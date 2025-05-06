Malta'daki en iyi İK yazılımlarını test ettik

Malta, İK sektöründe yükseliş eğiliminde olan bir ülkedir. Yetenekli İK profesyonellerine olan talep artıyor ve kuruluşlar en iyiler için yüksek ücretler ödemeye hazır. Ayrıca, yapay zeka entegrasyonu ve stratejik işgücü yönetimine odaklanma da hızla artıyor.

Ancak sektörün hala bazı zorlukları var.

Lovin Malta tarafından yapılan bir ankette, katılımcıların %20'sinin işte kendilerini tükenmiş hissettiği ortaya çıktı. Bu durum, Malta'daki insan kaynakları çalışanlarının karşılaştığı stresin arttığını gösteriyor.

İK yöneticilerinin sorumluluklarını artıran ve tükenmişliğe neden olan birçok neden vardır:

Şirketler işe alım furyasına girebilir, bu da işe alım ve evrak işlerinde artışa neden olabilir

Çalışanlar, maaş çekinden daha fazlasını bekleyebilir, örneğin daha kapsayıcı bir iş ortamı

Uzaktan ve hibrit iş modellerinin yükselişi, İK'nın yeni politikalar ve prosedürler geliştirmesini gerektirebilir

Küresel işe alım, ödeme uyumluluğu ve vergi yönetimi gibi faktörlerle İK süreçlerini daha karmaşık hale getirebilir

Ancak iyi haber şu ki, birçok İK platformu bu endişeleri giderebilir.

Bu blog yazısında, takımım ve ben Malta'daki en iyi 10 İK yazılımını araştırdık. En acil İK sorunlarınızı çözmenize ve süreçlerinize en uygun olanı anlamanıza yardımcı olmak için.

İnsan Kaynakları Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Yönetici işleri ve operasyonel iş akışları nedeniyle genel olarak en çok zorlanan takımlardan biri insan kaynakları departmanıdır. Eğer çok fazla zamanınızı elektronik tablolar ve belgelerle uğraşarak geçiriyorsanız, size yardımcı olabiliriz.

Bu İK yazılım platformlarını test ederken, size zaman kazandırabilecek beş temel faktöre odaklandık:

Çalışan portalı : Çalışanlar, maaş bordrolarına erişebilir ve devam durumları ve izin talepleri gibi bilgileri güncelleyebilir; sizin aracılığınız gerekmez

Otomasyonlar : Tekrarlayan görevleri dış kaynaklara aktararak manuel süreçlere boğulmamanızı sağlar

Veriler ve raporlama : Ayrıntılı raporlar, katılım eğilimleri, maaş karşılaştırmaları ve çeşitlilik yüzdeleri gibi önemli metriklere anında erişim sağlar

GDPR uyumluluğu : Malta, Avrupa Birliği (AB) üyesi olduğu ve dolayısıyla GDPR'ye tabi olduğu için, takımım ve ben en son düzenlemelere uyum sağlamak için ekstra çaba gösteren platformları önceliklendirdik

Kullanım kolaylığı: Yapacak çok işiniz varken, en son ihtiyacınız olan şey öğrenmesi zor bir platformdur. İdeal olarak, ek eğitim gerektirmeyen, kullanımı kolay bir platform olmalıdır. Ancak değilse, en azından iyi bir başlangıç desteği sunmalıdır

Ayrıca, her platformun öne çıkan özelliklerinden bazılarını (örneğin, yapay zeka yetenekleri ve konuma özel destek) vurguladık, böylece şirket yapınıza ve İK ekibinin hedeflerine göre en uygun aracı seçebilirsiniz.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 İK Yazılımı

Malta'daki en iyi 10 İK yazılımını inceleyelim ve iş akışlarınızı iyileştirmenize ve zamandan tasarruf etmenize nasıl yardımcı olabileceklerini anlayalım.

1. ClickUp: İK proje yönetimi için en iyisi

ClickUp ile anketler düzenleyin, işe alım süreçlerinizi yönetin ve çalışan verilerini merkezileştirin

Kariyerim boyunca, işlerin çoğunu yönetmek için tek bir alana sahip olmanın çok zaman kazandırdığını öğrendim. ClickUp tam da bunu yapıyor!

ClickUp, İK uzmanlarının projeleri planlamasına, hedeflerini takip etmesine ve iş akışlarını belgelendirmesine yardımcı olabilecek bir proje, belge ve iletişim yönetimi platformudur.

ClickUp, veri silolarını azaltarak tüm şirket ve çalışan bilgilerini bir araya getirdiğinden, yeni çalışanların işe alım sürecini de daha sorunsuz hale getirir.

