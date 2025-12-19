วิธีการเปลี่ยนผ่านจากการทำงานในสถานที่จริงไปสู่การทำงานแบบไฮบริด

วันจันทร์ของคุณเคยเป็นวันที่คาดเดาได้: การประชุมทีมแบบรวมพล การแวะทักทายที่โต๊ะทำงานอย่างรวดเร็ว และความชัดเจนว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ ทุกวันนี้ ด้วยพนักงานที่สามารถทำงานทางไกลได้ถึง 55%ที่ทำงานแบบไฮบริด และอีก 26% ที่ทำงานจากที่บ้านอย่างเต็มรูปแบบ บรรยากาศในที่ทำงานจึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
ในความเป็นจริง ประมาณ 60% ของพนักงานในองค์กรขนาดใหญ่ของอเมริกาเหนือทำงานในรูปแบบไฮบริดแล้ว สำนักงานในปัจจุบันไม่ได้เป็นพื้นที่ตายตัวอีกต่อไป แต่เป็นทุกที่ที่สัญญาณ Wi-Fi ของคุณสามารถเข้าถึงได้
การนำการทำงานแบบผสมผสานมาใช้จำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน หากปราศจากแผนดังกล่าว คุณอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียเวลาทั้งสัปดาห์ไปกับอาการเหนื่อยล้าจากการประชุมผ่าน Zoom ขาดการส่งงานตรงเวลาข้ามเขตเวลา และพบว่า 'การทำงานจากที่ไหนก็ได้' บางครั้งอาจรู้สึกเหมือน 'การทำงานจากที่ไหนก็ไม่ได้'
โพสต์บล็อกนี้จะแสดงวิธีการเปลี่ยนผ่านจากการทำงานในสถานที่เป็นการทำงานแบบไฮบริดด้วยการสนับสนุนจากClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน เพื่อให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น โครงการดำเนินไปตามแผน และการทำงานแบบไฮบริดเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ
มาเริ่มกันเลย! 💼
การทำงานแบบไฮบริดคืออะไร?
การทำงานแบบไฮบริดเป็นรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น ซึ่งพนักงานแบ่งเวลาทำงานระหว่างสถานที่ทำงานระยะไกล (เช่น บ้าน, พื้นที่ทำงานร่วม, หรือที่ใดก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ต) กับสถานที่ทำงานจริง
สิ่งที่เรียกว่า 'ไฮบริด' ในทางปฏิบัติเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับนโยบาย ข้อกำหนดของบทบาท และวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างมาก
ประเภทของรูปแบบการทำงานแบบไฮบริด
มีรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดหลักอยู่สี่ประเภท:
- แบบผสมผสานที่ยืดหยุ่น (หรือกำหนดตารางเองได้): สมาชิกในทีมสามารถเลือกได้ว่าจะทำงานที่สำนักงานหรือทำงานจากระยะไกล ขึ้นอยู่กับงานหรือความชอบส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น อาจมีบางคนที่เข้ามาประชุมหรือทำงานร่วมกันในสำนักงาน และทำงานจากที่บ้านในวันที่ต้องการสมาธิสูง
- การทำงานแบบผสมผสานที่มีชั่วโมงทำงานหลัก: บริษัทกำหนดวันทำงานในสำนักงานที่เฉพาะเจาะจง (เช่น วันอังคารและวันพฤหัสบดี) และช่วงเวลาทำงานหลัก (เช่น ระหว่าง 10.00 น. ถึง 15.00 น.) ซึ่งทุกคนต้องพร้อมทำงานไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตาม นอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าว พนักงานมีความยืดหยุ่นในการจัดการตารางเวลาของตนเอง
- การทำงานแบบผสมผสานที่ให้ความสำคัญกับสำนักงาน: พนักงานคาดว่าจะทำงานจากสำนักงานเป็นหลัก โดยอนุญาตให้ทำงานจากระยะไกลได้ในบางวันหรือสำหรับบางตำแหน่งเท่านั้น รูปแบบนี้เน้นการร่วมมือกันในสถานที่ทำงานและการสร้างความสัมพันธ์แบบพบปะกัน
- การทำงานแบบไฮบริดที่เน้นการทำงานทางไกลเป็นหลัก: การทำงานทางไกลเป็นค่าเริ่มต้น และสำนักงานทำหน้าที่เป็นพื้นที่สำหรับการประชุม กิจกรรม หรือการร่วมมือกันเมื่อจำเป็น นโยบาย เครื่องมือ และกระบวนการทำงานถูกออกแบบมาโดยมีการทำงานทางไกลเป็นพื้นฐาน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:คิวบิเคิล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการทำงานในสถานที่เดียวกันมาหลายทศวรรษ ถูกแนะนำในปี 1968 โดย โรเบิร์ต พร็อพส์ จากบริษัทเฮอร์แมน มิลเลอร์ อย่างน่าประหลาดใจ เขาตั้งใจให้มันมอบอิสระและความคิดสร้างสรรค์ให้กับพนักงาน แต่บริษัทต่างๆ กลับใช้มันเพื่อยัดคนให้มากขึ้นในพื้นที่ที่น้อยลง
เหตุใดบริษัทต่างๆ จึงเปลี่ยนจากการทำงานในสถานที่เป็นการทำงานแบบไฮบริด
องค์กรในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนผ่านจากรูปแบบการทำงานในสถานที่เพียงอย่างเดียวไปสู่การทำงานแบบผสมผสานมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุผลที่ดี: ประโยชน์ที่ได้รับนั้นครอบคลุมทั้งพนักงานและประสิทธิภาพทางธุรกิจ
ประโยชน์ของการทำงานแบบไฮบริดสำหรับพนักงาน
- เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน: เลือกวันทำงานจากระยะไกล หลีกเลี่ยงการเดินทางไกล และจัดการเรื่องส่วนตัวได้โดยไม่ต้องลดประสิทธิภาพการทำงาน
- ปรับปรุงสมดุลและความเป็นอยู่ทางร่างกาย:เพลิดเพลินกับสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดีขึ้น ลดความวิตกกังวล และมีความสุขโดยรวมมากขึ้น (80% ของผู้ทำงานแบบไฮบริดได้รับประโยชน์เหล่านี้!)
