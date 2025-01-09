วิธีการดำเนินการตรวจสอบทีมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ครั้งสุดท้ายที่สมาชิกทีมมาหาคุณพร้อมกับความคิดหรือปัญหาคือเมื่อไหร่?
มีโอกาสสูงที่มันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน—มันเกิดขึ้นเพราะพวกเขารู้สึกว่ามีพื้นที่ให้พูดคุย
การเช็คอินของทีมมอบพื้นที่นั้นให้
พวกเขาเป็นโอกาสในการเชื่อมต่อกับทีมของคุณ, แก้ไขสิ่งที่ทำงานได้ดีและสิ่งที่ไม่ได้ผล, และสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนรู้สึกว่าได้รับการฟัง
มาสำรวจวิธีการทำให้การสนทนาเหล่านี้มีความหมายอย่างแท้จริงกันเถอะ 💬
⏰ สรุป 60 วินาที
การเช็คอินทีมเป็นการประชุมสั้นๆ เพื่อเสริมสร้างการสื่อสารและความสอดคล้องในทีม🌟 การเช็คอินเป็นประจำช่วยเพิ่มความไว้วางใจ การแก้ปัญหา และความยืดหยุ่น📅 การเช็คอินรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของทีมและโครงการ📝 กำหนดวาระการประชุมให้ชัดเจนและมุ่งเน้นการสนทนาไปที่เป้าหมาย ความท้าทาย และข้อเสนอแนะ👥 ผู้จัดการมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม🛠️ เครื่องมืออย่าง ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตารางเวลา การจัดทำเอกสาร และการติดตามผล🎉 ความยืดหยุ่นในรูปแบบและการเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ช่วยให้การติดตามผลมีประสิทธิภาพ
การทำความเข้าใจการเช็คอินของทีม
การเช็คอินคือการประชุมสั้น ๆ ที่มีโครงสร้างชัดเจนเพื่อให้ทีมเชื่อมต่อและสอดคล้องกัน มันมอบเวลาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้ทุกคนได้แบ่งปันการอัปเดต, หารือเกี่ยวกับปัญหา, และทำให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่สำคัญที่สุด
ต่างจากการประชุมอย่างเป็นทางการ การเช็คอินมุ่งเน้นที่การรักษาความต่อเนื่องและการตอบสนองต่อความต้องการเร่งด่วนโดยไม่ทำให้วันเสียจังหวะ การประชุมเหล่านี้ไม่ได้เน้นที่วาระการประชุมที่เคร่งครัด แต่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างซึ่งสมาชิกในทีมรู้สึกสบายใจที่จะแสดงความคิดเห็น
การเช็คอินเทียบกับการประชุมแบบตัวต่อตัว
การเข้าใจความแตกต่างระหว่างการเช็คอินและการประชุมแบบตัวต่อตัวเป็นกุญแจสำคัญในการใช้ทั้งสองอย่างมีประสิทธิภาพ 👇
|ลักษณะ
|การเช็คอิน
|การประชุมแบบตัวต่อตัว
|ใครเกี่ยวข้อง
|ทีมทั้งหมด
|ผู้จัดการโครงการและสมาชิกทีมหนึ่งคน
|วัตถุประสงค์
|มุ่งเน้นการประสานงานในทีมและการอัปเดตโครงการ
|มุ่งเน้นการเติบโตส่วนบุคคลและความท้าทาย
|สไตล์
|ร่วมมือและมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม
|ส่วนบุคคลและเป็นส่วนตัว
|เวลา
|สั้น (15-30 นาที)
|นานขึ้น (30-60 นาที)
📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 คำถามหนึ่งต่อหนึ่งที่ผู้จัดการควรใช้เพื่อสร้างความไว้วางใจ
ประโยชน์ของการตรวจสอบเป็นประจำ
นี่คือข้อดีหลักบางประการของการจัดให้มีการตรวจสอบทีมเป็นประจำ 🧑💻
