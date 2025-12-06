2026'da Denemeniz Gereken En İyi 8 AI Tarayıcı

Eskiden internette nasıl gezindiğimizi hatırlıyor musunuz?

Sayısız sekme, bir gün düzenleyeceğinize yemin ettiğiniz yer imleri ve tarayıcınız ile proje yönetimi araçları arasında sürekli gidip gelme. Gününüzün yarısını bilgileri kullanmak yerine sadece takip etmekle geçiriyormuşsunuz gibi hissediyordunuz.

Ancak AI tarayıcıları işleri hızla değiştiriyor.

Ekranınızdakileri okurlar, size hızlı özetler sunar, bilgileri karşılaştırmanıza yardımcı olur, yanıt taslakları oluşturur ve önemli olanları öne çıkarırlar.

Bu blog yazısında, bağlamı hatırlayabilen ve sizi her zamankinden daha hızlı bir şekilde cevaplara yönlendirebilen en iyi AI tarayıcılarını inceleyeceğiz. 🦾

👀 Spoiler uyarısı: Ayrıca, ClickUp'ın iş yükünü azaltmak için yapay zeka, görevler, belgeler, hatırlatıcılar ve uygulama entegrasyonlarını tek bir yerde nasıl bir araya getirdiğini de inceliyoruz.

Hadi başlayalım!

En İyi AI Destekli Web Tarayıcılarına Genel Bakış

İşte en iyi AI tarayıcılarının hızlı bir karşılaştırması. 📊

Araç En uygun olduğu durumlar En iyi özellikler Fiyatlandırma* Comet Öğrenciler, analistler ve araştırma odaklı takımlar için doğrulanmış kaynaklarla AI destekli araştırma ve derin web keşfi Birden fazla web sayfasının AI özetleri, ses tabanlı sorgular ve akıllı sekme oturumu yönetimi Ücretsiz ChatGPT Atlas Bilgi çalışanları, yaşam boyu öğrenenler ve eğitimciler için bağlam farkındalıklı tarama Sayfa bağlamını algılayan, oturumlar arasında kalıcı belleğe sahip ve akıllı içerik üretimi sunan tarayıcı içi AI sohbeti Ücretsiz Brave Güvenlik bilincine sahip kullanıcılar ve web profesyonelleri için içerik korumalı, gizlilik öncelikli tarama Yerleşik AI özetleme ve çeviri, anında sayfa açıklamaları ve komutlarla temizleme Ücretsiz; Ücretli planlar beş kullanıcı için aylık 14,99 $'dan başlar Microsoft Edge Kurumsal takımlar, BT departmanları ve Windows kullanıcıları için Microsoft ekosistem erişimi ve verimlilik araçlarıyla kurumsal kullanıma hazır tarama Çapraz tablo analizi, AI destekli yazma ve kodlama, ses ve görüntü girişi desteği Ücretsiz Sigma AI Tarayıcı Profesyoneller ve dijital minimalistler için dikkat dağınıklığını önleme, derin arama ve bağlamsal Çalışma Alanları ile odaklanmış tarama Otomasyonlu form doldurma ve ödeme akışları, makbuzlardan veya tablolardan elektronik tablolara veri aktarımı Ücretsiz Arc Tasarımcılar, ürün takımları ve yaratıcı profesyoneller için görsel sekmelerle yaratıcı tarama Çoklu görevler ve bağlamsal Çalışma Alanları için bölünmüş ekran taramaya sahip, kenar çubuğu öncelikli sekme düzeni Ücretsiz Dia Hız, öğrenciler ve günlük kullanıcılar için hafif performans ve hızlı ş akışları için optimize edilmiş AI destekli tarama Çoklu sekme içerik karşılaştırması, içerikten doğrudan görev oluşturma ve birleştirilmiş web arama sonuçları Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlar Opera Sosyal medya kullanıcıları, oyuncular ve içerik keşfedicileri için entegre mesajlaşma ve modüler kenar çubukları ile gezinme Anlık kenar çubuğu AI sohbeti veya komut satırı erişimi, çeviri ve komut tabanlı görüntü oluşturma Ücretsiz

🔍 Biliyor muydunuz? WorldWideWeb (daha sonra "Nexus" olarak yeniden adlandırıldı) adlı ilk web tarayıcısı, 1990 yılında CERN'de Tim Berners-Lee tarafından bir NeXT bilgisayarda geliştirildi.

En iyi AI tarayıcılarında nelere dikkat etmelisiniz?

İşte bir web tarayıcısında öncelik vermeniz gereken bazı AI özellikleri:

Bağlam farkındalıklı AI yardımı: Web sayfalarının içeriğine ve tarama geçmişinize dayalı özetler, içgörüler ve öneriler sunar

Çoklu sekme algılama: Açık sekmelerdeki bilgileri izleyip birbirine bağlantı kurarak Açık sekmelerdeki bilgileri izleyip birbirine bağlantı kurarak bağlam değiştirmeyi azaltır

Görev ve ş Akışı entegrasyonu: Bağlantıları, ekran görüntülerini ve notları doğrudan proje veya verimlilik araçlarına kaydetmenizi sağlar

Özelleştirilebilir AI özellikleri: Ş akışınıza uyum sağlamak için farklı AI modelleri, sesli komutlar ve otomasyon ayarları gibi seçenekler sunar

Gerçek zamanlı arama ve içerik oluşturma: Tarayıcıdan çıkmadan yanıtlar, araştırmalar ve içerik oluşturma imkanı sunar

🔍 Biliyor muydunuz? Mosaic tarayıcısı (1993'te piyasaya sürüldü), metin ve görüntüleri satır içi olarak görüntüleyen ilk grafik tarayıcılardan biri olması ve web'i çok daha kullanıcı dostu hale getirmesi nedeniyle internet patlamasının tetikleyicisi olarak kabul edilir.

