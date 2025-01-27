2025'in En İyi 10 Whatfix Alternatifi (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Harika bir yazılım, ancak insanlar onu kullandığında harikadır. İşte bu noktada mükemmel bir dijital benimseme platformu (DAP) yardımcı olabilir. Dijital benimseme platformu, yeni kullanıcıların uygulamalar ve web siteleri dahil olmak üzere yeni dijital ürünleri kullanmayı öğrenmelerine yardımcı olabilir.

Kuruluşlar, DAP'yi kullanarak adım adım kılavuzlar, etkileşimli öğreticiler ve gerçek zamanlı destek oluşturabilir. Dijital benimseme platformuyla, işe alım süresini kısaltabilir, kullanıcı verimliliğini artırabilir ve katılımı iyileştirebilirsiniz.

En popüler dijital benimseme platformlarından biri Whatfix'tir. Ancak bu alanda tek seçenek değildir. Bazıları için iyi bir seçenek olsa da, Whatfix'in maliyeti ve karmaşıklığı bazı takımların Whatfix alternatiflerini aramasına neden olabilir. Eğer siz de bu durumdaysanız, 2024'te kullanmayı düşünmeniz gereken en iyi on Whatfix alternatifi şunlardır.

Whatfix alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Kuruluşunuz için uygun bir dijital benimseme platformu mu arıyorsunuz? Piyasadaki farklı DAP'leri incelerken kendinize sormanız gereken birkaç anahtar soru vardır:

Kullanımı kolay mı? Birçok Whatfix alternatifi, teknik bilgisi az olan kullanıcıların kılavuzlar ve eğitimler oluşturmasına olanak tanır. DAP'yi fazla kodlama yapmadan uygulamak için sürükle ve bırak oluşturucu ve sezgisel bir arayüze sahip bir dijital benimseme platformu arayın

Hangi özellikleri sunuyor? DAP'nin etkileşimli adım adım kılavuzlar, uygulama içi rehberlik veya uygulama içi görev listeleri gibi ihtiyacınız olan özellikleri sunabildiğinden emin olmak isteyeceksiniz. DAP'yi iş akışınıza uyarlayabilmek için çok sayıda özelleştirme seçeneği olup olmadığını kontrol edin

Hangi analiz özellikleri içerir? DAP ile çalışmanın en faydalı yanlarından biri, bu platformdan elde edebileceğiniz raporlama ve analizlerdir. Kullanıcı analizi, kullanıcıların benimseme sürecinde hangi zorluklarla karşılaştığını ve DAP ile çalışmanın en faydalı yanlarından biri, bu platformdan elde edebileceğiniz raporlama ve analizlerdir. Kullanıcı analizi, kullanıcıların benimseme sürecinde hangi zorluklarla karşılaştığını ve kullanıcıların platformu kullanmaya başlamasını nasıl iyileştirebileceğinizi size söyleyebilir

Mevcut araçlarla entegre oluyor mu? Dijital benimseme platformu, teknoloji yığınınızdaki diğer araçlarla ne kadar entegre olursa o kadar iyidir. Bu, CRM'leriniz, pazarlama araçlarınız ve iletişim uygulamalarınızla bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir. Önceden oluşturulmuş entegrasyonlara veya esnek bir API'ye sahip DAP'leri arayın

Maliyet açısından verimli mi? Birçok Whatfix alternatifi, aylık kullanıcı sayınıza göre ölçeklendirilmiş fiyat planları sunar. Dijital benimseme platformunu kullanmanın toplam maliyetini öğrenin ve bütçenize uygun olup olmadığını kontrol edin. Beklenen büyümeyi ve bunun gelecekteki fiyat planlarını nasıl etkileyebileceğini göz önünde bulundurun

