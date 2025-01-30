2025'te Süreçleri Otomatikleştirmek için En İyi 10 Tarayıcı Otomasyon Aracı

Web uygulamalarını manuel olarak test etmek, zaman alıcı ve hataya açık bir faaliyet olabilir, özellikle de katmanlı, işlevsel açıdan zengin bir yazılımla uğraşıyorsanız.

İşte burada tarayıcı otomasyonu devreye girer. Tarayıcı otomasyon araçları, geliştiriciler, geliştirici olmayanlar ve kalite güvence (QA) uzmanlarının uygulama testlerini hızlandırmasına ve iyileştirmesine yardımcı olur.

Bu araçlar, form doldurma, veri çıkarma veya UI testleri yapma gibi tekrarlayan ve sıkıcı görevleri yerine getirerek zamanınızı boşaltır ve yaratıcı, stratejik işlere odaklanmanızı sağlar.

Akıllı tarayıcı otomasyon araçlarıyla web uygulamalarınız sorunsuz ve güvenilir bir şekilde çalışır. Ayrıca, sürüm döngüsünü hızlandırabilir ve müşteri beklentilerini kolaylıkla karşılayabilirsiniz. Bu, akıcı iş akışlarına olan talebin arttığı günümüzde yadsınamaz bir iş avantajıdır.

Tarayıcınızı otomatikleştirmek için en iyi araçları arıyorsanız, bu yıl keşfedebileceğiniz 10 alternatif burada.

Tarayıcı Otomasyon Aracı Nedir?

Tarayıcı otomasyon aracı, URL'leri ziyaret etmek, formları doldurmak, düğmelere tıklamak, verileri çıkarmak ve manuel kullanıcı girişi olmadan tekrarlayan web görevlerini gerçekleştirmek gibi web tarayıcı eylemlerini kontrol edebilen ve otomatikleştirebilen bir yazılımdır. Otomasyon yazılımını kullanarak web siteleri veya web uygulamaları ile insan etkileşimlerini taklit eder. Amaç, web otomasyon süreçlerini basitleştirmek ve tekrarlayan manuel işleri ortadan kaldırmaktır.

Tarayıcı otomasyon aracı seçerken platform desteği, programlama dilleri ve bütçe gibi birçok faktörü göz önünde bulundurmanız gerekir. Karar vermenize yardımcı olacak kullanışlı bir kontrol listesi hazırladık.

Uyumluluk : Öncelikle, aracınızın işletim sisteminizi ve tercih ettiğiniz web tarayıcılarını destekleyip desteklemediğini kontrol edin. Aracınızın teknik ortamınızda çalışması gerekir

Programlama dili : Aracın kullandığınız programlama dillerini destekleyip desteklemediğini kontrol edin

Verimlilik: Zaman açısından hassas görevlerinizi yerine getirebilecek araçları tercih edin. Verimlilik anahtardır. Burada, kullanıcı dostu arayüzler karmaşık ve hantal yazılımların önüne geçer

Esneklik: Aracı özel ihtiyaçlarınıza ve kullanım durumlarınıza göre özelleştirebileceğinizden emin olun

Maliyet: Lisans ücretleri ve gizli masraflar dahil olmak üzere toplam maliyeti göz önünde bulundurun. Mükemmel araç, sadece ihtiyaçlarınıza uygun olmakla kalmamalı, aynı zamanda bütçenize de uymalıdır

Şimdi, yukarıdaki alanlarda iyi puan alan tarayıcı otomasyon araçları hakkında konuşalım.

Özenle seçilmiş en iyi tarayıcı otomasyon araçları listemizle, iş akışlarınızı sıfır stresle ve kısa sürede otomatikleştirebilirsiniz.

