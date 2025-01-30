2025'in En İyi 10 Medya Planlama Aracı (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Ajans, pazarlama takımı, medya sahibi veya yayıncı olun, medya planlarınızda doğru kararlar vermek bir zorunluluktur. Aksi takdirde, yanlış hedef kitleye ulaşma ve fazla harcama riskiyle karşı karşıya kalırsınız. ?

Bu karmaşayı manuel olarak yönetmek yerine, ağır işi medya planlama araçlarına bırakın. Doğru yazılımla, medya satın alımını otomatikleştirebilir, gerçek zamanlı ayarlamaları takip edebilir ve hedef kitlenizin tercihleri hakkında ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz.

Oldukça güzel, değil mi? ?

Excel tablolarını bir kenara bırakın ve medya planlama yazılımının olmazsa olmaz özelliklerini keşfetmek için bize katılın.

Ayrıca, işinizi daha hızlı ve akıllı bir şekilde yapmanıza yardımcı olmak için en sevdiğimiz 10 medya yönetim platformunu da paylaşacağız.

Bir medya planlama aracında nelere dikkat etmelisiniz?

Medya planlama araçları, medya kampanyalarını yönetmekten çok daha fazlasını yapar. Tüm planlama sürecini dönüştürerek her şeyi daha verimli, doğru ve kullanıcı dostu hale getirir. Yine de, her medya aracı aynı değerde değildir. ?

Aşağıdaki gibi değerli özelliklere sahip dijital pazarlama araçlarını aramanızı öneririz:

Kapsamlı medya yönetimi : Bu, vazgeçilmez bir özelliktir. Dijital medya ve sosyal medya platformlarının yanı sıra TV ve basılı yayınlar da dahil olmak üzere geniş bir medya kanalı aralığını yöneten bir araç arayın

Gerçek zamanlı analizler ve metrikler: Günlük veriler, modern ücretli medya dünyasında kullanılamaz. Dijital medya planlama araçları, kampanya performansını izlemek için gerçek zamanlı metrikler sunmalı, böylece hızlı ve veriye dayalı kararlar alabilmelisiniz

Otomasyon ve iş akışı optimizasyonu : Medya planlaması birçok hareketli parçadan oluşur. İşin en tekrarlayan kısımlarını otomatikleştirmeye ne dersiniz? Medya satın alma, teklif talepleri (RFP) ve raporlamayı otomatikleştiren araçları arayın

Kitle yönetimi: Üst düzey medya planlama yazılımı, hedef kitlenizi belirleme ve segmentlere ayırma özellikleriyle birlikte gelir. Özel olarak tasarlanmış bir medya stratejisi oluşturmak için demografik analiz, davranışsal veriler ve psikografik içgörüler sunan araçları arayın

Kullanıcı dostu arayüz: Medya planlama yazılımınızı kullanmak ne kadar kolay olursa, Medya planlama yazılımınızı kullanmak ne kadar kolay olursa, zaman ve paradan o kadar hızlı tasarruf eders iniz. Takım üyelerinin her yerden işbirliği yapmasına ve verilere erişmesine olanak tanıyan esnek bulut tabanlı çözümler arayın

Yararlı entegrasyonlar: Entegrasyonlar planlama sürecini basitleştirmelidir. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformunuz, Entegrasyonlar planlama sürecini basitleştirmelidir. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformunuz, proje yönetimi araçlarınız ve Slack gibi popüler üçüncü taraf uygulamalarla entegre olan medya planlama yazılımlarını arayın

Optimizasyon araçları: Kampanyaları yürütmek bir şey, peki ya mevcut bir kampanyayı yeniden düzenlemek isterseniz? Temel medya planlama araçları, programatik satın alma, harcama tahsisi, hedef kitle belirleme ve daha fazlası için gelişmiş optimizasyon özellikleriyle birlikte gelir

Kampanyaları manuel olarak yönetmekten bıktınız mı? Doğru medya planlama aracı, kampanyalarınızı Kolay Mod'a geçirir. Kolaylaştırılmış bulut tabanlı arayüzler, kapsamlı metrikler ve süreç optimizasyonu ile bu 10 dijital medya planlama aracı sizi hedefinize ulaştıracak. ?

