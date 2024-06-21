Sprint İnceleme ve Retrospektif: Aralarındaki Fark Nedir?

Gerçek işten çok toplantılara zaman harcayan bir yazılım geliştirme takımını yönetiyorsunuz. Sürekli değişen gereksinimleri yönetmek ve paydaşları projenin ilerlemesi hakkında bilgilendirmek için değerli zaman ve enerjiyi boşa harcıyorsunuz.

Çok tanıdık geldi mi?

İşte bu noktada çevik metodoloji imdadınıza yetişir.

Sorunsuz ilerleme sağlamak için, çevik bir proje yönetimi metodolojisi olan Scrum, her biri belirli bir amaca hizmet eden birkaç toplantı düzenler. Bunlardan, Scrum çerçevesinin son iki adımı Sprint incelemeleri ve Sprint retrospektifleridir.

Uçtan uca ürünler geliştiren çevik takımlar, bu çevik törenlerin rolünü ve proje başarısı için Sprint incelemesi ile Sprint retrospektif arasındaki farkı anlamalıdır.

Bu kılavuz, Sprint incelemesi ile retrospektif arasındaki farkları, bunlarla karşılaşılan bazı yaygın zorlukları ve Sprint etkinliklerini yürütmek için gerekli araçları ele almaktadır.

Sprint İnceleme ve Retrospektif: Bir Bakışta

Sprint incelemesi Sprint retrospektif Sprint'in sonunda, ürün artışının gösterildiği ve paydaşların geri bildirimlerinin dahil edildiği toplantı Sprint incelemesinin ardından gerçekleştirilen bu toplantıda, Scrum takımları iş akışlarını ve performansı değerlendirip tartışarak bir sonraki Sprint için daha iyi iş akışları ve süreçler oluşturur Sprint'in sonunda gerçekleştirilen üçüncü Scrum etkinliği Sprint incelemesinin ardından gerçekleştirilen son Scrum etkinliği Ürün ilerlemesini gözden geçirin ve ürün yönü için sonraki adımları belirleyin Takımın ilerlemesini ve performansını değerlendirin Scrum takımı, Scrum ustası, ürün sahibi ve paydaşlar Scrum master , Scrum takımı ve ürün sahibi Paydaşların veya müşterilerin beklentilerini karşıladığından emin olmak için "ne"ye, yani ürüne odaklanır "Nasıl" yani sürece odaklanır, potansiyel iyileştirmeleri tartışmak ve şirket içinde uygulamak için kullanılır sprint uzunluğuna göre 1-2 saat Genellikle, yaklaşık 1,5 saat Çalışan ürünü paydaşlara sunun ve ürün biriktirme list esini güncelleyin Süreç iyileştirmelerini tartışın ve uygulayın

Sprint Review ve Retrospektif Arasındaki Temel Fark

Sprint incelemesi ve retrospektifler, Agile Scrum çerçevesinde önemli roller oynar. Farklı hedeflere hizmet etmek ve Sprint döngüsünün farklı unsurlarına odaklanmak için tasarlanmıştır.

Sprint review ile retrospektif arasındaki temel farklar şunlardır:

Anlam

Sprint incelemesi

Sprint incelemesi toplantısı, Sprint'in sonunda gerçekleşir ve Scrum takım üyeleri ile ürün sahibi bir araya gelerek ürünü paydaşlara sunar. Paydaşların geri bildirimlerine göre, Scrum takımı ürün artışını inceler ve ürün biriktirme listesini dahil eder.

Geriye Dönük Değerlendirme

Öte yandan, retrospektif bir Sprint incelemesinin ardından gelir. Scrum takımı, önceki Sprint'teki performanslarını tartışmak ve gelecekteki süreçleri iyileştirmek için kapsamı analiz etmek üzere bir araya gelir. Retrospektif toplantılar genellikle neyin iyi gittiği ve neyin gitmediği hakkında tartışmalara ev sahipliği yapar. Bu toplantılar büyük ölçüde takım dinamiklerini ve süreçlerini iyileştirmeye odaklanır.