En İyi 8 AI Tarayıcı

İşte günlük tarama deneyimini akıllı ve verimli bir ş Akışa dönüştürmek için yapay zekayı kullanan en iyi tarayıcılar.

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırmaya dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler; bu sayede önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. İşte ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

1. Comet by Perplexity AI (Tarayıcı içinde hafif AI ajanlarını çalıştırmak için en iyisi)

Comet aracılığıyla

Comet, Chrome'un tanıdık arayüzünü bağlamsal akıl yürütme yeteneğine sahip akıllı bir asistanla sorunsuz bir şekilde birleştiren, yapay zeka destekli bir komuta merkezidir. Bir sonraki adımlarınızı tahmin ederek, birden fazla kaynağı karşılaştırmanıza yardımcı olarak ve incelikli bakış açılarını keşfederek verimlilik için yapay zekayı kullanır.

Ayrıca, AI tarayıcı, içeriği nasıl keşfettiğinizi ve internette nasıl gezindiğinizi öğrenerek size özel ş akışınıza uyum sağlar. Bu bağlam, alışkanlıklarınıza göre uyarlanmış sonraki adımları, kısayolları ve ş akışı optimizasyonunu önermesini sağlar.

Comet'in en iyi özellikleri

Takvimler ve e-posta platformlarıyla entegre ederek tarama oturumunuzdan doğrudan toplantı planlayın

AI destekli alışveriş asistanı ile web sitelerinde fırsatları bulun, ürünleri karşılaştırın ve stok durumunu kontrol edin

Sayfalar arasında gezinmek, akıllı aramalar yapmak ve ş akışlarını tetiklemek için sesli komutlara erişin

Her sayfayı tek tek açmadan birden fazla sekme veya tüm oturumlar için AI özetleri oluşturun

Comet'in sınırlamaları

Masaüstü ve mobil cihazlar arasında geçmiş, yer imleri veya oturumlar için cihazlar arası senkronizasyon yok

Çok geniş izinler gerektirir (ekran, çerezler, tarama etkinliği), bu da bankacılık gibi hassas görevler için gizlilik endişelerini artırır

Comet fiyatlandırması

Ücretsiz

Comet puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Comet hakkında ne diyor?

İşte bir Reddit kullanıcısının paylaşımı:

Bugün Comet Tarayıcısını kullandım. Kısa yorumum: iyi, ama benim için henüz olağanüstü bir şey değil. YouTube Music çalma listelerimi Spotify'a aktararak orada bir kopyasını oluşturmak için denedim, ancak bunu yapamadı. Ayrıca, daha karmaşık görevleri denediğimde çok fazla gecikme yaşandı. […]

Bugün Comet Tarayıcı'yı kullandım. Kısa yorumum: iyi, ama benim için henüz olağanüstü bir şey değil. YouTube Music çalma listelerimi Spotify'a aktararak orada bir kopyasını oluşturmak için denedim, ancak bunu yapamadı. Ayrıca, daha karmaşık görevleri denediğimde çok fazla gecikme yaşandı. […]

🧠 İlginç Bilgi: Tarayıcı sekmenizde gördüğünüz favicon adı verilen küçük site simgesi, ilk olarak Mart 1999'da Internet Explorer 5 tarafından desteklenmeye başlandı. Başlangıçta tarayıcının "Favoriler" menüsünde kullanılıyordu ve bir sayfa için kaç kişinin yer imlerine eklediğini tahmin etmeye yardımcı oluyordu.

2. ChatGPT Atlas (Görsel, harita tarzı araştırma keşfi için en iyisi)

ChatGPT Atlas aracılığıyla

ChatGPT Atlas, tarayıcıyı aktif bir düşünme ortağı olarak yeniden tasarlıyor. Neye baktığınızı ve neden baktığınızı anlayan kalıcı bir kenar çubuğu aracılığıyla ChatGPT'yi doğrudan tarama deneyimine entegre ediyor.

Sayfalar arasında gezinirken, içeriği gerçek zamanlı olarak yorumlar, uzun makaleleri özetler, ürün özelliklerini karşılaştırır, veri yoğun raporları inceler ve akışınızı kesintiye uğratmadan karmaşık soruları yanıtlar.

Arayüze doğrudan entegre edilmiş gizlilik denetimleri sayesinde, tarayıcının neyi göreceğini, neyi hatırlayacağını veya neyi sileceğini siz seçersiniz. Bu da Atlas'ı, ş akışlarına akıllı desteğin gizlice entegre edilmesini isteyen profesyoneller için mükemmel bir seçenek haline getirir.

