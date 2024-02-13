Jira ve ServiceNow: Ayrıntılı Karşılaştırma

Jira ve ServiceNow, sorun izleme ve hizmet sunumu alanlarında tanınmış isimlerdir. Her iki hizmet masası yazılımı da iş süreçlerini kolaylaştırmak, işbirliğini teşvik etmek ve hizmet verimliliğini artırmak için araçlar sunar.

ITSM platformunun faydası kolayca tahmin edilebilir: BT takımlarının olayları hızlı bir şekilde tespit edip çözmesine, değişiklik taleplerini kaydetmesine, ürün veya hizmet yükseltmelerini yayınlamasına ve hizmet verimliliğini ve sunumunu iyileştirmesine yardımcı olabilir.

Ancak, sadece birini seçmek zordur ve bir platformu uygulamaya koymadan önce seçiminizden emin olmanız gerekir. Stratejik bir seçim yapmanıza yardımcı olmak için, her bir ITSM platformunun güçlü ve zayıf yönlerini inceleyen Jira ve ServiceNow karşılaştırmasını sunuyoruz.

Ayrıca, bir üst düzey BT hizmet mükemmelliği vaat eden alternatifleri de paylaşıyoruz.

Jira nedir?

Atlassian aracılığıyla Jira Hizmet Yönetimi gösterge paneli

Jira, Atlassian tarafından geliştirilen bir sorun ve proje izleme yazılımıdır. Başlangıçta çevik yazılım geliştirme takımlarına yardımcı olmak için tasarlanmış, ancak farklı sektörlerin gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiştir. Birçok sektördeki takımlar, iş akışlarını ve süreçlerini planlamak, izlemek ve yönetmek için Jira'yı kullanır.

Sunulan birçok ürün ve hizmet arasında, Jira Service Management bir BT Hizmet Yönetimi (ITSM) aracıdır. Eskiden Jira Service Desk olarak bilinen Jira Service Management, geliştiricileri, BT ve iş takımlarını daha hızlı hedeflerinize ulaşmak için birbirine bağlar.

Jira Hizmet Yönetimi fiyatlandırması

Üç ajansın bulunduğu bir takım için Jira Service Management'ın bulut dağıtımının aylık fiyatlandırması aşağıdaki gibidir:

Ücretsiz: 0

Standart: Ajan başına 22,05 $

Premium: 49,35 $/ajan

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ServiceNow nedir?

ServiceNow ITSM gösterge paneli

ServiceNow, müşteri deneyimini yönetmek, siber güvenliği geliştirmek, çalışan deneyimini iyileştirmek ve dijital operasyonları dönüştürmek için kapsamlı bir platformdur. Basitçe ifade etmek gerekirse, takımların iş hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan bir verimlilik aracıdır.

Jira gibi, ServiceNow da çeşitli ürün ve hizmetler sunar. Bu blogun amacı ve ServiceNow ile Jira karşılaştırmamızda eşitlik sağlamak için, ServiceNow'un BT Hizmet Yönetimi (ITSM) ürününe odaklanacağız. ServiceNow BT Hizmet Yönetimi, Jira Hizmet Yönetimi ile benzer birçok özelliği içerir.

ServiceNow BT Hizmet Yönetimi fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Jira ve ServiceNow: Özelliklerin Karşılaştırması

ServiceNow ve Jira Service Management'ın bazı ortak özellikleri vardır. Aynı zamanda, her ikisi de belirli bir platforma özgü farklı özellikler taşır. Bu Jira ve ServiceNow karşılaştırmasını olabildiğince kapsamlı hale getirmek için her iki özelliği benzerlikler ve farklılıklar açısından karşılaştıracağız.

