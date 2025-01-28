2025'te AI Yazma Özelliklerine Sahip En İyi 10 GPT3 Alternatifi

Yazmanın insan yaratıcılığının ve zamanın sınırları tarafından kısıtlandığını hissettiğiniz zamanları hatırlıyor musunuz?
GPT-3'ün ortaya çıkışı, kelimeler ve AI ile olan ilişkimizi yeniden şekillendirdi.
Tekrarlı, ilham verici olmayan metinlerin günleri geride kaldı; GPT-3'ün çığır açan teknolojisi, düz yazı oluşturma yaklaşımımızda devrim yaratarak yaratıcılık ve verimlilikte bir artışa yol açtı.
2024 yılına girerken, dikkatler GPT3 alternatifleri arayışına çevriliyor ve her biri bu hikayeye benzersiz bir dokunuş katmak için yarışıyor.
Peki neden başka seçenekler aramalısınız?
Bu rakipler, GPT-3'ün yeteneklerini yansıtmaktan daha fazlasını yapar; kendi yeteneklerini de masaya getirirler. Doğal dil işleme ve üretme alanındaki bir dizi ihtiyaca cevap verirler. Yaratıcı yazma, makine çevirisi veya sofistike AI modelleri için zengin seçenekler sunar.
AI dünyasını yeniden tanımlayan en iyi 10 alternatife göz atalım.
GPT3 alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
GPT3 alternatifleri ararken, seçiminizi yönlendirecek birkaç önemli faktör vardır. Bunlar arasında şunlar yer alır:
- Model boyutu ve karmaşıklığı: Karmaşık dil görevleri için çeşitli parametrelere sahip modelleri arayın. Ayrıca, gereken bilgi işlem gücünü de göz önünde bulundurun
- Dil desteği: Çok dilli özelliklere ihtiyacınız varsa, modelin birden fazla dili desteklediğinden emin olun
- Performans: Modelin metin oluşturma, konuşma yapabilen yapay zeka veya mantıksal akıl yürütme gibi ihtiyaçlarınızla ilgili görevleri ne kadar iyi yerine getirdiğini değerlendirin
- Eğitim ve ince ayar: Modelin, belirli verilerinizi ince ayarlamaya izin verip vermediğini kontrol edin, böylece kullanım amacınıza uygun etkinliğini artırın
- Açık kaynak ve özel: Açık kaynak modeller daha fazla özelleştirme ve topluluk desteği sunarken, özel modeller daha iyi destek ve kararlılık sağlayabilir
- Etik hususlar: Modelin hassas verileri nasıl işlediğini ve etik AI uygulamalarına yaklaşımını değerlendirin.
Kullanabileceğiniz En İyi 10 GPT3 Alternatifi
İşte yenilik, verimlilik ve özel özelliklerin benzersiz bir karışımını sunan en iyi 10 alternatif. Doğal dil üretimi ve anlamada yeni standartlar belirlemede önemli bir rol oynuyorlar.
1. ClickUp
ClickUp, gelişmiş AI özellikleriyle görev yönetimi ve yaratıcı süreçlerde devrim yaratıyor. AI yetenekleri, yazma deneyimini büyük ölçüde geliştirerek kullanıcıların görevleri verimli bir şekilde oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı oluyor. Bu AI entegrasyonu, belgelerin taslağını oluşturmaya, düzenlemeye ve organize etmeye yardımcı olan ve dokümantasyon sürecini kolaylaştıran ClickUp Docs'a da uzanıyor.