ClickUp'ın İK çözümü ve şablonlarının size yardımcı olabileceği bazı yollar:

Süreçlerinizi belgelendirin

ClickUp Docs ile herkese açık ve gizli sayfalar ve wiki'ler oluşturun, işe alım protokolleri konusunda takımlarla işbirliği yapın ve çalışan el kitapları gibi merkezi İK varlıkları oluşturun

İlk olarak, ClickUp Docs'u kullanarak mülakat süreci, işe alım ve performans değerlendirmeleri gibi işe alım sürecinizin farklı yönleri için kapsamlı wiki'ler oluşturabilirsiniz. Bu belge yönetimi özelliği şeffaflığı sağlar ve tüm takımlara şirketinizde işe alım sürecinin nasıl işlediğine ve kime başvurmaları gerektiğine dair bir fikir verir.

Ayrıca, ClickUp Docs'un ortak oluşturma, ortak düzenleme ve yorum gibi işbirliği özellikleri, bu belgeleri inceleme ve onay için liderlik ekibiyle paylaşmayı kolaylaştırır. Belgeleri kullanmanın bir başka yolu da, şirket protokolleri, izin politikaları, departman fonksiyonları ve sosyal hak planları gibi ayrıntıları içeren bir çalışan el kitabı oluşturmaktır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Bilgi Bankası Şablonunu şirket bilgilerinizle özelleştirin ve çalışanlarınızla ve yeni işe alınanlarla paylaşın

ClickUp Bilgi Bankası Şablonu, bu konuda favorilerimizden biridir! İK departmanımızın şirket politikalarını belirlemesine ve temel değerleri merkezi ve kolay erişilebilir bir konumda tanımlamasına olanak tanır. Size şu konularda yardımcı olur:

Davranış kuralları, izin politikaları ve yasal gereklilikler gibi ayrıntıları içeren tamamen özel bir çalışan el kitabı oluşturun oluşturun

Finans takımınız veya departman yöneticilerinizle işbirliği yapın , böylece maaş bordrosu süreci veya seyahat politikaları gibi belirli ayrıntıları ekleyebilirler

Bilgi tabanını herkese açık hale getirin ve potansiyel adaylarla paylaşın şirketin iş kültürü hakkında fikir edinmek için

Çalışan bilgilerini merkezileştirin

Farklı insan kaynakları yönetimi, işe alım, bulut tabanlı bordro yazılımı ve muhasebe yazılımı kullanıyorsanız, veri siloları, yinelemeler ve karışıklıklar yaşanma olasılığı yüksektir. Ancak ClickUp, çoğu HRIS sistemiyle entegre olduğundan ve otomasyon özelliklerine sahip olduğundan, tüm verileri tek bir gösterge paneline getirerek merkezi bir çalışan veritabanı oluşturabilirsiniz.

Örneğin, yeni çalışanlar maaş platformunuza eklendiğinde, ClickUp'ta çalışan dizinine veya organizasyon grafiğine otomatik olarak eklenmeleri için bir tetikleyici ayarlayabilirsiniz. Deneyimlerimize göre, ClickUp Çalışan Dizini Şablonu bu konuda harika bir kaynaktır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan Dizini Şablonunu kullanarak kolayca aranabilir bir veritabanı oluşturarak tüm çalışan kayıtlarını merkezileştirin

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Farklı çalışan türleri için özel etiketler oluşturun —tam zamanlı, serbest çalışan, stajyer

Çalışanların doğum günleri, iş yıldönümleri ve daha fazlası gibi kişisel bilgileri ekleyin (ve bu günlerde onlara dileklerinizi iletmek için otomasyon planlayın)

doğru DRI'yı hızlı bir şekilde bulma ve Çalışanlarınıza, farklı takımlardave işlevler arası işbirliği yapma olanağı sağlayın

İşe alım sürecini yönetin

ClickUp Görevleri ile farklı rollerin işe alım aşamalarını takip etmek için görevler, alt görevler ve kontrol listeleri oluşturun

ClickUp Tasks, tüm İK görevlerini tek bir yerde, projelere veya tamamlanma aşamalarına göre bölerek yönetmek için mükemmeldir. Bu özelliği kullanarak farklı roller için projeler, alt görevler ve kontrol listeleri oluşturabilirsiniz. Ayrıca otomasyonları kullanarak adayları mülakat sürecinin farklı aşamalarına taşıyabilir veya mülakatçıları sonraki adımlar hakkında hatırlatabilirsiniz.

Sorunsuz bir işe alım süreci yaşayın

ClickUp'ta her yeni çalışan için bir görev kontrol listesi içeren yeni bir oryantasyon projesi oluşturarak oryantasyonu iyileştirin — erişmeleri gereken araçlar, okumaları gereken belgeler ve daha fazlası.