ServiceNow ITSM ve Jira Hizmet Yönetimi: Ortak özellikler

Ortak özelliklerle başlayalım. Bunlar arasında şunlar yer alır:

Talep Yönetimi

Tipik bir hizmet talebi iş akışı Manage Engine aracılığıyla

Hem ServiceNow ITSM hem de Jira Service Management, çalışan, kullanıcı veya müşteri taleplerini yönetmek, işlemek ve yerine getirmek için talep yönetimi özelliğine sahiptir. Anahtar ortak unsurlar şunlardır:

Hizmet kataloğu : Kullanıcılar veya müşteriler, önceden tanımlanmış ürün ve hizmetlerden oluşan bu kitaplıktan seçim yapabilir

Kullanıcı portalı : Kullanıcıların çözüm arayabileceği, hizmet taleplerini gönderebileceği ve izleyebileceği, kullanıcı dostu, self servis bir portal

Kategorizasyon ve önceliklendirme : Etkili işlemeyi kolaylaştırmak için aciliyet, tür veya diğer kriterlere göre taleplerin sınıflandırılması

Ş Akışı otomasyonu : Gerekli adımlar ve onaylar içeren yapılandırılabilir iş akışlarıyla : Gerekli adımlar ve onaylar içeren yapılandırılabilir iş akışlarıyla görev otomasyonu

İzleme ve Raporlama: İsteklerin durumunu izlemek ve genel istek işleme performansını raporlamak için bir mekanizma

Ayrıca, ServiceNow ITSM için kullanıcı portallarına gömülü bir chatbot ve Jira Service Management çözümüne entegre edilmiş sanal ajanlar gibi AI destekli araçlar da sunarlar. Bu araçlar, NLP (Doğal Dil İşleme) ve NLU (Doğal Dil Anlama) gibi teknolojilerden yararlanarak isteklerin işlenmesinde konuşma zekası sağlar.

Olay Yönetimi

Tech Target aracılığıyla tipik bir olay yönetimi ş akışı

Olay yönetimi, beklenmedik kesintileri tanımlamak, kaydetmek, önceliklendirmek ve çözmek için yapılandırılmış bir dizi ITSM sürecini içerir. Her iki platform da olayları etkili bir şekilde yönetmek için özel araçlara sahiptir. Bunlar arasında şunlar yer alır:

Olay tanımlama ve günlüğe kaydetme : Kullanıcılar, olayın niteliği veya etkisi gibi olayla ilgili bilgileri yakalamak için e-postalar, self servis portalları vb. gibi birden fazla kanaldan olayları günlüğe kaydedebilir

Kategorizasyon ve önceliklendirme : Tüm olaylar aynı derecede dikkat gerektirmez. Bu nedenle, bu özellik olayları doğasına, operasyonlar üzerindeki etkisine ve diğer parametrelere göre sınıflandırır. Yüksek öncelikli olaylar, etkilerini azaltmak için otomatik olarak atanır

İşbirliği ve iletişim : Bu araçlar, BT takımlarının işbirliği yapıp iletişim kurarak olayların çözümünü hızlandırmasını sağlar. Ayrıca, bu işbirliği ve iletişim araçlarını müşterileri veya paydaşları bilgilendirmek ve eğitmek için de kullanabilirler

Olay iş akışı yönetimi : Yapılandırılabilir iş akışları, ilk kayıt işleminden soruşturmaya, tanıya ve çözüme kadar uçtan uca olay yönetimi döngüsünü tanımlar. Olay yönetimine yapı kazandırır ve görevleri atamaya veya olayları verimli bir şekilde izlemeye yardımcı olur

SLA yönetimi: Hizmet Seviyesi Anlaşmaları (SLA'lar), olayların önceden tanımlanmış bir zaman çizelgesi içinde ve hizmet kalite standartlarına göre çözülmesini sağlar

ServiceNow ITSM, AIOps entegrasyonu ile olay yönetimini bir üst düzeye taşır ve yerleşik makine öğrenimi ve bağlamsal yardım özelliğini kullanarak olayları minimum gecikmeyle çözerek olayları azaltır.

