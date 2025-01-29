2025'in En İyi 10 Float Alternatifi (İncelemeler ve Fiyatlar)

Float, takımların zaman takibini kolaylaştırmak, projeleri planlamak ve görevleri programlamak için tasarlanmış bir kaynak yönetim aracıdır. Kapsamlı bir araç olarak görülse de, bazı alanlarda yetersiz kalmaktadır.

Birincisi, özellikle yazılım için büyük bütçeleri olmayan küçük işletmeler için pahalı olabilir. Kullanıcılar ayrıca arayüzün yavaş olduğunu veya yeterli özelleştirme seçeneği sunmadığından şikayet ediyor.

Neyse ki, Float alternatifleri arıyorsanız, piyasada düzinelerce seçenek var. ?

Burada, işiniz için en iyi aracı seçebilmeniz için nelere dikkat etmeniz gerektiğini vurgulayacağız. Ardından, özellikler, sınırlamalar, fiyatlandırma ve müşteri değerlendirmelerine göre Float'ın en iyi 10 alternatifini paylaşacağız.

Float Alternatiflerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bir proje yönetimi aracı olarak, Float'ın en iyi alternatifi, hedeflere doğru ilerlemeyi izleme, kaynakları yönetme ve takım kapasitesini ele alma özellikleri sunar. Sizin için doğru aracı seçerken, işinizin gelişmesi için ihtiyaç duyduğu özellikleri aramak önemlidir. ?

Harika bir Float alternatifinin sahip olması gereken özellikler şunlardır:

İş yükü bilgileri: Kapasite planlamasını iyileştirmek için takımların ve bireylerin iş yükleri hakkında bilgi sağlayan bir araç arayın

Kaynak yönetimi özellikleri: Kaynak tahsisi , proje yönetiminin önemli bir parçasıdır. Yerleşik kaynak planlama özellikleri sunan bir araçla kaynakları izleyin ve iyileştirme alanlarını belirleyin

Otomasyonlar: Tekrarlayan görevleri otomatikleştirip yoğun iş yükünü azaltarak Tekrarlayan görevleri otomatikleştirip yoğun iş yükünü azaltarak görev yönetimini kolaylaştırın. Görev otomasyonları, özel tetikleyiciler ve anlık bildirimler içeren bir araç arayın

Fiyatlandırma esnekliği: Float, pahalı olmasıyla bilinir. Bütçenize uygun bir plan bulmak için birden fazla fiyatlandırma planı sunan bir araç seçin

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Float Alternatifi

Float kullanışlı bir araç olabilir, ancak önemli dezavantajları da vardır. Burada, Float'a en iyi 10 alternatifi bulacaksınız. Bu proje yönetimi yazılımı seçenekleri, verimliliği en üst düzeye çıkarmak için iş akışları ve kaynak süreçleri hakkında daha derin içgörüler sağlayacaktır. ?

Tüm işlerdeki ilerlemeyi görmek için ClickUp Liste görünümünde görev durumlarını arayın, ayarlayın veya sıralayın

Kaynak yönetimi aracının yanı sıra bir görev yönetimi bileşeni arayan proje yöneticileri için mükemmel olan ClickUp, kapasite planlama, kaynak izleme ve takımın her üyesi için iş planlama için zengin bir dizi tamamen özelleştirilebilir özelliğe sahip hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. ClickUp proje yönetimi özellikleri arasında gerçek zamanlı işbirliği, iş akışlarını ve kapasiteyi görselleştirmek için 15'ten fazla görünüm ve yerleşik hedef izleme bulunur. ?

ClickUp'ın Takvim görünümü, proje zaman çizelgeleri hakkında bilgi sağlar ve tüm takımı aynı sayfada tutar. Takviminizi diğer takım arkadaşlarınızla paylaşarak bugün veya bu hafta üzerinde çalıştığınız işleri gösterin ve sürükle ve bırak arayüzüyle işleri kolayca taşıyın. Google Takvim ile senkronizasyon sağlayarak tüm görevlerinizi ve önemli toplantılarınızı tek bir yerde görün.

ClickUp'taki Gantt Grafiği görünümü, tüm proje etkinliklerinin görsel bir gösterge paneli sunar. Diğer görevleri geciktiren işler hakkında bilgi edinmek için bağımlılıkları hızlıca görün ve acil öğeleri önce ele almak için öncelik bayrakları ekleyin. Dinamik zaman çizelgesi, darboğazları önlemek, ilerlemeyi izlemek ve hedefleri daha hızlı gerçekleştirmek için sizi bilgilendirir.

