2025'te Personel Yönetimini Yönetmek İçin En İyi 10 HRIS Sistemi

Bir iş büyüme aşamasındayken, çalışan veritabanı da genişler ve bununla birlikte idari görevler de artar. Bununla başa çıkmak için doğru HRIS'e (insan kaynakları bilgi sistemi) ihtiyacınız vardır.
Ancak, kalabalık HRIS pazarında ölçeklenebilirlik, özelleştirme ve entegrasyon yetenekleri gibi belirli gereksinimleri karşılayan bir çözüm bulmak zaman ve çaba gerektirebilir.
Bu makalede, en iyi on HRIS yazılımını öne çıkaracağız.
En iyi özelliklerini, sınırlamalarını, fiyatlarını ve müşteri değerlendirmelerini inceleyerek, bireysel iş ihtiyaçlarınıza uygun, çalışanlarınızı organize etmek ve izlemek için en iyi dijital seçenekleri bulabilirsiniz.
HRIS Sistemleri nedir?
İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri [HRIS], çalışan verilerini gerektiğinde düzenleyen, depolayan ve geri getiren bir İK yazılımıdır.
Yazılım, işe alım, oryantasyon, bordro işleme, sosyal haklar yönetimi, devam izleme ve benzeri idari görevler gibi temel İK fonksiyonlarını tek bir merkezi platformda entegre eder.
HRIS sistemleri, yetenek yönetimi ve performans yönetimi özelliklerini içeren HRMS (İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi) sistemlerinden farklıdır.
HRIS sistemlerinde nelere dikkat etmelisiniz?
İşiniz için doğru HRIS sistemini seçmek zor olabilir. HRIS'in kurulumu ve kullanımı kolay mı, bütçenize uygun mu ve iş ihtiyaçlarınızı karşılamak için özelleştirilebilir mi olduğunu değerlendirerek başlayın.
HRIS sistemlerinde aranması gereken bazı temel özellikler şunlardır:
- Oryantasyon Yönetimi: İdeal bir HRIS yazılımı, yeni çalışanlara gerekli evrakları ve eğitimi sağlayarak oryantasyon sürecini kolaylaştırmalıdır
- Veritabanı Yönetimi: Büyük personel dosyalarının gerekliliğini ortadan kaldırmalı ve dijital dosyalar aracılığıyla ilgili verilere hızlı erişim sağlamalıdır
- Raporlama ve Analitik: İnsan kaynakları KPI'larını ve önemli iş metriklerini izlemek ve takip etmek için özelleştirilebilir gösterge panelleri ve raporlama özellikleri sunan HRIS sistemlerini arayın
- Bordro Yönetimi: Yazılım, bordro yönetimini kolaylaştırmalı ve otomatikleştirmeli ve doğru vergi belgelerini doğru zamanlarda dosyalamalıdır
- Katılım İzleme: İnsan kaynakları yönetim sistemi, vardiyaların ve çalışanların katılımının görünürlüğünü sağlamak için izin ve katılım izleme özelliklerini içermelidir
- Mobil Erişilebilirlik: Özel bir mobil uygulama sunan HRIS sistemlerini arayın; verilere her zaman ve her yerden kolayca erişebilmek, iş gücünüzü her yerden yönetme özgürlüğü sağlar
En iyi HRIS sistemlerini ayrıntılı olarak inceleyelim.
kullanılacak En İyi 10 HRIS Sistemi
İşte, özel iş ihtiyaçlarınıza uygun çözümler sunan en iyi on HRIS yazılımı:
1. ClickUp
ClickUp, sağlam ve son derece özelleştirilebilir bir İK takımı araçları paketi içeren hepsi bir arada proje yönetimi platformudur. Popüler iş yazılımlarıyla 1000'den fazla entegrasyon ve yüzlerce özelleştirilebilir İK özelliği ile ClickUp, insan yönetimini basitleştirmeye ve zahmetsiz iş büyümesi için operasyonları kolaylaştırmaya yardımcı olur.