Sorun Yönetimi

Bir sorun, tekrarlayan olayların bir koleksiyonudur Science Soft aracılığıyla

Olay yönetimi belirli bir etkinliğe ve bunun hızlı ve verimli bir şekilde çözülmesine odaklanırken, sorun yönetimi tekrarlayan olayların ve altta yatan sorunların kök nedenini değerlendirir. Jira Service Management ve ServiceNow ITSM'de sorun yönetimi aşağıdaki anahtar unsurları içerir:

Sorun tanımlama : Daha derin bir sorunu ortaya çıkarabilecek tekrarlayan olayların veya önemli sorunların kalıplarını tespit edin. Otomatik izleme sistemleri, olay analizi ve kullanıcılar genellikle sorunların kaydedilmesi ve tanımlanmasına katkıda bulunur

Kök neden analizi : BT uzmanları, bir sorunun kök nedenini belirlemek için kapsamlı bir araştırma yapar. Bu araştırma, kök nedeni belirlemek için işlevler arası işbirliği, çok yönlü tanılama araçları, ayrıntılı belgeleme vb. içerebilir

Bilinen hata veritabanı : Bu veritabanı, bilinen hataların ve çözümlerinin bir listesini içerir. Destek ekiplerinin bir sorunla bağlantılı olayları hızlı bir şekilde tanımlaması ve ele alması için bağlamsal bir : Bu veritabanı, bilinen hataların ve çözümlerinin bir listesini içerir. Destek ekiplerinin bir sorunla bağlantılı olayları hızlı bir şekilde tanımlaması ve ele alması için bağlamsal bir bilgi tabanı ve tek bir kayıt sistemi görevi görür

Değişiklik yönetimi entegrasyonu: Sorun çözümü, BT ortamında veya iş akışlarında değişiklikleri tetikleyebileceğinden, değişiklik yönetimi bu tür değişikliklerin kontrollü ve koordineli bir şekilde uygulanarak riskleri en aza indirmesini sağlar

Yukarıdakilere ek olarak, Jira Service Management, Confluence gibi Atlassian ürünlerini kullanarak geçici çözümler sunar.

Değişiklik Yönetimi

Tipik bir değişiklik yönetimi ş akışı ServiceNow aracılığıyla

Değişiklik yönetimi, BT sistemleri veya hizmet değişikliklerini planlamak, uygulamak ve kontrol etmek için iyi tanımlanmış bir süreçtir. Etkili değişiklik yönetimi, BT geliştirme sürecine esneklik ve uyarlanabilirlik katar ve bu da nihai ürün veya hizmete yansır.

Jira Service Management ve ServiceNow ITSM'nin değişiklik yönetimi kapsamında sunduğu özellikler şunlardır:

Değişiklik isteği oluşturma : Kullanıcılar, BT uzmanları veya hizmet ekipleri, BT hizmetleri, sistemler, uygulamalar ve yapılandırmalarda değişiklikler önererek değişiklik isteği gönderebilir. İstek, değişikliğin nedeni, birincil amaç, olası etki vb. gibi bilgileri içerir.

Değişiklik onay ş akışları : Değişiklik taleplerini, gönderme, inceleme, onay ve uygulama gibi önceden tanımlanmış aşamalardan geçirerek kontrollü bir şekilde işleyen özelleştirilebilir ş akışları. Ayrıca, değişiklik talebinin uygulama öncesinde gerekli izinleri aldığından emin olur

Etki analizi : Hizmet ekipleri, risk değerlendirmesi ve planlaması yapabilmek için mevcut sistemler, yapılandırmalar ve sistemler üzerindeki olası etkileri ve sonuçları değerlendirmek üzere etki analizleri gerçekleştirir

Sürüm yönetimi: Her iki platform da, büyük ölçekli veya çok aşamalı değişikliklerin koordineli ve kontrollü bir şekilde yayınlanması için : Her iki platform da, büyük ölçekli veya çok aşamalı değişikliklerin koordineli ve kontrollü bir şekilde yayınlanması için sürüm planlama ve yönetimini destekler.

Bunun dışında ServiceNow, Jira Service Management ve ServiceNow ITSM arasındaki farklarda ele alacağımız, farklı ve kapsamlı değişiklik yönetimi yetenekleri sunar.

Yapılandırma Yönetimi Veritabanı

CMDB, çeşitli CI'lar hakkında kapsamlı ayrıntılar içerir Pink Elephant aracılığıyla

Yapılandırma Yönetimi Veritabanı (CMDB), tüm BT altyapısı yapılandırma öğelerinin (CI) merkezi bir deposudur. Bu tür birleşik, tek platform, tüm BT varlıklarının ve ayrıntılarının bütünsel bir görünümünü sunar.

