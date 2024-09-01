วิธีเจรจาต่อรองตารางการทำงานแบบไฮบริดหรือการทำงานจากระยะไกล (เคล็ดลับและกลยุทธ์)

6 ใน 10 คนของพนักงานต้องการสภาพแวดล้อมการทำงานแบบไฮบริด และหนึ่งในสามต้องการทำงานจากระยะไกลอย่างสมบูรณ์
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การทำงานแบบไฮบริดและการทำงานจากระยะไกลเต็มรูปแบบได้กลายเป็นสิ่งจำเป็น การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงมุมมองของเราที่มีต่อสำนักงานแบบดั้งเดิม พิสูจน์ให้เห็นว่าความยืดหยุ่นในเรื่องสถานที่และวิธีการทำงานสามารถนำไปสู่ประสิทธิภาพและความยั่งยืนได้
บริษัทต่าง ๆ ก็เริ่มตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดเตรียมที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเช่นกัน เช่น การประหยัดค่าใช้จ่าย และการเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน อย่างไรก็ตาม การขอความยืดหยุ่นนี้อาจรู้สึกน่ากลัว
คำถามที่เกิดขึ้นคือ: จะเจรจาต่อรองตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นกับเจ้านายของคุณให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร? คุณจะนำเสนอข้อเสนองานแบบผสมผสานที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งคุณและนายจ้างของคุณได้อย่างมั่นใจได้อย่างไร?
โชคดีที่นี่เป็นทักษะที่คุณสามารถเชี่ยวชาญได้ ด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสม คุณสามารถคว้าอิสรภาพในการทำงานในที่ที่คุณรู้สึกสบายที่สุด ในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพการทำงานให้อยู่ในระดับสูงสุด
ในบทความนี้ เราได้พูดถึงวิธีการเจรจาต่อรองการทำงานแบบไฮบริดหรือการทำงานทางไกลอย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองการทำงานแบบไฮบริดหรือการทำงานทางไกลเต็มเวลา
เมื่อขอทำงานระยะไกลหรือแบบผสมผสาน ควรเน้นย้ำถึงผลงานที่โดดเด่นของคุณควบคู่กับความต้องการปัจจุบันและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของทีม
นี่คือคำแนะนำเกี่ยวกับการต่อรองการทำงานแบบไฮบริดกับนายจ้างของคุณ:
วิเคราะห์ความต้องการของคุณ
ก่อนที่คุณจะเริ่มการเจรจาต่อรอง สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความต้องการของคุณ เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ว่าการทำงานแบบไฮบริดหรือการทำงานทางไกลมีความหมายอย่างไรสำหรับคุณ นอกจากนี้ ให้คิดถึงความรับผิดชอบส่วนตัวของคุณด้วย
เพื่อเริ่มต้น, ให้พยายามตอบคำถามต่อไปนี้:
- คุณต้องการจำนวนวันทำงานทางไกลที่เฉพาะเจาะจงต่อสัปดาห์หรือไม่?
- คุณกำลังมองหาการเปลี่ยนไปทำงานแบบเต็มเวลาทางไกลหรือไม่?
- มีภาระผูกพันทางครอบครัวหรือข้อผูกพันส่วนตัวที่ทำให้การทำงานทางไกลเป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่?
- คุณกำลังมองหาความยืดหยุ่นเพื่อมุ่งเน้นที่ความเป็นอยู่ที่ดีของคุณหรือไม่?