1. ClickUp

ClickUp Otomasyonları ile Daha İyi Otomasyon ClickUp'ın Chrome Uzantısı ve otomasyon özellikleriyle tarayıcıda görevler oluşturun, web içeriğini kaydedin ve iş akışlarını otomatikleştirin

ClickUp, tüm çalışma ortamları için mükemmel bir çoklu görev aracıdır. Verimliliği ve iş akışlarını doğrudan tarayıcınızdan otomatikleştirme özellikleri, her verimlilik uzmanı için bir hayaldir.

ClickUp'ta görev bağımlılıkları, özel eylemler ve tetikleyiciler, otomatik hatırlatıcılar vb. ayarlayarak iş akışlarını otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin, önceki bir görev tamamlandı olarak işaretlendiğinde, sıralı görevleri tetikleyebilirsiniz.

Kullanım uyarıları ve ayrıntılı belgelerle tamamlanan ClickUp'ın otomasyon işlevleri, yoğun işlerinizi halleder ve takım olarak veya tek başına çalışan bir kullanıcı olarak daha anlamlı işler yapabilmeniz için size zaman kazandırır.

Ayrıca, ClickUp ile kullandığınız diğer araçlar arasındaki veri akışlarını kolayca otomatikleştirin. ClickUp'ın Zapier entegrasyonunu etkinleştirerek ClickUp iş akışlarını 1000'den fazla başka uygulamaya bağlayın. ClickUp'ın Chrome Uzantısı, doğrudan tarayıcınızdan görevler oluşturmanıza olanak tanır. Bir web sayfasındaki metni vurgulayabilir ve bir görev oluşturabilir veya bunu ClickUp'taki mevcut bir listeye ekleyebilirsiniz. Ayrıca web sayfalarını, resimleri, bağlantıları vb. doğrudan ClickUp görevlerine referans olarak kaydedebilirsiniz.

Tarayıcı etkinliklerinizi görev yönetimi iş akışıyla entegre ederek, ClickUp bağlam değiştirmeyi önler ve verimliliğinizi artırır.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %64'ü zaman zaman veya sık sık planlanan çalışma saatleri dışında iş yapmaktadır ve %24'ü çoğu gün fazla mesai yapmaktadır! Bu esneklik değil, bitmeyen iş yüküdür. 😵‍💫 ClickUp Görevleri, büyük hedefleri daha küçük, yönetilebilir adımlara bölmenize yardımcı olur, böylece ne yapmanız gerektiğini her zaman bilirsiniz ve bunalmadan çalışabilirsiniz. ClickUp'ın yapay zekasına alt görevler oluşturmasını, kontrol listeleri eklemesini ve bağımlılıkları haritalamasını isteyin, böylece düzenli ve kontrol sahibi olun. Bu arada, ClickUp Otomasyonları güncellemeleri, atamaları ve hatırlatıcıları yöneterek rutin işleri kolaylaştırır, böylece yoğun işlere daha az zaman harcayıp önemli işlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz. 🚀💫 Gerçek Sonuçlar: Pigment, ClickUp ile takım iletişiminin verimliliğini %20 artırdı ve takımların daha iyi bağlantılı ve uyumlu olmasını sağladı.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ı benzersiz iş süreçlerinize uyacak şekilde özelleştirin

Özel tetikleyiciler ve eylemlerle tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Önceden ayarlanmış, çoklu otomasyon şablonlarını, görev yönetimini ve proje organizasyonunu uygulayın veya kendi şablonlarınızı oluşturun

Belirli bir adrese gönderilen e-postalardan otomatik olarak görevler oluşturun

ClickUp'ı Bugsnag, Calendly, E-posta, GitHub, Twilio ve HubSpot gibi popüler uygulamalarla bağlayarak sorunsuz bir iş akışı yönetimi elde edin

Görevleri, listeleri, zaman girdilerini vb. programlı olarak yönetmek için API erişimi elde edin

ClickUp sınırlamaları

Bazı rakiplere kıyasla daha az entegrasyon

Yeni kullanıcılar öğrenme eğrisi yaşar

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3900+ yorum)

2. Puppeteer

puppeteer aracılığıyla

Puppeteer, tarayıcıdaki görevleri otomatikleştirmek için kullanılan bir Node. js kütüphanesidir. Benzersiz özelliği, tarayıcıları arka planda çok gizli bir şekilde kontrol edebilmesidir.

