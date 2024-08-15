2025'te Kullanılacak En İyi 10 Web Tarayıcısı

Bu makaleyi hangi tarayıcıda okuyorsunuz? Google Chrome mu? Safari mi? Bunlar en popüler tarayıcılar arasında olabilir, ancak tek seçenekleriniz bunlar değil.

Aslında, her biri kendine özgü güçlü yönleri ve özellikleri olan çok sayıda web tarayıcısı bulunmaktadır.

Kapsamlı uygulamalı testler ve ClickUp uzmanlarıyla yaptığım danışmalardan sonra, bugün mevcut en iyi tarayıcıların bir listesini hazırladım. Bazıları güvenlik ve gizlilik açısından yüksek puan alırken, diğerleri yükleme hızında listenin başında yer alıyor. Özetimi, her tarayıcının en iyi özelliklerine, sınırlamalarına ve fiyatlarına odaklanacak şekilde yapılandırdım.

Hadi başlayalım.

⏰ 60 Saniyelik Özet Dikkate almanız gereken en iyi 10 tarayıcı: Vivaldi

Brave

Arc Tarayıcı

Mozilla Firefox

Google Chrome

Microsoft Edge

Waterfox

DuckDuckGo

Safari

Opera

En iyi tarayıcılarda nelere dikkat etmelisiniz?

Bazılarımız, Internet Explorer'ın (artık kullanımdan kaldırıldı) favori web sitelerine erişmenin tek yolu olduğu günleri hatırlayabilir. Bugün ise seçim yapmakta zorlanıyoruz. Bir web tarayıcısı ararken dikkate almanız gereken bazı faktörler şunlardır:

Performans ve hız

Hızlı bir web tarayıcısı, çevrimiçi deneyiminizi geliştirir. Web sayfalarını hızlı yükleyen, sorunsuz kaydırma sağlayan ve sistem kaynaklarını verimli kullanan tarayıcıları tercih edin. Ayrıca sekmeler arasında ne kadar hızlı geçiş yapabildiğime de dikkat ediyorum.

Güvenlik ve gizlilik

Güvenlik ve emniyet, tarama sırasında çok önemli faktörlerdir. Bu konuda en ufak bir taviz bile kötü amaçlı yazılım bulaşması, veri hırsızlığı ve hatta tarayıcı ele geçirilmesi gibi sorunlara yol açabilir. İstenmeyen reklamları ve şüpheli etkinlikleri bloklamak için yerleşik korumaları arayın ve parola yöneticileri, kötü amaçlı yazılım kalkanları ve kimlik avı algılayıcıları etkinleştirin.

Örneğin, bazı tarayıcılar, bir web sayfası şüpheli görünüyorsa veya bilgisayarınıza zarar verebilecekse sizi uyaran bir özelliğe sahiptir. Güçlü gizlilik denetimlerine sahip tarayıcılar genellikle çerezler, izleme ve veri paylaşımı ile ilgili tercihlerinizi de yönetmenize olanak tanır.

Kullanıcı arayüzü

Bir tarayıcının kullanıcı arayüzü (UI) sezgisel ve anlaşılır olmalıdır, yani çok fazla çaba harcamadan nasıl kullanacağınızı anlayabilmeli ve ihtiyacınız olan her şeye bir bakışta erişebilmelisiniz.

Özelleştirme seçenekleri

Kişiselleştirilmiş bir web tarama deneyimini kim sevmez ki? Düzen özelleştirmeyi destekleyen web tarayıcıları arayın. Bu tarayıcılarda araç çubuklarını yeniden düzenleyebilir ve hızlı erişim için favori web sitelerinizi ana sayfaya ekleyebilirsiniz.

Harika bir tarayıcı, görünümünü kişisel tarzınıza göre özelleştirmenize de olanak tanır ve kullanıcı deneyiminizi daha da geliştirir.

