Uzaktan takım yönetimi, geliştirme takımları için yeni bir şey değildir. Geliştiriciler artık işi yapmak için yan yana oturmak zorunda değildir. Uzaktan yazılım geliştirme takımları, verimli olmanın yanı sıra ofisteki bir takımdan daha etkili bir şekilde çalışabilir.

Yazılım geliştirme takımını uzaktan yönetme rehberimizde, uzaktan bir takım yönetmenin artılarını ve eksilerini, takımınızı nasıl kuracağınızı ve yöneteceğinizi ve iletişim ve güvenlik konusunda izlemeniz gereken en iyi yaklaşımı ele alacağız. 💻

Yazılım Geliştirmede Uzaktan Çalışmanın Artan Etkisi

Yazılım geliştirme takımları zaten uzaktan başarılı bir şekilde çalışmak üzere kurulmuş olsa da, COVID-19 salgını bu geçişi hızlandırdı. O zamandan beri, hibrit ve uzaktan çalışan takımlar birçok iyi nedenden dolayı popülerliğini koruyor.

Yazılım geliştirmede uzaktan çalışmanın avantajları ve zorlukları

Uzaktan çalışmak, özellikle dünya çapında mevcut olan zengin yetenek havuzunu düşündüğünüzde, hem işler hem de çalışanlar için birçok avantaj sunar.

Yazılım geliştirmede uzaktan çalışmanın başlıca avantajları şunlardır:

Hangi ülkede veya saat diliminde çalışırlarsa çalışsınlar, en iyi yetenekleri işe alabilme

Daha geniş bir zaman ve iş programı aralığını kapsayarak, daha eksiksiz ürün desteği sunun

Ön tanımlı olarak eşzamansız iletişimi benimseyerek derinlemesine çalışmak için daha fazla zaman kazanın 💡

Daha iyi bir iş-yaşam dengesi sağlamak

Ancak, uzaktan yazılım geliştirme takımlarının da dezavantajları vardır. Takım liderlerinin karşılaşabileceği bazı zorluklar şunlardır:

Takım üyeleriyle yüz yüze veya gerçek zamanlı olarak iletişim kuramamak, eşzamansız iletişim

Farklı zaman dilimlerinde çalışanlar için toplantılar planlamak ve tüm personele canlı güncellemeler sunmak konusunda zorlanıyor musunuz?

Herkesin teknolojisinin ve çalışma alanının doğru şekilde ayarlandığından ve bakımının yapıldığından emin olmakta sorun mu yaşıyorsunuz?

Özellikle şirket içi ve uzaktan çalışan üyelerden oluşan takımlar söz konusu olduğunda, takım oluşturma etkinlikleri ve faaliyetleri düzenlemede zorluklar

Uzaktan geliştirmede Agile yazılım geliştirme, DevOps ve Scrum'ın rolü

Uzaktan çalışan bir geliştirme takımı, kullanabileceği proje yönetimi araçları ve metodolojileri sayesinde dağıtımlı bir kurulumda başarılı olacaktır. Agile, Scrum veya DevOps'u benimseyen girişimler ve yazılım geliştirme şirketleri, bu çalışma yöntemlerinin hibrit veya uzaktan çalışma modeliyle doğal olarak uyumlu olduğunu fark etmektedir.

Agile metodolojisi (Scrum dahil), işi sprintlere ayırarak takımlardan ürün ve hizmetlerin yinelemelerini hızlı bir şekilde tasarlamalarını, geliştirmelerini, test etmelerini ve dağıtmalarını ister. Bu sprintler, Agile takım üyelerinin güncellemeler verdiği ve engelleri aşmaya çalıştığı günlük (veya haftalık) standup toplantılarını içerir. Tüm bunlar uzaktan bir ayarda mümkün olmakla kalmaz, aynı zamanda yüz yüze görüşmelerin ve toplantıların azalması sayesinde genellikle çok daha kolaydır.

ClickUp'ta tüm toplantılarınızı ve çevik sprint törenlerinizi düzenlemek için bir görev listesi oluşturun

DevOps'u bağımsız olarak veya Agile ile birlikte benimseyen takımlar, geliştirme ve operasyon takımları arasındaki daha yalın entegrasyon sayesinde engelleri aşmak ve daha hızlı hareket etmek için daha fazla fırsata sahip olur. 🔗

Uzaktan Yazılım Mühendisliği Takımları Oluşturma ve Yönetme

Uzaktan çalışma, kalıcı bir trend haline geldi. Bu nedenle, bir yazılım geliştirme takımını uzaktan yönetmeyi öğrenmek için daha iyi bir zaman olamaz. Takımınızı en üst düzeyde çalışacak şekilde kurmak, yönetmek ve geliştirmek için en iyi tavsiyelerimizi burada bulabilirsiniz.