- การสื่อสารที่ดีขึ้น: การเช็คอินให้พื้นที่ที่สม่ำเสมอสำหรับการสื่อสารของทีม ทำให้มั่นใจได้ถึงความสอดคล้องและความชัดเจนในทุกระดับ
- การแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วขึ้น: การประชุมเหล่านี้ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว แก้ไขข้อกังวลก่อนที่ปัญหาจะบานปลาย
- ความไว้วางใจในทีมที่แข็งแกร่งขึ้น: การตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอช่วยสร้างความโปร่งใสและส่งเสริมความรู้สึกไว้วางใจระหว่างสมาชิกในทีม
- การติดตามความคืบหน้าที่ดีขึ้น: พวกเขาเน้นย้ำถึงความสำเร็จในแต่ละขั้นตอนและทำให้ทุกคนทำงานตามแผนของโครงการที่ดำเนินอยู่
- ความสามารถในการปรับตัวที่เพิ่มขึ้น: การเช็คอินช่วยให้ทีมมีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญและเป้าหมายตามความจำเป็นโดยไม่สูญเสียจุดมุ่งหมาย
🧠 เกร็ดความรู้: แนวคิดเรื่อง 'การเช็คอิน' มีต้นกำเนิดมาจากวิธีการบริหารโครงการแบบアジลในช่วงทศวรรษ 1990
ประเภทของการเช็คอินทีม
การเช็คอินมีหลากหลายรูปแบบและขนาด แต่ละแบบมีวัตถุประสงค์เฉพาะตัวตามความต้องการของทีมและโครงการที่กำลังดำเนินการ แม้ว่าเป้าหมายจะยังคงเหมือนเดิม แต่การเช็คอินประเภทต่างๆ ช่วยให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลากหลายวิธี
มาสำรวจกันเถอะ 🗂️
การเช็คอินรายวัน
การเช็คอินรายวันเป็นการประชุมทีมสั้น ๆ ที่มุ่งเน้น ซึ่งแต่ละบุคคลจะรายงานความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว ระบุอุปสรรค และชี้แจงลำดับความสำคัญเร่งด่วน
การเช็คอินเหล่านี้มักใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีจังหวะการทำงานรวดเร็ว เช่น ทีมที่ทำงานแบบอไจล์ ซึ่งจำเป็นต้องมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความก้าวหน้า
📌 ตัวอย่าง: การประชุมสแตนด์อัพประจำวันในทีมที่ใช้วิธีการแบบอไจล์เป็นตัวอย่างที่ดีมาก ในระหว่างการประชุมเหล่านี้ สมาชิกในทีมมักจะตอบคำถามสำคัญสามข้อ: คุณทำอะไรไปเมื่อวานนี้? คุณกำลังทำอะไรอยู่ในวันนี้? มีอะไรที่ขัดขวางความก้าวหน้าของคุณ? โครงสร้างนี้ช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกันและสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยป้องกันความล่าช้าของโครงการ
การตรวจสอบรายสัปดาห์
การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะยาวนานขึ้นเล็กน้อย และทำหน้าที่เป็นจุดติดต่อเพื่อทบทวนความคืบหน้าที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปรับให้สอดคล้องกับ 우선순위ในอนาคต และตรวจสอบให้แน่ใจว่างานต่าง ๆ อยู่ในเส้นทางที่พร้อมสำหรับสัปดาห์หน้า การตรวจสอบนี้มักจะครอบคลุมถึงการเสร็จสิ้นงาน ความคืบหน้าของเป้าหมาย และการวางแผนระยะสั้นที่จำเป็น
📌 ตัวอย่าง: ทีมการตลาดอาจมีการประชุมติดตามผลรายสัปดาห์เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานะของโครงการเนื้อหา, แคมเปญสื่อสังคมออนไลน์, หรือการเปิดตัวสินค้าที่จะมาถึง. ในระหว่างการประชุมเหล่านี้, ทีมจะทบทวนสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว, ปรับปรุงกำหนดการหากจำเป็น, และจัดลำดับความสำคัญสำหรับสัปดาห์ต่อไป.
