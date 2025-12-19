บล็อก ClickUp

วิธีการเปลี่ยนผ่านจากการทำงานในสถานที่จริงไปสู่การทำงานแบบไฮบริด

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
19 ธันวาคม 2568

วันจันทร์ของคุณเคยเป็นวันที่คาดเดาได้: การประชุมทีมแบบรวมพล การแวะทักทายที่โต๊ะทำงานอย่างรวดเร็ว และความชัดเจนว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ ทุกวันนี้ ด้วยพนักงานที่สามารถทำงานทางไกลได้ถึง 55%ที่ทำงานแบบไฮบริด และอีก 26% ที่ทำงานจากที่บ้านอย่างเต็มรูปแบบ บรรยากาศในที่ทำงานจึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

ในความเป็นจริง ประมาณ 60% ของพนักงานในองค์กรขนาดใหญ่ของอเมริกาเหนือทำงานในรูปแบบไฮบริดแล้ว สำนักงานในปัจจุบันไม่ได้เป็นพื้นที่ตายตัวอีกต่อไป แต่เป็นทุกที่ที่สัญญาณ Wi-Fi ของคุณสามารถเข้าถึงได้

การนำการทำงานแบบผสมผสานมาใช้จำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน หากปราศจากแผนดังกล่าว คุณอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียเวลาทั้งสัปดาห์ไปกับอาการเหนื่อยล้าจากการประชุมผ่าน Zoom ขาดการส่งงานตรงเวลาข้ามเขตเวลา และพบว่า 'การทำงานจากที่ไหนก็ได้' บางครั้งอาจรู้สึกเหมือน 'การทำงานจากที่ไหนก็ไม่ได้'

โพสต์บล็อกนี้จะแสดงวิธีการเปลี่ยนผ่านจากการทำงานในสถานที่เป็นการทำงานแบบไฮบริดด้วยการสนับสนุนจากClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน เพื่อให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น โครงการดำเนินไปตามแผน และการทำงานแบบไฮบริดเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ

มาเริ่มกันเลย! 💼

การทำงานแบบไฮบริดคืออะไร?

การทำงานแบบไฮบริดเป็นรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น ซึ่งพนักงานแบ่งเวลาทำงานระหว่างสถานที่ทำงานระยะไกล (เช่น บ้าน, พื้นที่ทำงานร่วม, หรือที่ใดก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ต) กับสถานที่ทำงานจริง

สิ่งที่เรียกว่า 'ไฮบริด' ในทางปฏิบัติเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับนโยบาย ข้อกำหนดของบทบาท และวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างมาก

ประเภทของรูปแบบการทำงานแบบไฮบริด

มีรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดหลักอยู่สี่ประเภท:

  • แบบผสมผสานที่ยืดหยุ่น (หรือกำหนดตารางเองได้): สมาชิกในทีมสามารถเลือกได้ว่าจะทำงานที่สำนักงานหรือทำงานจากระยะไกล ขึ้นอยู่กับงานหรือความชอบส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น อาจมีบางคนที่เข้ามาประชุมหรือทำงานร่วมกันในสำนักงาน และทำงานจากที่บ้านในวันที่ต้องการสมาธิสูง
  • การทำงานแบบผสมผสานที่มีชั่วโมงทำงานหลัก: บริษัทกำหนดวันทำงานในสำนักงานที่เฉพาะเจาะจง (เช่น วันอังคารและวันพฤหัสบดี) และช่วงเวลาทำงานหลัก (เช่น ระหว่าง 10.00 น. ถึง 15.00 น.) ซึ่งทุกคนต้องพร้อมทำงานไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตาม นอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าว พนักงานมีความยืดหยุ่นในการจัดการตารางเวลาของตนเอง
  • การทำงานแบบผสมผสานที่ให้ความสำคัญกับสำนักงาน: พนักงานคาดว่าจะทำงานจากสำนักงานเป็นหลัก โดยอนุญาตให้ทำงานจากระยะไกลได้ในบางวันหรือสำหรับบางตำแหน่งเท่านั้น รูปแบบนี้เน้นการร่วมมือกันในสถานที่ทำงานและการสร้างความสัมพันธ์แบบพบปะกัน
  • การทำงานแบบไฮบริดที่เน้นการทำงานทางไกลเป็นหลัก: การทำงานทางไกลเป็นค่าเริ่มต้น และสำนักงานทำหน้าที่เป็นพื้นที่สำหรับการประชุม กิจกรรม หรือการร่วมมือกันเมื่อจำเป็น นโยบาย เครื่องมือ และกระบวนการทำงานถูกออกแบบมาโดยมีการทำงานทางไกลเป็นพื้นฐาน

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:คิวบิเคิล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการทำงานในสถานที่เดียวกันมาหลายทศวรรษ ถูกแนะนำในปี 1968 โดย โรเบิร์ต พร็อพส์ จากบริษัทเฮอร์แมน มิลเลอร์ อย่างน่าประหลาดใจ เขาตั้งใจให้มันมอบอิสระและความคิดสร้างสรรค์ให้กับพนักงาน แต่บริษัทต่างๆ กลับใช้มันเพื่อยัดคนให้มากขึ้นในพื้นที่ที่น้อยลง

เหตุใดบริษัทต่างๆ จึงเปลี่ยนจากการทำงานในสถานที่เป็นการทำงานแบบไฮบริด

องค์กรในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนผ่านจากรูปแบบการทำงานในสถานที่เพียงอย่างเดียวไปสู่การทำงานแบบผสมผสานมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุผลที่ดี: ประโยชน์ที่ได้รับนั้นครอบคลุมทั้งพนักงานและประสิทธิภาพทางธุรกิจ

ประโยชน์ของการทำงานแบบไฮบริดสำหรับพนักงาน

  • เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน: เลือกวันทำงานจากระยะไกล หลีกเลี่ยงการเดินทางไกล และจัดการเรื่องส่วนตัวได้โดยไม่ต้องลดประสิทธิภาพการทำงาน
  • ปรับปรุงสมดุลและความเป็นอยู่ทางร่างกาย:เพลิดเพลินกับสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดีขึ้น ลดความวิตกกังวล และมีความสุขโดยรวมมากขึ้น (80% ของผู้ทำงานแบบไฮบริดได้รับประโยชน์เหล่านี้!)
  • ลดความเครียดและปรับปรุงสุขภาพ: ลดการลาป่วยและจัดสรรเวลาสำหรับการดูแลสุขภาพป้องกันหรือรับผิดชอบครอบครัวโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
  • เพลิดเพลินไปกับความเป็นอิสระและการควบคุม: จัดการตารางเวลาของคุณเพื่อให้สามารถมุ่งเน้นได้ลึกขึ้นและบริหารจัดการพลังงานได้ดีขึ้นตลอดทั้งวัน
  • ประหยัดเวลาและเงิน: ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและใช้เวลาคืนเพื่อพัฒนาตนเองหรืออาชีพ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การทดลองการทำงานแบบไฮบริดครั้งแรกย้อนกลับไปถึงวิกฤตการณ์น้ำมัน ในปี 1970บริษัทในสหรัฐอเมริกาและยุโรปอนุญาตให้พนักงานทำงานจากที่บ้านเป็นบางครั้งเพื่อ ประหยัดเชื้อเพลิงระหว่างการเดินทางไปทำงาน แม้ว่าจะไม่ได้เรียกว่าไฮบริดในตอนนั้น แต่ก็เป็นแนวคิดเดียวกัน

ประโยชน์ของการทำงานแบบไฮบริดสำหรับบริษัท

  • เพิ่มการรักษาพนักงานและความพึงพอใจ: การทำงานแบบไฮบริดสามารถปรับปรุงการรักษาพนักงานได้ เนื่องจากพนักงานชื่นชมในความเป็นอิสระที่ได้รับจากการทำงานนี้ มีการแสดงให้เห็นว่าสามารถลดการลาออกได้ถึง 33% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มพนักงานที่มีการเดินทางไกล
  • ขยายการเข้าถึงบุคลากรที่มีความสามารถ: จ้างมืออาชีพที่มีทักษะจากแหล่งที่หลากหลายทางภูมิศาสตร์โดยไม่ต้องย้ายถิ่นฐาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วม: สร้างสมดุลระหว่างการทำงานทางไกลและการทำงานในสถานที่เพื่อปรับปรุงผลผลิตในขณะที่เสริมพลังให้พนักงาน
  • ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน: ปรับพื้นที่สำนักงานและสาธารณูปโภคให้เหมาะสมกับจำนวนพนักงานที่เปลี่ยนแปลง
  • ส่งเสริมความหลากหลายและการทำงานร่วมกัน: สนับสนุนรูปแบบการทำงานที่หลากหลายด้วยเครื่องมือสื่อสารที่ผสานรวมและเครื่องมือการทำงานร่วมกันจากระยะไกล

