2025'te Sorunsuz Ekran Kaydı için 10 Screen Studio Alternatifi

Screen Studio, yüksek kaliteli video içeriğini hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmak için profesyonel bir ekran kayıt aracıdır. Bir süre benim favori programımdı.

Screen Studio'yu kısa demolar oluşturmak veya takımımla geri bildirim içeren videolar paylaşmak için kullanmaya başladığımda, bu araç hayatımı değiştirdi. Kamera karşısında kendime güvenmeye başladım ve minimum çabayla profesyonel videolar üretmeme yardımcı oldu.

Şimdi, video yapımında daha iyi iş çıkaran bazı Screen Studio alternatifleri ortaya çıktı. Bu yüzden, yükseltme zamanı gelmişti. Ancak, geçiş yapıp iş akışıma bir araç eklemeden önce, takımım ve ben saatlerce titiz bir araştırma yaptık

Araştırmamızın sonuçlarını bugün sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Daha yüksek kaliteli kayıt, daha kullanıcı dostu arayüzler ve daha yeni düzenleme özellikleri sunan Screen Studio alternatiflerinin bir listesini derledim.

Ancak unutmayın, araştırma bize ait; seçim ise size. Okumaya devam edin ve akıllıca seçim yapın.

Screen Studio alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Başlamadan önce, Screen Studio alternatifleri ararken dikkate almanız gereken faktörleri burada bulabilirsiniz:

Kullanım kolaylığı: Zor bir öğrenme süreci gerektirmeden kayıt ve düzenleme için kullanıcı dostu bir arayüze sahip alternatifleri değerlendirin. Basit kontroller ve gezinme özelliği sunan araçları arayın

Yüksek kaliteli kayıt : Saniyede 30 veya 60 kare hızında 1080p veya 4K çözünürlük gibi profesyonel kalitede videolar için yüksek çözünürlüklü kayıt seçenekleri sunan araçları seçin. İhtiyaçlarınıza uygun olarak MP4, MOV ve AVI gibi farklı biçimlerde kaydı desteklemelidir

Gerçek zamanlı düzenleme : Gerçek zamanlı düzenleme seçenekleri sunan araçları değerlendirin. Bu, oluşturma sürecini daha verimli hale getirmek için gerçek zamanlı olarak açıklama, metin, kaplama, web kamerası beslemeleri ve ses girişleri gibi değişiklikler yapabilmek anlamına gelir.

Paylaşım seçenekleri : YouTube ve diğer sosyal medya platformlarına doğrudan yükleme ve birçok biçimde dışa aktarma olanağı sunan araçları arayın

Verimlilik : Aracın sisteminizin performansını nasıl etkilediğini göz önünde bulundurun. Bilgisayarınızı çok yavaşlatmadan sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır

Fiyat: Fiyat planlarını karşılaştırarak aracın fiyat-performans açısından iyi bir değer sunup sunmadığını görün; gelişmiş özellikler veya abonelikler için ek maliyetler olup olmadığını küçük yazıları okuyun

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Screen Studio Alternatifi

İşte aralarından seçim yapabileceğiniz en iyi on Screen Studio alternatifi:

1. ClickUp (Ekran kaydetme ve işbirliği için en iyisi)

ClickUp, iş akışlarını kolaylaştırmak ve takım işbirliğini geliştirmek için tasarlanmış bir verimlilik ve proje yönetimi aracıdır. Proje ve görev yönetimim için zaten ClickUp kullanıyordum.

Ancak, Screen Studio alternatifi arayışım beni daha yakın bir yere yönlendirdi ve hayal kırıklığına uğratmadı. ClickUp Clips, platformlar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan ekran kayıtlarını kolayca oluşturmamı ve paylaşmamı sağlıyor.

Kaydet düğmesine basıyorum, ekranımı paylaşıyorum ve takımıma anında net talimatlar gönderiyorum — hepsi uzun bir yanıt yazmaktan daha hızlı. Bu, Loom'a harika bir alternatif olmasını sağlıyor ve tanıtım videoları yapmak için de kullanabilirsiniz.

ClickUp Clips ile yüksek kaliteli ekran kayıtları gönderin ve bunları takımınızla anında paylaşın

Clips'te en çok sevdiğim şey ise şudur: Bir klipteki herhangi bir bilgiyi ClickUp Görevleri'nde net ve eyleme geçirilebilir bir göreve dönüştürebilirim. Ardından bir sahip atayabilir ve görevi en alakalı proje alanına yerleştirebilirim. Bağlam için klibe mi ihtiyacınız var? Kolayca başvurabilmek için doğrudan görev açıklamasına ekleyin.