1. Doğru uzaktan takım üyelerini işe alın 🤝

En iyi takımı yönetmek, öncelikle doğru kişileri işe almakla başlar. İşe alım sürecine katkınız varsa, en iyi adayları bulmak için bu sürecin sizin lehinize işlemesini öncelik haline getirin.

Sanal takımınız için uzaktan çalışan geliştiriciler işe alırken, insan kaynakları ve işe alım departmanınızla işbirliği yaparak onlara aradığınız özellikleri anlatın. İş tanımını yazın ve ihtiyaçlarınıza uygun mülakat görevleri belirleyin. Takım çalışması veya dayanıklılık gibi önemli değerleri belirtin ve mülakat sürecinde bunları ortaya çıkarmak için yollar arayın.

Kaliteli adaylar bulamıyorsanız, sorunun nerede olduğunu anlamaya çalışın. Özellikle yüksek maliyetli bölgelerden kaliteli yetenekleri çekmeye çalışıyorsanız, maaşın uygun olup olmadığını değerlendirin. İş ilanlarınızda tüm anahtar avantajları belirtin, şirket kültürünüzden bahsedin ve potansiyel takım üyelerine kendilerini takımınızın bir parçası olarak hayal etme şansı verin.

2. Onboarding sürecinizi iyileştirin 🎉

Doğru geliştirme ekibi üyelerini bulduktan sonra yolculuk bitmez. Yeni çalışanların kim olduğunuzu, ne yaptığınızı ve nasıl çalıştığınızı doğru bir şekilde öğrenmeleri için işe alım sürecini iyileştirin.

Birisi bir süredir uzaktan çalışıyor olsa bile, şirketinizdeki işler muhtemelen önceki işinden farklı olacaktır. Her yeni çalışanın deneyimini yansıtan, gereksinimlerinizi karşılayan ve onları organizasyonunuza yavaşça alıştırmayı sağlayan, her yeni çalışan için özelleştirebileceğiniz bir oryantasyon süreci hazırlayın.

Uzaktan takımları yönetirken, takım üyeleriyle veya diğer departmanlardaki iş arkadaşlarıyla çevrimiçi toplantılar planlama fırsatları sunun. Yeni çalışanları tüm çalışanların katıldığı toplantılara ve kültür odaklı etkinliklere davet edin. En iyi başlangıç için ihtiyaçları olan her şeye sahip olduklarından emin olun.

3. Gerçekçi hedefler belirleyin 🎯

Çalışmak için bir hedefiniz olması, takım üyelerinizin motivasyonunu artırır ve bir sonraki adımda ne yapmaları gerektiğine dair net bir beklenti oluşturur. Kendi motivasyonunuzu artırmak ve projenizi ilerletmek için gerçekçi son tarihler ve dönüm noktaları içeren net hedefler belirlemeye çalışın.

Tanımlanmış zaman çizelgeleri ve ölçülebilir hedeflerle hedeflerinize daha etkili bir şekilde ulaşmak için görevler ve projeler için ölçülebilir hedefler belirleyin

Hedefler doğrultusunda ilerlemeyi daha iyi bir şekilde ayarlamak ve izlemek için ClickUp Hedefleri'ni kullanın. ClickUp Hedefleri, geliştirme ekibinizin net zaman çizelgeleri, ölçülebilir KPI'lar ve hedefler ile otomatik ilerleme izleme sayesinde hedeflerine daha kolay ulaşmasını sağlamak için yapılandırılmıştır.

Etkin görevlerinizi ulaşılabilir hedeflere dönüştürerek sprint hedeflerini daha hızlı belirleyin. Doğru/yanlış işaretleri veya sayısal değerler ile takımınız için anlamlı bir şekilde ilerlemenizi izleyin. Tüm hedefleri tek bir yerde görün veya özelleştirilmiş klasörlere göz atarak yalnızca görmek istediğiniz hedeflere odaklanın.

Yüksek performanslı uzaktan yazılım geliştirme takımları, işin gerekliliklerini karşılamayan eski yazılım araçlarıyla işleri halletmek için uğraşmazlar. Bunun yerine, ClickUp'ın proje yönetimi platformu gibi sınıfının en iyisi yazılım araçlarını kullanırlar.

ClickUp, dağıtılmış takımınızın verimli, üretken ve başarılı bir şekilde çalışması için gereken her şeye sahiptir. Proje yönetimi yazılımını yazılım geliştirme, işbirliği ve uzaktan çalışma için hedefli araçlarla birleştirir.

ClickUp AI ile komut istemlerini kullanarak ürün gereksinim belgelerini (PDR'ler) anında oluşturun.

