2025'te Uzaktan Çalışan Takımlar için 10 Takım Oluşturma Uygulaması ve Yazılımı

Coğrafi sınırların bulanıklaşması ve çalışma saatlerinin zaman dilimlerine yayılmasıyla birlikte, bu küresel takımları uyumlu tutmak ve en önemlisi, uyumlu bir uzaktan çalışan takımın parçası gibi hissetmelerini sağlamak giderek daha önemli hale geliyor.
İşte burada sanal takım oluşturma etkinlikleri yazılımı devreye giriyor. Bu platformlar sadece görevleri atamak veya video görüşmeleri ayarlamakla ilgili değildir. Gerçek ilişkiler kurmak, sorunsuz işbirliklerini kolaylaştırmak ve her takım üyesine ortak bir amaç bilinci aşılamakla ilgilidir.
Ancak piyasada bu kadar çok uygulama varken, hangisini seçmelisiniz? 2024 yılında uzaktan çalışan ekibinizin iletişimini geliştirecek ve benzersiz bir işbirliği ortamı yaratacak en iyi 10 takım oluşturma uygulamasını bir araya getirdik. Hadi başlayalım!
Sanal Takım Oluşturma Uygulamasında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Doğru takım oluşturma araçlarını seçmek, piyasadaki en popüler veya en yeni olanı seçmekten daha fazlasıdır. Takımınızın benzersiz ihtiyaçlarına ve iş kültürüne uygun takım oluşturma yazılımını bulmakla ilgilidir. Öncelik vermeniz gerekenlere daha derinlemesine bir bakış:
- İşbirliği özellikleri: Gerçek zamanlı düzenleme, beyin fırtınası panoları ve çok kullanıcılı görev yönetimi gibi özellikler sunan takım oluşturma yazılımlarını arayın. Bu işlevler sadece işi kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda fikirlerin akışını ve ortak hedeflerin ulaşılmasını sağlayan bir ortam yaratır
- Kullanım kolaylığı: Takım oluşturma yazılımları tüm özelliklere sahip olabilir, ancak çok karmaşık olursa sanal toz toplar. Basit ve sezgisel bir arayüz, tüm teknik beceri düzeyindeki takım üyelerinin zor bir öğrenme süreci yaşamadan katılımını sağlar
- Ölçeklenebilirlik: Takımınız şu anda küçük olabilir, ama bir yıl sonra ne olacak? Büyümenize göre ölçeklenebilen bir takım oluşturma yazılımı seçmek, platform değiştirmenize veya sık sık geçiş yapmanıza gerek kalmamasını sağlar
- Entegrasyon yetenekleri: Sayısız takım oluşturma yazılımı çözümünün olduğu bir çağda, takım oluşturma yazılımınızın teknoloji yığınınızdaki diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlamak çok önemlidir. CRM, takım iletişim araçları veya dosya depolama sistemleri olsun, sorunsuz entegrasyon, operasyonların kolaylaşmasını sağlar
- İletişimi teşvik etme: Görev yönetiminin ötesinde, ideal takım oluşturma yazılımı resmi ve gayri resmi iletişim kanallarını güçlendirmelidir. Sohbet, video konferans ve geri bildirim döngüleri gibi özellikler, herkesin bilgilendirilmesini ve dinlendiğini hissetmesini sağlar
- Verimliliği artırma: Zaman takibi, hedef belirleme ve ilerleme izleme hayati bileşenlerdir. Bu özellikler, bireysel takım üyelerinin hesap verebilir olmasını ve belirlenen hedeflerle uyumlu çalışmasını sağlayarak verimliliği artırır
- İş Akışı Uyumluluğu: Her takımın işleri yapma şekli farklıdır. Doğru takım oluşturma yazılımı uyarlanabilir olmalı, takımların iş akışlarını özelleştirmelerine, izinleri ayarlamalarına ve ayarları kendi benzersiz çalışma ritimlerine göre ayarlamalarına olanak sağlamalıdır
Özetle, mükemmel takım oluşturma yazılımı herkese uyan tek bir çözüm değildir. Takımınızın dinamiklerini tamamlayan, verimliliği artıran ve işbirliğine dayalı bir başarı kültürünü besleyen bir araçtır.
Uzaktan Çalışanlar için En İyi 10 Takım Oluşturma Uygulaması
İşte 2024'te takım çalışmasını ve verimliliği yeniden tanımlayacak en iyi 10 takım oluşturma yazılımı!
