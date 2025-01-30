2025'in 10 Önde Gelen Time Doctor Alternatifi ve Rakibi

Dikkatli olmazsanız, iş hayatınız kolayca hayatınızı ele geçirebilir, özellikle de uzaktan çalışıyorsanız. Uzaktan çalışanların %56'sı iş gününün sonunda işten kopmakta zorlanıyor! Daha da kötüsü, işverenler bile çalışanlarının verimliliğini izlemekte zorlanıyor.

İşte bu noktada, Time Doctor gibi zaman izleme uygulamaları devreye girerek hem iş görevlerinin yönetimine hem de kişisel refaha fayda sağlar. Kesin zaman takibi ile müşterilerinize daha şeffaf bir şekilde fatura kesebilir ve onları yönetebilirsiniz.

Ayrıca, özellikle serbest çalışanlar ve saatlik faturalandırma yapısı olan işletmeler için önemli olan gelecekteki görevler için zaman taahhüdünü tahmin etmeye yardımcı olur. Time Doctor gibi iyi bir uygulama, sizin ve takımınızın zamanı daha iyi organize etmenizi ve daha verimli olmanızı sağlarken, bu araç sizin zevkinize uygun olmayabilir.

Bunu göz önünde bulundurarak, görevleri yönetmenize, verimliliği artırmanıza ve iş-yaşam dengesini bir profesyonel gibi kurmanıza yardımcı olacak en iyi 10 Time Doctor alternatifi listesini derledik! 🎉

Time Doctor nedir?

Ne demişler, mutlu çalışanlar verimli çalışanlardır. Time Doctor, tam şeffaflık ve hesap verebilirliği kolaylaştırarak " her zaman, her yerde çalışın " kültürünü teşvik ederek mutluluğu ve iş-yaşam dengesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Zamanın nasıl harcandığını otomatik olarak izleyerek, uygulama en iyi performans gösterenleri belirlemenize ve uzaktaki takımlar için bile destek sunmak için ne zaman adım atmanız gerektiğini bilmenize yardımcı olur.

Zaman izleme yazılımı, saatlik ücretle çalışan takımlar için faturalandırma ve maaş bordrosunu basitleştiren özellikler açısından özellikle güçlüdür. Görevlere harcanan zamanı izlemekle kalmaz, aynı zamanda web sitesi ve uygulama kullanımını da izler, böylece dikkat dağınıklığını azaltmaya yardımcı olur.

İnşaat ekipleri gibi sahada çalışan takımlar için Time Doctor, bir takım üyesi belirlenen alandan uzaklaşırsa GPS izleme ve yol dışı hatırlatıcılar sunar.

Time Doctor, verimli ve disiplinli bir çalışma ortamı yaratmaya yönelik olsa da, bazı kullanıcılar arayüzünde gezinmek veya izleme özelliklerini kullanmak konusunda zorluk yaşayabilir.

En iyi Time Doctor alternatifini seçme

Fatura desteği arayan bir serbest çalışan ya da uzaktan çalışan bir ekibin performansını optimize etmek isteyen bir yönetici olun, bir sonraki verimlilik uygulamanızı ararken şu faktörleri göz önünde bulundurabilirsiniz:

Zaman takibi doğruluğu: Adil faturalandırma ve proje tahminleri için, tercihen eşzamanlı görevler için hassas zaman takibi özellikleri sunan bir platform seçin ⏳ Verimlilik analizi: Verimlilik darboğazlarını belirlemeye ve proje yönetimi sürecinde bilinçli kararlar almaya yardımcı olan ayrıntılı analiz özelliklerini arayın Otomasyon özellikleri: İdeal bir alternatif, görev atama, hatırlatıcılar ve raporlama için sağlam : İdeal bir alternatif, görev atama, hatırlatıcılar ve raporlama için sağlam otomasyon özellikleri sunarak günlük manuel çabayı azaltmalıdır Üçüncü taraf entegrasyonlar: Platformun, : Platformun, proje yönetimi yazılımı CRM sistemleri ve muhasebe yazılımı gibi halihazırda kullandığınız araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olduğundan emin olun Özelleştirilebilirlik: Özel raporlar oluşturma, uyarılar ayarlama veya benzersiz faturalandırma ve maaş bordrosu kurulumları oluşturma esnekliği, iş akışlarınızı daha sorunsuz hale getirebilir Ölçeklenebilirlik: Ek özellikler, kullanıcı koltukları veya veri depolama yoluyla işiniz büyüdükçe ölçeklenebilen bir platform seçin