- ลดความเครียดและปรับปรุงสุขภาพ: ลดการลาป่วยและจัดสรรเวลาสำหรับการดูแลสุขภาพป้องกันหรือรับผิดชอบครอบครัวโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
- เพลิดเพลินไปกับความเป็นอิสระและการควบคุม: จัดการตารางเวลาของคุณเพื่อให้สามารถมุ่งเน้นได้ลึกขึ้นและบริหารจัดการพลังงานได้ดีขึ้นตลอดทั้งวัน
- ประหยัดเวลาและเงิน: ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและใช้เวลาคืนเพื่อพัฒนาตนเองหรืออาชีพ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การทดลองการทำงานแบบไฮบริดครั้งแรกย้อนกลับไปถึงวิกฤตการณ์น้ำมัน ในปี 1970บริษัทในสหรัฐอเมริกาและยุโรปอนุญาตให้พนักงานทำงานจากที่บ้านเป็นบางครั้งเพื่อ ประหยัดเชื้อเพลิงระหว่างการเดินทางไปทำงาน แม้ว่าจะไม่ได้เรียกว่าไฮบริดในตอนนั้น แต่ก็เป็นแนวคิดเดียวกัน
ประโยชน์ของการทำงานแบบไฮบริดสำหรับบริษัท
- เพิ่มการรักษาพนักงานและความพึงพอใจ: การทำงานแบบไฮบริดสามารถปรับปรุงการรักษาพนักงานได้ เนื่องจากพนักงานชื่นชมในความเป็นอิสระที่ได้รับจากการทำงานนี้ มีการแสดงให้เห็นว่าสามารถลดการลาออกได้ถึง 33% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มพนักงานที่มีการเดินทางไกล
- ขยายการเข้าถึงบุคลากรที่มีความสามารถ: จ้างมืออาชีพที่มีทักษะจากแหล่งที่หลากหลายทางภูมิศาสตร์โดยไม่ต้องย้ายถิ่นฐาน
- เพิ่มประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วม: สร้างสมดุลระหว่างการทำงานทางไกลและการทำงานในสถานที่เพื่อปรับปรุงผลผลิตในขณะที่เสริมพลังให้พนักงาน
- ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน: ปรับพื้นที่สำนักงานและสาธารณูปโภคให้เหมาะสมกับจำนวนพนักงานที่เปลี่ยนแปลง
- ส่งเสริมความหลากหลายและการทำงานร่วมกัน: สนับสนุนรูปแบบการทำงานที่หลากหลายด้วยเครื่องมือสื่อสารที่ผสานรวมและเครื่องมือการทำงานร่วมกันจากระยะไกล
📮 ClickUp Insight: ข้อมูลจากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราแสดงให้เห็นว่า 25% ของการประชุมมีผู้เข้าร่วมเฉลี่ยแปดคนหรือมากกว่า นอกจากนี้ยังพบว่าการประชุมโดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ 51 นาที การประชุมขนาดใหญ่เหล่านี้อาจทำให้เสียเวลาในการประชุมรวมกันอย่างน้อย 6 ถึง 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระดับองค์กร
จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถลดเวลาได้? ClickUpเปลี่ยนวิธีการสื่อสารของทีม! แทนที่จะประชุมยาวๆ ให้ทำงานร่วมกันโดยตรงภายในงานโดยใช้ความคิดเห็น ไฟล์แนบ บันทึกเสียง คลิปวิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมาย—ในที่เดียว
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมงานทั่วโลกของ STANLEY Security ประหยัดเวลาได้มากกว่า 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จากการประชุมและการอัปเดตด้วยแอปสำหรับงานของเรา!
การประเมินความพร้อมของบริษัทคุณสำหรับการทำงานแบบไฮบริด
ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้รูปแบบไฮบริด ควรประเมินความพร้อมขององค์กรอย่างรอบคอบ การตรวจสอบความพร้อมอย่างรอบคอบจะช่วยให้มั่นใจว่าบุคลากร นโยบายเครื่องมือสำหรับการทำงานจากที่บ้าน และพื้นที่ทำงานสามารถรองรับความยืดหยุ่นได้โดยไม่สูญเสียความสอดคล้องหรือประสิทธิภาพในการทำงาน
เริ่มต้นที่นี่ 🏁
- ประเมินความพร้อมของทีม: ประเมินรูปแบบการทำงานของพนักงาน ทักษะการจัดการตนเอง และความมั่นใจในการสื่อสารในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน วิเคราะห์ความสามารถของผู้จัดการในการนำทีมที่กระจายตัว หลีกเลี่ยงอคติจากความใกล้ชิด และสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและครอบคลุม
- ความชัดเจนของนโยบายการทบทวน: กำหนดว่าใครมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการทำงานแบบไฮบริด กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับความพร้อมในการทำงาน กำหนดกฎการสื่อสาร และปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดประสิทธิภาพให้เน้นผลลัพธ์มากกว่าการอยู่ในที่ทำงาน
- ยืนยันความสามารถทางเทคโนโลยี: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมมีเครื่องมือที่ปลอดภัยและบูรณาการสำหรับการจัดการงาน การแชทและการประชุมแบบไฮบริด เสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์และเปิดใช้งานข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
- กระบวนการศึกษาและขั้นตอนการทำงาน: การทำงานแบบผสมผสานต้องอาศัยกระบวนการที่รัดกุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้นตอนการทำงานหลักได้รับการบันทึกและเข้าถึงได้ และกระบวนการตัดสินใจมีความโปร่งใส ตั้งคำถามว่าพนักงานใหม่สามารถปรับตัวและเริ่มงานได้สำเร็จโดยไม่ต้องมีการพบปะกันตลอดเวลาหรือไม่
- คิดถึงวัฒนธรรมและกฎที่ไม่เขียนไว้: หากพนักงานที่ทำงานในสำนักงานได้รับบริบทที่ดีกว่าหรือการตัดสินใจที่รวดเร็วกว่า ความไม่พอใจต่อการทำงานแบบไฮบริดจะเพิ่มขึ้น คิดถึงว่าสไตล์การประชุมและกฎเกณฑ์การสื่อสารในปัจจุบันโปร่งใสและครอบคลุมหรือไม่ และการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันได้รับการยอมรับหรือไม่
- ประเมินด้านกฎระเบียบ: ตรวจสอบว่ากฎหมายในภูมิภาคของคุณจะส่งผลกระทบต่อการทำงานระยะไกลข้ามสถานที่หรือไม่ ประเมินข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความลับของข้อมูล
🔍 คุณรู้หรือไม่? จากการสำรวจของ Gallup พบว่าพนักงานแบบไฮบริดมีอัตราการมีส่วนร่วมสูงสุดที่ 35% เมื่อเทียบกับ 33% สำหรับพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลเต็มเวลา และ 27% สำหรับพนักงานที่ทำงานในสำนักงานเท่านั้น
วิธีการเปลี่ยนผ่านจากการทำงานในสถานที่จริงไปสู่การทำงานแบบไฮบริด: คู่มือทีละขั้นตอน
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นการทำงานแบบไฮบริดอย่างไรดี? คู่มือนี้จะอธิบายให้คุณเข้าใจทีละขั้นตอน 👇🏼
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดนโยบายการทำงานแบบไฮบริดของคุณ
เริ่มต้นด้วยการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการทำงานแบบผสมผสานของบริษัทคุณ คุณต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและสามารถบังคับใช้ได้ ซึ่งต้องสร้างสมดุลระหว่างความยืดหยุ่น ความยุติธรรม และความต้องการทางธุรกิจ
