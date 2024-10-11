2025'in En İyi 5 AI Tarayıcısı

İhtiyacınız olan bilgileri bulmak için sonsuz arama sonuçlarını kaydırmaktan bıktınız mı? AI tarayıcılar, akıllı, kişiselleştirilmiş öneriler ve içgörüler sağlayarak çevrimiçi deneyiminizi dönüştürebilir.

Normal tarayıcılardan farklı olarak, AI tarayıcılar ihtiyaçlarınızı önceden tahmin eder ve ilgili ve güncel bilgileri daha hızlı önerir. Tarama davranışınızı analiz ederek ilgi alanlarınızı ve tercihlerinizi öğrenerek kişiselleştirilmiş bilgiler sağlar.

Ancak, tüm tarayıcılar aynı değildir. Bazıları, birçok kullanıcı için zahmetli olabilecek özel bir URL (CU) ayarlamanızı gerektirebilir. Bu yazıda, CU gerektirmeyen en iyi AI tarayıcıları için en iyi seçimlerimi paylaşacağım. Bu tarayıcılar, ek karmaşıklık olmadan güçlü özellikler sunarak herkesin erişimine açık hale getirir.

⏰ 60 Saniyelik Özet AI tarayıcılar, kişiselleştirilmiş içgörüler, otomasyon ve daha akıllı öneriler ile tarama şeklinizi dönüştürebilir. İşte 5 AI Tarayıcı: Arc Max Wavebox Brave Microsoft Edge Opera ClickUp Brain, AI ile desteklenir, iş akışlarını kolaylaştırır, işbirliğini geliştirir ve verimliliği en üst düzeye çıkarır — hepsi tek bir akıllı, sorunsuz platformda.

AI tarayıcılarda nelere dikkat etmelisiniz?

Bugün mevcut olan AI tarayıcıları test ederken, seçenekler arasında büyük farklılıklar olduğunu fark ettim. Bazıları çok özelleştirilebilirken, diğerleri çok fazla seçenek veya ayrıntılı cevaplar sunmuyor. Araştırmalarıma göre, AI tarayıcıları harika kılan faktörler şunlardır.

Kişiselleştirme yetenekleri: Tercihlerinize ve alışkanlıklarınıza uyum sağlayan tarayıcıları arayın. Bu, kişiselleştirilmiş öneriler, tahmini arama sorguları ve özelleştirilebilir arayüzler gibi özellikleri içerir

Verimlilik ve üretkenlik araçları: Tarama deneyimini iyileştiren, bilgileri yöneten ve üretkenliği artıran AI özellikleri önemlidir. Yenilikçi özetleme araçları, AI sohbet entegrasyonları ve Tarama deneyimini iyileştiren, bilgileri yöneten ve üretkenliği artıran AI özellikleri önemlidir. Yenilikçi özetleme araçları, AI sohbet entegrasyonları ve tarayıcı otomasyonu sunan bir tarayıcı seçin

Güvenlik özellikleri: Gelişmiş AI destekli güvenlik önlemleri çok önemlidir. Bunlar arasında gelişmiş tehdit algılama, gizlilik koruması ve güvenli tarama modları yer alabilir

İşbirliği seçenekleri: Takım projeleri üzerinde çalışıyorsanız, paylaşım ve işbirliği için tasarlanmış tarayıcıları değerlendirin. İşbirliğine dayalı tarama, paylaşılan notlar ve entegre iletişim araçları gibi özellikler faydalı olabilir

Diğer araçlarla entegrasyon: Tarayıcının, proje yönetimi yazılımı, e-posta istemcileri ve bulut depolama hizmetleri gibi kullandığınız diğer araçlar ve platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayın

Kullanıcı arayüzü ve deneyimi: Sezgisel ve gezinmesi kolay, kullanıcı dostu bir arayüz, web tarama deneyiminizde büyük bir fark yaratabilir. Temiz bir tasarım ve AI özelliklerine kolay erişim sunmak için en son teknolojiyi kullanan tarayıcıları arayın

Tarama için en iyi AI araçlarını keşfederken, bunların web ile etkileşimimizi nasıl değiştirdiğini görelim.

