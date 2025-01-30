2025'te Süreçleri Otomatikleştirmek için En İyi 10 Tarayıcı Otomasyon Aracı

Web uygulamalarını manuel olarak test etmek, zaman alıcı ve hataya açık bir faaliyet olabilir, özellikle de katmanlı, işlevsel açıdan zengin bir yazılımla uğraşıyorsanız.
İşte burada tarayıcı otomasyonu devreye girer. Tarayıcı otomasyon araçları, geliştiriciler, geliştirici olmayanlar ve kalite güvence (QA) uzmanlarının uygulama testlerini hızlandırmasına ve iyileştirmesine yardımcı olur.
Bu araçlar, form doldurma, veri çıkarma veya UI testleri yapma gibi tekrarlayan ve sıkıcı görevleri yerine getirerek zamanınızı boşaltır ve yaratıcı, stratejik işlere odaklanmanızı sağlar.
Akıllı tarayıcı otomasyon araçlarıyla web uygulamalarınız sorunsuz ve güvenilir bir şekilde çalışır. Ayrıca, sürüm döngüsünü hızlandırabilir ve müşteri beklentilerini kolaylıkla karşılayabilirsiniz. Bu, akıcı iş akışlarına olan talebin arttığı günümüzde yadsınamaz bir iş avantajıdır.
Tarayıcınızı otomatikleştirmek için en iyi araçları arıyorsanız, bu yıl keşfedebileceğiniz 10 alternatif burada.
Tarayıcı Otomasyon Aracı Nedir?
Tarayıcı otomasyon aracı, URL'leri ziyaret etmek, formları doldurmak, düğmelere tıklamak, verileri çıkarmak ve manuel kullanıcı girişi olmadan tekrarlayan web görevlerini gerçekleştirmek gibi web tarayıcı eylemlerini kontrol edebilen ve otomatikleştirebilen bir yazılımdır. Otomasyon yazılımını kullanarak web siteleri veya web uygulamaları ile insan etkileşimlerini taklit eder. Amaç, web otomasyon süreçlerini basitleştirmek ve tekrarlayan manuel işleri ortadan kaldırmaktır.
Tarayıcı Otomasyon Araçlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Tarayıcı otomasyon aracı seçerken platform desteği, programlama dilleri ve bütçe gibi birçok faktörü göz önünde bulundurmanız gerekir. Karar vermenize yardımcı olacak kullanışlı bir kontrol listesi hazırladık.
- Uyumluluk: Öncelikle, aracınızın işletim sisteminizi ve tercih ettiğiniz web tarayıcılarını destekleyip desteklemediğini kontrol edin. Aracınızın teknik ortamınızda çalışması gerekir
- Programlama dili: Aracın kullandığınız programlama dillerini destekleyip desteklemediğini kontrol edin
- Verimlilik: Zaman açısından hassas görevlerinizi yerine getirebilecek araçları tercih edin. Verimlilik anahtardır. Burada, kullanıcı dostu arayüzler karmaşık ve hantal yazılımların önüne geçer
- Esneklik: Aracı özel ihtiyaçlarınıza ve kullanım durumlarınıza göre özelleştirebileceğinizden emin olun
- Maliyet: Lisans ücretleri ve gizli masraflar dahil olmak üzere toplam maliyeti göz önünde bulundurun. Mükemmel araç, sadece ihtiyaçlarınıza uygun olmakla kalmamalı, aynı zamanda bütçenize de uymalıdır
Şimdi, yukarıdaki alanlarda iyi puan alan tarayıcı otomasyon araçları hakkında konuşalım.
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Tarayıcı Otomasyon Aracı
Özenle seçilmiş en iyi tarayıcı otomasyon araçları listemizle, iş akışlarınızı sıfır stresle ve kısa sürede otomatikleştirebilirsiniz.
1. ClickUp
ClickUp, tüm çalışma ortamları için mükemmel bir çoklu görev aracıdır. Verimliliği ve iş akışlarını doğrudan tarayıcınızdan otomatikleştirme özellikleri, her verimlilik uzmanı için bir hayaldir.
ClickUp'ta görev bağımlılıkları, özel eylemler ve tetikleyiciler, otomatik hatırlatıcılar vb. ayarlayarak iş akışlarını otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin, önceki bir görev tamamlandı olarak işaretlendiğinde, sıralı görevleri tetikleyebilirsiniz.
Kullanım uyarıları ve ayrıntılı belgelerle tamamlanan ClickUp'ın otomasyon işlevleri, yoğun işlerinizi halleder ve takım olarak veya tek başına çalışan bir kullanıcı olarak daha anlamlı işler yapabilmeniz için size zaman kazandırır.