📮 ClickUp Insight: ข้อมูลจากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราแสดงให้เห็นว่า 25% ของการประชุมมีผู้เข้าร่วมเฉลี่ยแปดคนหรือมากกว่า นอกจากนี้ยังพบว่าการประชุมโดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ 51 นาที การประชุมขนาดใหญ่เหล่านี้อาจทำให้เสียเวลาในการประชุมรวมกันอย่างน้อย 6 ถึง 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระดับองค์กร

จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถลดเวลาได้? ClickUpเปลี่ยนวิธีการสื่อสารของทีม! แทนที่จะประชุมยาวๆ ให้ทำงานร่วมกันโดยตรงภายในงานโดยใช้ความคิดเห็น ไฟล์แนบ บันทึกเสียง คลิปวิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมาย—ในที่เดียว

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมงานทั่วโลกของ STANLEY Security ประหยัดเวลาได้มากกว่า 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จากการประชุมและการอัปเดตด้วยแอปสำหรับงานของเรา!

การประเมินความพร้อมของบริษัทคุณสำหรับการทำงานแบบไฮบริด

ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้รูปแบบไฮบริด ควรประเมินความพร้อมขององค์กรอย่างรอบคอบ การตรวจสอบความพร้อมอย่างรอบคอบจะช่วยให้มั่นใจว่าบุคลากร นโยบายเครื่องมือสำหรับการทำงานจากที่บ้าน และพื้นที่ทำงานสามารถรองรับความยืดหยุ่นได้โดยไม่สูญเสียความสอดคล้องหรือประสิทธิภาพในการทำงาน

เริ่มต้นที่นี่ 🏁

  • ประเมินความพร้อมของทีม: ประเมินรูปแบบการทำงานของพนักงาน ทักษะการจัดการตนเอง และความมั่นใจในการสื่อสารในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน วิเคราะห์ความสามารถของผู้จัดการในการนำทีมที่กระจายตัว หลีกเลี่ยงอคติจากความใกล้ชิด และสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและครอบคลุม
  • ความชัดเจนของนโยบายการทบทวน: กำหนดว่าใครมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการทำงานแบบไฮบริด กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับความพร้อมในการทำงาน กำหนดกฎการสื่อสาร และปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดประสิทธิภาพให้เน้นผลลัพธ์มากกว่าการอยู่ในที่ทำงาน
  • ยืนยันความสามารถทางเทคโนโลยี: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมมีเครื่องมือที่ปลอดภัยและบูรณาการสำหรับการจัดการงาน การแชทและการประชุมแบบไฮบริด เสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์และเปิดใช้งานข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
  • กระบวนการศึกษาและขั้นตอนการทำงาน: การทำงานแบบผสมผสานต้องอาศัยกระบวนการที่รัดกุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้นตอนการทำงานหลักได้รับการบันทึกและเข้าถึงได้ และกระบวนการตัดสินใจมีความโปร่งใส ตั้งคำถามว่าพนักงานใหม่สามารถปรับตัวและเริ่มงานได้สำเร็จโดยไม่ต้องมีการพบปะกันตลอดเวลาหรือไม่
  • คิดถึงวัฒนธรรมและกฎที่ไม่เขียนไว้: หากพนักงานที่ทำงานในสำนักงานได้รับบริบทที่ดีกว่าหรือการตัดสินใจที่รวดเร็วกว่า ความไม่พอใจต่อการทำงานแบบไฮบริดจะเพิ่มขึ้น คิดถึงว่าสไตล์การประชุมและกฎเกณฑ์การสื่อสารในปัจจุบันโปร่งใสและครอบคลุมหรือไม่ และการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันได้รับการยอมรับหรือไม่
  • ประเมินด้านกฎระเบียบ: ตรวจสอบว่ากฎหมายในภูมิภาคของคุณจะส่งผลกระทบต่อการทำงานระยะไกลข้ามสถานที่หรือไม่ ประเมินข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความลับของข้อมูล

🔍 คุณรู้หรือไม่? จากการสำรวจของ Gallup พบว่าพนักงานแบบไฮบริดมีอัตราการมีส่วนร่วมสูงสุดที่ 35% เมื่อเทียบกับ 33% สำหรับพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลเต็มเวลา และ 27% สำหรับพนักงานที่ทำงานในสำนักงานเท่านั้น

วิธีการเปลี่ยนผ่านจากการทำงานในสถานที่จริงไปสู่การทำงานแบบไฮบริด: คู่มือทีละขั้นตอน

ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นการทำงานแบบไฮบริดอย่างไรดี? คู่มือนี้จะอธิบายให้คุณเข้าใจทีละขั้นตอน 👇🏼

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดนโยบายการทำงานแบบไฮบริดของคุณ

เริ่มต้นด้วยการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการทำงานแบบผสมผสานของบริษัทคุณ คุณต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและสามารถบังคับใช้ได้ ซึ่งต้องสร้างสมดุลระหว่างความยืดหยุ่น ความยุติธรรม และความต้องการทางธุรกิจ

เป้าหมาย: ลดความคลุมเครือให้น้อยที่สุดเพื่อให้พนักงานทราบว่าเมื่อใด, อย่างไร, และทำไมพวกเขาต้องมาที่สำนักงานแทนที่จะทำงานจากระยะไกล

📌 นี่คือรายการสิ่งที่ควรรวมไว้:

  • วันทำงานหลักในสำนักงาน (ถ้ามี) เทียบกับวันที่ยืดหยุ่น (เช่น ต้องเข้าออฟฟิศในวันอังคารและวันพฤหัสบดี ส่วนวันอื่นๆ ยืดหยุ่นได้)
  • สิทธิ์ตามระดับบทบาท (บทบาทใดมีสิทธิ์ทำงานทางไกลเต็มเวลา, บางเวลา หรือไม่มีเลย)
  • มาตรฐานการสื่อสาร (ช่วงเวลาที่พร้อมใช้งานพร้อมกัน, ช่วงเวลาสำหรับการประชุม, ช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันหลัก)
  • กฎระเบียบพื้นที่ทำงาน (โต๊ะทำงานรวม, การจองโต๊ะ, ข้อจำกัดความจุในสำนักงาน)
  • ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ (ผลลัพธ์ที่คาดหวัง, ข้อตกลงการให้บริการด้านการสื่อสาร)
  • การแก้ไขข้อขัดแย้งและกระบวนการจัดการกรณีพิเศษ (เช่น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในสถานที่)
สำรวจวิธีการเปลี่ยนผ่านจากการทำงานในสถานที่เป็นการทำงานแบบผสมผสานด้วยเทมเพลตนี้
รับเทมเพลตฟรี
กำหนดแนวทางที่ชัดเจนสำหรับทีมในช่วงเปลี่ยนผ่านด้วยเทมเพลตแผนการทำงานระยะไกลของ ClickUp

การสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการทำงานแบบไฮบริดเริ่มต้นด้วยแผนการที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้แม่แบบแผนการทำงานทางไกลของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อนำทางทีมของคุณผ่านการเปลี่ยนแปลงนี้ มันช่วยให้คุณกำหนดความคาดหวัง กำหนดบทบาท และติดตามความคืบหน้าของงานที่สำคัญ

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:

  • ติดตามงานด้วยขั้นตอนต่างๆ เช่น ติดขัด, กำลังดำเนินการ, ต้องทำ, และ เสร็จสิ้น
  • บันทึกข้อมูลสำคัญของโครงการ เช่น งานที่ต้องส่งมอบ, ความคืบหน้า, ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง, งบประมาณที่จัดสรร, และ เป้าหมาย
  • เข้าถึงข้อมูลการทำงานผ่าน ไทม์ไลน์งาน, กิจกรรมงาน, ความคืบหน้างาน, และ หัวหน้าโครงการ

