2025'in En İyi 10 Medya Planlama Aracı (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Ajans, pazarlama takımı, medya sahibi veya yayıncı olun, medya planlarınızda doğru kararlar vermek bir zorunluluktur. Aksi takdirde, yanlış hedef kitleye ulaşma ve fazla harcama riskiyle karşı karşıya kalırsınız. ?
Bu karmaşayı manuel olarak yönetmek yerine, ağır işi medya planlama araçlarına bırakın. Doğru yazılımla, medya satın alımını otomatikleştirebilir, gerçek zamanlı ayarlamaları takip edebilir ve hedef kitlenizin tercihleri hakkında ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz.
Oldukça güzel, değil mi? ?
Excel tablolarını bir kenara bırakın ve medya planlama yazılımının olmazsa olmaz özelliklerini keşfetmek için bize katılın.
Ayrıca, işinizi daha hızlı ve akıllı bir şekilde yapmanıza yardımcı olmak için en sevdiğimiz 10 medya yönetim platformunu da paylaşacağız.
Bir medya planlama aracında nelere dikkat etmelisiniz?
Medya planlama araçları, medya kampanyalarını yönetmekten çok daha fazlasını yapar. Tüm planlama sürecini dönüştürerek her şeyi daha verimli, doğru ve kullanıcı dostu hale getirir. Yine de, her medya aracı aynı değerde değildir. ?
Aşağıdaki gibi değerli özelliklere sahip dijital pazarlama araçlarını aramanızı öneririz:
- Kapsamlı medya yönetimi: Bu, vazgeçilmez bir özelliktir. Dijital medya ve sosyal medya platformlarının yanı sıra TV ve basılı yayınlar da dahil olmak üzere geniş bir medya kanalı aralığını yöneten bir araç arayın
- Gerçek zamanlı analizler ve metrikler: Günlük veriler, modern ücretli medya dünyasında kullanılamaz. Dijital medya planlama araçları, kampanya performansını izlemek için gerçek zamanlı metrikler sunmalı, böylece hızlı ve veriye dayalı kararlar alabilmelisiniz
- Otomasyon ve iş akışı optimizasyonu: Medya planlaması birçok hareketli parçadan oluşur. İşin en tekrarlayan kısımlarını otomatikleştirmeye ne dersiniz? Medya satın alma, teklif talepleri (RFP) ve raporlamayı otomatikleştiren araçları arayın
- Kitle yönetimi: Üst düzey medya planlama yazılımı, hedef kitlenizi belirleme ve segmentlere ayırma özellikleriyle birlikte gelir. Özel olarak tasarlanmış bir medya stratejisi oluşturmak için demografik analiz, davranışsal veriler ve psikografik içgörüler sunan araçları arayın
- Kullanıcı dostu arayüz: Medya planlama yazılımınızı kullanmak ne kadar kolay olursa, zaman ve paradan o kadar hızlı tasarruf eders iniz. Takım üyelerinin her yerden işbirliği yapmasına ve verilere erişmesine olanak tanıyan esnek bulut tabanlı çözümler arayın
- Yararlı entegrasyonlar: Entegrasyonlar planlama sürecini basitleştirmelidir. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformunuz, proje yönetimi araçlarınız ve Slack gibi popüler üçüncü taraf uygulamalarla entegre olan medya planlama yazılımlarını arayın
- Optimizasyon araçları: Kampanyaları yürütmek bir şey, peki ya mevcut bir kampanyayı yeniden düzenlemek isterseniz? Temel medya planlama araçları, programatik satın alma, harcama tahsisi, hedef kitle belirleme ve daha fazlası için gelişmiş optimizasyon özellikleriyle birlikte gelir
2024'te Kullanılacak En İyi 10 Medya Planlama Aracı
Kampanyaları manuel olarak yönetmekten bıktınız mı? Doğru medya planlama aracı, kampanyalarınızı Kolay Mod'a geçirir. Kolaylaştırılmış bulut tabanlı arayüzler, kapsamlı metrikler ve süreç optimizasyonu ile bu 10 dijital medya planlama aracı sizi hedefinize ulaştıracak. ?
1. ClickUp
Övünmek için söylemiyoruz, ama pazarlama ekipleri ClickUp'ı seviyor. Hepsi bir arada platformumuz, fikir oluşturmadan uygulamaya ve optimizasyona kadar uçtan uca pazarlama süreçlerini destekler.
Artık proje yönetimi çözümünüz, CRM ve Google Dokümanlar arasında geçiş yapmanıza gerek yok — ClickUp ile her şey tek bir yerde. Ayrıca, aradığınızı tam olarak bulamazsanız, entegrasyonlarımız hesabınıza daha da fazla işlevsellik katar. ?️
ClickUp, tüm medya boru hattını Takvim, Liste, Pano ve 10'dan fazla görünümde görselleştirir. Platform, ücretli reklamlardan halkla ilişkiler ve sosyal medyaya kadar her şey için kodsuz veritabanlarına ve sürükle ve bırak proje panolarına sahiptir.