เป้าหมาย: ลดความคลุมเครือให้น้อยที่สุดเพื่อให้พนักงานทราบว่าเมื่อใด, อย่างไร, และทำไมพวกเขาต้องมาที่สำนักงานแทนที่จะทำงานจากระยะไกล
📌 นี่คือรายการสิ่งที่ควรรวมไว้:
- วันทำงานหลักในสำนักงาน (ถ้ามี) เทียบกับวันที่ยืดหยุ่น (เช่น ต้องเข้าออฟฟิศในวันอังคารและวันพฤหัสบดี ส่วนวันอื่นๆ ยืดหยุ่นได้)
- สิทธิ์ตามระดับบทบาท (บทบาทใดมีสิทธิ์ทำงานทางไกลเต็มเวลา, บางเวลา หรือไม่มีเลย)
- มาตรฐานการสื่อสาร (ช่วงเวลาที่พร้อมใช้งานพร้อมกัน, ช่วงเวลาสำหรับการประชุม, ช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันหลัก)
- กฎระเบียบพื้นที่ทำงาน (โต๊ะทำงานรวม, การจองโต๊ะ, ข้อจำกัดความจุในสำนักงาน)
- ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ (ผลลัพธ์ที่คาดหวัง, ข้อตกลงการให้บริการด้านการสื่อสาร)
- การแก้ไขข้อขัดแย้งและกระบวนการจัดการกรณีพิเศษ (เช่น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในสถานที่)
การสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการทำงานแบบไฮบริดเริ่มต้นด้วยแผนการที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้แม่แบบแผนการทำงานทางไกลของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อนำทางทีมของคุณผ่านการเปลี่ยนแปลงนี้ มันช่วยให้คุณกำหนดความคาดหวัง กำหนดบทบาท และติดตามความคืบหน้าของงานที่สำคัญ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:
- ติดตามงานด้วยขั้นตอนต่างๆ เช่น ติดขัด, กำลังดำเนินการ, ต้องทำ, และ เสร็จสิ้น
- บันทึกข้อมูลสำคัญของโครงการ เช่น งานที่ต้องส่งมอบ, ความคืบหน้า, ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง, งบประมาณที่จัดสรร, และ เป้าหมาย
- เข้าถึงข้อมูลการทำงานผ่าน ไทม์ไลน์งาน, กิจกรรมงาน, ความคืบหน้างาน, และ หัวหน้าโครงการ
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างนโยบายการทำงานแบบผสมผสานที่รวมศูนย์และอัปเดตได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งทีมทั้งหมดสามารถเข้าถึงและปรับปรุงได้อย่างง่ายดาย ใช้ความสามารถในการแก้ไขร่วมกันเพื่อดึงความเห็นจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายกฎหมาย และทีมผู้บริหารได้ทันที
จับคู่กับClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวม เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับนโยบาย สรุปเอกสารนโยบายที่ยาว และสร้างคำถามที่พบบ่อยจากเนื้อหาของนโยบายของคุณ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถามว่า 'ในนโยบายการทำงานของเรา ฉันสามารถทำงานจากระยะไกลได้กี่วัน?' และ ClickUp Brain จะดึงส่วนที่ตรงจากนโยบายของคุณ ทำให้การอัปเดตและการสื่อสารรวดเร็วขึ้นโดยไม่สูญเสียบริบทใดๆ
ขั้นตอนที่ 2: ประเมินความเหมาะสมของทีมและบทบาท
ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการแบบไฮบริด สิ่งสำคัญคือต้องหยุดและประเมินว่าบทบาทและบุคลากรใดเหมาะสมกับรูปแบบนี้ แทนที่จะอาศัยการคาดเดาหรือการตัดสินใจแบบเหมารวม ทีมทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อกำหนดระดับไฮบริดที่เหมาะสมให้กับแต่ละบทบาท
ใช้การตรวจสอบอย่างรวดเร็วเหล่านี้:
- ระบุงานหลัก และกำหนดบทบาทว่าเป็นงานที่เน้นที่สำนักงานหรืองานแบบผสมผสานตามข้อกำหนดในการเข้าทำงานจริง; พิจารณาการปรับโครงสร้างหากจำเป็น
- ตรวจสอบเครื่องมือการร่วมมือขององค์กรและข้อกำหนดการเข้าถึง, และสำรวจตัวเลือกการเข้าถึงระยะไกลที่ปลอดภัยหรือการจัดหาฮาร์ดแวร์สำหรับซอฟต์แวร์หรือข้อมูลที่ถูกจำกัด
- ประเมินความถี่ในการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดตารางการทำงานแบบผสมผสานให้เหมาะสม เช่น ทำงานทางไกลในวันที่ไม่ใช่ลูกค้า หรือสลับกันเข้าสำนักงานเป็นระยะ
- ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานทางไกล และพิจารณาช่วงเวลาทดลองงานหากผลลัพธ์ในอดีตแสดงให้เห็นถึงความท้าทายด้านการสื่อสารหรือการส่งงานล่าช้า
หลังจากการประเมินแล้ว ให้สร้างระดับไฮบริด เช่น ไฮบริดเต็มรูปแบบ, ไฮบริดบางส่วน, เน้นที่สำนักงาน, หรือ เฉพาะที่ทำงานเท่านั้น เพื่อตอบสนองบทบาทและความต้องการของทีม
เพื่อให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น ให้สร้างรายการใน ClickUpชื่อว่า การประเมินความเหมาะสมแบบไฮบริด เพิ่มงานสำหรับแต่ละแผนกหรือบทบาท และใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อติดตามรายละเอียด เช่น ต้องการการเข้าทำงานที่ไซต์, ต้องพบลูกค้า, หรือ สามารถทำงานทางไกลได้ มอบหมายงานแต่ละงานให้กับหัวหน้าแผนกเพื่อให้พวกเขาสามารถกรอกรายละเอียดได้
จากนั้น ให้ ClickUp Brain วิเคราะห์คำตอบ ตรวจจับรูปแบบ และแม้กระทั่งแจ้งเตือนบทบาทที่อาจต้องการความสนใจเพิ่มเติมก่อนที่คุณจะสรุประดับไฮบริดของคุณ
📌 ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:
- วิเคราะห์รายการนี้และจัดกลุ่มบทบาทตามความเหมาะสมสำหรับการทำงานแบบไฮบริด
- สรุปว่าแผนกใดบ้างที่มีข้อกำหนดเฉพาะที่ต้องดำเนินการในสถานที่เท่านั้น
- เน้นบทบาทที่อาจเผชิญความท้าทายในการทำงานทางไกล
- เสนอโครงสร้างระดับแบบผสมผสานโดยอิงจากข้อมูลในรายการนี้
- ระบุความไม่สอดคล้องหรือข้อมูลที่ขาดหายไปในการประเมินนี้
ขั้นตอนที่ 3: ลงทุนในเทคโนโลยีที่พร้อมรองรับระบบไฮบริด
การบริหารโครงการแบบไฮบริดจะล้มเหลวหากไม่มีเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งรองรับทั้งการทำงานแบบอะซิงโครนัสและซิงโครนัส
ClickUp มอบความสามารถในการมองเห็นโครงการที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับทีมที่กระจายอยู่ทั่วทุกแห่ง โดยการจัดการงานทั้งหมด, การมอบหมายงาน, กำหนดเวลา, และรายละเอียดของโครงการไว้ในที่เดียว ด้วยClickUp สำหรับทีมระยะไกล คุณจะได้รับแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลและพนักงานที่ทำงานในสถานที่เดียวกัน และทำให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกันผ่านการอัปเดตแบบเรียลไทม์และกระบวนการทำงานที่รวมศูนย์
นี่คือวิธีรวมทีมของคุณใน ClickUp 👇
1. จัดโครงสร้างการทำงานแบบผสมผสานของคุณ
ใช้ลำดับชั้นโครงการของ ClickUpเพื่อแบ่งพื้นที่ทำงานของคุณออกเป็น พื้นที่, โฟลเดอร์ และ รายการ เพื่อสะท้อนวิธีการดำเนินงานขององค์กรของคุณ
- สร้าง พื้นที่ สำหรับแต่ละแผนก (เช่น แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกปฏิบัติการ แผนกไอที แผนกการตลาด)