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างนโยบายการทำงานแบบผสมผสานที่รวมศูนย์และอัปเดตได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งทีมทั้งหมดสามารถเข้าถึงและปรับปรุงได้อย่างง่ายดาย ใช้ความสามารถในการแก้ไขร่วมกันเพื่อดึงความเห็นจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายกฎหมาย และทีมผู้บริหารได้ทันที

แก้ไขนโยบายการทำงานแบบไฮบริดร่วมกับ ClickUp Docs โดยทุกการอัปเดตจะปรากฏให้เห็นทันที
แก้ไขนโยบายการทำงานแบบผสมผสานร่วมกับ ClickUp Docs โดยให้ทุกการอัปเดตปรากฏทันที

จับคู่กับClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวม เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับนโยบาย สรุปเอกสารนโยบายที่ยาว และสร้างคำถามที่พบบ่อยจากเนื้อหาของนโยบายของคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถามว่า 'ในนโยบายการทำงานของเรา ฉันสามารถทำงานจากระยะไกลได้กี่วัน?' และ ClickUp Brain จะดึงส่วนที่ตรงจากนโยบายของคุณ ทำให้การอัปเดตและการสื่อสารรวดเร็วขึ้นโดยไม่สูญเสียบริบทใดๆ

ขอให้ ClickUp Brain ให้คำตอบที่แม่นยำและเข้าใจบริบทที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการทำงาน
ขอให้ ClickUp Brain ให้คำตอบที่แม่นยำและเข้าใจบริบทที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการทำงาน

ขั้นตอนที่ 2: ประเมินความเหมาะสมของทีมและบทบาท

ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการแบบไฮบริด สิ่งสำคัญคือต้องหยุดและประเมินว่าบทบาทและบุคลากรใดเหมาะสมกับรูปแบบนี้ แทนที่จะอาศัยการคาดเดาหรือการตัดสินใจแบบเหมารวม ทีมทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อกำหนดระดับไฮบริดที่เหมาะสมให้กับแต่ละบทบาท

ใช้การตรวจสอบอย่างรวดเร็วเหล่านี้:

  1. ระบุงานหลัก และกำหนดบทบาทว่าเป็นงานที่เน้นที่สำนักงานหรืองานแบบผสมผสานตามข้อกำหนดในการเข้าทำงานจริง; พิจารณาการปรับโครงสร้างหากจำเป็น
  2. ตรวจสอบเครื่องมือการร่วมมือขององค์กรและข้อกำหนดการเข้าถึง, และสำรวจตัวเลือกการเข้าถึงระยะไกลที่ปลอดภัยหรือการจัดหาฮาร์ดแวร์สำหรับซอฟต์แวร์หรือข้อมูลที่ถูกจำกัด
  3. ประเมินความถี่ในการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดตารางการทำงานแบบผสมผสานให้เหมาะสม เช่น ทำงานทางไกลในวันที่ไม่ใช่ลูกค้า หรือสลับกันเข้าสำนักงานเป็นระยะ
  4. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานทางไกล และพิจารณาช่วงเวลาทดลองงานหากผลลัพธ์ในอดีตแสดงให้เห็นถึงความท้าทายด้านการสื่อสารหรือการส่งงานล่าช้า

หลังจากการประเมินแล้ว ให้สร้างระดับไฮบริด เช่น ไฮบริดเต็มรูปแบบ, ไฮบริดบางส่วน, เน้นที่สำนักงาน, หรือ เฉพาะที่ทำงานเท่านั้น เพื่อตอบสนองบทบาทและความต้องการของทีม

เพื่อให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น ให้สร้างรายการใน ClickUpชื่อว่า การประเมินความเหมาะสมแบบไฮบริด เพิ่มงานสำหรับแต่ละแผนกหรือบทบาท และใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อติดตามรายละเอียด เช่น ต้องการการเข้าทำงานที่ไซต์, ต้องพบลูกค้า, หรือ สามารถทำงานทางไกลได้ มอบหมายงานแต่ละงานให้กับหัวหน้าแผนกเพื่อให้พวกเขาสามารถกรอกรายละเอียดได้

จากนั้น ให้ ClickUp Brain วิเคราะห์คำตอบ ตรวจจับรูปแบบ และแม้กระทั่งแจ้งเตือนบทบาทที่อาจต้องการความสนใจเพิ่มเติมก่อนที่คุณจะสรุประดับไฮบริดของคุณ

📌 ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:

  • วิเคราะห์รายการนี้และจัดกลุ่มบทบาทตามความเหมาะสมสำหรับการทำงานแบบไฮบริด
  • สรุปว่าแผนกใดบ้างที่มีข้อกำหนดเฉพาะที่ต้องดำเนินการในสถานที่เท่านั้น
  • เน้นบทบาทที่อาจเผชิญความท้าทายในการทำงานทางไกล
  • เสนอโครงสร้างระดับแบบผสมผสานโดยอิงจากข้อมูลในรายการนี้
  • ระบุความไม่สอดคล้องหรือข้อมูลที่ขาดหายไปในการประเมินนี้

ขั้นตอนที่ 3: ลงทุนในเทคโนโลยีที่พร้อมรองรับระบบไฮบริด

การบริหารโครงการแบบไฮบริดจะล้มเหลวหากไม่มีเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งรองรับทั้งการทำงานแบบอะซิงโครนัสและซิงโครนัส

ClickUp มอบความสามารถในการมองเห็นโครงการที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับทีมที่กระจายอยู่ทั่วทุกแห่ง โดยการจัดการงานทั้งหมด, การมอบหมายงาน, กำหนดเวลา, และรายละเอียดของโครงการไว้ในที่เดียว ด้วยClickUp สำหรับทีมระยะไกล คุณจะได้รับแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลและพนักงานที่ทำงานในสถานที่เดียวกัน และทำให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกันผ่านการอัปเดตแบบเรียลไทม์และกระบวนการทำงานที่รวมศูนย์

นี่คือวิธีรวมทีมของคุณใน ClickUp 👇

1. จัดโครงสร้างการทำงานแบบผสมผสานของคุณ

ใช้ลำดับชั้นโครงการของ ClickUpเพื่อแบ่งพื้นที่ทำงานของคุณออกเป็น พื้นที่, โฟลเดอร์ และ รายการ เพื่อสะท้อนวิธีการดำเนินงานขององค์กรของคุณ

ลำดับชั้นโครงการ ClickUp: จัดระเบียบรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานและโครงการต่างๆ
จัดระเบียบนโยบายการทำงานแบบผสมผสานและโครงการของคุณด้วยลำดับชั้นโครงการของ ClickUp
  • สร้าง พื้นที่ สำหรับแต่ละแผนก (เช่น แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกปฏิบัติการ แผนกไอที แผนกการตลาด)
  • สร้าง โฟลเดอร์ ภายในแต่ละ Space สำหรับโครงการหรือการริเริ่มที่สำคัญ เช่น 'การเปิดตัวการเปลี่ยนผ่านแบบไฮบริด'
  • จัดระเบียบ รายการ ภายในโฟลเดอร์สำหรับทุกสายงาน (เช่น การออกแบบนโยบาย การตั้งค่าเทคโนโลยี การฝึกอบรม และการทดลอง)

2. มองเห็นความก้าวหน้า

รักษาการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไฮบริดของคุณให้โปร่งใสและง่ายต่อการติดตามด้วยClickUp Views

จัดระเบียบงานเป็นคอลัมน์ เช่น วางแผน, ดำเนินการอยู่, และ เสร็จแล้วในมุมมองกระดาน ClickUpเพื่อให้ทุกคนสามารถเห็นได้ว่างานใดกำลังดำเนินการและงานใดติดขัด วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและปฏิบัติได้จริงในการติดตามความคืบหน้าของการปฐมนิเทศ, จัดการการตั้งค่าอุปกรณ์ หรือตรวจสอบการอัปเดตของกระบวนการทำงาน

มุมมองบอร์ด ClickUp: วิธีเปลี่ยนผ่านจากการทำงานในสถานที่จริงไปสู่การทำงานแบบไฮบริดเพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
ลากและวางงานเมื่อย้ายจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งโดยใช้มุมมองกระดาน ClickUp