Farklı takımlar, kendileri için en iyi olanı denemek ve belirlemek için farklı Sprint retrospektif örnekleri ve modelleri izler.

Örneğin, takımınız için Mad Sad Glad Sprint retrospektifini kullanabilirsiniz. Bu, önceki Sprint'te herkesin birlikte nasıl çalıştığına dair potansiyel stres faktörlerini, süreç engellerini ve genel takım moralini ele almanıza yardımcı olur.

Katılımcılar

Sprint incelemesi

Sprint incelemesi, Scrum takımını, paydaşları ve ürün sahibini içerir.

Scrum takım üyeleri, ürün artışını paydaşlara sunar. Onlardan geri bildirim alır ve geliştirme sürecinde karşılaştıkları zorlukları paylaşır

Ürün sahibi, ürün biriktirme listesinin paydaşların sağladığı geri bildirimlere göre uyarlanmasını sağlar

Geriye Dönük Değerlendirme

Sprint retrospektif toplantısına yalnızca Scrum takımı katılır. Bu, dış katılım olmadan Scrum takım üyeleriyle iyileştirme alanları ve içgörüler hakkında yapılan açık bir tartışmadır.

Odak

Sprint incelemesi

Her Sprint'in sonunda yapılan Sprint incelemesi, ne teslim edildiğine odaklanır. Takım, iş yükü dağılımının adil olup olmadığını, hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını ve teslim edildi ve tamamlandı tanımlarının değiştirilmesi gerekip gerekmediğini değerlendirir.

Geriye Dönük Değerlendirme

Sprint retrospektifi, sürecin ve uygulamanın insani yönüne odaklanır. Sprintler takım çalışmasıyla ilgiliyken, retrospektifler iyileştirme alanlarını, başarıyı etkileyebilecek sorunları ve gelecek Sprintlerde nasıl iyileştirme yapılabileceğini belirlemeye çalışır.

Her retrospektifte, zamanla küçük iyileştirmelerin birikerek önemli hale gelmesi için daha iyiye gitmenin küçük yollarını ararsınız.

Yapı ve toplantı gündemi

Sprint incelemesi

Geliştiricilerden oluşan Scrum takımı, paydaşlara bir ürün ve/veya özellik sunar

Takım, Sprint hedefinin tamamlanıp tamamlanmadığını açıkça belirtir ve tamamlanmayanları açıklar

Bunun ardından, paydaşlar geri bildirimlerini paylaşır ve Scrum takımına sorular yöneltir

Geliştirme ekibinin, paydaşların ve ürün sahibinin, yaklaşan Sprint döngülerinde ve geliştirme projelerinde yardımcı olacak müşteri verileri ve pazar ihtiyaçları gibi önemli bilgileri paylaşmasına yardımcı olmak için

Sprint incelemesi için toplantı gündemi şöyle olacaktır:

Toplantıyı açın Bir selamlama ve incelemeye hızlı bir giriş ile başlayın Paydaşları tanıtın Tüm paydaşları hızlı bir şekilde tanıtarak takımın kimlerin hazır olduğunu bilmesini sağlayın Bağlamı belirleyin Scrum ustası toplantının gündemini belirler Ürün artışlarını gözden geçirin Scrum geliştirme takımı, uygulanan artışları sergiler ve ürün/özelliğin bir demosunu çalıştırabilir Ürün geri bildirimi Paydaşlar geri bildirimlerini paylaşır ve herkes neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını tartışır, ayrıca sürekli iyileştirme fırsatlarını belirler Backlog incelemesi Ürün sahibi, ürün biriktirme listesini inceler ve tamamlanma tarihlerini belirler

Bu Şablonu İndirin ClickUp'taki Sprint İnceleme Toplantısı Gündemi Şablonu, Sprint inceleme toplantılarınızın verimli, işbirliğine dayalı ve sürekli iyileştirmeye odaklı olmasını sağlar

