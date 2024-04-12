2025'te Personel Yönetimini Yönetmek İçin En İyi 10 HRIS Sistemi

Bir iş büyüme aşamasındayken, çalışan veritabanı da genişler ve bununla birlikte idari görevler de artar. Bununla başa çıkmak için doğru HRIS'e (insan kaynakları bilgi sistemi) ihtiyacınız vardır.

Ancak, kalabalık HRIS pazarında ölçeklenebilirlik, özelleştirme ve entegrasyon yetenekleri gibi belirli gereksinimleri karşılayan bir çözüm bulmak zaman ve çaba gerektirebilir.

Bu makalede, en iyi on HRIS yazılımını öne çıkaracağız.

En iyi özelliklerini, sınırlamalarını, fiyatlarını ve müşteri değerlendirmelerini inceleyerek, bireysel iş ihtiyaçlarınıza uygun, çalışanlarınızı organize etmek ve izlemek için en iyi dijital seçenekleri bulabilirsiniz.

HRIS Sistemleri nedir?

İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri [HRIS], çalışan verilerini gerektiğinde düzenleyen, depolayan ve geri getiren bir İK yazılımıdır.

Yazılım, işe alım, oryantasyon, bordro işleme, sosyal haklar yönetimi, devam izleme ve benzeri idari görevler gibi temel İK fonksiyonlarını tek bir merkezi platformda entegre eder.

HRIS sistemleri, yetenek yönetimi ve performans yönetimi özelliklerini içeren HRMS (İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi) sistemlerinden farklıdır.

HRIS sistemlerinde nelere dikkat etmelisiniz?

İşiniz için doğru HRIS sistemini seçmek zor olabilir. HRIS'in kurulumu ve kullanımı kolay mı, bütçenize uygun mu ve iş ihtiyaçlarınızı karşılamak için özelleştirilebilir mi olduğunu değerlendirerek başlayın.

HRIS sistemlerinde aranması gereken bazı temel özellikler şunlardır:

Oryantasyon Yönetimi: İdeal bir HRIS yazılımı, yeni çalışanlara gerekli evrakları ve eğitimi sağlayarak oryantasyon sürecini kolaylaştırmalıdır

Veritabanı Yönetimi: Büyük personel dosyalarının gerekliliğini ortadan kaldırmalı ve dijital dosyalar aracılığıyla ilgili verilere hızlı erişim sağlamalıdır

Raporlama ve Analitik: İnsan kaynakları KPI'larını ve önemli iş metriklerini izlemek ve takip etmek için özelleştirilebilir gösterge panelleri ve raporlama özellikleri sunan HRIS sistemlerini arayın İnsan kaynakları KPI'larını ve önemli iş metriklerini izlemek ve takip etmek için özelleştirilebilir gösterge panelleri ve raporlama özellikleri sunan HRIS sistemlerini arayın

Bordro Yönetimi: Yazılım, bordro yönetimini kolaylaştırmalı ve otomatikleştirmeli ve doğru vergi belgelerini doğru zamanlarda dosyalamalıdır

Katılım İzleme: İnsan kaynakları yönetim sistemi, vardiyaların ve çalışanların katılımının görünürlüğünü sağlamak için izin ve katılım izleme özelliklerini içermelidir

Mobil Erişilebilirlik: Özel bir mobil uygulama sunan HRIS sistemlerini arayın; verilere her zaman ve her yerden kolayca erişebilmek, iş gücünüzü her yerden yönetme özgürlüğü sağlar

En iyi HRIS sistemlerini ayrıntılı olarak inceleyelim.

kullanılacak En İyi 10 HRIS Sistemi

İşte, özel iş ihtiyaçlarınıza uygun çözümler sunan en iyi on HRIS yazılımı:

1. ClickUp

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümüyle personel yönetimini sorunsuz bir şekilde yönetin

