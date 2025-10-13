2026'nın En İyi 15 Çalışan Anket Aracı

Çalışan anketleri, elbette, iş yerinde herkesin kalbi hala atıyor mu diye kontrol etmekle ilgili değildir (gerçi zorlu bir Monday günü, bu fena bir fikir olmayabilir!😊).

Peki, çalışan anketleri tam olarak nedir?

Çalışan anketi, çalışanlara düzenli aralıklarla gönderilen kısa bir soru setidir.

Tıpkı nabzınızı kontrol etmenin fiziksel sağlığınız hakkında fikir vermesi gibi, bu sık yapılan anketler de İK departmanının çalışanların moralini izlemesine ve iyileştirilmesi gereken alanları belirlemesine yardımcı olur.

Çalışan anket yazılımı kullanarak, iş memnuniyeti, işyeri ilişkileri ve genel çalışma ortamı gibi konularda çalışanların geri bildirimlerini etkili bir şekilde toplayabilirler.

Bu çalışan anket araçları, daha katılımcı ve destekleyici bir iş ortamı yaratmak için vazgeçilmezdir. Sizin için en ideal seçeneği bulmak üzere, en iyi 15 çalışan anket aracını inceleyelim.

Bir insan kaynağını seçerken, en uygun adayı bulmak için birçok görüşme yaparsınız, değil mi? Aslında, temel amacı çalışan geri bildirimi toplamak olan bir çalışan anketi aracı için de durum aynıdır.

Bir anket aracı seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini burada bulabilirsiniz.

Özelleştirme : Kişiselleştirme anahtardır! İyi anket araçları, soruları ve anketleri ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize ve hatta markanızla uyumlu olması için logonuzu eklemenize olanak tanır.

Veri ve analitik : Size değerli içgörüler sağlayan araçları arayın. Etkili veri ve analitik, trendleri izlemenize, çalışan bağlılığını ölçmenize ve İK stratejilerinizi şekillendirmenize yardımcı olacaktır

Kullanım kolaylığı : Karmaşık : Karmaşık çalışan bağlılığı yazılımları pek kullanışlı değildir; anketlerinizi anında hazır hale getirmenize yardımcı olacak basit, kullanıcı dostu arayüze ve şablonlara sahip araçları tercih edin

Otomasyon: Anketlerin gönderilmesini ve işlenmesini otomatikleştirin, zamandan tasarruf edin ve her zaman en güncel içgörülere kolayca ulaşın

Bonus: Geri bildirimleri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürebilen, İK takımları için en iyi 10 çalışan anket yazılımı aracını keşfedin!

Pekala, İK uzmanları ve işyeri liderleri, araçlar hakkında konuşma zamanı geldi.

Bir kahve alın, rahatça oturun ve çalışanlarınızın “Nihayet biri bizi dinliyor!” demesini sağlayacak en iyi 15 anket aracını keşfedelim.

1. ClickUp (Anket verilerini oluşturmak ve görselleştirmek için en iyisi)

Çalışan anketleri üç aşamalı bir süreçtir: tasarlama, uygulama ve analiz etme.

Ve ClickUp tüm bu adımları sizin için halleder!

ClickUp Forms, çalışan geri bildirimlerini her zamanki zorluklar olmadan toplamanızı sağlar. Çalışanların dakikalar içinde doldurabileceği formları hızla oluşturabilirsiniz; bu, hızlı ve sık yapılması gereken anketler için mükemmeldir.

Basitleştirilmiş form menüsüyle ClickUp'ta anket formlarını zahmetsizce oluşturun ve yönetin

Bu formları, çalışan bağlılığını değerlendirmek veya iş-yaşam dengesini anlamak gibi kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre özel sorularla özelleştirebilirsiniz.

Ayrıca, anket sonuçlarını derleme ve sunma stresini ortadan kaldıran ClickUp Belge de var.

ClickUp Docs ile belgeler üzerinde etkili bir şekilde işbirliği yapın ve değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izleyin

Bu belgeler, bilgileri okunması kolay bir biçimde düzenlemenize ve diğer paydaşlarla gerçek zamanlı olarak paylaşım yapmanıza olanak tanır.

Aynı zamanda, ClickUp'ın hazır şablonları tasarım ve biçimlendirme konusunda size çok zaman kazandırır ve sağlam bir başlangıç noktası sunar. Ek sorularınızı ekleyin, hepsi bu kadar!

ClickUp Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu

ClickUp Çalışan Bağlılığı Anket Şablonu ile şirket kültürünüzü geliştirin ve çalışan memnuniyetini artırın

ClickUp'ın Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı hakkında doğru bir tablo elde etmek için mükemmel bir araçtır. Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Takımınızın nasıl hissettiğine dair net ve eyleme geçirilebilir içgörüler geliştirin

Özel sorularla kişiselleştirilmiş anketler oluşturun

Herhangi bir cihazdan çalışanlardan gerçek zamanlı geri bildirim toplayın

Bu basitleştirilmiş form, çalışanların geri bildirimlerini kapsamlı bir şekilde toplamanıza ve analiz etmenize, memnuniyet düzeyini ölçmenize ve şirket kültürünü daha iyi anlamanıza olanak tanır.