- สร้าง โฟลเดอร์ ภายในแต่ละ Space สำหรับโครงการหรือการริเริ่มที่สำคัญ เช่น 'การเปิดตัวการเปลี่ยนผ่านแบบไฮบริด'
- จัดระเบียบ รายการ ภายในโฟลเดอร์สำหรับทุกสายงาน (เช่น การออกแบบนโยบาย การตั้งค่าเทคโนโลยี การฝึกอบรม และการทดลอง)
2. มองเห็นความก้าวหน้า
รักษาการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไฮบริดของคุณให้โปร่งใสและง่ายต่อการติดตามด้วยClickUp Views
จัดระเบียบงานเป็นคอลัมน์ เช่น วางแผน, ดำเนินการอยู่, และ เสร็จแล้วในมุมมองกระดาน ClickUpเพื่อให้ทุกคนสามารถเห็นได้ว่างานใดกำลังดำเนินการและงานใดติดขัด วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและปฏิบัติได้จริงในการติดตามความคืบหน้าของการปฐมนิเทศ, จัดการการตั้งค่าอุปกรณ์ หรือตรวจสอบการอัปเดตของกระบวนการทำงาน
จากนั้นให้แผนภาพการเปลี่ยนผ่านแบบไฮบริดทั้งหมดของคุณโดยใช้ClickUp Gantt View คุณสามารถเชื่อมโยงงานที่ขึ้นอยู่กับงานอื่น ๆ ได้เพื่อให้การล่าช้าปรากฏให้เห็นได้ทันที และปรับตารางเวลาได้ตามการเปลี่ยนแปลงของลำดับความสำคัญ
3. จัดการประชุมและติดตามผล
การกระโดดไปมาระหว่างลิงก์การประชุม บันทึก และงานต่างๆ เป็นการเสียเวลาที่คุณไม่มี
ด้วยการผสานการทำงานของ Zoom กับ ClickUp คุณสามารถเริ่มการประชุมได้โดยตรงจากภายในงาน แนบการบันทึก และจัดเก็บสรุปการประชุม ทั้งหมดนี้ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
4. รักษาการสนทนาให้เชื่อมโยงกัน
การทำงานแบบไฮบริดเจริญเติบโตได้ดีด้วยความชัดเจน และClickUp Chatช่วยให้ทุกอย่างยังคงชัดเจนอยู่เสมอ แทนที่จะกระจายการสนทนาไปทั่ว Slack, อีเมล หรือ DMs ให้ใช้ Chat เพื่อเชื่อมโยงการสนทนาให้เข้ากับงานของคุณ
สร้างช่องทีมสำหรับการสนทนาอย่างต่อเนื่อง (เช่น การอัปเดตการเปิดตัวแบบผสมผสาน) @mention เพื่อนร่วมทีมสำหรับการชี้แจงอย่างรวดเร็ว และตอบกลับในหัวข้อเพื่อรักษาความเรียบร้อยของการสนทนา
ขั้นตอนที่ 4: ออกแบบกระบวนการทำงานและขั้นตอนใหม่
กระบวนการทำงานภายในสถานที่มักพึ่งพาความใกล้ชิดทางกายภาพ เช่น การเดินไปพูดคุยอย่างรวดเร็ว การตรวจสอบงานแบบฉับพลัน หรือการแชร์กระดานไวท์บอร์ดร่วมกัน ในรูปแบบการทำงานแบบผสมผสาน ขั้นตอนเหล่านี้อาจกลายเป็นอุปสรรคหากไม่ได้รับการออกแบบใหม่
คุณจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณอย่างตั้งใจในลักษณะที่ทุกการอนุมัติ, การอัปเดต, และการส่งต่อภารกิจสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าพนักงานจะทำงานจากที่ใดก็ตาม
เริ่มต้นด้วยการวางแผนกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณ เช่น สิ่งที่เกิดขึ้น ใครเกี่ยวข้อง และจุดที่มักเกิดความล่าช้า ในClickUp Whiteboards วิธีนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นขั้นตอนที่พึ่งพาการอยู่ในห้องเดียวกันมากเกินไปได้ง่ายขึ้น เช่น การลงนามเอกสารจริงหรือการตรวจสอบด้วยวาจา
จากนั้น ใช้ClickUp BrainGPT ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมบนเดสก์ท็อป เพื่อวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยคำสั่งง่ายๆ เช่น 'แสดงขั้นตอนในกระบวนการต้อนรับผู้ใช้ใหม่ของเราและเน้นจุดที่ติดขัด' มันสามารถสแกนงาน สถานะ และแอปที่เชื่อมต่อเพื่อระบุจุดที่งานช้าลง
สมมติว่าการอนุมัติมักต้องรอผู้จัดการคนเดียว หรือการส่งต่องานบางอย่างมักจะหลุดรอดไป—Brain GPT จะชี้ให้เห็นสิ่งเหล่านี้ทันที จากนั้นคุณสามารถขอให้มันแนะนำกฎการทำงานอัตโนมัติหรือการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานเพื่อขจัดอุปสรรคเหล่านั้นได้
📌 ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:
- สร้างกระบวนการเริ่มต้นใช้งานแบบผสมผสานที่รวมถึงการตั้งค่าระยะไกลสำหรับฝ่ายไอที การแนะนำทีมเสมือนจริง และการแจ้งเตือนงานอัตโนมัติ
- วิเคราะห์กระบวนการตรวจสอบเนื้อหาปัจจุบันของเราและเสนอแนะการปรับปรุงสำหรับทีมแบบผสมผสาน
- ระบุขั้นตอนอนุมัติทั้งหมดที่ต้องมีการประชุมแบบพบหน้ากัน และแนะนำทางเลือกดิจิทัลที่เป็นไปได้
- ร่างกระบวนการทำงานใหม่สำหรับการเริ่มต้นโครงการแบบผสมผสาน รวมถึงเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่เหมาะสมสำหรับทั้งการทำงานในสำนักงานและการทำงานทางไกล
นี่คือสิ่งที่แมตต์ บรันต์จากครีเอทีฟ เอลิเมนต์ได้กล่าวถึงคลิกอัพ:
ทีมของเราได้ย้ายไปทำงานในรูปแบบไฮบริดระหว่างการทำงานทางไกลและการทำงานในสำนักงาน และในเดือนตุลาคม 2566 เราจะกลายเป็นเอเจนซี่ที่ทำงานทางไกลอย่างเต็มรูปแบบ นี่จะเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนหากไม่มีการปรับปรุงร่วมกันที่เราทุกคนได้เพลิดเพลินหลังจากเปลี่ยนมาใช้ ClickUp
ทีมของเราได้เปลี่ยนมาใช้รูปแบบการทำงานแบบผสมผสานระหว่างการทำงานทางไกลและการทำงานในสำนักงานแล้ว และในเดือนตุลาคม 2023 เราจะกลายเป็นเอเจนซี่ที่ทำงานทางไกลอย่างเต็มรูปแบบ นี่จะเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีการปรับปรุงร่วมกันที่เราทุกคนได้เพลิดเพลินหลังจากเปลี่ยนมาใช้ ClickUp
ขั้นตอนที่ 5: ฝึกอบรมผู้จัดการและพนักงาน
แม้แต่ระบบที่ดีที่สุดก็ล้มเหลวหากผู้คนไม่รู้วิธีใช้งาน คุณต้องการการฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และการสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการที่ต้องปรับตัวจากการ 'เฝ้าดู' ไปสู่การกำกับดูแลที่เน้นผลลัพธ์
นี่คือบางการกระทำหลักที่ควรนำไปปฏิบัติ:
- จัดการฝึกอบรมตามบทบาทสำหรับผู้จัดการ (ผู้นำทีมแบบไฮบริด), พนักงาน (การปรับตัวกับบรรทัดฐานการทำงานแบบไฮบริด), และฝ่ายปฏิบัติการ (ไอที, สิ่งอำนวยความสะดวก)
- จัดเซสชันเปิดทักษะ (SKO) หรือกิจกรรมเรียนรู้ระหว่างรับประทานอาหารกลางวันเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำงานแบบไม่พร้อมกัน มารยาทในการสื่อสารทางไกล และเครื่องมือต่างๆ
- จัดเตรียมเครื่องมือช่วยงาน แผ่นสรุปข้อมูล และคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
- เสนอเวลาให้เพื่อนร่วมงานสามารถเข้ามาปรึกษาได้ หรือจัดวันให้คำปรึกษาที่พนักงานสามารถเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานแบบผสมผสานระหว่างที่บ้านและที่ทำงาน
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมารยาทในการประชุมเสมือนจริงได้ที่นี่:
ถ้าการเริ่มต้นใช้งานสามารถเป็นไปได้อย่างง่ายดาย น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพตั้งแต่วันแรกล่ะ?