Aşağıdaki listede yer alan birçok Whatfix alternatifi, ücretsiz deneme dönemleri veya tanıtımlar sunmaktadır. Mümkün olduğunda bu tekliflerden yararlanın. Bu, bir dijital benimseme platformunu test etmek ve kuruluşunuz için doğru kullanıcı onboarding aracı olup olmadığını görmek için harika bir yoldur.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Whatfix Alternatifi

1. UserGuiding

UserGuiding aracılığıyla

UserGuiding, kuruluşların kullanıcıların uygulamalarını ve web sitelerini benimsemesini iyileştirmeye yardımcı olan bir kullanıcı entegrasyon ve dijital benimseme platformudur. Kod gerektirmeyen platform, hızlı bir şekilde eğitimler oluşturmanıza olanak tanır ve kuruluşlar içeriği kendi markalarıyla özelleştirebilir. Genel olarak UserGuiding, her boyuttaki kuruluş için uygun, kullanıcı dostu ve zengin özelliklere sahip bir DAP'dir.

UserGuiding'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı analitik, kullanıcıların onboarding materyallerinizle nasıl etkileşim kurduğunu gösterir, böylece kullanıcı tamamlama oranları, sayfada geçirilen süre ve diğer kullanıcı davranışları gibi metrikleri kolayca izleyerek onboarding deneyimini iyileştirebilirsiniz

Dinamik içerik, kullanıcının konumu, cihazı ve hatta iş unvanı gibi faktörlere göre kullanıcıların platformu kullanmaya başlama deneyimlerini özelleştirmenize olanak tanır

Hareket halindeyken iç veya müşteri onboarding akışları oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanıyan kullanışlı bir mobil uygulama

UserGuiding sınırlamaları

Yazılım konusunda fazla deneyiminiz yoksa, uygulamada zorlanabilirsiniz

UserGuiding fiyatlandırması

Temel Plan: Yıllık 89 $

Profesyonel Plan: 389 $/ay, yıllık faturalandırılır

Kurumsal Plan: 689 $+/ay, yıllık faturalandırılır

UserGuiding puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (50+ yorum)

2. Userpilot

Userpilot aracılığıyla

Userpilot, kuruluşların yazılım benimseme sürecini iyileştirmelerine ve web sitelerindeki kullanıcı davranışlarını izlemelerine yardımcı olan mükemmel bir dizi özelliğe sahip başka bir DAP'dir. Esnek DAP, birden fazla ürün için içerik geliştirmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, oluşturucu işlevleri aracılığıyla kullanıcı onboarding materyalleri oluşturabilirsiniz.

Userpilot'un en iyi özellikleri

Mobil öncelikli tasarım, kullanıcıların mobil cihazlarda en iyi deneyimi yaşamasını sağlar. Bu, mobil uygulamalar ve cihazlar için onboarding akışları oluşturanlar için idealdir

Mükemmel A/B test yetenekleri, temel kullanıcı segmentleri oluşturmanıza ve farklı müşteriler için en iyi sonucu verenleri görmek için farklı onboarding akışları geliştirmenize olanak tanır

Kullanımı kolay entegrasyon seçenekleri sayesinde tercih ettiğiniz CRM yazılımına bağlanabilirsiniz. Müşteri deneyiminin bütünsel bir görünümünü elde ederek sorunlu noktaları ve müşteri kaybı risklerini erken aşamada tespit edebilirsiniz

Userpilot sınırlamaları

Entegrasyonlar ve özelleştirme seçenekleri sınırlıdır, bu nedenle commit yapmadan önce teknik altyapınızla çalıştığından emin olun

Userpilot fiyatlandırması

Başlangıç: 299 $/ay

Büyüme: 499 $/ay

Kurumsal: Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Userpilot puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (220+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (50+ yorum)

3. WalkMe

WalkMe aracılığıyla

WalkMe, kullanıcıların yeni yazılım uygulamalarını ve web sitelerini benimsemesini hızlandırmaya yardımcı olabilecek kapsamlı bir Whatfix alternatifidir. Kullanıcıların belirli görevleri gerçekleştirmelerine veya bir uygulamanın işlevselliği hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmak için etkileşimli adım adım kılavuzlar oluşturabilirsiniz.