Biraz daha eyleme geçirilebilir bir şey arıyorsanız, ClickUp'ta sizin için mükemmel bir araç var: ClickUp'ın Bağlılık Anketi Eylem Planı Şablonu. Bu şablon, anahtar bağlılık faktörlerini belirlemenize, etkili değişiklikleri hayata geçirmenize ve sonuçlar için hesap verebilirliği sağlamanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Form Görünümü : Formların oluşturma ve yönetim sürecini basitleştirerek veri toplama sürecini kolaylaştırır

Anket Sorusu Oluşturucu : Hedeflerinize uygun, alakalı ve ilgi çekici anket soruları oluşturmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli araç

ClickUp Gösterge Panelleri : ClickUp gösterge panelleri, belirli metrikleri izlemek ve zaman içindeki sonuçları karşılaştırmak için özel bileşenlere sahip olup, anket verilerini görselleştirmek için mükemmeldir.

ClickUp Belgeleri : Anket özetlerini ve içgörülerini paylaşım için mükemmeldir; gerçek zamanlı işbirliği ve izleme özelliklerine sahiptir

ClickUp’ın Gantt Şeması Görünümü : Bu görünüm, zaman çizelgeleri oluşturmak, anket programlarını yönetmek ve başlangıçtan tamamlanmaya kadar olan ilerlemeyi izlemek için idealdir.

ClickUp'ın sınırlamaları

Mobil uygulama fonksiyonu: ClickUp'ın mobil uygulaması henüz masaüstü sürümünün tüm fonksiyonlarına sahip değildir; bu durum, hareket halindeyken ayarlamalar yapmanız gerektiğinde biraz zorluk yaratabilir.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. SurveySparrow (Otomasyonlu anketler için en iyisi)

SurveySparrow, çalışan anketleri gerçekleştirmek için sezgisel bir platform sunarak kuruluşların çalışan bağlılığını ölçmesini kolaylaştırır.

En öne çıkan özelliklerden biri, anketleri ayarlamanıza ve gerisini platformun halletmesine olanak tanıyan otomasyonlu anket planlama özelliğidir.

Platform ayrıca, anketleri daha kişisel ve ilgi çekici hale getiren bir konuşma arayüzüne sahiptir; bu sayede anket tamamlama oranlarında %40'lık bir artış kaydedilmiştir.

Ancak bazı kullanıcılar, anketlerdeki metin alanlarını yeniden düzenlemeyi biraz zor bulmuşlardır ve bu gelişmiş özelliklerin bir bedeli olabilir.

SurveySparrow'un en iyi özellikleri

Otomasyonlu anket planlama : Düzenli anketler ayarlayın ve hatırlatıcıları sisteme bırakın, böylece siz diğer işlerinize odaklanabilirsiniz

Konuşma tabanlı arayüz : Kişiselleştirilmiş bir deneyim sunarak çalışanların katılımını artırır ve anket tamamlama oranlarını yükseltir

Kapsamlı raporlama gösterge paneli : Anket sonuçları hakkında sizi bilgilendirmek için hızlı içgörüler sağlar ve gerçek zamanlı güncellemeler gönderir

Çok kanallı veri toplama : E-posta, web ve sosyal medya gibi çeşitli kaynaklardan gelen geri bildirimleri tek bir yerde toplayın

Gelişmiş koşullu mantık: Anketleri yanıtlara göre özelleştirin, böylece kullanıcılar için sorunsuz ve özel bir deneyim sunun

SurveySparrow'un sınırlamaları

Metin alanlarını yeniden düzenlemede yaşanan zorluk : Metin alanlarını düzenlemek zor olabilir ve anketin düzenini etkileyebilir

Sayfaların yavaş yüklenmesi : Bazı kullanıcılar, gömülü anketlerin bulundukları web sayfalarını yavaşlattığını bildiriyor

Gelişmiş özellikler için yüksek maliyet: Gelişmiş özelliklere erişim, yükseltilmiş bir plana ihtiyaç duyar ve bu plan beklenenden daha pahalı olabilir

SurveySparrow fiyatlandırması

Özel Fiyatlandırma

SurveySparrow puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Verimli Veri Toplama için 8 Ücretsiz Anket Şablonu

3. ThriveSparrow (Esnek anketler için en iyisi)

ThriveSparrow, kuruluşların bağlılık düzeylerini anlamalarına ve değişen ihtiyaçlara hızla yanıt vermelerine yardımcı olan düzenli anketler sunarak sürekli çalışan bağlılığını artırmayı amaçlamaktadır.

ThriveSparrow ile bu anketlerin sıklığını kolayca özel hale getirebilirsiniz; ister haftalık güncellemeler ister aylık trendler olsun, araç İK programlarınıza uyacak şekilde uyum sağlar.

Ancak, ThriveSparrow'un büyük kurumsal işletmeler için ideal olmayabileceğini belirtmek gerekir; bu araç, küçük ve orta ölçekli işletmeler için en uygunudur.

ThriveSparrow'un en iyi özellikleri

Esnek anket planlama : Haftalık durum kontrollerinden aylık trend analizlerine kadar, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uygun anket sıklıklarını seçin

eNPS anketleri : Çalışanların şirketi savunma düzeyini ölçen ve iyileştirme alanlarını belirlemeye yardımcı olan tek sorulu anketler

Kapsamlı raporlar : Bağlılık eğilimleri hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler sunarak liderlerin veriye dayalı kararlar almasını sağlar

Sorunsuz entegrasyon : Slack, Google Çalışma Alanı ve daha fazlasıyla entegre olur, böylece mevcut İK teknoloji yığınınıza kolayca dahil edebilirsiniz

Çok dilli destek: Birden fazla dilde anket yapılmasına olanak tanır; küresel takımlar için idealdir