Görev yönetimi

Yapılacaklar listeleri, zaman yönetimi, proje yönetimi ve görev otomasyonu için uzantılar ekleyerek iş akışı yönetimini destekleyen bir web tarayıcısı arayın.

📮ClickUp Insight: Çalışanların yalnızca %8'i eylem öğelerini izlemek için proje yönetimi araçları kullanıyor. ClickUp tarafından yapılan bir araştırmaya göre, çalışanların yaklaşık %92'si, birbirinden bağımsız birden fazla platformda dağınık halde bulunan bilgiler nedeniyle önemli kararları kaçırma riskiyle karşı karşıya. Gereksiz platformlar arasında geçiş yapmayı ve bağlam değiştirmeyi önlemek için, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ı deneyin*.

En İyi 10 Tarayıcı

Araştırmamın sonucunda, çevrimiçi deneyiminizi iyileştirmek için tasarlanmış en iyi 10 tarayıcıyı aşağıda bulabilirsiniz:

1. Arc Tarayıcı

via Arc Browser

Arc, iş akışlarını optimize etmek için en çok tercih ettiğim tarayıcıdır. Tek bir tarayıcıda iş, eğitim ve kişisel kullanım için farklı alanlar ve profiller oluşturabilirim, bu da pencereler arasında geçiş yaparken zaman kazanmamı sağlar. Bölünmüş görünüm özelliği, çoklu görev yapmak veya belgeleri karşılaştırmak istediğimde çok yararlıdır. Arc ayrıca minimalist bir görünüm ve sezgisel bir deneyim sunar.

Arc'ın en iyi özelliği, arama özelliği olan Arc Search'tür. Arama sorgumu giriyorum, Browse for Me'yi seçiyorum ve web'deki en alakalı cevapları içeren kişiselleştirilmiş bir sekme açılıyor. Arc'ın eski sekmeleri otomatik olarak arşivlemesi ve reklamları bloke etmesi de hoşuma gidiyor, böylece görevlerime daha kolay odaklanabiliyorum.

Arc Browser'ın en iyi özellikleri

Gelişmiş bir tarama deneyimi için iş ve kişisel projeleriniz için özel alanlar oluşturun

Arc'ın Tidy Tab Titles özelliği ile MacOS'ta sabitlenmiş sekme adlarını otomatik olarak kısaltarak daha temiz bir görünüm elde edin

Arc'ın Anında Bağlantılar özelliği ile sık ziyaret ettiğiniz web sitelerine veya eylemlerinize anında erişin

Arc'ın kitaplığı ile notlarınız, şövale (dijital beyaz tahtalar), medya ve diğer kaydedilmiş öğeleriniz için merkezi bir hub oluşturun

Gmail, Notion, Google Dokümanlar ve Outlook Takvim gibi verimlilik uygulamalarını entegre ederek iş akışını kolaylaştırın ve takım işbirliğini geliştirin

Arc Tarayıcı sınırları

Arc Browser temiz ve odaklanmış bir arayüz sunarken, şu anda Chrome veya Firefox gibi diğer tarayıcılara göre daha küçük bir uzantı kitaplığına sahiptir. Bu, belirli görevler veya çalışma alanı özelleştirmesi için uzantılara büyük ölçüde güveniyorsanız işlevselliği sınırlayabilir

Arc Browser fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Arc Browser derecelendirmeleri ve yorumları

Yeterli yorum yok

2. Mozilla Firefox

via Mozilla Firefox

Firefox, arama alışkanlıklarınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan güvenilir bir tarayıcıdır. Cihazlar arasında senkronizasyon sağlar, böylece telefonumda veya dizüstü bilgisayarımda açtığım tüm sekmeleri görüntüleyebilir ve erişebilirim. Özellikle, web sayfalarını kaydeden yerleşik bir "sonra oku" hizmeti olan Pocket özelliğini çok beğeniyorum. Kişisel bir dijital kütüphaneye sahip olmak gibi.