Ve hepsi bu kadar değil. Gelişmiş ve kullanıcı dostu AI asistanı ClickUp Brain, işi daha da eğlenceli hale getirir.

Klipleri otomatik olarak transkribe etmek için ClickUp Brain kullanıyorum, bu da demo videoların özet belgelerini hızlı bir şekilde göndermeme yardımcı oluyor. Ayrıntılı zaman damgaları ile kayıtları tarayarak bölümler arasında hızlıca gezinebilirsiniz. Kayıtlarınızdan klipleri ayıklayarak önemli bilgileri vurgulayın ve dağıtın.

ClickUp Brain, klipleri takımıma göndermenin tek olası dezavantajını da çözüyor: videolardan belirli bilgileri bulmak. Otomatik olarak transkripsiyonu yapılan klipler, anahtar kelimeleri aramayı kolaylaştırıyor. Transkripsiyona dayanarak, Brain'e video içeriği hakkında sorular sorabilir ve ihtiyacınız olan bilgileri çıkarabilirsiniz.

? Profesyonel İpucu: Yazarın bloğu vurduğunda ClickUp Brain'in AI Writer'ını kullanıyorum. YouTube'a yüklemek istediğim videolar için hızlı bir şekilde açıklamalar taslakları hazırlamama, metin eklememe ve altyazılar eklememe yardımcı oluyor.

İşbirliği, iş akışımın çok önemli bir parçası ve ClickUp bunu birçok yönden verimli hale getiriyor. Şablonlar, ClickUp'ın en sevdiğim özelliklerinden biri.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Video Prodüksiyon Şablonu ile Operasyonları Düzenleyin

Örneğin, ClickUp'ın Video Prodüksiyon Şablonu, videolarınızı hızlı ve etkili bir şekilde düzenler. Özel durumlar ve liste görünümleri, tüm proje ayrıntılarının kolayca erişilebilir olmasını sağlayarak her şeyi yapılandırılmış halde tutar. İşbirliği çok kolaydır. Takımınızı ve müşterilerinizi davet edin, görevler atayın, dosyaları paylaşın ve platform içinde her şeyi tartışın.

ClickUp, video prodüksiyon ve ekran kaydının yeteneklerini genişleten özellikler sunan en iyi Screen Studio alternatiflerinden biridir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Ekip içinde ekran videolarını hızlıca kaydedin ve paylaşın

ClickUp Brain ve AI yeteneklerinden yararlanarak Clips içinde bilgi arayın, kolayca transkripsiyon yapın veya anında kopyalar yazın

Çeşitli şablonlarla arayüzü özelleştirerek ş Akışınızı kolaylaştırın.

Hızlı kayıtlar için ClickUp Clips Chrome uzantısını kullanın

ClickUp Görevleri ile en karmaşık video prodüksiyon ş akışlarını bile yönetin

ClickUp sınırlamaları

En iyi şablon yapılandırmasını bulmak için bazı deneme ve hatalar gerekir

Ayarlanabilir görünümlerin alışması biraz zaman alıyor

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

2. Loom (Hızlı video mesajlaşma için en iyisi)

loom aracılığıyla

Loom, AI destekli video mesajlarını paylaşmak için popüler bir ekran kaydedicidir. Hızlı ve kolay iletişim için kaydedilen videoları bağlantılar aracılığıyla anında paylaşmama olanak tanır. Video mesajlarına emoji, yorum, görev ve CTA ekleyebilirim.

50'den fazla dilde transkript ve altyazı sayesinde, farklı zaman dilimlerinde bulunan uzak takımımla daha etkili bir şekilde etkileşim kurabiliyorum. Bir hata yaparsam, Loom kaydı geri sararak bazı kısımları yeniden yapmama olanak tanıyor, böylece mümkün olan en iyi sonucu elde edebiliyorum. Uzun yüklemeler veya karmaşık düzenleme süreçleri olmadan video mesajlar, eğitimler ve geri bildirim oturumları oluşturmak için mükemmel bir araç.