Ayrıca okuyun: Verimliliği En Üst Düzeye Çıkarmak için AI Araçlarını Kullanma

Kullanabileceğiniz En İyi 5 AI Tarayıcı

İşte bu yıl öne çıkan beş AI tarayıcı. Her biri, web taramada devrim yaratan ve farklı şekillerde verimliliği artırmaya yardımcı olan benzersiz özelliklere sahiptir.

1. Arc Max

arc Max aracılığıyla

Arc Max, AI asistanı Max sayesinde günlük görevleriniz için vazgeçilmez bir yardımcı olabilir. 5 saniyelik önizleme özelliği, bağlantıların içeriğini tıklamadan hızlıca değerlendirmenizi sağlar, böylece zaman kazanır ve alakasız sayfalara girmenizi önler.

Ayrıca, tarayıcı arayüzünde doğrudan AI destekli etkileşimler sağlar.

"Sayfada Sor" özelliği, okuduğunuz içerikle ilgili sorular sormanıza ve web sayfasından ayrılmadan anında açıklama almanıza olanak tanır. AI yardımını entegre eden bu yöntem, daha hızlı ve bağlamsal destek sunar.

Arc Max'in en iyi özellikleri

Özelleştirme seçenekleriyle canlı ekran görüntüsü işlevinden yararlanın

Gelişmiş gizlilik için yerleşik reklam ve izleyici engelleyiciyi etkinleştirin

Hızlı gezinme ve özel kısayollar için komut çubuğunu kullanın

"Alanlar" özelliği ile profiller arasında kolayca geçiş yapın

Arc Max sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, benzersiz arayüz nedeniyle zor bir öğrenme süreci yaşayabilir

Mobil sürüm (Arc Search) bazı masaüstü özelliklerinden yoksundur

Arc Max fiyatlandırması

Ücretsiz

Arc Max puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

2. Wavebox

wavebox aracılığıyla

Wavebox, çevrimiçi işleri düzenlemek için benzersiz bir yaklaşıma sahiptir. Günlük uygulamaları ve web sitelerini farklı alanlara ayırır, bu da farklı projeleri ve müşterileri yönetmenize yardımcı olur.

Tarayıcının AI asistanı bağlamsal farkındalığa sahiptir. Her sayfada kullanılabilir ve mevcut uygulama veya sekmeye göre ilgili yardım sunar. Bağlam değiştirmeden web sayfalarını özetlemek, e-posta yanıtları oluşturmak ve kod parçacıklarını hata ayıklamak için kullanabilirsiniz.

Ayrıca, Wavebox'ın uygulama merkezli gezinme özelliği, çok fazla sekme açmamanızı sağlayarak sekme karmaşasını önemli ölçüde azaltır. Uygulamaları kenar çubuğunda gruplandırmak, özellikle aynı hizmetin birden fazla hesabında çalışırken görevler arasında geçişi daha verimli hale getirir.

Wavebox Tarayıcının en iyi özellikleri

Güvenli uygulama sanal alanı için çerez konteynerlerinden yararlanın

Bölünmüş ekran desteği ile sorunsuz bir şekilde çoklu görev yapın

Özel klavye kısayollarıyla tarayıcıda hızla gezin

2.500'den fazla özel uygulama entegrasyonundan seçim yapın

Wavebox Tarayıcı sınırlamaları

İlk kurulum işlemi biraz zaman alıcıdır

Dokümantasyon, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için daha kullanıcı dostu olmalıdır

Wavebox Tarayıcı fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Wavebox Pro: 8,33 $/ay (yıllık ödeme)

Takımlar: Aylık 12,50 $/kullanıcı

Wavebox Tarayıcı derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (100'den fazla yorum)

3. Brave

brave aracılığıyla

Bu tarayıcının öne çıkan bir özelliği gizlilik politikasıdır. Brave tarafından barındırılan modelleri kullandığınızda, sohbetleriniz tamamlandıktan sonra kaybolur; endişelenecek kalıcı veriler kalmaz.