ทำให้การเปลี่ยนผ่านสู่การทำงานแบบไฮบริดของคุณราบรื่นด้วยเทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUp เทมเพลตนี้จัดระเบียบทุกแง่มุมของการฝึกอบรมแบบไฮบริด ตั้งแต่การอัปเดตนโยบายและคู่มือการทำงาน ไปจนถึงการประชุมปรับตัวของทีม เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนเข้าใจวิธีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมใหม่นี้ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ติดตามความคืบหน้าผ่านขั้นตอนต่างๆ เช่น ยังไม่เริ่มต้น, กำลังดำเนินการ, และ เสร็จสิ้น
- บันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น โมดูลที่ได้รับมอบหมาย วันที่เสร็จสิ้น และข้อเสนอแนะ เพื่อรักษาความโปร่งใส
- ดูไทม์ไลน์การฝึกอบรม, อัตราการสำเร็จ, และความพร้อมตามบทบาทโดยใช้ ปฏิทินการฝึกอบรม, ตารางความพร้อมของทีม, และ ตัวติดตามนโยบาย
ขั้นตอนที่ 6: ทดลอง, วัดผล, และปรับปรุง
คุณไม่สามารถประกาศว่า "เราเป็นไฮบริดแล้ว!" แล้วคาดหวังให้มันสำเร็จได้ในชั่วข้ามคืน ความสำเร็จของระบบไฮบริดต้องได้มาจากการทดสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:
- เลือก 1-3 ทีมจากประเภทต่างๆ (เช่น ออกแบบ วิศวกรรม ฝ่ายปฏิบัติการ) สำหรับโครงการนำร่องการทำงานแบบผสมผสานเป็นระยะเวลา 3 เดือน
- กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (ประสิทธิภาพการทำงาน, คุณภาพการร่วมมือ, ความขัดแย้งในการสื่อสาร, ความรู้สึก, กำหนดเวลา)
- บันทึกปัญหา, ความประหลาดใจ, ข้อยกเว้น, และความล้มเหลวที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย ขั้นตอนการทำงาน และรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานตามข้อเสนอแนะ
- ค่อยๆ ดำเนินการไปยังทีมอื่นๆ พร้อมกับการปรับปรุงที่รวมไว้แล้ว
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ติดตามวิธีที่ทีมนำร่องของคุณปรับตัวด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp เพิ่มการ์ดสำหรับแต่ละทีมเพื่อติดตามงานที่กำลังดำเนินการ งานที่เสร็จสมบูรณ์ และงานที่ค้างอยู่ จากนั้นนำการ์ด AIมาใช้เพื่อสร้างการประชุมสแตนด์อัพประจำวันหรือการอัปเดตประจำสัปดาห์โดยอัตโนมัติ
เพื่อยกระดับไปอีกขั้น ใช้ClickUp Analyticsเพื่อดูแนวโน้มทั่วทั้งองค์กร เจาะลึกรายละเอียดตามทีมหรือผู้ใช้ และระบุจุดคอขวดที่เกิดขึ้นซ้ำก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม คุณยังสามารถส่งออกข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สำหรับการทบทวนโดยผู้บริหารได้อีกด้วย
เครื่องมือที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การทำงานแบบไฮบริด
การเปลี่ยนแปลงไปสู่การทำงานแบบไฮบริดต้องการเครื่องมือเฉพาะทางเพื่อช่วยให้ทีมของคุณจัดการกับโลจิสติกส์ของการแบ่งเวลาทำงานระหว่างสำนักงานและการทำงานทางไกล นี่คือเครื่องมือที่จำเป็นบางประการที่จะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
การจัดการพื้นที่และแพลตฟอร์มการทำงานแบบโต๊ะรวม
เมื่อพนักงานไม่มีโต๊ะทำงานประจำ ความวุ่นวายจะตามมา เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ผู้คนสามารถจองพื้นที่ทำงานและดูได้ว่าใครจะอยู่ในสำนักงานบ้าง:
- สำนักงาน: แสดงผังพื้นที่แบบโต้ตอบพร้อมสถานะความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์และข้อมูลวิเคราะห์ที่แสดงให้เห็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อให้คุณสามารถปรับขนาดพื้นที่ให้เหมาะสม
- โต๊ะรับรอง: ผสานการทำงานกับ Slack และปฏิทินสำหรับการจอง พร้อมระบบเช็คอินอัตโนมัติเพื่อแสดงรูปแบบการใช้งานจริงเทียบกับการจอง
- โรบิน: ดูแลทั้งเคาน์เตอร์และห้องประชุม พร้อมทั้งแสดงข้อมูลว่ามีใครเข้ามาในวันใดบ้าง เพื่อช่วยให้ทีมต่างๆ ประสานงานเวลาพบปะกันแบบตัวต่อตัว
📖 อ่านเพิ่มเติม: เคล็ดลับการทำงานจากที่บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทางไกล
เครื่องมือการนัดหมายและการประสานงาน
การตัดสินใจว่าใครควรเข้ามาเมื่อใดไม่ควรต้องใช้การส่งอีเมลไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถซิงค์วันทำงานในออฟฟิศได้:
- สรุป: แนะนำวันทำงานที่เหมาะสมในสำนักงานโดยพิจารณาจากการเข้าร่วมของเพื่อนร่วมงาน พร้อมให้ผู้จัดการสามารถมองเห็นรูปแบบการทำงานได้โดยไม่ต้องควบคุมงานอย่างละเอียด
- Kadence: ใช้ AI เพื่อแนะนำวันทำงานที่เหมาะสมตามการประชุมและกำหนดส่งงานของคุณ พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยระบุเมื่อทีมเริ่มแยกตัวออกจากกัน
- ออฟฟิซลี: ซิงค์กับปฏิทินที่มีอยู่ (เช่น Outlook หรือ Google Calendar) เพื่อการวางแผนที่ราบรื่น และส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อลดการไม่มาจองโต๊ะ
เครื่องมือการจัดการนโยบายและการประสานงาน
นโยบายไฮบริดของคุณจะไร้ค่าหากไม่มีใครอ่านหรือถูกฝังอยู่ในอีเมล เครื่องมือเหล่านี้สร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องพร้อมการติดตามการรับทราบ:
- PowerDMS: ติดตามว่าใครได้อ่านการเปลี่ยนแปลงนโยบายแล้ว พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติและการควบคุมเวอร์ชันสำหรับเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- Lessonly: ผสานการแจกจ่ายนโยบายเข้ากับโมดูลการฝึกอบรมสั้น ๆ ที่อธิบาย 'เหตุผล' เบื้องหลังแนวทางปฏิบัติ พร้อมการวิเคราะห์จุดที่เกิดความสับสน
- ClickUp: รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทั้งหมดไว้ในที่เดียว พร้อมความช่วยเหลือจาก AI สำหรับคำถามที่พนักงานอาจมี
📖 อ่านเพิ่มเติม: การทำงานแบบอะซิงโครนัสเปลี่ยนแปลงการทำงานร่วมกันอย่างไร
แพลตฟอร์มประสบการณ์และข้อเสนอแนะของพนักงาน
คุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาของระบบไฮบริดที่คุณไม่รู้ว่ามีอยู่ได้ แพลตฟอร์มเหล่านี้รวบรวมข้อมูลป้อนกลับที่ตรงเป้าหมายเกี่ยวกับการจัดการและช่วยให้คุณตรวจพบปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ:
- ClickUp: รวบรวมความคิดเห็นผ่านแบบฟอร์มที่สร้างงานและแดชบอร์ดโดยอัตโนมัติ เพื่อแสดงแนวโน้มความรู้สึกจากทุกสำนักงาน
- Officevibe: ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นประจำสัปดาห์สำหรับทีมไฮบริด พร้อมคำถามเกี่ยวกับการเชื่อมต่อและความชอบด้านสถานที่ รวมถึงแนวโน้มเพื่อตรวจจับปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ
- Leapsome: ผสานแบบสำรวจความผูกพันเข้ากับเครื่องมือแบบตัวต่อตัวสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานแบบผสมผสาน เพื่อให้มั่นใจว่างานทางไกลจะไม่กลายเป็นงานที่มองไม่เห็น
📮 ClickUp Insight: 50% ของพนักงานยังคงผูกติดกับสำนักงาน แม้ว่า 48% จะชอบการทำงานแบบผสมผสานเพื่อสมดุลชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ดีขึ้น ผลลัพธ์คืออะไร? ตารางเวลาที่เข้มงวด ความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง และการควบคุมขอบเขตที่ไม่ดี 🚗💨
ด้วยการจัดตารางเวลาอัตโนมัติและการบล็อกเวลาClickUp Calendarช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างเป็นระเบียบในทุกสภาพแวดล้อมการทำงาน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านหรือในออฟฟิศ กระบวนการทำงานของคุณก็จะคงความสม่ำเสมอใน ClickUp และเวลาส่วนตัวของคุณก็จะได้รับการปกป้อง!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ClickUp Automations— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
เครื่องมือติดตามเวลาและการเข้างาน
เมื่อผู้คนทำงานจากหลายสถานที่ การบันทึกเวลาแบบดั้งเดิมจะไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องมือเหล่านี้สามารถปรับตัวเข้ากับตารางการทำงานแบบผสมผสานได้ในขณะที่ยังคงรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนด:
- Replicon: ปรับอัตโนมัติสำหรับวันทำงานที่สำนักงานและวันทำงานทางไกลด้วยการติดตามตำแหน่งที่ตั้งและความสามารถในการกำหนดขอบเขตพื้นที่
- ClickUp: ฝังการติดตามเวลาแบบเนทีฟภายในงาน แสดงชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในแต่ละสถานที่ พร้อมการเปรียบเทียบประมาณการและการกระจายภาระงาน
- รอง: ประสานงานการจัดตารางเวลาพร้อมการติดตามเวลาที่คำนึงถึงการจัดเตรียมแบบผสมผสาน และผสานรวมกับระบบเงินเดือน
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: การทำงานแบบไฮบริดมักทำให้ยากที่จะเห็นว่าเวลาถูกใช้ไปอย่างไรในแต่ละสถานที่ClickUp Project Time Trackingแก้ไขปัญหานี้โดยให้ทีมสามารถทำเครื่องหมายชั่วโมงเป็นชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เปรียบเทียบเวลาที่ประมาณการไว้กับเวลาที่ใช้จริง และดูข้อมูลนี้ได้แบบเรียลไทม์
ผู้จัดการสามารถสังเกตได้ทันทีเมื่อโครงการเกินประมาณการหรือเมื่อปริมาณงานต้องปรับสมดุลใหม่ในมุมมองปริมาณงานของ ClickUp ซึ่งช่วยรักษาการควบคุมต้นทุนและประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ต้องใช้การจัดการแบบจู้จี้
มันกระจายการประมาณเวลาในแต่ละวันอย่างเป็นภาพ ช่วยให้ผู้จัดการเห็นได้ว่าเมื่อใดที่ใครบางคนมีภาระงานเกินกำลัง—แม้ว่าจะทำงานจากเขตเวลาที่แตกต่างกันก็ตาม
เครื่องมือวิเคราะห์และการใช้พื้นที่
คุณกำลังจ่ายเงินสำหรับพื้นที่ที่คุณอาจไม่ต้องการ แพลตฟอร์มเหล่านี้แสดงรูปแบบการใช้งานจริงให้คุณเห็น เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของคุณโดยอิงจากข้อมูล:
- ความหนาแน่น: ติดตั้งเซ็นเซอร์ที่ติดตามการสัญจรของเท้าจริงโดยไม่ระบุตัวบุคคล แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ใดเป็นเมืองร้างและพื้นที่ใดเป็นจุดติดขัด
- VergeSense: วิเคราะห์การใช้งานพื้นที่ด้วย AI ที่สามารถแยกแยะระหว่างพื้นที่ที่จองไว้กับพื้นที่ที่มีการใช้งานจริงทั่วทั้งสำนักงานของคุณ
- Locatee: รวมข้อมูลเซ็นเซอร์กับข้อมูลการจองเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมอย่างครบถ้วนว่านโยบายไฮบริดของคุณทำงานอย่างไรในความเป็นจริง
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนการสื่อสารโครงการฟรี: Excel, Word และ ClickUp
บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้างเมื่อเปลี่ยนไปใช้รูปแบบไฮบริด?
การเปลี่ยนไปสู่วิถีการทำงานแบบผสมผสานอาจฟังดูเรียบง่ายในทางทฤษฎี แต่เมื่อต้องเผชิญกับความเป็นจริงแล้ว อาจมีอุปสรรคหลายประการที่บริษัทมักพบเจอ:
- การแก้ไขช่องว่างในการสื่อสาร: พนักงานที่ทำงานทางไกลมักจะพลาดการพูดคุยสั้น ๆ ในทางเดินได้ง่าย อีกทั้งข้อความที่สื่อสารไม่ชัดเจนยังมักนำไปสู่ความเข้าใจผิดในที่ทำงาน
- การจัดการประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นผู้นำ: ผู้จัดการมีความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันน้อยลงอย่างกะทันหัน ความไว้วางใจ เป้าหมายที่ชัดเจน และการมีส่วนร่วมมีความสำคัญมากกว่าที่เคยในการรักษาแรงจูงใจและความสามารถในการทำงานของทีม
- การจัดการเทคโนโลยีและพื้นที่: การเข้าออฟฟิศไม่สามารถคาดการณ์ได้ การวางแผนพื้นที่กลายเป็นเรื่องยุ่งยาก และเทคโนโลยีทั้งหมดต้องทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับทุกคน
- การอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเท่าเทียม: วัฒนธรรมองค์กรแบบทำงานทางไกลอาจเริ่มจางหายไป โดยผู้ที่อยู่ในสำนักงานมักได้รับความสนใจมากกว่า ในขณะที่เพื่อนร่วมงานที่ทำงานทางไกลรู้สึกถูกทอดทิ้ง
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในอุตสาหกรรมกฎหมาย ประมาณหนึ่งในสามของผู้เชี่ยวชาญ (32%) ทำงานตามตารางแบบผสมผสาน และ 11% ทำงานจากที่บ้านทั้งหมด
เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานแบบผสมผสาน
การเปลี่ยนผ่านไปสู่สภาพแวดล้อมการทำงานแบบผสมผสานเป็นกระบวนการเรียนรู้ ปรับตัว และเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เมื่อบุคลากรและกระบวนการของคุณพร้อมแล้ว ควรเปลี่ยนจุดเน้นไปที่การออกแบบพื้นที่ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นและการพัฒนาประสบการณ์ของพนักงาน
นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและเคล็ดลับการทำงานจากที่บ้านเพื่อสร้างสถานที่ทำงานแบบผสมผสานที่ประสบความสำเร็จ:
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลการเข้าพักเพื่อการวางแผนที่ดีขึ้น
ใช้การเดินเท้า การจองโต๊ะ และการใช้งานห้องประชุม เพื่อทำความเข้าใจว่าสำนักงานของคุณถูกใช้งานจริงอย่างไร
ตัวอย่างเช่น หากวันพุธมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า ให้วางแผนจัดเซสชันแบบร่วมมือหรือจัดอาหารกลางวันในช่วงเวลานั้น หากห้องประชุมที่มีระบบวิดีโอมีความต้องการสูง ให้อัปเกรดห้องที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยด้วยเทคโนโลยีการประชุมทางไกล
เสริมสร้างศักยภาพให้พนักงานด้วยเครื่องมือบริการตนเอง
มอบซอฟต์แวร์การทำงานแบบไฮบริดให้กับทีมของคุณ เพื่อจองโต๊ะทำงาน วางแผนวันเข้าออฟฟิศ และเชิญลูกค้า ทั้งหมดในที่เดียว ความเป็นอิสระนี้ทำให้ตารางการทำงานแบบไฮบริดรู้สึกราบรื่นแทนที่จะวุ่นวาย
