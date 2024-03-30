Konferansta Ağ Kurma: Hazırlanmanıza Yardımcı Olacak Ağ Kurma İpuçları

İster sanal ister yüz yüze olsun, konferanslar profesyonel gelişiminiz için çok önemli olabilir. Konferanslar, sektör trendlerinden haberdar olmak ve benzer düşünen kişilerle karşılıklı olarak faydalı ilişkiler kurmak için mükemmel bir fırsattır.

Ancak, bir konferansa ilk kez katılanlar için bu durum biraz ürkütücü olabilir. Ya utangaçlığım tüm konuşmaları bozarsa? Ya da daha kötüsü, gömleğime hardal lekesi bulaşırsa ve kimse bana söylemezse? 😅

Bu endişeler yaygın ve meşru olsa da, bunların sizi ağ kurmaktan alıkoymasına izin vermemelisiniz. Gerçek şu ki, konferans deneyiminizi verimli hale getirmek için özel ağ kurma becerilerine ihtiyacınız yok, sadece hazırlık yapmanız yeterli.

Yaklaşan büyük bir etkinliğiniz varsa, konferansta ağ oluşturma rehberimizi okuyun. Ağ oluşturmada yapmanız ve yapmamanız gerekenleri öğrenecek ve etkinliğe hazırlanmanıza ve etkinlikten mümkün olduğunca fazla değer elde etmenize yardımcı olacak bazı araçlar keşfedeceksiniz.

Konferansta Ağ Oluşturmaya Hazırlık

Etkinlik başlamadan önce, olumlu bir konferans deneyimi yaşamak için atabileceğiniz birçok adım vardır. Küçük bir hazırlık bile çok işe yarayabilir ve ağ oluşturma etkinliğinden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olabilir. Ne kadar çok hazırlanırsanız, konferans günleri o kadar az stresli geçer ve kendinizi o kadar güvende hissedersiniz. 💪

Profesyonel ipucu: Konferans ağını profesyonel bir gelişim projesi olarak düşünün. Her adımı titizlikle planlayarak, herhangi bir ödev gibi yaklaşın. ClickUp gibi bir proje yönetimi aracı, konferans planlarınız, notlarınız ve yeni bağlantılarınız için hepsi bir arada bir veritabanı olabilir. Hazırlık sürecini kolaylaştırır ve nerede olursanız olun her şeyi kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

ClickUp'ı kullanarak notlar alın, görüşlerinizi paylaşın ve kolayca iletişim kurun.

Konferansa hazırlanmak ve başarıya ulaşmak için aşağıdaki altı stratejiyi izleyin.

1. Net hedefler belirleyin

Konferansa neden katıldığınızı düşünün. Konferanstan elde etmeyi umduğunuz en önemli faydaları belirleyin. Bunları hedefleriniz haline getirin ve planlamanızı ve konferans sırasındaki faaliyetlerinizi yönlendirmek için kullanın. 🧭

Konferanslar hızlı ilerler ve sosyal etkinliklerle doludur. Hepsine katılmak isteyebilirsiniz, ancak bu imkansızdır. Bazı etkinliklere diğerlerinden daha fazla öncelik vermeniz gerekecek ve hedefler belirlemek bu konuda size yardımcı olacaktır

Profesyonel ipucu: ClickUp'ta Hedeflerinizi tanımlayabilir ve her biri için ölçülebilir Hedefler belirleyebilirsiniz. Görevleri tamamladıkça ilerlemenizi işaretleyin, ClickUp ilerlemenizi otomatik olarak hesaplayacaktır.

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2. Konferans otelde konaklayın

Konferanslar genellikle ağ oluşturmak için bolca fırsat sunar (kelime oyunu kasıtlıdır). Molalar, özel ağ oluşturma oturumları ve partiler sırasında diğer katılımcılarla tanışabilirsiniz.

Bir adım daha ileri gitmek için, konferans otelde (eğer bir otel varsa) odanızı ayırtın. Böylece, daha fazla ağ oluşturma fırsatı elde edecek ve boş zamanlarınızda diğer katılımcılarla karşılaşacaksınız. Aynı otelde kalıyorsanız, birlikte hızlı bir kahve veya öğle yemeği içmek ve anlamlı bağlantılar kurmak daha kolay olacaktır.

Profesyonel ipucu: ClickUp Seyahat Planlayıcı Şablonu ile seyahat planınızı hızlıca hazırlayın. Konaklama, ulaşım ve yanınıza almanız gerekenler gibi seyahatinizle ilgili tüm bilgileri bir araya getirin, böylece çeşitli uygulamalar ve notlar arasında kaybolmazsınız.

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3. Konferans programı oluşturun

Resmi web sitesinde konferans programını inceleyin. Programı dikkatlice inceleyerek en uygun zaman çizelgesini belirleyin ve ağ oluşturma etkinliklerini programa dahil ettiğinizden emin olun. 📆

Konferans programından en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız, programınızın yoğun olma ihtimali yüksektir, bu nedenle ayrıntılı bir gündem hazırlamanız en iyisidir. Zaman dilimlerinin yanı sıra, konferans oturumlarının konumlarını da not edin

Etkinlik yerine vardığınızda, son dakikada telaşla konferans salonlarını aramamak için mekanı tanıyın. Böylece sinirleriniz bozulmaz ve molalarınızı ağ oluşturmaya ayırabilirsiniz. Ağ oluşturma oturumları, buluşmalar, akşam yemekleri ve diğer sınırlı kapasiteli etkinliklere mümkün olduğunca erken kaydolmayı unutmayın.

Profesyonel ipucu: ClickUp'ın Takvim görünümünü, Gantt görünümünü veya Zaman Çizelgesi görünümünü kullanarak konferans programınızı görselleştirin ve etkinlik izlemeyi basitleştirin.

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4. Tanıtımınızı prova edin

Bu sizin için doğal bir şey değilse, iletişim kurmak için de hazırlanmalısınız. Etkinlik sırasında bir noktada kendinizi tanıtmanız gerekecektir. Bunu yapmaya alışkın değilseniz, kekeleyebilir ve mırıldanabilirsiniz, bu da utanç verici olabilir. Biraz pratikle bu engeli aşabilirsiniz.

Bu, kendiniz hakkında uzun bir TED konuşması hazırlamanız gerektiği anlamına gelmez. Basit bir asansör konuşması, kendinizden emin görünmenizi ve diğer katılımcılara olumlu bir ilk izlenim bırakmanızı sağlamak için yeterlidir. 🗣️

Konuşma başlatmaktan endişe duyuyorsanız, buzları kırmak için bazı sorular hazırlamak yardımcı olabilir. İşte bazı öneriler:

Konferansın en çok hangi bölümünü bekliyorsunuz?

Şu ana kadar konferansın en favori kısmı hangisi?

Sık sık konferanslara katılıyor musunuz?

İş veya sanal kartlarınızın güncel olduğundan emin olun ve etkinlikten önce kartlarınızı stoklayın.

5. Başarı için giyin

Kıyafetler kişiyi tanımlamaz, ancak kendini iyi hissetmesini sağlayabilir. Her zamanki tişört ve kot pantolon kombinasyonu yerine, konferansta kendinize güveninizi artırmak için daha resmi bir kıyafet giymeyi düşünün. Konferanslar yorucu olabileceğinden, kıyafetiniz yine de rahat olmalıdır. 👔

Şirketinizi temsil etmek için rozet takabilirsiniz. Rozetler, özellikle karşı taraf şirketinizi tanıyorsa, konuşma başlatmak için mükemmel bir araç olabilir

6. Kendinize güvenin

Sahtekarlık sendromu ve özgüven eksikliği, ağ oluşturma etkinliklerinde sizi sabote edebilir, kendi değerinizi fark etmenizi ve bunu başkalarıyla paylaşmanızı engelleyebilir. Bir konferansta ağ oluşturmak ve anlamlı bağlantılar kurmak istiyorsanız, gücünüzü toplayın ve kendinize olan şüphelerinizi bir kenara bırakın.

Evet, herkes sizi sevmeyecek, ama bazıları sevebilir. Kendinize kapanarak, başkalarına sizi tanıma ve sevme şansı vermezsiniz. Unutmayın, her zaman konferans ve sektörünüz hakkında konuşabilirsiniz; bu konularla yanlış yapamazsınız.

Kendinizi ortaya koyarak ve konuşmalara katılarak, yepyeni bir fırsatlar dünyasının kapılarını açacaksınız. Kim bilir, belki de bazı işe alım yöneticileriyle tanışır ve bir sonraki harika işinizi kaparsınız! 🤩

Profesyonel Ağların ve İş Kartlarının Amacı

Diğer katılımcılarla tanışmak için konferansın başlamasını beklemek zorunda değilsiniz. LinkedIn gibi profesyonel ağlarda veya Facebook gibi sosyal medya platformlarında etkinliğin sayfasını bulun ve kimlerin bu etkinlik hakkında konuştuğunu görün. Benzer faiz alanları olan kişileri belirleyebilir, hatta bazı katılımcıları tanıdığınızı fark edebilirsiniz. Uygun görürseniz, onları ekleyebilir veya yaklaşan etkinlik hakkında konuşmak için iletişime geçebilirsiniz.

Görünürlüğünüzü artırmak için aşağıdaki adımları atabilirsiniz:

Konferans hakkında paylaşım yapın: Ağlarda veya sosyal medyada aktif olun ve ilgili hashtag'leri ekleyin. Böylece, diğerleri sizi fark edebilir ve hatta sizinle bağlantı kurabilir, yüz yüze ağ kurmanın temellerini atabilirsiniz Profillerinizi güncelleyin: Profillerinizin mesleki uzmanlığınızı ve faiz alanlarınızı doğru bir şekilde yansıttığından emin olun. Profilleriniz, kendinizi en iyi şekilde tanıtmanıza ve benzer düşünen meslektaşlarınızın dikkatini çekmenize yardımcı olur 👥 Konferans uygulamasını yükleyin: Uygulama mevcutsa, etkinlikten önce yükleyin ve diğer çevrimiçi topluluklara katılın. Konferans uygulaması deneyiminizi zenginleştirebilir ve genellikle katılımcıların profil oluşturmasına olanak tanıyan ağ oluşturma özelliklerine sahiptir

Günümüzde sosyal medya hesaplarını paylaşmak bağlantı kurmanın yaygın bir yolu olsa da, kartvizitlerin gücünü göz ardı etmeyin. Kartvizitler, etkinlik sonrası ağ oluşturmayı kolaylaştırır ve sizi profesyonel ve hedef odaklı gösterir, bu da girişimcilik konferanslarında özellikle önemlidir. Kartvizitinize iş unvanınızı, iletişim bilgilerinizi ve sosyal medya profillerinizi ekleyin.

Yanınızda bir yığın kart taşımak istemiyorsanız, çevrimiçi olarak bulunan birçok araçtan birini kullanarak dijital bir kartvizit oluşturabilirsiniz. Dijital kartvizitler, istediğiniz zaman düzenleyebileceğiniz daha fazla bilgi eklemenize olanak tanır.

konferanslarda Etkili Ağ Oluşturmak için 6 İpucu

Etkinlik öncesi hazırlık önemlidir, ancak asıl ağ oluşturma konferansta gerçekleşir. Ağ oluşturma fırsatlarından en iyi şekilde yararlanmak için aşağıdaki ipuçlarımızı izleyin.

Mekanlara girdiğinizde gruba merhaba deyin ve panel üyeleriyle ve moderatörlerle tokalaşın. Böylece dostça davranmış olursunuz, diğerlerinde olumlu bir izlenim bırakırsınız ve gelecekteki konuşmaların önünü açarsınız. 👋

2. Konuşmaları başlatın ve katılın

Bazı durumlarda, diğer katılımcılar sizinle konuşma başlatabilir, ancak siz de başlatmalısınız. Bunu yapmak için her fırsatı değerlendirin.

Örneğin, bir sunumun başlamasını beklerken, yanınızda oturan kişiyle tanışabilirsiniz. Onlara nasıl olduklarını sorun ve hazırladığınız konuşma başlatıcıları kullanın. Daha sonra, şirketiniz, üzerinde çalıştığınız projeler ve hatta bazı anekdotlar hakkında paylaşımda bulunabilirsiniz. 😁

Bir konuşma yaparken, konuşmayı tek başına sürdürmemeye dikkat edin; sonuçta bu iki taraflı bir iletişimdir. Bir sonraki cümlenizi hazırlamak yerine aktif olarak dinleyin. Konuyla ilgili sorular sorun ve konuşmayı sürdürün. Böylece, samimi bir ilgi göstermiş, anlamlı ilişkiler kurmuş ve garip sessizliklerin oluşmasını önlemiş olursunuz.

3. Daha fazla bağlantı için dallara ayrılın

Biriyle iyi anlaştıysanız, konferans boyunca onunla birlikte kalmak isteyebilirsiniz. Bu sorun değildir, ancak yeni bağlantılar ve profesyonel ilişkiler kurma fırsatlarınızı sınırlayacaktır. Konferanslar ara sıra gerçekleştiği için, etkinlikten sonra da onlarla iletişim halinde kalabilirsiniz.

Benzer şekilde, etkinliğe iş arkadaşlarınız veya sınıf arkadaşlarınızla geldiğinizde, işyerindeki iletişiminizi sadece onlarla sınırlamayın. Diğer konferans katılımcılarıyla tanışmaya çalışın. Tanıdıklarınızdan sizi tanıdıklarına tanıtmalarını isteyerek de ağınızı genişletebilirsiniz. 🔗

4. Konuşmalar için bir çıkış stratejisi belirleyin

Konuşmayı sürdürmeyi bilmenin yanı sıra, ne zaman ve nasıl bitireceğinizi de bilmelisiniz. Karşılaşma ilgi çekici olsa bile, hem sizin hem de karşı tarafın zamanının etkili bir şekilde kullanılması için 15 dakika ile sınırlayın. İşte çıkış stratejiniz için bazı öneriler:

Konuşmada bir duraklama bekleyin

Katılmanız gereken bir oturum olduğunu söyleyerek izin isteyin

Dürüst olun ve onlarla tanışmaktan memnun olduğunuzu, ancak diğer katılımcılarla da tanışmak istediğinizi açıklayın

Onları başka biriyle tanıştırın ve konuşmaya devam etmelerini sağlayın

Daha sonra görüşmek için randevu alın, hatta bir toplantı planlayın

Ne derseniz deyin, kartvizitlerinizi vermeyi, olumlu bir notla bitirmeyi ve karşınızdaki kişiye zaman ayırdığı için teşekkür etmeyi unutmayın. 🙏

Kartvizitlerin yanı sıra, ClickUp'ı tüm yeni kişilerinizi not almak ve izlemek için kullanabilirsiniz. ClickUp'ın Hiyerarşi özelliği, kişileri düzenlemek ve onlar hakkındaki bilgilere erişmek için basit bir yol sunar. Her kişi için bir görev oluşturun, bunlara resimler, dosyalar ve açıklamalar ekleyin ve bunları Listeler ve Alanlar olarak sıralayın. ClickUp Tablo görünümü ve Pano görünümü dahil 15'ten fazla görünümle, çalışma alanınızı size uygun şekilde özelleştirebilirsiniz.

ClickUp'ın Tablo görünümü ile yeni bağlantılarınızı ve bunlar hakkında ilgili bilgileri not alın

Zamanınız kısıtlıysa, ClickUp Kişi Listesi Şablonu'nu kullanın ve hemen ağ oluşturmaya başlayın! Şablon, kişilerinize ait bilgileri girebileceğiniz Özel Alanlar içerir:

İş başlıkları

Konumlar

E-posta adresleri

Sosyal medya profilleri

En iyi yanı ise şablonu istediğiniz gibi değiştirebilmenizdir.

5. Notlar alın

Bu kadar çok ağ oluşturma faaliyeti varken, konferansın konusunu bile unutabilirsiniz. Bu nedenle sunumlardan, panellerden ve atölye çalışmalarından anahtar notları almalısınız. ClickUp Belgeler ve kapsamlı biçimlendirme seçenekleriyle bunu verimli bir şekilde yapabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri ile değerli konferans bilgilerini not alın

Sonrasında tüm notları okumak istemiyor musunuz? Uygulamanın AI asistanı ClickUp Brain'den notları sizin için özetlemesini isteyin, böylece genel durumu görebilirsiniz. Bir iş arkadaşınız konferansa katılamadığı için notlarınızın tamamını isterse, ClickUp AI'dan notları düzeltmesini ve sıralamasını yapmasını isteyin, ardından iletin. 🤖

ClickUp Brain'i kullanarak notlarınızı saniyeler içinde özetleyin

Ana konuşmacının en değerli görüşlerini not alırken, yaptığınız konuşmaları da not alın. Konferansta birçok yeni bağlantı kuracağınız için, bunları belgelendirmezseniz bazılarını unutabilirsiniz.

Kişiyi hatırlamanıza yardımcı olacak her şeyi yazın: nerede tanıştığınızı, ne hakkında konuştuğunuzu ve belki de bazı komik anları. Anılarınızı saklamak için fotoğraf da çekebilirsiniz.

Kartvizitlerin arkasına veya telefonunuzun not uygulamasına notlar almak yerine, ClickUp'ta oluşturduğunuz kişi listesini kullanarak tüm bilgileri ve fotoğrafları toplayın. Bu, daha sonra takip yaparken işinizi çok kolaylaştıracaktır. 📓

ClickUp'ta notlar alarak tüm etkileşimleri hatırlayın

6. Takip edin

Profesyonel ilişkilerinizi sürdürmek için konferansın ardından bağlantılarınızla iletişime geçmelisiniz. Dinlenmek için biraz zaman ayırın, ancak onlar sizi henüz unutmamışken iletişime geçin. Etkinliğin bitiminden sonraki iki gün içinde iletişime geçmek idealdir. Unutmamak için ClickUp'ta bir hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz. ⏰

Herhangi bir söz verdiyseniz, bunları da mutlaka yerine getirin. Böylece güven kazanabilir ve potansiyel iş fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

Sanal Konferansta Ağ Kurma

Sanal etkinlikler, yüz yüze etkinlikler gibi göz teması kurmaya izin vermeyebilir, ancak doğru yaklaşımı sergilerseniz, aynı derecede çok sayıda ağ oluşturma fırsatı sunabilir. 🧑‍💻

Bu makalede sunulan yönergelerin çoğu sanal etkinlikler ve konferanslar için geçerlidir, ancak sanal iletişim için özel bazı ağ oluşturma ipuçları da bulunmaktadır:

İş konferansı başlamadan önce ve sonra sosyal medyada paylaşım yapın

Platformda bir katılımcı profili oluşturun ve sosyal medya hesaplarınızı bağlayın

İçeri girdiğinizde kendinizi tanıtın ve kameranızı açın

Soru sormaktan ve tartışmalara aktif olarak katılmaktan çekinmeyin

Grup sohbetine katılın ve bağlantı kurduğunuzda katılımcılara gizli mesaj gönderin

kaçınılması gereken 5 yaygın ağ oluşturma hatası

Konferanslar ve ağ oluşturma konusunda acemiyseniz, şu beş hatayı yapmamaya dikkat edin:

İletişim bilgilerini istemeyi unutmak: Mümkün olduğunca çok insanla tanışmak istediğiniz için, konuşmayı bitirirken kartvizitlerinizi veya iletişim bilgilerinizi paylaşmayı unutabilirsiniz. Bu nedenle, bazı harika profesyonellerle, hatta potansiyel müşteriler ve işverenlerle iletişiminizi kaybedebilirsiniz Sadece kıdemli kişilerle bağlantı kurmak: Daha üst düzey pozisyonlarda bulunan kişiler etkilidir ve size çok şey öğretebilir. Ancak diğer kişileri de küçümsememelisiniz. Bir sonraki iş fırsatınızın nereden çıkacağını kim bilebilir? Başarılarınızla övünmek: İşinizle gurur duymalı ve paylaşmalısınız, ancak bencil görünmemek için ölçülü olun. Herkese başarılarını paylaşma ve övgü alma konusunda eşit fırsat verin İş teklifleri istemek: Konferanslar, ortak ve gerçek bir ilgi alanına sahip kişileri bir araya getirir. Bunlar iş panoları değildir. Ağ oluşturmak bir iş teklifine yol açabilir, ancak birkaç dakika önce tanıştığınız kişilerden iş istemeye kalkışmayın. Önce bir bağlantı kurmalı ve yardım teklif etmelisiniz Ulaşılmaz olmak: Konferans boyunca bir köşede telefonunuza bakarak geçirirseniz, muhtemelen kimseyle tanışamazsınız. İlgisiz ve kapalı bir izlenim bırakarak bağlantı kurma fırsatlarınızı sınırlarsınız

ClickUp ile Profesyonel Ağınızı Genişletin

İster büyük bir lider ister küçük bir balık olun, etkinliklere katılmak ve ağ oluşturmak kariyer gelişiminiz için çok önemli olabilir. Zamanla daha kolay hale gelir, ancak emin olmadığınız durumlarda konferansta ağ oluşturma konusunda kılavuzumuza her zaman başvurabilirsiniz.

İlk seferinde çok fazla bağlantı kuramazsanız, umutsuzluğa kapılmayın! Nelerin yanlış gittiğini analiz edin, denemeye devam edin ve bu bilgileri gelecekteki konferanslarda kullanın.

ClickUp gibi bir araçla, konferanslara hazırlanmak ve konferanslarda yolunuzu bulmak artık daha kolay. Bugün ücretsiz kaydolun ve bir sonraki konferansınızı tam bir başarıya dönüştürün! ✨