ThriveSparrow'un sınırlamaları

Sınırlı entegrasyonlar : Diğer anket araçlarına kıyasla daha az üçüncü taraf entegrasyonuna sahiptir; bu durum, daha geniş bir teknoloji ekosisteminde kullanımını kısıtlayabilir

Temel arayüz : Kullanıcı dostu olmasına rağmen, arayüzde gelişmiş özellikler bulunmamaktadır; bu da büyük kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamayabilir

Sınırlı ölçeklenebilirlik: ThriveSparrow, küçük ve orta boyutlu işletmeler göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve daha büyük kurumsal işletmeler için aynı verimlilikte ölçeklenemeyebilir

ThriveSparrow fiyatlandırması

Performans : Çalışan başına aylık 5 $

Engage : Çalışan başına aylık 3 dolar

Kudos: Çalışan başına aylık 2 dolar

4. CultureMonkey (Kapsamlı çalışan bağlılığı içgörüleri için en iyisi)

CultureMonkey, olumlu bir işyeri kültürü oluşturmak için tasarlanmış bir dizi özellik sunar. Çeşitli çalışan bağlılığı anketleri ve gerçek zamanlı geri bildirim yönetimi sayesinde CultureMonkey, kuruluşların çalışanlarını motive eden unsurları anlamalarına yardımcı olur.

CultureMonkey'in güçlü yanlarından biri, ısı haritaları ve duygu analizi kullanmasıdır. Bu araçlar, liderlerin bağlılık eğilimlerini hızlı bir şekilde belirlemelerine ve anlamlı adımlar atmalarına olanak tanır.

Ancak CultureMonkey, öncelikle orta ve büyük ölçekli işletmelere yöneliktir; bu durum, özel fiyatlandırma modelinde ve daha kapsamlı kurumsal ihtiyaçlara göre uyarlanmış özelliklerinde kendini gösterebilir.

CultureMonkey'in en iyi özellikleri

Çeşitli anket seçenekleri : Çeşitli kurumsal ihtiyaçları karşılamak için eNPS, özel anketler ve anlık anketler içerir

Veriye dayalı içgörüler : Sorunlu noktaları belirlemek ve zaman içindeki gelişmeleri izlemek için ısı haritaları, duygu analizi ve karşılaştırma ölçütleri sağlar

Anonim geri bildirim : %100 anonimlik sağlar ve GDPR ile uyumlu güvenlik kanalları aracılığıyla dürüst geri bildirim alınmasını mümkün kılar

Kapsamlı raporlama araçları : Derinlemesine veri analizi ve özel raporlama için CSV ve PPT dışa aktarma seçenekleri sunar

Otomatik anket planlama: Otomatik anketler oluşturmanıza olanak tanır, böylece manuel çabayı azaltır ve katılım oranlarını en üst düzeye çıkarır

CultureMonkey'in sınırları

Özel fiyatlandırma modeli : Önceden fiyat bilgisinin bulunmaması, özellikle küçük işletmeler için maliyet etkinliğini belirlemeyi zorlaştırabilir

Olası karmaşıklık : Platform, kapsamlı özellikleri nedeniyle küçük takımlar veya girişimler için gereğinden fazla karmaşık olabilir.

Sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları: Platform içinde geniş bir araç alalı sunsa da, diğer yazılımlarla entegrasyon seçenekleri nispeten sınırlıdır

CultureMonkey fiyatlandırması

Özel Fiyatlandırma

CultureMonkey puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (50'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: 10 SurveyMonkey Alternatifi ve Rakibi

5. 15Five (Kullanımı kolay anketler için en iyisi)

Somut bir etki yaratmak isteyen İK liderleri için tasarlanan 15Five, sadece iki tıklamayla devreye alınabilen ve yanıtların yaklaşık altı dakika içinde toplanabildiği, kullanımı kolay, bilimsel temelli anketler sunar.

Karşılaştırmalı analiz ve ayrıntılı İK Gösterge Panelleri gibi özellikleriyle 15Five, şirket, departman veya takım gibi tüm düzeylerde bağlılığı ölçmenize ve zaman içindeki ilerlemeyi izlemenize yardımcı olur.

Platformun kapsamlı özellikleri onu orta ve büyük ölçekli kuruluşlar için mükemmel bir seçim haline getirirken, sadeliği yüksek düzeyde özelleştirilebilir çözümler arayanlar için yeterli olmayabilir.

15Five'ın en iyi özellikleri

İK sonuçları gösterge paneli : Bağlılık metriklerinin yanı sıra diğer anahtar iş verilerini de içeren kapsamlı bir görünüm sunarak veriye dayalı kararları destekler

Özelleştirilebilir anketler ve karşılaştırma ölçütleri: Bağlılığı zaman içinde ve sektörler arasında karşılaştırmak için bilimsel temelli şablonlar ve karşılaştırma araçları sunar

Şirket içi koçluk ve danışmanlık : Bağlılık stratejileri oluşturmaya ve yönetici etkinliğini geliştirmeye yardımcı olacak uzman destek içerir

Gerçek zamanlı geri bildirim ve duyarlılık analizi : Tükenmişlikten DE&I girişimlerine kadar çalışanların endişelerini hızlı bir şekilde belirlemenizi sağlar

Meslektaşların birbirini takdir etmesi için Slack entegrasyonu: Çalışanların birbirlerini övmesini ve başarıları kutlamasını sağlayarak olumlu bir işyeri kültürü oluşturur