Yeni çalışanlar (ve yöneticileri) da ClickUp Hedefler özelliğini kullanarak işe alım görevlerini izleyebilir. Örneğin, ben bu özelliği, takımımdaki yeni çalışanların işe alım sürecinde ilerledikçe işaretleyebilecekleri evet/hayır hedefleri belirlemek için kullanıyorum.

Başka bir fikir ise, her yeni işe alınan grup için ortak bir hedef oluşturarak ilerlemelerinin kümülatif bir görünümünü elde etmektir.

ClickUp Goals ile yeni işe alınanların işe alım sürecindeki ilerlemeyi izlemek için basit evet/hayır veya yüzdeye dayalı hedefler belirleyin

AI ile yoğun iş yükünü azaltın

ClickUp Brain ile içerik taslağı oluşturun, bilgi bulun ve iletişimi yerelleştirin

ClickUp Brain'in yapay zeka yetenekleri, İK takımlarının zaman kazanmasını ve iş akışlarını kolaylaştırmasını sağlar. Uzun belgeleri özetlemek, ele alınması gereken ayrıntıları sorarak politika taslakları hazırlamak ve görevlerinizden ve projelerinizden doğru bilgileri hızlı bir şekilde bulmak için kullanabilirsiniz.

Küresel takımlar, çeviri özelliklerini kullanarak yerelleştirilmiş politikalar, faturalar ve formlar oluşturabilir. ClickUp Brain'in İK takımınızın verimliliğini artırabileceği diğer bazı yollar şunlardır:

Geliştirilmiş çalışan self servisi: Çalışanlara AI destekli bir bilgi tabanı sağlayın. Beyin, avantajlar, politikalar ve işe alım süreçleri hakkında sık sorulan soruları yanıtlayarak, rutin sorular için İK'nın yükünü azaltır

ClickUp Brain'i kullanarak çalışanlarınızı güçlendiren bir self servis bilgi tabanı oluşturun

Daha akıllı işe alım : Brain'i kullanarak işe alım görevlerini otomatikleştirin ve kişiselleştirin. Özel karşılama e-postaları oluşturabilir, yeni çalışanları işe alım adımlarında yönlendirebilir ve ilgili eğitim materyalleri önerebilir

İşe alım sürecinde önyargının azaltılması : Brain, önceden tanımlanmış kriterlere göre özgeçmişleri ve iş başvurularını filtreleyerek, işe alım sürecinin ilk aşamalarında bilinçsiz önyargıları en aza indirir

Proaktif problem çözme: ClickUp Brain, iç anketler ve geri bildirimlerden çalışanların duygularını analiz edebilir. Bu, İK'nın potansiyel sorunları erken aşamada tespit etmesini ve sorunlar büyümeden önce çözüm adımları atmasını sağlar

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İşe alım süreçlerini takip edin : ClickUp Hiyerarşisini kullanarak Çalışma Alanınızı işe alım ve oryantasyon, maaş yönetimi, performans yönetimi, işten ayrılma gibi çeşitli fonksiyonlar için özel Klasörler veya Listeler ile özelleştirin. Bunları temel alarak belirli görevler oluşturun ve bunları ilgili takım üyelerine atayarak hiçbir şeyi kaçırmadığınızdan emin olun

Çalışanları işe alın : Her çalışan için çalışan el kitapları, organizasyon şemaları ve özel işe alım projeleri oluşturarak sorunsuz bir işe alım süreci sağlayın

ClickUp Otomasyonları ile zaman kazanın: İşe alım yöneticilerini mülakat aşaması hakkında bilgilendirmek, HRIS araçlarından verileri senkronize etmek ve hatta çalışanların doğum günlerini kutlamak için otomasyonlar ayarlayın

Performans değerlendirmeleri yapın : ClickUp'ın ücretsiz performans değerlendirme şablonlarını kullanarak yıllık değerlendirmeleri planlayın ve çalışanların kariyer gelişimini takip edin

Çalışanların geri bildirimlerini alın: ClickUp Formlarını kullanarak anketler düzenleyin ve çalışanların iş kültürü, kurumsal politikalar, çalışma ortamı ve daha fazlası hakkındaki görüşlerini ölçün

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar öğrenme sürecinin zor olduğunu bildirmiştir

ClickUp Brain henüz karmaşık sayısal analizler yapamıyor

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Aylık 7 $/kullanıcı

İş : Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4000+ yorum)

2. Paychex Flex: İş sigortası yönetimi gerektiren şirketler için en iyisi

paychex Flex aracılığıyla

Paychex Flex, sigorta yönetimi desteği ile öne çıkan bir İK yönetim platformudur. Sadece çalışanların sağlık sigortasını değil, genel ve siber sorumluluklar gibi iş faaliyetlerini de kapsayan sigorta desteği sunar.