ClickUp'ın Sprint İnceleme Toplantısı Gündem Şablonu, Sprint inceleme toplantılarınızı etkili bir şekilde yürütmenize ve belgelendirmenize yardımcı olur. İşte bu yeni başlayanlar için uygun Sprint planlama toplantısı şablonu, çevik geliştirme sürecinizi nasıl bir üst seviyeye taşıyor: Yaklaşan Sprintler için görevleri hızlı ve kolay bir şekilde planlayın ve önceliklendirin

Takım üyelerinden ve paydaşlardan yapılandırılmış bir şekilde değerli geri bildirimler toplayın

Sprint ilerlemesini ve sonuçlarını değerlendirin

Engelleri veya tıkanıklıkları belirleyin ve çözün

Başarıları takdir ederek ve kutlayarak şeffaflığı, hesap verebilirliği, sonuçları ve katılımı artırın

Geriye Dönük Değerlendirme

Bu toplantıların şirket içi toplantılar olduğu düşünüldüğünde, bu toplantıları düzenlemek için sabit bir yol yoktur.

Scrum takım üyeleri, ilerleme hakkında netlik kazanmak, ş Akışlarını ve süreçleri değerlendirmek ve hataları keşfetmek için Sprint retrospektiflerini kullanır

Bu toplantılar, verimli ve konudan sapmamak için genellikle sabit bir zaman dilimine sahiptir

Sprint döngüsünü gözden geçirmek ve üzerinde düşünmek için Mad Glad Sad, Mountain Climber ve Sailboat gibi farklı Sprint retrospektif biçimleriyle çalışabilirsiniz

Sprint retrospektif toplantı gündemi şu şekildedir:

Buz kırma oturumu Her bir kişinin geçmişini anlamak için bir bağlam oluşturarak başlayın. Üyelerin zorlukları açıkça paylaşıp tartışabilecekleri psikolojik olarak güvenli bir alan yaratın Düşünme aşaması Neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını düşünmek için bir retrospektif şablonu kullanın Geri bildirimleri düzenleyin Geri bildirimleri ortak temalara göre değerlendirin ve gruplandırın, böylece analizi basitleştirin Oylama Takım üyeleri, ele alınması en acil olduğunu düşündükleri sorunlar hakkında oy kullanır Eylem planı hakkında tartışma En yüksek oyu alan sorunları önceliklendirin, derinlemesine inceleyin ve bir sonraki Sprint'te bunları ele almak için somut bir plan oluşturun

Bu Şablonu İndirin Çevik takımlar, herkesin aynı sayfada kalarak başarıları ve iyileştirme alanlarını belirlemesine yardımcı olmak için Sprint Retrospektif Beyin Fırtınası Şablonunu kullanır

ClickUp'ın Sprint Retrospektif Beyin Fırtınası Şablonunu kullanarak şunları yapabilirsiniz: Sprint ilerlemesini gözden geçirin ve analiz edin

Sprint sonuçlarını iyileştirmek için beyin fırtınası yapın

Birden fazla Sprint'i inceleyerek performans eğilimlerini belirleyin

Çevik Scrum 'da hedeflere göre ilerlemeyi izleyin

Takımın moralini, ilerlemesini ve verimliliğini etkileyen sorunları ortaya çıkarın

Güvenli bir ortamda açık ve dürüst diyalogu teşvik edin

Sprint Review ve Retrospective'de Agile ve Scrum Kullanımı

Hızlı özet: Şimdiye kadar, Sprint review ile retrospektif arasındaki farkı öğrendiniz.

Sprint inceleme toplantıları ve Sprint retrospektifleri, çevik takımların katıldığı Scrum etkinlikleridir.

Scrum metodolojisi, geliştirme takımlarının iş hedeflerine uygun olarak karmaşık ürün geliştirmeyi yönetmek için kullandıkları çevik bir proje metodolojisidir.