1. ClickUp
ClickUp, her boyuttaki ve her sektörden takımların bağlantıda kalması ve verimliliğini artırması için tasarlanmış hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Tamamen özelleştirilebilir ve kişisel ve proje görevlerinizi yönetmek, proje güncellemelerini izlemek ve takımla bağlantı kurmak için tamamen şeffaf, zengin özelliklere sahip bir deneyim sunar!
ClickUp Beyaz Tahtalar ve Belgeler gibi sanal işbirliği araçlarıyla, uzaktan takım oluşturma hiç olmadığı kadar dinamik ve erişilebilir hale geliyor! Ayrıca ClickUp, Microsoft Teams, Slack ve Trello gibi binlerce diğer iş uygulamasıyla entegre olarak tüm iş akışlarını kolaylaştırır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Birlikte düzenleme yapan takımlar bir arada kalır. Bu nedenle ClickUp, işbirliğini zahmetsizce destekleyen gerçek zamanlı belge düzenleme özelliğine sahiptir
- ClickUp Beyaz Tahtaları ile beyin fırtınasını eyleme dönüştürün. Fikirleri görselleştirin ve birlikte eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün
- Görevlerin ne kadar sürdüğünü takip edin, proje yönetimini ve takımınızın hesap verebilirliğini iyileştirin
- Takım yönetiminden çapraz fonksiyonlu takımlara kadar, ClickUp'taki Takımlar her şeyi sizin için halleder
- Tüm araçlarınızı tek bir çatı altında toplayarak işyerinde işbirliğini kolaylaştırın
- Uzaktan çalışmayı yeniden tanımlayan asenkron iletişim araçlarını keşfedin
- İhtiyaçlarınıza göre ölçeklenebilen kurumsal işbirliği araçlarıyla gelişmiş özellikleri tercih edin
- Yeni takım üyeleri için oryantasyon şablonları ve uzaktan çalışma prosedürleri
ClickUp sınırlamaları
- Tüm görünümler henüz mobil uygulamada mevcut değildir
- Yeni başlayanlar için ilk öğrenme süreci
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. Kahoot!
Bazen sıkıcı olabilen kurumsal eğitim oturumlarını heyecan verici bir bilgi yarışmasına dönüştürdüğünüzü hayal edin. İşte sanal takım oluşturma oyunu Kahoot'un büyüsü budur!
Bu takım oluşturma yazılımı, katılımı artırarak takımların sadece önemli bilgileri özümsemesini değil, aynı zamanda bu süreçten keyif almasını da sağlar.
Eğitimle birlikte takım bağlarını güçlendirmek isteyen şirketler için taze bir soluk.
En iyi kısmı ne mi? Sanal takımlarınız, birbirleriyle video görüşmesi yapan bir grup bireyden ziyade, enerjik bir topluluk gibi hissedecekler.
Kahoot! en iyi özellikler
- Etkileşimli özel testlerle takım toplantılarını ve eğitim oturumlarını renklendirin
- Özelleştirilebilir şablonları kullanarak sorularınızı şirketinizin kültürüne ve ihtiyaçlarına göre uyarlayın
- Katılımcıların katılımını izleyin ve analiz edin
- Anketler ve anketler kullanarak takım geri bildirimlerini zahmetsizce toplayın
- Oyun tabanlı öğrenme, eğitim oturumlarını unutulmaz kılar
- Zaten kullandığınız takım oluşturma yazılımlarıyla entegre edin
- Takım üyeleri arasında sağlıklı rekabeti teşvik edin
Kahoot! sınırlamaları
- Ücretsiz planlarda sınırlı özelleştirme
- En iyi deneyim için internet bağlantısı gerekir
- Bazı kullanıcılar zaman sınırlarını kısıtlayıcı buluyor
Kahoot! fiyatlandırma
- Standart: Kullanıcı başına aylık 17 $
- Sunum yapan: Kullanıcı başına aylık 39 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 59 $
- Pro Max: Kullanıcı başına aylık 69 $
Kahoot! puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.700'den fazla yorum)
3. Gatheround
Uzaktan bağlantı kurmak zor bir iştir. Peki ya Gatheround? Kişisel olmayan sanal etkileşimlerin panzehiri.
Video tabanlı kişisel bağlantıları platformunun merkezine yerleştirmek, her üyenin görülüp duyulduğunu hissetmesini sağlar. Bu sadece yüz yüze görüşmekle ilgili değil, gerçek bağlantıların kurulduğu anlar yaratmakla ilgilidir.
Uzaktan etkileşimlerinde derinlik arayan kuruluşlar için Gatheround anahtar rol oynar.
Gatheround'un en iyi özellikleri
- Takım üyelerini spontane konuşmalar için birbirine bağlayın.