Float'ın ana odak noktalarından biri zaman takibidir. ClickUp'ın daha akıllı proje zaman takibi ile işlerinizi bir adım öteye taşıyın. Daha fazla entegrasyon ile Harvest, Everhour ve Toggl gibi araçları bağlayarak zamanı istediğiniz şekilde takip edin. Tahminler belirleyin, notlar ekleyin ve raporlar oluşturarak zamanın nereye harcandığını ve takımınızın iş yükünü nasıl optimize edebileceğinizi daha ayrıntılı bir şekilde inceleyin.

Projeleri yönetmek, sadece kapasiteyi ele almaktan daha fazlasını içerir, aynı zamanda kaynak planlamasını da uygulamanız gerekir. ClickUp'ın kaynak yönetimi yazılımı, zamanı, formları ve şirket varlıklarını tek bir kullanışlı alanda takip etmenizi sağlar. Araçlar arasında geçiş yapmadan hızlı girdiler yapın, satıcı bilgilerini toplayın ve maliyetleri hesaplayın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir ve sezgisel bir arayüz, iş akışlarını görselleştirme ve yapılandırma üzerinde yüksek düzeyde kontrol sağlar

ClickUp'ın Kaynak Planlama Şablonu dahil 1.000'den fazla şablon, raporları ve belgeleri yarısı kadar sürede kolayca oluşturmanızı sağlar

Farklı görünümler, zaman çizelgesi, yapılacaklar listesi veya gösterge paneli gibi size en uygun şekilde ilerlemeyi görmenizi sağlar

Kapasite ve özelleştirilebilir tetikleyicilere göre son teslim tarihlerini ve işleri anında atayan otomasyonlarla iş akışlarını yönetin

Teknoloji, zaman yönetiminde devrim yaratıyor ve ClickUp'ın yerleşik AI araçları , iş akışlarında verimliliği artırıp gereksiz işlemleri azaltan en iyi örneklerden biri

Gerçek zamanlı işbirliği, takım üyeleriyle birlikte çalışarak öncelikleri uyumlu hale getirebilir, hedeflere ilerlemeyi hızlandırabilir ve proje zaman çizelgelerini yeniden yapılandırabilirsiniz

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özellik olduğundan, hepsini öğrenmek zaman alır

ClickUp AI eklentisi yalnızca ücretli planlarla kullanılabilir, ancak planlar aylık sadece 7 $'dan başlar

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

2. Bonsai

bonsai aracılığıyla

Bonsai, faturalandırma, CRM ve bankacılık hizmetlerini tek bir alanda sunan bir Float alternatifidir. Onboarding ve ilişki izlemeyi basitleştiren planlama işlevselliği ve formlar sayesinde bulut tabanlı CRM'de müşterileri yönetin. Zaman çizelgeleri, dönüm noktası işaretleyicileri ve yerleşik faturalandırma ile projeleri yönetin.

Gider izleme raporları sayesinde kaynak planlama ve finans yönetimi hiç olmadığı kadar kolay. Bankacılık ve ödeme özellikleri, işlemlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar ve karlılığı artırır.

Bonsai'nin en iyi özellikleri

Bonsai Banking, FDIC tarafından 250.000 $'a kadar sigortalıdır, minimum limit yoktur ve gizli ücretler yoktur, bu da araç değiştirmeden giderleri ve karları kolayca yönetmenizi sağlar

Düzinelerce belge şablonu, daha kısa sürede faturalar, sözleşmeler ve bilgi merkezleri oluşturmanıza olanak tanır

Özelleştirilebilir izinler ve görev otomasyonu gibi proje yönetimi araçları , şirket içi takım, serbest çalışanlar veya yüklenicilerle çalışmayı kolaylaştırır

Bireysel görevlere harcanan zamanı takip edin ve iş hedeflerinize ulaşmak için daha büyük proje zaman çizelgeleri oluşturun

Bonsai sınırlamaları

Mobil uygulama basittir ve rakiplerine göre çok fazla özelliğe sahip değildir

Muhasebe desteği dahil bazı özellikler, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki kullanıcılar için mevcut değildir

Bonsai fiyatlandırma

Başlangıç: Aylık 25 $

Profesyonel: Aylık 39 $

İş: Aylık 79 $

Bonsai puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (65+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (67+ yorum)