Bu gizlilik öncelikli yaklaşım, Brave'in CodeLLM'sine de uzanır. Kodlama yardımı ihtiyacınız varsa, programlama sorularını doğrudan tarayıcıda yanıtlayabilen bir AI aracına sahip olmak çok yararlı olabilir.

Brave ayrıca, her biri açık gizlilik bilgileriyle birlikte kullanmak istediğiniz AI modelini seçmenize de olanak tanır. Böylece, diğer tarayıcılarda her zaman mümkün olmayan AI etkileşimleriniz üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz.

Brave'in en iyi özellikleri

Web arama sonuçlarında hızlı içgörüler için "AI Summarizer"dan yararlanın

Sorunsuz gezinme için yerleşik reklam ve izleyici engelleme özelliğini kullanın

De-AMP özelliği ile orijinal web sayfalarına erişin

Birden fazla AI modeli seçeneği arasından seçim yapın (Mixtral 8x7B, Claude Instant, Llama 2)

Brave sınırlamaları

Bazı AI özelliklerinin ücretsiz sürümünde kullanım sınırları vardır

Belirli AI modellerine erişim için premium abonelik gerekir

Brave fiyatlandırması

Ücretsiz kullanım

Leo Premium: 14,99 $/ay

Brave puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (450'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

4. Microsoft Edge

microsoft Store aracılığıyla

Microsoft Edge'in yapay zeka destekli sanal asistanı Copilot, bağlantılı yapay zekanın günlük tarama görevlerini nasıl geliştirebileceğinin mükemmel bir örneğidir.

Ayarları değiştirmesini veya tarama geçmişinizi açmasını isteyebilirsiniz; bu, menülerde gezinmekten daha sezgisel bir deneyim sunar.

Bu sesle kontrol özelliği, tarayıcının görünümüne de uzanır. AI tema oluşturucuyu kullanarak istediğinizi tarif ederek özel tasarımlar oluşturabilir, tarama deneyiminizi daha kişisel ve verimli hale getirebilirsiniz.

Microsoft Edge'in en iyi özellikleri

AI destekli Bing arama entegrasyonundan yararlanın

AI ile web sayfalarını ve PDF dosyalarını özetleyin

Daha iyi düzenleme için sekmeleri AI ile gruplandırın

Yerleşik araçlarla ekran görüntüleri ve web içeriği yakalayın

Microsoft Edge sınırlamaları

Bazı kullanıcılar Copilot özelliklerine alışmak için daha uzun süreye ihtiyaç duyar

Microsoft Edge fiyatlandırması

Ücretsiz

Copilot Pro: Aylık 20 $

Copilot for Microsoft 365: Aylık 30 $

Microsoft Edge puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (450+ yorum)

5. Opera

opera aracılığıyla

Opera'nın AI asistanı Aria, bazı ayırt edici özelliklere sahiptir. "Yazma" modunda, Aria'yı kişisel tarzınızda yazması için eğitebilirsiniz. Bu, Opera tarayıcısını kullanırken e-postaları ve sosyal medya gönderilerini daha doğal ve sesinize uygun hale getirir.

Aria için Komut Satırı arayüzü (Cmd/Ctrl + /) bir başka öne çıkan özelliktir. Kenar çubuğuna geçmeden AI yardımına hızlıca erişmenizi sağlayarak ş akışınızı sorunsuz ve kesintisiz tutar.

Opera'nın en iyi özellikleri

Yerleşik VPN ile gizliliğinizi koruyun

WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarıyla doğrudan entegre edin

"Kısalt" düğmesini kullanarak web sayfalarını AI ile özetleyin

Sık kullandığınız hizmetlere kolay erişim için kenar çubuğunuzu özelleştirin

İş ve kişisel modlar arasında kolayca geçiş yapın

Pil tasarruf modu ile dizüstü bilgisayarların pil ömrünü uzatın

Opera sınırlamaları

Bazı rakiplere kıyasla sınırlı AI özellikleri

Bazı AI özellikleri yalnızca Opera hesabınız varsa çalışır

Opera fiyatlandırması

Ücretsiz

Opera puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (150'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: 2024 için en iyi 11 sinir ağı yazılımı

AI ile geliştirilmiş tarayıcıları incelerken, AI özellikleri dikkatimi çeken bir araç ClickUp oldu. Bir proje yönetimi aracı olmasına rağmen, iş akışınızı basitleştirmek, içerik oluşturmak, işbirliğini geliştirmek ve genel verimliliği artırmak için daha fazla AI destekli özellik sunar.