- คุณต้องการลดเวลาเดินทางและทำงานจากที่บ้าน (หรือสถานที่อื่น ๆ) อย่างสะดวกสบายหรือไม่
สิ่งสำคัญคือการลงรายละเอียดและ ชี้แจงความชอบของคุณเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน, ชั่วโมงการทำงาน,และความสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว
การมีความชัดเจนเกี่ยวกับแรงจูงใจของคุณจะช่วยให้คุณสื่อสารความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อคำนึงถึงรายละเอียดเหล่านี้แล้ว ให้สร้างรายการสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง สิ่งนี้จะช่วยให้คุณวางแผนการเจรจาต่อรองได้ดีขึ้น
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จัดระเบียบรายการของคุณด้วยClickUp Notepad คุณสามารถจดบันทึกประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว สร้างรายการตรวจสอบ แก้ไข เข้าถึงได้จากโทรศัพท์ของคุณ และแปลงเป็นงานที่สามารถติดตามได้
รู้คุณค่าของตัวเอง
เมื่อคุณเข้าใจคุณค่าของคุณภายในบริษัท คุณจะรู้ว่ามีอำนาจต่อรองมากเพียงใดในระหว่างการเจรจาต่อรอง สิ่งนี้ต้องการการประเมินตำแหน่งของคุณอย่างซื่อสัตย์และคุณค่าที่คุณมอบให้กับองค์กร
ถามตัวเองว่า: คุณมีทักษะหรือความเชี่ยวชาญอะไรที่โดดเด่นกว่าคนอื่น? คุณเคยแสดงผลงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา หรือทำเกินความรับผิดชอบของคุณหรือไม่?
การระบุจุดแข็งของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างเหตุผลที่น่าสนใจสำหรับความยืดหยุ่นในการทำงาน คุณสามารถ เน้นย้ำถึงความสำเร็จของคุณเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นพนักงานที่ทุ่มเทและจะยังคงสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหนก็ตาม
จำไว้ว่า การรู้คุณค่าของตัวเองไม่ได้หมายถึงแค่การเข้าใจคุณค่าที่คุณมีต่อนายจ้างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการรู้จักตลาดงานและทางเลือกของคุณด้วย หากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันเสนอความยืดหยุ่นที่คุณต้องการ คุณก็มีอำนาจในการต่อรอง
ศึกษาข้อมูลให้ดี
ความรู้คือทุกสิ่งเมื่อต้องเจรจาต่อรองเพื่อการทำงานที่ยืดหยุ่น ดังนั้น ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายปัจจุบันของบริษัทคุณเกี่ยวกับการทำงานแบบไฮบริดหรือการทำงานจากระยะไกล ตรวจสอบว่ามีเพื่อนร่วมงานของคุณคนใดที่ได้เจรจาต่อรองในเรื่องนี้ไปแล้วหรือไม่ หากมี ลองเรียนรู้ว่าพวกเขาเข้าหาการสนทนาอย่างไรและผลลัพธ์เป็นอย่างไร
นอกจากนี้ ควรศึกษาว่าตำแหน่งงานที่คล้ายคลึงกันในอุตสาหกรรมของคุณมีแนวทางอย่างไรเกี่ยวกับนโยบายการทำงานทางไกลหรือการทำงานแบบผสมผสาน บริษัทต่างๆ เสนอสิ่งนี้เป็นสวัสดิการมาตรฐานหรือไม่? การเข้าใจแนวโน้มของตลาดจะช่วยให้คุณประเมินอำนาจต่อรองของตนเองได้ หากทักษะของคุณเป็นที่ต้องการและบริษัทอื่นๆ กำลังเสนอความยืดหยุ่น คุณจะมีข้อได้เปรียบมากขึ้นในการนำเสนอกับนายจ้างของคุณ
นอกจากนี้ ให้พยายามค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดหรือการทำงานทางไกลรายงานจำนวนมากได้เน้นย้ำถึงประโยชน์ของการทำงานทางไกล เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วมของพนักงานที่สูงขึ้น และการประหยัดต้นทุนสำหรับธุรกิจ
นี่จะช่วยให้ผู้จ้างงานปัจจุบันและผู้จ้างงานที่อาจเกิดขึ้นเชื่อได้ว่าคำขอของคุณไม่ใช่เพียงแค่ความชอบส่วนตัว แต่เป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเช่นกัน
เลือกเวลาที่เหมาะสม
เวลาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการเจรจาต่อรองใด ๆ และการขอทำงานแบบไฮบริดหรือทางไกลก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น การเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนำเสนอคำขอของคุณสามารถส่งผลอย่างมากต่อวิธีการที่คำขอของคุณได้รับการตอบรับ
โปรดพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:
ผลงานของคุณ
การเข้าหาผู้จัดการปัจจุบันหรือนายจ้างที่คาดหวังของคุณในช่วงเวลาที่พวกเขาเปิดรับมากที่สุดเป็นวิธีที่ดีที่สุด คุณสามารถ หยิบยกคำขอของคุณขึ้นมาในช่วงเวลาที่คุณมีผลงานโดดเด่น ตัวอย่างเช่น หลังจากเสร็จสิ้นโครงการสำคัญ ได้รับคำชมเชย หรือระหว่างการประเมินผลงาน คุณอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งในการพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการงานที่ยืดหยุ่นของคุณ
ในช่วงเวลาเหล่านี้ การมีส่วนร่วมของคุณยังคงสดใหม่ในความทรงจำของนายจ้าง ทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะพิจารณาคำขอของคุณในแง่ดีมากขึ้น
สถานการณ์ของบริษัท
พิจารณาถึงสถานการณ์โดยรวมของบริษัท หากองค์กรของคุณกำลังเติบโตหรือมุ่งเน้นการรักษาพนักงาน พวกเขาอาจมองคำขอของคุณเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นในการสนับสนุนและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง
อย่างไรก็ตาม หากบริษัทกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก เช่น การปรับโครงสร้างองค์กรหรือการตัดลดงบประมาณ อาจไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการขอความยืดหยุ่นเพิ่มเติม
ทำแผนที่ชัดเจน
เมื่อมีรายละเอียดที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว ก็ถึงเวลาวางแผนการเจรจาของคุณ การมีแผนที่ชัดเจนและผ่านการคิดมาอย่างดีจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณในการทำให้การจัดการนี้ประสบความสำเร็จ และสร้างความมั่นใจให้กับนายจ้างว่าคุณได้พิจารณาทุกแง่มุมของการเปลี่ยนแปลงแล้ว
สรุปแผนการทำงานของคุณ ขณะทำงานจากระยะไกลหรือในโหมดไฮบริด คิดให้รอบคอบเกี่ยวกับงานประจำวันและการประชุมทีมที่ต้องมีการพบปะกันแบบตัวต่อตัว และพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการสิ่งเหล่านี้
ตัวอย่างเช่น หากบทบาทของคุณมีการประชุมบ่อยครั้ง ให้เสนอตารางเวลาสำหรับการตรวจสอบงานออนไลน์เป็นประจำ หากการร่วมมือเป็นสิ่งที่สำคัญ ให้เสนอการใช้เครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานแบบผสมผสานเช่น ClickUp, Slack หรือ Zoom เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา
เข้าใจจุดยืนของนายจ้างของคุณ
พยายามทำความเข้าใจจุดยืนของนายจ้างเกี่ยวกับการทำงานในสำนักงานก่อน แม้ว่าคุณจะรู้ว่าคุณต้องการอะไร การใช้เวลาพิจารณาสิ่งต่างๆ จากมุมมองของนายจ้างสามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของคุณได้อย่างมาก
เมื่อคุณมีข้อมูลเชิงลึกเพียงพอแล้ว ให้พิจารณาว่าทำไมนายจ้างของคุณอาจต่อต้านการทำงานแบบไฮบริดหรือการทำงานจากระยะไกล ความกลัวเกี่ยวกับการลดลงของประสิทธิภาพการทำงาน การสื่อสารที่ล้มเหลว หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความสามัคคีของทีม อาจเป็นเหตุผล
ลองนึกภาพว่าคุณอยู่ในตำแหน่งของนายจ้างและคิดถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อต้องบริหารทีมจากระยะไกล