ClickUp, sağlam ve son derece özelleştirilebilir bir İK takımı araçları paketi içeren hepsi bir arada proje yönetimi platformudur. Popüler iş yazılımlarıyla 1000'den fazla entegrasyon ve yüzlerce özelleştirilebilir İK özelliği ile ClickUp, insan yönetimini basitleştirmeye ve zahmetsiz iş büyümesi için operasyonları kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Dahası, ClickUp iş gücünüzü ve operasyonlarınızı görselleştirmek için aşağıdakiler dahil 15'ten fazla yol sunar:

Tablo Görünümü: tüm çalışan verilerini elektronik tablo benzeri bir kurulumda yönetmek için

Liste görünümü: çoklu gruplama, sıralama ve filtreleme seçenekleriyle

Form Görünümü: yorumlar ve anketler aracılığıyla geri bildirimleri toplayarak bunları eyleme geçirilebilir bir görev listesine dönüştürmek için

İş Yükü Görünümü: her çalışanın iş yükünü ve faaliyetlerini izlemek için

Takvim Görünümü: vardiya, sanal toplantılar ve izinler için planlama seçenekleriyle

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak çalışan kılavuzları, eğitim materyalleri, işe alım kontrol listeleri ve iç politikalar gibi çalışan kayıtlarını saklayın.

Herhangi bir görünüme özel alanlar ekleyerek çalışan veya aday bilgilerini izleyin, belgelere ek dosyalar, harici kaynaklara bağlantılar ve daha fazlasını ekleyin.

ClickUp, çalışan el kitabı veya şirket süreci dışında başka bir şey tasarlamak istiyorsanız yüzlerce ücretsiz İK şablonu da sunar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın şirket el kitabı şablonu, Davranış Standartları, Takım Politikaları ve Kıyafet Kuralları gibi gerekli bölümleri içerir ve ayrıca Çalışma Saatleri, ADA Konaklama ve İletişim Politikaları gibi genellikle gözden kaçan bölümleri de sağlar.

Yeni çalışanların işe alım sürecini hızlandırın, yeni çalışanlarınızın şirket hakkında daha hızlı bilgi edinmesini ve işlerinde etki yaratmaya başlamasını sağlayın.

Şablonu indirin ClickUp'ın Şirket Süreçleri Belge Şablonu, şirketinizin süreçlerini tek bir yerden oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Sezgisel gösterge panelleri ve ClickUp Hedefleri'ni kullanarak dönüm noktalarını ve diğer çalışan büyüme ve gelişim metriklerini izleyin. ClickUp'taki otomasyonu kullanarak görevler oluşturun, görevleri atayın, yorumlar ekleyin, görev durumlarını değiştirin ve daha fazlasını yapın.

ClickUp ayrıca, son derece görsel ve ilgili tüm paydaşlar arasında gerçek zamanlı işbirliğini teşvik eden özelleştirilebilir Gösterge Panelleri'ne sahiptir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain ile platform içindeki ve platformla bağlantılı tüm İK ile ilgili görevlerden bağlama göre anında ve doğru yanıtlar alın

ClickUp Brain: Toplantı notlarını özetleyin, eğitim modüllerini yeniden yazın veya metinleri hızlı bir şekilde gramer açısından gözden geçirin

ClickUp Formları: Çalışan geri bildirim anketleri, anlık anketler, iç inceleme iş akışları vb. oluşturun Çalışan geri bildirim anketleri, anlık anketler, iç inceleme iş akışları vb. oluşturun

Yerleşik Şablonlar: Performans değerlendirmesi, Performans değerlendirmesi, veritabanı yönetimi 1:1 toplantılar ve bordro yönetimi dahil olmak üzere temel İK süreçleri için şablonları kullanın

ClickUp Sohbet: ClickUp Sohbet görünümünü kullanarak paydaşlar arasında gerçek zamanlı işbirliği

ClickUp Gösterge Panelleri: 50'den fazla bileşen kullanarak işe alım süresi, doldurulan pozisyonlar ve İK takımının performansı gibi İK departmanı verilerini yönetin

ClickUp Beyaz Tahtalar: ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak takımınızın fikirlerini eyleme geçirilebilir iş akışlarına dönüştürün. Görevleri düzenleyin, İK süreçlerini kolaylaştırın, çalışan performansını ölçün vb. ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak takımınızın fikirlerini eyleme geçirilebilir iş akışlarına dönüştürün. Görevleri düzenleyin, İK süreçlerini kolaylaştırın, çalışan performansını ölçün vb.