📖 อ่านเพิ่มเติม:15 แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีสำหรับพนักงาน ฟรี
การตรวจสอบรายเดือน
การตรวจสอบประจำเดือนมุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าในระยะยาว โดยทบทวนผลการดำเนินงานโดยรวมและแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคใหญ่ที่อาจเกิดขึ้น การประชุมเหล่านี้เป็นพื้นที่ในการตั้งเป้าหมายสำหรับเดือนถัดไป ระบุแนวโน้ม และประเมินความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ใหญ่กว่า
📌 ตัวอย่าง: ในทีมขาย การประชุมติดตามผลรายเดือนอาจใช้เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายยอดขาย ประเมินสถานะของโอกาสทางการขาย และปรับกลยุทธ์สำหรับแคมเปญที่จะมาถึง การประชุมเหล่านี้เป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองความสำเร็จ ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับเป้าหมายของเดือนถัดไป
การตรวจสอบเฉพาะโครงการ
การตรวจสอบเฉพาะโครงการถูกปรับให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการและเป้าหมายเฉพาะ
พวกเขามีประโยชน์อย่างยิ่งในการทำให้แน่ใจว่าทีมข้ามสายงานยังคงสอดคล้องกันและทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับไทม์ไลน์และผลลัพธ์ของโครงการ
📌 ตัวอย่าง: ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่กำลังทำงานเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่อาจจัดการประชุมรายสัปดาห์เฉพาะโครงการ ในช่วงการประชุมเหล่านี้ ทีมจะหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในการพัฒนาฟีเจอร์ รีวิวความคิดเห็นจากผู้ใช้ และระบุปัญหาทางเทคนิคหรือการออกแบบที่ต้องได้รับการแก้ไข
🧠 เกร็ดความรู้: การประชุมแบบยืนมีต้นกำเนิดมาจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการสนทนาที่ยืดเยื้อและยาวนาน
การตรวจสอบเฉพาะกิจ
การประชุมแบบเฉพาะกิจเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยทั่วไปเป็นการตอบสนองต่อปัญหาเร่งด่วนหรือโอกาสในการร่วมมือ การประชุมโครงการเหล่านี้มักไม่เป็นทางการและเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ซึ่งต้องการความสนใจหรือการปรับเปลี่ยนอย่างเร่งด่วน
📌 ตัวอย่าง: หากพบข้อบกพร่องกะทันหันในซอฟต์แวร์เวอร์ชันที่ปล่อยออกมาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อลูกค้า อาจมีการเรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็ว จัดสรรทรัพยากรเพื่อแก้ไขปัญหา และสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จำเป็นเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า
การดำเนินการตรวจสอบพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ (รายเดือน, รายสัปดาห์, รายวัน)
การติดตามทีมของคุณไม่จำเป็นต้องซับซ้อน การใช้วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
นี่คือวิธีที่คุณสามารถจัดโครงสร้างการตรวจสอบที่มีคุณค่าเพื่อให้มีผลกระทบต่อทั้งพนักงานและผู้จัดการ 👥
✅ การกำหนดวาระที่ชัดเจน
การมีวาระที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้การสนทนายังคงมีจุดมุ่งหมายและเกิดประสิทธิผล แม้ว่ารายละเอียดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการติดตามผล แต่ต่อไปนี้คือแนวทางบางประการ:
- การเช็คอินรายวัน: มุ่งเน้นไปที่งานเร่งด่วน ความท้าทาย และสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในทันที วาระการประชุมแบบสามข้อที่ตอบคำถามเช็คอินเหล่านี้ก็เพียงพอแล้ว: ได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง? อะไรคือสิ่งที่จะทำต่อไป? มีอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้า?