Selenium gibi diğer en iyi tarayıcı otomasyon araçlarından farklı olarak Puppeteer, Chrome'u ekranda görünür şekilde başlatmadan doğrudan Chrome tarayıcısını kontrol eder. Tüm tarayıcı etkileşimleri arka planda gerçekleşir.

Bu, Puppeteer'a bazı avantajlar sağlar:

Tarayıcı kullanıcı arayüzünü oluşturmak zorunda olmadığı için çok hızlı ve hafiftir, bu da kaynakları tüketmez

Testler/otomasyonlar gözlemci tarafından görülemez, böylece gizli otomasyon sağlanır

Robot yerine gerçek bir kullanıcı davranışını kontrol ediyormuş gibi hissedersiniz

Ancak, istediğiniz eylemleri otomatik bir şekilde gerçekleştirmesi için yine de net talimatlar vermeniz ve kod yazmanız gerekir.

Puppeteer'ın en iyi özellikleri

Öğrenme ve kullanım kolaylığı sağlayan basit ve sezgisel bir API'nin keyfini çıkarın

JavaScript, Python ve C# gibi birçok programlama diliyle uyumluluğu sayesinde esnek iş akışları çalıştırın

Windows, Mac ve Linux dahil olmak üzere çeşitli işletim sistemlerinde sorunsuz bir şekilde kullanın

Puppeteer sınırlamaları

Yalnızca Chrome veya Chromium tarayıcılarda çalışır

Tarayıcı ile yoğun etkileşimler sırasında komut dosyaları yavaşlayabilir

Puppeteer fiyatlandırması

Ücretsiz

Puppeteer puanları ve yorumları

Yeterli puan yok

3. Bardeen

via Bardeen

Bardeen, karmaşık iş akışlarını basitleştirmek için ideal bir çözümdür. Sezgisel ve sorunsuz kullanıcı arayüzü ile Bardeen AI, kullanıcıların AI'yı günlük iş akışlarına entegre etmelerine olanak tanır ve böylece stratejik, yüksek değerli görevlere zaman ayırmalarını sağlar.

Sadece birkaç satırlık talimatla, tekrarlayan görevleri Bardeen'e devredebilir ve daha verimli ve akıcı bir iş yeri oluşturabilirsiniz.

Bardeen'in en iyi özellikleri

Kodlama becerisi olmadan iş akışları oluşturun ve yönetin

Verileriniz tarayıcınızda yerel olarak çalıştığı için güvende kalır

Otomatikleştirilecek görevler hakkında öneriler alın

Bardeen sınırlamaları

Takım planları yoktur ve öncelikle bireysel kullanım için tasarlanmıştır

Bardeen fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Profesyonel: Aylık 10 $

İş: Özel fiyatlandırma

Bardeen puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (20'den fazla yorum)

4. Cypress

cypress aracılığıyla

Cypress, modern web için oluşturulmuş bir ön uç test çerçevesidir. Cypress ile, sürekli entegrasyon yapılarınızda testler oluşturmaya, hata ayıklamaya ve otomatik olarak çalıştırmaya hazırsınız.

Cypress Dashboard hizmeti, birden fazla makinede test kayıtları, hata ekran görüntüleri ve video kayıtları sağlar. Kolay anlaşılır bir API'ye sahiptir ve uygulamalarınızı geliştirirken uçtan uca ve bileşen testlerinizi gerçek zamanlı olarak izlemenizi sağlar.