WalkMe, kullanıcıların müşteri desteği ekibinizi zorlamadan sorunlara bağımsız olarak çözüm bulmalarını sağlayan bir self servis bilgi tabanı da olabilir.

WalkMe'nin en iyi özellikleri

Başlatıcılar ve kaplamalar, kullanıcıların birden fazla ekranda gezinmeden adım adım kılavuzlara, bilgi tabanlarına ve destek seçeneklerine hızlı bir şekilde erişmelerini sağlar

CRM uygulamaları, pazarlama araçları ve daha fazlası gibi popüler araçlarla entegre olur, böylece verileri sorunsuz bir şekilde paylaşabilir ve kullanıcı etkileşimlerini daha iyi yönetebilirsiniz

Akıllı etkileşimli adım adım kılavuzlar, kullanıcıların belirli rollerine veya platformda yapmak istediklerine göre kişiselleştirilebilir

WalkMe sınırlamaları

Diğer seçeneklere kıyasla raporlama sınırlıdır

WalkMe fiyatlandırması

Fiyat bilgisi için iletişime geçin

WalkMe puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (340+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (60+ yorum)

4. Giriş. js

Intro. js, piyasadaki tek açık kaynaklı Whatfix alternatiflerinden biridir. Bu listenin daha hacimli seçeneklerine göre hafif bir alternatiftir.

Intro.js, geliştiriciler ve ürün takımları tarafından etkileşimli ürün turları ve web uygulamaları için adım adım kılavuzlar oluşturmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Daha da iyisi, Intro.js, kullanıcı verimliliğini ve katılımını artırmanıza yardımcı olabilecek, daha uygun maliyetli dijital benimseme çözümlerinden biridir.

Giriş. js'nin en iyi özellikleri

Süper özelleştirilebilir Whatfix alternatifi, böylece turların görünümünü ve hissini kuruluşunuzun markasına uyacak şekilde kolayca değiştirebilirsiniz

Tüm boyutlardaki cihazlara ve ekranlara kolayca uyum sağladığı için mobil cihazlar için kullanıcı onboarding içeriği oluşturmak için mükemmeldir

Animasyonlu öğeler, araç ipuçları, etkin noktalar ve daha fazlasını içeren etkileşimli turlar oluşturmanıza olanak tanır, böylece statik bir katman ötesine geçerek kullanıcıların dikkatini çekebilir ve kullanıcı katılımını artırabilirsiniz

Giriş. js sınırlamaları

Bu listede yer alan diğer dijital benimseme platformlarında bulunan özelliklerin çoğunu sunmaz

Kodlama dillerine aşina değilseniz, öğrenme eğrisi oldukça dik olabilir

Giriş. js fiyatlandırması

Kişisel kullanım için ücretsizdir, ancak uygulamalar, web siteleri ve eklentiler için ticari lisans satın almanız gerekir

Başlangıç: Bir proje için ömür boyu lisans 9,99 $

İş: Beş proje için ömür boyu lisans 49,99 $

Premium: Sınırsız proje için ömür boyu lisans 299,99

Giriş. js puanları ve yorumları

N/A

5. Appcues

Appcues aracılığıyla

Appcues, bulut tabanlı bir Whatfix alternatifidir ve farklı konumlardaki uzak takımlar ve ekipler için mükemmeldir. Kodlama bilgisi olmadan çalışanların işe alım akışlarını ve kullanıcıların işe alım süreçlerini oluşturmak için sürükle ve bırak oluşturucu sunar.

Appcues ayrıca, kullanıcı etkileşimini, özelliklerin benimsenmesini ve ürün kullanımını izlemek için mükemmel derinlemesine analiz özellikleri sunar. Kişiselleştirilmiş ürün deneyimi, kullanıcıların ilgisini çekmek ve onboarding sürelerini kısaltmak için de çok önemli bir rol oynar.