ChatGPT Atlas'ın en iyi özellikleri

Tarayıcı Hatıraları 'nı kullanarak seçtiğiniz bilgileri ve tercihleri kaydedin, gelecekte daha alakalı öneriler alın

Ajan Modu 'nu etkinleştirerek AI'nın tam imleç kontrolüyle çok adımlı görevleri gerçekleştirmesini sağlayın

İstediğiniz yeri vurgulayarak içeriği doğrudan yerinde yeniden yazın, yeniden ifade edin veya genişletin

Atlas'ın neleri görebileceğini, saklayabileceğini veya silebileceğini belirlemek için ayrıntılı gizlilik kontrollerini yönetin

ChatGPT Atlas sınırlamaları

Agent Mode güvenilir değildir, sık sık arıza verir veya sepete öğe eklemek ya da restoran rezervasyonu yapmak gibi basit görevleri tamamlamak uzun zaman alır

Komut tarzı arayüzü ve "sihirli kelimeler" keşfedilebilirliği azaltır; kullanıcılar basit tıklamalar ve bağlantılar yerine komutları tahmin etmek zorundadır

ChatGPT Atlas fiyatlandırması

Ücretsiz

ChatGPT Atlas puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar ChatGPT Atlas hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı deneyimini paylaştı:

Bir süredir AI tarayıcılarını deniyorum. İlk izlenimlerime göre, Atlas'ı kullanmak daha doğal geliyor. Muhtemelen bir süre daha onu kullanmaya devam edeceğim. Süper minimalist, zarif ve kullanımı daha doğal hissettirmesini ÇOK SEVİYORUM. […] Pil tüketimi çok fazla. RAM'den bahsetmiyorum, enerjiden bahsediyorum – şu ana kadar RAM kullanımı Chrome ile karşılaştırılabilir düzeyde.

Bir süredir AI tarayıcılarını deniyorum. İlk izlenimlerime göre, Atlas'ı kullanmak daha doğal geliyor. Muhtemelen bir süre daha onu kullanmaya devam edeceğim. Süper minimalist, zarif ve kullanımı daha doğal hissettirmesini ÇOK SEVİYORUM. […] Pil tüketimi çok fazla. RAM'den bahsetmiyorum, enerjiden bahsediyorum – şu ana kadar RAM kullanımı Chrome ile karşılaştırılabilir düzeyde.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %44'ü tarama yaparken 1-5 sekmeyle yetiniyor, ancak %8'i 31'den fazla sekmeyle "kaos modunda" yaşıyor. Her zaman kasıtlı olmasa da, en iyilerimizin bile başına gelir: beyin fırtınası için bir Miro pano, SOP için bir Google Dokümanlar belgesi, bir proje yönetimi sekmesi ve ardından ekstra destek için ChatGPT. 👀 Ancak uygulamalar veya pencereler arasında her geçiş, " toggle tax" olarak bilinen, zihinsel bant genişliğinizi azaltan ve kendinizi dağınık hissetmenize neden olan gizli bir zihinsel yükü beraberinde getirir. ClickUp ile tüm araçlarınızı tek bir yerde toplayabilirsiniz: Beyaz Tahtalar, belgeler, görevler, web araması, ChatGPT, Gemini ve Claude gibi AI modelleri ve daha fazlasını tek bir Converged AI Çalışma Alanı altında bir araya getirin. Artık bağlam değiştirmeyi bırakıp o fazladan sekmeleri sonsuza kadar kapatmanın zamanı geldi!

3. Brave (Sayfa içi AI özetleri ile gizli gezinme için en iyisi)

Brave aracılığıyla

Brave, baştan sona gizliliği ön planda tutarak AI entegrasyonuna temelde farklı bir yaklaşım sergiliyor.

AI asistanı Leo, hesap, oturum açma veya eğitim gerektiren Brave’in gizlilik odaklı ekosisteminde çalışır. Her web sayfasının üzerinde görünmez bir katman gibi davranır ve faaliyetlerinizi ifşa etmeden metni yorumlamaya, uzun belgeleri özetlemeye veya yeni içerik oluşturmaya hazırdır.

Leo, PDF'ler, Google Dokümanlar, E-Tablolar ve hatta resimler gibi sayfa üzerindeki gerçek materyallerle çalışabilme özelliği sayesinde, dosya yüklemenize veya araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan anında içgörüler elde etmenizi sağlar. Tarama yaparken, karmaşık fikirleri açıklamasını, metni çevirmesini, anahtar noktaları özetlemesini veya bağlam içinde tamamen yeni içerik oluşturmasını isteyebilirsiniz.

Brave'in en iyi özellikleri

Anında, sayfaya özel yardım almak için Leo'yu doğrudan adres çubuğundan veya kenar çubuğundan çağırın

Brave Talk ile oturum açmanıza gerek kalmadan doğrudan tarayıcıdan video görüşmeleri ve yayınlar başlatın

Sohbetlerinizde veri saklama, oturum açma gereklilikleri veya model eğitimi olmadan tam gizlilik sağlayın

Birden fazla model arasında geçiş yapın veya özel AI performansı için kendi modelinizi kullanın

Kaynakları belirtilmiş gerçek zamanlı bilgi özetleri için Brave Search’ün Ask Brave yanıtlarına erişin

Brave'in sınırlamaları

Aşırı reklam ve izleyici bloku, bazı sitelerin çalışmasını engelleyebilir ve kullanıcıların bu sitelerin düzgün çalışması için Shields'ı manuel olarak devre dışı bırakmasını gerektirebilir

Brave Rewards, kayıt olan kullanıcıların verilerini izleyebilir; bu da söz konusu kullanıcılar için gizlilik avantajlarını azaltır

Brave fiyatlandırması

Ücretsiz

Brave VPN: Aylık 9,99 $

Brave Search Premium: Aylık 3 $

Leo AI Premium: Beş kullanıcı için aylık 14,99 $

Brave Talk Premium: Aylık 7 $

Brave puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Brave hakkında ne diyor?

G2 incelemesindeki bir yorumda şöyle deniyor:

Brave'de en çok sevdiğim şey, gizlilik ve güvenliğe verdiği büyük önem. İzleyicileri ve rahatsız edici reklamları otomatik olarak blokluyor, bu da tarama deneyimini çok daha temiz ve hızlı hale getiriyor. [.] En büyük dezavantajı ise, bazı web sitelerinin Brave'in sıkı reklam ve izleyici engelleme özelliği ile her zaman mükemmel şekilde çalışmaması; bu da zaman zaman kalkanları devre dışı bırakmamı gerektiriyor.