Bunun müşterilerin büyük bir baş ağrısından kurtulmasına nasıl yardımcı olduğunu ilk elden gördüm. Veri ihlali, küçük işletmeler için yıkıcı olabilir, ancak Paychex Flex aracılığıyla siber sorumluluk sigortası yaptırdıkları için hızlı bir şekilde ve mali zarara uğramadan toparlanabilirler.

Paychex Flex ayrıca öğrenme yönetim sistemi, emeklilik planlama aracı ve işçi tazminatı kapsamı gibi birçok özelliği eklenti olarak sunar. Bu, onu küçük işletmeler için uygun maliyetli bir platform haline getirir ve büyüdükçe ihtiyacınız olan özellikleri seçip seçebilirsiniz.

Paychex Flex'in en iyi özellikleri

Maaş bordrosunu ve vergi beyannamelerini hem masaüstü bilgisayarınızdan hem de cep telefonunuzdan yönetin

Tek bir tıklama ile nakit ihtiyaçları ve iş maliyetleri gibi raporlar oluşturun

Yeni işe alınanları devlet kurumlarına bildirin ve çalışanlarınızın sosyal hakları ve emeklilik planlarına ekleyin

Paychex Flex sınırlamaları

Zaman takibi ve devam yönetimi, tutarsız bir kullanıcı deneyimine yol açabilecek iki farklı özelliktir

Raporlar için sınırlı özelleştirme seçenekleri ve bunları Excel'e indiremezsiniz

Paychex Flex fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Paychex Flex puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (1500+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (1500+ yorum)

3. Justworks: Karmaşık olmayan bir bordro yönetimi platformu gerektiren küçük işletmeler için en iyisi

via Justworks

Justworks, küçük ve orta ölçekli işletmeler için hepsi bir arada insan kaynakları deneyimi yönetim platformudur. Çalışanlarının çoğu tek bir konumda bulunan, ancak aynı zamanda ajanslar ve kreatif firmalar gibi uluslararası serbest çalışanlar veya danışmanlar da istihdam eden şirketler için uygundur.

Örneğin, Justworks, ABD'deki şirketlerin Maltalı çalışanları ve yüklenicileri işe almasını kolaylaştırarak, işe alım sürecini özelleştirmelerine ve Maltalı sosyal güvenlik ve izin politikalarını ön tanımlı olarak uygulamalarına olanak tanır.

Platformun beğendiğim iki özelliği zaman takibi ve küçük işletmelere odaklı avantaj paketleriydi. Slack, mobil uygulama ve hatta otomatik coğrafi sınırlama seçenekleriyle zamanı takip edebilirsiniz, bu da bir çalışan ofise girer girmez saatin çalışmaya başladığı anlamına gelir.

Ayrıca, zihinsel sağlık desteği, birinci basamak sağlık hizmetleri ve doğurganlık gibi hizmetleri içeren, ekstra maliyet olmaksızın avantajlarla dolu sağlık sigortası planlarına erişim sağlar. Bu, özellikle sağlık sigortası maliyetlerinin artması göz önüne alındığında, en yetenekli çalışanları çekmek ve elde tutmak için büyük bir avantaj olabilir.

Justworks'ün en iyi özellikleri

Tekrarlayan ve tek seferlik ödemeler ve vergi beyannamesi desteği gibi özelliklerle hem çalışanlar hem de uluslararası yükleniciler için bordro yönetimini otomatikleştirin

Çalışanların self servis portalından kendi avantaj planlarını seçmelerine ve yönetmelerine izin verin

Mobil uygulamadan doğrudan politikalar oluşturun ve izin bakiyelerini izleyin

Justworks sınırlamaları

Tam zamanlı, uluslararası çalışanları desteklemiyor

Bazı kullanıcılar mobil uygulama deneyiminin hatalı olduğunu bildirmiştir

Justworks fiyatlandırması

Maaş bordrosu : 50 $ temel ücret + aylık 8 $/çalışan

PEO Basic : Aylık 59 $/çalışan

PEO Plus: Aylık 109 $/çalışan

Justworks puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

4. Rippling: Hepsi bir arada insan kaynakları, BT ve bordro yönetimi çözümüne ihtiyaç duyan şirketler için en iyisi

via Rippling

İK, bordro ve BT yönetim takımlarının uçtan uca gereksinimlerini karşılayan hepsi bir arada iş araçlarına ihtiyacınız varsa, Rippling'i değerlendirin. Deneyimlerime göre, karmaşık küresel operasyonları yürüten şirketler için hayat kurtarıcı bir çözüm.