Karmaşık projeleri Sprint adı verilen daha küçük parçalara ayırır. Sprint planlamasıyla başlayan bu 2-4 haftalık Sprint döngüleri, bir takımın yapması gereken iş öğelerinin listesi olan tüm ürün birikimini ele almayı amaçlamaktadır.

Kullanıcı hikayeleri, Sprint incelemesi ve retrospektif sırasında ürün birikimini kullanıcının bakış açısından tanımlamada önemli bir rol oynar. Scrum sürecinin bu yönünü de inceleyelim.

Kullanıcı hikayeleri nedir?

Kullanıcı hikayeleri, son kullanıcının belirli bir ürünü veya özelliği nasıl kullanacağını açıklar. Örneğin, bir alışverişçi, satın alma sürecini basitleştirmek için bir e-ticaret uygulamasında istek listesine öğeleri kaydetmek isteyebilir.

Sprint incelemesinde kullanıcı hikayeleri nedir?

Sprint incelemesinde, kullanıcı hikayeleri Sprint'in uygulanması ve tamamlanmasının tartışıldığı arka planı oluşturur. Belirli bir özelliğin veya ürünün amacına hizmet edip etmediğini anlamaya yardımcı olarak, belirli geri bildirimleri almayı kolaylaştırır.

Aslında, kullanıcı hikayeleri Sprint backlog'unu ilerletmeye ve yeni gereksinimler için yeni hikayelerin oluşturulmasını sağlamaya yardımcı olur.

Retrospektifte kullanıcı hikayeleri nedir?

Sprint retrospektiflerinde, kullanıcı hikayeleri iyileştirme alanlarını belirlemede büyük yardımcı olur. Örneğin, Sprint planlaması sırasında belirli kullanıcı hikayelerinin beklenenden daha uzun sürdüğünü görebilir ve bir sonraki Sprint'te değerlendirmenizi iyileştirebilirsiniz.

Kullanıcı hikayeleri, belirli sorunların neden oluştuğunu ve gelecekte bu tür örneklerin önlenmesi için neler yapılabileceğini anlamamıza yardımcı olacak somut örnekler sunar.

Kullanıcı hikayelerindeki hikaye puanları

Ek olarak, çevik takımlar hikaye puanlarını kullanarak işin gerçek boyutunu veya bir kullanıcı hikayesini tamamlamanın getirdiği göreceli riski ölçer.

Bunlar, bir ürün backlog'unda bir kullanıcı hikayesini tamamlamak için gereken iş miktarını ölçen birimlerdir. Ürün veya yazılım geliştirme takımları, en önemli kullanıcı hikayelerine öncelik vermek için bunu bir puan sistemi olarak kullanabilir.

Kullanıcı hikayeleri ne kadar karmaşık olursa, o kadar fazla planlama ve problem çözme gerektirdiğini unutmayın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Backlog ve Sprint Şablonu ile sprintleri izleyin, yönetin ve tutarlı bir ürün backlog'u oluşturun

ClickUp Backlogs ve Sprint Şablonu ile çevik Scrum takımları, hikaye puanlarına işbirliği içinde etkili bir şekilde katkıda bulunabilir ve bunları değerlendirebilir.

Bir Scrum ustası olarak, en büyük zorluğunuz Sprint operasyonlarında yer alan zaman alıcı süreçleri yönetmekse, bu şablon size yardımcı olabilir.

Önceden oluşturulmuş görünümler, özel alanlar, özel kurallar ve daha fazlasıyla tüm uzaktan yazılım geliştirme işlemlerinizi ve entegrasyonlarınızı tek bir yerden yönetmenize yardımcı olur.

En iyi yanı, bu şablonun görevlerinizi düzenlemenize ve Sprint ile ilgili tüm iletişimi tek bir yerde merkezileştirmenize yardımcı olacak Sprint'ler, hata izleme ve biriktirilen işler için önceden oluşturulmuş Listeler içermesidir.