Brave'de en çok sevdiğim şey, gizlilik ve güvenliğe verdiği büyük önem. İzleyicileri ve rahatsız edici reklamları otomatik olarak engelliyor, bu da tarama deneyimini çok daha temiz ve hızlı hale getiriyor. [.] En büyük dezavantajı ise, bazı web sitelerinin Brave'in sıkı reklam ve izleyici engelleme özelliği ile her zaman mükemmel şekilde çalışmaması; bu da zaman zaman kalkanları devre dışı bırakmamı gerektiriyor.

🔍 Biliyor muydunuz? 1999'da piyasaya sürülen Dillo gibi ultra hafif tarayıcılar var. Bu tarayıcılar, hız ve erişilebilirlik için ağır komut dosyalarını göz ardı ederek, çok eski donanımlarda ve çevirmeli bağlantılarda bile çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

4. Microsoft Edge (Windows görevlerinde AI desteği için en iyisi)

Microsoft Edge aracılığıyla

Microsoft Edge, doğrudan tarayıcı içinden internette gezinmenize, iş yapmanıza ve araştırma yapmanıza yardımcı olur. Çoklu sekme algılama özelliği, ş akışınızdan kopmadan bağlamı anlamanıza ve anında yanıt vermenize yardımcı olur.

Copilot modu ayrıca ses, görüntü ve dosya yüklemelerini de destekler; böylece sorunlarınızı anlatabilir, görüntüler oluşturabilir, belgeleri özetleyebilir ve hatta kod yazarken veya iş dosyalarını yönetirken yardım alabilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş günlük özetler, yerleşik gizlilik denetimleri ve Microsoft 365 ile sorunsuz entegrasyonlar, Edge'i yoğun araştırma yüklerini ve kurumsal düzeydeki görevleri yöneten kullanıcılar için ideal hale getirir.

Microsoft Edge'in en iyi özellikleri

Yanıtların derinliğini ve stilini özelleştirmek için Yaratıcı , Dengeli ve Derin Araştırma modları arasında geçiş yapın

Kenar çubuğundan görseller oluşturun, kod yazın veya e-postalar, raporlar ve sosyal medya için içerik oluşturun

Copilot Voice ve Vision 'ı kullanarak görevler hakkında konuşun veya ekrandaki içeriğin gerçek zamanlı yorumlarını alın

Tetikleyici olarak adres çubuğunda @Copilot yazarak veya klavye kısayolunu kullanarak Copilot'u etkinleştirin

Microsoft Edge'in sınırları

Diğer modern tarayıcılara kıyasla temel ve sınırlı özelliklere sahip olduğu için genellikle son çare veya yedek tarayıcı olarak kullanılır.

Belirli görevler veya komut dosyaları sırasında ara sıra yaşanan donma veya kilitlenme sorunları, yeniden başlatmaya veya başka bir tarayıcıya geçmeye neden oluyor

Microsoft Edge fiyatları

Ücretsiz

Microsoft Edge puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Edge hakkında ne diyor?

Bir yorumcunun da belirttiği gibi:

İnce renk kullanımı, sakin ve zarif bir atmosfer yaratarak tarayıcıya birinci sınıf bir kalite hissi veriyor. […] Kenar çubuğunun ekranı kesmesi nedeniyle, daha küçük ekranlarda gezinme daha az net hissedilebilir.

İnce renk kullanımı, sakin ve zarif bir atmosfer yaratarak tarayıcıya birinci sınıf bir kalite hissi veriyor. […] Kenar çubuğunun ekranı kesmesi nedeniyle, daha küçük ekranlarda gezinme daha az net hissedilebilir.

5. Sigma AI Tarayıcı (Tarama sırasında yan yana AI ş akışları için en iyisi)

Sigma AI Tarayıcı aracılığıyla

Sigma AI Tarayıcı, sizin adınıza oturum açabilen, gezinebilen ve web görevlerini tamamlayabilen, cihaz üzerinde çalışan gizli bir aracı görevi görür ve kendisini otonom bir eylem motoru olarak pozisyonlandırır.

Bir oteli kontrol etmek, gösterge panelinden veri aktarmak veya gelen kutunuzu temizlemek gibi ne istediğinizi tarif edin; ajan, her tıklamayı, form doldurmayı ve filtre seçimini doğrudan ilgili web sitelerinin içinde halleder.

Bu "önce uygulama" yaklaşımı, Sigma'yı manuel web akışlarından ve tekrarlayan görevlerden bıkmış kullanıcılar için özellikle cazip hale getiriyor. Sigma, bellek, bağlam ve tarayıcı otomasyon araçlarıyla çok adımlı eylemleri gerçekleştirir.

Sigma AI Tarayıcısının en iyi özellikleri

Agentic Workflows ile eylemleri otomatikleştirin, görevleri alt görevlere bölün ve bunları doğrudan web siteleri içinde tamamlayın

Bellek Tabanlı İşlemler 'i gerçekleştirerek ayrıntıları (tercihler, geçmiş girdiler veya hesap bilgi gibi) geri çağırın ve bunları otomatik olarak uygulayın

Veri Çıkarma Araçları ile verileri ayıklayarak makbuzları, tabloları veya yapılandırılmış bilgileri elektronik tablolara aktarın

Akıllı Planlama ile takvimleri yöneterek toplantı zaman aralıklarını belirleyin, davetiyeler gönderin ve etkinlikleri tüm platformlarda güncelleyin

Sigma AI Tarayıcı sınırlamaları

Bazı kurulumlarda AI, web sitelerini veya harici URL'leri doğrudan ziyaret edemez veya tarayamaz

Bazı kullanıcılar, uzantıların hiç güvenilir şekilde çalışmadığını bildiriyor

Sigma AI Tarayıcı fiyatlandırması

Ücretsiz

Sigma AI Tarayıcı puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Sigma AI Tarayıcı hakkında ne diyor?