ClickUp'ı keşfederek projelerinizi AI'nın gücü, 15'ten fazla görünüm ve görev otomasyonlarıyla yönetin

Övünmek için söylemiyoruz, ama pazarlama ekipleri ClickUp'ı seviyor. Hepsi bir arada platformumuz, fikir oluşturmadan uygulamaya ve optimizasyona kadar uçtan uca pazarlama süreçlerini destekler.

Artık proje yönetimi çözümünüz, CRM ve Google Dokümanlar arasında geçiş yapmanıza gerek yok — ClickUp ile her şey tek bir yerde. Ayrıca, aradığınızı tam olarak bulamazsanız, entegrasyonlarımız hesabınıza daha da fazla işlevsellik katar. ?️

ClickUp, tüm medya boru hattını Takvim, Liste, Pano ve 10'dan fazla görünümde görselleştirir. Platform, ücretli reklamlardan halkla ilişkiler ve sosyal medyaya kadar her şey için kodsuz veritabanlarına ve sürükle ve bırak proje panolarına sahiptir.

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak %100 özelleştirilebilir gösterge panelleri oluşturun, böylece yalnızca en önemli metrikleri görün. ?

Medya planlaması için, ClickUp içinde kampanya planlarınızı ve içeriğinizi oluşturun. ClickUp Belgeleri ile gerçek zamanlı olarak yıldırım hızında sağlam vaka çalışmaları, e-postalar, bloglar ve reklam metinleri oluşturun. ClickUp AI'yı kullanarak takımınız için bu metinleri yazabilir, düzenleyebilir ve optimize edebilirsiniz.

ClickUp'ın AI fonksiyonları, pazarlama takımlarının vaka çalışması gibi önemli belgeleri hızlı bir şekilde hazırlamasını kolaylaştırır

Belgeler, raporlar veya gösterge panelleri oluşturmak için de uğraşmanıza gerek yok. ClickUp şablonları, daha hızlı ve daha iyi medya planlaması için platforma entegre edilmiş, zaman kazandıran bir kaynaktır.

ClickUp İçerik Yönetimi Şablonunu kopyalayın ve web siteniz, bloglarınız, sosyal medya hesaplarınız ve e-postalarınız dahil olmak üzere birden fazla kanalda kampanyalar planlayın.

Profesyonel ipucu: Şablonun içeriği ve nasıl özelleştirilebileceği hakkında bu yararlı genel bakışı inceleyin.

ClickUp, tüm pazarlama materyallerini ve planlarını tek bir yerde kaydeden ClickUp Medya Listesi Şablonu dahil olmak üzere, çevrimiçi ve çevrimdışı medya planlaması için düzinelerce şablona sahiptir. Ayrıca, ClickUp Pazarlama Planı Şablonunu kullanarak tüm işlerinizi satır satır düzenleyebilir ve bir daha hiçbir kampanya son tarihini kaçırmayabilirsiniz. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp, HubSpot, Salesforce, Intercom, Toggl ve daha birçok popüler araçla entegre olur

Özelleştirilebilir bir gösterge panelinde kampanya performans ölçümlerini görünüm

ClickUp şablonlarını kullanarak dakikalar içinde yapılandırılmış medya planları oluşturun

Yazma konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp AI, size yardımcı olacak en iyi AI yazma araçlarından biridir

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümünde tüm görevleri ve projeleri yönetin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI yalnızca ücretli hesaplarda kullanılabilir, ancak ücretsiz deneme sürümü de mevcuttur

ClickUp tamamen özelleştirilebilir, ancak platformun sunduğu tüm özelliklere aşina olmak biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

2. MediaPlanHQ

via MediaPlanHQ

MediaPlanHQ, tüm pazarlama planlarınızı tek bir yerde tutan bir medya planlama aracıdır. Platform her zaman en güncel raporları ve planları gösterir, böylece yanlış raporları görüntüleme konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. ?