CMDB, aşağıdaki özellikleri kullanarak ITSM süreçlerini destekler:

Yapılandırma öğeleri : CI'lar, yazılım uygulamaları, ağ cihazları, sunucular vb. gibi BT altyapısındaki tek tek öğelerin kayıtlarıdır.

İlişki haritalama : İki farklı CI'nın birbiriyle nasıl ilişkili olduğuna dair bilgiler içerir

Etki analizi : Değişikliklerin veya olayların ortamdaki farklı CI'lar üzerindeki potansiyel etkisini değerlendirir

Bağımlılık izleme : Farklı CI'lar arasındaki bağımlılıkları belirleyerek bunların birbiriyle bağlantılı doğasını gösterir

Sürüm ve geçmiş : Tüm değişiklikleri izler ve yapılandırma geçmişini saklar

İş süreçleriyle entegrasyon: CMDB'nin farklı iş süreçleriyle entegrasyonu, değişiklik yönetimi, olay yönetimi, sorun yönetimi, hizmet haritalama vb. gibi iş akışlarını ve faaliyetleri destekler.

Hem ServiceNow ITSM hem de Jira Service Management, tek bir bilgi kaynağı oluşturmak için sağlam CMDB ile birlikte gelir. Ancak, CMDB'nin yalnızca Jira yazılımının Premium ve Enterprise planlarında mevcut olduğunu not etmek gerekir.

Varlık Yönetimi

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ServiceNow ITSM ve Jira Service Management, şirketlerin BT varlıklarını yaşam döngüleri boyunca sistematik olarak izlemek, optimize etmek ve bakımını yapmak için varlık yönetimi sunar. Etkili varlık yönetimi, aşağıdaki özellikler sayesinde kuruluşların karlı, verimli, maliyet etkin ve uyumlu hale gelmesine yardımcı olur:

Varlık keşfi : Donanım cihazları, yazılım uygulamaları ve yapılandırmalar dahil tüm BT varlıklarını tanımlayın ve kataloglayın

Envanter yönetimi : İzleme için merkezi bir BT varlık envanteri tutun. Veritabanı ayrıca varlığın sahipliği, konumu ve sahipliği gibi ayrıntıları da izler

Yapılandırma yönetimi : BT varlıklarının yapılandırmalarını yöneterek, bunların kuruluşun gereksinimlerini ve standartlarını karşıladığından emin olun

Yazılım lisans yönetimi : Uyumluluğu sağlamak, kullanımı optimize etmek ve riskleri azaltmak için yazılım lisanslarını izleyin ve yönetin

Yaşam döngüsü yönetimi: Varlıkları, tedarikten imhaya veya kullanımdan kaldırmaya kadar tüm yaşam döngüsü boyunca izleyin. Bu tür bilgiler, varlık kullanımını optimize etmek ve düzenli bakım işlemlerini gerçekleştirmek için de çok değerli olabilir

Bir kez daha belirtmek gerekirse, Varlık Yönetimi yalnızca Jira yazılımının Premium ve Enterprise planlarında mevcuttur.

Bilgi Yönetimi

Bilgi yönetimi, kullanılacak ve yeniden kullanılabilecek değerleri keşfetmektir Invgate aracılığıyla

Jira Service Management ve ServiceNow ITSM, bilgi yönetimi yeteneklerinden yararlanarak kullanıcıları ve hizmet takımlarını güçlendirir. Bu, dokümantasyon, çözümler, makaleler vb. için merkezi bir depo kullanarak bilgilerin ve içgörülerin sistematik olarak oluşturulmasını, düzenlenmesini ve paylaşımını içerir.