Ayrıca, ClickUp'ın AI'sı, fikir üretme ve beyin fırtınası oturumlarını kolaylaştırarak kullanıcılara yaratıcılığı teşvik eden akıllı öneriler ve içgörüler sunar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- AI destekli yazma yardımı : E-postalar, raporlar ve yaratıcı yazılar için içerik oluşturma ve iyileştirme konusunda yardımcı olur
- AI destekli fikir üretme ve beyin fırtınası araçları : Akıllı öneriler ve içgörülerle yaratıcı oturumları kolaylaştırır
- Sosyal medya AI araçları : Sosyal medya yönetimi ve içerik oluşturmayı optimize eder
- AI kullanarak gelişmiş görev oluşturma : Görevleri akıllıca oluşturur ve yönetir, organizasyonu ve verimliliği artırır
- AI içerik oluşturucu : Çeşitli platformlar için içerik oluşturmayı otomatikleştirir
- Anahat Oluşturucular : Projeler ve belgeler için yapılandırılmış anahatlar oluşturma sürecini kolaylaştırır
- Ş Akışı şablonları: İş akışı verimliliğini artırmak için özelleştirilebilir şablonlar sağlar
- Verimliliği artıran özellikler : Verimliliği en üst düzeye çıkarmak için araçlar ve entegrasyonlar sunar
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, tüm özellikleri tam olarak kullanmak için bir öğrenme süreci olduğunu bildiriyor
- Belirli harici araçlarla entegrasyonlar iyileştirilebilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, Çalışma Alanı başına ek 7 $ karşılığında tüm ücretli planlarda mevcuttur
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. Writesonic
Writesonic, bir dizi içerik oluşturma ve geliştirme aracı sunan, önde gelen bir ChatGPT alternatifidir. Yazma, konuşma ve yaratıcı beyin fırtınası için gelişmiş AI yeteneklerine sahip olacaksınız. Writesonic, kullanıcıların hızlı bir şekilde yüksek kaliteli metinler oluşturmasına yardımcı olarak değerli bir varlık haline gelir.
Writesonic'in en iyi özellikleri
- Chatsonic: İçerik oluşturma konusunda öne çıkan bir özellik olan Chatsonic, ChatGPT'ye benzer ancak Google Arama entegrasyonu, gerçek zamanlı veri erişimi ve AI Görüntü Oluşturma gibi ek işlevlere sahiptir
- Güncel gerçeklere dayalı yanıtlar: Google entegrasyonu ile Writesonic, en son verilere ihtiyaç duyan içerik oluşturucular için gerekli olan güncel bilgileri ve referansları sağlar
- Kapsamlı komut istem kitaplığı: Pazarlama ve satış için faydalı olan çeşitli kullanım durumlarına uygun 1.000'den fazla komut istemi mevcuttur
- Çok dilli özellikler: Writesonic dil engellerini ortadan kaldırarak küresel kitlelerin ilgisini çekmek için çok yönlü bir araç haline gelir
Writesonic sınırlamaları
- AI yazma araçlarını ilk kez kullanan kullanıcılar için biraz öğrenme gerektirebilir
- Oluşturulan içeriğin derinliği, görevin karmaşıklığına göre değişebilir
Writesonic fiyatlandırması
- Ücretsiz plan: Aylık 0 $, 10.000 kelime/ay, GPT 3. 5 modeli
- Freelancer planı: 16 $/ay (yıllık ödeme) veya 20 $/ay (aylık ödeme), Sınırsız kelime, Yalnızca GPT 3. 5 modeli
- Küçük takım planı: 400.000 kelime için aylık 33 $'dan başlayan fiyatlarla, GPT 3. 5, GPT 4 ve GPT 4-32K modelleri
- Enterprise planı: Aylık 500 $+, özel paketler mevcuttur
Writesonic puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (1.840 yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1.792 kullanıcı yorumu)
3. Jasper. AI
Jasper. AI, GPT3 alternatiflerinin güçlü bir rakibi, gelişmiş AI yetenekleri arayan işletmeler için özel olarak tasarlanmıştır. Beyin fırtınasından tamamlanmasına kadar içerik oluşturmada verimliliği artırmak için tasarlanmıştır. Metin oluşturmak veya AI destekli bir chatbot ile etkileşim kurmak isteyen herkes için vazgeçilmez bir araçtır.