- การตรวจสอบรายสัปดาห์: การตรวจสอบเหล่านี้ต้องการขอบเขตที่กว้างขึ้นเล็กน้อย ใช้เพื่อทบทวนความคืบหน้าของสัปดาห์และปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะสั้น: ทบทวนงานที่เสร็จสิ้นและโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ หารือเกี่ยวกับเป้าหมายระยะสั้นและกรอบเวลา แก้ไขปัญหาหรือความต้องการทรัพยากร
- การตรวจสอบประจำเดือน: เหมาะสำหรับการสะท้อนความก้าวหน้าในระยะยาวและหารือเกี่ยวกับโอกาสในการเติบโต วาระการประชุมทั่วไปอาจประกอบด้วย: ทบทวนเหตุการณ์สำคัญและความสำเร็จ หารือเกี่ยวกับความท้าทายและกลยุทธ์ในการเอาชนะมัน สำรวจเป้าหมายและความปรารถนาในการพัฒนาอาชีพ
✅ เพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยการสนทนาที่มีความหมาย
การเช็คอินไม่ควรรู้สึกเหมือนเป็นภาระ การมีส่วนร่วมกับพนักงานในการสนทนาที่มีความหมายช่วยให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าและได้รับการรับฟัง
เน้นประเด็นการสนทนาเหล่านี้:
- ยอมรับความสำเร็จ: เริ่มต้นการสนทนาด้วยโน้ตเชิงบวกโดยการเฉลิมฉลองความสำเร็จล่าสุดของพวกเขา
- สำรวจความท้าทาย: พูดคุยเกี่ยวกับอุปสรรคหรือปัญหาที่พวกเขาอาจกำลังเผชิญอยู่ และร่วมมือกันหาแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
- ให้และรับข้อเสนอแนะ: ให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ พร้อมทั้งขยายเสียงของพนักงานเพื่อให้เห็นว่าคุณสามารถสนับสนุนพวกเขาได้ดีขึ้นอย่างไร
- ปรับเป้าหมายให้สอดคล้อง: ทบทวนเป้าหมายในอาชีพของพวกเขาและให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายของทีมและองค์กร
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:รวมคำถามสำรวจความพึงพอใจของพนักงานระหว่างการเช็คอินเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับขวัญกำลังใจของทีม การถามคำถามปลายเปิดที่สนุกสนานเกี่ยวกับการทำงาน การสื่อสาร และวัฒนธรรมในที่ทำงาน จะช่วยระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงเพื่อสร้างทีมที่มีแรงจูงใจมากขึ้น
✅ ส่งเสริมความโปร่งใสและความซื่อสัตย์
ความโปร่งใสสร้างความไว้วางใจ ทำให้พนักงานสามารถแบ่งปันความคิดที่แท้จริงของตนได้โดยไม่ลังเล เพื่อส่งเสริมความเปิดเผย:
- ขอให้พนักงานมั่นใจว่า การเช็คอินเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการสนทนา ไม่ใช่การตัดสิน
- จงโปร่งใสด้วยตนเอง แบ่งปันความท้าทายหรือบทเรียนที่ได้รับเพื่อเป็นแบบอย่างของความเปราะบาง
- รับฟังข้อกังวลและข้อเสนอแนะของพวกเขาอย่างตั้งใจโดยไม่ขัดจังหวะหรือปฏิเสธ
✅ สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านคำถามที่ใส่ใจ
การถามคำถามเช็คอินที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณเข้าใจพนักงานได้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจอย่างแท้จริง นี่คือตัวอย่างบางส่วนที่คุณสามารถนำไปใช้ในระหว่างการเช็คอิน:
- เกี่ยวกับการเติบโตส่วนบุคคล: คุณรู้สึกตื่นเต้นที่จะพัฒนาทักษะใดเพิ่มเติม?
- เกี่ยวกับการปรับปรุงในที่ทำงาน: เราสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือน่าเพลิดเพลินขึ้น?
- เกี่ยวกับความท้าทาย: อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของคุณเมื่อเร็ว ๆ นี้คืออะไร และฉันจะช่วยได้อย่างไร?
- เกี่ยวกับความเป็นอยู่: คุณจัดการกับปริมาณงานของคุณอย่างไรบ้าง? คุณรู้สึกได้รับการสนับสนุนหรือไม่?
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: คำถามที่คิดมาอย่างดีสำหรับการเช็คอินช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี,เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน, และสร้างบรรยากาศที่เคารพซึ่งกันและกัน.