Zaman yolculuğu yapan hata ayıklayıcı, test çalışmasını tekrar oynatmak için zamanda geriye gitmenize olanak tanır ve uygulamalarda hata ayıklamayı kolaylaştırır. Zaten kullanıyor olabileceğiniz tarayıcı içi geliştirici araçlarını kullanarak hata ayıklama işlemleri daha da basitleşir.

Cypress'in en iyi özellikleri

Tarayıcı etkileşimlerini okunabilir bir şekilde tanımlamak için basit, zincirlenebilir API'yi kullanın

Uygulamanın nasıl çalıştığını kontrol etmek için testleri istediğiniz anda durdurun

Tüm kitaplıklar ve bağımlılıklar zaten mevcut olduğundan ekstra iş yükünden kurtulun

Testler çalışırken ekran görüntüsü yakalayın

Cypress sınırlamaları

Cypress birden fazla programlama dilini desteklemez, yalnızca JavaScript'i destekler

Aynı anda iki tarayıcıyı kontrol edemez

Cypress fiyatlandırması

Ücretsiz : Küçük takımlar için

Takım: Aylık 75 $'dan başlayan fiyatlarla

İş : Aylık 300 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Cypress derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)

5. Testsigma

via Testsigma

Testsigma, web, mobil ve API testlerini tek bir kullanışlı platformda otomatikleştirir. Test otomasyon aracı, yüksek kullanılabilirliğe sahip bir bulutta çok çeşitli gerçek cihazlar ve tarayıcılar içeren yerleşik bir test laboratuvarı sunarak birden fazla cihazda eşzamanlı testlere olanak tanır.

Testsigma, akıllı bir algoritma kullanarak sayfa öğelerini algılar ve düzeltir, böylece uygulamada değişiklikler test edilirken bile testlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Platform, sonuçlar, yürütme süresi, cihaz ayrıntıları ve diğer önemli ölçümler hakkında ayrıntılı bilgiler içeren kapsamlı test raporları sağlar.

Testsigma'nın en iyi özellikleri

Uygulama değişse bile sorunsuz testler için sayfa öğelerini ayarlayın

Daha iyi ekip çalışması ve sürekli iyileştirmeler için Jira, Jenkins, GitHub ve Slack gibi yaygın araçlarla kolayca bağlantı kurun

Yerleşik veri odaklı testlerle test kapsamını hızla genişletin

Testsigma sınırlamaları

Bazı kullanıcılar Testsigma'ya adımlar ekleme sürecini sıkıcı buluyor

Doğru HTML öğesini belirlemek zor olabilir

Testsigma fiyatlandırması

Pro: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Testsigma derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

6. QA Wolf

qA Wolf aracılığıyla

QA Wolf, web uygulaması testlerini basitleştirir ve hızlandırır, birkaç hafta içinde otomatik uçtan uca test kapsamı elde etmenize yardımcı olur. Sınırsız paralel çalıştırma ve Sıfır Hata Garantisi ile QA Wolf, test kapsamını artırırken QA harcamalarını önemli ölçüde azaltır.

Platform, QA harcamaları, test kapsamı, sürüm sıklığı ve geliştirme kapasitesine ilişkin kapsamlı bir genel bakış sunar.

Wolf-O-Vision özelliği, paralel testlere olanak tanıyarak QA döngülerini azaltır ve geleneksel montaj sürecini ortadan kaldırır.

QA-Wolf'un en iyi özellikleri

Herhangi bir kurulum veya kurulum gereksinimini ortadan kaldırarak sıfır sorunsuz sonuçlar elde edin

Test yükü olmadan ek görevlere odaklanma özgürlüğü kazanın

Takımların tarayıcı testlerini verimli ve hızlı bir şekilde paralel olarak yürütmesini sağlayın

QA-Wolf sınırlamaları

Bazı kullanıcılar pahalı otomatik testlerden şikayetçi

QA-Wolf fiyatlandırması

Test başına ödeme

QA-Wolf derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (60+ yorum)

7. Watir

via Watir

Watir, "Web Application Testing in Ruby" (Ruby'de Web Uygulaması Testi) kelimelerinin kısaltmasıdır (ve "Water" olarak telaffuz edilir) ve web uygulamalarını otomatikleştirmek için Ruby ile oluşturulmuş, açık kaynaklı, kullanımı kolay bir kütüphanedir.