3. Asana

asana aracılığıyla

Asana, proje planlama ve takım yönetimi için en iyi araçlardan biridir. Yerleşik zaman takibi ve hedef belirleme özellikleriyle takımınızın zamanını yönetin. Projeleri ilerletmek için gerçek zamanlı işbirliğinden yararlanın ve olası gecikmelerin önüne geçmek için engelleri işaretleyin. Farklı görünümlerle daha derinlemesine inceleyin ve genel bir bakış veya ayrıntılı grafikler ve zaman çizelgeleri elde edin. ?️

Asana en iyi özellikler

Kullanıcı dostu arayüzü, yeni başlayanların kolayca kullanmaya başlayıp takımın hedeflerine katkıda bulunmasını sağlar

Slack, Salesforce, Microsoft Teams ve Google Drive gibi verimlilik araçlarıyla entegrasyonlar, işinizi yürütmek için kullandığınız tüm platformları kolayca bağlamanızı sağlar

Raporları kolaylaştırarak kaynak kullanımı, iş yükleri ve belirlenen hedeflere yönelik ilerleme hakkında en güncel proje verilerini alın

İş akışlarını otomatikleştirin ve günlük faaliyetleriniz için en önemli verileri izlemek için özel alanlar oluşturun

Asana sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü, daha önce proje yönetimi yazılımı kullanmamış kişiler için ilk başta biraz karmaşık gelebilir

Bir görevi birden fazla kişiye atayamazsınız; işi birden fazla görev kartına bölmeniz gerekir

Asana fiyatlandırma

Kişisel: Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10,99 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise+: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.200+ yorum)

4. Notion

notion aracılığıyla

Notion, proje yönetimi araçlarını iş dünyasının en iyi bilgi merkezi tasarımlarından biriyle birleştirir. Bu aracı, kaynakların nasıl kullanılacağı ve serbest çalışanlar için sözleşmeler gibi tüm önemli şirket bilgilerinizi depolamak için kullanın. Alışkanlık izleyiciler, proje takvimleri ve zaman yönetimi gibi proje yönetimi özellikleriyle işlerinizi bir adım öteye taşıyın.

Notion'un en iyi özellikleri

Yüzlerce şablon sayesinde, zaman çizelgelerinden performans değerlendirmelerine ve gelir tablolarına kadar her şeyi saniyeler içinde oluşturabilirsiniz

Sonsuz proje özelleştirme, zaman çizelgeleri, yol haritaları ve kontrol listeleri kullanarak hedefler oluşturmanıza ve ilerlemeyi haritalamanıza olanak tanır

Gelir tahmininden kaynak yönetimine kadar her şey için iş akışlarını otomatikleştirerek zaman kazanın ve süreçleri kolaylaştırın

En önemli işleri vurgulayan ve işler tamamlandığında tüm takımı bilgilendiren bildirimler, öncelik işaretleri ve bağımlılıklar ile takım işbirliğini geliştirin

Notion sınırlamaları

Arama fonksiyonu her zaman sezgisel değildir, bu da sık kullanmadığınız belgeleri bulmanızı zorlaştırır

Daha büyük bilgi veritabanlarına sahip bazı kullanıcılar, yükleme sürelerinin yavaş olduğunu bildirdi

Notion fiyatlandırma

Ücretsiz: Bireyler için sınırsız blok, takımlar için sınırlı deneme

Artı: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise: Demo isteyin

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.900+ yorum)

5. Trello

trello aracılığıyla

Trello, iş akışları oluşturma, görevleri yönetme ve araçları entegre etme dahil olmak üzere proje yaşam döngüsünün her yönünü ele alan bir Float alternatifidir. Listeler, panolar ve kartlar gibi farklı görünümler, kaynak kullanımına genel bakış elde etme veya zaman takibi ve kapasite planlamasının ayrıntılı dökümlerini daha derinlemesine inceleme esnekliği sunar.

Trello en iyi özellikler

Trello API, Jira, GitHub ve Google Takvim dahil olmak üzere düzinelerce araçla özel entegrasyon sunar

Butler otomasyonunu kullanarak kurallar, komutlar ve tetikleyiciler oluşturarak iş akışlarını hızlandırın

Yüzlerce şablon, iş ihtiyaçlarınızı takip etmek için zaman takibi sayfaları, Scrum panoları ve bütçe yönetimi içerir

Özelleştirilebilir görünümler arasında Pano, Zaman Çizelgesi, Gösterge Paneli, Tablo, Takvim, Harita ve Çalışma Alanı seçenekleri bulunur. Takımınızın iş akışlarını size en uygun şekilde görebilirsiniz

Trello sınırlamaları

Karmaşık iş akışlarına sahip takımlar bu aracı sınırlayıcı buluyor

Görev kartlarına yorum yapabilirsiniz, ancak yerleşik bir takım iletişimi veya mesajlaşma aracı yoktur