Jasper. AI'nın en iyi özellikleri
- Geniş bilgi tabanı: Jasper. AI'nın milyarlarca web kaynağından elde ettiği engin bilgi birikimi, karmaşık konuları ayrıntılı bir anlayışla tartışabilmesini sağlar
- Konuşma yapabilen AI arayüzü: Jasper Chat'in kullanıcı dostu arayüzü, AI ile etkileşimi basitleştirerek daha erişilebilir ve ilgi çekici hale getirir
- Bağlamsal bellek: Bir sohbette önceki etkileşimleri hatırlama yeteneği, daha tutarlı ve bağlamsal olarak bilinçli bir konuşma akışı sağlar
- Çeşitli içerik oluşturma: Blog gönderilerinden komut dosyalarına kadar geniş bir aralıkta içerik oluşturmada mükemmeldir ve AI yeteneklerine çok yönlülük katar
Jasper. AI sınırlamaları
- Talimatlarda özgüllük: Jasper, özellikle karmaşık görevlerde en iyi sonuçları elde etmek için kesin talimatlar gerektirebilir
Jasper. AI fiyatlandırma
- Oluşturucu planı: Aylık 39 $
- Takım planı: Aylık 99 $
- İş planı: Fiyatlandırma detayları satış departmanıyla iletişime geçildiğinde paylaşılacaktır
Jasper. AI puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.232 yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1.819 yorum)
4. Google BARD
GPT3 alternatifleri arasında öne çıkan Google BARD, doğal dil işleme ve üretiminin artan taleplerini karşılamak için geliştirilmiş güçlü bir büyük dil modeli olarak ortaya çıkıyor. Çok çeşitli doğal dil görevlerini yerine getirme yetenekleri, GPT3'e alternatif arayanlar için en iyi seçim olmasını sağlıyor.
Google Bard'ın en iyi özellikleri
- Gelişmiş doğal dil anlayışı: BARD, doğal dili anlama ve oluşturma konusunda ustadır, bu da onu konuşma yapabilen yapay zekadan içerik oluşturmaya kadar bir dizi uygulama için son derece etkili kılar
- Çok dilli destek: Bu model birden fazla dili destekler, bu da onu küresel kullanım için çok yönlü hale getirir
- Derin öğrenme ve sinir ağı tabanlı teknik: BARD, en son derin öğrenme metodolojilerini kullanarak dil görevlerinde üstün performans sağlar
Google Bard sınırlamaları
- Kaynak yoğun: Önemli miktarda bilgi işlem gücü gerektirir, bu da tüm kullanıcılar için uygun olmayabilir
- Karmaşık entegrasyon: BARD'ı mevcut sistemlere entegre etmek, teknik uzmanlığı olmayan kullanıcılar için zor olabilir
Google Bard fiyatlandırması
- Google Bard tamamen ücretsizdir ve kullanıcıların sorabileceği soru sayısında sınır yoktur
Google Bard puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (32 yorum)
- Capterra: Derecelendirme mevcut değil
5. Kopyala. AI
Copy. AI, metin oluşturma ve çeşitli dil görevleri için yapay zeka destekli bir çözüme ihtiyaç duyanlar için 2024'te dikkat çeken bir GPT3 alternatifi olarak ortaya çıkıyor. İnsan benzeri metinler üretmek için büyük bir dil modelinden yararlanarak, hem kişisel hem de profesyonel yazma ihtiyaçları için ideal bir seçim haline geliyor.