Loom'un en iyi özellikleri

Ekranınızı kaydedin ve bir bağlantı ile anında paylaşın

En iyi çekimi yapmak için kayıt sırasında geri sarın

Videolarınızı kimlerin izlediğini ve ne kadar süre izlediğini analiz edin

Loom sınırlamaları

Ücretsiz plan, video kayıtları için sınırlı depolama alanına sahiptir

Video düzenleme özellikleri diğer araçlara kıyasla sınırlıdır

Loom fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

İş: Oluşturucu başına aylık 15 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Loom puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (400+ yorum)

3. Tella (Kişiselleştirilmiş video oluşturma için en iyisi)

via Tella

Tella, benzersiz ve büyüleyici ekran kayıtlarının oluşturulmasını sağlar. Özelleştirmeye büyük önem veren, profesyonel görünümlü videolar oluşturmama yardımcı olan bir dizi şablon ve düzenleme özelliğine sahiptir. Ayrıca farklı efektler ve geçişler ekleyebilir, özelleştirilmiş arka planlar ekleyebilir ve markamı dahil edebilirim.

Tella, küçük, çalışılabilir segmentler oluşturmamı ve sonunda bunları sorunsuz bir şekilde bir araya getirmemi sağlıyor. Konuşmacı Notları özelliği, kayıt sırasında konudan sapmamamı sağlıyor. Tella'nın kullanıcı dostu arayüzü, videoları kişiselleştirmek için mükemmel bir seçenek.

En iyi özellikleri

Ekran kayıtlarınızı kişiselleştirmek için şablonlar ve özel arka planlar kullanın

Sezgisel düzenleme araçlarını kullanarak kırpın, kesin ve efektler ekleyin

Video segmentleri oluşturun ve daha sonra birleştirerek düzenleyin

Sınırlamaları belirtin

Bazı rakiplerine kıyasla daha az entegrasyon sunar

Sadece sınırlı bir deneme sürümü sunar

Henüz ayrıntılı analizler sunmuyor

Fiyatlandırma

Pro: Aylık 19 $

Premium: 49 $/ay

Takım: Özel fiyatlandırma

Tella puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

4. CleanShot (Yüksek kaliteli ekran görüntüleri ve kayıtlar için en iyisi)

via CleanShot

CleanShot, doğru görsel bilgileri hızlı bir şekilde üretip dağıtması gereken profesyoneller için esnek bir seçenektir. Fantastik GIF kayıt özellikleri ve sorunsuz bulut bağlantısı sunar.

Gerekli açıklamaları eklemek ve ekran görüntülerimin belirli alanlarını vurgulamak veya gizlemek için yerleşik düzenleyiciyi kullanmayı seviyorum. CleanShot, çarpıcı ürün videolarını kolayca oluşturmak istiyorsanız güçlü bir rakiptir.

Arka plan aracı, birden fazla ekran görüntüsünü birleştirmek, arka plan eklemek ve en boy oranı, dolgu ve hizalama gibi özellikleri ayarlamak için inanılmaz derecede kullanışlıdır. Ekran görüntülerinde özgüllüğe değer veren biri olarak CleanShot benim için harika bir araç.

CleanShot'ın en iyi özellikleri

Yüksek çözünürlüklü ekran görüntüleri ve kayıtlar alın

Arka plan ekleyin ve en boy oranı gibi farklı özellikleri ayarlayın

Ekranınızda küçük bir pencereden araçlara hızlıca erişin

CleanShot sınırlamaları

Yalnızca macOS için mevcuttur

Gelişmiş video düzenleme araçları yoktur

CleanShot fiyatlandırması

Tek seferlik satın alma: 29,99 $

CleanShot Cloud Pro: Aylık 10 $

CleanShot puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Descript (Video ve ses düzenleme için en iyisi)

via Descript

Descript, özellikle transkripsiyon ve Overdub araçlarıyla yaratıcı düzenleme yöntemleriyle öne çıkan sağlam bir araçtır. Descript ile, kayıtlarımı otomatik olarak transkripsiyonladığı için ses ve video dosyalarımı bir metin belgesi gibi düzenleyebilirim. Overdub özelliği, tüm oturumları yeniden kaydetmek zorunda kalmadan kayıtlarımdaki hataları düzeltmemi sağlar.

Descript'in yapay zeka destekli video düzenleyicisini kullanarak, hassas düzenlemeler yapabilir, videoyu farklı ekranlara uyacak şekilde biçimlendirebilir ve ses, görüntü ve altyazı gibi efektler ekleyebilirim. İçerik oluşturma için inanılmaz derecede etkili bir araçtır.