Kişiselleştirme seçeneklerini çok seviyorum: Yeni sekmemi favori web sitelerimle veya ilham verici resimlerle özelleştirebiliyorum.

Geniş uzantı kitaplığı ve sağlam güvenlik özellikleriyle Firefox, kişiselleştirilmiş ve güvenli bir tarama deneyimi de sunar. Sekmeleri görevlere veya arama sorgularına göre gruplandırır, önemli sekmeleri sabitler ve performansı optimize etmek için etkin olmayan sekmeleri otomatik olarak kapatır.

Mozilla Firefox'un en iyi özellikleri

Gizli tarama modunda gelişmiş izleme koruması elde edin. Bu özellik, tarama geçmişini kapatıldığında silerek ekstra bir gizlilik katmanı sunar

İş yükünüzü yönetmek için çeşitli uzantılar ve temalarla Firefox'u tercihlerinize göre özelleştirin. Örneğin, web geliştiricileri Stylus'u kullanarak CSS stil sayfalarını oluşturabilir, düzenleyebilir ve yönetebilir

Formları doğrudan Firefox'ta düzenleyin, PDF'leri yazdırmak için gereken zaman ve çabadan tasarruf edin

Mozilla Firefox sınırları

Bazı rakiplerine kıyasla Firefox daha fazla kaynak kullanabilir ve bu da eski veya daha az güçlü cihazlarda performansın düşmesine neden olabilir

Mozilla Firefox fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Mozilla Firefox puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (480+ yorum)

3. Google Chrome

via Google Chrome

Chrome, günümüzün en popüler tarayıcılarından biridir. Çalışma Alanı özelliği özellikle kullanışlıdır. Chrome'un tüm cihazlarımda yer imlerimi, geçmişimi ve tercihlerimi senkronize etmesini ve sekmeleri renk kodlarıyla ayırmamı sağlamasını çok seviyorum. Böylece dizüstü bilgisayarımda, tabletimde veya akıllı telefonumda tutarlı bir deneyim yaşıyorum.

Her sekmenin ve uzantının kullandığı kaynakları izlememi ve kontrol etmemi sağlayan görev yöneticisini çok beğeniyorum. Gerçekten öne çıkan bir diğer özellik ise Omnibox. Bu sadece bir arama çubuğu değil, her şeye açılan bir kapı. Bir web sitesi mi arıyorsunuz? Adını yazın. Bilgisayarınızda belirli bir dosya mı arıyorsunuz? Omnibox size yardımcı olur.

Chrome'un en iyi özellikleri

Google Dokümanlar ve Google E-Tablolar gibi diğer Google hizmetleriyle (beklendiği gibi) sorunsuz bir şekilde entegre edin

Google Çeviri ve Zoom gibi uzantılarla tarayıcı işlevlerini özelleştirin ve geliştirin

Adresleri ve şifreleri kaydedin, formlarda ve web sitelerinde bilgilerinizi otomatik olarak doldurun

Enerji Tasarrufu ve Bellek Tasarrufu özellikleriyle tarama deneyiminizi iyileştirin

Chrome sınırları

Chrome, özellikle çok sayıda sekme veya zorlu web siteleriyle çalışırken kaynak yoğunluğu ile bilinir. Bu durum genellikle yavaş bir tarama deneyimine sonuçlanır

Chrome fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Chrome derecelendirmeleri ve yorumları

Yazılım Tavsiyesi: 4,8/5 (1400+ değerlendirme)

GetApp: 4,8/5 (1400+ değerlendirme)

Daha fazla bilgi: Teknoloji Yığını Seçimi: 2024 Yılında Yazılım Takımları için Örnekler

4. Microsoft Edge

via Microsoft Edge

Edge beni gerçekten şaşırttı. Yıllar önceki Microsoft'un OG tarayıcısından çok farklı. Edge'in makalelerimi, resimlerimi ve notlarımı hızlı erişim için kaydeden Koleksiyonlar özelliğinden özellikle etkilendim. Dikkatimi çeken bir diğer özellik ise, çevrimiçi okuma deneyimini iyileştirmek için web düzenini basitleştiren Immersive Reader oldu.