- Çeşitli konularda tartışmaları teşvik edin
- Çalışanların duygularını anlamak için geri bildirim toplayın
- Diğer takım oluşturma yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur
- Şirket değerlerini ve kültürünü yansıtan özelleştirilebilir odalar oluşturun
- Takım etkileşim metriklerini ölçün
- Asenkron seçenekler, farklı saat dilimlerine uyum sağlamanıza olanak tanır
Gatheround sınırlamaları
- İçine kapanık takım üyeleri için zor olabilir
- İlk kez kullananlar için hafif bir öğrenme eğrisi
- Kararlı internet bağlantılarına güven
Gatheround fiyatlandırması
- 25 katılımcıya kadar: 25 $/ay
- 50 katılımcıya kadar: 50 $/ay
- 100 katılımcıya kadar: 200 $/ay
- 200 katılımcıya kadar: 400 $/ay
- Enterprise: 9.600 $+/yıl
Gatheround puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (3 yorum)
- Capterra: N/A
4. Pingboard
İlk bakışta Pingboard başka bir organizasyon şeması uygulaması gibi görünebilir, ancak biraz daha derinlemesine incelediğinizde, takım oluşturma yazılımı olarak gerçek özünü keşfedeceksiniz.
Bu araç, departmanlar arası işbirliğini ve anlayışı sorunsuz bir şekilde teşvik eder.
Pingboard, şirket yapılarını görsel olarak temsil etmenin ötesinde, şeffaf bir iş ekosistemi oluşturur.
Çalışanlar her bir rolün değerini daha iyi anlayarak uyumlu ve bilgili bir takım oluşturabilirler. Şirketinizin yapısı hakkında bütünsel bir anlayış oluşturmak hedefinizse, Pingboard tam size göre.
Pingboard'un en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı organizasyon şemalarıyla takım yapısını dinamik olarak görselleştirin
- Çalışan profillerine göz atarak iş başlıklarının ötesinde iş arkadaşlarınızı tanıyın
- Mevcut çalışan bağlılığı platformlarıyla sorunsuz senkronizasyon
- Şeffaf bir şekilde tatil ve izin planları yapın
- Doğum günlerini, yıldönümlerini ve daha fazlasını kutlayın
- Hareket halindeyken bağlantıda kalın
- Şirketin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş veri görünümleri
Pingboard sınırlamaları
- Özelleştirme başlangıçta zor gelebilir
- Büyük şirketler performans düşüşleri yaşayabilir
- Organizasyonel grafiklerle sınırlıdır ve görev yönetimi sunmaz
Pingboard fiyatlandırması
- Temel: 149 $/ay
- Temel: 299 $/ay
- Pro: 399 $/ay
- Özel: Fiyatlandırma için Pingboard ile iletişime geçin
Pingboard puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (500'den fazla yorum)
5. Yükselen Takım
Liderlik söz konusu olduğunda sezgi çok önemlidir. Peki bunu eyleme geçirilebilir verilerle birleştirirseniz? İşte o zaman özel bir şeye ulaşmış olursunuz.
Rising Team'e girin.
Bu takım oluşturma yazılımı, bilinçli karar verme yoluyla liderliği beslemeye odaklanmıştır. Liderlere içgörülü veriler sunarak, onların rehberliğinin hissedilmesini ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlar.
Takımınızın büyümesi ve gelişmesi en önemli önceliklerinizse, Rising Team sizin gizli silahınız olabilir.
Rising Team'in en iyi özellikleri
- Liderlik becerilerini değerlendirin ve geliştirin
- Önemli değişiklikleri uygulamak için eyleme geçirilebilir içgörüler edinin
- Geri bildirim açısından zengin bir kültür geliştirin
- Takımınızın büyümesi için veriye dayalı kararlar alın
- Özel atölye çalışmalarıyla takımınızın ihtiyaçlarına göre beceriler geliştirin
- Teknoloji altyapınızı geliştirin
- Sürekli Öğrenme Modülleri, güncel ve bilgili kalmanıza yardımcı olur
Rising Team sınırlamaları
- Orta ve büyük takımlar için daha uygun olabilir
- Bazı geri bildirim ölçütleri rahatsız edici gelebilir
- Faydaları en üst düzeye çıkarmak için proaktif bir yaklaşım gerektirir
Rising Team fiyatlandırması
- Bağlan: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Geliştirme: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için Rising Team ile iletişime geçin
Yükselen Takım puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
6. Geekbot
Slack'i hayatının bir parçası haline getirenler için Geekbot, her zaman hayalini kurduğunuz verimli iş arkadaşı gibi.