Dahası, ClickUp iş gücünüzü ve operasyonlarınızı görselleştirmek için aşağıdakiler dahil 15'ten fazla yol sunar:
- Tablo Görünümü: tüm çalışan verilerini elektronik tablo benzeri bir kurulumda yönetmek için
- Liste görünümü: çoklu gruplama, sıralama ve filtreleme seçenekleriyle
- Form Görünümü: yorumlar ve anketler aracılığıyla geri bildirimleri toplayarak bunları eyleme geçirilebilir bir görev listesine dönüştürmek için
- İş Yükü Görünümü: her çalışanın iş yükünü ve faaliyetlerini izlemek için
- Takvim Görünümü: vardiya, sanal toplantılar ve izinler için planlama seçenekleriyle
ClickUp Belgeleri'ni kullanarak çalışan kılavuzları, eğitim materyalleri, işe alım kontrol listeleri ve iç politikalar gibi çalışan kayıtlarını saklayın.
Herhangi bir görünüme özel alanlar ekleyerek çalışan veya aday bilgilerini izleyin, belgelere ek dosyalar, harici kaynaklara bağlantılar ve daha fazlasını ekleyin.
ClickUp, çalışan el kitabı veya şirket süreci dışında başka bir şey tasarlamak istiyorsanız yüzlerce ücretsiz İK şablonu da sunar.
Yeni çalışanların işe alım sürecini hızlandırın, yeni çalışanlarınızın şirket hakkında daha hızlı bilgi edinmesini ve işlerinde etki yaratmaya başlamasını sağlayın.
Sezgisel gösterge panelleri ve ClickUp Hedefleri'ni kullanarak dönüm noktalarını ve diğer çalışan büyüme ve gelişim metriklerini izleyin. ClickUp'taki otomasyonu kullanarak görevler oluşturun, görevleri atayın, yorumlar ekleyin, görev durumlarını değiştirin ve daha fazlasını yapın.
ClickUp ayrıca, son derece görsel ve ilgili tüm paydaşlar arasında gerçek zamanlı işbirliğini teşvik eden özelleştirilebilir Gösterge Panelleri'ne sahiptir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Brain: Toplantı notlarını özetleyin, eğitim modüllerini yeniden yazın veya metinleri hızlı bir şekilde gramer açısından gözden geçirin
- ClickUp Formları: Çalışan geri bildirim anketleri, anlık anketler, iç inceleme iş akışları vb. oluşturun
- Yerleşik Şablonlar: Performans değerlendirmesi, veritabanı yönetimi, 1:1 toplantılar ve bordro yönetimi dahil olmak üzere temel İK süreçleri için şablonları kullanın
- ClickUp Sohbet: ClickUp Sohbet görünümünü kullanarak paydaşlar arasında gerçek zamanlı işbirliği
- ClickUp Gösterge Panelleri: 50'den fazla bileşen kullanarak işe alım süresi, doldurulan pozisyonlar ve İK takımının performansı gibi İK departmanı verilerini yönetin
- ClickUp Beyaz Tahtalar: ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak takımınızın fikirlerini eyleme geçirilebilir iş akışlarına dönüştürün. Görevleri düzenleyin, İK süreçlerini kolaylaştırın, çalışan performansını ölçün vb.
ClickUp sınırlamaları
- Yeni başlayanlar, çok sayıda özellik nedeniyle öğrenme eğrisinin biraz dik olduğunu düşünüyor
- Mobil cihazlarda sınırlı işlevsellik
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9836+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4009+ yorum)
2. Deel
Bireysel çalışan bilgilerini içeren Deel çalışan portalı
Deel, her boyuttaki işletmeye uygun bir HRIS çözümüdür. Sezgisel bir kullanıcı arayüzüne ve maaş bordrosu, sosyal haklar yönetimi, devamlılık vb. gibi özelleştirilebilir İK fonksiyonlarına sahiptir.