บทบาทของผู้จัดการในการมีส่วนร่วมของพนักงาน
การมีส่วนร่วมของพนักงานในการตรวจสอบทีมเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง และผู้จัดการคือหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเถอะ 📑
ความรับผิดชอบของผู้จัดการในการนำการเช็คอิน
ในฐานะผู้นำการเช็คอิน ผู้จัดการจะเป็นผู้กำหนดบรรยากาศของการสนทนา สิ่งสำคัญคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานรู้สึกสบายใจในการแบ่งปันความคิดเห็นและข้อกังวลของพวกเขา
นี่คือความรับผิดชอบหลักบางประการสำหรับผู้จัดการระหว่างการตรวจสอบ:
- สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสนับสนุน: ส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผยและให้พนักงานทราบว่าความคิดเห็นของพวกเขามีคุณค่า
- ฟังอย่างตั้งใจ: มุ่งเน้นที่การเข้าใจมุมมองของพนักงานโดยไม่ขัดจังหวะ
- ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่ชัดเจน: ให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ พร้อมทั้งยอมรับความพยายามและความสำเร็จของพวกเขาด้วย
- ตรวจสอบความสอดคล้อง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายส่วนตัวของพนักงานสอดคล้องกับเป้าหมายของทีมและบริษัท
การดำเนินการที่ผู้จัดการควรทำหลังจากการเช็คอิน
เมื่อการเช็คอินเสร็จสิ้น ผู้จัดการจำเป็นต้องดำเนินการเฉพาะเพื่อเสริมสร้างการสนทนาและสานต่อการมีส่วนร่วมในการประชุม ซึ่งรวมถึง:
- ติดตามผลตามข้อผูกพัน: แก้ไขข้อกังวลหรือคำขอที่พนักงานได้แจ้งไว้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นของพวกเขามีความสำคัญ
- การให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง: ติดต่อสอบถามพนักงานเพื่อดูว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับความท้าทายที่ได้พูดคุยกันในระหว่างการประชุมหรือไม่
- การบันทึกประเด็นสำคัญ: เก็บบันทึกการสนทนาในการเช็คอิน รวมถึงเป้าหมาย ข้อเสนอแนะ และการดำเนินการติดตามผล
- การรับรู้ความก้าวหน้า: ให้การยอมรับการพัฒนาและเฉลิมฉลองความสำเร็จที่สำคัญ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและความภาคภูมิใจในความก้าวหน้าและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
🔍 คุณทราบหรือไม่? การมีส่วนร่วมของพนักงานในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสที่สองของปี 2024โดยเพิ่มขึ้นจาก 30% เป็น 32% แม้จะมีการปรับปรุงนี้ แต่ยังมีพนักงานจำนวนมากที่ไม่มีความผูกพันกับองค์กร ซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายที่องค์กรต้องเผชิญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
เพิ่มประสิทธิภาพการประชุมด้วยการเช็คอิน
การเช็คอินสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมและการทำงานเป็นทีมได้อย่างมาก ทำให้มีโครงสร้างชัดเจน มุ่งเน้น และครอบคลุมทุกคนมากขึ้น
การรวมสิ่งเหล่านี้ไว้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุมช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถแสดงสิ่งที่พวกเขากำลังทำงานอยู่ ความท้าทายที่พวกเขาเผชิญ หรือข้อกังวลเร่งด่วนได้ แนวทางนี้ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ร่วมมือกันซึ่งสามารถระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
การเช็คอินยังช่วยส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าได้รับการรับฟังและมีคุณค่า เมื่อทุกคนแบ่งปันข้อมูลอัปเดต การประชุมจะมีความโต้ตอบและมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีส่วนร่วมในการสนทนา
เทคนิคสำหรับการเช็คอินที่มีประสิทธิภาพในการประชุม
เพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ ให้พิจารณาเทคนิคต่อไปนี้:
- ให้สั้น: จำกัดการเช็คอินของสมาชิกแต่ละทีมให้เหลือเพียงไม่กี่ประโยคเพื่อรักษาความต่อเนื่องและมุ่งเน้น
- หมุนเวียนผู้นำการเช็คอิน: ให้สมาชิกทีมต่าง ๆ ได้เป็นผู้นำการเช็คอินเพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลายและสร้างความรับผิดชอบ
- มองเห็นการเปลี่ยนแปลง: ใช้เครื่องมือเช่นกระดานงานหรือเอกสารที่แชร์เพื่อมองเห็นความคืบหน้าและทำให้สอดคล้องกัน
เครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการตรวจสอบสถานะพนักงาน
การเช็คอินของพนักงานไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยุ่งยาก จริงๆ แล้วมันสามารถเป็นไปอย่างราบรื่น เป็นระเบียบ และ—กล้าพูดเลยว่า—สนุกได้!