ClickUp sınırlamaları

Yeni başlayanlar, çok sayıda özellik nedeniyle öğrenme eğrisinin biraz dik olduğunu düşünüyor

Mobil cihazlarda sınırlı işlevsellik

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9836+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4009+ yorum)

2. Deel

deel aracılığıyla

Bireysel çalışan bilgilerini içeren Deel çalışan portalı

Deel, her boyuttaki işletmeye uygun bir HRIS çözümüdür. Sezgisel bir kullanıcı arayüzüne ve maaş bordrosu, sosyal haklar yönetimi, devamlılık vb. gibi özelleştirilebilir İK fonksiyonlarına sahiptir.

Bu HRIS sistemi, personel verilerini tek bir konumda depolamak için merkezi bir depo sunarak her yerden hızlı ve kolay erişim sağlar.

Küresel bir işgücünü yönetiyorsanız, Deel uluslararası iş yönetiminin karmaşıklıklarını kolayca aşmanıza yardımcı olur. Entegrasyonları özelleştirmek ve büyük ölçekte otomasyon sağlamak için sağlam bir API sunar.

Ayrıca, bu insan kaynakları yönetim sistemi yerel ve uluslararası istihdam düzenlemelerine uyumu yönetebilir, böylece küresel iş gücünüz hakkında endişelenmenize gerek kalmaz.

En iyi özellikler

Çalışanların maaşlarını, sosyal haklarını ve giderlerini tek bir yerden görün

Çalışanlarınız için yerel emeklilik planları, sağlık sigortası veya maaş ayarlayın

Organizasyon şemaları ve önceden oluşturulmuş iş akışlarıyla işe alım sürecini kolaylaştırın

Maaş hesaplamalarını, kesintileri ve vergi kesintilerini otomatikleştirin

Dünyanın dört bir yanından çalışanlar işe alıyorsanız, bordro işleme, uyumluluk, sözleşme yönetimi ve gider geri ödemeleri gibi özelliklere sahip EOR ve PEO hizmetlerinden yararlanabilirsiniz

Dağıtılmış iş gücünüz için vize sponsorluğu, göçmenlik desteği, yerelleştirilmiş sosyal haklar paketleri ve küresel sermaye yönetimi sağlayın

Deel sınırlamaları

Sınırlı entegrasyon seçenekleri ve özelleştirilebilirlik

Özel mobil uygulama yok

Harici şirketlerle çalışan uzaktan çalışan yüklenicilere vergi rehberliği sağlamaz

Deel fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Deel puanlarını ve yorumlarını paylaşın

G2: 4,8/5 (2329+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (523+ yorum)

3. Paycor

paycor aracılığıyla

Paycor, temiz ve sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahip bulut tabanlı kapsamlı bir HRIS sistemidir. Temel İK fonksiyonlarını ve sıradan idari iş akışlarını otomatikleştirerek ve İK takımlarınız için zaman tasarrufu sağlayarak kolaylaştırır.

Bu yazılım son derece yapılandırılabilir ve benzersiz iş ihtiyaçlarınıza kolayca uyum sağlar. İster işe alım, ister bordro işleme veya çalışan yönetimi ihtiyacınız olsun, Paycor işe alımdan iş gücünüzün izlenmesi ve optimize edilmesine kadar tüm işlemleri kolaylaştırır.

Paycor, işlerin kağıtsız hale gelmesini sağlayan dijital belge ve form çözümleri ile birleşik bir bilgi veritabanı sunar.