Bu HRIS sistemi, personel verilerini tek bir konumda depolamak için merkezi bir depo sunarak her yerden hızlı ve kolay erişim sağlar.
Küresel bir işgücünü yönetiyorsanız, Deel uluslararası iş yönetiminin karmaşıklıklarını kolayca aşmanıza yardımcı olur. Entegrasyonları özelleştirmek ve büyük ölçekte otomasyon sağlamak için sağlam bir API sunar.
Ayrıca, bu insan kaynakları yönetim sistemi yerel ve uluslararası istihdam düzenlemelerine uyumu yönetebilir, böylece küresel iş gücünüz hakkında endişelenmenize gerek kalmaz.
En iyi özellikler
- Çalışanların maaşlarını, sosyal haklarını ve giderlerini tek bir yerden görün
- Çalışanlarınız için yerel emeklilik planları, sağlık sigortası veya maaş ayarlayın
- Organizasyon şemaları ve önceden oluşturulmuş iş akışlarıyla işe alım sürecini kolaylaştırın
- Maaş hesaplamalarını, kesintileri ve vergi kesintilerini otomatikleştirin
- Dünyanın dört bir yanından çalışanlar işe alıyorsanız, bordro işleme, uyumluluk, sözleşme yönetimi ve gider geri ödemeleri gibi özelliklere sahip EOR ve PEO hizmetlerinden yararlanabilirsiniz
- Dağıtılmış iş gücünüz için vize sponsorluğu, göçmenlik desteği, yerelleştirilmiş sosyal haklar paketleri ve küresel sermaye yönetimi sağlayın
Deel sınırlamaları
- Sınırlı entegrasyon seçenekleri ve özelleştirilebilirlik
- Özel mobil uygulama yok
- Harici şirketlerle çalışan uzaktan çalışan yüklenicilere vergi rehberliği sağlamaz
Deel fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Deel puanlarını ve yorumlarını paylaşın
- G2: 4,8/5 (2329+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (523+ yorum)
3. Paycor
Paycor, temiz ve sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahip bulut tabanlı kapsamlı bir HRIS sistemidir. Temel İK fonksiyonlarını ve sıradan idari iş akışlarını otomatikleştirerek ve İK takımlarınız için zaman tasarrufu sağlayarak kolaylaştırır.
Bu yazılım son derece yapılandırılabilir ve benzersiz iş ihtiyaçlarınıza kolayca uyum sağlar. İster işe alım, ister bordro işleme veya çalışan yönetimi ihtiyacınız olsun, Paycor işe alımdan iş gücünüzün izlenmesi ve optimize edilmesine kadar tüm işlemleri kolaylaştırır.
Paycor, işlerin kağıtsız hale gelmesini sağlayan dijital belge ve form çözümleri ile birleşik bir bilgi veritabanı sunar.
Paycor'un en iyi özellikleri
- Başvuru izleme sistemi ve iş ilanlarını yayınlama ve yeni çalışanları işe alma özellikleriyle işe alım sürecini tek bir platformda basitleştirin
- Maaş ve vergi hesaplamalarını, zamanında vergi beyannamelerini ve diğer idari görevleri otomatikleştirin
- ACA'nın tescilli raporlama ve uyumluluk aracını kullanarak 1094-C ve 1095-C gibi formları hazırlayın, oluşturun ve faydalar uyumluluğu için dosyalayın
- Mevcut iş gücü sorunlarını ve pazar trendlerini kolayca görselleştirmek için gösterge panellerini ve önceden oluşturulmuş rapor şablonlarını özelleştirin
Paycor sınırlamaları
- Uygulama biraz zor olabilir
- Mobil uygulama tam olarak optimize edilmemiştir
- Özel raporlama özelliği özelleştirilebilirlik ve kullanıcı dostu değildir
Paycor fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Paycor puanları ve yorumları
- G2: 4,0/5 (715+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (2750+ yorum)
4. Rippling
Rippling, çalışanların işe alımından ayrılmalarına kadar küresel çapta işgücü operasyonlarını yönetmenize ve otomatikleştirmenize olanak tanıyan bulut tabanlı bir küresel insan kaynakları bilgi sistemidir.
