir yatırımdır.

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