15Five'ın sınırları

Ş Akışını kesintiye uğratır : Bazı kullanıcılar, özellikle günlük rutinlerine entegre edildiğinde, platformun sık sık gönderdiği bildirimleri rahatsız edici buluyor

Tam özelleştirme imkanı yok : Kullanıcı dostu olmasına rağmen, son derece özel özelleştirme veya ek araçlara ihtiyaç duyanlar için yetersiz kalabilir

Temel planlarda eksik özellikler: Bazı anahtar özellikler yalnızca daha üst seviyeli planlarda mevcuttur; tam bir deneyim için daha fazla yatırım yapılması gerekir

15Five fiyatlandırması

Engage : Kullanıcı başına aylık 4 dolar

Perform : Kullanıcı başına aylık 10 dolar

Toplam platform: Kullanıcı başına aylık 16 $

15Five puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.700'den fazla yorum)

6. Workleap Officevibe (Haftalık içgörüler ve çalışan geri bildirimi için en iyisi)

Workleap Officevibe, liderlere minimum çabayla eyleme geçirilebilir içgörüler sunmak üzere tasarlanmış güçlü bir çalışan anket aracıdır.

Officevibe'ın öne çıkan özellikleri arasında, çalışanların dürüst yanıtlar vermesini teşvik eden anonim geri bildirim seçeneği yer alıyor.

Ayrıca, Officevibe'ın Slack ve Google entegrasyonları anket deneyimini kolaylaştırır.

Ancak kullanıcılar, Slack entegrasyonunun hatalı çalışabileceğini ve bazen ş akışını aksatabileceğini belirtmiştir.

Workleap Officevibe'ın en iyi özellikleri

Haftalık anketler : Her hafta beş hedefli soru sorarak, çalışanları yormadan sürekli içgörüler sunar

Anonim geri bildirim : Dürüstlüğü teşvik etmek ve bağlılık verilerinin doğruluğunu artırmak için anonim yanıtlar toplar

Gerçek zamanlı raporlama : İK ve yöneticilerin iyileştirilmesi gereken kritik alanlara odaklanmasına yardımcı olmak için net ve toplu veriler sağlar

Tam şeffaflık : Anket verilerini tüm takımla paylaşarak, çalışanların işyeri kültürünün iyileştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlar

Slack ve Google entegrasyonları: Tanıdık platformlar üzerinden anketlere ve sonuçlara doğrudan ve kolayca erişim sağlar

Workleap Officevibe'ın sınırlamaları

İlk kurulumda yaşanan kafa karışıklığı : Bazı kullanıcılar, özellikle hesap oluşturma ve şifre yönetimi konusunda kurulum sürecini kafa karıştırıcı buluyor

Slack entegrasyon sorunları : Slack entegrasyonu tutarsız olabilir ve bu da bazı kullanıcıların yanlışlıkla Google ile oturum açmasına neden olabilir

Sınırlı ücretsiz plan: Ücretsiz sürüm, sınırlı veri geçmişi sunar ve yalnızca bir takımı destekler; bu, daha büyük kuruluşlar için yeterli olmayabilir

Workleap Officevibe fiyatlandırması

Ücretsiz : 0 $

Essential : Kişi başına aylık 3,50 $

Pro : Kişi başına aylık 5 $

Performans Yönetimi Eklenti: Kişi başına aylık 6 $

Workleap Officevibe puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (700'den fazla yorum)

7. TINYpulse (Anonim geri bildirim ve iş arkadaşları tarafından takdir edilme konusunda en iyisi)

TINYpulse'un en iyi yanı, çalışanların kimliklerinin ortaya çıkma baskısı olmadan düşüncelerini özgürce ifade etmelerini sağlamasıdır.

İş arkadaşlarının birbirlerine övgüde bulunabildiği platformun benzersiz "Cheers for Peers" özelliği de takdir kültürünün gelişmesine yardımcı olur.

Diğer yandan, bazı kullanıcılar gezinmeyi biraz kafa karıştırıcı buluyor, özellikle de dönem dönem bağlantıların bozulmasına neden olan periyodik uygulama güncellemeleri nedeniyle.

Ayrıca, küçük takımlarda anonimlikle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir, çünkü çalışanlar bazen “Bu düşük puanı kim verdi?” diye merak edebilir.

TINYpulse'un en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir anket soruları : Yöneticilerin soruları belirli kurumsal ihtiyaçlara göre uyarlayabilmelerini sağlar

Mutluluk eğilimleri ve raporlama : Zaman içinde çalışanların moralini izler ve dikkat edilmesi gereken kalıpları belirler

Anonim geri bildirim seçenekleri : Dürüst yanıtları teşvik eder; yöneticiler, kimlikleri ifşa etmeden gizli olarak yanıt verebilir

Cheers for Peers : Çalışanlar arasında karşılıklı takdir duygusunu teşvik ederek, daha fazla bağlantı ve takdir dolu bir işyeri kültürü oluşturur

Uygulanabilir öneriler: Çalışan bağlılığını artırmak için veriye dayalı öneriler sunar ve iyileştirmelerde tahminlere dayalı yaklaşımları ortadan kaldırır

TINYpulse'un sınırlamaları

Arayüz gezinme sorunları : Bazı kullanıcılar, özellikle uygulama güncellemelerinden sonra, düzeni zor buluyor

Küçük takımlarda anonimlikle ilgili endişeler : Daha küçük takımlarda gerçek anonimliği sağlamak zor olabilir ve bu da geri bildirim kaynaklarına ilişkin merak uyandırabilir

Fiyatlandırma modelindeki karışıklık: Kullanıcılar, zaman içinde fiyatlandırma yapısında değişiklikler olduğunu bildiriyor; bu da kullanıcı maliyetleri konusunda bazı yanlış anlamalara yol açıyor

TINYpulse fiyatlandırması

Özel Fiyatlandırma

TINYpulse puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (45'ten fazla yorum)

8. Culture Amp (Veri odaklı çalışan bağlılığı ve insan analitiği için en iyisi)

Culture Amp, kuruluşların veriye dayalı içgörülerle stratejik kararlar almasına yardımcı olmak için tasarlanmış çok yönlü bir çalışan bağlılığı platformudur.

