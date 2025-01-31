2025'te Uzaktan Çalışan Takımlar için 10 Takım Oluşturma Uygulaması ve Yazılımı

Coğrafi sınırların bulanıklaşması ve çalışma saatlerinin zaman dilimlerine yayılmasıyla birlikte, bu küresel takımları uyumlu tutmak ve en önemlisi, uyumlu bir uzaktan çalışan takımın parçası gibi hissetmelerini sağlamak giderek daha önemli hale geliyor.

İşte burada sanal takım oluşturma etkinlikleri yazılımı devreye giriyor. Bu platformlar sadece görevleri atamak veya video görüşmeleri ayarlamakla ilgili değildir. Gerçek ilişkiler kurmak, sorunsuz işbirliklerini kolaylaştırmak ve her takım üyesine ortak bir amaç bilinci aşılamakla ilgilidir.

Ancak piyasada bu kadar çok uygulama varken, hangisini seçmelisiniz? 2024 yılında uzaktan çalışan ekibinizin iletişimini geliştirecek ve benzersiz bir işbirliği ortamı yaratacak en iyi 10 takım oluşturma uygulamasını bir araya getirdik. Hadi başlayalım!

Sanal Takım Oluşturma Uygulamasında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru takım oluşturma araçlarını seçmek, piyasadaki en popüler veya en yeni olanı seçmekten daha fazlasıdır. Takımınızın benzersiz ihtiyaçlarına ve iş kültürüne uygun takım oluşturma yazılımını bulmakla ilgilidir. Öncelik vermeniz gerekenlere daha derinlemesine bir bakış:

İşbirliği özellikleri: Gerçek zamanlı düzenleme, beyin fırtınası panoları ve çok kullanıcılı görev yönetimi gibi özellikler sunan takım oluşturma yazılımlarını arayın. Bu işlevler sadece işi kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda fikirlerin akışını ve ortak hedeflerin ulaşılmasını sağlayan bir ortam yaratır

Kullanım kolaylığı: Takım oluşturma yazılımları tüm özelliklere sahip olabilir, ancak çok karmaşık olursa sanal toz toplar. Basit ve sezgisel bir arayüz, tüm teknik beceri düzeyindeki takım üyelerinin zor bir öğrenme süreci yaşamadan katılımını sağlar

Ölçeklenebilirlik : Takımınız şu anda küçük olabilir, ama bir yıl sonra ne olacak? Büyümenize göre ölçeklenebilen bir takım oluşturma yazılımı seçmek, platform değiştirmenize veya sık sık geçiş yapmanıza gerek kalmamasını sağlar

Entegrasyon yetenekleri: Sayısız takım oluşturma yazılımı çözümünün olduğu bir çağda, takım oluşturma yazılımınızın teknoloji yığınınızdaki diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlamak çok önemlidir. CRM, Sayısız takım oluşturma yazılımı çözümünün olduğu bir çağda, takım oluşturma yazılımınızın teknoloji yığınınızdaki diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlamak çok önemlidir. CRM, takım iletişim araçları veya dosya depolama sistemleri olsun, sorunsuz entegrasyon, operasyonların kolaylaşmasını sağlar

İletişimi teşvik etme: Görev yönetiminin ötesinde, ideal takım oluşturma yazılımı resmi ve gayri resmi iletişim kanallarını güçlendirmelidir. Sohbet, video konferans ve geri bildirim döngüleri gibi özellikler, herkesin bilgilendirilmesini ve dinlendiğini hissetmesini sağlar

Verimliliği artırma: Zaman takibi, hedef belirleme ve ilerleme izleme hayati bileşenlerdir. Bu özellikler, bireysel takım üyelerinin hesap verebilir olmasını ve belirlenen hedeflerle uyumlu çalışmasını sağlayarak verimliliği artırır

İş Akışı Uyumluluğu: Her takımın işleri yapma şekli farklıdır. Doğru takım oluşturma yazılımı uyarlanabilir olmalı, takımların iş akışlarını özelleştirmelerine, izinleri ayarlamalarına ve ayarları kendi benzersiz çalışma ritimlerine göre ayarlamalarına olanak sağlamalıdır

Özetle, mükemmel takım oluşturma yazılımı herkese uyan tek bir çözüm değildir. Takımınızın dinamiklerini tamamlayan, verimliliği artıran ve işbirliğine dayalı bir başarı kültürünü besleyen bir araçtır.