İşte bir kullanıcının görüşü:

SigmaOS fikrini beğeniyorum, ancak bana uygun değil. […] SigmaOS, tüm işlerinizi tek bir pencerede tutmanızı ve farklı Çalışma Alanları’na sahip profiller arasında geçiş yapmanızı istiyor. Benim için bu şekilde bağlam değiştirmek, akışımı bozuyor.

SigmaOS fikrini beğeniyorum, ancak bana uygun değil. […] SigmaOS, tüm işlerinizi tek bir pencerede tutmanızı ve farklı Çalışma Alanları’na sahip profiller arasında geçiş yapmanızı istiyor. Benim için bu şekilde bağlam değiştirmek, akışımı bozuyor.

🧠 İlginç Bilgi: SlipKnot adlı bir tarayıcı, Kasım 1994'te Windows için piyasaya sürüldü ve bir Unix uzak terminalini kandırarak sayfaları işleyip bunları PC'ye göndererek, bazı büyük ve tanınmış tarayıcılardan önce etkili bir grafik web deneyimi sunuyordu.

6. Arc (AI desteği ile düzenli ve minimalist sekme yönetimi için en iyisi)

Arc aracılığıyla

Arc, alışkanlıklarınız, rutinleriniz ve projeleriniz etrafında şekillendirilmiş, Chromium tabanlı bir AI tarayıcısıdır. Her şeyi, daha çok bir komuta merkezi gibi davranan bir kenar çubuğuna taşır.

Alanlar ve Profiller, pencereleri yönetmenize gerek kalmadan iş, okul, hobiler ve kişisel tarama arasında kolayca ayrım yapmanızı sağlar. Bölünmüş Görünüm, iki siteyi veya aracı yan yana incelemenizi sağlarken, Temalar ş akışınıza uygun görsel ortamlar yaratır.

Arc Max'ın verimliliği artıran özelliklerinden yararlanmak için tüm AI özelliklerini veya seçtiğiniz özellikleri etkinleştirebilirsiniz.

Arc Tarayıcı ile Brave'i karşılaştırdığınızda, Arc daha net sekme adları, daha akıllı dosya adlandırma ve her şeyi bir araya getiren sezgisel bir komut çubuğu ile tarama deneyiminizi geliştirir.

Arc'ın en iyi özellikleri

5 Saniyelik Önizleme ile sayfaları önizleyin ve bağlantıyı açmadan içinde ne olduğunu görün

Komut Çubuğu'ndan ChatGPT'yi çağırarak sorular sorun, özetler oluşturun veya hızlı açıklamalar alın

Mini Oynatıcı 'yı etkinleştirerek tarama yaparken ses ve video oynatın

Tidy Tab Başlıkları ile sabitlenmiş sekmelerin başlığını netlik sağlamak için otomatik olarak yeniden adlandırarak Çalışma Alanınızı düzenleyin

Tidy Downloads ile indirmelerinizi sıralayın, dosyaları akıllıca yeniden adlandırın ve klasörlerinizi düzenli tutun

Arc sınırlamaları

Sekmelerin zorla otomatik olarak arşivlenmesi (maksimum 30 gün, genellikle ön tanımlı olarak 12 saat) can sıkıcı olabilir

Daha fazla RAM ve kaynak tüketir, bu da cihazlarda ağırlık hissi yaratır

Arc fiyatlandırması

Ücretsiz

Arc puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Arc hakkında ne diyor?

Bir Redditor bunu şöyle özetledi:

Aslında gerçekten çok beğendim. Dikey sekmelere bu kadar odaklanmalarını ve ş Akışının rahatlığını seviyorum. Ancak Windows'ta benim için hatalı çalışıyor ve bazı temel fonksiyonların eksik olması can sıkıcı (ancak bunların ekleneceğini tahmin ediyorum).

Aslında gerçekten çok beğendim. Dikey sekmelere bu kadar odaklanmalarını ve ş Akışının rahatlığını seviyorum. Ancak Windows'ta benim için hatalı çalışıyor ve bazı temel fonksiyonların eksik olması can sıkıcı (ancak bunların ekleneceğini tahmin ediyorum).

7. Dia (Geliştirici odaklı AI hata ayıklama ve kod analizi için en iyisi)

via Dia

Dia tarayıcısı, açık sekmelerinizi okur, önceki oturumların bağlamını hatırlar ve sizi mod değiştirmeye zorlamadan arama, sohbet ve görev yürütme arasında geçiş yapabilir.

Tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirmek, AI'nın üslubunu ve yazım stilini şekillendirmek ve tarama alışkanlıklarınıza uygun küçük ş Akışları oluşturmak için "beceriler" oluşturabilirsiniz.

Asistan, aynı anda birden fazla sekmeyi tarayabilir, raporlar oluşturabilir veya tek bir konu içinde belgeleri ve tabloları analiz edebilir. Ayrıca Chromium üzerine kurulduğu için, alıştığınız tüm uzantılara ve uyumluluğa sahip olmaya devam edersiniz.