Bağlılık, DE&I ve daha fazlasını kapsayan 40'tan fazla şablonuyla Culture Amp, İK takımlarının anketleri belirli kurumsal ihtiyaçlara göre özelleştirmesine olanak tanır.

Ancak, Culture Amp kapsamlı özellikler sunsa da, platformun özel fiyatlandırma modeli ve karmaşıklığı, daha küçük kuruluşlar veya daha basit çözümler arayanlar için ideal olmayabilir.

Ayrıca okuyun: 11 Ücretsiz Geri Bildirim Formu Şablonu

Culture Amp'ın en iyi özellikleri

Kapsamlı anket kütüphanesi : Çeşitli bağlılık alanları için 40'tan fazla bilimsel temelli, özelleştirilebilir anket şablonu sunar

AI destekli analitik : Girişimlerin önceliklendirilmesine yardımcı olan ve harekete geçmeye teşvik eden güvenlik ve objektif içgörüler sunar

İnsan analitiği : İK için veriye dayalı karar alma araçları sağlayarak çalışanların duyarlılıklarını daha derinlemesine anlamayı sağlar

Kanıtlanmış eylem planları : Önde gelen kuruluşlardan elde edilen içgörülere dayanan bu planlar, anahtar zorlukları aşmanıza yardımcı olur

Esnek raporlama araçları: Ayrıntılı analiz imkanı sunan kesme ve dilimleme özellikleri ile sezgisel görselleştirmeler sağlar

Culture Amp'ın sınırlamaları

Özel fiyatlandırma modeli : Fiyatlandırma açıkça açıklanmamaktadır; bu durum, kuruluşların maliyetleri önceden tahmin etmesini zorlaştırabilir

Küçük takımlar için olası zorluklar : Geniş özellik aralığıyla, platform küçük kuruluşlar veya girişimler için biraz karmaşık gelebilir

Platform entegrasyonu sorunları: Kullanıcılar, birden fazla İK platformunu yönetmenin zahmetli olabileceğini ve raporlama zorluklarına yol açabileceğini belirtmiştir.

Culture Amp fiyatlandırması

Özel Fiyatlandırma

Culture Amp puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

9. Qualtrics (Esnek anket planlaması için en iyisi)

Uyarlanabilirliği ile tanınan Qualtrics, kuruluşların esnek anketler aracılığıyla çalışan bağlılığını izlemesine olanak tanır.

Bunlar, yepyeni bir program başlatmaya gerek kalmadan, refah ve DE&I gibi alanlara odaklanacak şekilde ayarlanabilir.

Ancak Qualtrics, yeni kullanıcılar için bazen kullanımı zor olabilir ve müşteri hizmetlerinin yanıt süreleri her zaman beklentileri karşılamayabilir.

Qualtrics’in en iyi özellikleri

Esnek anket planlama : Anketin odak alanlarında hızlı ayarlamalar yapılmasını sağlayarak, bağlılığın gerçek zamanlı izlenmesine olanak tanır

AI destekli gösterge panelleri : Zamanında karar vermeyi ve etkili takip süreçlerini desteklemek için rol özel içgörüler sağlar

Anket kütüphanesi ve karşılaştırma ölçütleri : Kapsamlı anket tasarımı için 300'den fazla hazır soru ve sektör karşılaştırma ölçütü sunar

İK sistemi entegrasyonu : Mevcut İK araçlarıyla çalışan verilerinin güvenliği ve güncelliği sağlanır

Yönetici destek merkezi: Birinci basamak yöneticilere, takıma özgü bağlılık eksikliklerini gidermek için kişiselleştirilmiş içgörüler sağlar

Qualtrics’in sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için zor bir öğrenme süreci : Platformda gezinmek başlangıçta zor olabilir, özellikle de çalışan deneyimi yazılımlarına aşina olmayanlar için

Müşteri hizmetleri gecikmeleri : Bazı kullanıcılar destek için uzun bekleme sürelerinden şikayetçi; bu durum, acil yardıma ihtiyaç duyulduğunda sinir bozucu olabilir

Olası e-posta teslimat sorunları: Muhtemelen spam filtrelemesi nedeniyle, birkaç kullanıcı anket e-postalarının çalışanlara ulaşmaması sorunuyla karşılaşmıştır.

Qualtrics fiyatlandırması

Özel Fiyatlandırma

Qualtrics puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

10. Vantage Pulse (Gerçek zamanlı geri bildirim için en iyisi)

Çalışan bağlılığını ve kalıcılığını artırmak isteyen kuruluşlar için ideal olan Vantage Pulse, yıllık anketleri ortadan kaldırır ve bunun yerine gerçek zamanlı geri bildirim ile sürekli dinlemeyi kolaylaştırır.

Platform, trendlerin ve karşılaştırma ölçütlerinin sezgisel görselleştirmelerini sunan kullanıcı dostu bir gösterge paneline sahiptir.