Paycor'un en iyi özellikleri

Başvuru izleme sistemi ve iş ilanlarını yayınlama ve yeni çalışanları işe alma özellikleriyle işe alım sürecini tek bir platformda basitleştirin

Maaş ve vergi hesaplamalarını, zamanında vergi beyannamelerini ve diğer idari görevleri otomatikleştirin

ACA'nın tescilli raporlama ve uyumluluk aracını kullanarak 1094-C ve 1095-C gibi formları hazırlayın, oluşturun ve faydalar uyumluluğu için dosyalayın

Mevcut iş gücü sorunlarını ve pazar trendlerini kolayca görselleştirmek için gösterge panellerini ve önceden oluşturulmuş rapor şablonlarını özelleştirin

Paycor sınırlamaları

Uygulama biraz zor olabilir

Mobil uygulama tam olarak optimize edilmemiştir

Özel raporlama özelliği özelleştirilebilirlik ve kullanıcı dostu değildir

Paycor fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Paycor puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (715+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (2750+ yorum)

4. Rippling

rippling aracılığıyla

Rippling, çalışanların işe alımından ayrılmalarına kadar küresel çapta işgücü operasyonlarını yönetmenize ve otomatikleştirmenize olanak tanıyan bulut tabanlı bir küresel insan kaynakları bilgi sistemidir.

Yazılım, alanlardan belgelere ve para birimlerine kadar her şeyi çalışanların konumuna göre dinamik olarak yerelleştirir. Rippling'i farklı kılan, uzaktaki çalışanların ihtiyaçlarını destekleyen yerleşik uygulama ve cihaz yönetimi işlevleridir.

Çalışanların tüm yaşam döngüsü boyunca sağlık sigortası kayıtlarını yapabilir, teklif mektupları gönderebilir, geçmiş kontrolleri yapabilir, yeni işe alınanların evraklarını yönetebilir, çalışanları maaş bordrosuna ekleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

En iyi özellikler

Merkezi veri toplama alanlarını kullanarak tek bir tıklama ile çalışan bilgilerini toplayın, saklayın ve erişin

Eski çalışanların hesaplarını, şifrelerini, kullanıcı kontrollerini ve cihaz sahipliklerini ayrıldıklarında otomatik olarak devre dışı bırakın

Yerleşik şablonlar ve veri görselleştirme öğeleriyle raporlama seçeneklerini özelleştirin

Otomasyon, İK süreçlerini kolaylaştırmak için teklif mektubu oluşturma, küresel geçmiş kontrolü ve yeni işe alım evrakları hizmetleri sunar

Bölgesel bordro uyumluluk yasalarına uygun olarak bordro hesaplamalarını, kesintileri ve vergi beyannamelerini otomatik olarak senkronize bir şekilde gerçekleştirin

Serbest çalışan, sözleşmeli veya saatlik çalışanlarınız için esnek zaman ve devam yönetimi

Dalgalı sınırlamalar

Performans değerlendirmesi ve PTO onayı özellikleri iyileştirilebilir

Organizasyon şemalarında ve maaş bordrolarında ayrıntı eksikliği

Dalgalı fiyatlandırma

Kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla

Dalgalı puanlar ve yorumlar

G2: 4,8/5 (2276+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (3029+ yorum)

5. Gusto

via Gusto

Gusto, İK uzmanlarının çalışan bilgilerini, maaş bordrosunu, sosyal hakları, 401[k] planlarını, işçi tazminatlarını ve daha fazlasını tek bir gösterge panelinden yönetmelerine yardımcı olan, kullanımı kolay ve esnek bir HRIS sistemidir.

Gusto'nun bulut tabanlı çözümü, işe alım, çalışan bağlılığı, maaş ve sigorta işlemlerini yönetmenize yardımcı olur.

Gusto ayrıca, çalışanlara ve yüklenicilere sorunsuz bir şekilde ödeme yapmanızı sağlayan kapsamlı bordro araçları sunar. Ayrıca, tüm belgelerinizi Gusto gösterge panelinden elektronik olarak dosyalayabilir, imzalayabilir, fakslayabilir ve saklayabilirsiniz.

Ayrıca, Gusto Wallet ve banka kartları aracılığıyla kağıtsız ödemeler gibi ücretsiz finansal araçlar sayesinde çalışanların maaşlarını optimize etme olanağı sağlar.