Anahtar özellikler şunlardır:

Bilgi tabanı oluşturma : Tüm paydaşların yardımıyla en iyi uygulamaları, sorun çözümlerini ve sorun giderme adımlarını belgelemek için yerleşik bir düzenleyiciyi kullanarak bilgi makaleleri yazın, oluşturun ve derleyin

İçerik düzenleme : Tüm bilgi makalelerini mantıklı kategorilere ve konulara ayırarak gezinmeyi, aramayı ve geri getirmeyi kolaylaştırın

Sürüm kontrolü : Bilgi makalelerindeki değişiklikleri izlemek ve bilgilerin doğru, alakalı ve güncel olmasını sağlamak için sürüm kontrolü kullanın

İşbirliği ve katkı : Farklı takımları, sürekli iyileştirme ortamını teşvik etmek için bilgi makaleleri oluşturma veya iyileştirme işlerinde birlikte çalışmaya dahil edin

Kendi kendine hizmet: Bilgi tabanını kendi kendine hizmet portallarıyla entegre ederek kullanıcıların ve müşterilerin çözümleri bağımsız olarak bulmasını sağlayın ve destek taleplerinin hacmini azaltın

Her iki platform da bilgiyi erişilebilir, kullanılabilir ve anlaşılır hale getirmek için AI ve ML gibi teknolojilerden yararlanır.

ServiceNow ITSM ve Jira Hizmet Yönetimi: Önemli farklar

Benzerlikleri bir kenara bırakarak, ServiceNow ITSM ve Jira Service Management'ın birbirinden nasıl farklı olduğunu inceleyelim.

Değişiklik Yönetimi (Kazanan: ServiceNow ITSM)

Jira Service Management ve ServiceNow ITSM'nin değişiklik yönetimi yetenekleri hakkında daha önce konuşmuştuk.

Jira Service Management, değişiklik talepleri, risk değerlendirmesi, onaylar, otomasyon, dağıtım izleme, değişiklik planları ve değişiklik takvimi gibi tipik özellikleri sunar. Ancak ServiceNow ITSM, değişiklikleri gerçeğe dönüştürmek için daha ayrıntılı bir yaklaşım benimser. İşte bekleyebileceğiniz özelliklerin genel bir özeti:

Değişiklik başarı puanı : Zamanında ve verimli değişiklik yönetimi için düşük riskli değişikliklerin otomasyonuna dayalı sayısal bir puan

Değişiklik Danışma Panosu : Yüksek riskli değişiklikleri görüşmek ve tartışmak için bir Değişiklik Danışma Panosu (CAB) çalışma ortamı kurun

Risk zekası : Değişiklikleri yönetirken veriye dayalı risk tahminleri yapmak için ML tabanlı algoritmalar

Eşzamanlı değişiklik yönetimi: Kesintileri, bakım programlarını ve planlanan değişiklikleri planlamak için etkileşimli bir zaman çizelgesi takvimi kullanarak değişiklikleri koordine edin veya görünümünü görüntüleyin

Bu özellikler, ServiceNow ITSM'yi Jira Service Management'tan bir adım önde tutar.

Yapay Zeka Uygulaması (Kazanan: ServiceNow ITSM)

Hem Jira Service Management hem de ServiceNow ITSM, bir kapasitede AI araçlarından yararlanır. İlki, Atlassian Marketplace'te bulunan Atlassian Intelligence'ı kullanarak tescilli ve OpenAI teknolojilerini entegre eder. İkincisi ise, BT hizmet yönetimi, müşteri hizmetleri yönetimi, İK hizmet sunumu ve daha fazlasına yardımcı olmak için üretken bir AI aracı olan Now Assist'i kullanır.

Doğal olarak, Now Assist'in kapsamı ve uygulanabilirliği Atlassian Intelligence'tan daha geniştir. Üretken bir AI çözümü olan Now Assist, vaka özetleme, içerik oluşturma ve kod geliştirme konusunda yardımcı olabilir. Bu sayede, temsilcileri, çalışanları, müşterileri ve geliştirme takımlarını aynı anda güçlendirir.

Buna karşılık, Jira Service Management'taki yapay zeka destekli sanal ajan, öncelikle müşteri sorularını yanıtlar ve sorunları çözer. Bu, ServiceNow'a Jira Service Management karşısında bir avantaj sağlar.

Kurumsal Hizmet Yönetimi (Kazanan: Jira Service Management)

Jira Service Management ve ServiceNow ITSM, ayrı ayrı güçlü ve eşit derecede yetenekli kurumsal hizmet yönetimi çözümleridir. İş takımları arasında (İK, finans, hukuk, pazarlama, müşteri hizmetleri vb.) çok modlu operasyon yönetimi için yararlı olabilirler.