Trello fiyatlandırma

Ücretsiz: Çalışma alanı başına en fazla 10 panosu olan takımlar ve bireyler için

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000+ yorum)

6. Productive

via Productive

Productive, Float'ın en iyi alternatiflerinden biridir. Hepsi bir arada araç, tüm iş operasyonlarınızı kontrol altında tutmak için proje yönetimi, zaman takibi ve raporlama özellikleri sunar. SaaS aracını kullanarak kaynak planlamadan CRM ve finansal işlemlere kadar tüm proje portföyünüzü yönetin. ?

En iyi verimlilik özellikleri

Yerleşik zaman takibi özelliklerine dayalı otomatik faturalarla faturalandırmayı basitleştirin

Gerçek zamanlı işbirliği, projede neyin üzerinde çalışıldığını ve neyin geride kaldığını, projeyi rayından çıkarmadan önce öğrenmenizi sağlar

Gantt grafikleri, panolar, takvimler ve tablolar dahil olmak üzere çeşitli görünümler, proje zaman çizelgelerini ve mevcut ilerlemeyi takip etmenizi sağlar

İzinleri planlayan, takımınızın iş yükünü planlayan ve daha sorunsuz prosedürler için kullanım tahminleri yapan İK özellikleriyle kaynakları yönetin

Üretkenlik sınırlamaları

Kullanıcılar, ş Akışlarını hızlandırmak için daha fazla klavye kısayolu olmasını istiyor

Faturalandırma özellikleri diğer araçlara kıyasla çok sağlam veya özelleştirilebilir değildir

Üretken fiyatlandırma

Temel: Aylık 11 $

Profesyonel: Aylık 28 $

Ultimate: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Verimli derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

7. Monday

via Monday

Finans alanında profesyonel hizmetler sunuyor veya bir yazılım geliştirme takımı yönetiyor olsanız da, Monday ilerleme ve iş akışlarını takip etmenize yardımcı olan bir iş işletim sistemidir. Web geliştirme projelerini yönetmek, pazarlama kampanyalarını izlemek veya iş zekası raporları oluşturmak için kullanın.

Monday'in en iyi özellikleri

İş yönetimi özellikleri, proje portföyünüzü izlemenize, görevleri atamanıza ve kaynakları tahsis etmenize olanak tanır

QuickBooks, MailChimp ve DocuSign gibi araçlarla entegrasyonlar, kullandığınız araçlardan bağımsız olarak işlemleri merkezileştirir

Web tabanlı satış CRM'sini kullanarak karları takip edin ve müşteri ilişkilerini yönetin

Hata izleme, özellik istekleri ve sürüm planları gibi geliştirme araçları, ürün oluşturma ve kullanıcı deneyiminin her adımında size yardımcı olur

Monday sınırlamaları

Fiyatlandırma kullanıcı başına olduğundan, araç büyük takımlar için hızla pahalı hale gelebilir

Arayüz biraz karmaşık gelebilir

Monday fiyatlandırma

Ücretsiz: En fazla iki koltuk

Temel: Koltuk başına aylık 10 ABD doları

Standart: Koltuk başına aylık 12 ABD doları

Pro: Koltuk başına aylık 20 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Monday puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

8. Awork

via Awork

Awork, işleri yönetmeyi ve ilerlemeyi izlemek için programlar oluşturmayı kolaylaştıran bir ERP yazılım aracıdır. Verimliliği artırmak için zaman yönetimi özelliklerini kullanın ve zaman ve kaynak tahsisini iyileştirmek için yol haritaları oluşturun.

Awork'ün en iyi özellikleri

Takım planlaması, iş yüklerini görselleştirmenize ve kapasiteye göre görevleri dağıtmanıza olanak tanır

Yerleşik zaman takibi, faturalandırmayı hızlandırır ve en çok zaman alan işler hakkında bilgi sağlar

Entegrasyonlar, mesajlaşma uygulamalarından raporlama platformlarına kadar favori araçlarınızı birbirine bağlamanıza olanak tanır

Görevler, özelleştirilebilir alanlara sahiptir, böylece değerli verileri ekleyebilir ve düzenli kalabilirsiniz

Awork sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Javascript uygulamalarına bağlanırken veya bu uygulamalarla çalışırken hatalar buldu ve Awork

Daha fazla öncelik etiketi, daha büyük takımların işlerini daha iyi silolamasına yardımcı olur