En iyi özellikler

Kaydedilen videoları otomatik olarak transkribe edin

Kolay ses düzeltmeleri için yapay zeka destekli ses klonlama özelliğini kullanın

Video ve ses parçalarını aynı anda düzenleyin

Descript sınırlamaları

Gelişmiş özelliklerin kullanımı zaman alabilir

Temel ekran kayıt araçlarına kıyasla daha yüksek maliyet

Descript fiyatlandırması

Ücretsiz

Hobi amaçlı kullanım: Kullanıcı başına aylık 19 $

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 35 $

İş: Kullanıcı başına aylık 50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Descript puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (160+ yorum)

6. Movavi (Basit video düzenleme için en iyisi)

via Movavi

Movavi, ekran kaydetme ve video düzenleme konusunda yeni olanlar için sağlam bir seçenektir. Sezgisel kullanıcı arayüzü sayesinde. Sürükle ve bırak düzenleme, geniş özel efekt seçimi ve hızlı dışa aktarma seçenekleri, video oluşturmayı inanılmaz derecede basit hale getirir.

Kaydı daha ilgi çekici hale getirmek için kayıt sırasında videonun üzerine çizim bile yapabilirsiniz. Kayıtlarımda fare imlecini ve tuş vuruşlarını vurgulamak, ekran üzerindeki iletişimi geliştirir. Movavi, gelişmiş özelliklere ihtiyaç duymayan yeni başlayanlar için mükemmel bir seçimdir.

Movavi'nin en iyi özellikleri

Video düzenleme için basit sürükle ve bırak arayüzünü kullanın

Fare imlecini ve tuş vuruşlarını vurgulayın

Ekranınızı ve web kameranızı aynı anda kaydedin

Movavi sınırlamaları

Ücretsiz sürümde filigran ve sınırlı özellikler bulunur

Bazı kullanıcılar düzenleme sırasında gecikme yaşadığını bildiriyor

Movavi fiyatlandırması

Screen Recorder: 19,95 $/ay

Screen Recorder + Video Editor: 133,95 $ (1 yıllık abonelik)

Video Suite: 164,95 $ (1 yıllık abonelik)

Movavi puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

7. ShareX (İleri düzey kullanıcılar için en iyisi)

shareX aracılığıyla

ShareX, gelişmiş düzenleme özellikleri, özelleştirilebilir iş akışları ve çeşitli kayıt seçenekleri sunan açık kaynaklı bir ekran kayıt aracıdır. Açık kaynaklı olduğu için filigran olmadan ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. ShareX'in hafifliğini çok seviyorum; kayıt veya düzenleme sırasında bilgisayarımın kaynaklarını yavaşlatmıyor.

Farklı görüntüleri sorunsuz bir şekilde birleştiren kaydırmalı ekran görüntüleri oluşturarak tüm web sayfalarını veya belgeleri yakalayabilirim. Arayüzü biraz daha karmaşık olsa da, kapsamlı özellikleri buna değer.

ShareX'in en iyi özellikleri

Gelişmiş özel yükleyici desteğinden yararlanın

Tüm web sayfalarını yakalamak için kaydırmalı ekran görüntüleri oluşturun

Otomatik görevler için özel iş akışları tasarlayın

ShareX sınırlamaları

Yeni başlayanlar için çok kullanıcı dostu değil

Yalnızca Windows için mevcuttur

ShareX fiyatlandırması

Ücretsiz

ShareX puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (15+ yorum)

8. Flashback (Sunumları kaydetmek için en iyisi)

flashback aracılığıyla

Flashback, eğitimciler ve eğitmenler için tasarlanmış özelliklere sahip bir eğitim videosu yazılımıdır ve sunumları ve eğitim videolarını kaydetmek için idealdir. Flashback, web kamerası görüntülerini, mikrofon seslerini ve ekran etkinliğini aynı anda yakaladığı için kapsamlı eğitim içeriği geliştirmek için güçlü bir araçtır.

Aynı anda birden fazla ekranı kaydedebilirim ve sınırsız kayıt süresi, kesintisiz olarak kapsamlı eğitim oturumlarını veya sunumları yakalamamı sağlar.

Çoklu düzenleme zaman çizelgesini kullanarak, zahmetsizce şık ve ilgi çekici videolar oluşturabilirim. Flashback ayrıca çok yönlü dışa aktarma seçenekleri sunarak videolarımı çeşitli biçimlerde kaydetmemi veya doğrudan FlashBack Connect veya YouTube'da paylaşmamı sağlar.