Ancak bazı kullanıcılar, platformun anket şablonlarında daha fazla çeşitlilik ve iş arkadaşları tarafından takdir edilme konusunda daha dinamik bir ödül kataloğuna sahip olmasının faydalı olacağını belirtmiştir.

Vantage Pulse'un en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı geri bildirim ve trend görselleştirme : Çalışanların duyarlılık ve bağlılık eğilimlerini gösteren dinamik bir gösterge paneli ile sürekli içgörüler sağlar

Tamamen anonim anketler : Süreç boyunca anonimlik garantisi ile çalışanların dürüst geri bildirimlerini paylaşımını sağlar

Otomatik anket hatırlatıcıları : Manuel takip yapmaya gerek kalmadan anket katılım oranlarını artırmaya yardımcı olan hatırlatıcıları ayarlayın ve gerisini bize bırakın

Çoklu dil desteği : 14'ten fazla dili destekleyerek küresel takımlar için erişilebilir hale getirir

Hazır anket şablonları: İşe alım, DE&I ve işten ayrılma anketleri dahil olmak üzere çeşitli amaçlara yönelik 25'ten fazla şablon sunar

Vantage Pulse'un sınırlamaları

Sınırlı özel seçenekler : Bazı kullanıcılar, anket şablonlarının ve ödül kataloğunun zamanla tekrarlayıcı hale gelebileceğini belirtiyor

Ara sıra yaşanan izleme sorunları : Kullanıcılar, ödüller için puan izlemesinin bazen tutarsız olabileceğini belirtmiştir

Yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı arayüz: Genel olarak kullanıcı dostu olsa da, bazı kullanıcılar arayüzde gezinmenin zaman zaman zor olduğunu düşünüyor

Vantage Pulse fiyatlandırması

Özel Fiyatlandırma

Vantage Pulse puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (5.100'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Sessiz istifayı nasıl önleyebilir ve çalışanların bağlılığını nasıl koruyabilirsiniz?

11. Glint (Çalışan yaşam döngüsü anketleri için en iyisi)

Üç Aylık Bağlılık Anketleri, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Anketleri ve Yönetici Etkinliği Anketleri gibi seçeneklerle Glint, kuruluşlara çalışan yolculuğunun farklı alanları ve aşamalarında çalışanların görüşlerini toplamak için gerekli araçları sunar.

Ayrıca Glint, 360 Derece Geri Bildirim ve Her An Geri Bildirim programları sunarak her seviyede sürekli büyüme ve gelişmeyi destekler.

Ancak, platformda gezinmek zor olabilir ve kullanıcılar ayrıntılı dokümantasyon eksikliği olduğunu not etmişlerdir; bu da yeni kullanıcıların kullanıma başlamasını zorlaştırmaktadır.

Glint'in en iyi özellikleri

Çeşitli anket seçenekleri : Özel kurumsal ihtiyaçları karşılamak için bağlılık, DE&I (Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık), yönetici etkinliği ve hasta güvenliği dahil olmak üzere çeşitli anket programları sunar

Yaşam döngüsü anketleri : Çalışanların anahtar dönüm noktalarında geri bildirim toplar ve işe alımdan işten ayrılmaya kadar, çalışanların elde tutulmasını ve bağlılığını destekleyen içgörüler sunar

Her an ve 360 derece geri bildirim programları : Çalışanların sürekli gelişimi ve takım verimliliği için sürekli, gerçek zamanlı geri bildirim sağlar

İnsan bilimi temelli anketler : Her program, Glint'in uzman takımı tarafından desteklenir ve anketlerin eyleme geçirilebilir içgörüler sağlamasını garanti eder

İK sistemleriyle entegrasyon: Mevcut İK platformlarıyla senkronizasyon yaparak çalışan verilerinin doğru ve güncel kalmasını sağlar

Glint'in sınırlamaları

Karmaşık gezinme : Bazı kullanıcılar, özellikle Glint'in özelliklerine aşina olmayanlar için platformda gezinmenin kafa karıştırıcı olabileceğini bildiriyor

Sınırlı dokümantasyon : Birkaç kullanıcı, belirli fonksiyonları açıklayan ayrıntılı kaynakların eksikliğini belirtmiştir; bu durum, kurulum ve kullanımı zorlaştırabilir.

Anonimlikle ilgili endişeler: Glint anonim geri bildirim imkanı sunsa da, bazı kullanıcılar çalışanların yine de samimi görüşlerini paylaşımdan çekinebileceğini düşünüyor

Glint fiyatlandırması

Özel Fiyatlandırma

Glint puanları ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (25'ten fazla yorum)

12. Weekdone (OKR uyumu ve haftalık ilerleme raporlaması için en iyisi)

Weekdone ile kuruluşlar, Hedefler ve Kilit Sonuçlar (OKR'ler) aracılığıyla takım hedeflerini uyumlu hale getirebilir.

Bu, takımınızda bulunan herkesin haftalık ve üç aylık bazda nelerin gerçekleştirilmesi gerektiğini görmesini sağlar.

Ayrıca, Weekdone anketler ve bire bir geri bildirim özelliklerini de içerir ve sürekli performans yönetimi ile çalışan bağlılığını destekler.

Weekdone kullanıcı dostu olsa da, bazı kullanıcılar sekmeler arasında gezinme ve haftalık özetlere erişim konusunda sorunlar yaşadıklarını not etmişlerdir; bu da kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir.