หากพวกเขาไม่เคยบริหารจัดการพนักงานระยะไกลมาก่อน พวกเขาอาจไม่แน่ใจว่าจะดูแลหรือตรวจสอบงานอย่างไร หรือจะมั่นใจได้อย่างไรว่าทุกคนจะทำงานเสร็จตามกำหนดเวลา หากบริษัท เคยดำเนินงานโดยมีสถานที่ทำงานร่วมกันเป็นหลัก อาจกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่การทำงานแบบผสมผสานหรือการทำงานระยะไกลนำมาซึ่ง
เมื่อคุณระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้แล้ว คุณสามารถปรับแต่งข้อเสนอของคุณให้ตรงกับปัญหาเหล่านั้นได้ ตัวอย่างเช่น หากปัญหาคือประสิทธิภาพการทำงาน คุณควรเตรียมข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าการทำงานทางไกลสามารถช่วยเพิ่มความ 집중และความมีประสิทธิภาพได้ หากการสื่อสารเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น คุณสามารถเสนอให้มีการตรวจสอบความคืบหน้าเป็นประจำ การประชุมทางวิดีโอ หรือเครื่องมือสำหรับการร่วมมือที่สามารถช่วยรักษาการไหลเวียนของข้อมูลได้
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Brainเพื่อค้นคว้าไอเดีย ระดมความคิด หรือแม้แต่เขียนและขัดเกลาแผนการเจรจาของคุณ ลองใช้คำสั่งต่างๆ เพื่อกำหนดวิธีการเจรจาและเตรียมตัวสำหรับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ตั้งโทนของข้อเสนอของคุณและแก้ไขและตรวจสอบการสะกดคำเพื่อให้คุณดูดีที่สุดในการเจรจา
ทำการทดลอง
วิธีที่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาความกังวลของนายจ้างคือการเสนอช่วงเวลาทดลองสำหรับการทำงานแบบไฮบริดหรือการทำงานจากระยะไกล แนะนำให้เริ่มต้นด้วยระยะเวลาจำกัด เช่น สามเดือน ซึ่งคุณจะต้องทำงานจากระยะไกลเต็มเวลา เพื่อแสดงให้เห็นว่าการจัดการนี้เหมาะสมกับทั้งสองฝ่าย
การทดลองนี้ช่วยให้คุณพิสูจน์ได้ว่าคุณสามารถรักษาหรือแม้กระทั่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารของคุณได้ในขณะที่ทำงานจากระยะไกล นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้บังคับบัญชาของคุณรู้สึกมั่นใจว่าการจัดการเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถาวรหากมันไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้
ในระหว่างการทดลองงาน โปรดติดตามผลการปฏิบัติงานของคุณ วัดผลการทำงาน การเข้าร่วมประชุม และการสื่อสาร เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาทดลองงาน หากการทดลองงานประสบความสำเร็จ คุณจะมีหลักฐานที่มั่นคงในการขอปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานนี้เป็นแบบถาวร
ใช้เครื่องมือเช่นClickUp Time Trackingเพื่อบันทึกว่าคุณสามารถทำภารกิจของคุณเสร็จได้เร็วขึ้นในระบบการทำงานแบบผสมผสานหรือไม่ หรือประสิทธิภาพการทำงานของคุณดีขึ้นมากเพียงใด
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กังวลเกี่ยวกับการรักษาประสิทธิภาพการทำงานในช่วงทดลองใช้งานหรือไม่? ใช้รายการเคล็ดลับการทำงานจากที่บ้าน ของเราที่ครอบคลุมเพื่อยกระดับ ประสิทธิภาพการทำงานของคุณไปอีกขั้น
ใช้เครื่องมือสำหรับการทำงานจากที่บ้าน
ใช้เครื่องมือทำงานจากที่บ้านเพื่อสร้างแผนการเจรจาที่มีโครงสร้างและรับรองความสำเร็จของแผนนั้น ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการงานที่จะช่วยให้คุณมีระเบียบ ประสิทธิภาพ และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหน
ClickUp สำหรับทีมระยะไกลมอบฟีเจอร์ที่ครอบคลุมสำหรับการตั้งและติดตามเป้าหมายร่วมกัน, การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ, การจัดการฐานความรู้, และอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