Ancak Edge'i gerçekten farklı kılan, otomasyon yetenekleridir. Tarayıcı ihtiyaçlarımı önceden tahmin eder, eylemler önerir ve görevleri tamamlayarak iş yükümü azaltır. Örneğin, formları otomatik olarak doldurur, ilgili arama terimleri önerir ve ben parmağımı bile kıpırdatmadan çeviri seçenekleri sunar.

Microsoft Edge'in en iyi özellikleri

Optimum performans için Uyku Modu ve Verimlilik Modu ile bellek kullanımını azaltın

Dikey Sekmeler, Sekme Grupları, Koleksiyonlar ve Çalışma Alanları gibi özelliklerle daha iyi sekme yönetimi deneyimi yaşayın

AI destekli yardım için Copilot'u, görüntü oluşturmak için Image Creator'ı ve tasarımlar oluşturmak için Designer'ı kullanın

Telefonunuz ve masaüstü bilgisayarınız arasında dosya paylaşmak için Drop özelliğini kullanın

Microsoft Edge sınırlamaları

Uzantıları sınırlıdır ve belirli web siteleriyle uyumluluk sorunları vardır

Microsoft Edge fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Microsoft Edge puanları ve yorumları

Capterra: 4,3/5 (480 değerlendirme)

5. Waterfox

via Waterfox

Waterfox, son derece duyarlı ve verimli bir hızlı tarayıcıdır. Web sitelerini hızlı yükler ve sekmeler arasında sorunsuz gezinme sağlar. Özellikle gecikme olmadan video izlemek ve not almak gibi birden fazla görevi aynı anda yerine getirmede çok iyi olduğunu gördüm.

Öne çıkan özelliklerinden biri, sınırlı veri toplama. Etkinliklerimin izlenmesinden endişe etmeden web sitelerini kolayca gezinebiliyorum. Waterfox ayrıca verimliliği artırır ve iş, alışveriş veya kişisel gezinme için konteyner sekmeleri oluşturarak odaklanmayı kolaylaştırır.

Waterfox'un en iyi özellikleri

Farklı tarama etkinliklerini (iş, alışveriş, kişisel) ayrı ayrı düzenleyin ve kolay tanımlama için renk kodları kullanın

Görevleri kolayca tamamlamak için tarama oturumunuzu kaydedin ve geri yükleyin

Diğer tarayıcılardan yer imlerini ve şifreleri içe aktarın

Gizli sekmeler açarak anonim olarak gezin

Waterfox sınırlamaları

Waterfox web tarayıcıları, güvenlik güncellemelerini her zaman ana akım tarayıcılar kadar hızlı almayabilir ve bu da çoğu kullanıcıyı yeni keşfedilen tehditlere karşı savunmasız bırakabilir

Waterfox fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Waterfox puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

6. DuckDuckGo

via DuckDuckGo

DuckDuckGo, gizlilik ve güvenlik konusunda endişeli kullanıcılar için tercih edilen bir seçenektir. Kişisel bilgileri toplama veya paylaşma özelliği olmayan, son derece güvenli bir tarayıcıdır ve internette gezinirken bana huzur verir. Açtığım andan itibaren, dikkat dağıtıcı reklamlar ve pop-up'lar içermeyen daha temiz bir arayüzle karşılaşıyorum.

Duck Player, reklam bombardımanına uğramadan veya izleme alışkanlıklarım izlenmeden YouTube videolarını izlememi sağlıyor. Ayrıca, web sitelerindeki e-posta izleyicileri bloklayarak gelen kutumu spam mesajlardan koruyor.