Gusto'nun en iyi özellikleri

Ek ücret ödemeden sınırsız bordro çalıştırma, doğrudan para yatırma ödemelerini, kesintileri, vergi beyannamelerini ve uluslararası yüklenici ödemelerini otomatikleştirin

Sorunsuz bir işe alım süreci için işe alım kontrol listelerini, e-imzaları, belge depolamayı ve özel teklif mektubu şablonlarını özelleştirin

Kullanıcı dostu raporlama araçlarına ve zaman, performans ve bordro takibi için rapor şablonları galerisine erişin

Görme, diş, emeklilik, HSA ve FSA, işçi tazminatı ve ulaşım yardımları için isteğe bağlı planlar dahil olmak üzere avantaj paketlerini özelleştirin

Coğrafi konum ile mobil zaman takibi, fazla mesai uyarıları, izin talepleri için otomatik onay, PTO izleme ve daha fazlası

Gusto sınırlamaları

Tatil politikaları iyileştirilmelidir

Esnek takvim ve görev yönetimi özellikleri yoktur

Gusto fiyatlandırması

Basit: Aylık 40 $ + çalışan başına 6 $

Artı: Aylık 80 $ + çalışan başına 12 $

Premium: Özel fiyatlandırma

Gusto puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1883+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3812+ yorum)

6. Arcoro

arcoro aracılığıyla

Arcoro, inşaat şirketleri için İK görevlerini kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek üzere tasarlanmış modüler bir insan kaynakları bilgi sistemi sunar.

Bu İK yazılımı, sektörlere özgü DOT ve federal düzenlemelere uygun olarak yetenek kazanımı, işe alım, çalışan kayıt yönetimi ve uyumluluk yönetimi için özellikler içerir.

Arcoro'nun en iyi özellikleri

Çalışan verilerini ve kayıtlarını yönetmek için merkezi bir hub'dan yararlanın

Kaynak tahsisini en üst düzeye çıkarmak ve proje verimliliğini artırmak için işgücü maliyetlerini ve işgücü planlamasını yönetin

Kullanımı kolay avantaj yönetimi modülü, önde gelen sigorta şirketleri, bordro sağlayıcıları, ERP ve HRMS yazılımı dahil olmak üzere 300'den fazla iş ortağıyla entegre edilmiştir

Giriş portalında belirtilen sorularla sağlık durumunu doğrulama özelliği ile yerinde çalışanların giriş ve çıkış işlemlerini yönetin

Doğru bordro, kusursuz kayıt tutma ve uyumluluk raporlaması için zaman ve devamlılığı izleyin

Yönetici ve çalışanların performansını değerlendirin ve gelişim ihtiyaçlarını belirleyin

Arcoro sınırlamaları

Yazılım, işgücü dalgalanmaları olan işletmeler için ideal değildir

Arcoro'nun mobil uygulaması vardır, ancak işlevselliği sınırlıdır

Performans ve giderler ile ilgili raporlama özellikleri minimum düzeydedir

Arcoro fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Arcoro puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (89+ yorum)

Capterra: 4,1/5 (101+ yorum)

7. Justworks

justworks aracılığıyla

Justworks, ek PEO ve bordro hizmetleri sunan kapsamlı ve kullanıcı dostu İK sistemlerinden biridir. Platform, İK danışmanlarının 7/24 desteği ile İK profesyonellerinin çalışan bilgilerini etkili bir şekilde depolaması, düzenlemesi ve yönetmesi için merkezi bir hub olarak fonksiyon görür.