Appcues'un en iyi özellikleri

Kullanıcıların ihtiyaç duydukları anda ilgili onboarding akışlarını aldıklarından emin olmak için, sayfa görüntülemeleri, eylemler veya kullanıcı özellikleri gibi kullanıcı davranışlarına dayalı ürün deneyimlerini tetikler

Gelişmiş analitik özellikleri, kullanıcı etkileşimini izlemenize ve kullanıcıların ürününüzle nasıl etkileşimde bulunduğunu belirlemenize olanak tanır, bu da gelecekte daha akıllı, veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olabilir

Slideout'lar, araç ipuçları ve sıcak noktalar gibi harika araçlar, kullanıcıların daha fazla etkileşimde bulunmasını sağlayabilir ve onlara platformunuzdaki yeni özellikler ve seçenekler hakkında bilgi verebilir

Hepsi mobil cihazlarla uyumludur

Appcues sınırlamaları

Onboarding belgeleri sınırlıdır, bu nedenle cevapları bulmak için biraz araştırma yapmanız gerekebilir

Appcues fiyatlandırması

Essentials: Yıllık ödeme ile aylık 249 $

Büyüme: Yıllık 879 $

Enterprise: Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Appcues puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (280+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

6. Stonly

Via Stonly

Stonly, kişiselleştirilmiş rehberlik ve desteğe odaklanan bir çalışan oryantasyon ve dijital benimseme çözümüdür. Platform, kuruluşların daha etkili oryantasyon akışları oluşturmasına yardımcı olmak için AI araçlarından yararlanır. Sürükle ve bırak oluşturucu ve mobil öncelikli yaklaşımıyla, çalışan eğitimi ve ürün benimseme için çok yönlü bir çözümdür.

Stonly'nin en iyi özellikleri

Sezgisel kullanıcı arayüzü, görsel olarak çekici ürün deneyimleri ve yeni kullanıcı akışları oluşturmayı kolaylaştırır

AI destekli içgörüler, kullanıcı davranışlarını analiz eder ve dijital benimseme stratejinizi optimize etmek için veriye dayalı geri bildirim sağlar

Tahmine dayalı analitik özellikleri, kullanıcıların ürününüzle ilgili sorun yaşayabileceği alanları belirlemenize yardımcı olur, böylece hayal kırıklığını önlemek için proaktif kılavuzlar oluşturabilirsiniz

Stonly sınırlamaları

Özelleştirme seçeneklerinin olmaması bazı kullanıcılar için önemli olabilir

Sabit fiyatlandırma

Küçük İşletmeler: 249 $/ay

Enterprise: Özel fiyat bilgisi için iletişime geçin

Stonly puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (110+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (10+ yorum)

7. Userlane

Userlane aracılığıyla

Userlane, kullanıcı dostu bir ürün benimseme platformudur. Kullanıcı benimseme konusunda veri odaklı bir yaklaşım benimser. Akıllı uyarılar ve istemler kullanarak, Userlane kullanıcılara özellikler ve iş akışları hakkında bilgi vermek için uygulama içi rehberlik oluşturur. Whatfix'in en iyi alternatiflerinden biri olan Userlane, kullanıcı eğitimi ve ekran üzerinde rehberlik için kullanışlı bir araçtır.

Userlane'in en iyi özellikleri

Proaktif ekran kılavuzu, potansiyel engelleri veya kullanıcıların geçmişte zorlandıkları alanları belirleyebilir. Ardından, potansiyel hayal kırıklıklarını azaltmaya yardımcı olacak rehberlik sağlayabilir

Userlane, gerçek zamanlı verilerden eyleme geçirilebilir içgörüler oluşturur, böylece onboarding deneyimini nerede iyileştirmeniz ve dijital benimseme stratejinizi nerede optimize etmeniz gerektiğini bilirsiniz