Ayrıca, ClickUp ile kullandığınız diğer araçlar arasındaki veri akışlarını kolayca otomatikleştirin. ClickUp'ın Zapier entegrasyonunu etkinleştirerek ClickUp iş akışlarını 1000'den fazla başka uygulamaya bağlayın. ClickUp'ın Chrome Uzantısı, doğrudan tarayıcınızdan görevler oluşturmanıza olanak tanır. Bir web sayfasındaki metni vurgulayabilir ve bir görev oluşturabilir veya bunu ClickUp'taki mevcut bir listeye ekleyebilirsiniz. Ayrıca web sayfalarını, resimleri, bağlantıları vb. doğrudan ClickUp görevlerine referans olarak kaydedebilirsiniz.
Tarayıcı etkinliklerinizi görev yönetimi iş akışıyla entegre ederek, ClickUp bağlam değiştirmeyi önler ve verimliliğinizi artırır.
📮 ClickUp Insight: Çalışanların %64'ü zaman zaman veya sık sık planlanan çalışma saatleri dışında iş yapmaktadır ve %24'ü çoğu gün fazla mesai yapmaktadır! Bu esneklik değil, bitmeyen iş yüküdür. 😵💫 ClickUp Görevleri, büyük hedefleri daha küçük, yönetilebilir adımlara bölmenize yardımcı olur, böylece ne yapmanız gerektiğini her zaman bilirsiniz ve bunalmadan çalışabilirsiniz. ClickUp'ın yapay zekasına alt görevler oluşturmasını, kontrol listeleri eklemesini ve bağımlılıkları haritalamasını isteyin, böylece düzenli ve kontrol sahibi olun. Bu arada, ClickUp Otomasyonları güncellemeleri, atamaları ve hatırlatıcıları yöneterek rutin işleri kolaylaştırır, böylece yoğun işlere daha az zaman harcayıp önemli işlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz. 🚀💫 Gerçek Sonuçlar: Pigment, ClickUp ile takım iletişiminin verimliliğini %20 artırdı ve takımların daha iyi bağlantılı ve uyumlu olmasını sağladı.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp'ı benzersiz iş süreçlerinize uyacak şekilde özelleştirin
- Özel tetikleyiciler ve eylemlerle tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
- Önceden ayarlanmış, çoklu otomasyon şablonlarını, görev yönetimini ve proje organizasyonunu uygulayın veya kendi şablonlarınızı oluşturun
- Belirli bir adrese gönderilen e-postalardan otomatik olarak görevler oluşturun
- ClickUp'ı Bugsnag, Calendly, E-posta, GitHub, Twilio ve HubSpot gibi popüler uygulamalarla bağlayarak sorunsuz bir iş akışı yönetimi elde edin
- Görevleri, listeleri, zaman girdilerini vb. programlı olarak yönetmek için API erişimi elde edin
ClickUp sınırlamaları
- Bazı rakiplere kıyasla daha az entegrasyon
- Yeni kullanıcılar öğrenme eğrisi yaşar
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9200+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3900+ yorum)
2. Puppeteer
Puppeteer, tarayıcıdaki görevleri otomatikleştirmek için kullanılan bir Node. js kütüphanesidir. Benzersiz özelliği, tarayıcıları arka planda çok gizli bir şekilde kontrol edebilmesidir.
Selenium gibi diğer en iyi tarayıcı otomasyon araçlarından farklı olarak Puppeteer, Chrome'u ekranda görünür şekilde başlatmadan doğrudan Chrome tarayıcısını kontrol eder. Tüm tarayıcı etkileşimleri arka planda gerçekleşir.
Bu, Puppeteer'a bazı avantajlar sağlar:
- Tarayıcı kullanıcı arayüzünü oluşturmak zorunda olmadığı için çok hızlı ve hafiftir, bu da kaynakları tüketmez
- Testler/otomasyonlar gözlemci tarafından görülemez, böylece gizli otomasyon sağlanır
- Robot yerine gerçek bir kullanıcı davranışını kontrol ediyormuş gibi hissedersiniz
Ancak, istediğiniz eylemleri otomatik bir şekilde gerçekleştirmesi için yine de net talimatlar vermeniz ve kod yazmanız gerekir.
