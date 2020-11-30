Döngü Süresi Nasıl Hesaplanır? (2025 Kılavuzu)

*Döngü süresini nasıl hesaplayacağınızı öğrenmek ister misiniz?

Döngü süresi, bitmiş bir ürünün oluşturulması için gereken süredir ve projenizin ritmini ayarlamanıza ve sürdürmenize yardımcı olacak yararlı bir metriktir.

Ve Tour de France yarışlarından farklı olarak, bu tür döngü süresi için kask takmanıza gerek yok.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, döngü süresini hesaplamayı öğrenmek aynı zamanda 23 günde 2000 milden fazla bisiklet sürmekten çok daha kolaydır.

Tek ihtiyacınız olan döngü süresi formülü!

Bu makalede, döngü süresini nasıl hesaplayacağınızı, bunu neden yapmanız gerektiğini göstereceğiz ve ayrıca tüm süreci kolaylaştıracak kullanışlı bir araçtan bahsedeceğiz.

Kronometreniz hazır mı? Başlayalım!

Döngü Süresi Nedir?

Döngü süresi, bir bitmiş ürünü üretmek veya bir hizmeti sunmak için gereken sürenin ölçüsüdür. Bir projeyi sorunsuz ve verimli bir şekilde yürütmenize yardımcı olacak en önemli akış metriklerinden biridir.

Nasıl?

Bunu, favori mağara adamımız Fred Flintstone'dan bir örnekle anlayalım.

Şimdi, Fred'in bir kaburga ve hamburger restoranında çalışmaya karar verdiğini varsayalım.

Burada, döngü süresi bir öğün yemek pişirmek için harcadığı zamandır. Ve ateşi yeni keşfettikleri için, döngü süresi hızlanacaktır. Bu şekilde, öğün başına döngü süresi azalır ve daha fazla müşteriye yemek verebilir.

Gördüğünüz gibi, taş devrinden beri işler (kurgusal ve diğerleri) verimliliklerini ölçmek için döngü süresini kullanıyor!

Döngü Süresi Formülü Nedir?

Döngü süresini şu basit formülle hesaplayabilirsiniz:

Döngü süresi (CT) = Net Üretim Süresi (NPT) / Üretilen Birim Sayısı (U)

Burada net üretim süresi, üretim sürecinizin (veya hizmet sunum sürecinizin) toplam süresidir ve saniye, dakika, saat veya gün olarak ifade edilir. Örneğin, bir yemeği pişirme süresi vb.

Peki bu iş gerçekte nasıl yapılır?

Fred Flintstone örneği imdadınıza yetişiyor!

Diyelim ki, günde 100 öğün yemeği başarıyla hazırladı. Bu, birim sayısı (U)'dur.

Onun normal sekiz saatlik çalışma gününden bir saatlik öğle molası ve yarım saatlik kahve molasını çıkarırsak, toplam çalışma süresi veya net üretim süresi (NPT) (8 – 1,5 = 6,5 saat) olur.

Bu, döngü süresinin şu anki değerinin

CT = 6,5/100 = 0,065 saat/öğün

Veya her öğünü hazırlamak için yaklaşık 4 dakika.

Çalışkan dinozor yardımcı aşçılara teşekkürler!

Döngü Süresini Hesaplamanın Faydaları Nelerdir?

İster taş devrinden kalma bir aşçı olun, ister 21. yüzyılın uygulama geliştiricisi, üretim sürecinizi kolaylaştırmak için döngü sürenizi ölçmeniz gerekir.

Döngü süresini hesaplamanın dört anahtar faydasını burada bulabilirsiniz:

Hepimizin neyi çok sevdiğini biliyor musunuz? Bir zaman makinesi.

Bunu kullanarak geleceğe seyahat edebilir ve zamanında teslimatın önündeki tüm engellere karşı hazırlık yapabilirsiniz.

Ancak bilim adamları bunu icat edene kadar, bize yardımcı olacak döngü süresi metriği hala var.