Yazılım takımları, ClickUp'ın sunduğu fonksiyonlar sayesinde ihtiyaç duydukları her şeye sahip olur. Otomatikleştirilmiş iş akışları, sprint backlogları, sorun izleme, yol haritaları ve Agile gösterge panelleri ile geliştirme döngüsünün başından sonuna kadar tüm süreci kolaylaştırın. ClickUp AI'yı kullanarak ürün fikirleri ve yol haritaları daha hızlı oluşturabilirsiniz.

ClickUp içindeki mevcut uygulamalara ve entegrasyonlara göz atın ve işlerinizi tek bir merkezi platformda halledin

ClickUp'ın 1.000'den fazla diğer araçla entegrasyonları sayesinde, takımınızın dikkatini birden fazla araca yaymasına gerek kalmaz. Takımınızın en yüksek performansta çalışmasını sağlayan, daha odaklı bir iş akışı için her şeyi en iyi yazılım geliştirme aracında bir araya getirin.

5. Düzenli olarak kontrol edin 💬

İnsanlar genellikle uzaktan çalışanların kendi başlarına bırakıldıklarını ve bağımsız olarak çalıştıklarını düşünür. Bu doğru olabilir, ancak en iyi uzaktan yazılım takım liderleri takım üyeleriyle düzenli olarak iletişim kurmaya çalışır.

Düzenli kontrol toplantıları, takım üyelerinizin daha bağlı hissetmelerine yardımcı olur ve yazılım geliştirmenin vazgeçilmez bir parçasıdır, özellikle de Agile çerçevesini kullanıyorsanız. Günlük standup toplantıları gibi düzenli toplantılar, sorunlar büyümeden önce çözmenizi sağlar.

ClickUp Sohbet ile takım iletişiminizi tek bir alanda bir araya getirin, güncellemeleri paylaşın, kaynakları bağlayın ve zahmetsizce işbirliği yapın.

Pratik ürün ve yazılım geliştirme konularının dışında, düzenli olarak kontrol etmek iyi liderler için bir zorunluluktur. Takım üyeleriyle bire bir toplantılar planlayarak nasıl olduklarını sorun, yardımcı olabileceğiniz bir şey olup olmadığını öğrenin ve büyüme planlarını tartışın. Böylece değerli geri bildirimler alabilir ve kariyer gelişim hedeflerini destekleyebilirsiniz.

6. Bir proje yönetimi çerçevesi kullanın 🧰

Proje yönetimine sıfırdan başlamak genellikle çok kötü bir fikirdir. Ultra özelleştirilmiş bir iş akışı elde edebilirsiniz, ancak denenmiş ve test edilmiş bir metodolojiyi benimsemek ve bunu ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirmek daha mantıklıdır.

Çoğu yazılım geliştirme takımı, özellikle hibrit veya uzaktan çalışan takımlar için mantıklı olan Agile metodolojisini kullanır. Bu çerçeve, hızlı teslimat, verimli testler ve nihai hedefinize doğru hızlı ilerleme sağlar. Ayrıca, uzaktan çalışan yazılım geliştirme takımları için vazgeçilmez olan çok sayıda standup ve iletişim de içerir.

İşinize sıfırdan başlamayın, Şablon Merkezi'nden hazır seçenekleri seçin veya takımınızın kullanabileceği kendi şablonunuzu oluşturun

ClickUp, Agile mühendislik takımları düşünülerek oluşturulmuştur. Proje yönetimi aracında sıfırdan kendi iş akışlarınızı oluşturmak için haftalarca zaman harcamanıza gerek kalmaz (isterseniz yapabilirsiniz). Bunun yerine, yerleşik yazılım geliştirme şablonlarını ve mühendislik şablonlarını kullanarak anında çalışmaya başlayabilirsiniz.

7. Doğru şirket kültürünü geliştirin ✨

En iyi uzaktan yazılım ekipleri tesadüfen oluşmaz. Takımın hedefleri ve ihtiyaçları ile uyumlu değerleri, en iyi uygulamaları, iş akışlarını ve nitelikleri teşvik eden sağlam ve samimi bir şirket kültürü tarafından desteklenirler.

Doğru şirket ve takım kültürüne sahip olmak, herhangi bir uzaktan çalışma ortamında olmazsa olmazdır. Takım ruhu ve dürüst geri bildirim arasındaki sağlıklı denge, genellikle insanların kendilerini hoş karşılanmış, desteklenmiş, güçlendirilmiş ve en iyi işlerini yapmak için zorlanmış hissettikleri bir ortam yaratmak için en iyi şekilde birleşir.

Bireysel liderler her zaman şirket kültürüne çok fazla katkı sağlamayabilir, ancak takımınıza fayda sağlayacak değişiklikler yapmak için sahip olduğunuz tüm etkiyi kullanın. Açık iletişim, daha hızlı karar alma, takım oluşturma uygulamalarının benimsenmesi ve uzaktan çalışan yazılım takımınızın rahatça çalışmasını kolaylaştıran diğer özellikleri teşvik edin.