Puppeteer'ın en iyi özellikleri
- Öğrenme ve kullanım kolaylığı sağlayan basit ve sezgisel bir API'nin keyfini çıkarın
- JavaScript, Python ve C# gibi birçok programlama diliyle uyumluluğu sayesinde esnek iş akışları çalıştırın
- Windows, Mac ve Linux dahil olmak üzere çeşitli işletim sistemlerinde sorunsuz bir şekilde kullanın
Puppeteer sınırlamaları
- Yalnızca Chrome veya Chromium tarayıcılarda çalışır
- Tarayıcı ile yoğun etkileşimler sırasında komut dosyaları yavaşlayabilir
Puppeteer fiyatlandırması
- Ücretsiz
Puppeteer puanları ve yorumları
- Yeterli puan yok
3. Bardeen
Bardeen, karmaşık iş akışlarını basitleştirmek için ideal bir çözümdür. Sezgisel ve sorunsuz kullanıcı arayüzü ile Bardeen AI, kullanıcıların AI'yı günlük iş akışlarına entegre etmelerine olanak tanır ve böylece stratejik, yüksek değerli görevlere zaman ayırmalarını sağlar.
Sadece birkaç satırlık talimatla, tekrarlayan görevleri Bardeen'e devredebilir ve daha verimli ve akıcı bir iş yeri oluşturabilirsiniz.
Bardeen'in en iyi özellikleri
- Kodlama becerisi olmadan iş akışları oluşturun ve yönetin
- Verileriniz tarayıcınızda yerel olarak çalıştığı için güvende kalır
- Otomatikleştirilecek görevler hakkında öneriler alın
Bardeen sınırlamaları
- Takım planları yoktur ve öncelikle bireysel kullanım için tasarlanmıştır
Bardeen fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Profesyonel: Aylık 10 $
- İş: Özel fiyatlandırma
Bardeen puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (20'den fazla yorum)
4. Cypress
Cypress, modern web için oluşturulmuş bir ön uç test çerçevesidir. Cypress ile, sürekli entegrasyon yapılarınızda testler oluşturmaya, hata ayıklamaya ve otomatik olarak çalıştırmaya hazırsınız.
Cypress Dashboard hizmeti, birden fazla makinede test kayıtları, hata ekran görüntüleri ve video kayıtları sağlar. Kolay anlaşılır bir API'ye sahiptir ve uygulamalarınızı geliştirirken uçtan uca ve bileşen testlerinizi gerçek zamanlı olarak izlemenizi sağlar.
Zaman yolculuğu yapan hata ayıklayıcı, test çalışmasını tekrar oynatmak için zamanda geriye gitmenize olanak tanır ve uygulamalarda hata ayıklamayı kolaylaştırır. Zaten kullanıyor olabileceğiniz tarayıcı içi geliştirici araçlarını kullanarak hata ayıklama işlemleri daha da basitleşir.
Cypress'in en iyi özellikleri
- Tarayıcı etkileşimlerini okunabilir bir şekilde tanımlamak için basit, zincirlenebilir API'yi kullanın
- Uygulamanın nasıl çalıştığını kontrol etmek için testleri istediğiniz anda durdurun
- Tüm kitaplıklar ve bağımlılıklar zaten mevcut olduğundan ekstra iş yükünden kurtulun
- Testler çalışırken ekran görüntüsü yakalayın
Cypress sınırlamaları
- Cypress birden fazla programlama dilini desteklemez, yalnızca JavaScript'i destekler
- Aynı anda iki tarayıcıyı kontrol edemez
Cypress fiyatlandırması
- Ücretsiz: Küçük takımlar için
- Takım: Aylık 75 $'dan başlayan fiyatlarla
- İş: Aylık 300 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Cypress derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,8/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)
5. Testsigma
Testsigma, web, mobil ve API testlerini tek bir kullanışlı platformda otomatikleştirir. Test otomasyon aracı, yüksek kullanılabilirliğe sahip bir bulutta çok çeşitli gerçek cihazlar ve tarayıcılar içeren yerleşik bir test laboratuvarı sunarak birden fazla cihazda eşzamanlı testlere olanak tanır.
Testsigma, akıllı bir algoritma kullanarak sayfa öğelerini algılar ve düzeltir, böylece uygulamada değişiklikler test edilirken bile testlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar.
Platform, sonuçlar, yürütme süresi, cihaz ayrıntıları ve diğer önemli ölçümler hakkında ayrıntılı bilgiler içeren kapsamlı test raporları sağlar.