Dia'nın en iyi özellikleri

PDF'leri, Google Dokümanlar'ı, E-Tablolar'ı ve web sayfalarını başka bir yere yüklemeden doğrudan tarayıcıda özetleyin

Açık sekmelerinizi ve son etkinliklerinizi zaten anlayan yapay zeka kullanarak e-postalar, raporlar ve belgeler hazırlayın

Geleneksel URL alanının yerine entegre edilmiş AI çubuğu ile sohbet ve arama arasında anında geçiş yapın

AI'nın daha önce araştırdığınız veya üzerinde çalıştığınız konuları hatırlaması için oturumlar arasında bağlamı aktarın

Dia sınırlamaları

Bitwarden uzantısı ve şifre anahtarı kimlik doğrulama sorunlu

Favoriler çubuğu, klavye kısayolları ve klasik sekme davranışları gibi bazı standart tarayıcı özellikleri eksik

Dia fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $

Dia puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Dia hakkında ne diyor?

Bir yorumcunun paylaştığı gibi:

Sonunda bekleyiş sona erdi. Dia geldi ve muhteşem, kullanışlı ve Arc'tan daha hızlı. Pimleri ve dikey sekmeleri o kadar çok özlüyorum ki onu ön tanımlı tarayıcım olarak ayarlayamıyorum, ama dürüst olmak gerekirse, performans artışı — özellikle dikey sekmelerle — geçiş yapmaya neredeyse değer kılıyor. […] Daha çok verimliliğe odaklanmış kullanıcılar için niş bir tarayıcı gibi hissettiriyor.

Sonunda bekleyiş sona erdi. Dia geldi ve muhteşem, kullanışlı ve Arc'tan daha hızlı. Pimleri ve dikey sekmeleri o kadar çok özlüyorum ki onu ön tanımlı tarayıcım olarak ayarlayamıyorum, ama dürüst olmak gerekirse, performans artışı — özellikle dikey sekmelerle — geçiş yapmaya neredeyse değer kılıyor. […] Daha çok verimliliğe odaklanmış kullanıcılar için niş bir tarayıcı gibi hissettiriyor.

8. Opera (Tarama sırasında hızlı, yerleşik AI yanıtları için en iyisi)

Opera aracılığıyla

Aria, Opera'yı metni vurguladığınız, bir sekme açtığınız veya bir kısayola bastığınız anda yardıma hazır bir tarayıcıya dönüştürür. Hesap gerektirmeden gerçek zamanlı web yanıtları verir, görseller oluşturur, içeriği çevirir ve hatta sekme düzeyinde işlemler gerçekleştirir.

Ayrıca yüklenen görselleri anlar, cevapları sesli olarak okur ve herhangi bir metin parçasını seçtiğinizde daha ayrıntılı açıklamalar sunar.

WhatsApp, Slack ve Facebook Messenger gibi mesajlaşma uygulamaları entegre edilmiştir. Dahası, yazılan komutlar aracılığıyla sekmeleri gruplandırarak, kapalı olarak bırakarak, sabitleyerek veya kaydederek otomatik olarak düzenlemenize olanak tanır.

Opera'nın en iyi özellikleri

Ctrl+/ (Cmd+/) komut satırı, kenar çubuğu sohbeti veya mobil hızlı arama kısayollarıyla AI'ya anında erişin

Imagen 2 tarafından desteklenen metin komutlarını kullanarak ücretsiz olarak görseller oluşturun; oturum açtığınızda günlük sınırlar artar

My Flow ile bilgisayarınız ve telefonunuz arasında dosya, bağlantı ve notları güvenli bir şekilde paylaşın

Hızlı genel bakışlar ve anahtar noktalar için Sayfa Bağlamı modunu kullanarak web sayfalarını özetleyin

Akıllı Vurgulama özelliği sayesinde seçili metni veya sayfaların tamamını 50'den fazla dile çevirin

Yerleşik reklam bloklama ve VPN ile güvenli bir şekilde gezin

Opera'nın sınırlamaları

Aria AI, rahatsız edici ve ısrarcı olabilir; bazen kullanıcılar onu devre dışı bıraksalar bile etkinleşebilir

Bazen yanlış veya önyargılı içerik üretir

Opera fiyatları

Ücretsiz

Opera puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Opera hakkında ne diyor?

Capterra'daki bir yorumcu şunları paylaştı:

Opera, gelişmiş gizlilik için yerleşik VPN ve reklam engelleyici ile hızlı ve hafif bir tarama deneyimi sunar. […] Bazı web siteleri, diğer tarayıcılara kıyasla Opera'da düzgün görüntülenmez ve bu da uyumluluk sorunlarına yol açar. Ayrıca, çok sayıda sekme kullanıldığında ara sıra çökme veya yavaşlama yaşanabilir.

Opera, gelişmiş gizlilik için yerleşik VPN ve reklam engelleyici ile hızlı ve hafif bir tarama deneyimi sunar. […] Bazı web siteleri, diğer tarayıcılara kıyasla Opera'da düzgün görüntülenmez ve bu da uyumluluk sorunlarına yol açar. Ayrıca, çok sayıda sekme kullanıldığında ara sıra çökme veya yavaşlama yaşanabilir.

🧠 İlginç Bilgi: Tarayıcıların bir bağlantıyı ziyaret edip etmediğinizi ortaya çıkarma yeteneği (bağlantı rengi değişimi olgusu), " tarih koklama" adı verilen bir izleme istismarı için kullanıldı. Büyük tarayıcıların ilk sürümleri, kodların bağlantı renklerini kontrol etmesine ve tarama geçmişinizi tahmin etmesine izin veriyordu.