Global işe alım, global bordro işleme ve performans değerlendirmelerinden cihaz yönetimine ve uyumlulukla ilgili kursları barındıran bir öğrenim yönetim sistemine kadar geniş bir özellik yelpazesine erişin.

Rippling, Malta'da yerel yüklenicileri işe almayı da çok kolaylaştırır. İstihdam Durumu Ulusal Standardı Siparişinde doğru sınıflandırmadan, işinizi Malta Gelir İdaresi (IRD) nezdinde kaydettirmeye kadar her şeyi yapar. Yeni yüklenicilerin işe alım süresi beş dakikadan azdır.

Son özellik, özellikle sıkı uyumluluk ve güvenlik süreçleri ve yönergeleri olan şirketler için yararlı olabilir. Çalışanlardan güvenlik eğitimi, veri gizliliği ve departmana özgü uyumluluk protokolleri gibi konularda kursları tamamlamalarını isteyebilir, katılımı takip edebilir ve rozetler verebilirsiniz.

Rippling'in en iyi özellikleri

Uzaktan çalışanlar için cihazlar tahsis edin ve bunları her yerden kurarak işe alım sürecini kolaylaştırın

Çalışanları, yüklenicileri ve açık rolleri tek bir gösterge panelinde görün ve işe alım planlarını kolayca tahmin edin

Çalışanların işe alım sürecini tamamladıktan sonra veya performans değerlendirmeleri sırasında kural tabanlı tetikleyicilerle otomatik anketler kullanarak çalışanların geri bildirimlerini alın

Dalgalı sınırlamalar

Her ülke için birden fazla uygulama döngüsünden geçmek zaman alıcı olabilir

Çalışan listesi yalnızca filtrelendiğinde sıralanabilir, bu da ön tanımlı listenin dağınık olmasını sağlar

Bazı kullanıcılar Rippling'in fiyatlandırma yapısının karmaşık olduğunu da belirtmiştir

Dalgalı fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Dalgalı puanlar ve yorumlar

G2 : 4,8/5 (2300+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (3000'den fazla yorum)

5. Multiplier: Bordro yönetimi ile birlikte taşınma hizmetlerine ihtiyaç duyan küresel şirketler için en iyisi

via Multiplier

İster serbest çalışanlardan faydalanıyor, ister yerel olarak tam zamanlı çalışanlar işe alıyor, ister onları kendi ülkelerinden sizin ülkenize taşıyor olun, Multiplier tüm süreci kolaylaştırır. Multiplier, küresel pazarlara hızla açılmak isteyen yeni kurulan ve orta ölçekli şirketler için bir İK yönetim platformudur.

Employer of Record (EOR) hizmeti 150'den fazla ülkede ve VISA destek hizmetleri 140'tan fazla ülkede mevcuttur. Her iki durumda da, uzman ekibi tüm bölgesel süreçleri ve yönetici işlerini yürütür. Yapılacak tek şey, gösterge panelinden ilerlemeyi takip etmektir.

Ayrıca, yerel vergileri Multiplier'a aktardığınızda, ön tanımlı olarak mevzuata uygunluğunuzu koruyabilirsiniz. Bu rahatlık, uluslararası takımlarını kurarken birçok kişi için paha biçilmez bir değer olmuştur.

Multiplier'ın en iyi özellikleri

Küresel, sınır ötesi, ESOP dahil ücret paketleri oluşturun

İzin ve devam politikalarınızın Malta iş kanunlarına uygun olduğundan emin olun

Malta'ya özel, uygun maliyetli sigorta paketleri sunun

Çalışanlara işe başlamadan önce şirket dizüstü bilgisayarlarını ve diğer cihazlarını gönderin

Multiplier ile sadece birkaç tıklamayla vize başvurularını başlatın

Multiplier sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, tekrarlayan ödemeler ve geç ödemelerle ilgili sorunlar bildirdi

Özel özelleştirme seçenekleri sınırlıdır. Örneğin, yabancı para birimlerinde giderleri gönderemezsiniz

Çarpı fiyatlandırma

Kayıtlı İşveren : Aylık 400 $'dan başlayan fiyatlarla

Bağımsız Yükleniciler : Aylık 40 $'dan başlayan fiyatlarla

Global Payroll: Özel fiyatlandırma

Çoğaltıcı derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,7/5 (700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

6. Papaya Global: Kayıt Aracısı hizmetlerine ihtiyaç duyan, geniş iş gücüne sahip kurumsal şirketler için en iyisi

papaya Global aracılığıyla

Papaya Global, binlerce çalışanı olan kamu hizmetleri ve denizcilik sektöründeki şirketler için özel olarak tasarlanmıştır. Bu çalışanların çoğu yurtdışında olabilir. Bu nedenle, sözleşmelerinin yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak için yerel bölgelerde hukuk danışmanları da istihdam etmektedir.