Takımlar bunu kullanarak üretim oranlarını gerçek zamanlı olarak hesaplayabilir ve müşterilerine veya işverenlerine gerçekçi teslimat tahminleri verebilir.

2. Hedefleri karşılamak için süreçleri kolaylaştırmaya yardımcı olur

Döngü sürelerini hesaplamak, müşterinize değer sunmak için ne kadar süreye ihtiyacınız olduğunu belirlemenize yardımcı olur. Bu sayede, müşteri talebini karşılamak için yeterli olup olmadığını kolayca belirleyebilirsiniz.

Döngü sürelerini hesaplamak, yavaş döngüleri ve üretim hızınızı düzeltmek için gerekli verileri sağlar:

Hammadde tedarik zincirinin genişletilmesi

Üretim hattındaki verimi veya parti boyutunu artırma veya azaltma

Devam eden işleri veya WIP sınırını kontrol etme

Döngü süresi metriği, Fred'in güvenilir arkadaşı Barney gibidir. Ne olursa olsun, sizi her zaman süreç iyileştirme ve müşteri memnuniyeti yönünde yönlendirir.

3. Aşırı üretimi ortadan kaldırmaya yardımcı olur

*Müşteri talebini karşılamak için yeterli birim üretememekten daha kötü ne olabilir?

Fazla üretim!

Aşırı üretim şirketin zaman ve kaynaklarının büyük ölçüde israfıdır. Ayrıca, hizmet sunum sisteminizde ciddi bir darboğaz durumuna neden olabilir.

Aslında, Yalın üretim metodolojisine göre, aşırı üretim genel proje akışınızı yavaşlatmada önemli bir faktör olabilir.

Ancak, döngü süreleri için eşikler belirlediğinizde (ve buna göre parti boyutlarını kontrol ettiğinizde), üretim hızının bir sınırı aşmasını engelleyebilirsiniz.

4. Süreç döngüsü verimliliğini artırmaya yardımcı olur

Çevik, Scrum, Kanban veya Yalın üretim süreci sürekli iyileştirmeye bağlıdır. Burada, her bir süreç adımı, takımınızın genel performansını iyileştirebilecek bilgileri toplamaya yöneliktir.

Aslında, Kanban ve Yalın üretim süreçleri, devam eden iş veya WIP sınırını ayarlamanıza olanak tanır.

A WIP sınırı, bir takımın üstlenebileceği görev sayısına bir sınır koyar. Bu, her kullanıcı hikayesinin bir darboğaz oluşturmadan değer akışından geçmesini sağlar.

Sonuç?

Takımınızın ortalama iş kapasitesini anlayarak, her döngüde performansınızı artırabilirsiniz.

Ama teori bu kadar yeter. Buraya döngü süresi hakkında pratik bilgiler edinmek için geldiniz, değil mi?

Öyleyse başlayalım.

Döngü Süresini Hesaplamanın En Kolay Yolu: ClickUp

Fred Flintstone ve fabrikası, kelimenin tam anlamıyla taş devrine aittir.

Bu da, sadece çubuk ve taş kullanarak hesaplama yapabilecekleri anlamına gelir.

Ancak ClickUp kullanarak döngü süresini akıllı bir şekilde hesaplayabilirsiniz!

ClickUp nedir?

ClickUp, dünyanın en yüksek puanlı proje yönetimi aracıdır.

Tüm projelerinizi yönetmek ve takımınızın verimliliğini izlemek için ihtiyacınız olan tek araçtır.

Ayrıca, uzaktaki takımınızın bağlantısını, yanıt verebilirliğini ve Agile'a hazır olmasını sağlamak için en iyi seçenektir!

ClickUp, döngü süresini hesaplamanıza ve avantajınıza kullanmanıza nasıl yardımcı olabilir?

A. Gösterge panelindeki Sprint Bileşenleri ile proje akış metriklerini izleyin

Monday sabah durum güncelleme toplantılarını sevmiyor musunuz?

ClickUp Gösterge Paneli sizin kurtuluşunuz!