ClickUp ile Web Tarayıcınızdaki İşlemleri Otomasyonla Gerçekleştirin

Arc, Comet ve Opera gibi AI tarayıcılarının ne kadar akıllı özelliklere sahip olduğunu gördünüz. Ancak sonuçta bunlar yine de sadece web tarayıcılarıdır. Daha hızlı arama yapabilir veya sayfaları özetleyebilirsiniz, ancak görevler, belgeler, proje yönetimi, takım iletişimi ve otomasyon için yine de ayrı araçlara ihtiyacınız vardır.

İş yükünün artmasının sebebi de budur.

"İş için her şeyi içeren uygulama" olan ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getirir; bunların tümü, daha hızlı ve daha akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

Tarayıcınızda, masaüstü bilgisayarınızda ve mobil cihazınızda işlediği için, 10 farklı uygulama arasında gidip gelmeden odaklanmaya devam edebilirsiniz.

Nasıl olduğunu görelim. 🤩

Herhangi bir sekmeden işinizi yakalayın

ClickUp'ın Chrome Uzantısı, araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan verimlilik sağlayan bir tarama deneyimi sunar.

Örneğin, çevrimiçi olarak önemli bir şey bulduğunuzda, hiçbir şeyin kaybolmaması için web sayfası bağlantısıyla anında bir ClickUp görevi oluşturabilirsiniz.

Ayrıca ekran görüntüleri alabilir, notlarla işaretleyebilir ve hızlı bir bağlam sağlamak için görevlere ekleyebilirsiniz. Gelen kutunuzdan çalışıyorsanız, e-postaların tamamını görevlere ekleyebilir veya hatta tek bir tıklamayla yeni görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece takip işlemlerini daha kolay yönetebilirsiniz. Uzantıya ClickUp Proje Zaman Takibi de dahildir.

ClickUp Chrome Uzantısı ile fikirlerinizi hızlıca not alın ve içeriği ClickUp Çalışma Alanınızda kaydedin

Guadalajara Ulusal Ticaret, Hizmetler ve Turizm Odası'nın İdari Koordinatörü Christian Gonzalez, ClickUp'ı kullanma deneyimlerini paylaşıyor:

İş zekası platformlarını, otomasyonlu e-posta araçlarını entegre ederek ve KPI'ları, formları, süreç belgelerini ve bağımlılıkları tek bir uygulamada (ClickUp) depolayarak departmanlarımızın tüm süreçlerini basitleştiriyoruz.

İş zekası platformlarını, otomasyonlu e-posta araçlarını entegre ederek ve KPI'ları, formları, süreç belgelerini ve bağımlılıkları tek bir uygulamada (ClickUp) depolayarak departmanlarımızın tüm süreçlerini basitleştiriyoruz.

Görev akışınızı otomasyonla otomatikleştirin

ClickUp Otomasyonları, çalışma alanınızdaki rutin işleri halletmenize yardımcı olur, böylece görevler sürekli manuel güncellemeler yapılmasına gerek kalmadan ilerler. Tetikleyiciyi seçtiğiniz ve eylemi belirlediğiniz basit eğer bu, o zaman şu kuralları ayarlayabilirsiniz; gerisini ClickUp halleder.

ClickUp Otomasyonları ile iş akışınızı otomatikleştirmek için özel tetikleyiciler ayarlayın

En iyi yanı ise, otomasyonların ş akışınızda diğer araçlarla bağlantınızı sürdürmenize yardımcı olmasıdır.

Zapier, Make veya diğer entegrasyonlara webhook'lar göndererek verileri binlerce uygulamaya otomatik olarak aktarabilirsiniz. Bu, ClickUp'ta bir güncelleme olduğunda, sekmeler arasında geçiş yapmadan başka bir yerde bir tetikleyiciyi tetikleyebileceğiniz anlamına gelir.

AI Chrome Uzantısı, bu konuda güçlü bir başlangıç noktası olur. Görevler ClickUp'a geldiğinde, bunları düzenlemek, ekip arkadaşlarını bilgilendirmek veya alanları otomatik olarak güncellemek için otomasyon ayarlayabilirsiniz; böylece siz taramaya devam ederken her şey yolunda gider.

Diyelim ki QA test uzmanınız bir web uygulamasını incelerken bir hata tespit etti. Bir ekran görüntüsü alıyor ve Chrome Uzantısı'nı kullanarak bir görev oluşturuyor.

Buradan, Otomasyonlar anında:

Bunu bir hata olarak etiketleyin

Mühendislik sprintine taşıyın

Bir geliştirici atayın

GitHub sorunu oluşturun

Sorun bağlantısını görevye geri gönderin

Buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

Her tıklamaya AI'yı taşıyın

ClickUp Brain, daha akıllı ve hızlı iş yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli entegre bir asistandır.

Bu bağlantılı yapay zeka, görevlerinizin, belgelerinizin ve konuşmalarınızın bağlamını anlar; böylece sekmeler veya dosyalar arasında arama yapmanıza gerek kalmadan anında yanıtlar, özetler veya eylem öğeleri elde edebilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak müşteri görüşmelerinin öncelikler ve sorumlularla birlikte anlık özetlerini alın

Kurumsal Arama

ClickUp Brain’in Kurumsal Arama özelliği, Google Drive, GitHub, Figma ve daha fazlası gibi günlük olarak kullandığınız araçlarda çalışır. Böylece, en son teknik belgeye veya sürüm geçmişine ihtiyacınız olduğunda, sonuçlar doğrudan ClickUp’ta görüntülenir.