Zaman Yönetiminizi Geliştirin: En İyi 10 Time Doctor Alternatifi

Öncelikle, ihtiyaçlarınız ne aradığınızı belirler. Belki de sadece bir çalışanın işe giriş ve çıkış saatlerini bilmeniz yeterlidir. Ya da mobil bir takımda çalışıyorlarsa, hangi konumları ziyaret ettiklerini takip etmek isteyebilirsiniz.

Amacınız ne olursa olsun, Time Doctor alternatiflerinden oluşan seçkimizi keşfedin ve aradığınız özelliklere sahip birini bulun! 🔍

ClickUp ile birden fazla görev ve projeye harcanan zamanı aynı anda doğru bir şekilde kaydedin

Proje zaman takibine çok yönlü bir yaklaşım istiyorsanız, ClickUp'tan başka yere bakmayın. Platformun yerel zaman izleyicisi ile görevlere harcanan zamanı masaüstü, mobil veya web tarayıcınızdan kaydedebilir, zaman tahminleri ayarlayabilir ve verimliliği analiz etmek için raporlar oluşturabilirsiniz. 📈

Ayrıca, Toggl, Harvest ve Everhour gibi diğer zaman izleme araçlarıyla entegrasyon, ClickUp dışında izlenen zamanı eklemenize ve kapsamlı kayıtlar tutmanıza olanak tanır. Bu, dağınık süreçleri düzene sokar ve proje dönüm noktalarını yakalamak ve iş yüklerini yönetmek için gerekli olan hassas planlama ve tahmin yapmayı mümkün kılar.

Ancak ClickUp sadece zaman takibi ile sınırlı değildir, rutin faaliyetleri otomatikleştirerek zaman tasarrufu da sağlar!

ClickUp'ta seçtiğiniz Tetikleyiciler ve Koşullara göre çalışan Özel Otomasyonlar oluşturun

ClickUp Otomasyonlarını, durum değişikliklerine, son teslim tarihlerine veya özel alanlara göre belirli eylemleri tetikleyerek takımınızın benzersiz ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirsiniz. Örneğin, öncelik durumuna göre takım arkadaşlarını görevlere otomatik olarak atayabilirsiniz.

ClickUp, serbest çalışanlar ve küçük işletme sahipleri için vazgeçilmez bir görev yönetimi paketidir. Platform, özel etiketler ve farklı renk kodlu öncelik seviyeleri kullanarak görevler oluşturmanıza ve bunları kategorilere ayırmanıza olanak tanır. Görevleri ayrıntılı olarak tanımlayın ve liste, Kanban panosu ve Gantt grafiği gibi çeşitli şekillerde görselleştirin, böylece ekibinizi bütünsel bir şekilde izleyin!

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'taki 15'ten fazla görünümü inceleyin

Yoğun çalışanlar için, gününüzü düzenlemek ve stresi uzak tutmak için güçlü bir araç olan ClickUp Zaman Yönetimi Planlama Şablonu'nu kullanmanızı öneririz. Bu yeni başlayanlar için uygun şablon, gerçekçi hedefler ve bütçeler belirleme, günlük etkinlikleri ve takım iş yüklerini yönetme ve herkesin planlarını uyumlu hale getirerek kolektif başarıya ulaşma sürecinde size rehberlik eder.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Bazı otomasyonların uygulanması zor olabilir (ancak ClickUp, süreci basitleştirmek için öğreticiler sunar)