ClickUp Hedefleri'ni kullanarak %100 özelleştirilebilir gösterge panelleri oluşturun, böylece yalnızca en önemli metrikleri görün. ?
Medya planlaması için, ClickUp içinde kampanya planlarınızı ve içeriğinizi oluşturun. ClickUp Belgeleri ile gerçek zamanlı olarak yıldırım hızında sağlam vaka çalışmaları, e-postalar, bloglar ve reklam metinleri oluşturun. ClickUp AI'yı kullanarak takımınız için bu metinleri yazabilir, düzenleyebilir ve optimize edebilirsiniz.
Belgeler, raporlar veya gösterge panelleri oluşturmak için de uğraşmanıza gerek yok. ClickUp şablonları, daha hızlı ve daha iyi medya planlaması için platforma entegre edilmiş, zaman kazandıran bir kaynaktır.
ClickUp İçerik Yönetimi Şablonunu kopyalayın ve web siteniz, bloglarınız, sosyal medya hesaplarınız ve e-postalarınız dahil olmak üzere birden fazla kanalda kampanyalar planlayın.
Profesyonel ipucu: Şablonun içeriği ve nasıl özelleştirilebileceği hakkında bu yararlı genel bakışı inceleyin.
ClickUp, tüm pazarlama materyallerini ve planlarını tek bir yerde kaydeden ClickUp Medya Listesi Şablonu dahil olmak üzere, çevrimiçi ve çevrimdışı medya planlaması için düzinelerce şablona sahiptir. Ayrıca, ClickUp Pazarlama Planı Şablonunu kullanarak tüm işlerinizi satır satır düzenleyebilir ve bir daha hiçbir kampanya son tarihini kaçırmayabilirsiniz. ?
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp, HubSpot, Salesforce, Intercom, Toggl ve daha birçok popüler araçla entegre olur
- Özelleştirilebilir bir gösterge panelinde kampanya performans ölçümlerini görünüm
- ClickUp şablonlarını kullanarak dakikalar içinde yapılandırılmış medya planları oluşturun
- Yazma konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp AI, size yardımcı olacak en iyi AI yazma araçlarından biridir
- ClickUp'ın 15'ten fazla görünümünde tüm görevleri ve projeleri yönetin
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp AI yalnızca ücretli hesaplarda kullanılabilir, ancak ücretsiz deneme sürümü de mevcuttur
- ClickUp tamamen özelleştirilebilir, ancak platformun sunduğu tüm özelliklere aşina olmak biraz zaman alabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)
2. MediaPlanHQ
MediaPlanHQ, tüm pazarlama planlarınızı tek bir yerde tutan bir medya planlama aracıdır. Platform her zaman en güncel raporları ve planları gösterir, böylece yanlış raporları görüntüleme konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. ?
MediaPlanHQ en iyi özellikleri
- Yaratıcı takımlara yapılandırılmış brifingleri hızla gönderin
- Reklam harcamalarını, malzeme gereksinimlerini ve faturaları izleyin
- Satıcılarla mı çalışıyorsunuz? Kalabalık e-posta gelen kutularını atlayın ve taleplerinizi MediaPlanHQ aracılığıyla gönderin
- Anahtar paydaşlarla pazarlama içerik takvimleri ve kreatifler üzerinde işbirliği yapın
MediaPlanHQ sınırlamaları
- MediaPlanHQ'nun kullanıcı arayüzü biraz karmaşık olabilir
- Platformda çok fazla yorum yok
MediaPlanHQ fiyatlandırma
- kullanıcı başına aylık 45 $, en az üç kullanıcı
MediaPlanHQ puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: N/A
3. BriefBid
Uygun fiyatlı bir medya planlama yazılımı mı arıyorsunuz? BriefBid, ajanslar ve markalar için ücretsiz olan farklı bir çözümdür. Dezavantajı ise, BriefBid'in ücretli ortaklarının hizmetlerini tanıtmak için sizinle iletişime geçme olasılığının yüksek olmasıdır. Ancak bu sizin için sorun değilse, kaynakları kısıtlı markalar için sağlam bir medya planlama aracıdır.
BriefBid'in en iyi özellikleri
- Yaratıcı hizmetler sağlıyorsanız, BriefBid sizi ajansların ve medya alıcılarının teklif talepleriyle buluşturur
- Özel medya akış şemaları oluşturun
- Raporları tedarikçi, kanal ve kampanyaya göre ayrıştırın
- Zamanlama, taktikler ve metrikleri tek bir görünümde içeren görsel medya planları oluşturun
BriefBid sınırlamaları
- Çok fazla yorum yok
- Ürün sizseniz, bu gerçekten "ücretsiz" mi?
