Yelkenli Retrospektifi: Çevik Yazılım Geliştirme Takımları için

Çevik yazılım geliştirme sürecinin büyük bir kısmı yinelemelidir. Bazen bir proje hiç bitmeyecekmiş gibi gelir! Ancak, elbette, takımınız başarıyla bitiş çizgisini geçer. Çevik metodoloji, bir sonraki projeye geçmek yerine, neyin iyi gittiğini ve bir dahaki sefere neleri değiştirmeniz gerektiğini analiz eden retrospektif toplantılar yapılmasını gerektirir. Tüm bunlar, takımın uyumunu ve iş kalitesini artırmak için iş akışlarınızı ve süreçlerinizi ince ayarlamak amacıyla yapılır.

Çevik bir takımdaki tüm süreçler gibi, retrospektifler de yapıya ihtiyaç duyar. Henüz denemediyseniz, yelkenli retrospektif tekniği gerçek bir oyun değiştiricidir. Bu teknik, retrospektifleri daha ilgi çekici hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda takımların bir projenin karmaşıklıklarını aşmasına yardımcı olacak net bir görsel metafor sağlar. 🛥️

Scrum ustası, ürün sahibi veya çevik bir takımın üyesi olun, yelkenli retrospektifleri potansiyel riskleri belirlemenize, son sprintte iyi gidenleri kutlamanıza ve bir sonraki sprint için hedefler belirlemenize yardımcı olacaktır. Bu kılavuzda, yelkenli retrospektifinin ne olduğunu açıklayacağız ve ClickUp'ta retrospektif tekniklerini uygulamak için ipuçları vereceğiz.

Yelkenli Retrospektifi nedir?

Çevik yazılım geliştirme takımları, geçmiş sprintleri veya proje aşamalarını değerlendirmek için yelkenli retrospektiflerini kullanır. Retrospektifler, proje yöneticilerinin gelecekteki projelerin kalitesini artırmak için gözetiminde gerçekleştirilen son çevik törenlerdir. Her retrospektifin hedefi sürekli iyileştirmedir. Sonuçta, nelerden kaçınmanız gerektiğini bilirseniz, bir dahaki sefere daha iyisini yapmak daha kolay olur.

İstediğiniz herhangi bir retrospektif tekniğini kullanabilirsiniz, ancak yelkenli tekne yöntemi, yolculuğa çıkan bir yelkenli teknenin metaforunu kullandığı için farklıdır. Diğer retrospektif tekniklere göre daha az kuru olup, Scrum takımınıza ilerlemeyi, zorlukları ve gelecekteki yönü görselleştirmenin eğlenceli bir yolunu sunar.

Yelkenli retrospektifinde, projeyi ortak bir hedefe doğru ilerleyen bir yelkenli olarak hayal edersiniz. Oturum sırasında, takım üyeleri yapışkan notlar kullanarak yelkenlinin her bir bileşeni hakkındaki düşüncelerini yazar, siz bunları beyaz tahtaya yerleştirir ve birlikte gözden geçirirsiniz. Bu süreç, beyin fırtınası ve açık tartışmayı teşvik eder ve gelecek sprintler için yararlı eylem öğelerinin bir listesiyle sonuçlanır.

Yelkenli retrospektifleri bazı takımlar için çok soyut olabilir, ancak birçok proje yöneticisi, takımın iyileştirilmesi gereken alanlarda uyum sağlamasına yardımcı olan eğlenceli bir buz kırıcı olarak işlev görmesini sever. İki saat boyunca sıkıcı bir metin duvarına bakmaktan çok daha eğlenceli, değil mi?

Yelkenli Retrospektifinin Bileşenleri

Yelkenli retrospektifi, kullanışlı bir çevik proje yönetimi aracıdır. Metafor kullandığı için, takımların gelecekteki sprintler hakkında eleştirel düşünmesi daha kolay olur. Bir oturum sırasında, takımınız yelkenlinin her bir bileşeni hakkındaki düşüncelerini belgeler ve bu belgeleri daha sonra gelecekteki projeleri haritalamak için kullanırsınız.