Kurumsal Arama hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyin:

AI masaüstü yardımcısı

İşleriniz ClickUp uygulamasının ötesine geçtiğinde, ClickUp Brain MAX de sizinle birlikte gelir. Herhangi bir web sayfasını özetlemek, sesli notları metne dönüştürmek ve dijital ayak izinizden cevapları çıkarmak için evrensel bir AI masaüstü yardımcısı olarak tarayıcınızda veya masaüstünüzde bulunur.

AI masaüstü yardımcısı ClickUp Brain MAX ile daha hızlı iş yapın

Hatta önde gelen AI modelleri arasında gerçek zamanlı olarak geçiş yapabilirsiniz. Brain MAX, ChatGPT, Claude ve Gemini'yi içerir; böylece yaratıcı yazım, teknik açıklamalar veya kod oluşturma gibi elinizdeki görev için en iyi sonucu elde edebilirsiniz.

Yazmak sizi yavaşlatıyorsa, ClickUp Brain MAX'teki Talk to Text özelliği sayesinde doğal bir şekilde konuşarak arama yapabilir, görevler oluşturabilir veya ellerinizi kullanmadan içerik taslağı hazırlayabilirsiniz. Brain MAX, söylediklerinizi doğru bir şekilde metin olarak yazıya döker, bağlamı anlar ve siz akışta iken bir sonraki en iyi eylemi önerir.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %20'si, haftalarca 15'e kadar sekme açık tuttuklarını itiraf ediyor! Evet, haftalarca! Bu "zombi sekmeler" 🧟 belleği ve zihinsel alanı tüketir, görmezden gelinse bile sessizce odaklanmanızı bozar. Bu, bitmemiş ögelerin arka planda enerji tüketmesine neden olan klasik bir dikkat kalıntısıdır. ClickUp'ın yapay zeka destekli Enterprise Arama özelliği ile, o tarayıcı mezarlıklarından güvenle kurtulabilirsiniz. Önemli olan her şey, Çalışma Alanınızda ve entegre edilmiş üçüncü taraf araçlarda anında aranabilir. Hatta ClickUp'ın AI'sına geçen Cuma günkü toplantıda neler konuşulduğunu sorabilirsiniz, o da notları sizin için bulacaktır!

ClickUp ile Taramayı Gerçek İşe Dönüştürün

En iyi AI tarayıcıları içeriği özetler, sekme yükünü azaltır, küçük görevleri otomasyonla gerçekleştirir ve işlerinizi aksatmadan devam etmenizi sağlar.

Ancak en akıllı tarama deneyimine sahip olsanız bile, işiniz yine de projeler, görevler, mesajlar ve belgeler arasında dağınık kalır. İşte sorun da burada başlar.

İş akışını tam anlamıyla tamamlamak için, görevlerinizi düzenli tutan, takım genelinde senkronizasyon sağlayan ve tarama bittiğinde üzerinde çalıştığınız her şeyi merkezileştiren birleşik bir AI Çalışma Alanı'na ihtiyacınız var.

ClickUp işte bunu yapıyor.

Daha akıllı, daha hızlı ve daha zahmetsiz bir çalışma alanı için bu AI tarayıcılarından herhangi birini ClickUp ile eşleştirin. ClickUp Chrome Uzantısı ile tek bir tıklamayla fikirlerinizi yakalayın, tekrarlayan işleri ClickUp Otomasyonlarına bırakın ve ClickUp Brain + Brain MAX'ı kullanarak bilgileri düzenli görevlere, belgelere ve bilgiye dönüştürün.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Bir AI tarayıcı, yapay zekayı doğrudan temel tarama deneyimine entegre eder. Sadece web sayfalarını yüklemekle kalmaz, içeriği okuyup yorumlayabilir, uzun makaleleri özetleyebilir, soruları yanıtlayabilir ve hatta komutlarınızı yerine getirebilir.

Evet, Comet veya ChatGPT Atlas gibi bazı AI tarayıcıları, kullanıcı adına sitelerde gezinme, formları doldurma ve çok adımlı ş akışlarını tamamlama yeteneğine sahip olduğunu iddia ediyor. Ancak bu otomasyonun kapsamı ve güvenilirliği, siteye, kullanıcı izinlerine ve tarayıcının tasarımına bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir.

Olabilir, ancak her zaman değil. Çoğu AI tarayıcısı, akıllı özellikleri etkinleştirmek için geleneksel tarayıcılardan daha geniş izinler (tarama geçmişine, çerezlere, oturum açma bilgilerine erişim vb.) ister. Bu erişim nedeniyle gerçek riskler vardır: bazıları, kötü niyetli kişilerin AI asistanını kandırarak veri sızdırmasına veya istenmeyen görevleri yerine getirmesine yol açabilecek güvenlik açıklarına işaret etmektedir.

Hem Comet hem de ChatGPT Atlas, AI ve Chromium temelleri üzerine inşa edilmiştir, ancak yaklaşımları ve özellik setleri farklıdır. Comet (Perplexity'den), araştırma, bağlam farkındalıklı gezinme, özetleme ve sekme/oturum düzenlemeye önem verir. ChatGPT Atlas (OpenAI'dan), arama çubuğuna entegre edilmiş bir sohbet robotu ile derinlemesine entegre AI yardımına odaklanır.

Çoğu AI tarayıcısı, daha yeni veya deneysel özelliklere dayanır; bu da onları yerleşik tarayıcılara göre daha az olgun hale getirir. Birçok kullanıcı için, özellikle gizlilik ve sağlamlık otomasyondan daha önemliyse, geleneksel tarayıcılar (veya bunların AI ile geliştirilmiş sürümleri) yeterli olabilir.