Flashback'in en iyi özellikleri

Kısıtlama olmadan, istediğiniz kadar uzun süre kayıt yapın

Web kamerası ve mikrofon sesini aynı anda kaydedin

Kayıtları belirli saatlerde başlayacak şekilde planlayın

Flashback sınırlamaları

Diğer araçlara kıyasla daha az dışa aktarma biçimi

Yalnızca Windows için mevcuttur

Flashback fiyatlandırması

Flashback Express: 29 $ (1 PC)

Flashback Pro: 49 $ (tek seferlik ödeme)

FlashbackPro + Video Converter: 68 $ (tek seferlik ödeme)

Flashback puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Camtasia (Etkileşimli video oluşturma için en iyisi)

techSmith aracılığıyla

Camtasia, kullanıcıların yüksek kaliteli videolar üretmesini kolaylaştıran güçlü düzenleme özellikleriyle tanınır. Bir video pazarlama yazılımı olarak, profesyoneller ve eğitimciler arasında popülerdir. Video oluşturmayı hızlandıran yeni ş Akışı, videolarımı dinamik altyazılar, arka planlar ve etkileşimli bileşenlerle zahmetsizce geliştirmemi sağlıyor.

Yerleşik veya harici kameradan çekilen görüntüleri kullanarak içeriğime daha fazla dinamizm katabilirim. Rev ile boyut, düzen, arka plan, efektler ve filtreleri hızlı bir şekilde düzenleyerek video üretim sürecimi hızlandırabilirim. Ayrıca, fare hareketlerini kaydedebilir ve ekrandaki görünürlüğü artırmak için çeşitli efektler uygulayabilirim.

Camtasia'nın en iyi özellikleri

Profesyonel kalitede videolar için gelişmiş düzenleme özelliklerini kullanın

Farklı efektlerle dinamik altyazılar ve arka planlar ekleyin

Arka planları kaldırın ve özel sahneler ekleyin

Camtasia sınırlamaları

Gelişmiş özelliklerin öğrenilmesi zaman alabilir

Sorunsuz çalışma için önemli sistem kaynakları gerektirir

Camtasia fiyatlandırması

Camtasia Essentials: 179,88 $/yıl

Camtasia Create: 249 $/yıl

Camtasia Pro: 599 $/yıl

Camtasia puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

10. Icecream (Basit ve hızlı kayıtlar için en iyisi)

icecream aracılığıyla

Hızlı ekran kayıtları için Icecream tercih edilen bir seçenektir. Basitlik ve verimlilik arayan kullanıcılar için mükemmeldir ve açıklama araçları, kayıt zamanlayıcı ve çeşitli dosya biçimleri için destek gibi temel özellikler sunar.

Ekran görüntülerime kolayca çizim yapabilir, yazabilir, ok ekleyebilir ve açıklama ekleyebilirim. Icecream'in video düzenleme özellikleri, kayıtlarımı tek bir tıklama ile yüklemeden önce kesmeme, oynatma hızını ayarlamama, sesi kapatmama ve daha fazlasını yapmama olanak tanır.

Icecream'in en iyi özellikleri

Kayıtlarınıza açıklamalar, metinler ve oklar ekleyin

Kayıtları MP4 ve AVI gibi çeşitli biçimlerde kaydedin

Kayıtlarınıza özel filigranlar ekleyin

Icecream sınırlamaları

Diğer araçlarda bulunan gelişmiş düzenleme özellikleri yoktur

Bazı kullanıcılar ara sıra hatalar ve çökmeler bildirmektedir

Icecream fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 59,95 $ (tek seferlik ödeme)

Icecream puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (25+ yorum)

Capterra: 4. 0/5 (30+ yorum)

ClickUp ile Gelişmiş Ekran Kaydı

Bu en iyi on Screen Studio alternatifi, farklı kaynaklardan kuruluşunuz genelinde ekran kayıtlarını kaydetmek ve paylaşmak için mükemmel bir yoldur.

Temel işlevlerin ötesine geçen bir ekran kayıt platformu arıyorsanız, ClickUp sizin için mükemmel bir seçimdir. Verimliliğimi artıran ve iş akışlarını kolaylaştıran çok çeşitli özellikler sunar.

Takımımızla iletişime geçin veya ücretsiz kaydolun ve ClickUp hesabınızdan nasıl daha fazla yararlanabileceğinizi görün.