Weekdone'un en iyi özellikleri

OKR uyumu ve izleme : Görsel bir OKR hiyerarşi ağacıyla bireysel ve takım hedeflerini düzenleyin ve uyumlu hale getirin; böylece takımların şirket çapındaki hedeflere odaklanmasına yardımcı olun

Haftalık ilerleme raporlaması : Otomasyonla sağlanan haftalık durum raporları sunarak çalışanların kendi ilerlemelerini izlemelerini ve görevlere öncelik vermelerini sağlar

Anketler ve durum kontrolü : Çalışan bağlılığını ve refahını izlemek için 5 yıldızlı derecelendirme anketleri ve durum kontrolü sunar

Bire bir konuşmalar ve takım duyuruları : Gizli bire bir konuşmaları ve takım duyurularını kolaylaştırarak iletişim ve geri bildirimin iyileştirilmesine yardımcı olur

Hedef belirleme ve izleme araçları: Daha fazla esneklik sağlayan özelleştirilebilir şablonlarla OKR'leri, KPI'ları ve girişimleri belirleme ve izlemeye yönelik araçlar içerir

Weekdone'un sınırlamaları

Gezinme zorlukları : Bazı kullanıcılar, özellikle haftalık özetlerin görünümü sırasında sekmeler arasında gezinmekte zorluk yaşıyor

İade politikasıyla ilgili endişeler : Kullanıcılar, müşteri memnuniyetini etkileyebilecek iade talepleriyle ilgili sorunlar bildirdi

Sınırlı müşteri desteği: Birkaç kullanıcı, kritik anlarda müşteri desteğinin yanıt veremediğini belirtti

Weekdone fiyatlandırması

3 kullanıcıya kadar ücretsiz : Ücretsiz sürüm için kredi kartı gerekmez

4-10 kullanıcı: Aylık 108 $, aylık faturalandırılır; 10 kullanıcılık paketlerde kullanıcı başına maliyet 80 $'dır.

Weekdone puanları ve yorumları

G2 : 4,1/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Takımınızın durumunu ölçmek için 25 çalışan memnuniyeti anket sorusu

13. Lattice (Sürekli geri bildirim ve performans yönetimi için en iyisi)

Lattice'in bağlılık anketleri ve anlık anketleri, takımların sürekli geri bildirim toplamasına yardımcı olur.

Bu arada, Analytics Explorer, veriye dayalı karar vermeyi desteklemek için ayrıntılı veri görselleştirmeleri sunar.

Ayrıca, Lattice, 1:1 toplantıları ve performans değerlendirmelerini platformuna entegre ederek yöneticilerin işlerini kolaylaştırmasına ve doğrudan rapor verdikleri çalışanlarla geçirdikleri zamandan en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olur.

Ancak bazı kullanıcılar, özellikle 1:1 notlar gibi özelliklere erişirken Lattice'in gezinme yapısını zor buluyor ve bu durum genel kullanılabilirliği etkileyebiliyor.

Ayrıca okuyun: Verimli Veri Toplama için 8 Ücretsiz Anket Şablonu

Lattice'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı anketler ve bağlılık anketleri : Sürekli geri bildirim toplayarak, potansiyel sorunları moral üzerinde etki yaratmadan önce tespit edin ve çözün

Kapsamlı hedef ve OKR izleme : Bireysel ve takım hedeflerini şirketin öncelikleriyle uyumlu hale getirerek stratejik etkiyi destekler

AI destekli içgörüler ve analizler : Kararları bilgilendirmek ve çalışan deneyiminde iyileştirmeler sağlamak için anında, eyleme geçirilebilir veriler sunar

Entegre bire bir görüşmeler ve performans değerlendirmeleri : Sürekli geri bildirim ve yetenek geliştirme araçlarıyla anlamlı yönetici-çalışan etkileşimlerini teşvik eder

Ücret yönetimi eklenti: Ücret incelemelerini ve karşılaştırmalarını tek bir yerde toplar, adil ve tutarlı ücret uygulamalarını garanti eder

Lattice'in sınırlamaları

Gezinme karmaşıklığı : Bazı kullanıcılar, belirli 1:1 notlarının konumunu bulmak gibi özellikler arasında gezinmekte zorluk çekiyor

Değerlendirmelerde özelleştirme sınırlamaları : Kullanıcılar, performans değerlendirmesinin özelleştirilme imkanlarının sınırlı olduğunu ve bu durumun değerlendirmeleri belirli ihtiyaçlara göre uyarlamayı zorlaştırdığını bildiriyor.

Ara sıra yaşanan destek gecikmeleri: Destek genellikle hızlı yanıt verse de, bazı kullanıcılar yoğun dönemlerde gecikmeler yaşadıklarını belirtmiştir

Lattice fiyatlandırması

Yetenek Yönetimi : Aylık 11 $/koltuk

Bağlılık Eklenti : Koltuk başına aylık +4 $

Grow Eklentisi : Kullanıcı başına aylık +4 $

Ücret Eklenti: Aylık koltuk başına +6 $;

Lattice puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (3.800'den fazla yorum)

14. Leena AI (AI destekli duygu analizi için en iyisi)

İşe alımdan işten ayrılmaya kadar her aşamada bağlılığı etkileyen faktörleri anlamaya odaklanan Leena AI anketleri, gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanarak açık uçlu geri bildirimleri analiz eder.

Ayrıca, çok kanallı destek ve 100'den fazla dilde çok dilli özellikleriyle Leena AI, geri bildirimin küresel iş gücü için erişilebilir ve kapsayıcı olmasını sağlar.