ยกระดับประสบการณ์ในสถานที่
ก้าวไปไกลกว่าแค่ฟังก์ชันการใช้งานด้วยการสร้างประสบการณ์ที่พนักงานรอคอย มอบของว่างแบบหยิบสะดวกสำหรับวันเร่งรีบ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย หรือสำรองพื้นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมกับลูกค้า เพื่อให้ทั้งพนักงานและแขกผู้มาเยือนรู้สึกมีคุณค่า
รวบรวมและดำเนินการตามข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
ดำเนินการสำรวจแบบรวดเร็วหรือแบบฟอร์มความคิดเห็นเพื่อให้เข้าใจว่าพนักงานรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการทำงานแบบผสมผสาน ใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก นโยบาย และการออกแบบสำนักงาน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพิ่มตรรกะเงื่อนไขในแบบฟอร์ม ClickUpเพื่อปรับคำถามให้เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละพนักงาน—เช่น แสดงคำถามที่แตกต่างกันสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกลกับพนักงานที่ทำงานในสำนักงาน คุณยังสามารถเปิดใช้งานการส่งแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อส่งเสริมความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา และใช้ระบบอัตโนมัติในการติดแท็กคำตอบ (เช่น 'วัฒนธรรม', 'เครื่องมือ', หรือ 'การสื่อสาร') เพื่อให้เห็นรูปแบบได้ง่ายขึ้น
รักษาการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบ
ความสำเร็จของการทำงานแบบไฮบริดขึ้นอยู่กับความไว้วางใจจัดตารางการประชุมทีมอย่างสม่ำเสมอ กำหนดเป้าหมายที่โปร่งใส และใช้ตัวชี้วัด (เช่น อัตราความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมการทำงานร่วมกัน) เพื่อวัดผลลัพธ์
🔍 คุณทราบหรือไม่? การศึกษาแบบผสมผสานที่ครอบคลุมพนักงานที่มีความรู้จำนวน 2,450 คน พบว่ารูปแบบการทำงานแบบไฮบริด สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ 9-14%เมื่อเทียบกับการทำงานในสถานที่ทำงานเต็มเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่าการปรากฏตัวในที่ทำงาน
กรณีศึกษาความสำเร็จของการทำงานแบบไฮบริดจากบริษัทจริง
มาสำรวจกันว่าองค์กรต่างๆ ได้นำรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานมาใช้อย่างไรอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าความยืดหยุ่นและโครงสร้างสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรณีศึกษา #1: Mars Wrigley ประเทศโปแลนด์
วัตถุประสงค์ของ Mars Wrigley Polandคือการกำหนดและนำรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดมาใช้เป็นรูปแบบที่ยืดหยุ่นและขับเคลื่อนโดยทีม ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับบทบาทของแต่ละบุคคลและความต้องการของทีม
ทีมได้ร่วมกันสร้างตารางการทำงานแบบผสมผสานของตนเองแทนที่จะปฏิบัติตามแผนที่เข้มงวดและมาจากบนลงล่าง ขณะที่ผู้บริหารได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตัดสินใจเหล่านี้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และเป้าหมายด้านประสบการณ์ของพนักงานโดยรวม
ปัจจัยความสำเร็จหลัก:
- รักษาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างทีมเพื่อป้องกันการแยกตัว
- ให้การสนับสนุนและทรัพยากรอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้การทำงานทางไกลและในสำนักงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- ใช้แนวทางแบบองค์รวม โดยพิจารณาวัฒนธรรม เทคโนโลยี และประสบการณ์ของพนักงาน
ส่งผลให้พนักงานมีส่วนร่วมและผลิตภาพเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าการทำงานแบบผสมผสานประสบความสำเร็จเมื่อทีมได้รับอำนาจและการสนับสนุน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ประมาณ 71% ของพนักงาน Gen Zระบุว่าโหมดการทำงานแบบไฮบริดเป็นรูปแบบที่พวกเขาชื่นชอบ มากกว่าการทำงานจากระยะไกลแบบเต็มเวลา
กรณีศึกษา #2: กลุ่มโซวินี
กลุ่มโซวินี ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการก่อสร้างและบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ มีพนักงานมากกว่า 800 คน ได้เปลี่ยนครึ่งหนึ่งของพนักงานที่ทำงานในสำนักงานให้เป็นรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น โดยเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่าจำนวนชั่วโมงการทำงาน
แนวทางของพวกเขาคือการร่วมสร้างรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งปรับให้เหมาะสมกับบทบาท สถานที่ และความชอบส่วนบุคคล พวกเขาให้อำนาจแก่ผู้จัดการในการสนับสนุน อนุมัติ และบันทึกโปรโตคอลการทำงานแบบคล่องตัวเฉพาะทีม โดยเน้นที่การอัปเกรดเทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสาร และการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์:
- เพิ่มการมีส่วนร่วม, ประสิทธิภาพการทำงาน, และความเป็นอยู่ที่ดี
- การขาดงานเนื่องจากเจ็บป่วยลดลง (จาก 1.69% เป็น 1.37%) และการลาออกลดลง (จาก 18.18% เป็น 13.2%)
- ส่งเสริมความยืดหยุ่น ความหลากหลาย และการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งสร้างความไว้วางใจและความเป็นเจ้าของ
กรณีศึกษา #3: Zoom
Zoom ซึ่งมีพนักงาน 6,100 คนใน 35 ประเทศ ได้นำรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานมาใช้หลังการแพร่ระบาด โดยให้ความสำคัญกับการเลือกสถานที่ทำงานของพนักงานเป็นอันดับแรก
แนวทางของพวกเขาคือ:
- เปิดตัวสำนักงานต้นแบบในซิดนีย์ ลอนดอน เดนเวอร์ และอัมสเตอร์ดัม เพื่อทดสอบรูปแบบการจัดวางและการทำงานร่วมกันของทีม
- ออกแบบพื้นที่ทางกายภาพใหม่แบบวนซ้ำ ลดจำนวนโต๊ะ สร้างพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกัน และปรับเปลี่ยนการใช้งานเฟอร์นิเจอร์
- ผสานเทคโนโลยีเข้ากับพนักงานต้อนรับเสมือนจริง, ห้อง Zoom แบบป๊อปอัพบนมือถือ, และอุปกรณ์ประชุมแบบเสียบแล้วใช้
- เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านพิธีกรรมแห่งการมีส่วนร่วม กิจกรรม และกิจกรรมสร้างทีม
ผลที่ตามมาคือ สำนักงานของ Zoom ตอนนี้รองรับการทำงานร่วมกันทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การมุ่งเน้นส่วนบุคคล และการผ่อนคลาย และมากกว่า 50% ของพนักงานชอบการทำงานที่ยืดหยุ่นหรือแบบผสมผสาน