Yazılım, alanlardan belgelere ve para birimlerine kadar her şeyi çalışanların konumuna göre dinamik olarak yerelleştirir. Rippling'i farklı kılan, uzaktaki çalışanların ihtiyaçlarını destekleyen yerleşik uygulama ve cihaz yönetimi işlevleridir.
Çalışanların tüm yaşam döngüsü boyunca sağlık sigortası kayıtlarını yapabilir, teklif mektupları gönderebilir, geçmiş kontrolleri yapabilir, yeni işe alınanların evraklarını yönetebilir, çalışanları maaş bordrosuna ekleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
En iyi özellikler
- Merkezi veri toplama alanlarını kullanarak tek bir tıklama ile çalışan bilgilerini toplayın, saklayın ve erişin
- Eski çalışanların hesaplarını, şifrelerini, kullanıcı kontrollerini ve cihaz sahipliklerini ayrıldıklarında otomatik olarak devre dışı bırakın
- Yerleşik şablonlar ve veri görselleştirme öğeleriyle raporlama seçeneklerini özelleştirin
- Otomasyon, İK süreçlerini kolaylaştırmak için teklif mektubu oluşturma, küresel geçmiş kontrolü ve yeni işe alım evrakları hizmetleri sunar
- Bölgesel bordro uyumluluk yasalarına uygun olarak bordro hesaplamalarını, kesintileri ve vergi beyannamelerini otomatik olarak senkronize bir şekilde gerçekleştirin
- Serbest çalışan, sözleşmeli veya saatlik çalışanlarınız için esnek zaman ve devam yönetimi
Dalgalı sınırlamalar
- Performans değerlendirmesi ve PTO onayı özellikleri iyileştirilebilir
- Organizasyon şemalarında ve maaş bordrolarında ayrıntı eksikliği
Dalgalı fiyatlandırma
- Kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla
Dalgalı puanlar ve yorumlar
- G2: 4,8/5 (2276+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (3029+ yorum)
5. Gusto
Gusto, İK uzmanlarının çalışan bilgilerini, maaş bordrosunu, sosyal hakları, 401[k] planlarını, işçi tazminatlarını ve daha fazlasını tek bir gösterge panelinden yönetmelerine yardımcı olan, kullanımı kolay ve esnek bir HRIS sistemidir.
Gusto'nun bulut tabanlı çözümü, işe alım, çalışan bağlılığı, maaş ve sigorta işlemlerini yönetmenize yardımcı olur.
Gusto ayrıca, çalışanlara ve yüklenicilere sorunsuz bir şekilde ödeme yapmanızı sağlayan kapsamlı bordro araçları sunar. Ayrıca, tüm belgelerinizi Gusto gösterge panelinden elektronik olarak dosyalayabilir, imzalayabilir, fakslayabilir ve saklayabilirsiniz.
Ayrıca, Gusto Wallet ve banka kartları aracılığıyla kağıtsız ödemeler gibi ücretsiz finansal araçlar sayesinde çalışanların maaşlarını optimize etme olanağı sağlar.