Copy.ai'nin en iyi özellikleri
- AI destekli metin oluşturma: Copy. AI, gelişmiş doğal dil oluşturma tekniklerini kullanarak blog gönderilerinden pazarlama metinlerine kadar yaratıcı ve ilgi çekici içerik oluşturmada mükemmeldir
- Doğal Dil İşleme (NLP) yetenekleri: Araç, çeşitli görevler için dili etkili bir şekilde anlayıp işleyebilen gelişmiş NLP teknolojisiyle donatılmıştır
- Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için kullanıcı dostu arayüz: Platform, teknik bilgisi çok az olan veya hiç olmayan kullanıcıların metin oluşturma için büyük ölçekli bir dil modelinin gücünden yararlanabilmesi için erişilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır
Kopyala. AI sınırlamaları
- İçerik oluşturma derinliği: Kısa içerikler için etkili olmakla birlikte, daha derin ve uzun içerik oluşturmada zorlanabilir
- Özelleştirme seçenekleri: AI'yı belirli yazma stillerine veya sektöre özgü jargona göre ince ayar yapmak konusunda sınırlamalar vardır
Copy. AI fiyatlandırması
- Ücretsiz plan: Sonsuza kadar ücretsiz
- Pro plan: Aylık 36 $ (yıllık 432 $ olarak faturalandırılır)
- Takım planı: Aylık 186 $ (yıllık 2.232 $ olarak faturalandırılır)
- Büyüme planı: Aylık 1.000 $ (yıllık 12.000 $ olarak faturalandırılır)
- Ölçek planı: Aylık 3.000 $ (yıllık 36.000 $ olarak faturalandırılır)
- Özel kurumsal plan: Fiyatlandırma, satış ekibiyle iletişime geçildiğinde sunulur
Copy. AI puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (176 yorum)
6. DialoGPT
DialoGPT, özellikle konuşma yapay zekasında gelişmiş yetenekler arayanlar için GPT3 alternatifleri arasında önemli bir oyuncu olarak ortaya çıkıyor. Diyaloga odaklanarak geliştirilmiş büyük bir dil modeli olarak, nüanslı ve dinamik etkileşimler sunarak yapay zeka odaklı sohbet robotları ve konuşma arayüzleri için ideal bir seçimdir.
DialoGPT'nin en iyi özellikleri
- Gelişmiş konuşma yetenekleri: DialoGPT, insan benzeri metinler oluşturmada mükemmeldir ve gerçekçi ve ilgi çekici diyalog deneyimleri sunar
- Belirli bağlamlar için ince ayar: Modeli belirli senaryolar için ince ayar yaparak çeşitli doğal dil işleme görevlerinde etkinliğini artırın
- Çok turlu konuşma yönetimi: Çok turlu konuşmaları ustaca yönetir, birkaç diyalog boyunca bağlamı anlar ve yanıt verir
- Büyük ölçekli modeller için ölçeklenebilirlik: Bu model, büyük hacimli konuşma verilerini işlemek için ölçeklenebilir, bu da onu kapsamlı AI araştırmaları ve uygulamaları için uygun hale getirir
DialoGPT sınırlamaları
- Bilgisayar gücü gereksinimleri: Gelişmiş özellikleri, önemli miktarda bilgisayar kaynağı gerektirebilir
DialoGPT fiyatlandırması
- DialoGPT, doğrudan maliyet olmaksızın geniş erişime açık bir açık kaynak modelidir. Ancak, büyük ölçekli sistemlerde uygulanması altyapı ile ilgili masrafları gerektirebilir
DialoGPT puanları ve yorumları
- Açık kaynaklı bir proje olan DialoGPT, ticari ürünler gibi standartlaştırılmış derecelendirmelere sahip değildir. AI topluluğu, konuşma yetenekleri nedeniyle DialoGPT'yi çok takdir etmektedir
7. LaMDA
Google'ın LaMDA'sı (Diyalog Uygulamaları için Dil Modeli), GPT3 alternatiflerinde önemli bir sıçrama temsil ediyor. LaMDA, konuşma yapay zeka yeteneklerini geliştirmeye odaklanan, büyük bir dil modeli olarak insan benzeri metinler üretmek için tasarlanmıştır.
Geniş bir konu aralığını anlayıp yanıt verecek şekilde tasarlanmış olup, çeşitli uygulamalar için sofistike bir dil modeli arayanlar için ideal bir seçimdir.