🔍 คุณทราบหรือไม่? ความยืดหยุ่นของการทำงานแบบไฮบริดได้นำไปสู่การย้ายถิ่นฐานออกจากศูนย์กลางเมืองอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น ซาน ฟรานซิสโกมีประชากรลดลง 7%จากกลางปี 2020 ถึงกลางปี 2022 หลายคนย้ายไปยังพื้นที่ชานเมืองหรือชนบท โดยให้ความสำคัญกับสภาพที่อยู่อาศัยที่ดีกว่ามากกว่าความใกล้ชิดกับใจกลางเมือง
ความกลมกลืนแบบไฮบริดเริ่มต้นที่ ClickUp
การทำงานแบบไฮบริดได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้ว และทีมของคุณไม่ควรต้องเดาว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร
คุณสามารถทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือนี้เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านของคุณราบรื่นขึ้นได้ แต่เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ความสำเร็จเกิดจากการเชื่อมโยงกลยุทธ์กับเครื่องมือที่ช่วยให้การร่วมมือเป็นไปอย่างง่ายดาย ทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบ และทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องกัน
ClickUp มอบโซลูชันครบวงจรสำหรับการวางแผน จัดการ และดำเนินงานแบบไฮบริด ช่วยให้ทีมงานที่ทำงานจากสถานที่ต่าง ๆ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน
เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของมันทำให้ข้อความ งาน และอัปเดตโครงการต่างๆ ดำเนินไปอย่างราบรื่นและตรงตามกำหนดด้วยพื้นที่ทำงานแบบรวม AI นี้ ทีมงานจะได้รับแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการทำงานร่วมกัน จัดการงาน และสื่อสารจากทุกที่
ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีและเริ่มการเปลี่ยนผ่านสู่การทำงานแบบไฮบริดของคุณวันนี้!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
การทำงานทางไกลหมายถึงพนักงานที่ทำงานทั้งหมดจากสถานที่นอกสำนักงานแบบดั้งเดิม เช่น บ้านหรือพื้นที่ทำงานร่วม ในทางตรงกันข้าม การทำงานแบบผสมผสานคือการรวมการทำงานทั้งในสำนักงานและทางไกลเข้าด้วยกัน ทำให้พนักงานสามารถแบ่งเวลาทำงานระหว่างสำนักงานและสถานที่ทางไกลได้
การพิจารณาความเหมาะสมสำหรับการทำงานแบบไฮบริดขึ้นอยู่กับลักษณะของบทบาทและงานที่เกี่ยวข้อง บทบาทที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์แบบพบปะกันบ่อยครั้ง การเข้าถึงอุปกรณ์เฉพาะทาง หรือการร่วมมือเป็นทีม อาจไม่เหมาะสมกับการทำงานแบบไฮบริด ในทางกลับกัน ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับงานอิสระ การสื่อสารทางดิจิทัล และความต้องการในการเข้าทำงานที่สถานที่จริงน้อย สามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดได้มากกว่า
การบริหารทีมแบบไฮบริดที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีชุดเครื่องมือดิจิทัล:แพลตฟอร์มการสื่อสาร: เครื่องมือเช่น ClickUp Chat หรือ Microsoft Teams ช่วยในการส่งข้อความและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เครื่องมือการจัดการโครงการ: แพลตฟอร์มเช่น ClickUp หรือ Trello ติดตามงาน กำหนดเวลา และความคืบหน้าของโครงการเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอ: ClickUp SyncUps, Zoom หรือ Google Meet เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการประชุมทีมเสมือนจริง โดยรองรับการทำงานร่วมกับทีมในสำนักงานแพลตฟอร์มการแชร์และจัดเก็บเอกสาร: แอปพลิเคชันเช่น Google Drive หรือ Dropbox ช่วยให้เข้าถึงไฟล์และเอกสารที่แชร์ได้อย่างง่ายดาย
การรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดต้องอาศัยความพยายามอย่างตั้งใจ:การตรวจสอบเสมือนจริงเป็นประจำ: จัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อส่งเสริมการสื่อสารและการมีส่วนร่วมกิจกรรมที่ครอบคลุม: จัดกิจกรรมสร้างทีมเสมือนจริงและงานสังสรรค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์การสื่อสารที่ชัดเจน: สร้างความโปร่งใสในนโยบายและความคาดหวังเพื่อสร้างความไว้วางใจกลไกการให้ข้อเสนอแนะ: ดำเนินการระบบสำหรับพนักงานในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบไฮบริดอาจแตกต่างกันไปตามขนาดขององค์กร ความพร้อม และทรัพยากรที่มีอยู่ โดยเฉลี่ยแล้ว บริษัทอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนถึงหนึ่งปีในการนำแนวปฏิบัติการทำงานแบบไฮบริดมาใช้และปรับให้เหมาะสมอย่างเต็มที่
ความสำเร็จในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบผสมผสานสามารถประเมินได้ผ่าน:ประสิทธิภาพของพนักงาน: การติดตามผลผลิตและระดับประสิทธิภาพความพึงพอใจของพนักงาน: การจัดทำแบบสำรวจเพื่อวัดขวัญกำลังใจและการมีส่วนร่วมอัตราการคงอยู่ของพนักงาน: การวิเคราะห์สถิติการลาออกและการคงอยู่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: การประเมินความสำเร็จของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
คุณสามารถสร้างความยุติธรรมระหว่างทีมในสำนักงานและทีมระยะไกลได้ด้วย:นโยบายที่เป็นมาตรฐาน: การนำแนวทางปฏิบัติที่เป็นแบบเดียวกันมาใช้กับพนักงานทุกคนโอกาสที่เท่าเทียมกัน: การให้โอกาสในการเติบโตในสายอาชีพและทรัพยากรการพัฒนาโดยไม่คำนึงถึงสถานที่ทำงานการสื่อสารที่โปร่งใส: การรักษาช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาและรับฟังความคิดเห็น
รูปแบบการทำงานแบบผสมผสานมอบประโยชน์ด้านต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญให้กับองค์กร บริษัทที่ทำงานทางไกลสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ เนื่องจากมีพนักงานอยู่ในสำนักงานน้อยลงในแต่ละช่วงเวลา วิธีการนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่า ค่าพลังงาน และวัสดุอุปกรณ์ การประหยัดยังครอบคลุมไปถึงเงินอุดหนุนค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นฐาน ในขณะที่การดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถที่ดีขึ้นช่วยลดต้นทุนการสรรหาและการลาออก
การฝึกอบรมผู้จัดการสำหรับการเป็นผู้นำแบบไฮบริดประกอบด้วยการ:พัฒนาทักษะการสื่อสาร: เพิ่มความสามารถในการบริหารทีมที่ทำงานทางไกลและในสถานที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้การฝึกอบรมทางเทคโนโลยี: ให้ความคุ้นเคยกับเครื่องมือที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันทั้งทางไกลและในสถานที่ทำงานส่งเสริมความมีส่วนร่วม: ส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมรู้สึกมีคุณค่าและมีส่วนร่วมส่งเสริมความยืดหยุ่น: ปรับเปลี่ยนสไตล์การนำเพื่อรองรับความชอบและความต้องการในการทำงานที่หลากหลาย