MediaPlanHQ en iyi özellikleri

Yaratıcı takımlara yapılandırılmış brifingleri hızla gönderin

Reklam harcamalarını, malzeme gereksinimlerini ve faturaları izleyin

Satıcılarla mı çalışıyorsunuz? Kalabalık e-posta gelen kutularını atlayın ve taleplerinizi MediaPlanHQ aracılığıyla gönderin

Anahtar paydaşlarla pazarlama içerik takvimleri ve kreatifler üzerinde işbirliği yapın

MediaPlanHQ sınırlamaları

MediaPlanHQ'nun kullanıcı arayüzü biraz karmaşık olabilir

Platformda çok fazla yorum yok

MediaPlanHQ fiyatlandırma

kullanıcı başına aylık 45 $, en az üç kullanıcı

MediaPlanHQ puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: N/A

3. BriefBid

via BriefBid

Uygun fiyatlı bir medya planlama yazılımı mı arıyorsunuz? BriefBid, ajanslar ve markalar için ücretsiz olan farklı bir çözümdür. Dezavantajı ise, BriefBid'in ücretli ortaklarının hizmetlerini tanıtmak için sizinle iletişime geçme olasılığının yüksek olmasıdır. Ancak bu sizin için sorun değilse, kaynakları kısıtlı markalar için sağlam bir medya planlama aracıdır.

BriefBid'in en iyi özellikleri

Yaratıcı hizmetler sağlıyorsanız, BriefBid sizi ajansların ve medya alıcılarının teklif talepleriyle buluşturur

Özel medya akış şemaları oluşturun

Raporları tedarikçi, kanal ve kampanyaya göre ayrıştırın

Zamanlama, taktikler ve metrikleri tek bir görünümde içeren görsel medya planları oluşturun

BriefBid sınırlamaları

Çok fazla yorum yok

Ürün sizseniz, bu gerçekten "ücretsiz" mi?

BriefBid fiyatlandırması

Ücretsiz

BriefBid derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yok

Capterra: N/A

4. Bionic

via Bionic

Bionic Media Planning, ajanslara, reklamverenlere ve reklam satış uzmanlarına hizmet verir. Bu, bu platformun medya planlama sürecindeki hemen hemen tüm paydaşlar için uygun olduğu anlamına gelir. Müşteri odaklı bir hesap planlama aracı istiyorsanız özellikle yararlıdır. Bionic, medya planlamasını ve medya satın almayı kolaylaştırarak çeşitli kullanıcılar için mükemmel bir seçimdir. ?

Bionic en iyi özellikler

Bionic, reklamverenlere performans KPI'larını ve hedeflerini gösteren şeffaf bir medya gösterge paneli sunar

Medya planlama, satın alma ve performans izlemeyi tek bir platformda merkezileştirin

Dijital, TV, radyo, basılı, ev dışı ve diğer medya kanallarını entegre edin

Bionic bulut tabanlıdır, bu sayede hareket halindeyken bile kolayca kurulum ve yönetim yapabilirsiniz

Bionic sınırlamaları

Çok fazla yorum yok

Oldukça pahalıdır

Bionic fiyatlandırma

Aylık: Kullanıcı başına aylık 225 $, en az üç kullanıcı

Yıllık Sözleşme: Kullanıcı başına aylık 195 $, en az üç kullanıcı

Yıllık Ön Ödeme: Kullanıcı başına aylık 175 $, en az üç kullanıcı

Bionic puanları ve yorumları

G2: 5/5 (İki yorum)

Capterra: 4,8/5 (15+ yorum)

5. Nielsen Scarborough

nielsen aracılığıyla

Ünlü pazarlama veri şirketi Nielsen, pazarlama planlama işinde de faaliyet göstermektedir. Scarborough, pazarlamacıların doğru tüketici verilerine olan talebine yanıt niteliğindedir. Bu, gerçek kampanya yürütme veya planlamadan çok tüketici profillerine, tüketim tercihlerine ve içerik trendlerine odaklanan farklı bir tür medya planlama aracıdır. ?