Düzenli güncellemeler ve anketleri sohbete entegre ederek sorunsuz bir deneyim sunar. Ancak bu sadece basitlikle ilgili değil, takımların senkronizasyonunu sağlamakla da ilgilidir.
Üyeler kıtalar arasında, farklı saatlerde çalışıyor olsa bile, Geekbot onların işlerden haberdar olmasını sağlar. Slack deneyiminizi optimize etmek istiyorsanız, Geekbot tam size göre.
Geekbot'un en iyi özellikleri
- Slack içinde stand-up'ları sorunsuz bir şekilde yönetin
- Asenkron check-in'lerle küresel takımlara zahmetsizce hizmet verin
- Takımınız için önemli olan bilgileri elde etmenize yardımcı olacak soruları özelleştirin
- Takım ruhunu, engelleri ve daha fazlasını ölçün
- Uzaktan çalışan takımlar arasında güveni artırın
- Otomatik anketlerle manuel olarak istemeden geri bildirim alın
- Çeşitli takım boyutlarına ve ihtiyaçlarına uyum sağlar
Geekbot sınırlamaları
- Slack entegrasyonuyla sınırlıdır
- Bazı takımlar günlük check-in'leri gereksiz bulabilir
- Özelleştirme seçenekleri öğrenme süreci gerektirebilir
Geekbot fiyatlandırması
- Doğru ve güncel ayrıntılar için fiyatlandırma sayfasına bağlantı.
Geekbot puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (100'den fazla yorum)
7. RallyBright
Takım performansını artırma arayışında RallyBright kendine bir niş yaratmıştır.
Bu takım oluşturma yazılımı, takım dinamiklerini en derinlemesine anlamaya odaklanmıştır.
RallyBright, ayrıntılı analizler ve içgörüler sağlayarak işlere işbirliklerini ince ayarlamak için gerekli araçları sunar. Proaktif iyileştirmeye odaklanan RallyBright, her takımın yanında olması gereken bir müttefiktir.
RallyBright'ın en iyi özellikleri
- Takım dinamikleri hakkında içgörüler, güçlü yanları ve gelişime açık alanları anlamanıza yardımcı olur
- Çalışanlara yardımcı olmak için özel eylem planları oluşturun Özel geri bildirimlere göre iyileştirin
- Zaman içindeki büyümeyi izleyin
- İşbirliğine dayalı çalışma alanlarıyla uyumu ve anlayışı geliştirin
- Veriye dayalı geri bildirim alın
- Daha geniş teknoloji ekosistemlerine uyum sağlar
- Takım liderlik yeteneklerini geliştirin
RallyBright sınırlamaları
- Daha büyük takımlar için daha uygun olabilir
- Bazı metrikleri anlamak için derinlemesine inceleme gerekebilir
- Doğruluk için büyük ölçüde kullanıcı girdilerine dayanır
RallyBright fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Ölçeklendirme: Kullanıcı başına aylık 2,50 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
RallyBright puanları ve yorumları
- G2: 5/5 (15 yorum)
- Capterra: N/A
8. Veertly
Sanal etkinlikler artık norm haline geldi, ancak Veertly bu akıma sadece katılmakla kalmadı, onu yeniden icat etti.
Veertly, pasif katılımcıları aktif katılımcılara dönüştürür. Ağ oluşturmadan beyin fırtınası oturumlarına kadar her etkinlik sürükleyici ve etkileşimli bir deneyim sunar.
Sonuç? Sanal toplantılar, yüz yüze toplantılar kadar etkili.
Sanal etkinliklerinizi bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız, Veertly'nin yenilikçi yaklaşımını keşfetmeye değer.
Veertly'nin en iyi özellikleri
- Etkileşimli odalarla çevrimiçi etkinlikler sırasında katılımı artırın
- Bilgi aktarımını etkili bir şekilde kolaylaştırın
- Takım üyeleri arasındaki bağlantıları güçlendirin
- Özelleştirilebilir etkinlik alanlarıyla markanızı veya etkinlik temanızı yansıtın
- Anketler ve testler ile katılımcıların ilgisini canlı tutun ve geri bildirim alın
- Daha geniş bir kitleye yayın yapın
- Etkinliklerin başarısını anında ölçün
Veertly sınırlamaları
- İlk kurulum için oryantasyon gerekebilir
- Küçük ölçekli etkinlikler için özellik açısından fazla olabilir
- En iyi deneyim için sabit internet bağlantısı gerekir
Veertly fiyatlandırma
- Temel: 100 €/ay
- Premium: 600 €/ay
- Profesyonel: 1.400 €/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için Veertly ile iletişime geçin
Veertly puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: 4,9/5 (7 yorum)
9. HeyTaco
Hepimiz sırtımıza atılan bir elin değerini biliriz ve HeyTaco bu duyguyu Slack kanallarına en keyifli şekilde taşıyor.