Uzaktan Takımlarda İletişim ve İşbirliği

Kasıtlı iletişim olmadan güçlü ve etkili bir takım yönetemezsiniz. En iyi liderler neyi, ne zaman ve ne sıklıkta iletmeleri gerektiğini bilir, böylece fazla ve yetersiz iletişim arasında doğru dengeyi kurarlar.

Aşırı iletişim ve net iletişim: Dengeyi bulmak

Uzaktan bir yazılım geliştirme takımını yönetirken açık ve etkili iletişim çok önemlidir. Bazı liderler tek bir yöne fazla yönelerek mevcut ve yeni takım üyelerini çok fazla ayrıntıyla boğarlar. Buna aşırı iletişim denir. 🗨️

Doğru dengeyi sağlamak için, geliştirme takımı liderleri şunları yapmalıdır:

Açık iletişimi teşvik edin ve tüm ilgili güncellemeleri gizli mesajlar yerine takım kanallarında paylaşın

İyi bir takım iletişiminin nasıl olması gerektiğine dair kılavuzlar belirleyin

Mikro yönetimi önleyin ve destek ekibinin yardımıyla takım üyelerinin sorunları bağımsız olarak çözmelerini sağlayın

Zoom veya Google Meet gibi bir video konferans platformu seçin ve bunu tutarlı bir şekilde kullanın

GitHub gibi geliştirme araçlarında çekme taleplerini tartışırken ve yönetirken etkili iletişim kurmak için net beklentiler belirleyin

Asenkron iletişim kullanarak, insanların daha fazla ayrıntı beklemek zorunda kalmadan iletişimi net ve öz bir şekilde gerçekleştirin

Slack veya Microsoft Teams gibi takımın iş tarzını ve tercihlerini tamamlayan uzaktan işbirliği araçları ve iletişim araçları kullanmaya başlayın

Geri bildirimleri kullanarak mevcut süreçleri, ş akışlarını ve iletişim alışkanlıklarını iyileştirin

Platformlar arasında geçiş yapmaktan kaçının ve Github entegrasyonunu kullanarak bir görev içinde bir dal veya yeni bir çekme talebi oluşturun

Her zaman mükemmel bir dengeyi yakalayamayabilirsiniz, ancak önemli olan ilkeleri benimsemek ve bunları her gün uygulamaktır. Net bir rehberlik sağlayın, tonu belirleyin ve takımınızla birlikte herkes için mantıklı bir iletişim yaklaşımı geliştirin.

Uzaktan Yazılım Geliştirmede Güvenlik ve Uyumluluk

Güvenlik ve uyumluluk, yazılım geliştirme takımları için yüksek önceliklidir ve uzaktan bir takımı yönetiyorsanız bu odak noktası daha da önemli hale gelir. 🔐

Şirket içi bir takımla, BT departmanınızın kötüye kullanımı veya kazara uyumsuzluğu yakından izlemesi ve önlemesi daha kolaydır. Yazılımınızda önemli bir hata düzeltmesi veya yama uygulanıyorsa, BT takımı tüm cihazların güncellendiğinden kişisel olarak emin olabilir.

Uzaktan bir ayarda, takımınızın kullandığı tüm donanım veya yazılımlara fiziksel olarak erişemezsiniz. Ancak, cihazları uzaktan güvenli hale getirebilir, böylece güvenli bir ortam sağlamak için proaktif davranabilir ve sorunlar ortaya çıktığında koruma görevi görebilirsiniz.

Uzaktan çalışan takımlar, özellikle dünya çapında işe alım yapıyorsanız, diğer uyumluluk konularını da göz önünde bulundurmalıdır. Bu konudaki sorumluluğun çoğunu İK ve hukuk takımlarınız üstlenmelidir, ancak proaktif takım liderleri, dış kaynak kullanımı, davranış yönetimi ve takım üyelerinin işten çıkarılması konusunda neler yapabileceklerini ve yapamayacaklarını bilmek isteyeceklerdir.

Takımınızın En İyi Şekilde Çalışmasını Sağlayın

Yazılım geliştirme ekibini uzaktan yönetmeyi bilmek, özellikle hibrit ve uzaktan çalışan takımların kalıcı olduğu günümüzde her zaman yararlı olacaktır. Bu kılavuzu, yönetici ve lider olarak büyümenizi desteklemek için kullanın, böylece geliştirme ekibinizi en iyi yaptıkları işi yapmaları için destekleyebilir ve güçlendirebilirsiniz.

Projeleri ve yazılım geliştirme iş akışlarını yönetmenize olanak tanıyan ve Agile takımları için tasarlanmış bir platform arıyorsanız, ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin. Yazılım takımı yönetimi için bundan iyisi yok. 🤖