LaMDA'nın en iyi özellikleri
- Gelişmiş konuşma yetenekleri: LaMDA, daha doğal ve açık uçlu konuşmalar üretmede mükemmeldir ve konuşma yapay zekasında yeni bir standart belirler
- Geniş konu anlayışı: Bu model, çok çeşitli konularda ilgili ve bağlamsal olarak uygun yanıtlar sunar
- Özel kullanım durumları için ince ayar: LaMDA'yı belirli uygulamalar için ince ayarlayarak müşteri hizmetleri veya yaratıcı hikaye anlatımı gibi özel alanlarda performansını artırın
- Çoklu dil desteği: Birden fazla dili destekleyerek küresel uygulamalar için çok yönlü bir seçimdir
LaMDA sınırlamaları
- Kaynak yoğun: Büyük ölçekli bir model olduğu için, optimum performans için önemli miktarda bilgi işlem gücü gerektirir
- Sınırlı genel erişim: Şu anda, LaMDA'nın erişimi diğer bazı modellere kıyasla daha kısıtlıdır ve yaygın kullanım için kullanılabilirliğini sınırlamaktadır
LaMDA fiyatlandırması
- Şu anda Google, LaMDA'nın fiyatlandırma ayrıntılarını kamuya açıklamamıştır. Öncelikle şirket içinde ve belirli Google ürünlerinde kullanılmaktadır
LaMDA derecelendirmeleri ve yorumları
- Sınırlı kamuya açık sürümü nedeniyle, LaMDA için henüz kullanıcı değerlendirmeleri ve yorumları bulunmamaktadır. Ancak, AI araştırma topluluğu içinde dikkate değer ilgi ve beğeni toplamıştır
8. Hugging Face
Hugging Face, GPT3 alternatifleri arasında dikkat çeken bir rakip olarak ortaya çıktı. Önemli katkılarıyla tanınan bir AI startup'ıdır. Hugging Face, büyük ölçekli dil modellerinde sağlam, açık kaynaklı seçenekler arayanlara hitap eder ve çok çeşitli önceden eğitilmiş modeller sunar.
Hugging Face'in en iyi özellikleri
- Önceden eğitilmiş çeşitli modeller: Çeşitli doğal dil görevleri için uygun olan büyük dil modelleri ve otoregresif modeller dahil olmak üzere çok sayıda dil modeline erişim sağlar
- Doğal dil anlama ve üretme: Modelleri, konuşma yapay zekasında, metin üretiminde ve daha fazlasında yararlı olan insan benzeri metinler üretmede ustadır
- Araştırma ve geliştirme için esnek: Bilimsel araştırma ve AI araştırma projelerinde yüksek değer verilen, belirli derin öğrenme görevleri için ince ayar yapılabilen modeller sunar
Hugging Face sınırlamaları
- Yeni başlayanlar için karmaşıklık: Geniş model ve özellik aralığı, NLP veya AI'ya yeni başlayanlar için zorlayıcı olabilir
- Kaynak gereksinimleri: Bazı büyük ölçekli modeller, önemli miktarda bilgi işlem gücü gerektirebilir ve bu, daha az güçlü donanıma sahip kullanıcılar için bir sınırlama olabilir
Hugging Face fiyatlandırması
- HF hub (ücretsiz plan): Ücretsiz
- PRO hesap: 9 $/ay
- Enterprise hub: Aylık 20 $/kullanıcı'dan başlayan fiyatlarla
- Alan donanımı: Saatlik 0,05 $'dan başlayan fiyatlarla
- Çıkarım uç noktaları: Saatte 0,06 $'dan başlayan fiyatlarla
- Otomatik eğitim: 0 $/model'den başlayan fiyatlarla
Hugging Face puanları ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Derecelendirme mevcut değil
9. Otter. AI
Otter. AI, özellikle transkripsiyon ve ses tanıma alanlarında gelişmiş AI yetenekleri arayanlar için 2024 yılında GPT3'e rakip olacak en güçlü alternatiflerden biri olarak ortaya çıkıyor. Doğal dil işleme ve üretimi için AI'dan yararlanmaya odaklanması, onu diğerlerinden ayıran ve hem profesyoneller hem de işletmeler için vazgeçilmez bir araç haline getiriyor.