Bu sektörler için en büyük zorluklardan biri, sınır ötesi maaş ödemelerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. Papaya Global, sınır ötesi doğrudan para yatırma ve yerel ödeme ağ geçitlerini destekleyerek bu sorunu doğrudan ele almaktadır.

Papaya Global, AI özelliklerine sahip bulduğum birkaç İK çözümünden biridir. AI Uyumluluk izleme çözümü, sorunları işaretlemeye, ödeme yönlendirmeyi optimize etmeye ve gelecekteki ödemeleri tahmin etmeye yardımcı olabilir.

Bir başka harika özellik ise, çalışanların maaşlarını zamanında almalarını garanti eden "maaş günü taahhüdü"dür.

Papaya Global'in en iyi özellikleri

Farklı bankalar aracılığıyla yönlendirilmeden, yerel ülkelerdeki çalışanların hesaplarına doğrudan ödeme yapın

Çalışan izin eğilimleri, finansal tahminler ve çeşitlilik metrikleri hakkında kapsamlı raporlar alın

Yeni çalışanlara ve yüklenicilere platforma kaydolduktan sonra iki gün içinde ödeme yapın

Papaya Global sınırlamaları

Sınırlı fatura özelleştirme seçenekleri

Çalışan verilerini toplu olarak güncellemek zahmetlidir ve bunu yapmak için müşteri destek ekibiyle iletişime geçmeniz gerekir

Papaya Global fiyatlandırma

Payroll Plus Grow Global: Aylık 25 $/çalışan'dan başlayan fiyatlarla Scale Global: Aylık 20 $/çalışan'dan başlayan fiyatlarla Enterprise Global: Aylık 15 $/çalışan'dan başlayan fiyatlarla

Grow Global: Aylık 25 $/çalışan'dan başlayan fiyatlarla

Scale Global: Aylık 20 $/çalışan'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise Global: Aylık 15 $/çalışan'dan başlayan fiyatlarla

Yüklenici Ödemeleri ve Yönetimi: Aylık 30 $/yüklenici

Kayıtlı İşveren (EOR): Aylık 599 $/çalışan'dan başlar

Küresel İş Gücü Ödemeleri : İşlem başına 2,5 $'dan başlar

Kayıt Temsilcisi (AOR): Aylık 200 $/yüklenici'den başlar

Grow Global: Aylık 25 $/çalışan'dan başlayan fiyatlarla

Scale Global: Aylık 20 $/çalışan'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise Global: Aylık 15 $/çalışan'dan başlar

Papaya Global puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (31+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (30'dan fazla yorum)

7. Patriot Payroll: 500'den az çalışanı olan küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyisi

via Patriot Payroll

Maaş bordrosu, devamlılık ve gider yönetimi gibi temel İK ihtiyaçları olan işletmeler için tasarlanan Patriot Payroll, kullanım kolaylığını ön planda tutan, gereksiz özelliklerden arındırılmış bir platformdur.

Bu yazılımı özellikle küçük İK takımları için yararlı buldum. Çalışanları zaman çizelgeleri hakkında bilgilendirmek için e-posta bildirimleri ve zaman çizelgeleri ile giderler için toplu onaylama özellikleri gibi özellikler, bir veya iki kişilik İK takımları için büyük zaman tasarrufu sağlayabilir.

En iyi özelliği ise zaman kartı yönetimi. Çalışanlar zaman çizelgelerini oluşturabilir ve maaş ekibi ile paylaşabilir, zaman özetlerini onaylayabilir ve fazla mesai ücretlerini otomatik olarak hesaplayabilir. Ayrıca, geçici, stajyer ve kalıcı çalışanlar gibi farklı çalışan türleri için özel fazla mesai politikaları oluşturabilirsiniz.