Scarborough'un en iyi özellikleri

Scarborough verilerini kullanarak tüketici davranışlarını daha iyi anlayın

Hedef kitlenizin tercih ettiği platformlardan verileri alın

Niş içgörüler için belirli demografik gruplara ve topluluklara odaklanın

Scarborough, dikkat çeken hedefli mesajlar oluşturmanıza yardımcı olur

Scarborough sınırlamaları

Scarborough hakkında çok fazla yorum yok

Bu daha çok bir veri ve pazar araştırma aracıdır, bu nedenle pazarlama stratejinizi yönetmek için ayrı bir çözüme ihtiyacınız olacaktır

Scarborough fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Scarborough derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yok

Capterra: N/A

6. Quantcast

quantcast aracılığıyla

Quantcast, medya planlama dünyasında tanınmış bir başka isimdir. Çerezsiz reklamcılık ve nicel veriler konusunda uzmanlaşmıştır, bu nedenle takımınız ölçülebilir performans KPI'larına ihtiyaç duyuyorsa, bu platform tam size göre. ?

Quantcast en iyi özellikler

Ücretli bir plana yatırım yapmadan önce platformu deneyimlemek için markanın ücretsiz çözümü Quantcast Measure'ı deneyin

Ara AI, gerçek zamanlı kampanya izleme ve optimizasyonu destekleyen bir AI pazarlama aracıdır

100 milyon kaynaktan veri alın ve kendi birinci taraf verilerinizle zenginleştirin

Özel zengin medya, bağlantılı TV (CTV) reklamları ve daha fazlasını oluşturun

Quantcast sınırlamaları

Bazı kullanıcılar platformun hantal ve yönetiminin zor olduğunu söylüyor

Bazıları ise verilerin çok genel ve uygulanamaz olabileceğini söylüyor

Quantcast fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Quantcast derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 3/5 (15+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (20+ yorum)

7. Temel

via Basis

Basis, programatik reklamcılık, SEO, sosyal medya ve web sitesi verilerini entegre eden bir medya planlama aracıdır. Bununla kalmayıp, platform medya aktivasyonu, çok kanallı stratejiler ve danışmanlık için ek hizmetler de sunar. ?

En iyi özelliklere göre

Reklamları yayınlamaya hazır mısınız? Basis, en yüksek puanlı talep tarafı platformudur (DSP)

Tüm belgeleri ve medya varlıklarını tek bir yerde saklayın

Basis Assistant, kampanya notlarını otomatik olarak oluşturur

Basis işbirliği portalı için e-posta konularını bir kenara bırakın

Temel sınırlamalar

Raporlar çok özelleştirilebilir değildir

Bazı müşteriler, kullanıcı deneyiminin takip edilmesinin zor olduğunu söylüyor

Temel fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Temel derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,5/5 (270+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (15+ yorum)

8. Comscore

comscore aracılığıyla

Comscore, çapraz platform medya planlamasında uzmanlaşmıştır, bu nedenle CTV, sosyal medya, mobil ve arama motorlarında reklam veriyorsanız mutlaka denemelisiniz. Diğer medya planlama yazılımlarından farklı olarak Comscore, film gişe performansını, sosyal medya etkileşimini ve CTV'yi ölçmek için ek özelliklere sahiptir. ?