Uygulamayı istediğiniz gibi özelleştirmek, çok sayıda özellik nedeniyle zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)

2. Harvest

Harvest üç ana alana odaklanmaktadır:

Zaman takibi Raporlama ve analiz Faturalandırma ve ödemeler

Kullanıcı rahatlığı göz önünde bulundurularak tasarlanan bu uygulama, masaüstü, mobil ve tarayıcı üzerinden kolay zaman takibi sağlar. Hatta bir adım daha ileri giderek zaman ve giderleri faturalara dönüştürür, ödeme sürecini basitleştirir ve muhasebe görevlerini kolaylaştırır. 💲

Dinamik görsel raporlama, Harvest'ın gerçekten parladığı yerdir. Proje durumunu izleyebilir, bütçeleri kontrol altında tutabilir ve iş yükünün takım içinde nasıl dağıldığını görselleştirebilirsiniz. Harvest, iç maliyetleri anlamanıza yardımcı olarak ve zaman alan görevler hakkında içgörüler sunarak en verimli şekilde çalışmanıza yardımcı olur!

Harvest'ın en iyi özellikleri

Tutarlı zaman kaydı için otomatik hatırlatıcılar

Basitleştirilmiş faturalandırma

PayPal ve Stripe üzerinden çevrimiçi ödeme seçenekleri

Gerçek zamanlı bütçe izleme

Daha kolay iş yükü yönetimi için kapasite raporlama

50'den fazla entegrasyon

Ücretsiz Time Doctor alternatifi

Harvest sınırlamaları

Daha büyük zaman dilimlerini izlemek ve yönetmek zor olabilir

Bazı kullanıcılar raporlama özelliğini kullanmakta zorluk çekiyor

Harvest fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 10,80 $, yıllık faturalandırılır

Harvest puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

3. Hubstaff

Hubstaff, zaman yönetimi, çalışan izleme ve maaş bordrosu için tek noktadan hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıntılı zaman çizelgeleri, otomatik maaş bordrosu fonksiyonları ve çevrimiçi faturalandırma sunarak hem ofis içi hem de sanal takımları yönetmeyi kolaylaştırır.

Yerinde bir ekibi mi yönetiyorsunuz? Hubstaff'ın konum tabanlı zaman takibi, özel coğrafi sınırlar ve mobil tabanlı GPS özellikleri, çalışanlarınızın çevrimdışı konumlarını izlemenizi sağlar. 🗺️

Çevrimiçi etkinlikleri izlemek için özelleştirilebilir ekran görüntüleri ve uygulama ve URL izleme, çalışma saatleri boyunca zamanın nasıl harcandığına dair ayrıntılı bilgiler sağlar. Yüksek verimlilik oranları için (fare ve klavye kullanımına göre) sanal başarı rozetleri açılabilir — bunları takım arkadaşlarınızın moralini yükseltmek için kullanın!

Hubstaff'ın en iyi özellikleri

Çevrimiçi ve konuma dayalı iş izleme

Kapsamlı zaman çizelgeleri

Otomatik bordro özellikleri

Vardiya planlama ve izin yönetimi

30'dan fazla entegrasyon

Hubstaff sınırlamaları

Arayüz, diğer Time Doctor alternatiflerine kıyasla daha kullanıcı dostu olabilir

Android telefon kullanıcıları gecikmeler veya gecikmeler yaşayabilir

Hubstaff fiyatlandırması*

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 7,50 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için Hubstaff ile iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Hubstaff puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.400+ yorum)

4. Verimli

Ajanslar için geliştirilen Productive, faturalandırma ve kaynak yönetimini optimize etmek için ayrıntılı veri analizi sunar. Amacı, operasyonlarınızı daha karlı hale getirmektir.