Gösterge paneli, Döngü Süresi Grafiği gibi özelleştirilebilir Sprint Bileşenleri ile projenize ilişkin eksiksiz bir genel bakış sunar.

Bu bileşeni kullanarak döngü sürelerini hesaplamak için aşağıdaki yollardan birini kullanabilirsiniz:

Zamanı, bir görev Aktif durum grubunda herhangi bir duruma girdiğinden itibaren saymaya başlayın

ClickUp, Aktif durumundaki ilk durumu "Başlamadı" olarak ve Aktif durum grubundaki diğer tüm iş öğelerini döngü süresinin başlangıcı olarak kabul eder

Döngü süresi grafiğini aşağıdakilerle özelleştirebilirsiniz:

Zaman aralığı : bir zaman aralığı seçin ve döngü zamanı grafiğinin sıklığını ayarlayın

Örnek zaman : Grafikteki her veri noktası için ortalama olarak görünmesi gereken gün sayısını seçin

Tamamlanma olarak sayılan durum grubu: Tamamlanma olarak sayılacak durum grubunu seçin. Örneğin, "Tamamlandı", "Müşteri İncelemesi" veya "Kapalı"

Hepsi bu kadar değil. Gösterge panelinize Burndown Grafikleri, Burnup Grafikleri, Hız Grafikleri ve Kümülatif Akış Diyagramı Grafikleri gibi daha kullanışlı sprint bileşenleri ekleyin.

B. Görevlerinizi takip etmek için zaman tahminleri belirleyin

*Sayıları projenizi kolaylaştırmak için kullanamıyorsanız, döngü sürelerini hesaplamanın ne anlamı var?

Bu nedenle ClickUp, Zaman Tahminleri özelliği ile takımınızın sürekli gelişimine yardımcı olur. Her görev ve alt görevin süreceği saat sayısını ekleyin, ClickUp proje başına toplam beklenen saat sayısını hesaplar.

Bu tahminleri güncelledikçe, ClickUp teslim tarihini de gerçek zamanlı olarak güncelleyecektir.

C. Yerel Zaman Takibi ile zaman kullanımını izleyin

Döngü süresini hesaplamak, her bir görevde aktif olarak azaltmanıza yardımcı olur.

Peki bunu nasıl yapabilirsiniz?

Üretim sürecinde ne kadar zaman harcadığınızı size sürekli söylemesi için bir dinozor süpervizör işe alabilirsiniz.

Ancak daha basit bir seçenek var: ClickUp'ın Yerel Zaman Takibi özelliğini kullanın!

Kullanımı kolay ClickUp Chrome uzantısı, tek bir tıklama ile görevlere harcadığınız zamanı izler ve ayrıntılı zaman kullanım raporları oluşturur. Bu sayede, ortalama döngü sürenizi aşmadığınızdan emin olmak için ne kadar zaman harcadığınızı sürekli olarak takip edebilirsiniz.

Time Doctor ve Toggl gibi üçüncü taraf zaman takipçileri kullanıyorsanız, bunları ClickUp ile de entegre edebilirsiniz!

Hepsi bu kadar mı? Kesinlikle hayır.

ClickUp, yüksek performanslı, hırslı takımlar için tasarlanmış kapsamlı bir proje yönetimi yazılımıdır.

İşte süreçlerinizi daha sorunsuz hale getiren diğer özellikler:

Döngü Süresi Hesaplaması Hakkında Sık Sorulan Sorular

Döngü süresini, onunla birlikte takt süresi ve öncül süre gibi kavramları da ele almadan tartışmak mümkün değildir. Ancak bu terimler de bazı karışıklıklara yol açabilir.

Öyleyse, döngü süresi bağlamında takt süresi ve teslim süresinin ne anlama geldiğini inceleyelim.

1. Döngü süresi, takt süresi ve teslim süresi arasındaki fark nedir?

Döngü süresi, takt süresi ve teslim süresi, verimliliği ölçmek için kullanılan akış metrikleridir, ancak birbirlerinden biraz farklıdırlar.

