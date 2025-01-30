2025'te Bakım Talepleri için En İyi 10 İş Siparişi Yazılımı

Bir iş, değer alışverişi ile yürür. Bir ürün veya hizmet aracılığıyla değer yarattığınızda, müşterileriniz bunun karşılığını öder. Bunun günlük hayattaki yansıması ise iş emirleridir.

Müşteri tarafından veya şirket içinde, önleyici veya düzeltici olsun, iş emri taleplerinin verimli bir şekilde işlenmesi, iş döngülerinin sorunsuz olmasını sağlar.

İş emri yazılımı, genellikle hatalara, yinelemelere ve uyumsuzluklara yol açan manuel işleri ortadan kaldırarak iş emirlerini kolayca yönetmenize yardımcı olur. Her an bir denetime maruz kalabilirsiniz; bu nedenle tüm bilgilerin açık bir şekilde kaydedildiğinden, doğru süreçlerin izlendiğinden ve uygun koruyucu önlemlerin alındığından emin olmanız gerekir.

Doğru iş emri yazılımı, gelen ve giden iş emirlerini işleme ve izleme konusunda size yardımcı olarak takım koordinasyonunu ve varlık yönetimini iyileştirir.

2024'ün en iyi 10 iş emri yazılımını listeledik. Bu liste, gelişmiş işlevlerden kullanıcı dostu tasarımlara kadar çeşitli seçenekler içerir ve kuruluşunuzun ihtiyaçlarına en uygun yazılımı bulmanıza yardımcı olacaktır.

İş emri yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

İş emri yazılımı seçerken, bakım yönetimini kolaylaştıran ve operasyonel verimliliği artıran özellikleri göz önünde bulundurun. Aşağıda, dikkat etmeniz gereken önemli hususlar yer almaktadır:

Kullanıcı dostu arayüz: Yazılım, basit gösterge panelleri ve sezgisel bir akışa sahip olmalı, böylece gezinmeyi kolaylaştırmalıdır

Kapsamlı bakım yönetimi: Bakım taleplerinin, planlamanın ve yürütmenin ayrıntılı izlenmesini destekleyen otomatik bakım planlama ve gerçek zamanlı durum güncellemeleri gibi özellikleri arayın

Gerçek zamanlı iletişim araçları: Uygulama içi mesajlaşma ve yazılım içindeki bildirim uyarıları gibi iletişim kanalları, takım üyeleri arasındaki koordinasyonu artıracaktır

Mobil erişilebilirlik: Push bildirimleri ve mobil uyumlu tasarım gibi mobil cihazlara uygun özellikler, uzaktan erişim ve güncelleme imkanı sunar

Raporlama ve analiz: Arıza süresi izleme ve maliyet analizi gibi bakım faaliyetleri ve bunların etkileri hakkında içgörüler, sürekli iyileştirme için çok önemlidir

Özelleştirilebilir iş akışları: Görev önceliklendirme kurallarını ayarlama veya talep formlarını özelleştirme gibi özel operasyonel süreçlerinize göre yazılımı uyarlama yeteneği

Ölçeklenebilirlik: Yazılımın artan iş yükünü ve çoklu konum yönetimi ve gelişmiş kullanıcı rolü özelleştirme gibi ek özellikleri desteklediğinden emin olun

Maliyet etkinliği: Fiyatlandırma yapısının bütçenize uygun olduğundan ve paranızın karşılığını verdiğinden emin olun

2024'te Kullanılacak En İyi 10 İş Siparişi Yazılımı

En iyi 10 iş emri yazılımı çözümünün bir listesini derledik. Bu araçların tasarımı, süreçleri kolaylaştırmaya ve takım koordinasyonunu geliştirmeye yardımcı olarak etkili bakım yönetimi sağlar.

1. ClickUp

ClickUp, popüler bir hepsi bir arada proje yönetimi yazılımıdır. Bir kuruluşun projeleri yönetmek ve bakım takımlarının işbirliği yapmasına yardımcı olmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahiptir.

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'taki 15'ten fazla görünümü inceleyin

ClickUp'ın Form Görünümü özelliği, iş emri taleplerini yönetmek için idealdir. Sunduğu 360 derece görünüm ile iş emirlerini yönetebilir ve ayrıntılı bilgileri zahmetsizce toplayabilirsiniz. Yanıtları yakalar ve işi doğru zamanda doğru takıma anında yönlendirir.

ClickUp 3.0'da sürükle ve bırak özelliği ile alanlar ekleyip koşullu mantık ekleyerek daha iyi geri bildirimler toplamak için ayrıntılı formlar oluşturun

Form Görünümü özelliği, bakım talepleri için gerekli olan belirli, ilgili verileri veya bilgileri yakalamak için özel formlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Bakım yöneticileri, veri türlerini kategorize etmek ve düzenlemek için özel alanlarla formları özelleştirebilir. Sipariş iyileştirmeleri, bakım talepleri ve hizmet talepleri için hizmet geri bildirimlerini alırlar.

Form Görünümü, form yanıtlarından otomatik olarak izlenebilir görevler oluşturma işlevselliği ile öne çıkar. Bu, bir iş emri talebindeki tüm bilgileri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürür.

Otomasyon özelliği, tüm iletişim ve verileri tek bir platformda düzenlerken proaktif olarak zaman kazandırır.

ClickUp ile görev otomasyonlarınızı özelleştirin

Deneyimli kullanıcılar için ClickUp Form Görünümü, koşullu mantık kullanarak ilgili verileri yakalama esnekliği sunar. Formlar, yanıtlara göre dinamik olarak güncellenir ve böylece ilgili bilgileri daha iyi yakalar.

Form Görünümü özelliğinde takılırsanız veya karmaşık bir şey bulursanız, ClickUp'ın iş talebi formu şablonu kullanışlıdır . İş talebi formu şablonunu kullanmak, e-posta taleplerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmanıza, kaynakları iyi yönetmenize ve çeşitli projelerin ilerlemesini kolayca izlemenize yardımcı olur.

ClickUp Formlarında Koşullu Mantık Ürün Geri Bildirimi Örneği

Bu sipariş formu şablonları, potansiyel işleri almak, görevleri onaylamadan önce gereksinimleri toplamak ve işi baştan sona izlemek için bir form kullanmanıza yardımcı olur.

ClickUp özellikleri

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın, metinleri özetleyin ve düzeltin, e-posta yanıtları oluşturun ve daha fazlasını yapın

: Üretken AI'yı kullanarak görevler oluşturun, e-postalar yazın, notları özetleyin ve hatırlatıcılar ayarlayarak ClickUp AI: Üretken AI'yı kullanarak görevler oluşturun, e-postalar yazın, notları özetleyin ve hatırlatıcılar ayarlayarak müşteri proje yönetimini geliştirin

: Çeşitli projelere uygun çevik proje yönetimi özelliklerinden yararlanın Çevik proje yönetimi: Çeşitli projelere uygun çevik proje yönetimi özelliklerinden yararlanın

: Belgeler İşbirliğine dayalı belge oluşturma ve yönetimi için yapay zeka destekli Google Dokümanlar stilinden yararlanın

: Liste, Box, Takvim, Pano, Gantt, Zihin Haritası, İş Yükü ve Etkinlik Görünümleri dahil olmak üzere proje ilerlemesini görüntülemek için 15'ten fazla yönteme erişin Çok yönlü görünümler: Liste, Box, Takvim, Pano, Gantt, Zihin Haritası, İş Yükü ve Etkinlik Görünümleri dahil olmak üzere proje ilerlemesini görüntülemek için 15'ten fazla yönteme erişin

Kodsuz seçenekler: Özel alanlar ve gösterge panelleri ile kapsamlı özelleştirme seçeneklerini kullanarak çeşitli iş akışlarına ve iş modellerine uyum sağlayın

: Projelere ve görevlere kapsamlı bir genel bakış için özel gösterge panelleriyle gelişmiş raporlama özelliklerini kullanın Gerçek zamanlı raporlar: Projelere ve görevlere kapsamlı bir genel bakış için özel gösterge panelleriyle gelişmiş raporlama özelliklerini kullanın

: Sohbet görünümü, belge düzenleme ve e-posta entegrasyonu gibi özelliklerle takım işbirliği ve iletişimi gerçekleştirin İşbirliği: Sohbet görünümü, belge düzenleme ve e-posta entegrasyonu gibi özelliklerle takım işbirliği ve iletişimi gerçekleştirin

: Faturalandırılabilir saatleri işaretleme ve izlenen zamanı ayarlama seçenekleri dahil olmak üzere esnek zaman takibi özelliklerinden yararlanın Zaman takibi: Faturalandırılabilir saatleri işaretleme ve izlenen zamanı ayarlama seçenekleri dahil olmak üzere esnek zaman takibi özelliklerinden yararlanın

: Tamamen duyarlı bir mobil uygulama ile görevleri ve projeleri hareket halindeyken yönetin Mobil uygulama: Tamamen duyarlı bir mobil uygulama ile görevleri ve projeleri hareket halindeyken yönetin

ClickUp sınırlamaları

Ücretsiz plan sınırlı depolama kapasitesi sunar

Daha yüksek seviyeli premium planlar küçük işletmeler için pahalıdır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. MaintainX

via MaintainX

MaintainX, bakım görevlerinde iş akışının tamamlanmasını ve takım iletişiminin geliştirilmesini sağlayan web tabanlı bir iş emri, bakım ve CMMS yazılımıdır.

Masaüstü ve mobil cihazlardan kolayca erişilebilir olması, üretim, tesis yönetimi ve konaklama sektörleri için pratik bir seçenek haline getirir.

MaintainX'in en iyi özellikleri

Kolay gezinme için temiz bir kullanıcı arayüzü deneyimleyin

Mobil uygulama ile her şeyi hareket halindeyken yönetin

Ekli fotoğraflarla iş siparişleri oluşturun ve yönetin

Kullanıcı girdilerine uyum sağlayan dinamik SOP'ler edinin

Takım iletişiminin iyileştirilmesi için yerleşik sohbet özelliğini kullanın

MaintainX sınırlamaları

IoT sensör entegrasyonları gibi gelişmiş özellikler yalnızca kurumsal planlarda mevcuttur

Belirli sistemler veya cihazlarla uyumluluk sorunları

MaintainX fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 16 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

MaintainX puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

3. BlueFolder

bluefolder aracılığıyla

BlueFolder, kolay kurulumu ve özelleştirilebilirliği ile tanınan kapsamlı bir saha hizmetleri yönetim yazılımıdır.

İş emri izlemeden müşteri etkileşimine kadar kullanıcı dostu özellikler sayesinde servis bakım işlemlerini optimize eder.

BlueFolder'ın en iyi özellikleri

Görevler ve günlükler dahil olmak üzere iş siparişlerini baştan sona izleyin

Takımların iş geri dönüş programlarını senkronize edin ve Outlook ve Google Takvim ile gönderin

Varlıkları yönetin, hizmet geçmişini izleyin ve fotoğraf ekleyin

İş emri başına birden fazla atamayı destekleyin

Tekrarlayan görevler için yinelenen işler ayarlayın

Akıllı telefonlarda ve tabletlerde müşteri onay iş akışları oluşturun

BlueFolder sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için potansiyel öğrenme eğrisi

Mevcut sistemlerle veya belirli iş gereksinimleriyle uyumluluk değişiklik gösterebilir

BlueFolder fiyatlandırması

Avantaj: Aylık 100 $'dan başlayan fiyatlarla

Pro Plus: Aylık 210 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Aylık 440 $'dan başlayan fiyatlarla

BlueFolder puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (25+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (60'tan fazla yorum)

4. UpKeep

upkeep Gösterge Paneli aracılığıyla

UpKeep'in iş emri yazılımı, bakım iş emirlerini yönetmek için eksiksiz bir çözüm sunar. Bakım programlarını düzenlemeye yardımcı olur ve iş akışı optimizasyonunu basitleştirerek verimliliği artırır.

Yazılım, kullanıcıların iş emirlerini doğrudan akıllı telefonlardan yönetmelerine ve görevleri yerinde kolayca halletmelerine olanak tanır.

UpKeep'in en iyi özellikleri

Bakım iş siparişlerinin oluşturulmasını, değerlendirilmesini, önceliklendirilmesini ve ölçülmesini kolaylaştırın

Teknisyen, konum ve öncelik gibi kriterlere göre iş siparişlerini atayın ve filtreleyin

Çözüm sürelerini kısaltın, veri toplama ve raporlamayı otomatikleştirin

Hareket halindeyken iş siparişlerini yönetmek için mobil uyumlu özellikler

UpKeep sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için potansiyel öğrenme eğrisi

Mevcut sistemlerle veya belirli iş ihtiyaçlarıyla uyumluluk, ek özelleştirme veya entegrasyon çabaları gerektirir

UpKeep fiyatlandırması

Lite: Temel sipariş yönetimi için aylık 20 $

Başlangıç: Aylık 45 $, envanter yönetimi dahil

Profesyonel: Aylık 75 $, gelişmiş analizler dahil

İş +: Özel fiyatlandırma

UpKeep puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1300+ yorum)

5. Fracttal

fracttal aracılığıyla

Fracttal One, Fracttal'ın iş emri yönetim yazılımı, bakım görevlerini ve iş emirlerini planlamak, belgelemek, izlemek ve tamamlamak için bir çözümdür.

Android ve iOS gibi başlıca işletim sistemlerinde kullanılabilen, mobil cihazlara öncelik veren bir çözümdür. Kullanıcı dostu iş emri yönetimi ve maksimum kaynak kullanımı için duyarlı tasarımıyla dikkat çeker.

Fracttal'ın en iyi özellikleri

Belirli konumlara göre bakım planları oluşturun, görevleri ve varlıkları atayın

Görevlerin ve iş siparişlerinin daha iyi izlenmesi için yönetim süreçlerini dijitalleştirin

Diğer yazılımlarla güvenli entegrasyonları destekleyin

Herhangi bir cihazdan operasyon ve karar verme için mobil erişilebilirliği etkinleştirin

Fracttal sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, bir sayacın tahmini ortalama değerini hesaplama yönteminin yetersiz olduğunu düşünmektedir

Görevler için duraklatma fonksiyonu yoktur ve duraklatma durumunda bunun nedeni belirtilmez

Fracttal fiyatlandırma

Topluluk: Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 229 $, yıllık fatura veya yıllık 2.748 $

Pro plan: Aylık 539 $, yıllık fatura veya yıllık 6.468

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Fracttal puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (390+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (850+ yorum)

6. Connecteam

connecteam aracılığıyla

Connecteam, işgücü yönetimini kolaylaştıran bir çalışan ve iş emri yönetim yazılımıdır. Planlama, iletişim ve çalışanların gelişimini basitleştirir.

Connecteam, takım verimliliğini ve bağlılığını artırmaya yönelik çalışan odaklı araçlarıyla tanınır. Platformun kapsamlı özellikleri, günlük operasyonların sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar ve iş gücünüzün gelişimine yardımcı olur.

Connecteam'in en iyi özellikleri

Programlar oluşturun, çalışma saatlerini izleyin ve bordro sistemleriyle kolayca entegre edin

Gerçek zamanlı iş yönetimi ve saha raporları için özel formlar ve kontrol listeleri oluşturun

İş sohbeti, anketler ve etkinlik yöneticisi dahil olmak üzere çalışanları birbirine bağlamak için birden fazla araç edinin

Motivasyonu yüksek bir iş gücü oluşturmak için işe alım, eğitim ve çalışanların takdirini kolaylaştırın

Connecteam sınırlamaları

Bazı gelişmiş özellikler daha üst düzey planlar gerektirir

Mevcut sistemlerle veya belirli iş gereksinimleriyle uyumluluk değerlendirilmelidir

Connecteam fiyatlandırması

Küçük İşletme Planı: Ücretsiz

Temel: 29 $/ay

Gelişmiş: 49 $/ay

Uzman: 99 $/ay

Connecteam puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

7. FMX

fMX aracılığıyla

FMX'in bakım iş emri yazılımı, teknisyenlere verimli saha operasyonları için gerekli araçları sağlar.

Yazılım, görev yönetimi, sözleşme yönetimi ve koordinasyonu geliştirerek zamanında tamamlanmasını ve etkili takım iletişimi sağlar. Özel entegrasyon hizmetleri sunarken çeşitli yazılım sistemleriyle entegre olabilme özelliği, onu değerli bir iş siparişi yazılımı haline getirir.

FMX'in en iyi özellikleri

Önemli ayrıntıları kaydetmek için talep formları oluşturun ve düzenleyin

Mobil cihazlardan FMX ürününün tamamına erişin

Otomatik yönlendirme ile iş emri süreçlerini kolaylaştırın

Envanteri etkin bir şekilde yönetin ve izleyin

QR kod etiketleme ile bilgilere kolay erişim için ekipmanlara barkod ekleyin

Raporlama gösterge panelleri kullanarak performans ölçümlerine ilişkin içgörüler için gerçek zamanlı raporlar oluşturun

FMX sınırlamaları

Açılır alanlarda ara sıra gecikmeler

Denetimler, başarısız denetimler için otomatik olarak iş siparişleri oluşturmaz

FMX fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

FMX puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (4+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

8. ManagerPlus

managerPlus aracılığıyla

ManagerPlus iş emri yazılımı, iş emirlerini oluşturmak, atamak, izlemek ve saklamak için merkezi bir platform aracılığıyla bilgisayarlı bakım yönetim sistemi süreçlerini basitleştirir.

Bulut tabanlı erişim özelliği ile bakım yöneticileri, operatörler ve teknisyenlerin mobil uygulamalar kullanarak bağlı cihazlardan önemli verileri alabilmelerini sağlar.

Yazılım ayrıca envanter yönetimi özelliklerine sahiptir, iş siparişleri için gerekli parçaları izler ve bakım programlarını optimize eder.

ManagerPlus'ın en iyi özellikleri

Arızaları önlemek ve iş emri maliyetlerini izlemek için kritik ve önleyici bakım işlerini planlayın

Özel iş emri şablonlarıyla bakım bilgilerini güvenli bir şekilde paylaşın

Süreçleri otomatikleştirip merkezileştirerek tedarikçi iş emri yönetim sistemini basitleştirin

Bulut tabanlı gerçek zamanlı veri erişimi ile daha iyi yatırım getirisi için varlıkları optimize edin

ManagerPlus sınırlamaları

Bazı kullanıcılar yazılımın gezinmesinin zor olduğunu düşünüyor

Belirli bilgileri almak için özel raporlar oluşturmada esneklik eksikliği

Kesinti raporlarının olmaması

ManagerPlus fiyatlandırması

Lightning Plus: Kullanıcı başına aylık 85 $

Lightning Experience: Kullanıcı başına aylık 125 $

ManagerPlus puanları ve yorumları

G2: 3,4/5 (9+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

9. Wrike

wrike aracılığıyla

Wrike, kullanıcıların projeleri, son teslim tarihlerini, iş programlarını ve çeşitli iş akışı süreçlerini yönetmelerine ve izlemelerine destek olan bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) proje yönetimi aracıdır.

Dikey yaklaşımıyla öne çıkan bu araç, özel fonksiyonlar için tasarlanmış olup rakiplerine göre daha kapsamlı bir deneyim sunar.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Çeşitli uygulamalarla 400'den fazla entegrasyon elde edin

Gantt grafikleri ve Kanban panoları gibi çoklu görünüm seçeneklerini görün

Enterprise ve Pinnacle planları için gelişmiş raporlama özelliklerini kullanın

Proje ilerlemesini izlemek için esnek zaman çizelgelerinden yararlanın

Sorun izleme özelliklerini keşfedin

Wrike sınırlamaları

Gelişmiş güvenlik özellikleri yalnızca Enterprise planında sunulmaktadır

Wrike'ın rakiplerine kıyasla daha pahalıdır

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz: Sınırsız kullanıcı ve proje, 2 GB depolama alanı

Takım: Küçük takımlar için kullanıcı başına aylık 9,80 $

İş: Gelişmiş araçlar için kullanıcı başına aylık 24,80 $

Enterprise: Gelişmiş güvenlik ve ölçeklenebilirlik için özel fiyatlandırma

Pinnacle: Tüm özelliklere erişim için özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (3500+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2500+ yorum)

10. EZOfficeInventory

eZOfficeInventory aracılığıyla

EZOfficeInventory, her boyuttaki şirket için uygun, bulut tabanlı bir iş emri, varlık ve bakım yönetimi çözümü sunan bir yazılımdır.

Konumlar arasında öğeleri izleme, mobil cihazlar üzerinden barkod tarama, optimize edilmiş stok seviyesi yönetimi ve kapsamlı kullanıcı ve tedarikçi yönetimi gibi özellikler sunar. GPS izleme özelliği, varlık konumlarını izlemek için idealdir.

EZOfficeInventory'nin en iyi özellikleri

Tüm lisanslarınızı tek bir konumdan izleyin

Bulut tabanlı, çoklu kullanıcı erişimini deneyimleyin

Varlık etiketleri tasarlayın ve yazdırın, barkodları, QR kodlarını ve RFID etiketlerini destekleyin

EZOfficeInventory sınırlamaları

Belirli anahtar özelliklerde ödeme duvarları

Hatalı mobil uygulama

EZOfficeInventory fiyatlandırması

Temel: Aylık 35 $

Gelişmiş: 45 $/ay

Premium: 55 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

EZOfficeInventory puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (190+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1400+ yorum)

Daha Akıllı İş Siparişi ve Bakım Yönetimi için Yolunuz

2024'ün en iyi iş emri yazılımlarını gördünüz ve doğru araç, bakım taleplerini yönetme şeklinizi değiştirebilir. Bu sadece işleri daha hızlı halletmekle ilgili değil; akıllı yönetim, net iletişim ve bir adım önde olmakla ilgili.

İster küçük bir takım ister büyük bir işletme olun, burada size tam uyacak bir çözüm bulacaksınız. Ancak, sadece size uyan değil, ekstra bir şeyler de sunan bir şey istiyorsanız, ClickUp'a kaydolun ve kendiniz görün! ?