Bu çok yönlülüğü korumak için, müşterilerin yeteneklerini genişletebilmeleri için farklı hizmet alanları için kullanıma hazır modüller sunarlar. Birleştirilmiş platform, takım veya departmandan bağımsız olarak iş operasyonları yönetimine tutarlılık sağlar.

Ancak, Jira Service Management, Agile metodolojilerini veya DevOps uygulamalarını takip eden kuruluşlar için en iyi seçimdir. Ayrıca, Jira Service Management'ın daha büyük Jira ekosistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayarak Atlassian pazarındaki daha fazla ürün ve hizmeti kapsar ve daha sorunsuz bir proje yönetimi sunar.

Kullanım Kolaylığı (Kazanan: Jira Service Management)

Jira Service Management ve ServiceNow ITSM'nin kullanım kolaylığını karşılaştırmak için, ilk elden deneyimleri yakalamak amacıyla çeşitli üçüncü taraf inceleme web sitelerine başvurdum. Referans olarak, kapsamlı ve bilgilendirici bir değerlendirme için Gartner, G2 ve Capterra'yı kullandım. Öğrenme eğrisine ilişkin bir fikir edinmek için, mümkün olan her yerde "kullanım kolaylığı" veya "kullanıcı arayüzü" filtresini seçtim.

Gartner'daki yorumcular, ServiceNow ITSM'yi kullanım kolaylığı nedeniyle övürken, Jira Service Management nispeten karışık yorumlar aldı, ancak genel olarak olumlu yönde.

G2'de, ServiceNow ITSM kullanıcıları kullanıcı arayüzünden büyük ölçüde memnun kalmış, ancak bazıları karmaşık ve gezinmesinin zor olduğunu belirterek sorunlar yaşamışlardır. Jira yazılımının kullanıcı arayüzü ise G2'de son derece olumlu tepkiler almıştır.

Son olarak, ServiceNow ITSM, Capterra'daki yorumculardan, özellikle öğrenme eğrisi ve kullanıcı arayüzünün sezgisel olmaması nedeniyle çok fazla eleştiri almaktadır. Öte yandan, Jira Service Management, Capterra'da müşterilerin beğenisini kazanmaktadır.

Jira ITSM aracı, ServiceNow'a kıyasla daha kullanıcı dostu ve kullanımı kolay görünüyor.

Fiyatlandırma (Kazanan: Jira Service Management)

Jira Service Management, ITSM çözümünün fiyatlandırma ve planlarını açık ve şeffaf bir şekilde sunması nedeniyle açık ara kazanan olarak öne çıkıyor. ServiceNow ITSM, kuruluşun boyutuna, gereksinimlerine vb. göre teklifini özelleştirmeyi vaat etse de, platformun fiyatlandırma ve planlarla ilgili herhangi bir ayrıntı açıklamadığı gerçeği ortada.

Ve böylece, Jira bu ITSM alanında galip geliyor.

Entegrasyonlar ve Özelleştirmeler (Kazanan: Beraberlik)

Jira Service Management, Atlassian ekosistemi ve diğer üçüncü taraf platformlar ve uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Atlassian Marketplace'i ziyaret edebilir ve istediğiniz üçüncü taraf aracını seçebilirsiniz. Ayrıca, müşteri iş akışları, ekranlar, giriş formları vb. oluşturmak için özelleştirme yetenekleri de sunar. Geliştirici dostu bir platform olan Jira, belgelerini ve API'sini özelleştirme ve entegrasyon için kolayca kullanılabilir hale getirir.

ServiceNow ITSM, yerleşik kurumsal sistem konektörleri ve üçüncü taraf platformlarla uyumluluğu sayesinde entegrasyonlar açısından da aynı derecede zengindir. ServiceNow Store, uygulamalar ve entegrasyonlar için bir pazardır.

ServiceNow ITSM'nin ana USP'si, düşük kodlu özelleştirme sunma yeteneğinde yatmaktadır. Geliştirme ortamını daha görsel ve etkileşimli hale getirerek, ServiceNow ITSM geliştirme sürecini demokratikleştirir.

Bu kadar benzer performans, bir kazanan seçmeyi zorlaştırıyor.