Platform, bir göreve başladığınızda masaüstünüzde manuel olarak bir zamanlayıcı başlatmanıza olanak tanır. Alternatif olarak, takvimden önceden planladığınız zaman rezervasyonlarına göre otomatik izleme özelliğini kullanabilirsiniz. 📆

İzlenen saatleri "faturalandırılabilir" (müşteriye ücretlendirilebilir) veya "faturalandırılabilir" (ücretlendirilemez) olarak belirleyin. Productive, parametrelerinize göre faturalandırılmamış toplam süreyi otomatik olarak çekerek ve saatlik projeler için faturalandırma yaparak faturalandırma sürecini kolaylaştırır, zamandan ve çabadan tasarruf etmenizi sağlar.

Verimli en iyi özellikler

Manuel ve otomatik zaman takibi

Faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatler arasındaki fark

Otomatik faturalandırma

Yerleşik izin yönetimi

Verimlilik sınırlamaları

Henüz e-posta entegrasyonu yok

Özel ayar ve veri işleme esnekliği sınırlı

Verimli fiyatlandırma*

Temel : Kullanıcı başına aylık 9 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 24 $

Ultimate : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Verimli derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,6/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

5. Clockify

Bazı rakiplerinden farklı olarak, Clockify Wi-Fi veya veri bağlantınız kesilse bile zaman takibine devam edebilir. Çevrimiçi olduğunuzda, çevrimdışı zaman girdilerini ana kayıtla senkronize eder.

Temel zaman takibinin yanı sıra, bu platform, odaklanma ve verimlilik için ek bir araç olan, önceden tanımlanmış aralıklarla ve molalarla çalışmanıza yardımcı olan bir Pomodoro zamanlayıcı sunar. 🍅

Clockify, bilgisayarınızdan uzaklaştığınızı algılar ve bu "boşta kalma" süresini genel zaman takibinize dahil edip etmemeyi seçmenize olanak tanır. Tüm bu özellikler ücretsiz planda mevcuttur, bu da Clockify'ı küçük işletmeler için mükemmel bir seçim haline getirir.

Clockify'ın en iyi özellikleri

Çevrimdışı zaman takibi

Ücretsiz Pomodoro zamanlayıcı

Kullanıcı takdirine bağlı boşta kalma süresi algılama

Manuel düzenleme seçenekleriyle otomatik olarak doldurulan zaman çizelgeleri

80'den fazla entegrasyon

Clockify sınırlamaları

Sınırlı proje yönetimi özellikleri

Entegrasyonlardan sonra zaman takibinde yanlışlıklar olabilir

Clockify fiyatlandırması*

Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 3,99 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 5,49 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 11,99 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Clockify puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.500+ yorum)

6. RescueTime

RescueTime, kullanıcıların odaklanmalarını iyileştirmeye yardımcı olarak kendini diğerlerinden ayırır. İş saatleri boyunca belirli web sitelerini blok etmenize olanak tanır ve niyetiniz güçlü ancak irade zayıf olduğunda size yardımcı olur. 😅

Bu platform, zaman çizelgesi oluşturmak için yapay zeka kullanan ilk platformlardan biridir. Bu, aynı iş gününde farklı projeler veya müşteriler arasında geçiş yapmanız gerektiğinde özellikle kullanışlıdır. RescueTime, zaman girdilerini otomatik olarak bu kategorilere ayırarak size saatlerce süren yönetici işlerinden kurtarır.

Diğer bir benzersiz özellik ise, dikkatiniz dağıldığında sizi uyaran ve görevlerinize geri dönmenizi sağlayan gerçek zamanlı uyarılar. Ayrıca RescueTime, programınızı izler ve toplantılarınızı ve randevularınızı kaçırmamanız için zamanında hatırlatıcılar gönderir!