Gusto'nun en iyi özellikleri
- Ek ücret ödemeden sınırsız bordro çalıştırma, doğrudan para yatırma ödemelerini, kesintileri, vergi beyannamelerini ve uluslararası yüklenici ödemelerini otomatikleştirin
- Sorunsuz bir işe alım süreci için işe alım kontrol listelerini, e-imzaları, belge depolamayı ve özel teklif mektubu şablonlarını özelleştirin
- Kullanıcı dostu raporlama araçlarına ve zaman, performans ve bordro takibi için rapor şablonları galerisine erişin
- Görme, diş, emeklilik, HSA ve FSA, işçi tazminatı ve ulaşım yardımları için isteğe bağlı planlar dahil olmak üzere avantaj paketlerini özelleştirin
- Coğrafi konum ile mobil zaman takibi, fazla mesai uyarıları, izin talepleri için otomatik onay, PTO izleme ve daha fazlası
Gusto sınırlamaları
- Tatil politikaları iyileştirilmelidir
- Esnek takvim ve görev yönetimi özellikleri yoktur
Gusto fiyatlandırması
- Basit: Aylık 40 $ + çalışan başına 6 $
- Artı: Aylık 80 $ + çalışan başına 12 $
- Premium: Özel fiyatlandırma
Gusto puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1883+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3812+ yorum)
6. Arcoro
Arcoro, inşaat şirketleri için İK görevlerini kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek üzere tasarlanmış modüler bir insan kaynakları bilgi sistemi sunar.
Bu İK yazılımı, sektörlere özgü DOT ve federal düzenlemelere uygun olarak yetenek kazanımı, işe alım, çalışan kayıt yönetimi ve uyumluluk yönetimi için özellikler içerir.
Arcoro'nun en iyi özellikleri
- Çalışan verilerini ve kayıtlarını yönetmek için merkezi bir hub'dan yararlanın
- Kaynak tahsisini en üst düzeye çıkarmak ve proje verimliliğini artırmak için işgücü maliyetlerini ve işgücü planlamasını yönetin
- Kullanımı kolay avantaj yönetimi modülü, önde gelen sigorta şirketleri, bordro sağlayıcıları, ERP ve HRMS yazılımı dahil olmak üzere 300'den fazla iş ortağıyla entegre edilmiştir
- Giriş portalında belirtilen sorularla sağlık durumunu doğrulama özelliği ile yerinde çalışanların giriş ve çıkış işlemlerini yönetin
- Doğru bordro, kusursuz kayıt tutma ve uyumluluk raporlaması için zaman ve devamlılığı izleyin
- Yönetici ve çalışanların performansını değerlendirin ve gelişim ihtiyaçlarını belirleyin
Arcoro sınırlamaları
- Yazılım, işgücü dalgalanmaları olan işletmeler için ideal değildir
- Arcoro'nun mobil uygulaması vardır, ancak işlevselliği sınırlıdır
- Performans ve giderler ile ilgili raporlama özellikleri minimum düzeydedir
Arcoro fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Arcoro puanları ve yorumları
- G2: 3,9/5 (89+ yorum)
- Capterra: 4,1/5 (101+ yorum)
7. Justworks
Justworks, ek PEO ve bordro hizmetleri sunan kapsamlı ve kullanıcı dostu İK sistemlerinden biridir. Platform, İK danışmanlarının 7/24 desteği ile İK profesyonellerinin çalışan bilgilerini etkili bir şekilde depolaması, düzenlemesi ve yönetmesi için merkezi bir hub olarak fonksiyon görür.