Awork fiyatlandırma

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 €, KDV hariç

İş: Kullanıcı başına aylık 18 €, KDV hariç

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Awork puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

9. Resource Guru

Resource Guru, ister bireysel çalışan kapasitesini ister harici araçları yönetiyor olun, kaynakları tahsis etmenizi sağlayan bir yönetim yazılımıdır. Basit ve ilgi çekici kullanıcı arayüzü, herkesin işlerini takip etmesini sağlar ve kullanıma başlamayı kolaylaştırır. ✍️

Resource Guru en iyi özellikler

Yerleşik kaynak kullanım araçları, zamanın nasıl harcandığına dair içgörüler sunar ve iyileştirme alanlarını vurgular

Tahmin ve planlama araçları, takımınızın iş yükünü kuşbakışı görünümünde sunarak zamanı ve verimliliği en üst düzeye çıkarmanızı sağlar

Yerleşik toplantı odası rezervasyon sistemi, takımınızı yönettiğiniz kadar sorunsuz bir şekilde alanı yönetmenizi sağlar

Ekipman yönetimi özellikleri, BT araçları ve A/V ekipmanları gibi öğelerin nasıl kullanıldığını ayrıntılı olarak incelemenizi sağlar

Resource Guru sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, arayüzün rakiplerinki kadar sezgisel olmadığı için kullanmaya başlamak için bir öğrenme süreci gerektiğini fark etti

Gerçek zamanlı kayıt seçeneği olmadığı için içgörüler elde ederken gecikme yaşanır

Resource Guru fiyatlandırma

Grasshopper Plan: Kişi başına aylık 5 $

Blackbelt Plan: Kişi başına aylık 8 $

Master Plan: Kişi başına aylık 12 ABD doları

Resource Guru puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (400+ yorum)

10. Teamwork

teamwork aracılığıyla

Teamwork, zaman takibi, proje planlama ve kaynak tahsisi için araçlar ile müşteri işlerini basitleştirmeyi ve yönetimi iyileştirmeyi amaçlayan hepsi bir arada bir platformdur. Kaynak takvimi ve basitleştirilmiş müşteri onboarding araçları gibi özellikler sayesinde iş akışlarını hızlandırmak ve takımlar arasında verimliliği en üst düzeye çıkarmak için kullanın.

Teamwork en iyi özellikler

Şablonlar yoğun iş yükünü ortadan kaldırır ve zaman çizelgelerinden müşteri formlarına kadar her türlü belgeyi kolayca oluşturmanızı sağlar

Zaman takibi özellikleri arasında, işin tam olarak nerede yapıldığını izlemek için otomatik hatırlatıcılar ve uygulama içi zamanlayıcılar bulunur

Kaynak yönetimi araçları, darboğazları belirler ve gecikmeleri önlemek için görevleri anında atamanızı sağlar

Raporlama ve görünümler, iş akışlarını en üst düzeye çıkarmanıza ve müşteri memnuniyetini artırmanıza olanak tanıyan içgörüler sunar

Takım çalışması sınırlamaları

Yerleşik faturalandırma özellikleri, malzeme veya kaynak kullanımı değil, zaman raporlarıyla sınırlıdır

Kanban panoları gibi özellikler ücretsiz planda mevcut değildir

Takım çalışması fiyatlandırma

Ücretsiz: Beş kullanıcıya kadar

Teslimat: Kullanıcı başına aylık 13,99 $

Grow: Kullanıcı başına aylık 25,99 $

Ölçek: Özel fiyatlandırma

Teamwork puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (800+ yorum)

ClickUp ile Zamanı Takip Edin ve İş Akışlarını Daha Verimli Yönet

Bu listedeki kaynak yönetimi yazılımlarıyla zamanı takip etme, takım işbirliğini geliştirme ve kaynakları tahsis etme yöntemleri bulacaksınız. Ayrıca, bu rakiplerin çoğu iş akışlarını kolaylaştırmak, raporlar oluşturmak ve kişiselleştirilmiş içgörüler sunan özel görünümler oluşturmak için ek özellikler sunar.

Daha verimli ve üretken bir takım oluşturmaya başlamak için bugün ClickUp'a kaydolun. Görev otomasyonu ile yoğun işlerde zaman kazanırken, proje zaman takibi iş dağılımının iyileştirilebileceği alanlara ilişkin içgörüler sunar. Gerçek zamanlı işbirliği ve kaynak yönetimi gibi özellikleri ekleyin ve daha hızlı, daha üretken bir takım için ihtiyacınız olan her şeye sahip olun. ✨