AI asistanı ClickUp Brain ile ClickUp, iş için gerçekten her şeyi içeren bir uygulamadır!

ClickUp Brain ile iş akışınızı otomatikleştirin

ClickUp Brain, özel AI tarayıcılarla rekabet edebilecek çeşitli AI özellikleri sunar. İşte bunlardan bazıları:

AI Bilgi Yöneticisi:

Aranabilir bilgi tabanı: Takımınızın bilgilerini depolar ve düzenler, böylece kolayca erişilebilir hale getirir

Bağlamsal anlama: Sorgularınızın bağlamını anlayarak ilgili bilgileri sağlar

Doğal dil işleme: Sade bir dilde sorular sormanıza olanak tanır

AI Proje Yöneticisi:

Görev otomasyonu: Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman tasarrufu sağlar ve hataları azaltır

AI tarafından oluşturulan özetler: Proje tartışmaları, toplantılar ve belgelerin özetlerini oluşturur

Akıllı öneriler: Proje verilerine göre görevler, öncelikler ve son tarihler önerir

İş için AI Writer:

İçerik oluşturma: E-posta, rapor ve belge yazımında yardımcı olur

Stil ve üslup önerileri: Yazım stilinizi ve üslubunuzu iyileştirmek için öneriler sunar

Dilbilgisi ve yazım denetimi: Hataları belirlemenize ve düzeltmenize yardımcı olur

Diğer AI araçlarıyla entegrasyon:

OpenAI entegrasyonu: Gelişmiş AI yetenekleri için OpenAI'nin GPT-3 dil modeliyle sorunsuz bir şekilde çalışır

Üçüncü taraf entegrasyonlar: İşlevselliği artırmak için diğer AI araçlarıyla entegre edilebilir

Proje yönetimi ve işbirliğine odaklanan ClickUp Brain, iş akışlarını kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak isteyen takımlar için değerli bir araçtır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Bilgilerinizi klasörler ve etiketler halinde düzenleyin

Takım üyeleri ve dış işbirlikçilerle bilgi paylaşın

Görevler ve projeler gibi diğer ClickUp özellikleriyle entegre edin

Bilgileri PDF veya CSV gibi farklı biçimlere aktarın

Önemli bilgileri takip etmek için hatırlatıcılar ayarlayın

Bilgi tabanınızın etkisini ölçmek için kullanımı ve analitiği izleyin

ClickUp sınırlamaları

Bunu sevenler için oyunlaştırma seçenekleri yok

Zaman takibi seçeneği iyileştirilebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana Çalışma Alanı kullanıcısı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

AI ile Verimliliğinizi Artırın

Bu AI tarayıcıları ve araçları denerken, bunun eski tarayıcınızı yenisiyle değiştirmekle ilgili olmadığını fark ettim. Bu, daha önce düşünmemiş olabileceğiniz şekillerde bağlam ekleyen ve işinizi geliştiren araçları keşfetmekle ilgili.

Bir tarayıcı olmasa da, ClickUp Brain bana AI'nın günlük görevlere nasıl entegre edilebileceğini gösterdi ve yazma ve proje yönetimi gibi işleri zahmetsiz hale getirdi.

Tavsiyem: İşinizi geliştirmek için AI araçları seçerken, bunların halihazırda yaptığınız işleri nasıl tamamlayabileceğini düşünün. En kullanışlı olanlar sadece sorunları çözmek veya soruları yanıtlamakla kalmaz, aynı zamanda yeni, daha verimli ve daha etkili çalışma yöntemlerinin kapılarını açar.

ClickUp'a bugün kaydolun ve işinizi nasıl dönüştürdüğünü görün!