Testsigma'nın en iyi özellikleri
- Uygulama değişse bile sorunsuz testler için sayfa öğelerini ayarlayın
- Daha iyi ekip çalışması ve sürekli iyileştirmeler için Jira, Jenkins, GitHub ve Slack gibi yaygın araçlarla kolayca bağlantı kurun
- Yerleşik veri odaklı testlerle test kapsamını hızla genişletin
Testsigma sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar Testsigma'ya adımlar ekleme sürecini sıkıcı buluyor
- Doğru HTML öğesini belirlemek zor olabilir
Testsigma fiyatlandırması
- Pro: Özel fiyatlandırma
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Testsigma derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
6. QA Wolf
QA Wolf, web uygulaması testlerini basitleştirir ve hızlandırır, birkaç hafta içinde otomatik uçtan uca test kapsamı elde etmenize yardımcı olur. Sınırsız paralel çalıştırma ve Sıfır Hata Garantisi ile QA Wolf, test kapsamını artırırken QA harcamalarını önemli ölçüde azaltır.
Platform, QA harcamaları, test kapsamı, sürüm sıklığı ve geliştirme kapasitesine ilişkin kapsamlı bir genel bakış sunar.
Wolf-O-Vision özelliği, paralel testlere olanak tanıyarak QA döngülerini azaltır ve geleneksel montaj sürecini ortadan kaldırır.
QA-Wolf'un en iyi özellikleri
- Herhangi bir kurulum veya kurulum gereksinimini ortadan kaldırarak sıfır sorunsuz sonuçlar elde edin
- Test yükü olmadan ek görevlere odaklanma özgürlüğü kazanın
- Takımların tarayıcı testlerini verimli ve hızlı bir şekilde paralel olarak yürütmesini sağlayın
QA-Wolf sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar pahalı otomatik testlerden şikayetçi
QA-Wolf fiyatlandırması
- Test başına ödeme
QA-Wolf derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,8/5 (60+ yorum)
7. Watir
Watir, "Web Application Testing in Ruby" (Ruby'de Web Uygulaması Testi) kelimelerinin kısaltmasıdır (ve "Water" olarak telaffuz edilir) ve web uygulamalarını otomatikleştirmek için Ruby ile oluşturulmuş, açık kaynaklı, kullanımı kolay bir kütüphanedir.
Watir, gerektiğinde test sırasında ekran görüntüsü almanıza ve ara testlerin ilerlemesini izlemenize olanak tanır. Talimatları tıpkı bir insan gibi yerine getirir ve Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari ve Edge dahil olmak üzere çeşitli tarayıcıları destekler.
Genellikle RSpec ve Cucumber gibi test çerçeveleriyle en uyumludur.
Watir'ın en iyi özellikleri
- Test tamamlandığında ekran görüntülerini otomatik olarak yakalayın
- Sayfa performansını kolaylıkla ölçün
- Yeni özellikler ekleyen ve en yeni tarayıcılarla entegrasyonu sürdüren aktif bir açık kaynak topluluğunun desteğinden yararlanın
Watir sınırlamaları
- Ruby dışındaki test çerçeveleriyle uyumlu değildir
- Mobil test optimizasyonu eksik
Watir fiyatlandırması
- Ücretsiz
Watir derecelendirmeleri ve yorumları
- Yeterli yorum yok
8. Appium
Appium, açık kaynaklı bir proje ve ilgili yazılımların bağımsız bir ekosistemidir. iOS, Android ve Windows platformlarında yerel, hibrit ve mobil web uygulamalarını otomatikleştirmeye yardımcı olur.
WebDriver protokolünü kullanarak, bir kullanıcı gibi yerel uygulamaları çalıştırır. Dokunma, kaydırma, metin girme ve diğer etkileşimleri gerçekleştirerek çeşitli uygulama platformlarında UI görev otomasyonunu kolaylaştırır.
Ekosistem sayfası, tarayıcı otomasyon deneyiminizi geliştirmek için bir dizi sürücü ve eklenti sunar. Odak noktası, iç kod kalitesinden ziyade son kullanıcı perspektifinden kara kutu testleridir.
Appium ayrıca, komut satırı kullanımı için CLI Referansı'nda gezinmenize ve kapsamlı bir komut listesi için Komut Referansı'nı keşfetmenize olanak tanır.
Appium'un en iyi özellikleri
- Appium'u Perfecto, Bamboo, Jenkins ve diğerleri dahil olmak üzere çeşitli geliştirme ve test yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin
- Birleşik bir kod tabanı kullanarak birden fazla mobil platform için testler oluşturun
- Java, Python, JavaScript, C# gibi birçok dilde testler yazın.
Appium sınırlamaları
- Web uygulamaları ve masaüstü uygulamaları için sınırlı destek sunar
- Appium'un kurulumu ve yapılandırması karmaşık olabilir
Appium fiyatlandırması
- Ücretsiz
Appium puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (50+ yorum)
9. Katalon
Katalon, kullanıcılara test otomasyonu için güçlü bir platform sunar. Regresyon testlerini geliştirmek için gelişmiş AI araçlarını sorunsuz bir şekilde entegre eder.