Otter. AI'nın en iyi özellikleri
- AI ile geliştirilmiş transkripsiyon: Otter. AI, gelişmiş dil modelleri kullanarak konuşmayı yüksek doğrulukla metne dönüştürmede mükemmeldir
- Gerçek zamanlı transkripsiyon: Gerçek zamanlı transkripsiyon özelliği, toplantılar, konferanslar ve röportajlar için idealdir
- Ses tanıma: Platformun AI'sı farklı konuşmacıları tanıyarak transkripsiyonların netliğini ve kullanılabilirliğini artırır
- AI destekli özetleme: Otter. AI, uzun konuşmaları veya belgeleri özetleme özelliği sunarak doğal dili sofistike bir şekilde anladığını kanıtlıyor
- Sanal toplantılarla entegrasyon: AI, popüler sanal toplantı platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve canlı transkripsiyonlar ve toplantı sonrası özetler sağlar
Otter. AI sınırlamaları
- Gürültülü ortamlarda doğruluk: Son derece doğru olmasına rağmen, çok gürültülü ayarlarda performansı değişebilir
- Sınırlı dil desteği: Şu anda, öncelikle İngilizceyi desteklemektedir, bu da çok dilli kullanıcılar için bir sınırlama olabilir
Otter. AI fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları (yıllık faturalandırılır)
- İş: Kullanıcı başına aylık 20 $ (yıllık faturalandırılır)
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Otter. AI puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (128 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (65 kullanıcı yorumu)
10. Bloom
Bloom, güçlü ve çok yönlü bir büyük dil modeli olarak öne çıkan sağlam bir GPT3 alternatifidir. Hugging Face'in BigScience tarafından geliştirilen Bloom, çeşitli dil görevleri için tasarlanmıştır ve doğal dil işlemede etkileyici yetenekler sergiler.
Bloom'un en iyi özellikleri
- Otoregresif dil modeli: Bloom, komutlardan tutarlı ve insan benzeri metinler üretmede uzmanlaşmış otoregresif bir büyük dil modelidir
- Çok yönlü metin oluşturma: Bloom, eğitim verilerinin ötesinde, çeşitli metin görevlerini metin oluşturma zorlukları olarak ele alarak gerçekleştirir
- Transformer tabanlı mimari: Bu model, büyük ölçekli dil görevlerini yerine getirmedeki etkinliği ile bilinen transformer tabanlı bir dil modeli yapısını kullanır
bloom sınırlamaları
- Öğrenme eğrisi: Modelin büyüklüğü, yeni kullanıcılar için öğrenme zorluğu oluşturmaktadır.
Bloom fiyatlandırması
- Bu, açık kaynaklı bir projedir ve modele erişim için doğrudan bir fiyatlandırma yapısı yoktur.
Bloom puanları ve yorumları
- Bloom'un G2 ve Capterra'daki puanları mevcut değildir. Bloom bu platformlarda listelenmemiş olabilir.
Sizin için en iyi GPT3 alternatifi
2024'ün en iyi 10 GPT3 alternatifini incelediğimizde, AI yazma ve doğal dil işleme alanının sadece gelişmekte değil, aynı zamanda olağanüstü bir hızla evrim geçirdiği açıkça görülüyor. Bu alternatiflerin her biri, AI destekli iletişim ve yaratıcılıkta mümkün olanın sınırlarını zorlayan benzersiz güçlü yönleri ve yenilikleri ile öne çıkıyor.
Görev yönetimini geliştirmeden çok dilli yeteneklerde yeni çığır açmaya kadar, bu modeller sadece araçlardan daha fazlasıdır; daha verimli, ifade gücü yüksek ve bağlantılı bir dünyaya doğru yolculuğumuzda ortaklarımızdır. Teknoloji ilerledikçe, kesin olan bir şey var: AI yazımının geleceği parlak, çeşitli ve potansiyel dolu.
İster zengin özellik dizisi ister tam uyarlanabilirlik olsun, ClickUp açık ara lider olarak öne çıkıyor. Olağanüstü özelliklerine ek olarak, yazma yeteneklerinizi artıran AI özelliği de bulunuyor. ClickUp'ın cazibesini artıran bir başka özellik ise, çıktının beklentilere uygun olmasını sağlamak için paydaşlar ve görevler arasında işbirliği yapma yeteneğidir.
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