BriefBid fiyatlandırması
- Ücretsiz
BriefBid derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: N/A
4. Bionic
Bionic Media Planning, ajanslara, reklamverenlere ve reklam satış uzmanlarına hizmet verir. Bu, bu platformun medya planlama sürecindeki hemen hemen tüm paydaşlar için uygun olduğu anlamına gelir. Müşteri odaklı bir hesap planlama aracı istiyorsanız özellikle yararlıdır. Bionic, medya planlamasını ve medya satın almayı kolaylaştırarak çeşitli kullanıcılar için mükemmel bir seçimdir. ?
Bionic en iyi özellikler
- Bionic, reklamverenlere performans KPI'larını ve hedeflerini gösteren şeffaf bir medya gösterge paneli sunar
- Medya planlama, satın alma ve performans izlemeyi tek bir platformda merkezileştirin
- Dijital, TV, radyo, basılı, ev dışı ve diğer medya kanallarını entegre edin
- Bionic bulut tabanlıdır, bu sayede hareket halindeyken bile kolayca kurulum ve yönetim yapabilirsiniz
Bionic sınırlamaları
- Çok fazla yorum yok
- Oldukça pahalıdır
Bionic fiyatlandırma
- Aylık: Kullanıcı başına aylık 225 $, en az üç kullanıcı
- Yıllık Sözleşme: Kullanıcı başına aylık 195 $, en az üç kullanıcı
- Yıllık Ön Ödeme: Kullanıcı başına aylık 175 $, en az üç kullanıcı
Bionic puanları ve yorumları
- G2: 5/5 (İki yorum)
- Capterra: 4,8/5 (15+ yorum)
5. Nielsen Scarborough
Ünlü pazarlama veri şirketi Nielsen, pazarlama planlama işinde de faaliyet göstermektedir. Scarborough, pazarlamacıların doğru tüketici verilerine olan talebine yanıt niteliğindedir. Bu, gerçek kampanya yürütme veya planlamadan çok tüketici profillerine, tüketim tercihlerine ve içerik trendlerine odaklanan farklı bir tür medya planlama aracıdır. ?
Scarborough'un en iyi özellikleri
- Scarborough verilerini kullanarak tüketici davranışlarını daha iyi anlayın
- Hedef kitlenizin tercih ettiği platformlardan verileri alın
- Niş içgörüler için belirli demografik gruplara ve topluluklara odaklanın
- Scarborough, dikkat çeken hedefli mesajlar oluşturmanıza yardımcı olur
Scarborough sınırlamaları
- Scarborough hakkında çok fazla yorum yok
- Bu daha çok bir veri ve pazar araştırma aracıdır, bu nedenle pazarlama stratejinizi yönetmek için ayrı bir çözüme ihtiyacınız olacaktır
Scarborough fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Scarborough derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: N/A
6. Quantcast
Quantcast, medya planlama dünyasında tanınmış bir başka isimdir. Çerezsiz reklamcılık ve nicel veriler konusunda uzmanlaşmıştır, bu nedenle takımınız ölçülebilir performans KPI'larına ihtiyaç duyuyorsa, bu platform tam size göre. ?
Quantcast en iyi özellikler
- Ücretli bir plana yatırım yapmadan önce platformu deneyimlemek için markanın ücretsiz çözümü Quantcast Measure'ı deneyin
- Ara AI, gerçek zamanlı kampanya izleme ve optimizasyonu destekleyen bir AI pazarlama aracıdır
- 100 milyon kaynaktan veri alın ve kendi birinci taraf verilerinizle zenginleştirin
- Özel zengin medya, bağlantılı TV (CTV) reklamları ve daha fazlasını oluşturun
Quantcast sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar platformun hantal ve yönetiminin zor olduğunu söylüyor
- Bazıları ise verilerin çok genel ve uygulanamaz olabileceğini söylüyor
Quantcast fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Quantcast derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (15+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (20+ yorum)
7. Temel
Basis, programatik reklamcılık, SEO, sosyal medya ve web sitesi verilerini entegre eden bir medya planlama aracıdır. Bununla kalmayıp, platform medya aktivasyonu, çok kanallı stratejiler ve danışmanlık için ek hizmetler de sunar. ?