Düşük kod basitliğini tam kod esnekliğiyle birleştiren Katalon Studio, kayıt ve oynatma ve otomatik test nesnesi yakalama gibi özellikler sayesinde hızlı test oluşturmayı kolaylaştırır.
Platformun çok yönlülüğü web, mobil, API ve masaüstü testlerini kapsar ve kalite güvencesine modern bir yaklaşım sunar.
Katalon'un en iyi özellikleri
- Ek uzantılara gerek olmadan testler gerçekleştirin
- PDF, HTML, Excel veya CSV biçimlerinde dışa aktarılabilen yerleşik raporlar aracılığıyla Katalon ile içgörülü analizler oluşturun
Katalon sınırlamaları
- Python ve JavaScript gibi fonksiyonel programlama dillerine daha yatkın kişiler için zor olabilir
Katalon fiyatlandırması
- Ücretsiz: Küçük takımlar için
- Premium: 167 $/ay
- Ultimate: Özel fiyatlandırma
Katalon puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (60'tan fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (700+yorum)
10. Selenium
Selenium, Selenium sunucusunu kullanarak yerel olarak veya uzak bir makinede insan davranışını simüle ederek tarayıcı testlerini otomatikleştiren güçlü bir araçtır. Kullanıcılar, üç farklı araçla kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilirler.
Selenium WebDriver, gezinme, öğe arama, Javascript yürütme gibi tarayıcı işlemlerini kontrol etmek için API otomasyon araçları sağlar. Web sitelerinin kusursuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için güçlü, otomatik testler oluşturmaya yardımcı olur. Web uygulamalarının işlevsel, kabul ve regresyon testleri için kullanabilirsiniz.
Selenium IDE, Chrome, Firefox ve Edge eklentisi olarak mevcuttur ve tarayıcı etkileşimlerinin basit bir şekilde kaydedilip oynatılmasını sağlar. Kullanıcılar, testleri tarayıcıda bir dizi adım/eylem olarak kaydedebilir ve bunları komut dosyaları olarak dışa aktarabilir.
Son olarak, Selenium Grid, kullanıcıların testleri birden fazla makineye dağıtarak ve çalıştırarak otomasyon çabalarını ölçeklendirmelerine yardımcı olur. Farklı tarayıcılar, sürümler ve işletim sistemlerinde büyük test paketleri çalıştırırken kullanışlıdır.
Selenium'un en iyi özellikleri
- Çeşitli tarayıcılarda web sitesi işlevselliğini test edin
- Tarayıcı tabanlı uygulamalar için esnek otomasyon paketleri ve testler geliştirin
- Çeşitli ortamlarda komut dosyalarını ölçeklendirin ve dağıtın
Selenium sınırlamaları
- Yerleşik sonuç raporları olmadığı için geleneksel web sitesi analiz araçlarının yerine geçemez
- Test edilen web sitesinde değişiklik yapıldığında komut dosyaları bozulmaya meyillidir
- Kullanıcılar, güvenilir teknik desteğin bulunmadığını bildirmiştir
Selenium fiyatlandırması
- Ücretsiz
Selenium puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (80+ yorum)
Tarayıcı Otomasyonu Alanında Yolculuk
Puppeteer, Watir ve Selenium gibi tarayıcı otomasyon araçları, tarayıcıları test, otomasyon ve daha fazlasını programlı olarak yürütmenizi sağlar. Ancak, her aracın dil desteği, yetenekleri ve kullanım durumları açısından avantajları ve dezavantajları vardır.
Kârlı ve güçlü olmasına rağmen, tarayıcı otomasyonu dikkatli bir şekilde uygulanmazsa riskler de beraberinde gelir. Web kazıma tekniklerini kullanan botlar, sunucuları isteklerle boğabilir veya verileri etik olmayan bir şekilde kazıyabilir. Uygulama hesaplarınızın askıya alınmasını önlemek için dikkatli olun ve otomasyonu akıllıca kullanın.
Tarayıcı otomasyonunun faydalarını en üst düzeye çıkarırken sorunları en aza indirmek için görev ve iş akışı otomasyonu için ClickUp gibi bir platformla bu araçları birleştirin.
ClickUp, daha geniş bir iş akışı yönetimi için otomatik tarayıcı eylemlerini planlamanıza ve düzenlemenize olanak tanır. Üstelik, ücretsiz olarak deneyebilir ve çok uygun bir fiyata yükseltebilirsiniz. İster geliştirici, ister kalite güvence uzmanı, ister verimlilik meraklısı olun, anında verimlilik artışı görmek için bugün ClickUp'a kaydolun.