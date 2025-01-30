2025'te Bakım Talepleri için En İyi 10 İş Siparişi Yazılımı

Bir iş, değer alışverişi ile yürür. Bir ürün veya hizmet aracılığıyla değer yarattığınızda, müşterileriniz bunun karşılığını öder. Bunun günlük hayattaki yansıması ise iş emirleridir.
Müşteri tarafından veya şirket içinde, önleyici veya düzeltici olsun, iş emri taleplerinin verimli bir şekilde işlenmesi, iş döngülerinin sorunsuz olmasını sağlar.
İş emri yazılımı, genellikle hatalara, yinelemelere ve uyumsuzluklara yol açan manuel işleri ortadan kaldırarak iş emirlerini kolayca yönetmenize yardımcı olur. Her an bir denetime maruz kalabilirsiniz; bu nedenle tüm bilgilerin açık bir şekilde kaydedildiğinden, doğru süreçlerin izlendiğinden ve uygun koruyucu önlemlerin alındığından emin olmanız gerekir.
Doğru iş emri yazılımı, gelen ve giden iş emirlerini işleme ve izleme konusunda size yardımcı olarak takım koordinasyonunu ve varlık yönetimini iyileştirir.
2024'ün en iyi 10 iş emri yazılımını listeledik. Bu liste, gelişmiş işlevlerden kullanıcı dostu tasarımlara kadar çeşitli seçenekler içerir ve kuruluşunuzun ihtiyaçlarına en uygun yazılımı bulmanıza yardımcı olacaktır.
İş emri yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
İş emri yazılımı seçerken, bakım yönetimini kolaylaştıran ve operasyonel verimliliği artıran özellikleri göz önünde bulundurun. Aşağıda, dikkat etmeniz gereken önemli hususlar yer almaktadır:
- Kullanıcı dostu arayüz: Yazılım, basit gösterge panelleri ve sezgisel bir akışa sahip olmalı, böylece gezinmeyi kolaylaştırmalıdır
- Kapsamlı bakım yönetimi: Bakım taleplerinin, planlamanın ve yürütmenin ayrıntılı izlenmesini destekleyen otomatik bakım planlama ve gerçek zamanlı durum güncellemeleri gibi özellikleri arayın
- Gerçek zamanlı iletişim araçları: Uygulama içi mesajlaşma ve yazılım içindeki bildirim uyarıları gibi iletişim kanalları, takım üyeleri arasındaki koordinasyonu artıracaktır
- Mobil erişilebilirlik: Push bildirimleri ve mobil uyumlu tasarım gibi mobil cihazlara uygun özellikler, uzaktan erişim ve güncelleme imkanı sunar
- Raporlama ve analiz: Arıza süresi izleme ve maliyet analizi gibi bakım faaliyetleri ve bunların etkileri hakkında içgörüler, sürekli iyileştirme için çok önemlidir
- Özelleştirilebilir iş akışları: Görev önceliklendirme kurallarını ayarlama veya talep formlarını özelleştirme gibi özel operasyonel süreçlerinize göre yazılımı uyarlama yeteneği
- Ölçeklenebilirlik: Yazılımın artan iş yükünü ve çoklu konum yönetimi ve gelişmiş kullanıcı rolü özelleştirme gibi ek özellikleri desteklediğinden emin olun
- Maliyet etkinliği: Fiyatlandırma yapısının bütçenize uygun olduğundan ve paranızın karşılığını verdiğinden emin olun
2024'te Kullanılacak En İyi 10 İş Siparişi Yazılımı
En iyi 10 iş emri yazılımı çözümünün bir listesini derledik. Bu araçların tasarımı, süreçleri kolaylaştırmaya ve takım koordinasyonunu geliştirmeye yardımcı olarak etkili bakım yönetimi sağlar.
1. ClickUp
ClickUp, popüler bir hepsi bir arada proje yönetimi yazılımıdır. Bir kuruluşun projeleri yönetmek ve bakım takımlarının işbirliği yapmasına yardımcı olmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahiptir.
ClickUp'ın Form Görünümü özelliği, iş emri taleplerini yönetmek için idealdir. Sunduğu 360 derece görünüm ile iş emirlerini yönetebilir ve ayrıntılı bilgileri zahmetsizce toplayabilirsiniz. Yanıtları yakalar ve işi doğru zamanda doğru takıma anında yönlendirir.
Form Görünümü özelliği, bakım talepleri için gerekli olan belirli, ilgili verileri veya bilgileri yakalamak için özel formlar oluşturmanıza yardımcı olur.
Bakım yöneticileri, veri türlerini kategorize etmek ve düzenlemek için özel alanlarla formları özelleştirebilir. Sipariş iyileştirmeleri, bakım talepleri ve hizmet talepleri için hizmet geri bildirimlerini alırlar.
Form Görünümü, form yanıtlarından otomatik olarak izlenebilir görevler oluşturma işlevselliği ile öne çıkar. Bu, bir iş emri talebindeki tüm bilgileri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürür.
Otomasyon özelliği, tüm iletişim ve verileri tek bir platformda düzenlerken proaktif olarak zaman kazandırır.
Deneyimli kullanıcılar için ClickUp Form Görünümü, koşullu mantık kullanarak ilgili verileri yakalama esnekliği sunar. Formlar, yanıtlara göre dinamik olarak güncellenir ve böylece ilgili bilgileri daha iyi yakalar.
Form Görünümü özelliğinde takılırsanız veya karmaşık bir şey bulursanız, ClickUp'ın iş talebi formu şablonu kullanışlıdır . İş talebi formu şablonunu kullanmak, e-posta taleplerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmanıza, kaynakları iyi yönetmenize ve çeşitli projelerin ilerlemesini kolayca izlemenize yardımcı olur.
Bu sipariş formu şablonları, potansiyel işleri almak, görevleri onaylamadan önce gereksinimleri toplamak ve işi baştan sona izlemek için bir form kullanmanıza yardımcı olur.
ClickUp özellikleri
- ClickUp AI : Üretken AI'yı kullanarak görevler oluşturun, e-postalar yazın, notları özetleyin ve hatırlatıcılar ayarlayarak müşteri proje yönetimini geliştirin
- Çevik proje yönetimi : Çeşitli projelere uygun çevik proje yönetimi özelliklerinden yararlanın
- Belgeler : İşbirliğine dayalı belge oluşturma ve yönetimi için yapay zeka destekli Google Dokümanlar stilinden yararlanın
- Çok yönlü görünümler : Liste, Box, Takvim, Pano, Gantt, Zihin Haritası, İş Yükü ve Etkinlik Görünümleri dahil olmak üzere proje ilerlemesini görüntülemek için 15'ten fazla yönteme erişin
- Kodsuz seçenekler: Özel alanlar ve gösterge panelleri ile kapsamlı özelleştirme seçeneklerini kullanarak çeşitli iş akışlarına ve iş modellerine uyum sağlayın
- Gerçek zamanlı raporlar : Projelere ve görevlere kapsamlı bir genel bakış için özel gösterge panelleriyle gelişmiş raporlama özelliklerini kullanın
- İşbirliği : Sohbet görünümü, belge düzenleme ve e-posta entegrasyonu gibi özelliklerle takım işbirliği ve iletişimi gerçekleştirin
- Zaman takibi : Faturalandırılabilir saatleri işaretleme ve izlenen zamanı ayarlama seçenekleri dahil olmak üzere esnek zaman takibi özelliklerinden yararlanın
- Mobil uygulama : Tamamen duyarlı bir mobil uygulama ile görevleri ve projeleri hareket halindeyken yönetin
ClickUp sınırlamaları
- Ücretsiz plan sınırlı depolama kapasitesi sunar
- Daha yüksek seviyeli premium planlar küçük işletmeler için pahalıdır
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. MaintainX
MaintainX, bakım görevlerinde iş akışının tamamlanmasını ve takım iletişiminin geliştirilmesini sağlayan web tabanlı bir iş emri, bakım ve CMMS yazılımıdır.
Masaüstü ve mobil cihazlardan kolayca erişilebilir olması, üretim, tesis yönetimi ve konaklama sektörleri için pratik bir seçenek haline getirir.
MaintainX'in en iyi özellikleri
- Kolay gezinme için temiz bir kullanıcı arayüzü deneyimleyin
- Mobil uygulama ile her şeyi hareket halindeyken yönetin
- Ekli fotoğraflarla iş siparişleri oluşturun ve yönetin
- Kullanıcı girdilerine uyum sağlayan dinamik SOP'ler edinin
- Takım iletişiminin iyileştirilmesi için yerleşik sohbet özelliğini kullanın
MaintainX sınırlamaları
- IoT sensör entegrasyonları gibi gelişmiş özellikler yalnızca kurumsal planlarda mevcuttur
- Belirli sistemler veya cihazlarla uyumluluk sorunları
MaintainX fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 16 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
MaintainX puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (500'den fazla yorum)
3. BlueFolder
BlueFolder, kolay kurulumu ve özelleştirilebilirliği ile tanınan kapsamlı bir saha hizmetleri yönetim yazılımıdır.
İş emri izlemeden müşteri etkileşimine kadar kullanıcı dostu özellikler sayesinde servis bakım işlemlerini optimize eder.
BlueFolder'ın en iyi özellikleri
- Görevler ve günlükler dahil olmak üzere iş siparişlerini baştan sona izleyin
- Takımların iş geri dönüş programlarını senkronize edin ve Outlook ve Google Takvim ile gönderin
- Varlıkları yönetin, hizmet geçmişini izleyin ve fotoğraf ekleyin
- İş emri başına birden fazla atamayı destekleyin
- Tekrarlayan görevler için yinelenen işler ayarlayın
- Akıllı telefonlarda ve tabletlerde müşteri onay iş akışları oluşturun
BlueFolder sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar için potansiyel öğrenme eğrisi
- Mevcut sistemlerle veya belirli iş gereksinimleriyle uyumluluk değişiklik gösterebilir
BlueFolder fiyatlandırması
- Avantaj: Aylık 100 $'dan başlayan fiyatlarla
- Pro Plus: Aylık 210 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Aylık 440 $'dan başlayan fiyatlarla
BlueFolder puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (25+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (60'tan fazla yorum)
4. UpKeep
UpKeep'in iş emri yazılımı, bakım iş emirlerini yönetmek için eksiksiz bir çözüm sunar. Bakım programlarını düzenlemeye yardımcı olur ve iş akışı optimizasyonunu basitleştirerek verimliliği artırır.
Yazılım, kullanıcıların iş emirlerini doğrudan akıllı telefonlardan yönetmelerine ve görevleri yerinde kolayca halletmelerine olanak tanır.
UpKeep'in en iyi özellikleri
- Bakım iş siparişlerinin oluşturulmasını, değerlendirilmesini, önceliklendirilmesini ve ölçülmesini kolaylaştırın
- Teknisyen, konum ve öncelik gibi kriterlere göre iş siparişlerini atayın ve filtreleyin
- Çözüm sürelerini kısaltın, veri toplama ve raporlamayı otomatikleştirin
- Hareket halindeyken iş siparişlerini yönetmek için mobil uyumlu özellikler
UpKeep sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar için potansiyel öğrenme eğrisi
- Mevcut sistemlerle veya belirli iş ihtiyaçlarıyla uyumluluk, ek özelleştirme veya entegrasyon çabaları gerektirir
UpKeep fiyatlandırması
- Lite: Temel sipariş yönetimi için aylık 20 $
- Başlangıç: Aylık 45 $, envanter yönetimi dahil
- Profesyonel: Aylık 75 $, gelişmiş analizler dahil
- İş +: Özel fiyatlandırma
UpKeep puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1300+ yorum)
5. Fracttal
Fracttal One, Fracttal'ın iş emri yönetim yazılımı, bakım görevlerini ve iş emirlerini planlamak, belgelemek, izlemek ve tamamlamak için bir çözümdür.
Android ve iOS gibi başlıca işletim sistemlerinde kullanılabilen, mobil cihazlara öncelik veren bir çözümdür. Kullanıcı dostu iş emri yönetimi ve maksimum kaynak kullanımı için duyarlı tasarımıyla dikkat çeker.
Fracttal'ın en iyi özellikleri
- Belirli konumlara göre bakım planları oluşturun, görevleri ve varlıkları atayın
- Görevlerin ve iş siparişlerinin daha iyi izlenmesi için yönetim süreçlerini dijitalleştirin
- Diğer yazılımlarla güvenli entegrasyonları destekleyin
- Herhangi bir cihazdan operasyon ve karar verme için mobil erişilebilirliği etkinleştirin
Fracttal sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, bir sayacın tahmini ortalama değerini hesaplama yönteminin yetersiz olduğunu düşünmektedir
- Görevler için duraklatma fonksiyonu yoktur ve duraklatma durumunda bunun nedeni belirtilmez
Fracttal fiyatlandırma
- Topluluk: Ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 229 $, yıllık fatura veya yıllık 2.748 $
- Pro plan: Aylık 539 $, yıllık fatura veya yıllık 6.468
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Fracttal puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (390+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (850+ yorum)
6. Connecteam
Connecteam, işgücü yönetimini kolaylaştıran bir çalışan ve iş emri yönetim yazılımıdır. Planlama, iletişim ve çalışanların gelişimini basitleştirir.
Connecteam, takım verimliliğini ve bağlılığını artırmaya yönelik çalışan odaklı araçlarıyla tanınır. Platformun kapsamlı özellikleri, günlük operasyonların sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar ve iş gücünüzün gelişimine yardımcı olur.
Connecteam'in en iyi özellikleri
- Programlar oluşturun, çalışma saatlerini izleyin ve bordro sistemleriyle kolayca entegre edin
- Gerçek zamanlı iş yönetimi ve saha raporları için özel formlar ve kontrol listeleri oluşturun
- İş sohbeti, anketler ve etkinlik yöneticisi dahil olmak üzere çalışanları birbirine bağlamak için birden fazla araç edinin
- Motivasyonu yüksek bir iş gücü oluşturmak için işe alım, eğitim ve çalışanların takdirini kolaylaştırın
Connecteam sınırlamaları
- Bazı gelişmiş özellikler daha üst düzey planlar gerektirir
- Mevcut sistemlerle veya belirli iş gereksinimleriyle uyumluluk değerlendirilmelidir
Connecteam fiyatlandırması
- Küçük İşletme Planı: Ücretsiz
- Temel: 29 $/ay
- Gelişmiş: 49 $/ay
- Uzman: 99 $/ay
Connecteam puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)
7. FMX
FMX'in bakım iş emri yazılımı, teknisyenlere verimli saha operasyonları için gerekli araçları sağlar.
Yazılım, görev yönetimi, sözleşme yönetimi ve koordinasyonu geliştirerek zamanında tamamlanmasını ve etkili takım iletişimi sağlar. Özel entegrasyon hizmetleri sunarken çeşitli yazılım sistemleriyle entegre olabilme özelliği, onu değerli bir iş siparişi yazılımı haline getirir.
FMX'in en iyi özellikleri
- Önemli ayrıntıları kaydetmek için talep formları oluşturun ve düzenleyin
- Mobil cihazlardan FMX ürününün tamamına erişin
- Otomatik yönlendirme ile iş emri süreçlerini kolaylaştırın
- Envanteri etkin bir şekilde yönetin ve izleyin
- QR kod etiketleme ile bilgilere kolay erişim için ekipmanlara barkod ekleyin
- Raporlama gösterge panelleri kullanarak performans ölçümlerine ilişkin içgörüler için gerçek zamanlı raporlar oluşturun
FMX sınırlamaları
- Açılır alanlarda ara sıra gecikmeler
- Denetimler, başarısız denetimler için otomatik olarak iş siparişleri oluşturmaz
FMX fiyatlandırması
Özel fiyatlandırma
FMX puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (4+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
8. ManagerPlus
ManagerPlus iş emri yazılımı, iş emirlerini oluşturmak, atamak, izlemek ve saklamak için merkezi bir platform aracılığıyla bilgisayarlı bakım yönetim sistemi süreçlerini basitleştirir.
Bulut tabanlı erişim özelliği ile bakım yöneticileri, operatörler ve teknisyenlerin mobil uygulamalar kullanarak bağlı cihazlardan önemli verileri alabilmelerini sağlar.
Yazılım ayrıca envanter yönetimi özelliklerine sahiptir, iş siparişleri için gerekli parçaları izler ve bakım programlarını optimize eder.
ManagerPlus'ın en iyi özellikleri
- Arızaları önlemek ve iş emri maliyetlerini izlemek için kritik ve önleyici bakım işlerini planlayın
- Özel iş emri şablonlarıyla bakım bilgilerini güvenli bir şekilde paylaşın
- Süreçleri otomatikleştirip merkezileştirerek tedarikçi iş emri yönetim sistemini basitleştirin
- Bulut tabanlı gerçek zamanlı veri erişimi ile daha iyi yatırım getirisi için varlıkları optimize edin
ManagerPlus sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar yazılımın gezinmesinin zor olduğunu düşünüyor
- Belirli bilgileri almak için özel raporlar oluşturmada esneklik eksikliği
- Kesinti raporlarının olmaması
ManagerPlus fiyatlandırması
- Lightning Plus: Kullanıcı başına aylık 85 $
- Lightning Experience: Kullanıcı başına aylık 125 $
ManagerPlus puanları ve yorumları
- G2: 3,4/5 (9+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)
9. Wrike
Wrike, kullanıcıların projeleri, son teslim tarihlerini, iş programlarını ve çeşitli iş akışı süreçlerini yönetmelerine ve izlemelerine destek olan bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) proje yönetimi aracıdır.
Dikey yaklaşımıyla öne çıkan bu araç, özel fonksiyonlar için tasarlanmış olup rakiplerine göre daha kapsamlı bir deneyim sunar.
Wrike'ın en iyi özellikleri
- Çeşitli uygulamalarla 400'den fazla entegrasyon elde edin
- Gantt grafikleri ve Kanban panoları gibi çoklu görünüm seçeneklerini görün
- Enterprise ve Pinnacle planları için gelişmiş raporlama özelliklerini kullanın
- Proje ilerlemesini izlemek için esnek zaman çizelgelerinden yararlanın
- Sorun izleme özelliklerini keşfedin
Wrike sınırlamaları
- Gelişmiş güvenlik özellikleri yalnızca Enterprise planında sunulmaktadır
- Wrike'ın rakiplerine kıyasla daha pahalıdır
Wrike fiyatlandırması
- Ücretsiz: Sınırsız kullanıcı ve proje, 2 GB depolama alanı
- Takım: Küçük takımlar için kullanıcı başına aylık 9,80 $
- İş: Gelişmiş araçlar için kullanıcı başına aylık 24,80 $
- Enterprise: Gelişmiş güvenlik ve ölçeklenebilirlik için özel fiyatlandırma
- Pinnacle: Tüm özelliklere erişim için özel fiyatlandırma
Wrike puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (3500+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (2500+ yorum)
10. EZOfficeInventory
EZOfficeInventory, her boyuttaki şirket için uygun, bulut tabanlı bir iş emri, varlık ve bakım yönetimi çözümü sunan bir yazılımdır.
Konumlar arasında öğeleri izleme, mobil cihazlar üzerinden barkod tarama, optimize edilmiş stok seviyesi yönetimi ve kapsamlı kullanıcı ve tedarikçi yönetimi gibi özellikler sunar. GPS izleme özelliği, varlık konumlarını izlemek için idealdir.
EZOfficeInventory'nin en iyi özellikleri
- Tüm lisanslarınızı tek bir konumdan izleyin
- Bulut tabanlı, çoklu kullanıcı erişimini deneyimleyin
- Varlık etiketleri tasarlayın ve yazdırın, barkodları, QR kodlarını ve RFID etiketlerini destekleyin
EZOfficeInventory sınırlamaları
- Belirli anahtar özelliklerde ödeme duvarları
- Hatalı mobil uygulama
EZOfficeInventory fiyatlandırması
- Temel: Aylık 35 $
- Gelişmiş: 45 $/ay
- Premium: 55 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
EZOfficeInventory puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (190+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1400+ yorum)
Daha Akıllı İş Siparişi ve Bakım Yönetimi için Yolunuz
2024'ün en iyi iş emri yazılımlarını gördünüz ve doğru araç, bakım taleplerini yönetme şeklinizi değiştirebilir. Bu sadece işleri daha hızlı halletmekle ilgili değil; akıllı yönetim, net iletişim ve bir adım önde olmakla ilgili.
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