Şirketin büyümesiyle kolayca ölçeklenebilir, bu nedenle uzun vadede müşteri başarısını artırmaya odaklanan her boyuttaki iş için mükemmel bir seçenektir

Userlane sınırlamaları

Raporlama ve analiz seçenekleri sınırlıdır

Userlane fiyatlandırması

Özel fiyat bilgisi için iletişime geçin

Userlane puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (45+ yorum)

8. Intercom

Intercom aracılığıyla

Intercom, AI destekli konuşma tabanlı müşteri desteğine odaklanan bir kullanıcı onboarding platformudur. Konuşma tabanlı destek özellikleri, kuruluşların kullanıcılara ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş mesajlar sunmasına olanak tanıyarak müşteri başarısını artırır ve destek maliyetlerini azaltır. Kullanıcıların iç sistemleri zorlamadan sorunları çözmelerine yardımcı olmak için harika bir yoldur.

Intercom'un en iyi özellikleri

Bağlam ve kullanıcı istemlerine göre bildirimler ayarlayın, müşteri desteğine proaktif bir yaklaşım benimseyin ve potansiyel müşteri kaybını azaltın

Eyleme geçirilebilir içgörüler, size gerçek zamanlı müşteri geri bildirimi ve kullanıcı verileri sunarak sorunlara daha hızlı yanıt vermenizi ve kullanıcıların platformunuza alışmasını optimize etmenizi sağlar

Teknoloji yığınınızda bulunan birçok uygulama ve programla entegre olur, böylece verileri paylaşabilir ve müşteri yolculuğunun daha bütünsel bir görünümünü elde edebilirsiniz

Intercom sınırlamaları

Kullanıcılar, birden fazla sohbeti sıralamak ve yönetmek için daha fazla yol olmasını istediklerini belirtiyor

Intercom fiyatlandırması

Temel: Aylık koltuk başına 39 $

Gelişmiş: Aylık koltuk başına 99 $

Uzman: Aylık koltuk başına 139 $

Intercom puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2.900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

9. Pendo

Pendo aracılığıyla

Pendo, kullanıcıların platforma alımını ve teknik desteği birleştirme yeteneği ile diğer Whatfix alternatifleri arasında öne çıkıyor. DAP, kuruluşların kullanıcı davranışını anlamasına yardımcı olur ve uygulama içi rehberlik, analiz yetenekleri ve kullanıcı geri bildirimi toplama yoluyla kullanıcıların platformu benimsemesini kolaylaştırır.

Pendo'nun en iyi özellikleri

Pendo, yeni kullanıcıların dijital platformunuzun özelliklerinde gezinmesine yardımcı olmak için uygulama içi mesajlar, adım adım kılavuzlar ve araç ipuçları dahil olmak üzere sağlam uygulama içi kılavuzlar oluşturmanıza olanak tanır

Mükemmel geri bildirim toplama özelliği, kuruluşların kullanıcılardan içgörü ve öneriler toplamasına yardımcı olur. Bu bilgiler, ürün analitiği ile birleştirildiğinde, gelecekteki ürün geliştirme hakkında daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir

Kullanıcıları davranışlarına veya özelliklerine göre segmentlere ayırmanıza olanak tanır, böylece ihtiyaçlarına göre onlara mesajlar hedefleyebilirsiniz

Pendo sınırlamaları

Bu listede daha pahalı seçeneklerden biri olabilir

Pendo fiyatlandırması

Aylık 500 aktif kullanıcıya kadar ücretsiz

Özel fiyat bilgisi için iletişime geçin

Pendo puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1.300+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (210+ yorum)

10. Gainsight

Gainsight aracılığıyla

Gainsight, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) entegrasyonuna odaklanan bir DAP'dir. Bu entegrasyon, müşteri deneyimini bütünsel olarak görüntülemenizi, etkileşimleri ve eğilimleri izlemenizi ve böylece müşteri başarı takımlarınızı daha iyi bilgilendirmenizi sağlar. Mükemmel analitik özellikleriyle Gainsight, kullanıcı davranışlarını tahmin etmenize, sorunlara proaktif olarak yanıt vermenize ve yazılımın benimsenmesini ve kalıcılığını artırmanıza yardımcı olabilir.