ดูวิธีใช้ประโยชน์ในระหว่างการทดลองใช้งาน (และหลังจากการเปลี่ยนผ่าน):
- ใช้ClickUp Tasksเพื่อวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในโครงการใด ๆ ได้ ตั้งระดับความสำคัญของงานแต่ละชิ้น เพิ่มประเภทของงาน ปรับแต่งสถานะของงาน เชื่อมโยงไฟล์หรืองานที่เกี่ยวข้อง และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
- ใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของ ClickUpเพื่อให้เห็นภาพความคืบหน้าของโครงการ ปริมาณงาน และกำหนดเวลาได้อย่างชัดเจน คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนตัว (พร้อมหลักฐานแสดงให้นายจ้างเห็น!) ติดตามเวลาและชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ สร้างแดชบอร์ดโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย
- มองเห็นงานและขั้นตอนการทำงานในรูปแบบที่เหมาะสมกับสไตล์การทำงานของคุณมากที่สุด ด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUp เช่น รายการ บอร์ด ปฏิทิน และแกนต์
- สร้างเป้าหมายร่วมกันหรือเป้าหมายส่วนตัวด้วยClickUp Goals. ClickUp Goals ให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดได้ และติดตามความคืบหน้าของคุณได้โดยอัตโนมัติ. คุณสามารถตั้งเป้าหมายเป็นตัวเลข, ตัวเงิน, หรือแบบจริง/เท็จ, เพิ่มคำอธิบาย, และแม้กระทั่งแชร์เป้าหมายของคุณกับผู้จัดการของคุณได้
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมของคุณโดยใช้ClickUp Docs แก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์กับเพื่อนร่วมงาน ติดแท็กพวกเขาในความคิดเห็น แนบรายการ และแปลงข้อความให้เป็นงานที่ติดตามได้ง่าย
- ผสานการทำงาน ClickUp กับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Slack และ Zoom เพื่อสื่อสารกับทีมของคุณผ่านเครื่องมือการทำงานร่วมกันทางไกลที่พวกเขาชื่นชอบ
- ใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึกวิดีโอ, แชร์การบันทึกหน้าจอ, ให้คำแนะนำ, และสื่อสารอย่างชัดเจนกับเพื่อนร่วมงานของคุณ
- สรุปเอกสารและข้อมูล, ทำให้เป็นระบบงานซ้ำ ๆ, เขียนอีเมล, และได้รับข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain
ยืดหยุ่นอยู่เสมอ
การเจรจาเป็นถนนสองทาง แม้ว่าคุณอาจมีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการ แต่คุณควรเปิดใจรับการประนีประนอม ตัวอย่างเช่น หากนายจ้างของคุณลังเลที่จะอนุมัติการทำงานจากระยะไกลแบบเต็มเวลา ให้เสนอรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานที่มีวันเข้าทำงานที่สำนักงานอย่างชัดเจน
นี่จะแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจของคุณในการร่วมมือและค้นหาทางออกที่เหมาะกับทั้งสองฝ่ายด้วย คุณอาจไม่ได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการในทันที แต่การแสดงให้เห็นว่าคุณเปิดกว้างต่อการเจรจาจะเพิ่มโอกาสในการเข้าใกล้ระบบที่คุณต้องการในระยะยาว
จำไว้ว่า การยืดหยุ่นไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้—มันหมายถึงการมีกลยุทธ์ บางครั้งการหาจุดกึ่งกลางสามารถนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวได้
คุณสามารถใช้เทมเพลตแผนการทำงานเช่นเทมเพลตแผนการทำงานทางไกลของ ClickUpเพื่อช่วยให้ผู้ว่าจ้างของคุณสามารถติดตามความคืบหน้าในการทำงานของคุณได้จากทุกที่และทุกเวลา ตั้งแต่การกำหนดความคาดหวัง การติดตามความคืบหน้า และการวัดผลการปฏิบัติงาน เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณสร้างแผนที่ครอบคลุมสำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การทำงานทางไกล