Bu sadece övgü göndermekle ilgili değil, takdir kültürünü oluşturmakla ilgili.
Takım üyeleri, eğlenceli taco temalı yaklaşımı sayesinde kolayca pozitif enerji yayabilir ve birbirlerinin başarılarını takdir edebilir.
Sözsüz ipuçlarının kaçırıldığı sanal bir alanda HeyTaco bu boşluğu doldurarak minnettarlığı ve motivasyonu artırır.
HeyTaco'nun en iyi özellikleri
- Takım övgülerine eğlenceli bir yaklaşım
- Tanınmayı günlük Slack sohbetlerine sorunsuz bir şekilde entegre edin
- En iyi katkıda bulunanları ve pozitifliği yayanları kutlayın
- Takım kültürünüze uygun takdir sistemi oluşturun
- Takım moralini ve eğilimleri anlayın
- Her boyuttaki takımla ölçeklendirin
- Takım etkileşimlerine eğlenceli bir unsur ekleyin
HeyTaco sınırlamaları
- Slack kullanıcılarına özel
- Daha resmi kurumsal ortamlar için ideal olmayabilir
- Bu tema herkese hitap etmeyebilir
HeyTaco fiyatlandırması
- kullanıcı başına aylık 3
HeyTaco puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 5/5 (2 yorum)
10. Scavify
Takım oluşturma etkinliklerinin sadece atölye çalışmaları ve strateji oturumlarından ibaret olması gerektiğini kim söyledi? Takım oluşturma oyunları arasında Scavify kalıpları yıkıyor. Dijital hazine avı, takım oluşturmayı heyecan verici bir maceraya dönüştürüyor.
Takımlar zorlukları aşmak için işbirliği yaparken, paylaşılan deneyimler sayesinde doğal olarak birbirleriyle bağ kurarlar. İşyerinde uzaktan işbirliğinin eğlence ve keşifle buluştuğu, takım oluşturma kavramının yeniden keşfedildiği bir deneyim.
Sanal takım oluşturmayı teşvik etmek için kullandığınız yöntemler biraz eskimişse, Scavify size yenilikçi bir yaklaşım sunuyor.
Scavify'ın en iyi özellikleri
- Dijital hazine avları ve diğer zorluklarla takımların ilgisini çekin
- Dostça rekabeti teşvik edin
- Fotoğraf ve video yarışmalarıyla uzaktaki takım üyelerinin yaratıcılığını artırın
- Katılımı ve başarıları ödüllendirin
- Takımınızla uyumlu özel bir takım oluşturma egzersizi oluşturun
- Teknoloji yığınınızdaki diğer araçlarla kullanıcı deneyimini geliştirin
- Kapsamlı analizlerle katılım ve etkileşimi anlayın
Scavify sınırlamaları
- Optimum katılım için mobil cihaz gereklidir
- Organizatörler için önemli ölçüde kurulum süresi gerektirebilir
- Daha büyük, dağınık takımlar için uygun olmayabilir
Scavify fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için Scavify ile iletişime geçin
Scavify puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: N/A
ClickUp ile Çalışan Bağlılığını Artırın
Listelenen tüm uygulamalar kendi başlarına şirket kültürü şampiyonu olsa da, ClickUp'ın takım oluşturmaya yönelik kapsamlı yaklaşımı ve çeşitli takım dinamiklerini anlama becerisi, onu diğerlerinden bir adım öne çıkarıyor. İlerledikçe, ClickUp gibi platformların öncülüğünde takım oluşturmanın geleceği daha parlak görünüyor.
Pazarlama, tasarım, geliştirme veya başka herhangi bir takım olsun, her takımın kendine özgü ihtiyaçlarına uygun bir alana ihtiyacı vardır. Bu, herkese uyan tek bir çözüm değildir. Bunun yerine, farklı takımların iş akışlarını, proje gösterge panellerini ve hedeflerini yapılandırabilecekleri dinamik bir çalışma alanıdır.
ClickUp, bir yazılım geliştirme ekibinin bir içerik ekibinden farklı şekilde çalıştığını bilir ve bu nüanslı yaklaşımı, tüm ekibiniz için en kullanıcı odaklı platformu sunma konusundaki kararlılığını vurgular.