RescueTime'ın en iyi özellikleri

Verimliliği artırmak için web sitesi bloklama

Görev yönlendirme için akıllı uyarılar

AI destekli fonksiyonlar

Daha iyi zaman yönetimi için hedef izleme

RescueTime sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, zaman takibi yazılımındaki son ürün güncellemelerinden hoşlanmamaktadır

Analitik ve raporlama özellikleri diğer Time Doctor alternatiflerine kıyasla iyileştirilebilir

RescueTime fiyatlandırması

Aylık 6,50 $'dan başlayan fiyatlarla, yıllık faturalandırılır

RescueTime puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (130+ yorum)

7. Wrike

Wrike, zaman izleme özelliklerine sahip sağlam bir proje yönetimi platformudur ve takım iş akışları üzerinde tam görünürlük sağlar. Faturalandırılabilir saatleri sorunsuz bir şekilde takip edin ve raporlar oluşturun. Bu, adil ve veriye dayalı faturalar hazırlaması gereken danışmanlar için kullanışlıdır.

İlginç bir şekilde, Wrike'ın zamanlayıcısı tarayıcı pencerenizi kapatsanız bile çalışmaya devam eder ve zamanlayıcıyı manuel olarak duraklatana veya görevleri değiştirene kadar her dakikanın hesaba katılması sağlanır. Sonuç? Bir seferde yalnızca bir görevin zamanını izlersiniz, böylece hatalar ve tutarsızlıklar en aza indirilir.

Takımlar için Wrike, görevler ve projeler için harcanan zamanın kapsamlı bir görünümünü sunar. Bu, çalışılan gerçek saatleri önceden belirlenmiş tahminlerle karşılaştırmanıza yardımcı olur ve daha iyi kaynak yönetimi ve ücret planları ile sonuçlanır.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Manuel ve otomatik zaman kaydı seçenekleri

Tarayıcı kapalı olsa bile sürekli zamanlayıcı çalışır

Zaman takibi yazılımında zamanlayıcıları duraklatma veya sürdürme özelliği

400'den fazla entegrasyon

Wrike sınırlamaları

Proje ve görev yönetimi otomasyon yetenekleri daha güçlü olabilir

Mobil uygulamalar tam özellikli değildir

Wrike fiyatlandırması*

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 9,80

İş : Kullanıcı başına aylık 24,80

Enterprise : Fiyatlandırma için Wrike ile iletişime geçin

Pinnacle: Fiyatlandırma için Wrike ile iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Wrike puanları ve yorumları

G2 : 4. 2/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.500'den fazla yorum)

8. VeriClock

VeriClock, uzaktan veya merkezi olmayan kurulumlarda çalışan çalışanları takip etmenizi sağlayan bulut tabanlı bir araçtır. Platform, takımınızın telefon veya web üzerinden giriş ve çıkış yapmasını sağlayarak işçilik maliyetlerini gerçek zamanlı olarak izlemenize yardımcı olur.

Çalışanların olması gereken yerden giriş yapıp yapmadıklarını doğrulamanın birkaç yolu vardır, örneğin arayan kimliğini veya IP adresini kontrol etmek ve GPS izleme. Bu, onların işten kaytarmalarını zorlaştırır. 😴

VeriClock, iş ilerlemesini takip etmek, fazla mesai hesaplamak, alan notları almak ve çalışanlara mesaj göndermek gibi diğer fonksiyonlar için de kullanılabilir.

VeriClock'un en iyi özellikleri

Zaman izleme yazılımında birden fazla zaman girişi doğrulama yöntemi

Çalışanların yerini izlemek için GPS izleme

Belirli çalışan eylemleri için e-posta bildirimleri

Muhasebe ve bordro yazılımlarıyla entegrasyon

VeriClock sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özelliklere göre maliyet oranından memnun değil

Time Doctor alternatifinin, telefonun pilini tüketme eğiliminde olan bir mobil uygulaması vardır

VeriClock fiyatlandırması

10 $/aylık hesap ücreti + 5 $/kullanıcı

VeriClock puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (5'ten az yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

9. TimeCamp

Çalışanlarınızın sadece ne zaman çalıştığını değil, aynı zamanda ne üzerinde çalıştıklarını da bilmek isteyebilirsiniz. TimeCamp, takımınızın gün boyunca ziyaret ettiği URL'leri ve uygulamaları izleyerek zamanlarını nasıl geçirdiklerini anlamanıza yardımcı olur.