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ทำให้กระบวนการเช็คอินทั้งหมดง่ายขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบ แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ เพื่อกำหนดเวลาประชุม ติดตามความคืบหน้า และบันทึกข้อเสนอแนะ ClickUp รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว
มาดูกันว่าคุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ HR ของ ClickUpเพื่อทำให้การเช็คอินของพนักงานราบรื่นและปราศจากความเครียดได้อย่างไร 📝
การจัดตารางและการบันทึกเอกสารให้เป็นเรื่องง่าย
ClickUp Meetingsเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการการเช็คอิน มันรวมการจัดตารางเวลา การจดบันทึก และการติดตามการทำงานเข้าไว้ด้วยกันเป็นกระบวนการที่สอดคล้องกัน
มาดูกันว่าจะทำอย่างไร 📂
เราทุกคนทราบดีว่าการจัดตารางเวลาให้ตรงกันของทุกคนนั้นอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องจัดการกับการตรวจสอบหลายรายการพร้อมกันแต่ด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp คุณจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจองซ้อนหรือพลาดการประชุมที่สำคัญอีกต่อไป
คุณสามารถตั้งค่าการประชุมประจำสัปดาห์แบบตัวต่อตัวหรือบล็อกเวลาสำหรับการสนทนาระดับทีมได้ นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางยังช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงห้าคน คุณสามารถใช้มุมมองปฏิทินเพื่อกำหนดเวลาการตรวจสอบความคืบหน้าทุกสองสัปดาห์และกำหนดรหัสสีเพื่อให้ง่ายต่อการระบุ
นอกจากนี้ยังสามารถตั้งการแจ้งเตือนและซิงค์ทุกอย่างกับ Google Calendar ของคุณได้อย่างง่ายดาย (สวัสดี,การผสานการทำงานกับ Google Calendar ของ ClickUp!)
บันทึกการประชุมกระจัดกระจายอยู่ในแอปต่างๆ? ไม่อีกต่อไปแล้ว
ClickUp Docsช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่มีรายละเอียดและทำงานร่วมกันได้สำหรับแต่ละการเช็คอิน คุณสามารถจัดโครงสร้างวาระการประชุม เพิ่มรายการที่ต้องดำเนินการ และแม้กระทั่งมอบหมายงานโดยตรงในเอกสาร
เนื่องจากทุกอย่างถูกเก็บไว้ใน ClickUp คุณสามารถเข้าถึงบันทึกที่ผ่านมาเพื่อดูบริบทได้ทุกที่ทุกเวลา
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเตรียมวาระการประชุมด้วยหัวข้อเช่น 'ความคืบหน้าของเป้าหมายสัปดาห์ที่แล้ว' หรือ 'ความท้าทายและวิธีแก้ไข' ระหว่างการประชุม อัปเดตเอกสารแบบเรียลไทม์เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
การทำงานเป็นทีมและการให้ข้อเสนอแนะ? จัดให้เรียบร้อย!
การหารือเกี่ยวกับรายการที่ต้องดำเนินการเป็นอีกเรื่องหนึ่ง—แต่การรับรองว่าสิ่งเหล่านั้นได้รับการดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ความคิดเห็นในการมอบหมายงานของ ClickUpเปลี่ยนข้อเสนอแนะหรือแนวคิดให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ มอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีม กำหนดวันที่ครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าได้โดยตรงจากเอกสาร
ตัวอย่างเช่น หากพนักงานกล่าวถึงความจำเป็นในการฝึกอบรมเพิ่มเติมระหว่างการเช็คอิน คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดตารางการอบรมได้
ยิ่งไปกว่านั้น การเช็คอินที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นก่อนการประชุมเอง
ClickUp Formsช่วยให้คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นหรือข้อมูลเชิงลึกได้ล่วงหน้า แบบฟอร์มสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้คุณตั้งคำถามเฉพาะเจาะจงที่ตรงกับความต้องการของทีมคุณ
📌 ตัวอย่าง: ก่อนการเช็คอิน ให้ส่งแบบฟอร์มที่มีคำถามเช่น:
- คุณเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้างในสัปดาห์นี้?
- อะไรคือสิ่งหนึ่งที่เราสามารถปรับปรุงได้ในกระบวนการทำงานของเรา?
และหลังจากเช็คอินแล้ว ให้ถามว่า:
- อะไรคือส่วนที่มีประโยชน์ที่สุดของการหารือในวันนี้?
- คุณต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมอะไรบ้างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ?
คุณยังสามารถแชร์แบบฟอร์มเพื่อสอบถามคำถามเกี่ยวกับการตรวจสอบการพัฒนาได้อีกด้วย:
- คุณสนใจที่จะพัฒนาทักษะอะไรมากที่สุดในตอนนี้?