จากนั้นให้แผนภาพการเปลี่ยนผ่านแบบไฮบริดทั้งหมดของคุณโดยใช้ClickUp Gantt View คุณสามารถเชื่อมโยงงานที่ขึ้นอยู่กับงานอื่น ๆ ได้เพื่อให้การล่าช้าปรากฏให้เห็นได้ทันที และปรับตารางเวลาได้ตามการเปลี่ยนแปลงของลำดับความสำคัญ

3. จัดการประชุมและติดตามผล

การกระโดดไปมาระหว่างลิงก์การประชุม บันทึก และงานต่างๆ เป็นการเสียเวลาที่คุณไม่มี

ด้วยการผสานการทำงานของ Zoom กับ ClickUp คุณสามารถเริ่มการประชุมได้โดยตรงจากภายในงาน แนบการบันทึก และจัดเก็บสรุปการประชุม ทั้งหมดนี้ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน

การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Zoom: ผสมผสานการทำงานแบบรีโมทเต็มรูปแบบกับการทำงานแบบพบปะด้วยซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอ
กำหนดการประชุมจากพื้นที่ทำงานของคุณด้วยการผสาน Zoom ของ ClickUp

4. รักษาการสนทนาให้เชื่อมโยงกัน

การทำงานแบบไฮบริดเจริญเติบโตได้ดีด้วยความชัดเจน และClickUp Chatช่วยให้ทุกอย่างยังคงชัดเจนอยู่เสมอ แทนที่จะกระจายการสนทนาไปทั่ว Slack, อีเมล หรือ DMs ให้ใช้ Chat เพื่อเชื่อมโยงการสนทนาให้เข้ากับงานของคุณ

สร้างช่องทีมสำหรับการสนทนาอย่างต่อเนื่อง (เช่น การอัปเดตการเปิดตัวแบบผสมผสาน) @mention เพื่อนร่วมทีมสำหรับการชี้แจงอย่างรวดเร็ว และตอบกลับในหัวข้อเพื่อรักษาความเรียบร้อยของการสนทนา

ClickUp Chat: แยกชีวิตส่วนตัวออกจากงาน
เปลี่ยนข้อความสำคัญให้เป็นงานได้ในคลิกเดียวผ่าน ClickUp Chat

ขั้นตอนที่ 4: ออกแบบกระบวนการทำงานและขั้นตอนใหม่

กระบวนการทำงานภายในสถานที่มักพึ่งพาความใกล้ชิดทางกายภาพ เช่น การเดินไปพูดคุยอย่างรวดเร็ว การตรวจสอบงานแบบฉับพลัน หรือการแชร์กระดานไวท์บอร์ดร่วมกัน ในรูปแบบการทำงานแบบผสมผสาน ขั้นตอนเหล่านี้อาจกลายเป็นอุปสรรคหากไม่ได้รับการออกแบบใหม่

คุณจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณอย่างตั้งใจในลักษณะที่ทุกการอนุมัติ, การอัปเดต, และการส่งต่อภารกิจสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าพนักงานจะทำงานจากที่ใดก็ตาม

เริ่มต้นด้วยการวางแผนกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณ เช่น สิ่งที่เกิดขึ้น ใครเกี่ยวข้อง และจุดที่มักเกิดความล่าช้า ในClickUp Whiteboards วิธีนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นขั้นตอนที่พึ่งพาการอยู่ในห้องเดียวกันมากเกินไปได้ง่ายขึ้น เช่น การลงนามเอกสารจริงหรือการตรวจสอบด้วยวาจา

ClickUp Whiteboards: ทำความเข้าใจการต่อต้านและอุปสรรคของพนักงานด้วยภาพที่ชัดเจน
ระบุตัวขัดขวางและออกแบบกระบวนการใหม่ด้วยการแสดงภาพขั้นตอนการทำงานใน ClickUp Whiteboards

จากนั้น ใช้ClickUp BrainGPT ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมบนเดสก์ท็อป เพื่อวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยคำสั่งง่ายๆ เช่น 'แสดงขั้นตอนในกระบวนการต้อนรับผู้ใช้ใหม่ของเราและเน้นจุดที่ติดขัด' มันสามารถสแกนงาน สถานะ และแอปที่เชื่อมต่อเพื่อระบุจุดที่งานช้าลง

สมมติว่าการอนุมัติมักต้องรอผู้จัดการคนเดียว หรือการส่งต่องานบางอย่างมักจะหลุดรอดไป—Brain GPT จะชี้ให้เห็นสิ่งเหล่านี้ทันที จากนั้นคุณสามารถขอให้มันแนะนำกฎการทำงานอัตโนมัติหรือการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานเพื่อขจัดอุปสรรคเหล่านั้นได้

ClickUp Brain MAX: ปัญญาประดิษฐ์ในที่ทำงานยุคใหม่เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
ใช้ ClickUp BrainGPT เพื่อสร้างแผนการฝึกอบรมที่ปรับแต่งตามความต้องการและเข้าใจความชอบของพนักงาน

📌 ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:

  • สร้างกระบวนการเริ่มต้นใช้งานแบบผสมผสานที่รวมถึงการตั้งค่าระยะไกลสำหรับฝ่ายไอที การแนะนำทีมเสมือนจริง และการแจ้งเตือนงานอัตโนมัติ
  • วิเคราะห์กระบวนการตรวจสอบเนื้อหาปัจจุบันของเราและเสนอแนะการปรับปรุงสำหรับทีมแบบผสมผสาน
  • ระบุขั้นตอนอนุมัติทั้งหมดที่ต้องมีการประชุมแบบพบหน้ากัน และแนะนำทางเลือกดิจิทัลที่เป็นไปได้
  • ร่างกระบวนการทำงานใหม่สำหรับการเริ่มต้นโครงการแบบผสมผสาน รวมถึงเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่เหมาะสมสำหรับทั้งการทำงานในสำนักงานและการทำงานทางไกล

นี่คือสิ่งที่แมตต์ บรันต์จากครีเอทีฟ เอลิเมนต์ได้กล่าวถึงคลิกอัพ:

ทีมของเราได้ย้ายไปทำงานในรูปแบบไฮบริดระหว่างการทำงานทางไกลและการทำงานในสำนักงาน และในเดือนตุลาคม 2566 เราจะกลายเป็นเอเจนซี่ที่ทำงานทางไกลอย่างเต็มรูปแบบ นี่จะเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนหากไม่มีการปรับปรุงร่วมกันที่เราทุกคนได้เพลิดเพลินหลังจากเปลี่ยนมาใช้ ClickUp

ทีมของเราได้เปลี่ยนมาใช้รูปแบบการทำงานแบบผสมผสานระหว่างการทำงานทางไกลและการทำงานในสำนักงานแล้ว และในเดือนตุลาคม 2023 เราจะกลายเป็นเอเจนซี่ที่ทำงานทางไกลอย่างเต็มรูปแบบ นี่จะเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีการปรับปรุงร่วมกันที่เราทุกคนได้เพลิดเพลินหลังจากเปลี่ยนมาใช้ ClickUp

ขั้นตอนที่ 5: ฝึกอบรมผู้จัดการและพนักงาน

แม้แต่ระบบที่ดีที่สุดก็ล้มเหลวหากผู้คนไม่รู้วิธีใช้งาน คุณต้องการการฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และการสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการที่ต้องปรับตัวจากการ 'เฝ้าดู' ไปสู่การกำกับดูแลที่เน้นผลลัพธ์

นี่คือบางการกระทำหลักที่ควรนำไปปฏิบัติ:

  • จัดการฝึกอบรมตามบทบาทสำหรับผู้จัดการ (ผู้นำทีมแบบไฮบริด), พนักงาน (การปรับตัวกับบรรทัดฐานการทำงานแบบไฮบริด), และฝ่ายปฏิบัติการ (ไอที, สิ่งอำนวยความสะดวก)
  • จัดเซสชันเปิดทักษะ (SKO) หรือกิจกรรมเรียนรู้ระหว่างรับประทานอาหารกลางวันเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำงานแบบไม่พร้อมกัน มารยาทในการสื่อสารทางไกล และเครื่องมือต่างๆ
  • จัดเตรียมเครื่องมือช่วยงาน แผ่นสรุปข้อมูล และคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
  • เสนอเวลาให้เพื่อนร่วมงานสามารถเข้ามาปรึกษาได้ หรือจัดวันให้คำปรึกษาที่พนักงานสามารถเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานแบบผสมผสานระหว่างที่บ้านและที่ทำงาน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมารยาทในการประชุมเสมือนจริงได้ที่นี่:

ถ้าการเริ่มต้นใช้งานสามารถเป็นไปได้อย่างง่ายดาย น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพตั้งแต่วันแรกล่ะ?