Platform sağlam özellikler sunsa da, bazı kuruluşlar özel fiyatlandırma modelini yeterince şeffaf bulmayabilir.

Leena AI'nın en iyi özellikleri

AI destekli duyarlılık analizi : Üretken AI kullanarak açık uçlu geri bildirimleri analiz eder, çalışanların duyarlılığına ilişkin içgörüler sunar ve dikkat edilmesi gereken alanları belirler

Platform içinde eylem planlaması : İK takımlarının projeleri yönetmesine, iyileştirmeleri izlemesine ve görevleri doğrudan platformda atamasına olanak tanıyarak katılım yönetimini kolaylaştırır

Gerçek zamanlı içgörüler ve gösterge panelleri : Bağlılık verilerini gerçek zamanlı olarak sunan, hızlı karar almayı destekleyen sezgisel, yapay zeka destekli gösterge panelleri sağlar

Çok kanallı ve çok dilli destek : Mevcut iletişim kanallarıyla entegre olur ve 100'den fazla dili destekler, bu da onu küresel kuruluşlar için ideal hale getirir

Diğer İK sistemleriyle entegrasyonlar: Tutarlı bir çalışan deneyimi sunmak için performans yönetimi, işe alım ve diğer sistemlerle senkronizasyon gerçekleştirir

Leena AI'nın sınırlamaları

Özel fiyatlandırma modeli : Fiyat bilgileri kolayca erişilebilir değildir; bu durum, kuruluşların uygunluğu önceden değerlendirmelerini zorlaştırabilir

Küçük kuruluşlar için karmaşıklık : Gelişmiş yapay zeka özellikleri ve kapsamlı analizler, daha küçük takımlar için gereğinden fazla olabilir

Sınırlı üçüncü taraf yorumları: Olumlu yorumlar alsa da, platformun daha büyük rakiplerine kıyasla daha az kullanıcı yorumu var; bu durum alıcıların güvenini etkileyebilir

Leena AI fiyatlandırması

Özel Fiyatlandırma

Leena AI puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Takımı Mutlu Etmek İçin 10 Çalışan Refahı Stratejisi

15. WorkTango (Çalışan yaşam döngüsü boyunca özelleştirilebilir anketler için en iyisi)

WorkTango, bağlılık, DE&I, işe alım ve işten ayrılma gibi alanları kapsayan şablonlarla kuruluşların çeşitli aşamalarda geri bildirim toplamasına olanak tanır.

Platformun AI destekli analitik ve Sentiment Cloud özellikleri, İK takımlarının ve liderlerin açık metin yanıtlardan temaları ve eğilimleri hızla belirlemelerine yardımcı olurken, anonim konuşmalar çalışanların endişelerini daha derinlemesine inceleme imkanı sunar.

Ancak bazı kullanıcılar, platformun analiz ve gösterge paneli seçeneklerinin daha sezgisel olabileceğini ve arayüzün yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabileceğini belirtmiştir.

WorkTango'nun en iyi özellikleri

Sınırsız sayıda özelleştirilebilir anket : Çalışan yaşam döngüsünün her aşaması için araştırmalara dayalı sorular ve şablonlar içeren anketler dağıtın

Duygu Bulutu ve analitik : Açık metin yanıtlarını görselleştirin ve gerçek zamanlı içgörülere erişerek eğilimleri belirleyin ve eylem planlamasını destekleyin

Anonim konuşmalar : Gizliliği korurken daha derin içgörüler elde etmek için takip diyalogları gerçekleştirin

Takdir ve ödüller : Dönüm noktaları ve başarılar için otomasyonla çalışan takdirini genişletin

Liderler için tahmine dayalı analitik: Tahmine dayalı içgörülere dayalı önerilen eylemlerle yöneticileri destekleyerek karar verme ve mesleki gelişim süreçlerine yardımcı olur

WorkTango'nun sınırlamaları

Karmaşık gezinme : Bazı kullanıcılar, özellikle konuşma bölümünde sekmeler arasında geçiş yaparken ve platformda gezinirken zorluk yaşadıklarını bildiriyor

Temel analiz özelleştirme : Güçlü olsalar da, analiz ve gösterge paneli seçenekleri sınırlı gelebilir ve bazı kullanıcıların tercih ettiği kadar özelleştirilebilir olmayabilir

Puan yönetimi: Ödül puanları için üç ayda bir uygulanan "kullan ya da kaybet" politikası, bazı kullanıcılar için kısıtlayıcı olabilir

WorkTango fiyatlandırması

Özel Fiyatlandırma

WorkTango puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (850'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (100'den fazla yorum)

ClickUp ile Gelişmeleri Yakından Takip Edin

Uzun vadeli bir araştırmada, çalışanlara, müşterilere ve liderliğe değer veren güçlü kurumsal kültürlere sahip şirketler , %682'lik bir gelir artışı kaydetti .

Çalışan anketleri size şu faydaları yapar: iş yerinizin mevcut durumunu ortaya çıkarır ve etkili stratejilerle iyileştirilmesi gereken alanları belirlemenize olanak tanır.

Özelleştirilebilir anket şablonları, gerçek zamanlı geri bildirim toplama ve eyleme geçirilebilir içgörüler gibi ClickUp'ın özellikleri, bu düzeyde çalışan bağlılığı ve memnuniyetini sağlamak için ihtiyacınız olan her şeyi sunar.

Takımınızın deneyimleri hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde etmeye hazır mısınız? Hemen ClickUp'a kaydolun!