Profesyonel ipucu💡: Yazılım takımlarınız da ClickUp'ta Sprint döngülerini izleyip oluşturabilir ve ClickUp Sprint Raporları kullanarak takım performansını yönetebilir ve Sprint hedeflerinizi yolunda tutabilirsiniz.

ClickUp Sprint Raporlarını kullanarak Sprint döngülerinizin nasıl ilerlediğini takip edin

Sprint İncelemeleri ve Sprint Geriye Dönük İncelemelerinde Sık Karşılaşılan Zorluklar

Gerçek şu ki, Sprint incelemelerinizi ve Sprint retrospektiflerinizi ne kadar iyi planlarsanız planlayın, yazılım geliştirme sürecinde bazı engellerle karşılaşmanız muhtemeldir. Dikkat etmeniz gereken birkaç yaygın zorluk aşağıda verilmiştir.

Sprint incelemelerini demo oturumlarıyla karıştırmak

Çoğu zaman, takımlar Sprint incelemesini yanlış bir şekilde sunum gibi ele alır ve yanlış beklentiler oluşturur. Sprint incelemesi bir ürün demosu değil, bir çalışma oturumudur.

Demo, Sprint incelemesinin bir parçasıdır, ancak Sprint incelemesi bundan daha fazlasını kapsar.

Sprint incelemeleri sırasında takımlar tüketici içgörülerini, sürüm ilerlemelerini, bütçeyi, pazar araştırmasını vb. tartışır. İncelemenin başında net bir bağlam belirlemek, işlerin yolunda gitmesine yardımcı olur ve toplantıları daha yapıcı hale getirir.

Bağlantısı kopmuş takımlar

Bu haftaki Sprint incelemesini iptal edebilir miyiz? Geliştirme takımı sordu.

Scrum takımınız Sprint incelemesini atlamak için bu mazereti kullanıyorsa, bir sorun olduğunu bilirsiniz — büyük olasılıkla, takımınız ilgisizdir veya Sprint incelemesinde bir değer görmemektedir.

Sprint incelemesi, paydaşlarla anlamlı bir şekilde etkileşim kurmak için harika bir fırsattır ve Scrum takımı, başarılı ve başarısız noktaları inceleyip uyum sağlama fırsatı bulur. En azından teoride öyle.

Ne yazık ki, çoğu takım için gerçek bu değildir.

Scrum takımınızın ilgisini kaybetmesinin bazı nedenleri şunlardır:

Netlik eksikliği

Kötü yapılandırılmış toplantı biçimlerinin neden olduğu monotonluk

Stres veya tükenmişlik gibi dış faktörler bile

Anahtar, iş paydaşlarının ve Scrum ustalarının geri bildirimlere ve dürüst tartışmalara açık olduğu toplantılar planlamak ve her takım üyesinin sürekli iyileştirme ve zorluklar hakkında fikirlerini paylaşabileceği güvenli bir ortam yaratmaktır.

Daha fazla bilgi: Çalışanların işyerine olan bağlılığını artırmak ve güçlü takımlar oluşturmak için en iyi 10 çalışan bağlılığı etkinliği . *

Monoton retrospektifler

Geriye dönük değerlendirmeleri aynı tekrarlayan şekilde yapmak sıkıntıya ve ilgisizliğe yol açar ve verimliliği engelleyebilir.

Tazelik katmak ve takımların proaktif olarak katılımını sağlamak için sorduğunuz soruları değiştirin, daha etkileşimli hale getirin veya eğlenceli unsurlar ekleyin.

Tüm takım üyelerinin 1:1 geri bildirim alışverişinde bulunabileceği Herkes Toplantısı veya eşler arası takdir için Kudo kartları gibi farklı biçimleri dönüşümlü olarak kullanmayı düşünün. Farklı biçimleri denemek, toplantılara yenilik katacak ve daha iyi katılımı teşvik edecektir.