วิธีการเปลี่ยนผ่านจากการทำงานในสถานที่จริงไปสู่การทำงานแบบไฮบริดในขณะที่เผชิญกับความท้าทายของตนเอง
รับเทมเพลตฟรี
สร้างประสบการณ์การปฐมนิเทศที่ชัดเจนและสม่ำเสมอด้วยเทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUp

ทำให้การเปลี่ยนผ่านสู่การทำงานแบบไฮบริดของคุณราบรื่นด้วยเทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUp เทมเพลตนี้จัดระเบียบทุกแง่มุมของการฝึกอบรมแบบไฮบริด ตั้งแต่การอัปเดตนโยบายและคู่มือการทำงาน ไปจนถึงการประชุมปรับตัวของทีม เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนเข้าใจวิธีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมใหม่นี้ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • ติดตามความคืบหน้าผ่านขั้นตอนต่างๆ เช่น ยังไม่เริ่มต้น, กำลังดำเนินการ, และ เสร็จสิ้น
  • บันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น โมดูลที่ได้รับมอบหมาย วันที่เสร็จสิ้น และข้อเสนอแนะ เพื่อรักษาความโปร่งใส
  • ดูไทม์ไลน์การฝึกอบรม, อัตราการสำเร็จ, และความพร้อมตามบทบาทโดยใช้ ปฏิทินการฝึกอบรม, ตารางความพร้อมของทีม, และ ตัวติดตามนโยบาย

ขั้นตอนที่ 6: ทดลอง, วัดผล, และปรับปรุง

คุณไม่สามารถประกาศว่า "เราเป็นไฮบริดแล้ว!" แล้วคาดหวังให้มันสำเร็จได้ในชั่วข้ามคืน ความสำเร็จของระบบไฮบริดต้องได้มาจากการทดสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:

  1. เลือก 1-3 ทีมจากประเภทต่างๆ (เช่น ออกแบบ วิศวกรรม ฝ่ายปฏิบัติการ) สำหรับโครงการนำร่องการทำงานแบบผสมผสานเป็นระยะเวลา 3 เดือน
  2. กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (ประสิทธิภาพการทำงาน, คุณภาพการร่วมมือ, ความขัดแย้งในการสื่อสาร, ความรู้สึก, กำหนดเวลา)
  3. บันทึกปัญหา, ความประหลาดใจ, ข้อยกเว้น, และความล้มเหลวที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  4. ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย ขั้นตอนการทำงาน และรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานตามข้อเสนอแนะ
  5. ค่อยๆ ดำเนินการไปยังทีมอื่นๆ พร้อมกับการปรับปรุงที่รวมไว้แล้ว

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ติดตามวิธีที่ทีมนำร่องของคุณปรับตัวด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp เพิ่มการ์ดสำหรับแต่ละทีมเพื่อติดตามงานที่กำลังดำเนินการ งานที่เสร็จสมบูรณ์ และงานที่ค้างอยู่ จากนั้นนำการ์ด AIมาใช้เพื่อสร้างการประชุมสแตนด์อัพประจำวันหรือการอัปเดตประจำสัปดาห์โดยอัตโนมัติ

บัตร AI ในแดชบอร์ด ClickUp: ทำให้การรักษาประสิทธิภาพการทำงานและขวัญกำลังใจของพนักงานเป็นเรื่องง่าย
สร้างสรุปผู้บริหารสำหรับผู้นำด้วย AI Cards ในแดชบอร์ด ClickUp

เพื่อยกระดับไปอีกขั้น ใช้ClickUp Analyticsเพื่อดูแนวโน้มทั่วทั้งองค์กร เจาะลึกรายละเอียดตามทีมหรือผู้ใช้ และระบุจุดคอขวดที่เกิดขึ้นซ้ำก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม คุณยังสามารถส่งออกข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สำหรับการทบทวนโดยผู้บริหารได้อีกด้วย

ClickUp Analytics: ทำความเข้าใจการมีส่วนร่วมในโครงการที่ทำงานร่วมกันนอกพื้นที่สำนักงาน
ติดตามกิจกรรมของทีม การมีส่วนร่วม และปริมาณงานด้วย ClickUp Analytics

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเจรจาต่อรองตารางการทำงานแบบไฮบริดหรือทำงานจากระยะไกล (เคล็ดลับและกลยุทธ์)

เครื่องมือที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การทำงานแบบไฮบริด

การเปลี่ยนแปลงไปสู่การทำงานแบบไฮบริดต้องการเครื่องมือเฉพาะทางเพื่อช่วยให้ทีมของคุณจัดการกับโลจิสติกส์ของการแบ่งเวลาทำงานระหว่างสำนักงานและการทำงานทางไกล นี่คือเครื่องมือที่จำเป็นบางประการที่จะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

การจัดการพื้นที่และแพลตฟอร์มการทำงานแบบโต๊ะรวม

เมื่อพนักงานไม่มีโต๊ะทำงานประจำ ความวุ่นวายจะตามมา เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ผู้คนสามารถจองพื้นที่ทำงานและดูได้ว่าใครจะอยู่ในสำนักงานบ้าง:

  • สำนักงาน: แสดงผังพื้นที่แบบโต้ตอบพร้อมสถานะความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์และข้อมูลวิเคราะห์ที่แสดงให้เห็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อให้คุณสามารถปรับขนาดพื้นที่ให้เหมาะสม
  • โต๊ะรับรอง: ผสานการทำงานกับ Slack และปฏิทินสำหรับการจอง พร้อมระบบเช็คอินอัตโนมัติเพื่อแสดงรูปแบบการใช้งานจริงเทียบกับการจอง
  • โรบิน: ดูแลทั้งเคาน์เตอร์และห้องประชุม พร้อมทั้งแสดงข้อมูลว่ามีใครเข้ามาในวันใดบ้าง เพื่อช่วยให้ทีมต่างๆ ประสานงานเวลาพบปะกันแบบตัวต่อตัว

📖 อ่านเพิ่มเติม: เคล็ดลับการทำงานจากที่บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทางไกล

เครื่องมือการนัดหมายและการประสานงาน

การตัดสินใจว่าใครควรเข้ามาเมื่อใดไม่ควรต้องใช้การส่งอีเมลไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถซิงค์วันทำงานในออฟฟิศได้:

  • สรุป: แนะนำวันทำงานที่เหมาะสมในสำนักงานโดยพิจารณาจากการเข้าร่วมของเพื่อนร่วมงาน พร้อมให้ผู้จัดการสามารถมองเห็นรูปแบบการทำงานได้โดยไม่ต้องควบคุมงานอย่างละเอียด
  • Kadence: ใช้ AI เพื่อแนะนำวันทำงานที่เหมาะสมตามการประชุมและกำหนดส่งงานของคุณ พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยระบุเมื่อทีมเริ่มแยกตัวออกจากกัน
  • ออฟฟิซลี: ซิงค์กับปฏิทินที่มีอยู่ (เช่น Outlook หรือ Google Calendar) เพื่อการวางแผนที่ราบรื่น และส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อลดการไม่มาจองโต๊ะ

เครื่องมือการจัดการนโยบายและการประสานงาน

นโยบายไฮบริดของคุณจะไร้ค่าหากไม่มีใครอ่านหรือถูกฝังอยู่ในอีเมล เครื่องมือเหล่านี้สร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องพร้อมการติดตามการรับทราบ:

  • PowerDMS: ติดตามว่าใครได้อ่านการเปลี่ยนแปลงนโยบายแล้ว พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติและการควบคุมเวอร์ชันสำหรับเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • Lessonly: ผสานการแจกจ่ายนโยบายเข้ากับโมดูลการฝึกอบรมสั้น ๆ ที่อธิบาย 'เหตุผล' เบื้องหลังแนวทางปฏิบัติ พร้อมการวิเคราะห์จุดที่เกิดความสับสน
  • ClickUp: รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทั้งหมดไว้ในที่เดียว พร้อมความช่วยเหลือจาก AI สำหรับคำถามที่พนักงานอาจมี

📖 อ่านเพิ่มเติม: การทำงานแบบอะซิงโครนัสเปลี่ยนแปลงการทำงานร่วมกันอย่างไร

แพลตฟอร์มประสบการณ์และข้อเสนอแนะของพนักงาน

คุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาของระบบไฮบริดที่คุณไม่รู้ว่ามีอยู่ได้ แพลตฟอร์มเหล่านี้รวบรวมข้อมูลป้อนกลับที่ตรงเป้าหมายเกี่ยวกับการจัดการและช่วยให้คุณตรวจพบปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ:

  • ClickUp: รวบรวมความคิดเห็นผ่านแบบฟอร์มที่สร้างงานและแดชบอร์ดโดยอัตโนมัติ เพื่อแสดงแนวโน้มความรู้สึกจากทุกสำนักงาน
  • Officevibe: ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นประจำสัปดาห์สำหรับทีมไฮบริด พร้อมคำถามเกี่ยวกับการเชื่อมต่อและความชอบด้านสถานที่ รวมถึงแนวโน้มเพื่อตรวจจับปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ
  • Leapsome: ผสานแบบสำรวจความผูกพันเข้ากับเครื่องมือแบบตัวต่อตัวสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานแบบผสมผสาน เพื่อให้มั่นใจว่างานทางไกลจะไม่กลายเป็นงานที่มองไม่เห็น

📮 ClickUp Insight: 50% ของพนักงานยังคงผูกติดกับสำนักงาน แม้ว่า 48% จะชอบการทำงานแบบผสมผสานเพื่อสมดุลชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ดีขึ้น ผลลัพธ์คืออะไร? ตารางเวลาที่เข้มงวด ความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง และการควบคุมขอบเขตที่ไม่ดี 🚗💨

ด้วยการจัดตารางเวลาอัตโนมัติและการบล็อกเวลาClickUp Calendarช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างเป็นระเบียบในทุกสภาพแวดล้อมการทำงาน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านหรือในออฟฟิศ กระบวนการทำงานของคุณก็จะคงความสม่ำเสมอใน ClickUp และเวลาส่วนตัวของคุณก็จะได้รับการปกป้อง!

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ClickUp Automations— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%

เครื่องมือติดตามเวลาและการเข้างาน

เมื่อผู้คนทำงานจากหลายสถานที่ การบันทึกเวลาแบบดั้งเดิมจะไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องมือเหล่านี้สามารถปรับตัวเข้ากับตารางการทำงานแบบผสมผสานได้ในขณะที่ยังคงรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนด:

  • Replicon: ปรับอัตโนมัติสำหรับวันทำงานที่สำนักงานและวันทำงานทางไกลด้วยการติดตามตำแหน่งที่ตั้งและความสามารถในการกำหนดขอบเขตพื้นที่
  • ClickUp: ฝังการติดตามเวลาแบบเนทีฟภายในงาน แสดงชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในแต่ละสถานที่ พร้อมการเปรียบเทียบประมาณการและการกระจายภาระงาน
  • รอง: ประสานงานการจัดตารางเวลาพร้อมการติดตามเวลาที่คำนึงถึงการจัดเตรียมแบบผสมผสาน และผสานรวมกับระบบเงินเดือน

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: การทำงานแบบไฮบริดมักทำให้ยากที่จะเห็นว่าเวลาถูกใช้ไปอย่างไรในแต่ละสถานที่ClickUp Project Time Trackingแก้ไขปัญหานี้โดยให้ทีมสามารถทำเครื่องหมายชั่วโมงเป็นชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เปรียบเทียบเวลาที่ประมาณการไว้กับเวลาที่ใช้จริง และดูข้อมูลนี้ได้แบบเรียลไทม์

คลิกที่ ClickUp Project Time Tracking เพื่อช่วยให้ทีมแยกชั่วโมง
ปรับแต่งการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินสำหรับพนักงานด้วยการติดตามเวลาโครงการใน ClickUp

ผู้จัดการสามารถสังเกตได้ทันทีเมื่อโครงการเกินประมาณการหรือเมื่อปริมาณงานต้องปรับสมดุลใหม่ในมุมมองปริมาณงานของ ClickUp ซึ่งช่วยรักษาการควบคุมต้นทุนและประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ต้องใช้การจัดการแบบจู้จี้

เปรียบเทียบจำนวนชั่วโมงที่ประมาณการไว้กับเวลาที่ติดตามไว้ในมุมมองปริมาณงานของ ClickUp เพื่อระบุปัญหาคอขวดหรือปัญหาด้านความสามารถในการรองรับตั้งแต่เนิ่นๆ
เปรียบเทียบจำนวนชั่วโมงที่ประมาณการไว้กับเวลาที่ติดตามไว้ในมุมมองปริมาณงานของ ClickUp เพื่อระบุปัญหาคอขวดหรือปัญหาด้านความสามารถในการรองรับตั้งแต่เนิ่นๆ

มันกระจายการประมาณเวลาในแต่ละวันอย่างเป็นภาพ ช่วยให้ผู้จัดการเห็นได้ว่าเมื่อใดที่ใครบางคนมีภาระงานเกินกำลัง—แม้ว่าจะทำงานจากเขตเวลาที่แตกต่างกันก็ตาม

เครื่องมือวิเคราะห์และการใช้พื้นที่

คุณกำลังจ่ายเงินสำหรับพื้นที่ที่คุณอาจไม่ต้องการ แพลตฟอร์มเหล่านี้แสดงรูปแบบการใช้งานจริงให้คุณเห็น เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของคุณโดยอิงจากข้อมูล:

  • ความหนาแน่น: ติดตั้งเซ็นเซอร์ที่ติดตามการสัญจรของเท้าจริงโดยไม่ระบุตัวบุคคล แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ใดเป็นเมืองร้างและพื้นที่ใดเป็นจุดติดขัด
  • VergeSense: วิเคราะห์การใช้งานพื้นที่ด้วย AI ที่สามารถแยกแยะระหว่างพื้นที่ที่จองไว้กับพื้นที่ที่มีการใช้งานจริงทั่วทั้งสำนักงานของคุณ
  • Locatee: รวมข้อมูลเซ็นเซอร์กับข้อมูลการจองเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมอย่างครบถ้วนว่านโยบายไฮบริดของคุณทำงานอย่างไรในความเป็นจริง

📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนการสื่อสารโครงการฟรี: Excel, Word และ ClickUp

บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้างเมื่อเปลี่ยนไปใช้รูปแบบไฮบริด?

การเปลี่ยนไปสู่วิถีการทำงานแบบผสมผสานอาจฟังดูเรียบง่ายในทางทฤษฎี แต่เมื่อต้องเผชิญกับความเป็นจริงแล้ว อาจมีอุปสรรคหลายประการที่บริษัทมักพบเจอ:

  • การแก้ไขช่องว่างในการสื่อสาร: พนักงานที่ทำงานทางไกลมักจะพลาดการพูดคุยสั้น ๆ ในทางเดินได้ง่าย อีกทั้งข้อความที่สื่อสารไม่ชัดเจนยังมักนำไปสู่ความเข้าใจผิดในที่ทำงาน
  • การจัดการประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นผู้นำ: ผู้จัดการมีความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันน้อยลงอย่างกะทันหัน ความไว้วางใจ เป้าหมายที่ชัดเจน และการมีส่วนร่วมมีความสำคัญมากกว่าที่เคยในการรักษาแรงจูงใจและความสามารถในการทำงานของทีม
  • การจัดการเทคโนโลยีและพื้นที่: การเข้าออฟฟิศไม่สามารถคาดการณ์ได้ การวางแผนพื้นที่กลายเป็นเรื่องยุ่งยาก และเทคโนโลยีทั้งหมดต้องทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับทุกคน
  • การอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเท่าเทียม: วัฒนธรรมองค์กรแบบทำงานทางไกลอาจเริ่มจางหายไป โดยผู้ที่อยู่ในสำนักงานมักได้รับความสนใจมากกว่า ในขณะที่เพื่อนร่วมงานที่ทำงานทางไกลรู้สึกถูกทอดทิ้ง

🔍 คุณรู้หรือไม่? ในอุตสาหกรรมกฎหมาย ประมาณหนึ่งในสามของผู้เชี่ยวชาญ (32%) ทำงานตามตารางแบบผสมผสาน และ 11% ทำงานจากที่บ้านทั้งหมด

เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานแบบผสมผสาน

การเปลี่ยนผ่านไปสู่สภาพแวดล้อมการทำงานแบบผสมผสานเป็นกระบวนการเรียนรู้ ปรับตัว และเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เมื่อบุคลากรและกระบวนการของคุณพร้อมแล้ว ควรเปลี่ยนจุดเน้นไปที่การออกแบบพื้นที่ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นและการพัฒนาประสบการณ์ของพนักงาน

นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและเคล็ดลับการทำงานจากที่บ้านเพื่อสร้างสถานที่ทำงานแบบผสมผสานที่ประสบความสำเร็จ:

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลการเข้าพักเพื่อการวางแผนที่ดีขึ้น

ใช้การเดินเท้า การจองโต๊ะ และการใช้งานห้องประชุม เพื่อทำความเข้าใจว่าสำนักงานของคุณถูกใช้งานจริงอย่างไร

ตัวอย่างเช่น หากวันพุธมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า ให้วางแผนจัดเซสชันแบบร่วมมือหรือจัดอาหารกลางวันในช่วงเวลานั้น หากห้องประชุมที่มีระบบวิดีโอมีความต้องการสูง ให้อัปเกรดห้องที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยด้วยเทคโนโลยีการประชุมทางไกล

เสริมสร้างศักยภาพให้พนักงานด้วยเครื่องมือบริการตนเอง

มอบซอฟต์แวร์การทำงานแบบไฮบริดให้กับทีมของคุณ เพื่อจองโต๊ะทำงาน วางแผนวันเข้าออฟฟิศ และเชิญลูกค้า ทั้งหมดในที่เดียว ความเป็นอิสระนี้ทำให้ตารางการทำงานแบบไฮบริดรู้สึกราบรื่นแทนที่จะวุ่นวาย

ยกระดับประสบการณ์ในสถานที่

ก้าวไปไกลกว่าแค่ฟังก์ชันการใช้งานด้วยการสร้างประสบการณ์ที่พนักงานรอคอย มอบของว่างแบบหยิบสะดวกสำหรับวันเร่งรีบ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย หรือสำรองพื้นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมกับลูกค้า เพื่อให้ทั้งพนักงานและแขกผู้มาเยือนรู้สึกมีคุณค่า

รวบรวมและดำเนินการตามข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง

ดำเนินการสำรวจแบบรวดเร็วหรือแบบฟอร์มความคิดเห็นเพื่อให้เข้าใจว่าพนักงานรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการทำงานแบบผสมผสาน ใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก นโยบาย และการออกแบบสำนักงาน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพิ่มตรรกะเงื่อนไขในแบบฟอร์ม ClickUpเพื่อปรับคำถามให้เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละพนักงาน—เช่น แสดงคำถามที่แตกต่างกันสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกลกับพนักงานที่ทำงานในสำนักงาน คุณยังสามารถเปิดใช้งานการส่งแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อส่งเสริมความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา และใช้ระบบอัตโนมัติในการติดแท็กคำตอบ (เช่น 'วัฒนธรรม', 'เครื่องมือ', หรือ 'การสื่อสาร') เพื่อให้เห็นรูปแบบได้ง่ายขึ้น

จัดระเบียบความคิดเห็นโดยอัตโนมัติเพื่อการวิเคราะห์ที่ง่ายดายด้วยตรรกะเงื่อนไขใน ClickUp Forms
จัดระเบียบความคิดเห็นโดยอัตโนมัติเพื่อการวิเคราะห์ที่ง่ายดายด้วยตรรกะเงื่อนไขใน ClickUp Forms

รักษาการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบ

ความสำเร็จของการทำงานแบบไฮบริดขึ้นอยู่กับความไว้วางใจจัดตารางการประชุมทีมอย่างสม่ำเสมอ กำหนดเป้าหมายที่โปร่งใส และใช้ตัวชี้วัด (เช่น อัตราความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมการทำงานร่วมกัน) เพื่อวัดผลลัพธ์

🔍 คุณทราบหรือไม่? การศึกษาแบบผสมผสานที่ครอบคลุมพนักงานที่มีความรู้จำนวน 2,450 คน พบว่ารูปแบบการทำงานแบบไฮบริด สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ 9-14%เมื่อเทียบกับการทำงานในสถานที่ทำงานเต็มเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่าการปรากฏตัวในที่ทำงาน

กรณีศึกษาความสำเร็จของการทำงานแบบไฮบริดจากบริษัทจริง

มาสำรวจกันว่าองค์กรต่างๆ ได้นำรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานมาใช้อย่างไรอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าความยืดหยุ่นและโครงสร้างสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรณีศึกษา #1: Mars Wrigley ประเทศโปแลนด์

วัตถุประสงค์ของ Mars Wrigley Polandคือการกำหนดและนำรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดมาใช้เป็นรูปแบบที่ยืดหยุ่นและขับเคลื่อนโดยทีม ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับบทบาทของแต่ละบุคคลและความต้องการของทีม

ทีมได้ร่วมกันสร้างตารางการทำงานแบบผสมผสานของตนเองแทนที่จะปฏิบัติตามแผนที่เข้มงวดและมาจากบนลงล่าง ขณะที่ผู้บริหารได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตัดสินใจเหล่านี้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และเป้าหมายด้านประสบการณ์ของพนักงานโดยรวม

ปัจจัยความสำเร็จหลัก:

  • รักษาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างทีมเพื่อป้องกันการแยกตัว
  • ให้การสนับสนุนและทรัพยากรอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้การทำงานทางไกลและในสำนักงานเป็นไปอย่างราบรื่น
  • ใช้แนวทางแบบองค์รวม โดยพิจารณาวัฒนธรรม เทคโนโลยี และประสบการณ์ของพนักงาน

ส่งผลให้พนักงานมีส่วนร่วมและผลิตภาพเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าการทำงานแบบผสมผสานประสบความสำเร็จเมื่อทีมได้รับอำนาจและการสนับสนุน

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ประมาณ 71% ของพนักงาน Gen Zระบุว่าโหมดการทำงานแบบไฮบริดเป็นรูปแบบที่พวกเขาชื่นชอบ มากกว่าการทำงานจากระยะไกลแบบเต็มเวลา

กรณีศึกษา #2: กลุ่มโซวินี

กลุ่มโซวินี ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการก่อสร้างและบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ มีพนักงานมากกว่า 800 คน ได้เปลี่ยนครึ่งหนึ่งของพนักงานที่ทำงานในสำนักงานให้เป็นรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น โดยเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่าจำนวนชั่วโมงการทำงาน

แนวทางของพวกเขาคือการร่วมสร้างรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งปรับให้เหมาะสมกับบทบาท สถานที่ และความชอบส่วนบุคคล พวกเขาให้อำนาจแก่ผู้จัดการในการสนับสนุน อนุมัติ และบันทึกโปรโตคอลการทำงานแบบคล่องตัวเฉพาะทีม โดยเน้นที่การอัปเกรดเทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสาร และการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์:

  • เพิ่มการมีส่วนร่วม, ประสิทธิภาพการทำงาน, และความเป็นอยู่ที่ดี
  • การขาดงานเนื่องจากเจ็บป่วยลดลง (จาก 1.69% เป็น 1.37%) และการลาออกลดลง (จาก 18.18% เป็น 13.2%)
  • ส่งเสริมความยืดหยุ่น ความหลากหลาย และการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งสร้างความไว้วางใจและความเป็นเจ้าของ

กรณีศึกษา #3: Zoom

Zoom ซึ่งมีพนักงาน 6,100 คนใน 35 ประเทศ ได้นำรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานมาใช้หลังการแพร่ระบาด โดยให้ความสำคัญกับการเลือกสถานที่ทำงานของพนักงานเป็นอันดับแรก

แนวทางของพวกเขาคือ:

  • เปิดตัวสำนักงานต้นแบบในซิดนีย์ ลอนดอน เดนเวอร์ และอัมสเตอร์ดัม เพื่อทดสอบรูปแบบการจัดวางและการทำงานร่วมกันของทีม
  • ออกแบบพื้นที่ทางกายภาพใหม่แบบวนซ้ำ ลดจำนวนโต๊ะ สร้างพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกัน และปรับเปลี่ยนการใช้งานเฟอร์นิเจอร์
  • ผสานเทคโนโลยีเข้ากับพนักงานต้อนรับเสมือนจริง, ห้อง Zoom แบบป๊อปอัพบนมือถือ, และอุปกรณ์ประชุมแบบเสียบแล้วใช้
  • เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านพิธีกรรมแห่งการมีส่วนร่วม กิจกรรม และกิจกรรมสร้างทีม

ผลที่ตามมาคือ สำนักงานของ Zoom ตอนนี้รองรับการทำงานร่วมกันทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การมุ่งเน้นส่วนบุคคล และการผ่อนคลาย และมากกว่า 50% ของพนักงานชอบการทำงานที่ยืดหยุ่นหรือแบบผสมผสาน

🔍 คุณทราบหรือไม่? ความยืดหยุ่นของการทำงานแบบไฮบริดได้นำไปสู่การย้ายถิ่นฐานออกจากศูนย์กลางเมืองอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น ซาน ฟรานซิสโกมีประชากรลดลง 7%จากกลางปี 2020 ถึงกลางปี 2022 หลายคนย้ายไปยังพื้นที่ชานเมืองหรือชนบท โดยให้ความสำคัญกับสภาพที่อยู่อาศัยที่ดีกว่ามากกว่าความใกล้ชิดกับใจกลางเมือง

ความกลมกลืนแบบไฮบริดเริ่มต้นที่ ClickUp

การทำงานแบบไฮบริดได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้ว และทีมของคุณไม่ควรต้องเดาว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร

คุณสามารถทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือนี้เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านของคุณราบรื่นขึ้นได้ แต่เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ความสำเร็จเกิดจากการเชื่อมโยงกลยุทธ์กับเครื่องมือที่ช่วยให้การร่วมมือเป็นไปอย่างง่ายดาย ทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบ และทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องกัน

ClickUp มอบโซลูชันครบวงจรสำหรับการวางแผน จัดการ และดำเนินงานแบบไฮบริด ช่วยให้ทีมงานที่ทำงานจากสถานที่ต่าง ๆ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน

เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของมันทำให้ข้อความ งาน และอัปเดตโครงการต่างๆ ดำเนินไปอย่างราบรื่นและตรงตามกำหนดด้วยพื้นที่ทำงานแบบรวม AI นี้ ทีมงานจะได้รับแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการทำงานร่วมกัน จัดการงาน และสื่อสารจากทุกที่

ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีและเริ่มการเปลี่ยนผ่านสู่การทำงานแบบไฮบริดของคุณวันนี้!

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

การทำงานทางไกลหมายถึงพนักงานที่ทำงานทั้งหมดจากสถานที่นอกสำนักงานแบบดั้งเดิม เช่น บ้านหรือพื้นที่ทำงานร่วม ในทางตรงกันข้าม การทำงานแบบผสมผสานคือการรวมการทำงานทั้งในสำนักงานและทางไกลเข้าด้วยกัน ทำให้พนักงานสามารถแบ่งเวลาทำงานระหว่างสำนักงานและสถานที่ทางไกลได้

การพิจารณาความเหมาะสมสำหรับการทำงานแบบไฮบริดขึ้นอยู่กับลักษณะของบทบาทและงานที่เกี่ยวข้อง บทบาทที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์แบบพบปะกันบ่อยครั้ง การเข้าถึงอุปกรณ์เฉพาะทาง หรือการร่วมมือเป็นทีม อาจไม่เหมาะสมกับการทำงานแบบไฮบริด ในทางกลับกัน ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับงานอิสระ การสื่อสารทางดิจิทัล และความต้องการในการเข้าทำงานที่สถานที่จริงน้อย สามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดได้มากกว่า

การบริหารทีมแบบไฮบริดที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีชุดเครื่องมือดิจิทัล:แพลตฟอร์มการสื่อสาร: เครื่องมือเช่น ClickUp Chat หรือ Microsoft Teams ช่วยในการส่งข้อความและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เครื่องมือการจัดการโครงการ: แพลตฟอร์มเช่น ClickUp หรือ Trello ติดตามงาน กำหนดเวลา และความคืบหน้าของโครงการเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอ: ClickUp SyncUps, Zoom หรือ Google Meet เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการประชุมทีมเสมือนจริง โดยรองรับการทำงานร่วมกับทีมในสำนักงานแพลตฟอร์มการแชร์และจัดเก็บเอกสาร: แอปพลิเคชันเช่น Google Drive หรือ Dropbox ช่วยให้เข้าถึงไฟล์และเอกสารที่แชร์ได้อย่างง่ายดาย

การรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดต้องอาศัยความพยายามอย่างตั้งใจ:การตรวจสอบเสมือนจริงเป็นประจำ: จัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อส่งเสริมการสื่อสารและการมีส่วนร่วมกิจกรรมที่ครอบคลุม: จัดกิจกรรมสร้างทีมเสมือนจริงและงานสังสรรค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์การสื่อสารที่ชัดเจน: สร้างความโปร่งใสในนโยบายและความคาดหวังเพื่อสร้างความไว้วางใจกลไกการให้ข้อเสนอแนะ: ดำเนินการระบบสำหรับพนักงานในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบไฮบริดอาจแตกต่างกันไปตามขนาดขององค์กร ความพร้อม และทรัพยากรที่มีอยู่ โดยเฉลี่ยแล้ว บริษัทอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนถึงหนึ่งปีในการนำแนวปฏิบัติการทำงานแบบไฮบริดมาใช้และปรับให้เหมาะสมอย่างเต็มที่

ความสำเร็จในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบผสมผสานสามารถประเมินได้ผ่าน:ประสิทธิภาพของพนักงาน: การติดตามผลผลิตและระดับประสิทธิภาพความพึงพอใจของพนักงาน: การจัดทำแบบสำรวจเพื่อวัดขวัญกำลังใจและการมีส่วนร่วมอัตราการคงอยู่ของพนักงาน: การวิเคราะห์สถิติการลาออกและการคงอยู่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: การประเมินความสำเร็จของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

คุณสามารถสร้างความยุติธรรมระหว่างทีมในสำนักงานและทีมระยะไกลได้ด้วย:นโยบายที่เป็นมาตรฐาน: การนำแนวทางปฏิบัติที่เป็นแบบเดียวกันมาใช้กับพนักงานทุกคนโอกาสที่เท่าเทียมกัน: การให้โอกาสในการเติบโตในสายอาชีพและทรัพยากรการพัฒนาโดยไม่คำนึงถึงสถานที่ทำงานการสื่อสารที่โปร่งใส: การรักษาช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาและรับฟังความคิดเห็น

รูปแบบการทำงานแบบผสมผสานมอบประโยชน์ด้านต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญให้กับองค์กร บริษัทที่ทำงานทางไกลสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ เนื่องจากมีพนักงานอยู่ในสำนักงานน้อยลงในแต่ละช่วงเวลา วิธีการนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่า ค่าพลังงาน และวัสดุอุปกรณ์ การประหยัดยังครอบคลุมไปถึงเงินอุดหนุนค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นฐาน ในขณะที่การดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถที่ดีขึ้นช่วยลดต้นทุนการสรรหาและการลาออก

การฝึกอบรมผู้จัดการสำหรับการเป็นผู้นำแบบไฮบริดประกอบด้วยการ:พัฒนาทักษะการสื่อสาร: เพิ่มความสามารถในการบริหารทีมที่ทำงานทางไกลและในสถานที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้การฝึกอบรมทางเทคโนโลยี: ให้ความคุ้นเคยกับเครื่องมือที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันทั้งทางไกลและในสถานที่ทำงานส่งเสริมความมีส่วนร่วม: ส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมรู้สึกมีคุณค่าและมีส่วนร่วมส่งเสริมความยืดหยุ่น: ปรับเปลี่ยนสไตล์การนำเพื่อรองรับความชอบและความต้องการในการทำงานที่หลากหลาย