- คุณรู้สึกหรือไม่ว่าบทบาทปัจจุบันของคุณสนับสนุนเป้าหมายอาชีพระยะยาวของคุณ?
คำตอบจะถูกจัดระเบียบโดยอัตโนมัติใน ClickUp ช่วยให้คุณระบุแนวโน้มหรือปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
คุณยังสามารถพิจารณาจับคู่เทมเพลตข้อเสนอแนะพนักงานของ ClickUp กับเทมเพลตการมีส่วนร่วมของพนักงานของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบความพยายามของคุณให้ดียิ่งขึ้น
ปรับปรุงการเช็คอินให้ราบรื่นด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
หน้ากระดาษเปล่าอาจทำให้รู้สึกกลัว. เทมเพลตของ ClickUp ช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยการนำเสนอรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับกำหนดการตรวจสอบ, การติดตามผล, และการรวบรวมความคิดเห็น.
📌 ตัวอย่าง: คุณสามารถใช้แม่แบบการประชุมแบบตัวต่อตัวของClickUpซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ สำหรับ:
- การอัปเดตเกี่ยวกับงานที่กำลังดำเนินการ
- ลำดับความสำคัญใหม่สำหรับสัปดาห์นี้
- อุปสรรคหรือการสนับสนุนที่ต้องการ
เทมเพลตนี้ช่วยให้การประชุมของคุณเป็นไปตามแผน โดยนำเสนอวาระการประชุมที่ปรับให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การประเมินผลการปฏิบัติงานการให้ข้อเสนอแนะ หรือการพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหัวข้อได้รับความสนใจอย่างเหมาะสม
เทมเพลตแบบตัวต่อตัวประกอบด้วยส่วนสำหรับบันทึก, รายการที่ต้องดำเนินการ, และการติดตามผล ทำให้ทุกการประชุมมีจุดมุ่งหมายและเกิดประสิทธิผล นอกจากนี้ยังส่งเสริมรูปแบบที่สม่ำเสมอ ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าและทบทวนการหารือในอดีต
เช็คอินที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติและการติดตาม
ClickUp Automationsช่วยคุณประหยัดเวลาจากการติดตามงานด้วยตนเองที่ซ้ำซาก เพียงตั้งค่าเงื่อนไขเพื่อส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับงานที่ต้องดำเนินการหรือการติดตามผลโดยอัตโนมัติ
📌 ตัวอย่าง: หากพนักงานตกลงที่จะทำงานให้เสร็จภายในสัปดาห์หน้า คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อส่งการแจ้งเตือนให้พวกเขาในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
ต้องการนำเครื่องมือภายนอกเข้ามาใช้ด้วยหรือไม่?
การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Zoomช่วยให้การจัดการและจัดประชุมของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถสร้างลิงก์ Zoom ได้ทันที เพิ่มลงในคำเชิญประชุม และซิงค์ทุกอย่างกับปฏิทินเพื่อให้การจัดการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น
หลังจากเช็คอินทั้งหมดนั้น คุณจะต้องการดูว่าทุกอย่างคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว
แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามทุกสิ่งได้ในภาพรวมที่ชัดเจน คุณสามารถติดตามความคืบหน้าและการติดตามผล รวมถึงดูระดับการมีส่วนร่วมของทีมทั้งหมดได้
แดชบอร์ดแสดงทุกอย่างตั้งแต่อัตราการเสร็จสิ้นงานไปจนถึงหัวข้อข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นซ้ำ
ตัวอย่างเช่น ตั้งค่าแดชบอร์ดที่ติดตามอัตราการกรอกแบบสำรวจก่อนเช็คอินและระบุความคิดเห็นที่ซ้ำกันเกี่ยวกับความท้าทายของปริมาณงาน
🔍 คุณรู้หรือไม่? การวิจัยโดย Kincentric แสดงให้เห็นว่า91% ของพนักงานที่ได้รับประสบการณ์การทำงานที่สอดคล้องกัน รายงานว่ามีระดับความผูกพันที่สูงขึ้น
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเช็คอินที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเช็คอินของทีม สำคัญที่จะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม มีสมาธิ และมีประสิทธิภาพ. มาดูกลยุทธ์สำคัญที่สามารถเสริมสร้างพลวัตของทีมของคุณให้แข็งแกร่งขึ้นกันเถอะ. 🔄