Watir, gerektiğinde test sırasında ekran görüntüsü almanıza ve ara testlerin ilerlemesini izlemenize olanak tanır. Talimatları tıpkı bir insan gibi yerine getirir ve Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari ve Edge dahil olmak üzere çeşitli tarayıcıları destekler.

Genellikle RSpec ve Cucumber gibi test çerçeveleriyle en uyumludur.

Watir'ın en iyi özellikleri

Test tamamlandığında ekran görüntülerini otomatik olarak yakalayın

Sayfa performansını kolaylıkla ölçün

Yeni özellikler ekleyen ve en yeni tarayıcılarla entegrasyonu sürdüren aktif bir açık kaynak topluluğunun desteğinden yararlanın

Watir sınırlamaları

Ruby dışındaki test çerçeveleriyle uyumlu değildir

Mobil test optimizasyonu eksik

Watir fiyatlandırması

Ücretsiz

Watir derecelendirmeleri ve yorumları

Yeterli yorum yok

8. Appium

appium aracılığıyla

Appium, açık kaynaklı bir proje ve ilgili yazılımların bağımsız bir ekosistemidir. iOS, Android ve Windows platformlarında yerel, hibrit ve mobil web uygulamalarını otomatikleştirmeye yardımcı olur.

WebDriver protokolünü kullanarak, bir kullanıcı gibi yerel uygulamaları çalıştırır. Dokunma, kaydırma, metin girme ve diğer etkileşimleri gerçekleştirerek çeşitli uygulama platformlarında UI görev otomasyonunu kolaylaştırır.

Ekosistem sayfası, tarayıcı otomasyon deneyiminizi geliştirmek için bir dizi sürücü ve eklenti sunar. Odak noktası, iç kod kalitesinden ziyade son kullanıcı perspektifinden kara kutu testleridir.

Appium ayrıca, komut satırı kullanımı için CLI Referansı'nda gezinmenize ve kapsamlı bir komut listesi için Komut Referansı'nı keşfetmenize olanak tanır.

Appium'un en iyi özellikleri

Appium'u Perfecto, Bamboo, Jenkins ve diğerleri dahil olmak üzere çeşitli geliştirme ve test yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Birleşik bir kod tabanı kullanarak birden fazla mobil platform için testler oluşturun

Java, Python, JavaScript, C# gibi birçok dilde testler yazın.

Appium sınırlamaları

Web uygulamaları ve masaüstü uygulamaları için sınırlı destek sunar

Appium'un kurulumu ve yapılandırması karmaşık olabilir

Appium fiyatlandırması

Ücretsiz

Appium puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (50+ yorum)

9. Katalon

katalon aracılığıyla

Katalon, kullanıcılara test otomasyonu için güçlü bir platform sunar. Regresyon testlerini geliştirmek için gelişmiş AI araçlarını sorunsuz bir şekilde entegre eder.

Düşük kod basitliğini tam kod esnekliğiyle birleştiren Katalon Studio, kayıt ve oynatma ve otomatik test nesnesi yakalama gibi özellikler sayesinde hızlı test oluşturmayı kolaylaştırır.

Platformun çok yönlülüğü web, mobil, API ve masaüstü testlerini kapsar ve kalite güvencesine modern bir yaklaşım sunar.