En iyi özelliklere göre
- Reklamları yayınlamaya hazır mısınız? Basis, en yüksek puanlı talep tarafı platformudur (DSP)
- Tüm belgeleri ve medya varlıklarını tek bir yerde saklayın
- Basis Assistant, kampanya notlarını otomatik olarak oluşturur
- Basis işbirliği portalı için e-posta konularını bir kenara bırakın
Temel sınırlamalar
- Raporlar çok özelleştirilebilir değildir
- Bazı müşteriler, kullanıcı deneyiminin takip edilmesinin zor olduğunu söylüyor
Temel fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Temel derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,5/5 (270+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (15+ yorum)
8. Comscore
Comscore, çapraz platform medya planlamasında uzmanlaşmıştır, bu nedenle CTV, sosyal medya, mobil ve arama motorlarında reklam veriyorsanız mutlaka denemelisiniz. Diğer medya planlama yazılımlarından farklı olarak Comscore, film gişe performansını, sosyal medya etkileşimini ve CTV'yi ölçmek için ek özelliklere sahiptir. ?
Comcore'un en iyi özellikleri
- Comscore Campaign Ratings (CCR) ile kampanya performansını kolayca değerlendirin
- Comscore Ad Metrix ile daha iyi reklamlar oluşturun
- Comscore Total Digital ile tüm dijital deneyimleri tek bir görünümde yönetin
- Comscore, davranış, yaşam tarzı verileri, demografik bilgiler ve daha fazlasına göre tüketicileri belirler ve segmentlere ayırır
Comcore sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar Comscore'un fiyat-performans açısından iyi bir değer sunmadığını söylüyor
- Bazıları, veri miktarının çok fazla olduğunu ve veri analizi ve yorumlama için daha iyi bir araca ihtiyaç olduğunu söylüyor
Comcore fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Comcore derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (10+ yorum)
9. Simpli. fi
adında "basit" kelimesi geçse de, Simpli.fi'nin sunduğu hizmetler hiç de basit değildir. Bu sağlam medya planlama aracı, programatik medya, çok kanallı deneyimler ve siyasi, DTC ve perakende reklamlar için özel kampanya ayarları gibi özellikler içerir. ?️
Simpli. fi en iyi özellikler
- Simpli. fi, yerel, mobil ve CTV reklamları için üstün hedefleme ve segmentasyon desteği sunar
- Reklamlarınızın dikkat çekip çekmediğinden emin değil misiniz? Simpli. fi, daha iyi performans için reklamlarınızı değerlendirir
- Tüm sosyal medya içerik takvimlerini merkezileştirin
- Simpli.fi'nin akıllı hedefleme özelliği, reklamlarınızı gören önceki alıcıların sayısını azaltır
Simpli. fi sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar raporların çok basit olduğunu söylüyor
- Diğer kullanıcılar müşteri desteğinin çok iyi olmadığını söylüyor
Simpli. fi fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Simpli. fi puanlar ve yorumlar
- G2: 4,5/5 (115+ yorum)
- Capterra: 5/5 (Bir yorum)
10. SRDS
Standart Fiyat ve Veri Hizmeti (SRDS), Adwanted Group'un medya planlama ve satın alma çözümüdür. Medya stratejinizi bilgilendirmek için etkileyici sayıda veri noktası sunmakla kalmaz, aynı zamanda radyo, kablolu TV, CTV, OOH ve dergiler dahil tüm medya türlerinde uzmanlaşmıştır.
SRDS'nin en iyi özellikleri
- Hangi reklamları seçeceğinizden emin değil misiniz? SRDS tüm reklam seçeneklerini yan yana görüntüler
- Hedef kitle verilerinizi girin, SRDS size en iyi sonuçları elde etmek için en uygun medya karışımını önerecektir
- SRDS, çok kültürlü ve kapsayıcı hedef kitle belirleme konusunda uzmanlaşmıştır
- Takımınız kapasitesinin sınırında çalışıyorsa, kampanyalarınız için özel olarak hazırlanmış verileri elde etmek üzere SRDS takımını işe alın
SRDS sınırlamaları
- Çok fazla yorum yok
- SRDS verileri her zaman güncel değildir
SRDS fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
SRDS derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 3. 2/5 (3 yorum)
- Capterra: N/A
Gerçekten Hepsi Bir Arada Planlama Platformu edinin
Pazarlama kampanyaları birçok hareketli parçadan oluşur. Yaratıcılık, kanal yönetimi ve metrikler, yapmanız gereken işlerden sadece birkaçıdır.
Çoğu pazarlama platformunda işlerinizi takip etmenizi sağlayan araçlar bulunur, ancak çoğu durumda bu araçlar, işleriniz ve iletişimleriniz tek bir yerde entegre değildir.
Ama tahmin edin ne oldu? ClickUp yapar. ?
Proje yönetimi, şablonlar, bir AI yazma aracı, özelleştirilebilir gösterge panelleri ve çok daha fazlasını entegre ediyoruz. ClickUp ile her şeyi tek bir platformda bir araya getirerek zahmetten kurtulabilir ve asıl önemli olan şeye odaklanabilirsiniz: güzel ve ikna edici içerikler oluşturmak.
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