Justworks, eğitim kılavuzları, iş sözleşmeleri ve performans raporları gibi önemli belgeleri depolamak ve dağıtmak için merkezi bir konum sunar. Bu özellik, verilerinizin güvenliğini sağlar ve fiziksel belgelere olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
Justworks'ün en iyi özellikleri
- Çalışan el kitabı yönetimi, e-tabela, otomatik teklif mektubu oluşturma, politika şablonları vb. gibi özelliklerden faydalanın
- W-2, 1099, 940 ve 941 dahil olmak üzere otomatik bordro vergisi beyannamesi ile birlikte federal, eyalet ve yerel uyum yasalarına sorunsuz uyum
- Fazla mesai ve mola kurallarına uygun, coğrafi sınırlama özellikleriyle birleştirilmiş bordro senkronizasyonu ile çalışanların zaman takibini otomatikleştirin
- QuickBooks ve Xero gibi yazılımlarla entegre olarak, gösterge panellerini ve önceden oluşturulmuş şablonları özelleştirerek PTO talepleri, eğitim durumları ve şirket nüfusu hakkında içgörüleri kolaylaştırın
- Çalışanların kişisel bilgilerini güncellemeleri, maaş bordrolarını ve vergi formlarını görüntülemeleri ve sosyal haklara kaydolmaları için çalışan self servis portalı
Justworks sınırlamaları
- Maaş bordrosu raporlaması, AR departmanları için hantal ve kafa karıştırıcıdır
- Tekrarlayan gider geri ödemeleri manuel olarak planlanmalıdır
Justworks fiyatlandırması
- Temel: Aylık 59 $/çalışan
- Artı: Çalışan başına aylık 99 $
Justworks puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (435+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (718+ yorum)
8. Remofirst
Remofirst, tamamen uzaktan çalışan takımları olan küçük işletmelere yönelik önde gelen bir HRIS yazılımıdır. Yazılım, çalışanlarınıza zamanında ve yerel para birimlerinde ödeme yapmanıza yardımcı olur. Ayrıca, çalışanlarınızın konumuna bakılmaksızın personel tekliflerinizi ve avantajlarınızı çeşitlendirmenize yardımcı olur.
En iyi özelliklerinden biri, İşveren Kayıt [EOR] modülüdür. Ana ülkedeki vergi ve uyumluluk gereklilikleri hakkında endişelenmeden uzaktan çalışanları ve yeni yüklenicileri işe alın.
Remofirst'ün en iyi özellikleri
- İnsan kaynakları ile ilgili görevler ve insan sermayesi yönetimi için merkezi bir hub edinin
- Yerel ücret, vergi, işgücü ve uyum yasaları hakkında endişelenmeden dünyanın en iyi yeteneklerini işe almak için EOR modülünden yararlanın
- USD, EUR, GBP, CAD veya SGD para birimlerinde müteahhitler için çoklu para birimli bordro
- RemoHealth'e erişim, olağanüstü diş, reçete ve görme kapsamı dahil olmak üzere özelleştirilmiş, dünya çapında gizli bir sağlık sigortası planı
- 180'den fazla ülkede aynı gün işe alım sürecini kolaylaştırın
- Yanlış sınıflandırma nedeniyle para cezaları ve diğer cezaları önlemek isteyen işletmeler için hayati önem taşıyan, yerel mevzuata uygun serbest çalışan sözleşmeleri sağlayın
Remofirst sınırlamaları
- İnternette neredeyse hiç belge veya kaynak bulunmadığından öğrenme süreci oldukça zordur
- Performans ve ücret yönetimi gibi özelliklerin eksikliği
Remofirst fiyatlandırma
- Kayıtlı İşveren: Kişi başına aylık 199 $
- Yüklenici: Kişi başına aylık 25 dolar
Remofirst puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (59+ yorum)
- Capterra: Yeterli puan yok
9. Eddy
Eddy, küçük işletmelerin kapsayıcı bir sistem aracılığıyla çalışanları işe alması, yönetmesi ve maaşlarını ödemesi için tasarlanmış hepsi bir arada bir HRIS yazılımıdır.
Platform, masasız ön saflarda çalışanlar için İK görevlerini ve süreçlerini kolaylaştıran ve çalışan deneyimini basitleştiren sağlam araçlar sunar.
Ayrıca, Eddy'nin tam hizmet bordro sistemi, karmaşık yasalara ve son tarihlere uyum sağlarken, değerli İK zamanından tasarruf eder ve bordro hatalarını azaltır.