Hedef

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Yelkenli retrospektifinin hedefi, varış noktasını temsil eder. Bunu bir korsan haritasındaki "X" olarak düşünün. Bazı takımlar buna yelkenlinizin ulaşmak istediği "ada" olarak adlandırır. Hedef, sprintin sonundan büyük bir proje aşamasının tamamlanmasına kadar hemen hemen her şey olabilir. Önemli olan, takımın ulaşmak için çalışacağı önemli bir dönüm noktası seçmenizdir. 🌻

Rüzgar (veya yelkenler)

Rüzgar veya yelkenler, yelkenli teknenizi hedefine yaklaştıran olumlu güçleri simgeler. Bu, son sprint veya proje aşamasında olumlu etki yaratan tüm başarıları, güçlü yönleri ve iyi koşulları içerir. Özel sertifikalar, departman fonlarında artış veya takımınızın iş yükünün bir kısmını dış kaynaklara aktarabilme gibi unsurlar buna dahil olabilir.

Çapa

Yelkenli retrospektifinde çapa, takımın ilerlemesini yavaşlatan zorlukları veya engelleri temsil eder. Çapalar, iletişim sorunları veya kaynak sınırlamaları gibi ilerlemenizi engelleyen her şeydir.

Kayalar

Kayalar, yelkenli teknenin yolundaki potansiyel riskler veya öngörülebilir zorluklardır. Çapa geçmişe bakarken, kayalar ileriye bakar ve takımın bilinen sorunlar için proaktif olarak plan yapmasını gerektirir. Hedef, bunların bir sonraki sprint üzerindeki etkisini en aza indirmektir. Kayalar, yasal değişiklikleri veya devam eden kaynak sınırlamalarını içerebilir.

Güneş

Son olarak, güneş, birincil hedefin ötesinde takımınızın hedeflerini temsil eder. Bu öğe, takımın uzun vadeli hedeflerine ve vizyonuna odaklanarak motivasyon ve ilham katar. Burada odak noktası, geliştirilmiş bir ürün veya olumlu müşteri geri bildirimleri gibi projeden çıkan iyi şeyleri belirlemektir. Takımınızın sıkı çalışmasının değerini görselleştirebilmesi için bu notla bitirmek önemlidir.

Yelkenli Retrospektifi Çalıştırma

ClickUp Yelkenli şablonu, takımın karşılaşılan zorluklar, öngörülen gelecekteki riskler ve motivasyonlar gibi sprint hedefini etkileyen faktörleri belirlemesine yardımcı olan bir retrospektif stratejidir

Tüm takımınızla bir yelkenli retrospektifi yapmaya hazır mısınız? İyi haber: görselleri kendiniz oluşturmanıza gerek yok. ClickUp, dünyanın en favori proje yönetimi yazılımı olabilir, ancak aynı zamanda çevik retrospektifler dahil ihtiyacınız olan her şey için yüzlerce ücretsiz şablon da içerir.

Takım toplantınız sırasında ClickUp Yelkenli şablonunu açın ve yarışa başlayın. Tüm çalışanları retrospektif toplantıya davet ederek başlayın ve bu süreci birlikte uygulayın:

Hedefler belirleyin: Belirli bir hedef veya dönüm noktası belirleyin. Zaten ClickUp'ta kayıtlıysanız, bu Belirli bir hedef veya dönüm noktası belirleyin. Zaten ClickUp'ta kayıtlıysanız, bu hedefler muhtemelen ClickUp Hedef lerinizden alınacaktır Malzemeleri toplayın: Her tekne uzun bir yolculuğa çıkmadan önce malzemeye ihtiyaç duyar, değil mi? Bu aşamada, hedefinizi desteklemek için gerekli kaynaklar ve malzemeler hakkında sohbet edersiniz. Bunlar arasında personel, yazılım lisansları ve diğer gerekli ekipmanlar yer alabilir Hava durumunu kontrol edin: Deniz sakin mi yoksa fırtınalı ve tehlikeli mi olacak? Yelkenli retrospektifinin bu aşaması, potansiyel sorunları ele alır. ClickUp Yelkenli şablonu, Deniz sakin mi yoksa fırtınalı ve tehlikeli mi olacak? Yelkenli retrospektifinin bu aşaması, potansiyel sorunları ele alır. ClickUp Yelkenli şablonu, ClickUp Takvim görünümünüzle entegre olarak yolculuğunuzun hızlı bir özetini sunar, böylece buna göre plan yapabilirsiniz Bir yol haritası oluşturun: Hedefler ve takvim hazır, şimdi takımınızla bir yol haritası oluşturma zamanı. Bu adımda, zaman çizelgelerine karar verecek ve bunları Hedefler ve takvim hazır, şimdi takımınızla bir yol haritası oluşturma zamanı. Bu adımda, zaman çizelgelerine karar verecek ve bunları ClickUp Gantt Grafik görünümü gibi araçlarla görselleştireceksiniz Teknenizi hazırlayın: Denize açılmadan önce her deniz aracı kapsamlı bir denetimden geçmelidir. Yelkenli retrospektifinin bu aşamasında, bir sonraki sprintinizi desteklemek için görevleri, atanan kişileri ve diğer tüm önemli unsurları haritalar Yelken açın: Sonunda, takımınız bir sonraki büyük yolculuğuna hazır. Bu aşamada, proje yöneticileri daha iyi proje sonuçları elde etmek için projelerini, görevlerini, belgelerini ve iş akışlarını iyileştirmeye devam ederler

Sonuç olarak, bu eğlenceli metafor, organize olmanıza, gelecekteki sorunlar için plan yapmanıza ve ortak bir vizyon üzerinde anlaşmanıza yardımcı olacaktır. Bu yelkenli retrospektif şablonu, tüm işlerinizi tek bir dinamik platformda bir araya getirmeye yardımcı olduğundan, yelkenli retrospektifinizi uygulamak birkaç tıklama kadar kolaydır. 🚣‍♀️

Scrum Çerçevesinde Yelkenli Retrospektif Kavramı

Yelkenli retrospektif, tipik bir sprint retrospektif beyin fırtınası oturumundan çok daha eğlenceli gibi görünüyor, ancak Scrum çerçevesine nasıl uyuyor?

Diğer retrospektiflerden daha yaratıcı olabilir, ancak yelkenli tekne yaklaşımı Scrum ilkeleriyle uyumludur, çünkü:

Uyarlanabilir: Yelkenli retrospektifleri, takımları geçmiş performansları (rüzgar ve çapalar) üzerine düşünmeye ve gelecekteki zorlukları (kayalar) öngörmeye teşvik eder. Bu, Yelkenli retrospektifleri, takımları geçmiş performansları (rüzgar ve çapalar) üzerine düşünmeye ve gelecekteki zorlukları (kayalar) öngörmeye teşvik eder. Bu, Scrum proje yönetiminin sürekli uyum sağlama doğası için çok önemlidir

İşbirlikçi: Bu retrospektif tekniği, tüm takım üyelerinin takımı engelleyen ve iyi giden şeyleri söyleme fırsatı bulması sayesinde açık iletişimi teşvik eder. Bu, Scrum'ın güçlü takım çalışmasına verdiği önemle mükemmel bir uyum sağlar

Hedef odaklı: Ortak bir hedefe (veya yelkenli metaforunu kullanırsak, varış noktasına) odaklanmak, sprint hedeflerini gerçekleştirirken değer sunmaya odaklanan Scrum ile uyumludur

Neyse ki, Scrum çerçevesini izlerseniz yelkenli retro süreci çok da farklı değildir:

Sprint incelemesi yapın: Takımla birlikte en son sprintinizin sonuçlarını ve Takımla birlikte en son sprintinizin sonuçlarını ve çıktılarını inceleyin Yelkenli retrospektifini gerçekleştirin: ClickUp Yelkenli şablonuyla tüm projeyi görselleştirin. Takımdan rüzgar, çapa, kayalar ve güneşle ilgili düşüncelerini yapışkan notlara yazmalarını isteyin. Her şeyi birlikte gözden geçirerek anahtar içgörüleri ve öğrenilen dersleri özetleyin ClickUp Yelkenli şablonuyla tüm projeyi görselleştirin. Takımdan rüzgar, çapa, kayalar ve güneşle ilgili düşüncelerini yapışkan notlara yazmalarını isteyin. Her şeyi birlikte gözden geçirerek anahtar içgörüleri ve öğrenilen dersleri özetleyin Eylem öğelerini belirleyin: Toplantının sonunda eylem öğelerine karar vererek içgörülerinizi harekete geçirin. Eylem öğelerini, atanan kişiler, notlar ve son teslim tarihleriyle birlikte ClickUp'a ekleyin ve bir sonraki sprintin planlandığı gibi ilerlemesini sağlayın