Uzaktan Çalışanlar için En İyi 10 Takım Oluşturma Uygulaması

İşte 2024'te takım çalışmasını ve verimliliği yeniden tanımlayacak en iyi 10 takım oluşturma yazılımı!

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin ve iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

ClickUp, her boyuttaki ve her sektörden takımların bağlantıda kalması ve verimliliğini artırması için tasarlanmış hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Tamamen özelleştirilebilir ve kişisel ve proje görevlerinizi yönetmek, proje güncellemelerini izlemek ve takımla bağlantı kurmak için tamamen şeffaf, zengin özelliklere sahip bir deneyim sunar!

ClickUp Beyaz Tahtalar ve Belgeler gibi sanal işbirliği araçlarıyla, uzaktan takım oluşturma hiç olmadığı kadar dinamik ve erişilebilir hale geliyor! Ayrıca ClickUp, Microsoft Teams, Slack ve Trello gibi binlerce diğer iş uygulamasıyla entegre olarak tüm iş akışlarını kolaylaştırır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Tüm görünümler henüz mobil uygulamada mevcut değildir

Yeni başlayanlar için ilk öğrenme süreci

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Kahoot!

Bazen sıkıcı olabilen kurumsal eğitim oturumlarını heyecan verici bir bilgi yarışmasına dönüştürdüğünüzü hayal edin. İşte sanal takım oluşturma oyunu Kahoot'un büyüsü budur!

Bu takım oluşturma yazılımı, katılımı artırarak takımların sadece önemli bilgileri özümsemesini değil, aynı zamanda bu süreçten keyif almasını da sağlar.

Eğitimle birlikte takım bağlarını güçlendirmek isteyen şirketler için taze bir soluk.

En iyi kısmı ne mi? Sanal takımlarınız, birbirleriyle video görüşmesi yapan bir grup bireyden ziyade, enerjik bir topluluk gibi hissedecekler.

Kahoot! en iyi özellikler

Etkileşimli özel testlerle takım toplantılarını ve eğitim oturumlarını renklendirin

Özelleştirilebilir şablonları kullanarak sorularınızı şirketinizin kültürüne ve ihtiyaçlarına göre uyarlayın

Katılımcıların katılımını izleyin ve analiz edin

Anketler ve anketler kullanarak takım geri bildirimlerini zahmetsizce toplayın

Oyun tabanlı öğrenme, eğitim oturumlarını unutulmaz kılar

Zaten kullandığınız takım oluşturma yazılımlarıyla entegre edin

Takım üyeleri arasında sağlıklı rekabeti teşvik edin

Kahoot! sınırlamaları

Ücretsiz planlarda sınırlı özelleştirme

En iyi deneyim için internet bağlantısı gerekir

Bazı kullanıcılar zaman sınırlarını kısıtlayıcı buluyor

Kahoot! fiyatlandırma

Standart: Kullanıcı başına aylık 17 $

Sunum yapan: Kullanıcı başına aylık 39 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 59 $

Pro Max: Kullanıcı başına aylık 69 $

Kahoot! puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.700'den fazla yorum)

3. Gatheround

gatheround aracılığıyla

Uzaktan bağlantı kurmak zor bir iştir. Peki ya Gatheround? Kişisel olmayan sanal etkileşimlerin panzehiri.

Video tabanlı kişisel bağlantıları platformunun merkezine yerleştirmek, her üyenin görülüp duyulduğunu hissetmesini sağlar. Bu sadece yüz yüze görüşmekle ilgili değil, gerçek bağlantıların kurulduğu anlar yaratmakla ilgilidir.

Uzaktan etkileşimlerinde derinlik arayan kuruluşlar için Gatheround anahtar rol oynar.

Gatheround'un en iyi özellikleri

Takım üyelerini spontane konuşmalar için birbirine bağlayın.