Ayrıca, TimeCamp'ın en üst iki fiyat kademesinden birini seçerseniz, yazılım ziyaret edilen sayfaların ekran görüntülerini alarak daha ayrıntılı izleme ve sağlam faturalama özellikleri sunar.

TimeCamp, öz disiplini teşvik etme konusunda oldukça çok yönlüdür. Zaman yönetimi alışkanlıklarını geliştirmek isteyen takım üyeleri, iş, mola ve gizli zamanları ayırma seçenekleriyle bireysel hedef belirleme özelliğini deneyebilirler.

TimeCamp'ın en iyi özellikleri

Web sitesi ve uygulama kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgiler

Çalışan izleme için cihaz ekran görüntüleri

Kendi kendini izleme ve hedef belirleme desteği

zaman takibi özellikleriyle 100'den fazla entegrasyon

TimeCamp sınırlamaları

Daha fazla özelleştirme yapılabilir

Raporlama seçenekleri bazı Time Doctor alternatiflerine kıyasla daha iyi olabilir

TimeCamp fiyatlandırması*

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 2,99 $

Temel : Kullanıcı başına aylık 5,99 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için TimeCamp ile iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

TimeCamp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (190+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (550+ yorum)

10. QuickBooks Time

QuickBooks Time, saha servis teknisyenleri, satış temsilcileri veya inşaat işçileri gibi hareket halindeki çalışanları izlemeye daha fazla odaklanır. Öne çıkan özelliklerinden biri, kullanıcıların zamanla ilgili iş akışlarını neredeyse her yerden yönetmelerine olanak tanıyan QuickBooks Workforce uygulaması aracılığıyla mobil zaman takibi yapabilmesidir.

Yazılım, GPS izleme özelliğini içerir, böylece takım üyelerinizin sadece çalıştıkları saatleri değil, konumlarını da izleyebilirsiniz.

Ayrıca, QuickBooks Time değerli analitik araçlar sunar. İş maliyetlerini tahmin etmek ve maaş bordrosunu planlamak gibi çeşitli iş kararları için kullanılabilecek özelleştirilebilir raporlar sağlar. 📊

QuickBooks Time'ın en iyi özellikleri

Mobil zaman takibi

Mobil takımlar için GPS izleme

Takım faaliyetlerine ilişkin gerçek zamanlı içgörüler

İş maliyeti tahmini ve bordro planlama raporları

Muhasebe ve bordro uygulamalarıyla entegrasyonlar

QuickBooks Time sınırlamaları

Ara sıra meydana gelen aksaklıklar veri kaybına neden olabilir

Bu listedeki diğer Time Doctor alternatiflerine kıyasla sınırlı müşteri desteği

QuickBooks Time fiyatlandırması

Premium : Aylık 20 $ + ek kullanıcı başına aylık 8

Elite: Aylık 40 $ + ek kullanıcı başına aylık 10

QuickBooks Time puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (6.500+ yorum)

ClickUp Avantajını Keşfedin ve Her Saniyenin Değerini Bilin!

Takımınızın zamanını ve verimliliğini izlemek için çok sayıda Time Doctor alternatifi ve seçeneği olsa da, ClickUp çok yönlülüğü ve kapsamlı zaman ve görev yönetimi özellikleriyle öne çıkıyor.

İster ayrıntılı zaman raporları arayan bir küçük işletme sahibi olun, ister verimliliği artırmak ve faturalandırılabilir saatleri optimize etmek isteyen bir serbest çalışan olun, ClickUp sadece zamanı izlemenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda zamanı sizin için çalışır hale getirir!

Kayıt ücretsizdir ve iş akışınıza sağlayacağı faydalar paha biçilemez olabilir. Hemen kaydolun ve ClickUp'ın etkisini bugün deneyimleyin! 🧚