Yelkenli Retrospektif ve Diğer Retrospektifler

Yelkenli retrospektifleri, proje sonrası değerlendirmeleri yapmak için eğlenceli ve metaforik bir yoldur, ancak proje ilerlemesini gözden geçirmek için tek yol değildir. Her biri farklı bir yaklaşıma sahip birçok potansiyel sprint retrospektif biçiminden biridir:

Yelkenli vs. Denizyıldızı: Denizyıldızı retrospektifi, geri bildirimleri beş kategoriye ayırır: Başla, Dur, Devam Et, Daha Fazla ve Daha Az. Bu, takımınız, müşterileriniz ve diğer paydaşlarınızdan gelen geri bildirimleri kategorize etmek için kullanışlı olabilecek geniş bir çerçevedir. Ancak yelkenli, daha görsel ve metaforik bir yaklaşımdır ve takımınızın retrospektife katılmasını kolaylaştırır

Yelkenli ve 4 L: 4 L, Beğenilen, Öğrenilen, Eksik ve Özlenen anlamına gelir. Yelkenli gibi, bireysel duygulara ve deneyimlere odaklanır. Ancak yelkenli, takımı etkileyen dış faktörleri (rüzgar ve çapa) de göz önünde bulundurduğu için daha kullanışlıdır ve proje ortamına daha bütünsel bir görünüm sunar

Yelkenli vs. Mad Sad Glad: Mad Sad Glad, takım üyelerinin bir proje hakkındaki duygularını listeleyen, daha duygu odaklı bir retrospektif yöntemidir. Yelkenli retrospektif de duyguları hesaba katar, ancak öncelikle projenin ilerlemesini ve gelecekteki riskleri etkileyen faktörlere odaklanır. Bu, projenin bittiği için üzülen birinden daha iş odaklı bir yaklaşımdır

Neden proje yöneticileri yelkenli retrospektifini seçiyor?

Doğru retrospektif yaklaşımı, hedeflerinize ve kurumsal kültürünüze bağlıdır. Yine de, daha fazla proje yöneticisi yelkenli retrospektiflerine yönelmektedir, çünkü bunlar:

Son derece görsel: Yelkenli metaforu kolay anlaşılırdır ve daha iyi katılım ve katılımı teşvik eder

Kapsamlı: Yelkenli retrospektifini seviyoruz çünkü diğer retrospektif tekniklerinden farklı olarak, projelere daha bütünsel bir görünüm sunuyor ve daha kapsamlı bir analiz sağlıyor

Geri bildirim odaklı: Çoğu çalışan, metaforik ve eğlenceli yaklaşımı diğer retrospektif metodolojilere göre daha az korkutucu bulur. Pratikte bu, insanların başka türlü paylaşmayabilecekleri zorlukları ve riskleri paylaşma olasılığını artırır

Esnek: Yelkenli retrospektifini yapmak için büyük bir kurumsal yazılım geliştirme takımında olmanız gerekmez. Bu teknik, çeşitli takım boyutlarına ve departmanlara uyarlanabilir, bu da onu tüm Yelkenli retrospektifini yapmak için büyük bir kurumsal yazılım geliştirme takımında olmanız gerekmez. Bu teknik, çeşitli takım boyutlarına ve departmanlara uyarlanabilir, bu da onu tüm çevik takımlar için yararlı bir araç haline getirir

Yelkenli Retrospektifleri Uygulamada

Bu noktada, yelkenli retrospektifinin ne olduğunu ve takımınız için nasıl yürütüleceğini biliyoruz. Peki, yelkenli retrospektifinde öğrendiklerinizi nasıl uygulayabilirsiniz? Retrospektif içgörülerini somut iş sonuçlarına dönüştürmek için bu profesyonel ipuçlarını izleyin.