Patriot Payroll'un en iyi özellikleri

Çalışanların ödeme bilgilerini güncellemesine ve yöneticilerin ücret paketlerini ve zaman özetlerini güncellemesine olanak tanıyarak yönetici görevlerini kolaylaştırın

Maaş bordrosu, devamlılık ve faturalandırılabilir saatleri tek bir platformdan yönetin

AR yaşlandırma raporları, ödeme geçmişleri ve bilançolar ile finansal durumunuz hakkında ayrıntılı raporlar alın

Patriot Payroll sınırlamaları

Çalışanlar için farklı ödeme döngüleri (iki haftada bir, aylık vb.) ayarlamak, bireysel olarak yapılması gereken manuel bir işlemdir

W2 çalışanlarınız varsa, çalışanlar yıl ortasında işten ayrılsa bile tüm yıl için "çalışan başına" ücreti ödemeniz gerekir

Patriot Payroll fiyatlandırması

Temel Bordro : 17 $ (sabit ücret) + çalışan/yüklenici başına aylık 4 $

Tam Hizmet Bordro: 37 $ (sabit ücret) + çalışan/yüklenici başına aylık 4 $

Patriot Payroll puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (3400+ yorum)

8. Deel: Karmaşık İK işlemleri ve uyumluluk gereksinimleri olan küresel kurumsal şirketler için en iyisi

deel aracılığıyla

Deel, küresel genişleme planları olan büyük şirketler için tek noktadan insan kaynakları platformudur. Yerelleştirilmiş sözleşmeler oluşturabilir, farklı bölgelerde vergi beyannamesi verebilir ve küresel geçmiş kontrolleri yapabilirsiniz. Bu, Deel'i sıkı uyumluluk süreçleri olan kurumsal şirketler için harika bir seçenek haline getirir. Daha da iyisi, Deel Malta için beş günlük bir başlangıç süresi vaat ediyor, bu da hızlı bir başlangıç yapmak isteyen kurumsal şirketler için harika bir seçenek.

Deel, Malta yerel düzenlemelerine uygundur ve vergileri kullanıma hazır olarak yönetir. Ayrıca Malta'daki iki sigorta sağlayıcıyla (Unisure ve Allianz) iş birliği yaparak çalışanlarınıza sağlık sigortası sağlamanızı kolaylaştırır.

Deel aracılığıyla doğrudan maaş bordrosu yönetimi yapmadım, ancak değerlendirme sürecinde özelliklerini inceledim. Dikkatimi çeken özelliklerden biri Deel Slack eklentisiydi. Bu eklenti ile Deel'den otomatik Slack iş akışları oluşturabilirsiniz, örneğin duyuruları paylaşmak, katılımı izlemek ve haftalık check-in'leri ayarlamak gibi. Harika, değil mi?

Ancak bu, Deel'in piyasadaki en pahalı bordro yönetimi ve EOR hizmetlerinden biri olduğu anlamına da gelir.

Deel'in en iyi özellikleri

Asgari ücret, fazla mesai, tatiller ve vergilerle ilgili Malta yerel düzenlemelerine uyum sağlayın

Maaş bordroları, onaylar, faturalar ve daha fazlasını tek bir platformdan yönetin

Çalışanlara işe başladıkları anda ihtiyaç duydukları araçlara erişim sağlayarak yazılım erişimini otomatikleştirin

Yerel iş kanunu güncellemelerini gerçek zamanlı olarak takip edin ve maliyetli cezaları önleyin

Deel sınırlamaları

Deel yalnızca sınırlı raporlama özellikleri sunar

Mobil uygulama yalnızca bazı ülkelerde mevcuttur

Çalışanlar ve yükleniciler, Deel platformunda fonlarını 30 günden fazla tutamazlar

Deel fiyatlandırması

Deel Yüklenici yönetimi : 49 $/ay

Deel EOR : 599 $/ay

Deel Payroll : Aylık 29 $/çalışan

Deel US Payroll: Aylık 19 $/çalışan

Deel US PEO: Aylık 79 $/çalışan

Deel HR : Ücretsiz

Deel Engage: Aylık 20 $/çalışan

Deel puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (3300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (700'den fazla yorum)

9. OnPay: Hepsi bir arada insan kaynakları yazılımı gerektiren muhasebe firmaları için en iyisi

via OnPay

OnPay, genellikle şirket içinde çalışan şirketler, özellikle muhasebeciler ve hukuk firmaları, diş hekimleri, restoranlar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi diğer orta ölçekli işletmeler için tasarlanmıştır.

OnPay'de etkileyici bulduğum bir özellik, özellikle manuel işi azalttığı için, ücret paketleri ile bordro arasında otomatik senkronizasyon.

Diyelim ki yeni bir çalışanı işe alıyorsunuz veya mevcut bir personelin sosyal haklarını değiştiriyorsunuz. İK modülünde yaptığınız tüm değişiklikler, maaş bordrosunda otomatik olarak güncellenir. Bu, İK takımlarının önemli ölçüde zaman kazanmasını sağlar ve tüm süreçlerde doğruluğu garanti eder.

Farklı şirketlerin maaş bordrolarını yöneten bir muhasebe firmasıysanız, OnPay mükemmel bir seçim olabilir. Tüm müşterilerinizi tek bir yerden yönetmenize ve işleri takımınızdaki veya müşterinizin takımındaki farklı kişilere dağıtmanıza olanak tanır.