Justworks, eğitim kılavuzları, iş sözleşmeleri ve performans raporları gibi önemli belgeleri depolamak ve dağıtmak için merkezi bir konum sunar. Bu özellik, verilerinizin güvenliğini sağlar ve fiziksel belgelere olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Justworks'ün en iyi özellikleri

Çalışan el kitabı yönetimi, e-tabela, otomatik teklif mektubu oluşturma, politika şablonları vb. gibi özelliklerden faydalanın

W-2, 1099, 940 ve 941 dahil olmak üzere otomatik bordro vergisi beyannamesi ile birlikte federal, eyalet ve yerel uyum yasalarına sorunsuz uyum

Fazla mesai ve mola kurallarına uygun, coğrafi sınırlama özellikleriyle birleştirilmiş bordro senkronizasyonu ile çalışanların zaman takibini otomatikleştirin

QuickBooks ve Xero gibi yazılımlarla entegre olarak, gösterge panellerini ve önceden oluşturulmuş şablonları özelleştirerek PTO talepleri, eğitim durumları ve şirket nüfusu hakkında içgörüleri kolaylaştırın

Çalışanların kişisel bilgilerini güncellemeleri, maaş bordrolarını ve vergi formlarını görüntülemeleri ve sosyal haklara kaydolmaları için çalışan self servis portalı

Justworks sınırlamaları

Maaş bordrosu raporlaması, AR departmanları için hantal ve kafa karıştırıcıdır

Tekrarlayan gider geri ödemeleri manuel olarak planlanmalıdır

Justworks fiyatlandırması

Temel: Aylık 59 $/çalışan

Artı: Çalışan başına aylık 99 $

Justworks puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (435+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (718+ yorum)

8. Remofirst

remofirst aracılığıyla

Remofirst, tamamen uzaktan çalışan takımları olan küçük işletmelere yönelik önde gelen bir HRIS yazılımıdır. Yazılım, çalışanlarınıza zamanında ve yerel para birimlerinde ödeme yapmanıza yardımcı olur. Ayrıca, çalışanlarınızın konumuna bakılmaksızın personel tekliflerinizi ve avantajlarınızı çeşitlendirmenize yardımcı olur.

En iyi özelliklerinden biri, İşveren Kayıt [EOR] modülüdür. Ana ülkedeki vergi ve uyumluluk gereklilikleri hakkında endişelenmeden uzaktan çalışanları ve yeni yüklenicileri işe alın.

Remofirst'ün en iyi özellikleri

İnsan kaynakları ile ilgili görevler ve insan sermayesi yönetimi için merkezi bir hub edinin

Yerel ücret, vergi, işgücü ve uyum yasaları hakkında endişelenmeden dünyanın en iyi yeteneklerini işe almak için EOR modülünden yararlanın

USD, EUR, GBP, CAD veya SGD para birimlerinde müteahhitler için çoklu para birimli bordro

RemoHealth'e erişim, olağanüstü diş, reçete ve görme kapsamı dahil olmak üzere özelleştirilmiş, dünya çapında gizli bir sağlık sigortası planı

180'den fazla ülkede aynı gün işe alım sürecini kolaylaştırın

Yanlış sınıflandırma nedeniyle para cezaları ve diğer cezaları önlemek isteyen işletmeler için hayati önem taşıyan, yerel mevzuata uygun serbest çalışan sözleşmeleri sağlayın

Remofirst sınırlamaları

İnternette neredeyse hiç belge veya kaynak bulunmadığından öğrenme süreci oldukça zordur

Performans ve ücret yönetimi gibi özelliklerin eksikliği

Remofirst fiyatlandırma

Kayıtlı İşveren: Kişi başına aylık 199 $

Yüklenici: Kişi başına aylık 25 dolar

Remofirst puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (59+ yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

9. Eddy

eddy aracılığıyla

Eddy, küçük işletmelerin kapsayıcı bir sistem aracılığıyla çalışanları işe alması, yönetmesi ve maaşlarını ödemesi için tasarlanmış hepsi bir arada bir HRIS yazılımıdır.

Platform, masasız ön saflarda çalışanlar için İK görevlerini ve süreçlerini kolaylaştıran ve çalışan deneyimini basitleştiren sağlam araçlar sunar.

Ayrıca, Eddy'nin tam hizmet bordro sistemi, karmaşık yasalara ve son tarihlere uyum sağlarken, değerli İK zamanından tasarruf eder ve bordro hatalarını azaltır.