DuckDuckGo'nun en iyi özellikleri

Çevrimiçi etkinliklerinizi izlemeye çalışan üçüncü taraf izleyicileri aktif olarak bloklayın

Kısayolları kullanarak DuckDuckGo'dan doğrudan belirli web sitelerini hızlıca arayın (örneğin, Amazon için "!a" yazın)

Fire Düğmesini kullanarak tek bir tıklamayla tüm sekmelerinizi ve tarama verilerinizi temizleyin

DuckDuckGo sınırlamaları

Tarayıcı, ş Akışını optimize etmek için gelişmiş özellikler ve özelleştirme seçeneklerinden yoksundur

DuckDuckGo fiyatlandırması

DuckDuckGo Arama: Ücretsiz

DuckDuckGo Gizli Tarayıcı: Ücretsiz

Gizlilik Pro: 99,99 $/yıl

DuckDuckGo puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

7. Safari

via Safari

Safari, Apple dünyasındaki hemen hemen her şey gibi, temiz bir arayüze sahiptir ve bu da bana dikkatim dağılmadan gezinme deneyimi sunar. Safari'nin anahtar özelliklerinden biri, siteler arası izlemeyi sınırlayan ve gizliliğimi koruyan akıllı izleme önleme özelliğidir.

Daha sonra çevrimdışı okumak için makaleleri kaydetmemi sağlayan Okuma Listesi özelliğine çok güveniyorum. Bu özellik, seyahat ederken veya internet bağlantısının zayıf olduğu yerlerde çok kullanışlı. Ayrıca, görüntülerdeki metinleri kopyalamamı, çevirmemi ve aramamı sağlayan Safari'nin Canlı Metin özelliğini de çok seviyorum.

Web Uygulamaları özelliği de çok kullanışlıdır, çünkü sık ziyaret ettiğim web sitelerini Dock'a kaydederek uygulama benzeri bir deneyim sunar.

Safari'nin en iyi özellikleri

Sekmeler arasında geçiş yapmadan doğrudan web sitesinde notlar alın

Sekme grupları oluşturma dahil olmak üzere gelişmiş sekme yönetimi özelliklerinden yararlanın

Hizmetlere kaydolurken benzersiz, rastgele e-posta adresleri oluşturmak, spam'i önlemek ve gerçek e-posta adresinizi korumak için "E-postamı Gizle" gibi çeşitli çevrimiçi gizlilik özelliklerine erişin

Safari sınırları

Safari yalnızca Apple cihazlarda kullanılabilir. Windows veya Android kullanıcıları Safari'yi kullanamaz, bu da erişilebilirliğini sınırlar

Safari fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Safari puanları ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

G2: 4/5 (200'den fazla yorum)

8. Opera

via Opera

Opera tarayıcısı, kullanıcı odaklı harika özelliklere sahip bir başka popüler araçtır. Hızlı Arama özelliği, ana sayfayı favori web sitelerinizin görsel bir gösterge paneline dönüştürerek yer imlerini aramaya gerek kalmaz. Ayrıca Opera, mobil ve masaüstü sürümlerimi sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan ve sekmelerimi cihazlar arasında senkronize etmemi sağlayan "Akış" özelliğini sunar.

Opera'nın yerleşik reklam engelleyici özelliğini çok kullanışlı buldum. Dikkat dağıtıcı unsurları ve can sıkıcı pop-up'ları ortadan kaldırıyor. Ayrıca, X (eski adıyla Twitter) ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına tarayıcının kenar çubuğuna entegre ederek kolayca erişebiliyorum. Bu sayede feed'imi takip edebilir, sosyal medya mesajlarına yanıt verebilir veya tarayıcının kendisinden gönderilere yanıt verebilirim.

Opera'nın en iyi özellikleri

Gelişmiş gizlilik ve güvenlik için abonelik veya oturum açma olmadan tarama yapmak için ücretsiz yerleşik VPN'i kullanın

Aria'yı entegre ederek web'den gerçek zamanlı bilgilere erişin, kullanıcı isteklerine göre içerik oluşturun ve yanıtları doğrudan tarayıcıdan alın

Sekmeleri ayrı bağlamlara gruplandırarak daha iyi düzenleme ve görevler arasında daha kolay gezinme için "Sekme Adaları" özelliğini kullanın

Pano verileriniz değiştirildiğinde uyarılar alın ve pano ele geçirme amaçlı kötü amaçlı yazılımlara karşı kendinizi koruyun

Opera sınırlamaları

Opera, yüksek kaynak kullanımı nedeniyle sisteminizi yavaşlatabilir

Bazı web siteleri Opera tarayıcıyla tam olarak uyumlu olmayabilir

Opera fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Opera puanları ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (182 yorum)

9. Vivaldi

via Vivaldi

Vivaldi tarayıcısını kullanmak, kişisel bir web asistanınız varmış gibi hissettirir. Görünümünden sekmelerin davranışına kadar her şeyi ayarlayabilirim. Bu listedeki diğer tarayıcılarda olmayan sekme yönetimi özelliği sunar. Kullanıcılar, sınırsız sayıda sekmeyi iki seviyeli yığınlar halinde gruplandırabilir, bu da sekmeleri alt kategorilere ayırarak kolay erişim sağlar.

Benim için öne çıkan bir diğer özellik ise not alma özelliğiydi. Tarayıcıda doğrudan fikirlerimi veya bilgi parçacıklarını not alabiliyorum, bu da onu araştırma veya planlama için çok yönlü bir araç haline getiriyor. Vivaldi'nin tüm cihazlarınızda tarayıcı ayarlarınızı senkronize etmenize izin vermesini de beğendim.

Vivaldi'nin en iyi özellikleri

Temalar, sekme düzenleri, klavye kısayolları ve daha fazlasını içeren kapsamlı özelleştirmeler yapın

Verimlilik için not alma uygulaması, e-posta istemcisi, takvim ve daha fazlası gibi yerleşik araçları kullanın

Web panelleri ve gereksiz içeriği ortadan kaldıran okuyucu görünümüyle dikkatinizin dağılmadığı bir okuma deneyimi yaşayın

Vivaldi sınırları

Gelişmiş özellikleri ve karmaşık arayüzü bazı kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

Vivaldi fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Vivaldi puanları ve yorumları

Capterra: 4,8/5 (40'tan fazla yorum)

Yazılım Tavsiyesi: 4,8/5 (40+ yorum)

10. Brave

via Brave

Brave, alıştığımız tarayıcılardan farklı ve ferahlatıcı bir değişiklikti. Sayfalar anında yüklendiği için ışık hızındaki performansı hemen fark edildi. Brave, reklamları engelleyen yerleşik bir reklam engelleyiciye sahip olduğu için rahatsız edici reklamlar hiç karşımıza çıkmadı.

Ancak tarayıcı sadece hız ve basitlikten ibaret değildir. Brave'in arama motoru, sorguları izlemeden arama sonuçları sağlar. Ayrıca, tarayıcının şık tasarımı ve sezgisel arayüzü, kullanımı keyifli hale getirir.

Brave'in en iyi özellikleri

Cihaz erişimi için (mikrofon veya kamera gibi) geçici izinler verin, örneğin "bu siteyi kapatana kadar" veya "24 saat boyunca"

Ek yazılım yüklemeden belgeleri görüntülemek için yerleşik PDF okuyucuya erişin

Web sayfasındaki tek tek öğeleri doğrudan bağlam menüsünden bloklayarak tarama deneyiminiz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olun

Brave sınırlamaları

Brave'in agresif reklam engelleme özelliği bazen web sitelerinin işlevselliğini engelleyebilir. Bu, içeriği veya özellikleri reklamlara büyük ölçüde bağlı olan web sitelerinde sorunlara neden olabilir

Brave fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Brave puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Web Tarayıcıları İş Akışınızı Nasıl İyileştirir?