Ancak kısa bir okuma için, bu kavramları anlamamıza yardımcı olması amacıyla tekrar Bay Flintstone'un örneğini kullanalım.

A. Takt süresi nedir?

Takt süresi müşteri talebini karşılamak için gereken iş hızıdır. Genel müşteri talebini karşılamak ve nakit akışını sürdürmek için bir bitmiş mal veya bir birim teslim etmek için bir kurulumun gerekli süreyi ifade eder.

Örnek:

Fred'in patronu ona bir hedef verir: Her gün 100 müşteriye yemek hazırlamak. Fred günde 8 saat çalışır.

Bu, Fred'in 8 saat içinde 100 öğün yemek hazırlaması gerektiği anlamına gelir.

Burada, takt süresi = her saatte hazırlanacak yemek sayısıdır.

Veya takt süresi = 8/100 = 0,08 saat.

Bir öğün hazırlamak yaklaşık 5 dakika sürer.

B. Teslim süresi nedir?

Teslim süresi, müşteri siparişinin alınmasından (başlangıç tarihi) son teslimata (bitiş tarihi) kadar geçen süredir.

Müşterinin bakış açısından, teslim süresi, satın alma siparişinin verildiği anda başlar, üretim süreci boyunca devam eder ve bitmiş ürünün nihai teslimatı ile sona erer.

Örnek:

Fred'in durumunda, teslim süresi patronu yemek siparişini aldığında başlar ve Fred yemeği hazırladıktan sonra sona erer.

Teslim süresi = müşteri siparişinin tamamlanma tarihi (Bitiş tarihi) – müşteri siparişinin alınma tarihi (Başlangıç tarihi).

Sonuç olarak, bu üç metrik, proje başarısını ve müşteri memnuniyetini kolayca ölçmeye yardımcı olur.

2. Döngü süresi ve takt süresi birlikte nasıl işler?

Bunu anlamak için, takt süresi kavramını kullanarak Fred'in döngü süresini müşteri talebiyle karşılaştıralım.

Fred'in patronu verimliliği artırma baskısı altında ve artık herkesin günde en az 200 müşteriye yemek pişirmesini bekliyor.

Önceki hesaplamamıza göre, Fred'in saatte 15 müşteriye hizmet verdiği mevcut iş hızı (döngü süresi 4 dakika) bu müşteri talebini karşılamak için yeterli değildir.

Onun yeni gerekli iş oranı veya takt süresi = 6,5/200 = 0,032 saat olmalıdır.

Veya yemek başına yaklaşık 2 dakika.

Fred şimdi döngü süresini 4 dakikadan 2 dakikaya indirmelidir. Bunu şu şekilde yapabilir:

Yardımcı personel işe alımı (dinozor aşçılar? Ama T-rex olmasın.)

Günlük hedefleri karşılamak için daha uzun saatler çalışmak (Barney ile bowling oynamaya son. )

Arıza süresini azaltma (daha kısa öğle araları mı? Hayır, olmaz!)

Öte yandan, talep (ve takt süresi) daha düşük olsaydı, Fred daha fazla zaman kazanabilir veya daha fazla sonuç elde edebilirdi.

Artık döngü süresini hesaplayabildiğinden, müşteri memnuniyet düzeylerini korumak için performansını ayarlayabilir.

Sonuç

Döngü süresi, sadece ne kadar üretim yaptığınızı hesaplamak için kullanılan bir metrik değildir. Uzun vadede, her seferinde yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunmanızı sağlamaya da yardımcı olur.

Artık formülünü öğrendiğinize göre, izlemeyi de yapabilirsiniz.

Umarız hesaplama için kağıt ve kalem kullanmıyorsunuzdur. Fred Flintstone bile bunu onaylamaz!

Bunun yerine ClickUp'ı denemeye ne dersiniz?

Kullanıcı dostu bir döngü süresi bileşeni ve uçtan uca proje yönetimini destekleyen bir dizi başka özelliğe sahiptir. Projelerinizin kontrolünü elinizde tutmak için başka bir araca ihtiyacınız olmayacak!

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