Katalon'un en iyi özellikleri

Ek uzantılara gerek olmadan testler gerçekleştirin

PDF, HTML, Excel veya CSV biçimlerinde dışa aktarılabilen yerleşik raporlar aracılığıyla Katalon ile içgörülü analizler oluşturun

Katalon sınırlamaları

Python ve JavaScript gibi fonksiyonel programlama dillerine daha yatkın kişiler için zor olabilir

Katalon fiyatlandırması

Ücretsiz: Küçük takımlar için

Premium: 167 $/ay

Ultimate: Özel fiyatlandırma

Katalon puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (700+yorum)

10. Selenium

via Selenium

Selenium, Selenium sunucusunu kullanarak yerel olarak veya uzak bir makinede insan davranışını simüle ederek tarayıcı testlerini otomatikleştiren güçlü bir araçtır. Kullanıcılar, üç farklı araçla kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilirler.

Selenium WebDriver, gezinme, öğe arama, Javascript yürütme gibi tarayıcı işlemlerini kontrol etmek için API otomasyon araçları sağlar. Web sitelerinin kusursuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için güçlü, otomatik testler oluşturmaya yardımcı olur. Web uygulamalarının işlevsel, kabul ve regresyon testleri için kullanabilirsiniz.

Selenium IDE, Chrome, Firefox ve Edge eklentisi olarak mevcuttur ve tarayıcı etkileşimlerinin basit bir şekilde kaydedilip oynatılmasını sağlar. Kullanıcılar, testleri tarayıcıda bir dizi adım/eylem olarak kaydedebilir ve bunları komut dosyaları olarak dışa aktarabilir.

Son olarak, Selenium Grid, kullanıcıların testleri birden fazla makineye dağıtarak ve çalıştırarak otomasyon çabalarını ölçeklendirmelerine yardımcı olur. Farklı tarayıcılar, sürümler ve işletim sistemlerinde büyük test paketleri çalıştırırken kullanışlıdır.

Selenium'un en iyi özellikleri

Çeşitli tarayıcılarda web sitesi işlevselliğini test edin

Tarayıcı tabanlı uygulamalar için esnek otomasyon paketleri ve testler geliştirin

Çeşitli ortamlarda komut dosyalarını ölçeklendirin ve dağıtın

Selenium sınırlamaları

Yerleşik sonuç raporları olmadığı için geleneksel web sitesi analiz araçlarının yerine geçemez

Test edilen web sitesinde değişiklik yapıldığında komut dosyaları bozulmaya meyillidir

Kullanıcılar, güvenilir teknik desteğin bulunmadığını bildirmiştir

Selenium fiyatlandırması

Ücretsiz

Selenium puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

Tarayıcı Otomasyonu Alanında Yolculuk

Puppeteer, Watir ve Selenium gibi tarayıcı otomasyon araçları, tarayıcıları test, otomasyon ve daha fazlasını programlı olarak yürütmenizi sağlar. Ancak, her aracın dil desteği, yetenekleri ve kullanım durumları açısından avantajları ve dezavantajları vardır.

Kârlı ve güçlü olmasına rağmen, tarayıcı otomasyonu dikkatli bir şekilde uygulanmazsa riskler de beraberinde gelir. Web kazıma tekniklerini kullanan botlar, sunucuları isteklerle boğabilir veya verileri etik olmayan bir şekilde kazıyabilir. Uygulama hesaplarınızın askıya alınmasını önlemek için dikkatli olun ve otomasyonu akıllıca kullanın.

Tarayıcı otomasyonunun faydalarını en üst düzeye çıkarırken sorunları en aza indirmek için görev ve iş akışı otomasyonu için ClickUp gibi bir platformla bu araçları birleştirin.

ClickUp, daha geniş bir iş akışı yönetimi için otomatik tarayıcı eylemlerini planlamanıza ve düzenlemenize olanak tanır. Üstelik, ücretsiz olarak deneyebilir ve çok uygun bir fiyata yükseltebilirsiniz. İster geliştirici, ister kalite güvence uzmanı, ister verimlilik meraklısı olun, anında verimlilik artışı görmek için bugün ClickUp'a kaydolun.