Takımınızı eğitin

Odaya üzerinde bir yelkenli bulunan büyük bir grafikle girerseniz, takımınız "Ne?" diyebilir. Toplantıdan önce takımınıza yelkenli retrospektif yöntemi hakkında bilgi verin. Daha önce yelkenli retrospektifleri yapmış olsanız bile, oturumun başında her zaman metaforu açıklayın. Herkes ne olup bittiğini bilmediğini itiraf etmeyecektir, bu nedenle biraz hatırlatma yapmak, anlayış ve katılım açısından harikalar yaratır.

Rahat bir ortam yaratın

Dürüst ve yararlı geri bildirimleri teşvik etmek istersiniz, ancak insanlar kendilerini rahatsız hissederlerse dürüst duygularını paylaşmazlar. Takım üyelerinin düşüncelerini rahatça paylaşabilecekleri güvenli ve açık bir ortam yaratın. Hala samimi geri bildirimler toplamakta zorlanıyorsanız, takımınıza bunun yerine anonim geri bildirim paylaşma seçeneği sunun.

Görsel yardımcıları kullanın

ClickUp Zihin Haritaları'nda yelkenli retrospektifinizi planlayın ve düzenleyin, en iyi görsel taslağı elde edin

Yelkenli retrospektifleri oldukça görsel olduğundan, bu toplantıya girerken bir tür görsel yardıma ihtiyacınız olacaktır. İster fiziksel bir beyaz tahta ister ClickUp'taki dijital Zihin Haritaları olsun, yelkenli, rüzgar, çapalar, kayalar ve güneşi net bir şekilde tasvir edin.

Zamanı dikkatli bir şekilde yönetin

Zamanı takip etmezseniz, retrospektifler hızla rayından çıkabilir. Toplantıda tartışacağınız konuları ve zamanlamayı içeren gevşek bir gündem oluşturarak herkesin zamanına saygı gösterin. Takımınızın zamanı aşma alışkanlığı varsa, herkesin görevine odaklanmasını sağlamak için resmi bir zaman tutucu ve toplantı kolaylaştırıcısı atayın. ⏱️

Uygulanabilir sonuçlara ve sonraki adımlara odaklanın

ClickUp'ta sadece birkaç tıklama ile yelkenli retrospektifinizi, atanan kişi ve son teslim tarihi ile görevlere dönüştürün

Mad Sad Glad gibi diğer retrospektifler, duygulara çok fazla odaklanır. Duygular yararlı bir geri bildirim türüdür, ancak çok fazla eyleme geçirilemezler. Yelkenli retrospektifi, neyin iyi gittiğini vurgularken, bir dahaki sefere neyi farklı yapabileceğinizi de ele aldığı için yararlıdır. Öznel değerlendirmelere fazla takılmak yerine, istenen sonuçlara ve bu sonuçlara ulaşmak için gerekli adımlara odaklanın. Bu, gelecekteki projelerin kalitesini artıran somut değişikliklere dönüşecektir.

ClickUp'ta Daha İyi Yelkenli Retrospektif Toplantıları Gerçekleştirin

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü, kuruluşlara her takım için kapsamlı bir çözüm sunar

Yelkenli retrospektifleri, takımınızın geçmiş projeler hakkında ne düşündüğünü anlamak ve takımı gelecekteki sprintlerde ileriye taşımak için yararlıdır. İyi uygulandığında, riskleri belirlemenize, gelecekteki darboğazları ortadan kaldırmanıza ve bir sonraki büyük projeniz için net hedefler belirlemenize yardımcı olur.

Tek bir küçük sorun var: Çoğu retrospektif oturumu, görevlerinizden, raporlarınızdan ve sohbetlerinizden bağımsız olarak gerçekleşir. Bu da, birden fazla proje yönetimi aracını kullanmayı gerektirir ve bu da karışıklığa yol açar.

ClickUp'ın hepsi bir arada proje yönetimi aracı, teknik ekipler için bile metrikleri, şablonları, Hedefleri, Gösterge Panellerini, görevleri ve çoklu görünümleri tek bir yerde bir araya getirir. Farkı kendiniz görün: ClickUp Çalışma Alanınızı şimdi ücretsiz oluşturun.