Comcore'un en iyi özellikleri

Comscore Campaign Ratings (CCR) ile kampanya performansını kolayca değerlendirin

Comscore Ad Metrix ile daha iyi reklamlar oluşturun

Comscore Total Digital ile tüm dijital deneyimleri tek bir görünümde yönetin

Comscore, davranış, yaşam tarzı verileri, demografik bilgiler ve daha fazlasına göre tüketicileri belirler ve segmentlere ayırır

Comcore sınırlamaları

Bazı kullanıcılar Comscore'un fiyat-performans açısından iyi bir değer sunmadığını söylüyor

Bazıları, veri miktarının çok fazla olduğunu ve veri analizi ve yorumlama için daha iyi bir araca ihtiyaç olduğunu söylüyor

Comcore fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Comcore derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (60+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (10+ yorum)

9. Simpli. fi

adında "basit" kelimesi geçse de, Simpli.fi'nin sunduğu hizmetler hiç de basit değildir. Bu sağlam medya planlama aracı, programatik medya, çok kanallı deneyimler ve siyasi, DTC ve perakende reklamlar için özel kampanya ayarları gibi özellikler içerir. ?️

Simpli. fi en iyi özellikler

Simpli. fi, yerel, mobil ve CTV reklamları için üstün hedefleme ve segmentasyon desteği sunar

Reklamlarınızın dikkat çekip çekmediğinden emin değil misiniz? Simpli. fi, daha iyi performans için reklamlarınızı değerlendirir

Tüm sosyal medya içerik takvimlerini merkezileştirin

Simpli.fi'nin akıllı hedefleme özelliği, reklamlarınızı gören önceki alıcıların sayısını azaltır

Simpli. fi sınırlamaları

Bazı kullanıcılar raporların çok basit olduğunu söylüyor

Diğer kullanıcılar müşteri desteğinin çok iyi olmadığını söylüyor

Simpli. fi fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Simpli. fi puanlar ve yorumlar

G2: 4,5/5 (115+ yorum)

Capterra: 5/5 (Bir yorum)

10. SRDS

sRDS aracılığıyla

Standart Fiyat ve Veri Hizmeti (SRDS), Adwanted Group'un medya planlama ve satın alma çözümüdür. Medya stratejinizi bilgilendirmek için etkileyici sayıda veri noktası sunmakla kalmaz, aynı zamanda radyo, kablolu TV, CTV, OOH ve dergiler dahil tüm medya türlerinde uzmanlaşmıştır.

SRDS'nin en iyi özellikleri

Hangi reklamları seçeceğinizden emin değil misiniz? SRDS tüm reklam seçeneklerini yan yana görüntüler

Hedef kitle verilerinizi girin, SRDS size en iyi sonuçları elde etmek için en uygun medya karışımını önerecektir

SRDS, çok kültürlü ve kapsayıcı hedef kitle belirleme konusunda uzmanlaşmıştır

Takımınız kapasitesinin sınırında çalışıyorsa , kampanyalarınız için özel olarak hazırlanmış verileri elde etmek üzere SRDS takımını işe alın

SRDS sınırlamaları

Çok fazla yorum yok

SRDS verileri her zaman güncel değildir

SRDS fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

SRDS derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3. 2/5 (3 yorum)

Capterra: N/A

Gerçekten Hepsi Bir Arada Planlama Platformu edinin

Pazarlama kampanyaları birçok hareketli parçadan oluşur. Yaratıcılık, kanal yönetimi ve metrikler, yapmanız gereken işlerden sadece birkaçıdır.

Çoğu pazarlama platformunda işlerinizi takip etmenizi sağlayan araçlar bulunur, ancak çoğu durumda bu araçlar, işleriniz ve iletişimleriniz tek bir yerde entegre değildir.

Ama tahmin edin ne oldu? ClickUp yapar. ?

Proje yönetimi, şablonlar, bir AI yazma aracı, özelleştirilebilir gösterge panelleri ve çok daha fazlasını entegre ediyoruz. ClickUp ile her şeyi tek bir platformda bir araya getirerek zahmetten kurtulabilir ve asıl önemli olan şeye odaklanabilirsiniz: güzel ve ikna edici içerikler oluşturmak.

Farkı görmek için deneyin. Ücretsiz ClickUp Çalışma Alanınızı şimdi oluşturun — kredi kartı gerekmez.