Gainsight'ın en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş ürün önerileri göndererek, uygulama içi hatırlatıcılar tetikleyerek veya destek etkileşimlerini otomatikleştirerek müşteri etkileşimini otomatikleştirin

Davranış analizi özelliği, kullanıcılar hakkında gerçek zamanlı veriler sunarak kuruluşların kalıpları belirlemesine ve ardından kullanıcıları ihtiyaçlarına göre segmentlere ayırmasına, onboarding özelliklerini ve deneyimlerini kişiselleştirmesine yardımcı olur

Popüler CRM platformlarıyla sorunsuz entegrasyon, müşteri etkileşimlerini baştan sona izlemenize ve müşterilerinize en iyi şekilde ulaşıp destek sunmanıza yardımcı olur

Gainsight sınırlamaları

Rapor oluşturma çok sezgisel değildir, bu nedenle ihtiyacınız olan verileri elde etmek zaman alabilir

Gainsight fiyatlandırması

Özel fiyat bilgisi için iletişime geçin

Gainsight puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1.300+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (40+ yorum)

Onboarding'inizi Güçlendirin: ClickUp ile SOP'lar, Görevler ve Formlar Artık Çok Kolay

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Kapsamlı bir proje yönetimi aracı olarak daha iyi bilinse de, ClickUp, kullanıcıların platformu kullanmaya başlama deneyimini geliştirmek için kullanabileceğiniz güçlü özellikler sunar. BT dokümantasyon yazılımı, iletişim planlama araçları ve daha fazlasının yerine veya bunları tamamlayıcı olarak tüm iş operasyonlarınızda kullanabilirsiniz.

ClickUp Docs, yeni kullanıcılar için merkezi bir bilgi merkezi oluşturmanıza yardımcı olabilir. Dijital platformunuz için Standart Çalışma Prosedürleri (SOP) oluşturabilir, saklayabilir ve yönetebilir veya sağlam bir yazılım belgeleri kitaplığı yönetebilirsiniz. SOP'larınızı yeni kullanıcılarla paylaşın; böylece ihtiyaç duyduklarında her zaman en güncel bilgilere erişebilirler.

ClickUp görevleriyle herkesin işlerini takip etmesini sağlayın. Görevleri kullanarak, yeni kullanıcıları web sitenizde veya uygulamanızda adım adım yönlendiren özel onboarding akışları oluşturun.

Belirli kullanıcılara görevler atayabilir ve belirli eylemlere göre görevlerin otomatik olarak tamamlanmasını ayarlayabilirsiniz. Bu, yeni kullanıcıların doğru yolda ilerlediğinden ve hiçbir şeyi kaçırmadığından emin olmak için mükemmel bir yoldur.

ClickUp Form görünümü ile geri bildirim toplama işleminizi hızlandırın. Yeni kullanıcılara gönderilecek özelleştirilmiş Formlar oluşturun, böylece onların ilk deneyimleri hakkında veri toplayabilirsiniz. Bu, kafa karışıklığı olan alanları belirlemek veya ilk deneyim sürecini nasıl iyileştirebileceğinizi belirlemek ve müşterilerinizin ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmek için yararlı bir yoldur.

ClickUp'ın kullanıcılarınızın platformunuza alışmasına nasıl yardımcı olabileceğini görmek ister misiniz? Ücretsiz Müşteri Onboarding şablonuyla başlayın.

Ş Akışınızı özelleştirin ve yeni kullanıcıların katılımını artıran bir dijital benimseme süreci oluşturun. Daha iyi yeni kullanıcı katılımıyla, daha hızlı benimseme oranları, daha yüksek kullanıcı memnuniyeti ve daha iyi ürün kullanımı elde edebilirsiniz.

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