🌟 โปรดคำนึงถึงรูปแบบการทำงานร่วมกันทางไกล
ในทีมเสมือนหรือทีมแบบผสมผสาน การจัดการการไหลของการสื่อสารระหว่างการเช็คอินเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
ส่งเสริมให้ทุกคนใช้วิดีโอเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม เนื่องจากช่วยสร้างความสัมพันธ์ ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น การแชร์หน้าจอ เอกสารร่วมกัน หรือกระดานไวท์บอร์ด เพื่อทำให้การเช็คอินมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น
ในการเช็คอินเสมือนจริง โปรดจัดการเรื่องเขตเวลาและปัญหาทางเทคโนโลยีเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: จากการสำรวจของ McKinsey พบว่า83% ของพนักงานมองว่าการทำงานระยะไกลเป็นชัยชนะครั้งใหญ่สำหรับประสิทธิภาพการทำงาน โดยหลายคนเน้นย้ำว่ามันช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกับการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่เหมาะสม
🌟 เฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆ
ใช้เวลาในการยอมรับความสำเร็จของสมาชิกในทีมระหว่างการตรวจสอบ แม้แต่ความสำเร็จเล็กๆ ก็มีส่วนช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จโดยรวมและมีขวัญกำลังใจ การเฉลิมฉลองความก้าวหน้าช่วยสร้างบรรยากาศเชิงบวกและกระตุ้นให้ทุกคนมุ่งมั่นต่อไป
การยอมรับไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่—เพียงแค่การรับรู้ถึงความพยายามและการมีส่วนร่วมก็สามารถช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานได้อย่างมาก
🌟 หลีกเลี่ยงการควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไป
การเช็คอินควรมุ่งเน้นที่ความก้าวหน้า ไม่ใช่การควบคุมงานอย่างละเอียด
ไว้วางใจให้สมาชิกในทีมของคุณจัดการงานของพวกเขา และหลีกเลี่ยงการล่อใจที่จะตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างละเอียด ใช้การตรวจสอบเพื่อให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ แทนที่จะเข้าไปควบคุมทุกแง่มุมของงานของพวกเขา การทำเช่นนี้จะส่งเสริมความเป็นอิสระและเพิ่มขวัญกำลังใจของทีม
🌟 ยืดหยุ่นกับรูปแบบ
อย่ารู้สึกว่าคุณต้องยึดติดกับรูปแบบเดียวสำหรับการเช็คอิน หากมีบางอย่างที่ไม่เวิร์กหรือทีมรู้สึกว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งล้าสมัยแล้ว ให้เปิดใจพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ
ตัวอย่างเช่น บางการเช็คอินอาจเหมาะกับการหารือแบบโต๊ะกลม ขณะที่บางการเช็คอินอาจได้ประโยชน์จากการอัปเดตในรูปแบบที่มีโครงสร้างมากขึ้น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมให้เหมาะกับสิ่งที่เหมาะกับทีมของคุณ จะช่วยให้การเช็คอินยังคงมีความเกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีกล่าว "แค่เช็กอิน" อย่างมืออาชีพในที่ทำงาน
ทำให้ทุกการเช็คอินมีคุณค่าด้วย ClickUp
การเช็คอินของทีมเป็นวิธีที่ง่ายแต่ทรงพลังในการรักษาความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง และแรงจูงใจของทีม การอัปเดตประจำวัน การทบทวนประจำสัปดาห์ หรือการสะท้อนผลประจำเดือน ล้วนช่วยในการรับมือกับความท้าทาย เฉลิมฉลองความสำเร็จ และทำให้ทุกคนมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
ClickUp ทำให้การเช็คอินเหล่านี้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถนัดหมายการประชุม สร้างวาระการประชุมแบบร่วมมือ ติดตามความคืบหน้า และรวบรวมความคิดเห็น—ทั้งหมดในที่เดียว ด้วยเทมเพลต ระบบอัตโนมัติ และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ การติดตามการสื่อสารของทีมไม่เคยราบรื่นเท่านี้มาก่อนสมัครใช้ ClickUpวันนี้และเห็นความแตกต่างที่มันสร้างขึ้น!