มุมมองขั้นสูงสำหรับการวางแผนและติดตามงานประกอบด้วย:
- มุมมองไทม์ไลน์การทำงาน: วางแผนอย่างละเอียดและติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มุมมองกิจกรรมการทำงาน: ระดมความคิดกับทีมของคุณและจัดเก็บไอเดียและแผนโครงการ
- มุมมองความคืบหน้าของงาน: ตรวจสอบการเสร็จสิ้นและความคืบหน้าของงานพร้อมรายละเอียดเช่นวันที่ครบกำหนด
- มุมมองหัวหน้าโครงการ: มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมและติดตามความคืบหน้าของพวกเขา
พิจารณาการทำงานทางไกล
ในขณะที่บริษัทต่างๆ จำนวนมากกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การทำงานแบบไฮบริดและแบบทางไกลเต็มรูปแบบ บางบริษัทยังคงไม่เชื่อมั่นในประโยชน์ของรูปแบบการทำงานนี้ อาจเป็นเพราะลักษณะของงาน ปริมาณงาน หรือความขัดข้องต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่น
ผู้หางานกำลังขอให้มีตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น และหลายบริษัทในปัจจุบันมีตำแหน่งงานที่สามารถทำงานจากระยะไกลได้เต็มที่เป็นตัวเลือกมาตรฐาน ดังนั้น คุณอาจสามารถหาโอกาสการทำงานจากระยะไกลที่ดีได้
ทำการค้นหางานอย่างละเอียดและสร้างเครือข่ายกับมืออาชีพในสาขาของคุณที่ทำงานทางไกล หากคุณพบนายจ้างที่เหมาะสม—สอดคล้องกับค่านิยมของคุณ และเสนอความยืดหยุ่นที่คุณต้องการ—อาจถึงเวลาที่จะก้าวต่อไป
ฟังสิ่งที่ซาร่าห์ แมคคินนีย์ วิศวกรอาวุโสผู้นำทีมที่ SkylineWeb Solutions มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ClickUp ที่ช่วยให้พวกเขาทำงานจากระยะไกลได้:
การทำงานทางไกลถูกทำให้ง่ายขึ้นด้วย ClickUp ที่ช่วยให้เราสามารถจัดการโครงการทั้งหมดของเราได้ทุกที่ทุกเวลา เราสามารถมอบหมายงาน ตั้งลำดับความสำคัญ ติดตามโครงการ และทำงานร่วมกันได้ทั้งหมดภายใต้แพลตฟอร์มเดียว
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: อย่าลืมว่าการสนับสนุนรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมและยืดหยุ่นตามความต้องการของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อส่งเสริมสมดุลระหว่างงานและชีวิตที่ดีขึ้น การเจรจาต่อรองในสิ่งที่คุณเหมาะสมสามารถนำไปสู่การใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มความพึงพอใจในงาน ลดความเหนื่อยล้า และช่วยให้คุณประสบความสำเร็จทั้งในด้านอาชีพและชีวิตส่วนตัว
วิธีเจรจาต่อรองการทำงานทางไกลระหว่างการสัมภาษณ์งาน
สงสัยว่าจะเจรจาต่อรองการทำงานจากที่บ้านในระหว่างขั้นตอนการสัมภาษณ์ในกระบวนการจ้างงานได้อย่างไร? เรามีคำตอบให้คุณเช่นกัน! การเจรจาต่อรองการทำงานจากระยะไกลในระหว่างการสัมภาษณ์เป็นงานที่ละเอียดอ่อนแต่สามารถทำได้
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนั้นคล้ายกับที่เราได้พูดคุยกันข้างต้น ตัวอย่างเช่น คุณต้องทำการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ระบุนโยบายการทำงานทางไกลหรือแบบผสมผสานของพวกเขา และอื่นๆ อีกมากมาย ความแตกต่างที่สำคัญอยู่ที่วิธีที่คุณจัดการการสนทนา เนื่องจากคุณยังไม่เคยทำงานกับนายจ้างมาก่อน
นี่คือสิ่งที่คุณควรจำไว้:
- เข้าใจนโยบายการทำงานทางไกลของบริษัท: ก่อนที่กระบวนการสัมภาษณ์จะเริ่มต้นขึ้น ให้ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับท่าทีของบริษัทต่อการทำงานทางไกล ตรวจสอบเว็บไซต์ของบริษัท, โพสต์งาน, และรีวิวจากพนักงานบนแพลตฟอร์มเช่น Glassdoor