Topluluk Desteği ve Ekosistem (Kazanan: Beraberlik)

Hem Jira hem de ServiceNow, kullanıcılar ve uzmanlardan oluşan gelişen bir topluluğa ev sahipliği yapmaktadır.

ServiceNow Topluluğu, 560.000'den fazla üyeye ve yaklaşık 2,5 milyon gönderiye sahiptir. Topluluk, hızlı gezinme için ürün merkezleri, endüstri grupları ve kullanıcı tartışmalarına ayrılmıştır.

Jira, Jira Service Management dahil olmak üzere tüm Atlassian ürün paketine hizmet veren bir Atlassian Topluluğu'na sahiptir. Sorularınızı gönderebilir, tartışmalara katılabilir, makalelerden ve videolardan bilgi edinebilirsiniz.

Her iki topluluk da kullanıcılarla aktif olarak etkileşimde bulunduğundan, ServiceNow ITSM ve Jira Service Management arasında açık bir kazanan yoktur.

Reddit'te Jira ve ServiceNow

Son olarak, Reddit'e giderek son kullanıcıların Jira ve ServiceNow hakkında ne düşündüğünü anladık.

ITIL alt bölümünde Jira hakkında bulduğumuz bilgilerin özetlenmiş bir sürümü aşağıda yer almaktadır:

"Yükseltilmiş Jira Service Desk, şimdi Jira Service Management, yerleşik ITIL uyumluluğu ve kolaylaştırılmış süreçler sunarak önceki sınırlamaları ortadan kaldırdı. Küçük takımlar için ücretsiz ve kolay ayarlamaları desteklerken, daha gelişmiş yapılandırmaların kurulumu karmaşık ve hazır raporlama seçenekleri sınırlıdır. Ancak uzmanlık gerektirir. "

Jira'yı beş yıldır kullanan bir kişi, IT Managers sub'da bu araç hakkında şunları söylemiştir:

"Jira Service Management'ı BT ve müşteri hizmetleri için kullandık ve platformun özellikle otomasyon konusunda son derece çok yönlü olduğunu gördük. Daha pahalı alternatiflere kıyasla zaman tabanlı fonksiyonlarda birkaç sınırlama olmasına rağmen , Jira özel iş akışları ve sorun türleri kullanarak tek bir proje içinde birden fazla fonksiyonu etkin bir şekilde yönetiyor. Tek büyük dezavantajı, her projenin yalnızca bir e-posta adresi olması, ancak bunun bir çözümü var. ServiceNow ve Zendesk gibi yazılımların yerine bunu tavsiye ederim. "

Bir kullanıcı, sistem yöneticisi alt forumunda ServiceNow ITSM'nin neden kullanıldığına dair bir sorgu yayınladığında, en çok beğenilen yorum şöyleydi:

"Çünkü mecburum, hayır mecbur değilim!

*Çok fazla zaman, para ve uzmanlık gerektirir, ayrıca kullanışlı hale getirmek için sürekli bakım ve ayarlamalar gerekir. Ne yazık ki bu çok nadiren olur! Bunun iyi olduğunu düşünen tek kişiler, satın almaya karar verenler!

İkisi arasında bir karşılaştırma yaptığınızda, Jira Service Manager'ın öncelikle maliyet etkinliği nedeniyle olumlu karşılandığını göreceksiniz.

Kullanıcılar ayrıca Jira Service Management'ın iş operasyonlarına kattığı çevikliği de beğeniyor. Maliyet, ServiceNow ITSM'yi benimsemek için önemli bir engeldir ve ServiceNow'u yönetmek için özel kaynaklar ayırmaya bütçesi ve bant genişliği olan yalnızca büyük kurumsal şirketler için uygun olabilir.

ClickUp ile tanışın — ServiceNow ve Jira'ya en iyi alternatif

ITSM çözümünü uzun ve ayrıntılı bir şekilde inceledikten sonra, Jira Service Management ve ServiceNow ITSM'nin alternatiflerini keşfetme zamanı geldi.