Eddy'nin en iyi özellikleri

Çalışan odaklı işe alım süreciyle yeni çalışanların ilk günlerinden önce işe alım sürecini tamamlamalarını sağlayın

Organizasyon şemaları ve çalışan dizini ile bulut tabanlı belge depolama ve düzenleme

Küçük işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayan özelleştirilebilir PTO planları

Mobil zaman takibi uygulamasıyla çalışanların zamanını takip edin, düzenli zaman çizelgeleri oluşturun ve izin raporları oluşturun

Eddy sınırlamaları

Bir günde birden fazla izin talebi gönderilemez

Çalışanların İK'ya ulaşmasına yardımcı olabilecek yerleşik iletişim özelliği bulunmamaktadır, bu da genel çalışan deneyimini olumsuz etkilemektedir

Eddy fiyatlandırması

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Planlar kişi başına aylık 6 $'dan başlar

Eddy puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (67+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (41+ yorum)

10. HiBob

hiBob aracılığıyla

HiBob veya Bob, önde gelen HRIS sistemleri arasındadır. Modern işgücü için çeşitli uyarlanabilir modüller ve iş akışları ile çalışan verimliliğini, bağlılığını ve elde tutulmasını destekler.

Kolaylaştırılmış onay döngüleri ile işe alımdan maaş bordrosuna kadar her şeyi otomatikleştirin. Çalışanların çalışma saatlerini, devam durumlarını ve izinlerini tek bir merkezden takip edin. Üç adımda maaş bordrosunu tamamlayın, sağlayıcıya doğru ve zamanında raporlama yapın.

HiBob'un en iyi özellikleri

Çalışan verilerine erişin ve şirketin işgücü hakkında bilgi edinin, Belge Merkezi aracılığıyla etkili personel yönetimi gerçekleştirin

Onboarding, devamlılık, bordro ve yan haklar gibi temel İK fonksiyonlarıyla ilgili onay döngülerini kolaylaştırmak için uçtan uca süreci otomatikleştirin

Çalışan performansını, çalışılan saatleri, devamlılığı ve izinleri merkezi olarak izleyin

Maaş verilerinin toplanmasından doğruluğunun kontrol edilmesine ve belirlenen süre içinde maaş sağlayıcısına raporun gönderilmesine kadar tüm maaş döngüsünü üç adımda otomatikleştirin

Yeni avantajların özelleştirilmesinin yanı sıra, çalışanlar için bekleyen ve aktif avantajları izleyin

Çalışanların işyerindeki uygunsuz davranışları İK personeline gizlice bildirmeleri için raporlama özelliği

HiBob sınırlamaları

Şirket anketleri ve çalışan geri bildirim modülü iyileştirilebilir

Harici belgeler [ör. Excel, PDF vb.] birçok fonksiyon için yüklenemez

HiBob fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

HiBob puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (777+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (136+ yorum)

En İyi HRIS Yazılımıyla Personel Yönetimini Kolaylaştırın

Çalışan verilerini yönetmenin en iyi yollarını arıyorsanız, HRIS yazılımı tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olur.

En iyi 10 HRIS sisteminin yer aldığı kapsamlı listemiz size yardımcı olacaktır, ancak ClickUp ile ek bir avantaja sahip olacağınızı düşünüyoruz!

Onboarding, hedef belirleme, yetenek geliştirme, süreç standardizasyonu, çalışan talepleri ve performans değerlendirmeleri ile ilgili özelliklere sahip yüzlerce ücretsiz İK şablonundan oluşan ClickUp, çalışan veri yönetimi ve daha fazlasıyla ilgili İK süreçlerinizi kolaylaştırmak için hepsi bir arada bir platformdur.

Üstelik ClickUp, uygun maliyetli bir yazılımdır. ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planı ile sınırsız göreve erişin, istediğiniz sayıda paydaş ekleyin, Beyaz Tahtalar ile projelerinizi planlayın ve yönetin, Belgeler ile proje gereksinimlerini oluşturun ve görselleştirin, yaklaşık 100 MB veri depolayın ve çok daha fazlasını yapın.

Platformun İK ihtiyaçlarınızı nasıl desteklediğini görmek için bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın!