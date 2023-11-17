Etkili bir geriye dönük zaman çizelgesi nasıl oluşturulur?

Tedarik zinciri yönetiminde, malların "zamanında ve eksiksiz" teslim edilmesi çok önemlidir. Modern üretimde, "tam zamanında üretim" tercih edilir. Medya da, projeler için yayın tarihlerini yıllar öncesinden olmasa da aylar öncesinden belirler.

Son teslim tarihi, liderlerin iş hayatında ilk karar verdikleri konulardan biridir. Ardından, takımlar bu tarihten geriye doğru çalışarak teslimatı planlar. Proje yönetimi terminolojisinde buna geriye dönük zaman çizelgesi denir. Bu blog yazısı, geriye dönük zaman çizelgesini ayrıntılı olarak inceler ve projeniz için nasıl oluşturacağınıza odaklanır.

Geriye dönük zaman çizelgesi nedir?

Workback programı, yöneticilerin son teslim tarihinden başlayarak hedefleri ve dönüm noktalarını ters sırayla belirledikleri bir proje planlama aracıdır. Herhangi bir proje programında olduğu gibi, tüm görevleri haritalar, kaynakları belirler ve zaman/çaba tahmininde bulunursunuz. Diğer yöntemlerden farklı olarak, son dönüm noktası ile hedef izlemeye başlar ve geriye doğru planlama yaparsınız.

Araştırma takımınızın 31 Aralık'a kadar bir rapor sunması gerektiğini varsayalım. Rapor yazmak aşağıdaki adımları içerir: literatür taraması, anket yapma, yanıtları analiz etme, raporu yazma, grafikleri görselleştirme ve son olarak, gönderi için düzeltme okuma. Workback programınız aşağıdaki gibi olacaktır.

Dönüm noktası Gün cinsinden çaba Son tarih Gönderi – 31 Aralık Düzeltme 3 28 Aralık Görselleştirme 2 26 Aralık Yazma 5 21 Aralık Analiz 5 16 Aralık Anket 7 9 Aralık Literatür incelemesi 3 6 Aralık

Bu iş geri alma programına göre, 6 Aralık'a kadar işe başlamalısınız. Ancak, tatiller ve diğer beklenmedik durumlar varsa, projenin programını buna göre ayarlamalısınız.

Geriye dönük zaman çizelgeleri neden önemlidir?

Workback programı, sonuca odaklanarak işe başlamanızı sağlar. Nihai çıktıya odaklanmanıza, görevleri verimli bir şekilde planlamanıza ve üretimi kolaylaştırmanıza yardımcı olur. İşte nasıl.

Fizibiliteyi sağlama: Yöneticiler, projeyi son teslim tarihine kadar teslim edip edemeyeceklerini ölçmek için geriye dönük zaman çizelgesi kullanır. Örneğin, yukarıdaki örnekte, son teslim tarihi bugünden itibaren 25 günden azsa, o tarihe kadar projeyi tamamlamak imkansızdır. Bu bilgiyle son teslim tarihinin uzantısını isteyebilir veya ek kaynaklar edinebilirsiniz.

Takım üyelerini uyumlu hale getirme: Bir geriye dönük zaman çizelgesi, görevler ve takım üyeleri arasındaki bağımlılıkları açıkça gösterir. Daha iyi işbirliğini teşvik eder ve takımı son teslim tarihine doğru birleştirir.

Kapsam müzakeresi: Proje son tarihi müzakere edilemezse, proje sponsoru veya müşteriyle kapsamın azaltılması için müzakere edebilirsiniz. Mutabık kalınan değişikliklere göre işlere öncelik verin ve yüksek kaliteli sonuçlar elde etmek için önemli görevleri tamamlayın.

Kaynak planlama: Sürekli teslim tarihleri olduğunda, kaynaklarınızı etkili bir şekilde seçebilirsiniz. Örneğin, takımdaki bir kişi başka bir teslim tarihine yetişmeye çalışıyorsa, onu planınıza dahil etmek istemezsiniz. Ya da, bir kişi kritik olmayan bir görev üzerinde çalışıyorsa, bu görevi yeniden atayabilir ve onu planınıza dahil edebilirsiniz. Ayrıca, takım üyeleri kritik tarihleri görebilir ve buna göre izinlerini planlayabilir.

Geriye dönük zaman çizelgesi nasıl oluşturulur?

Workback programı oluşturmadan önce temel bilgileri öğrenin: proje kapsamı, gerekli kaynaklar ve son teslim tarihi.

1. Proje kapsamını özetleyin

Herhangi bir proje programında olduğu gibi, gereksinimleri anlamanız gerekir. Kendinize sormanız gereken bazı sorular şunlardır.

Projenin amacı nedir? Örnek: Yeni işe başlayanlar için satıcı bilgilerini kaydetmek üzere bir mobil uygulama geliştirin

Çıktı nasıl tanımlanır? Örnek: Ad, cep telefonu numarası ve e-posta ID alanlarını yakalamanız ve bunları tedarikçi yönetimi veritabanına otomatik olarak kaydetmeniz gerekir

Kimlerin onayı gerekir? Örnek: Proje sponsoru ve kalite analisti

Uygulama hangi platformlarda çalışmalıdır? Örnek: Android ve iOS

Son teslim tarihi nedir?

Projenizin niteliğine göre, bir geriye dönük zaman çizelgesi oluşturmadan önce geçerli olan diğer ayrıntıları ve beklentileri anlayın. Çok karmaşıksa, daha kolay yönetim için bunları proje aşamalarına bölün.

Ardından, görevlere bölün. Görevleri önceliklerine göre kategorilere ayırın, böylece teslimatın tamamı son teslim tarihine kadar imkansız hale gelirse düşük öncelikli görevleri kaldırabilirsiniz. Son olarak, iş geri alma programınız için her görev için kesin çaba tahminleri yapın.

2. Gerekli kaynakları belirleyin

Yukarıda belirtildiği gibi, basit bir mobil uygulama için bir UX yazarı, tasarımcı, Android geliştiricisi, iOS geliştiricisi, kalite analisti ve proje yöneticisi gerekecektir. Daha derin bir analizde, tüm proje için tüm kaynaklara ihtiyacınız olmadığını fark edeceksiniz. Bu nedenle, kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarmak için her birine kaç saat ihtiyacınız olduğunu tahmin edin.

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3. Bir geriye dönük planlama aracı seçin

Bir geriye dönük plan, yaratıcı planlama gerektirir. Belirli bir son tarihten geriye doğru çalışarak, önceden belirlenmiş bir programa uyacak şekilde görevleri ve bağımlılıkları düzenlemelisiniz. Proje yöneticileri, her şeyi yöneten kullanıcı dostu, kullanımı kolay bir araca ihtiyaç duyar. ClickUp proje yönetimi aracı, bunu birden fazla projede zahmetsiz hale getirebilecek özellikler sunar.

ClickUp Görevler , alt görevler ve kontrol listeleri ile projenizi hiyerarşik olarak bölün

ClickUp Zihin Haritaları ile proje iş akışını görselleştirin

Görevleri atamak ve her görevin bağlamında işbirliği yapmak için kullanıcı profilleri

Tüm projenin yaşam döngüsünü görmek için takvim görünümü

Senaryo planlaması için basit sürükle ve bırak özellikleri

Planlama aracınızı açın ve sondan başlayın.

İlk olarak, son görevi teslim tarihine, yani son tarihe planlayın

Ardından, her görev için teslim tarihinden başlangıç tarihine kadar geriye doğru son teslim tarihlerini ayarlayın. ClickUp Görevleri'nde, her görev ve alt görev için başlangıç ve son teslim tarihini ekleyerek doğru bir şekilde planlama yapabilirsiniz

Kullanıcıları görevlere atayın. ClickUp'ı kullanarak birden fazla kullanıcıyı tek bir göreve atayın. Yorumları ve diğer ayrıntıları görebilen görüntüleyiciler ekleyin

Bağımlı görevleri birbirine bağlayın ve gerekirse etiketleyin

5. Geriye dönük çalışma programınızı gözden geçirin ve iyileştirin

Artık her ayrıntıyı planladığınıza göre, bir adım geri atıp her şeyin birlikte çalıştığından emin olmanın zamanı geldi. ClickUp, iş geri planlamayı son derece basit hale getiren üç görünüm sunar.

Projeleri yönetin ve düzenleyin, esnek Takvim görünümünde görevleri planlayarak takımların senkronizasyonunu sağlayın

Sürükle ve bırak görev yönetimi ile projenizi takvimde gün, hafta veya ay olarak görüntüleyin. Haftalık izinlere görev atamaktan kaçının. Aynı kişiye aynı gün için çakışan veya birden fazla görev atayıp atamadığınızı kontrol edin. Güncellenen uygunluğu onaylamak için Google takvimlerinizi veya kullandığınız diğer modern planlama araçlarını senkronize edin.

Görevlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde sıralayın ve tek bir tıklama ile basamaklı görünümler oluşturarak bir adım önde olun ve önemli olanlara öncelik verin

Gantt grafiği, projenin zaman çizelgesi boyunca ilerlemesini, genellikle çubuk grafik formunda gösterir. Basit bir Gantt grafiği şöyle görünür.

ClickUp'ın Gantt grafik görünümü, en karmaşık projeleri bile basitleştirir. Şunları yapabilirsiniz

Proje zaman çizelgelerini ve dönüm noktalarını görselleştirin

İki görevi seçip aralarına bir çizgi çizerek bağımlılıklar ekleyin

Görevleri sürükleyip bırakarak tek tek görevleri ve grupları görsel olarak yeniden planlayın

Tamamlanmamış görevlere bağımlılığı olan görevleri bloklayarak, takım üyelerinin yanlışlıkla bu görevlere başlamasını önleyin

Ayrıca, Gantt grafiğinde görev ayrıntılarını her değiştirdiğinizde, bildirim görevdeki tüm kullanıcılara gönderilir ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar. İşte başlamak için bazı Gantt grafiği proje şablonları.

ClickUp'ı kullanarak 100'den fazla otomasyon, kullanışlı bir AI asistanı ve birleşik İş Yükü görünümü ile iş yükünüzü otomatikleştirin

Tüm ayrıntıları ayarladığınızda, iş yükü görünümü, yani takımın kapasitesi doğru şekilde görünecektir. Ancak, birine aşırı iş yükü yüklediğinizi, çalışamayacakları zamanlarda planlama yaptığınızı veya kapasitelerinin ötesinde görevler atadığınızı belirleyebilirsiniz.

ClickUp'ın İş Yükü Görünümü'nü kullanarak kimin önde veya geride olduğunu görün ve görevleri kolayca sürükleyip bırakarak kaynakları yeniden tahsis edin

Son olarak, ClickUp Box Görünümü' nü kullanarak eksiklikleri tamamlayın.

Box görünümü, takımınızın üzerinde çalıştığı işleri, tamamladıkları işleri ve kapasitelerini görmenizi sağlar

Geriye dönük zaman çizelgesi ipuçları ve stratejileri

Temel bilgileri öğrendikten sonra, geri çalışma programınızı optimize etmenize yardımcı olacak bazı pratik stratejiler ve ipuçlarına geçelim.

Tatil ve izin takviminizi senkronize edin

Kuruluşunuzun tatil takvimini doğrudan ClickUp ile senkronize ederek gereksiz stresi önleyin. Ayrıca, takım üyelerinin Google takvimlerini ClickUp ile senkronize etmelerini teşvik edin.

Gantt grafiğinde proje ilerlemesini görüntülemek için tüm görevlere proje başlangıç tarihini ve son teslim tarihlerini ekleyin ve başarılı bir proje tamamlanmasının nasıl görüneceğini simüle edin.

Zaman tahminleri ekleyin

Tüm görevler için gereken zamanı tahmin ederek iş yükünü önceden öngörün, böylece bir şeylerin daha uzun sürmesi durumunda acil durum planları yapabilirsiniz.

Ön koşulları belirleyin ve önceden toplayın

Proje çıktılarını eleştirel bir gözle inceleyin ve ön koşulları belirleyin. Örneğin, bir mobil uygulama geliştiriyorsanız, bir sanal ortam, marka yönergeleri, iOS geliştirici hesabına erişim ve daha fazlasına ihtiyacınız olacaktır.

Mükemmel değil, esnek olun

İdeal bir plan yoktur. Takım üyelerinin hastalanması, uçuşların rötar yapması, bulut geliştirme ortamının kesintiye uğraması vb. durumlar her zaman beklenebilir. Bu nedenle, bu tür makul engelleri aşmak için bir yedekleme planı oluşturun.

Tampon zamanı için plan yapın

Görevleri son dakikaya kadar planlamak asla tavsiye edilmez. Sıkı ve katı programlar verimsiz olmakla kalmaz, aynı zamanda çok streslidir. Bu nedenle, son teslim tarihi ve kritik dönüm noktaları için biraz tampon zaman ayırın.

ClickUp ile Kusursuz Bir Geri Çalışma Programı Oluşturun

Geriye dönük planlama, esnekliği ortadan kaldırdığı ve bizi teslim tarihine uymakla yükümlü kıldığı için pek popüler değildir. Ancak, sıkı teslim tarihleri olan projeler işin doğası gereğidir ve geriye dönük planlama bunları halletmek için en iyi araçtır.

ClickUp'ın proje yönetimi aracı, bir proje sırasında meydana gelebilecek aksaklıkların olasılığını dikkate alır. 15'ten fazla görünümü kullanarak ayrıntıları yönetin ve bir düğmeye tıklayarak bütünsel bir görünüm elde edin. Görevler, alt görevler, kontrol listeleri, durumlar, etiketler vb. dahil olmak üzere tüm program unsurlarını özelleştirin. Workback programınıza ücretsiz olarak başlayın — bugün ClickUp'a kaydolun.