IT Hizmet Yönetimi özelliklerine sahip güçlü bir proje yönetimi ve verimlilik aracı olan ClickUp'ı size sunalım. İşte bu özellikleri genişleten birçok özelliğin genel bir özeti:

Zengin, Etkileşimli Gösterge Panelleri

ClickUp'ın zengin ve ilgi çekici gösterge panellerinden anlamlı içgörüler elde edin

ClickUp, hizmet ve geliştirme takımlarının proje ve anahtar metrikleri hakkında üst düzey bir görünüm elde etmesini sağlayan zengin ve etkileşimli gösterge panelleri sunar. ClickUp Gösterge Panelini özelleştirmek için 50'den fazla bileşen ile anlamlı içgörüler elde etmek için tek bir platform sunar. Gösterge panelinizi istediğiniz gibi düzenleyin!

Çoklu Proje Görünümleri

ClickUp ile projenizi istediğiniz şekilde görselleştirin

ClickUp ile projenizi çeşitli şekillerde görüntüleyebilirsiniz. Gantt Grafiklerinden Zaman Çizelgesine, Pano Görünümlerinden Takvimlere kadar, bu farklı proje görünümleri BT ekibinin ve diğer paydaşların değişen gereksinimlerine göre uyarlanabilir. Bu heterojenlik, ITSM'ye çok yönlülük kazandırır.

Eyleme geçirilebilir giriş formları

ClickUp'ta özelleştirebileceğiniz etkileşimli kayıt formları

Talep yönetimi, ITSM iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğundan, ClickUp bunu eyleme geçirilebilir giriş formları kullanarak basitleştirir. ClickUp Form Görünümü ile, ITSM iş akışlarınızla ilgili belirli bilgileri yakalamak için özelleştirilebilir formlar hazırlayabilirsiniz. Gelen taleplere yapı, bağlam ve tutarlılık kazandırarak, ClickUp talep yönetimi, sorun izleme ve olay yönetimini çok daha kolay hale getirir.

İş Akışı Otomasyonu

ClickUp'ta kural tabanlı otomasyon kurun

ClickUp Otomasyon, tekrarlayan ve rutin görevleri üstlenerek ITSM takımlarına güç katar. Bu tür otomasyon, insan faktörüne bağımlılığı azaltır, manuel çabaları azaltır ve verimlilik ile etkinliği artırır. Tetikleyici eylemler, kural tabanlı koşullar ve diğer değişkenleri tanımlayarak iş akışı otomasyonunu özelleştirebilir, rutin süreçlerin, onayların ve bildirimlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayabilirsiniz.

ClickUp AI

ClickUp AI kullanarak saniyeler içinde BT ürün gereksinimlerini oluşturun

ClickUp AI, yapay zeka ve makine öğrenimini kullanarak veri analizi, trend belirleme, tahmine dayalı analiz vb. işlemleri daha akıllı ve veri odaklı hale getirir. Potansiyel sorunları ele almanın, kaynak yönetimini optimize etmenin ve hizmet performansını iyileştirmenin yanı sıra, ClickUp AI, kapsamını ITSM'nin ötesine genişleten üretken AI yeteneklerine sahiptir.

Şablon Kitaplığı

Bu Şablonu İndirin Takımların çalışmaya başlaması için ITSM şablonları

ClickUp, yaygın ITSM iş akışları ve süreçleri için önceden oluşturulmuş, yapılandırılabilir şablonlar içeren zengin bir şablon kitaplığı barındırır. ClickUp'ın bu ITSM şablonları, iş akışlarını, görevleri veya projeleri sıfırdan kurmak zorunda kalmadıkları için işletmeler için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Gerekli ayarlamaları yapın ve gerisini ClickUp'a bırakın.

Ayrıca bakınız: Müşteri profili şablonları

Zengin ve değerli özellikleriyle ClickUp, Jira ve ServiceNow'dan çok daha önde. Platform, tüm doğru notları vuruyor: Jira'dan daha zengin özelliklere sahip ve ITSM takımlarını güçlendirebilir.

Öte yandan, ServiceNow'dan daha şeffaf (ve uygun fiyatlı) fiyatlandırma sunarak küçük ve orta ölçekli işletmeler için erişilebilir olmasını sağlar. ITSM takımlarınızı güçlendirmek için ClickUp ile hemen başlayın!