Ayrıca okuyun: 25 eğlenceli Sprint retrospektif fikri denemek için

Öğrenilenler olmadan geriye dönük değerlendirmeler

Sprint retrospektiflerinin "sözde kalıp eyleme geçmeyen" toplantılara dönüşmesine izin vermeyin.

Scrum takımları ilerlemeyi tartışırken ve daha fazla verimlilik için yaklaşımlarını nasıl değiştirebileceklerini araştırırken, bunların çoğu kayıt altına alınmaz. Retrospektifler sırasında kararlaştırılan eylem planlarınızın her ayrıntısını yakalamak için proje yönetimi yazılımını kullanın.

Aslında, ClickUp Beyaz Tahtalar gibi dijital bir tuval üzerinde çevik iş akışları ve süreçler hakkında beyin fırtınası yapabilir ve bir sonraki adımlarınızı tartışabilirsiniz. Takımınız ister yerinde ister uzakta olsun, Beyaz Tahtalar herkesin işbirliği yapmasına ve fikirlerini paylaşmasına olanak tanır.

Sprint retrospektifleri sırasında tartışılan eylem adımlarını kolayca yakalamak ve yürütmek için ClickUp Beyaz Tahtaları kullanma

Tasarımları, belgeleri ve listeleri tek bir arayüze yerleştirmenize olanak tanıyan ClickUp Beyaz Tahtaları ile planlama oturumlarını ve takım atölyelerini işbirliğine dayalı bir tuval haline getirin.

Uzaktan veya karma bir takımla çalışıyorsanız, mesajınızı kısa ve net bir şekilde iletmek için ekran kayıtlarını da kullanabilirsiniz. ClickUp Clips ile hızlı bir video kaydedin ve takımınızla paylaşın. Ayrıca, ClickUp Brain ile videoları sizin için yazıya dönüştürebilirsiniz!

Belgelerinizi, listelerinizi ve diğer kaynaklarınızı hızlı ve kolay erişim için ClickUp Beyaz Tahtalarına yerleştirin

Profesyonel ipucu💡: Tüm fikirleri ve sonraki adımları gerçek zamanlı olarak not alın ve yapılacaklar listenizdeki her şeyi ClickUp Görevleri ile işaretleyin, Beyaz Tahta'daki kavramlardan izlenebilir eylem öğelerine kolayca geçin ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayın.

Çevik bir yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC), birçok hareketli parça, departman, paydaş ve takım üyesini içerir.

Sprint incelemeleri ve geriye dönük değerlendirmeler için doğru araçlara sahip değilseniz, teslimat gecikmelerine, bütçe aşımlarına ve ürün kalitesi sorunlarına yol açabilecek karmaşık süreçlerin kurbanı olabilirsiniz.

İdeal olarak, Sprint otomasyonundan Sprint raporlamasına ve Sprint ilerlemesinin görselleştirilmesine kadar SDLC'yi uçtan uca yöneten ClickUp gibi tek bir doğru kaynak, bir Yazılım Proje Yönetimi Platformu istersiniz.

Yazılım Takımları ClickUp'ın tüm geliştirme yaşam döngüsünü basitleştiren proje yönetimi yazılımı

Çevik takımlar tarafından sevilen ve yaygın olarak kullanılan ClickUp'ın anahtar özelliklerine bir göz atalım:

ClickUp Sprintleri

ClickUp'ın hepsi bir arada Sprint özelliği, Sprint otomasyonunu ve puan atamayı basitleştirir ve burnup ve burndown grafikleri, kümülatif akış ve hız grafikleri kullanarak Sprint'leri görselleştirmenize ve izlemenize yardımcı olur.

Sprint tarihlerini belirleyin, puanları atayın, bitmemiş işleri bir sonraki Sprint'e otomatik olarak aktarın ve takımınızın geliştirme faaliyetlerini GitHub, GitLab veya BitBucket dahil olmak üzere teknoloji yığınınızla senkronize edin.