Çeşitli konularda tartışmaları teşvik edin

Çalışanların duygularını anlamak için geri bildirim toplayın

Diğer takım oluşturma yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur

Şirket değerlerini ve kültürünü yansıtan özelleştirilebilir odalar oluşturun

Takım etkileşim metriklerini ölçün

Asenkron seçenekler, farklı saat dilimlerine uyum sağlamanıza olanak tanır

Gatheround sınırlamaları

İçine kapanık takım üyeleri için zor olabilir

İlk kez kullananlar için hafif bir öğrenme eğrisi

Kararlı internet bağlantılarına güven

Gatheround fiyatlandırması

25 katılımcıya kadar: 25 $/ay

50 katılımcıya kadar: 50 $/ay

100 katılımcıya kadar: 200 $/ay

200 katılımcıya kadar: 400 $/ay

Enterprise: 9.600 $+/yıl

Gatheround puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (3 yorum)

Capterra: N/A

4. Pingboard

pingboard aracılığıyla

İlk bakışta Pingboard başka bir organizasyon şeması uygulaması gibi görünebilir, ancak biraz daha derinlemesine incelediğinizde, takım oluşturma yazılımı olarak gerçek özünü keşfedeceksiniz.

Bu araç, departmanlar arası işbirliğini ve anlayışı sorunsuz bir şekilde teşvik eder.

Pingboard, şirket yapılarını görsel olarak temsil etmenin ötesinde, şeffaf bir iş ekosistemi oluşturur.

Çalışanlar her bir rolün değerini daha iyi anlayarak uyumlu ve bilgili bir takım oluşturabilirler. Şirketinizin yapısı hakkında bütünsel bir anlayış oluşturmak hedefinizse, Pingboard tam size göre.

Pingboard'un en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı organizasyon şemalarıyla takım yapısını dinamik olarak görselleştirin

Çalışan profillerine göz atarak iş başlıklarının ötesinde iş arkadaşlarınızı tanıyın

Mevcut çalışan bağlılığı platformlarıyla sorunsuz senkronizasyon

Şeffaf bir şekilde tatil ve izin planları yapın

Doğum günlerini, yıldönümlerini ve daha fazlasını kutlayın

Hareket halindeyken bağlantıda kalın

Şirketin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş veri görünümleri

Pingboard sınırlamaları

Özelleştirme başlangıçta zor gelebilir

Büyük şirketler performans düşüşleri yaşayabilir

Organizasyonel grafiklerle sınırlıdır ve görev yönetimi sunmaz

Pingboard fiyatlandırması

Temel: 149 $/ay

Temel: 299 $/ay

Pro: 399 $/ay

Özel: Fiyatlandırma için Pingboard ile iletişime geçin

Pingboard puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

5. Yükselen Takım

rising Team aracılığıyla

Liderlik söz konusu olduğunda sezgi çok önemlidir. Peki bunu eyleme geçirilebilir verilerle birleştirirseniz? İşte o zaman özel bir şeye ulaşmış olursunuz.

Rising Team'e girin.

Bu takım oluşturma yazılımı, bilinçli karar verme yoluyla liderliği beslemeye odaklanmıştır. Liderlere içgörülü veriler sunarak, onların rehberliğinin hissedilmesini ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlar.

Takımınızın büyümesi ve gelişmesi en önemli önceliklerinizse, Rising Team sizin gizli silahınız olabilir.

Rising Team'in en iyi özellikleri

Liderlik becerilerini değerlendirin ve geliştirin

Önemli değişiklikleri uygulamak için eyleme geçirilebilir içgörüler edinin

Geri bildirim açısından zengin bir kültür geliştirin

Takımınızın büyümesi için veriye dayalı kararlar alın

Özel atölye çalışmalarıyla takımınızın ihtiyaçlarına göre beceriler geliştirin

Teknoloji altyapınızı geliştirin

Sürekli Öğrenme Modülleri, güncel ve bilgili kalmanıza yardımcı olur

Rising Team sınırlamaları

Orta ve büyük takımlar için daha uygun olabilir

Bazı geri bildirim ölçütleri rahatsız edici gelebilir

Faydaları en üst düzeye çıkarmak için proaktif bir yaklaşım gerektirir

Rising Team fiyatlandırması

Bağlan: Kullanıcı başına aylık 9 $

Geliştirme: Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise: Fiyatlandırma için Rising Team ile iletişime geçin

Yükselen Takım puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

6. Geekbot

via Geekbot

Slack'i hayatının bir parçası haline getirenler için Geekbot, her zaman hayalini kurduğunuz verimli iş arkadaşı gibi.

Düzenli güncellemeler ve anketleri sohbete entegre ederek sorunsuz bir deneyim sunar. Ancak bu sadece basitlikle ilgili değil, takımların senkronizasyonunu sağlamakla da ilgilidir.