Eddy'nin en iyi özellikleri
- Çalışan odaklı işe alım süreciyle yeni çalışanların ilk günlerinden önce işe alım sürecini tamamlamalarını sağlayın
- Organizasyon şemaları ve çalışan dizini ile bulut tabanlı belge depolama ve düzenleme
- Küçük işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayan özelleştirilebilir PTO planları
- Mobil zaman takibi uygulamasıyla çalışanların zamanını takip edin, düzenli zaman çizelgeleri oluşturun ve izin raporları oluşturun
Eddy sınırlamaları
- Bir günde birden fazla izin talebi gönderilemez
- Çalışanların İK'ya ulaşmasına yardımcı olabilecek yerleşik iletişim özelliği bulunmamaktadır, bu da genel çalışan deneyimini olumsuz etkilemektedir
Eddy fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur
- Planlar kişi başına aylık 6 $'dan başlar
Eddy puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (67+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (41+ yorum)
10. HiBob
HiBob veya Bob, önde gelen HRIS sistemleri arasındadır. Modern işgücü için çeşitli uyarlanabilir modüller ve iş akışları ile çalışan verimliliğini, bağlılığını ve elde tutulmasını destekler.
Kolaylaştırılmış onay döngüleri ile işe alımdan maaş bordrosuna kadar her şeyi otomatikleştirin. Çalışanların çalışma saatlerini, devam durumlarını ve izinlerini tek bir merkezden takip edin. Üç adımda maaş bordrosunu tamamlayın, sağlayıcıya doğru ve zamanında raporlama yapın.
HiBob'un en iyi özellikleri
- Çalışan verilerine erişin ve şirketin işgücü hakkında bilgi edinin, Belge Merkezi aracılığıyla etkili personel yönetimi gerçekleştirin
- Onboarding, devamlılık, bordro ve yan haklar gibi temel İK fonksiyonlarıyla ilgili onay döngülerini kolaylaştırmak için uçtan uca süreci otomatikleştirin
- Çalışan performansını, çalışılan saatleri, devamlılığı ve izinleri merkezi olarak izleyin
- Maaş verilerinin toplanmasından doğruluğunun kontrol edilmesine ve belirlenen süre içinde maaş sağlayıcısına raporun gönderilmesine kadar tüm maaş döngüsünü üç adımda otomatikleştirin
- Yeni avantajların özelleştirilmesinin yanı sıra, çalışanlar için bekleyen ve aktif avantajları izleyin
- Çalışanların işyerindeki uygunsuz davranışları İK personeline gizlice bildirmeleri için raporlama özelliği
HiBob sınırlamaları
- Şirket anketleri ve çalışan geri bildirim modülü iyileştirilebilir
- Harici belgeler [ör. Excel, PDF vb.] birçok fonksiyon için yüklenemez
HiBob fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
HiBob puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (777+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (136+ yorum)
En İyi HRIS Yazılımıyla Personel Yönetimini Kolaylaştırın
Çalışan verilerini yönetmenin en iyi yollarını arıyorsanız, HRIS yazılımı tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olur.
En iyi 10 HRIS sisteminin yer aldığı kapsamlı listemiz size yardımcı olacaktır, ancak ClickUp ile ek bir avantaja sahip olacağınızı düşünüyoruz!
Onboarding, hedef belirleme, yetenek geliştirme, süreç standardizasyonu, çalışan talepleri ve performans değerlendirmeleri ile ilgili özelliklere sahip yüzlerce ücretsiz İK şablonundan oluşan ClickUp, çalışan veri yönetimi ve daha fazlasıyla ilgili İK süreçlerinizi kolaylaştırmak için hepsi bir arada bir platformdur.
Üstelik ClickUp, uygun maliyetli bir yazılımdır. ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planı ile sınırsız göreve erişin, istediğiniz sayıda paydaş ekleyin, Beyaz Tahtalar ile projelerinizi planlayın ve yönetin, Belgeler ile proje gereksinimlerini oluşturun ve görselleştirin, yaklaşık 100 MB veri depolayın ve çok daha fazlasını yapın.
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