Özelleştirilebilir bir puan sistemi kullanarak alt görevlerden puanları toplayın, atanan kişilere göre ayırın ve Sprint'lerinizi bir bakışta izlemek için sıralayın.

ClickUp Sprint'leri kullanarak uçtan uca Sprint döngülerini yönetin

ClickUp Beyin

Yerleşik AI asistanınız olan ClickUp Brain, ürün belgelerinizi hızlı bir şekilde izler.

Yazılım takımları, ürün fikirleri, toplantı gündemleri, toplantı notları, özetler ve yol haritaları oluşturmak ve ilerleme raporlarının oluşturulmasını otomatikleştirmek için AI araçlarını kullanır.

Ayrıca, standup notlarını otomatik olarak oluşturabilir, toplantılara ve güncellemelere harcadığınız zamanı ve çabayı önemli ölçüde azaltır.

AI ile dokümantasyon yazımını otomatikleştirin, grafikler ve sprintler aracılığıyla ilerlemeyi izleyin ve ClickUp kullanarak kodlama hatalarını hızla çözün

clearCalcs Operasyon Müdürü Alex McCall, "ClickUp AI, daha az iş ile daha fazla iş yapmanın yeni yollarını bulmak için takımımıza büyük bir güç kattı" dedi. "Pazarlama, ürün ve mühendislik takımlarımız epik, kullanıcı hikayeleri ve hatta ürün sürüm notları yazarak yaratıcı olmaya başladılar. Bu, takımımızın iletişim becerilerini artırdı ve işimizde bilinmeyenleri görmemize yardımcı oluyor. Bunu, hızlı hareket eden ve yüksek performans gösteren takımlar için görünmez bir süper güç olarak tanımlayabilirim. "

Çevik iş akışları

ClickUp'ın esnek iş akışları, Kanban, Scrum veya başka bir yöntem kullanıyor olsanız da takımınızın ihtiyaçlarına uyum sağlar. Her türlü birikmiş iş için mükemmel süreci oluşturun, otomatikleştirin ve daha stratejik konulara odaklanın.

ClickUp Gösterge Panelleri

ClickUp'ın Gösterge Panelleri ile mühendislikten ürüne ve liderlik takımına kadar Sprint incelemesi ve geriye dönük incelemeye dahil olan herkesi aynı hizaya getirin.

Bunlar, ortak hedeflere yönelik işleri birbirine bağlayan ve ilerlemeyi, bağımlılıkları, engelleri ve öncelikli görevleri gösteren görsel yol haritaları ve Sprint raporlarıdır.

ClickUp 3.0'daki Gösterge Panelleri ile takımınız veya departmanınız genelindeki proje durumları ve kalan görevler hakkında bütünsel bir görünüm elde edin

ClickUp ile Sprint İnceleme ve Geriye Dönük Toplantılar Sırasında Daha Fazlasını Tamamlayın

Toplantılarınız, Scrum törenleriniz ve geriye dönük tartışmalarınız arka arkaya maratonlara dönüştüğünde, vites değiştirme zamanının geldiğini bilirsiniz. Sprint incelemeleri, ürününüzü sergileme ve paydaşların desteğini alma fırsatı sunarken, Sprint geriye dönük incelemeleri, yansıtma ve sürekli iyileştirmenin büyük bir kısmının gerçekleştiği yerlerdir.

ClickUp, Sprint döngüsünü yönetmeyi çocuk oyuncağına çevirir. Özelleştirilebilir şablonlar ve gerçek zamanlı geri bildirim araçları ile Sprint Otomasyonu, Görevler, çevik iş akışları, ClickUp Brain, Beyaz Tahtalar ve Gösterge Paneli gibi ClickUp'ın özellikleri, takımlarınızın her zaman verimli ve odaklanmış olmasını sağlar.

Toplantılarınızı rutin bir işten verimlilik anlarına dönüştürmek için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.