Üyeler kıtalar arasında, farklı saatlerde çalışıyor olsa bile, Geekbot onların işlerden haberdar olmasını sağlar. Slack deneyiminizi optimize etmek istiyorsanız, Geekbot tam size göre.

Geekbot'un en iyi özellikleri

Slack içinde stand-up'ları sorunsuz bir şekilde yönetin

Asenkron check-in'lerle küresel takımlara zahmetsizce hizmet verin

Takımınız için önemli olan bilgileri elde etmenize yardımcı olacak soruları özelleştirin

Takım ruhunu, engelleri ve daha fazlasını ölçün

Uzaktan çalışan takımlar arasında güveni artırın

Otomatik anketlerle manuel olarak istemeden geri bildirim alın

Çeşitli takım boyutlarına ve ihtiyaçlarına uyum sağlar

Geekbot sınırlamaları

Slack entegrasyonuyla sınırlıdır

Bazı takımlar günlük check-in'leri gereksiz bulabilir

Özelleştirme seçenekleri öğrenme süreci gerektirebilir

Geekbot fiyatlandırması

Doğru ve güncel ayrıntılar için fiyatlandırma sayfasına bağlantı.

Geekbot puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (100'den fazla yorum)

7. RallyBright

rallyBright aracılığıyla

Takım performansını artırma arayışında RallyBright kendine bir niş yaratmıştır.

Bu takım oluşturma yazılımı, takım dinamiklerini en derinlemesine anlamaya odaklanmıştır.

RallyBright, ayrıntılı analizler ve içgörüler sağlayarak işlere işbirliklerini ince ayarlamak için gerekli araçları sunar. Proaktif iyileştirmeye odaklanan RallyBright, her takımın yanında olması gereken bir müttefiktir.

RallyBright'ın en iyi özellikleri

Takım dinamikleri hakkında içgörüler, güçlü yanları ve gelişime açık alanları anlamanıza yardımcı olur

Çalışanlara yardımcı olmak için özel eylem planları oluşturun Özel geri bildirimlere göre iyileştirin

Zaman içindeki büyümeyi izleyin

İşbirliğine dayalı çalışma alanlarıyla uyumu ve anlayışı geliştirin

Veriye dayalı geri bildirim alın

Daha geniş teknoloji ekosistemlerine uyum sağlar

Takım liderlik yeteneklerini geliştirin

RallyBright sınırlamaları

Daha büyük takımlar için daha uygun olabilir

Bazı metrikleri anlamak için derinlemesine inceleme gerekebilir

Doğruluk için büyük ölçüde kullanıcı girdilerine dayanır

RallyBright fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Ölçeklendirme: Kullanıcı başına aylık 2,50 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

RallyBright puanları ve yorumları

G2 : 5/5 (15 yorum)

Capterra: N/A

8. Veertly

veertly aracılığıyla

Sanal etkinlikler artık norm haline geldi, ancak Veertly bu akıma sadece katılmakla kalmadı, onu yeniden icat etti.

Veertly, pasif katılımcıları aktif katılımcılara dönüştürür. Ağ oluşturmadan beyin fırtınası oturumlarına kadar her etkinlik sürükleyici ve etkileşimli bir deneyim sunar.

Sonuç? Sanal toplantılar, yüz yüze toplantılar kadar etkili.

Sanal etkinliklerinizi bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız, Veertly'nin yenilikçi yaklaşımını keşfetmeye değer.

Veertly'nin en iyi özellikleri

Etkileşimli odalarla çevrimiçi etkinlikler sırasında katılımı artırın

Bilgi aktarımını etkili bir şekilde kolaylaştırın

Takım üyeleri arasındaki bağlantıları güçlendirin

Özelleştirilebilir etkinlik alanlarıyla markanızı veya etkinlik temanızı yansıtın

Anketler ve testler ile katılımcıların ilgisini canlı tutun ve geri bildirim alın

Daha geniş bir kitleye yayın yapın

Etkinliklerin başarısını anında ölçün

Veertly sınırlamaları

İlk kurulum için oryantasyon gerekebilir

Küçük ölçekli etkinlikler için özellik açısından fazla olabilir

En iyi deneyim için sabit internet bağlantısı gerekir

Veertly fiyatlandırma

Temel: 100 €/ay

Premium: 600 €/ay

Profesyonel: 1.400 €/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için Veertly ile iletişime geçin

Veertly puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: 4,9/5 (7 yorum)

9. HeyTaco

heyTaco aracılığıyla

Hepimiz sırtımıza atılan bir elin değerini biliriz ve HeyTaco bu duyguyu Slack kanallarına en keyifli şekilde taşıyor.