- กำหนดเวลาคำขอของคุณ: อย่าเริ่มด้วยคำขอทำงานทางไกล เพราะอาจส่งสัญญาณว่านั่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณมากกว่างานเอง แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้เน้นการขายตัวเองในฐานะผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุด ไฮไลท์ทักษะ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับบริษัทของคุณ เมื่อคุณได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของคุณแล้ว คุณจะมีอำนาจต่อรองมากขึ้น
- นำเสนอการทำงานทางไกลเป็นประโยชน์ต่อบริษัท: นำเสนอการทำงานทางไกลไม่ใช่เพียงแค่ความชอบส่วนบุคคล แต่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อธิบายว่ามันสามารถนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและการมีสมาธิที่ดีขึ้นได้อย่างไร และตารางเวลาที่ยืดหยุ่นมากขึ้นช่วยให้คุณสามารถส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพสูงได้อย่างไร
- แสดงความสามารถในการทำงานระยะไกล: หากคุณเคยทำงานระยะไกลมาก่อน ให้แบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จของคุณ พูดถึงวิธีที่คุณรักษาประสิทธิภาพการทำงาน จัดการเวลา และรักษาการเชื่อมต่อกับทีมของคุณ
- ถามคำถามที่ถูกต้อง: เมื่อมีการพูดถึงเรื่องความยืดหยุ่น ให้ถามคำถามที่ลึกซึ้งเพื่อทำความเข้าใจความคาดหวังของพวกเขา คุณสามารถถามว่า "ทีมของคุณมักจะทำงานร่วมกันอย่างไร?" หรือ "คุณใช้เครื่องมืออะไรในการติดต่อสื่อสาร?" สิ่งนี้แสดงว่าคุณมีความกระตือรือร้นในการรักษาการสื่อสารและประสิทธิภาพการทำงาน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
- รู้จุดยืนของตัวเอง: ก่อนเข้าสัมภาษณ์งาน ควรมีความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าคุณยอมรับอะไรได้บ้าง คุณเปิดรับการทำงานแบบผสมผสานหรือไม่ หรือการทำงานทางไกลเต็มรูปแบบเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้? การรู้ขอบเขตของตัวเองจะช่วยให้คุณยืนหยัดในจุดยืนโดยไม่ดูแข็งกร้าวเกินไป อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงไว้ด้วยว่าความยืดหยุ่นในบางเรื่องอาจนำไปสู่ข้อตกลงที่ดีกว่าในระยะยาว
ทำให้การเปลี่ยนผ่านสู่การทำงานแบบไฮบริดของคุณราบรื่นด้วย ClickUp
การเจรจาต่อรองเพื่อการทำงานแบบไฮบริดหรือการทำงานทางไกลเต็มเวลาเป็นกระบวนการเชิงกลยุทธ์ที่สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออาชีพและชีวิตส่วนตัวของคุณ ดังนั้น การพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความต้องการทางวิชาชีพของคุณและความกังวลของนายจ้างจึงเป็นสิ่งจำเป็น
ใช้เครื่องมือการทำงานแบบผสมผสานเช่น ClickUp ในการสนทนาเชิงกลยุทธ์ของคุณเพื่อขยายมุมมองขององค์กรเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันออนไลน์และการติดตามความก้าวหน้า ไม่ว่าคุณจะทำงานในสำนักงานหรือที่บ้าน ClickUp ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยจัดการงานและตั้งเป้าหมาย และให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าผ่านแดชบอร์ดและรายงาน
โดยการผสานรวมเข้ากับกิจวัตรการทำงานของคุณ คุณสามารถรักษาประสิทธิภาพและทำให้การทำงานทางไกลมีประสิทธิภาพไม่แพ้หรืออาจดีกว่าการทำงานในสำนักงานได้เช่นกัน เข้าถึงประโยชน์เหล่านี้และอื่น ๆ อีกมากมายได้โดยการลงทะเบียนฟรีในวันนี้!