Web tarayıcıları, e-postalara, takvimlere, proje yönetimi araçlarına ve araştırma materyallerine anında erişim sağlayan verimlilik merkezlerine dönüştü.

En iyi web tarayıcıları, uygulamalar arasında sürekli geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak değerli zaman ve zihinsel enerji tasarrufu sağlar. Farklı programlar arasında geçiş yapmak için harcadığınız zamanı azalttığınızda, bilişsel yükü de en aza indirir ve odaklanmanızı artırırsınız.

Google Chrome'u kullanmayı seviyorsanız ve verimliliğinizi artırırken başka bir tarayıcıya geçmek istemiyorsanız, proje yönetimi, işbirliği ve takım iletişimi için hepsi bir arada bir araç olan ClickUp ile başlayabilirsiniz.

Görevlerimi ve projelerimi doğrudan tarayıcımdan takip edebilmek için ClickUp'ın Chrome Uzantısını yükledim. Görev oluşturmak, e-posta eklemek, farklı sekmelerde harcanan zamanı izlemek ve not almak için en iyi AI Chrome uzantılarından biri.

ClickUp Chrome Uzantısının verimliliği nasıl artırdığını keşfedin.

Verimliliği artırma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyin.

Görevler oluşturun

E-postalarımdan ve web sitelerinden doğrudan görevler oluşturmak için ClickUp'ın Chrome Uzantısını kullanıyorum. Ayrıca, daha iyi bir bağlam için ön tanımlı bir konum belirleyebilir ve web sitesi bağlantısını doğrudan bir göreve ekleyebilirim.

ClickUp'ın Google Chrome Uzantısı ile tek bir tıklamayla görevler oluşturun

Daha fazla bilgi: 2024'te Geliştiriciler için En İyi 12 Chrome Uzantısı

Zaman takibi

ClickUp'ın Chrome Uzantısı, her görev için harcanan zamanı otomatik olarak izler, böylece saatlerimin nereye gittiğini tam olarak bilirim. Artık tahminde bulunmak veya zamanı manuel olarak takip etmek gerekmiyor, bu da görevleri daha iyi önceliklendirmeme yardımcı oluyor.

ClickUp'ın Chrome Uzantısı ile çeşitli sekmelerde zamanı takip edin

E-postaları ekle

Görevle ilgili bir tartışma içeren önemli bir e-postayı kaydetmeniz mi gerekiyor? ClickUp'ın Chrome Uzantısı, tek bir tıklama ile e-postanın tamamını bir göreve eklemenize yardımcı olur. Artık kopyalama ve yapıştırma gerek yok! E-postaları yeni görevlere dönüştürebilir ve her şeyi tek bir yerde düzenli tutabilirsiniz.

Web kesici

Yer imlerine eklemeniz gereken bir web sitesi mi buldunuz? Tek bir tıklama ile ClickUp Görevine veya ClickUp Belgelerine ekleyin. Hatta ekran görüntülerini alabilir veya metni doğrudan görevinize kopyalayabilirsiniz.

Web sitelerini görevlere veya belgelere ekleyin, daha sonra geri dönün

ClickUp ile Tarama Deneyiminizi Verimli Hale Getirin

Edge ve Safari gibi tarayıcılar yararlıdır, ancak Google Chrome'un yaygınlığı ve geniş entegrasyonları ona belirgin bir avantaj sağlar. Yeni bir tarayıcıya geçmeden Chrome'da verimliliğinizi artırmak istiyorsanız, ClickUp'ın Chrome Uzantısı idealdir. Hızlı görev oluşturmadan zaman takibine ve web sitesi kaydetmeye kadar, dijital hayatınızı kolaylaştırır.

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