Bu sadece övgü göndermekle ilgili değil, takdir kültürünü oluşturmakla ilgili.

Takım üyeleri, eğlenceli taco temalı yaklaşımı sayesinde kolayca pozitif enerji yayabilir ve birbirlerinin başarılarını takdir edebilir.

Sözsüz ipuçlarının kaçırıldığı sanal bir alanda HeyTaco bu boşluğu doldurarak minnettarlığı ve motivasyonu artırır.

HeyTaco'nun en iyi özellikleri

Takım övgülerine eğlenceli bir yaklaşım

Tanınmayı günlük Slack sohbetlerine sorunsuz bir şekilde entegre edin

En iyi katkıda bulunanları ve pozitifliği yayanları kutlayın

Takım kültürünüze uygun takdir sistemi oluşturun

Takım moralini ve eğilimleri anlayın

Her boyuttaki takımla ölçeklendirin

Takım etkileşimlerine eğlenceli bir unsur ekleyin

HeyTaco sınırlamaları

Slack kullanıcılarına özel

Daha resmi kurumsal ortamlar için ideal olmayabilir

Bu tema herkese hitap etmeyebilir

HeyTaco fiyatlandırması

kullanıcı başına aylık 3

HeyTaco puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 5/5 (2 yorum)

10. Scavify

via Scavify

Takım oluşturma etkinliklerinin sadece atölye çalışmaları ve strateji oturumlarından ibaret olması gerektiğini kim söyledi? Takım oluşturma oyunları arasında Scavify kalıpları yıkıyor. Dijital hazine avı, takım oluşturmayı heyecan verici bir maceraya dönüştürüyor.

Takımlar zorlukları aşmak için işbirliği yaparken, paylaşılan deneyimler sayesinde doğal olarak birbirleriyle bağ kurarlar. İşyerinde uzaktan işbirliğinin eğlence ve keşifle buluştuğu, takım oluşturma kavramının yeniden keşfedildiği bir deneyim.

Sanal takım oluşturmayı teşvik etmek için kullandığınız yöntemler biraz eskimişse, Scavify size yenilikçi bir yaklaşım sunuyor.

Scavify'ın en iyi özellikleri

Dijital hazine avları ve diğer zorluklarla takımların ilgisini çekin

Dostça rekabeti teşvik edin

Fotoğraf ve video yarışmalarıyla uzaktaki takım üyelerinin yaratıcılığını artırın

Katılımı ve başarıları ödüllendirin

Takımınızla uyumlu özel bir takım oluşturma egzersizi oluşturun

Teknoloji yığınınızdaki diğer araçlarla kullanıcı deneyimini geliştirin

Kapsamlı analizlerle katılım ve etkileşimi anlayın

Scavify sınırlamaları

Optimum katılım için mobil cihaz gereklidir

Organizatörler için önemli ölçüde kurulum süresi gerektirebilir

Daha büyük, dağınık takımlar için uygun olmayabilir

Scavify fiyatlandırması

Fiyatlandırma için Scavify ile iletişime geçin

Scavify puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: N/A

ClickUp ile Çalışan Bağlılığını Artırın

Listelenen tüm uygulamalar kendi başlarına şirket kültürü şampiyonu olsa da, ClickUp'ın takım oluşturmaya yönelik kapsamlı yaklaşımı ve çeşitli takım dinamiklerini anlama becerisi, onu diğerlerinden bir adım öne çıkarıyor. İlerledikçe, ClickUp gibi platformların öncülüğünde takım oluşturmanın geleceği daha parlak görünüyor.

Pazarlama, tasarım, geliştirme veya başka herhangi bir takım olsun, her takımın kendine özgü ihtiyaçlarına uygun bir alana ihtiyacı vardır. Bu, herkese uyan tek bir çözüm değildir. Bunun yerine, farklı takımların iş akışlarını, proje gösterge panellerini ve hedeflerini yapılandırabilecekleri dinamik bir çalışma alanıdır.

ClickUp, bir yazılım geliştirme ekibinin bir içerik ekibinden farklı şekilde çalıştığını bilir ve bu nüanslı yaklaşımı, tüm ekibiniz için en kullanıcı odaklı platformu sunma konusundaki kararlılığını vurgular.

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