OnPay'in en iyi özellikleri

Çalışanlara ödemelerini birden fazla banka hesabına bölme seçeneği sunun

Çalışan bilgilerini ve raporlama hiyerarşilerini içeren halka açık bir organizasyon grafiği oluşturun

Özel işe alım akışları oluşturarak, her yeni çalışanın kariyer düzeyine ve departmanına göre kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşamasını sağlayın

OnPay sınırlamaları

OnPay, Android kullanıcıları için mobil uygulama sunmamaktadır

Maaş bordrosunu bir seferde yalnızca bir ay için ayarlayabilirsiniz

OnPay, "kendin yap" yaklaşımına sahiptir ve çok fazla oryantasyon desteği sağlamaz

OnPay fiyatlandırması

Toplam ücret: 40 $/ay (temel) + 6 $/kişi/ay

OnPay puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

10. Oyster HR: Kayıtlı İşveren hizmeti arayan uzaktan çalışan şirketler için en iyisi

oyster HR aracılığıyla

Çok sayıda uzaktan çalışan takımla çalışmış biri olarak, Oyster HR'nin dağıtılmış bir işgücü oluşturmak ve yönetmek isteyen şirketler için mükemmel bir seçim olduğunu güvenle söyleyebilirim.

Oyster HR, öncelikle uzaktan çalışan şirketler ve dağıtılmış takımlar için bir İşveren Kayıt (EOR) hizmetidir. 180'den fazla ülkeyi (Malta dahil) destekler ve maaş bordrosu, sosyal haklar paketleri ve sermaye yönetimi dahil olmak üzere tam kapsamlı insan kaynakları yönetimi sunar. Bu, takımlarının yeni işe alınanların FS4 raporunu Gelir İdaresi'ne (IRD) göndermek gibi yasal işlemleri halledeceği anlamına gelir.

Ayrıca, çalışan portalı da oldukça güçlüydü. Basit ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü ile kullanımı kolaydı ve devamlılık kaydı, geri ödeme dosyalama ve sözleşmelere ve maaş bordrolarına erişim gibi tüm temel görevleri yerine getirdi.

Oyster HR'nin harika bir özelliği, işe alımlarınızı yerel bölgelerdeki ortaklarına dış kaynak olarak devretmenizi sağlayan Talent Network'tür. Harika yetenekleri bulmanın zahmetsiz bir yolu!

Oyster HR'nin en iyi özellikleri

Sadece birkaç tıklama ile sözleşmeli çalışanları tam zamanlı çalışanlara dönüştürün

Yerel uyumluluk ve düzenlemeler hakkında endişelenmeden küresel bordro işlemlerini yürütün

En iyi yetenekleri elde etmek için yan haklar, eşitlik ve hatta maaş farklarını dikkate alan kapsamlı ücret paketleri oluşturun

Oyster HR sınırlamaları

HRIS platformu entegrasyonlarının olmaması, bordro detayları ile temel çalışan verileri arasında veri siloları bulabileceğiniz anlamına gelir

Bazı kullanıcılar, Oyster HR'nin müşteri destek ekibinin yanıtlarının yavaş olduğunu bildirmiştir

Oyster HR fiyatlandırması

Yüklenici : Aylık 29 $/yüklenici (aylık 27 €/yüklenici)

Global Payroll : Aylık 50 $/çalışan (aylık 47 €/yüklenici)

Kayıtlı İşveren : 699 $/ay (649 €/ay)

Ölçek: Özel fiyatlandırma

Oyster HR puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

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İK platformları, idari görevleri kolaylaştırır ve genel iletişim ve işbirliğini iyileştirir. Ayrıca, İK ekibinizin bant genişliğini serbest bırakarak, çalışanların refahı ve olumlu bir iş ortamı yaratmak gibi diğer önemli görevlere odaklanmalarına yardımcı olur.

Ancak, herhangi bir İK teknolojisi platformunu seçmek yeterli değildir. Doğru araçları seçmek için özel ihtiyaçlarınızı ve takım dinamiklerini bilmeniz gerekir. Ayrıca, farklı araçlar arasında geçiş yapmakla zaman kaybetmemek için size birden fazla fonksiyon sunan platformları seçmeniz de önemlidir.

İşte burada ClickUp devreye giriyor: hepsi bir arada proje, iletişim ve belge yönetimi çözümü ( ücretsiz İK şablonları ve AI yetenekleriyle birlikte), çalışan deneyimi operasyonlarınızın çoğunu tek bir yerden yönetmenizi sağlar.

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