Gratis Asana-mallar för videoproduktion som effektiviserar dina videoprojekt

46 % av teamen har störst svårigheter med att hantera feedback mellan kreativa team och utvecklingsteam. Dessutom leder begränsad översikt över tidslinjer och brist på delade bästa praxis ofta till att videoleveransen blir försenad.

Asanas mallar för videoproduktion hjälper dig att organisera manus, material och produktionsuppgifter. De centraliserar dock inte kommunikationen fullt ut och erbjuder inte spårning i realtid i alla produktionsfaser.

I det här blogginlägget går vi igenom Asanas mallar för videoproduktion och presenterar ClickUp som ett bättre alternativ som samlar uppgifter, filer, deadlines och kommunikation på ett och samma ställe.

Låt oss sätta igång! 🎬

Vad är Asana-mallar för videoproduktion?

Asanas mallar för videoproduktion är färdiga projektlayouter som är utformade för att hjälpa team att planera och hantera videoproduktionsprocessen. De erbjuder ett strukturerat ramverk för att planera steg som manusskrivning, insamling av material, filmning, redigering och slutgranskning.

Varje uppgift kan tilldelas teammedlemmar med deadlines, så att alla vet vad de ansvarar för och när arbetet ska vara klart. Dessa mallar standardiserar produktionsstegen, förbättrar teamets samordning och säkerställer att ingen fas förbises.

Team kan också anpassa mallarna efter specifika videotyper, till exempel marknadsföringskampanjer, informationsvideor eller innehåll för sociala medier.

De bästa mallarna för videoproduktion från Asana och ClickUp

Vad kännetecknar en bra mall för videoproduktionsprocessen i Asana?

Här är några saker att tänka på när du väljer en Asana-mall för videoproduktion:

Definierar arbetsflödesstadier: Delar upp projektet i tydliga faser som förproduktion, produktion och efterproduktion.

Innehåller strukturerade deluppgifter: Listar detaljerade åtgärder som manusutkast, filmning, redigering och godkännanden för att undvika missade steg.

Använder anpassade fält: Lägger till detaljer som resursformat, prioritet, godkännandestadium eller distributionskanal för bättre organisation.

Automatiserar repetitiva åtgärder: Flyttar uppgifter, tilldelar arbete eller meddelar granskare automatiskt för att minska manuell uppföljning.

Ger flexibilitet: Täcker de flesta standardiserade arbetsflöden för videoprojektledning samtidigt som det finns utrymme för anpassning till unika projekt.

💡 Proffstips: Använd programvara för innehållssamarbete för att skapa ett ”levande storyboard” där manus, tillgångar och feedback utvecklas i realtid, vilket förvandlar kaoset i din videoproduktion till en kreativ lekplats.

Gratis Asana-mallar för videoproduktion

Här är några av de bästa gratis Asana-mallarna för videoproduktion som ger ditt team färdiga ramverk för att planera inspelningar, tilldela uppgifter och följa framsteg utan att behöva börja från scratch.

1. Asana Discovery Creative Production Template

Att hantera videoproduktionsprojekt kan vara komplicerat. Flera intressenter, överlappande tidsplaner och otaliga tillgångar leder ofta till förseningar och förvirring.

Discovery’s Creative Production Template i Asana förtydligar denna komplexitet och ger dig en enda plats där du kan planera, spåra och leverera videoinnehåll på ett effektivt sätt.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Spåra manus, redigeringar, grafik och slutgiltiga klipp utan att behöva söka igenom e-postmeddelanden eller mappar.

Standardisera videoproduktionsprocesserna med en tydlig plan för varje typ av tillgång, från förproduktion till publicering.

Använd anpassade fält för att sortera videor efter typ, kanal eller status för enkel prioritering och filtrering.

📌 Perfekt för: Videoproduktionsteam, innehållsansvariga och kreativa studior som vill effektivisera sina arbetsflöden och upprätthålla konsekvens i alla videoprojekt.

2. Asana-mall för kreativa förfrågningar

Mallen Creative Requests Template i Asana erbjuder ett strukturerat system för att hantera och prioritera alla inkommande videoproduktionsförfrågningar.

Den säkerställer att varje förfrågan, från sociala klipp till instruktionsvideor, innehåller nödvändiga detaljer, flyter smidigt genom ditt arbetsflöde och slutförs i tid.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Samla in kreativa specifikationer i förväg, inklusive format, upplösning, plattform och deadlines.

Kategorisera förfrågningar efter typ, till exempel sociala videor, marknadsföringsinnehåll eller interna uppdateringar, för mer precis planering.

Flytta förfrågningar genom inbyggda steg som Ny, Pågående, Under granskning, Ut för godkännande och Klar.

📌 Perfekt för: Producenter, innehållskoordinatorer och marknadsföringsteam som hanterar flera kreativa förfrågningar för skapande av storyboards.

🔍 Visste du att? Den längsta filmen som någonsin gjorts är en svensk experimentfilm som heter Logistics (2012). Den är 857 timmar lång (det är 35 dagar i sträck!) och dokumenterar tillverkningsprocessen för en stegräknare från fabrik till butikshyllan.

3. Asana-mall för redaktionell kalender

Redaktionskalendermallen i Asana ger videoproduktions- och innehållsteam en tydlig visuell översikt över alla kommande tillgångar.

Från blogginlägg och nyhetsbrev till videoskript och sociala klipp – den här mallen täcker organisering, spårning och samarbete i alla steg av innehållsskapandet.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Visualisera deadlines i kalendern för att skapa arbetsplaner och förutse kommande lanseringar.

Tilldela teammedlemmarna uppgifter för varje fas i produktionen för att säkerställa ansvarsskyldighet.

Justera enkelt deadlines och prioriteringar i takt med att scheman och kampanjer utvecklas dag för dag.

📌 Perfekt för: Videoteam, marknadsavdelningar och innehållsansvariga som behöver en strukturerad kalender för att planera, spåra och publicera företagsvideor och annat innehåll.

4. Asana Feedback och godkännande av kreativa tillgångar

Att hålla reda på feedback för videoprojekt kan snabbt bli kaotiskt med flera granskningsomgångar, spridda anteckningar och motstridiga synpunkter, vilket kan bromsa produktionen.

Mallen Creative Asset Feedback and Approval Template i Asana samlar all feedback tillsammans med dina videoresurser, vilket gör det enkelt för teamen att granska, revidera och slutföra innehållet på ett effektivt sätt.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Spåra varje videos granskningscykel med tydliga steg som Utkast, Under granskning, Revideringar behövs och Godkänd.

Bifoga referensmaterial, storyboards eller manus direkt till uppgifter för att ge granskare sammanhang.

Ställ in automatiska aviseringar om inlämnad feedback eller mottagna godkännanden.

Använd en visuell Kanban- eller tavellayout för att se vilka videor som väntar på input och vilka som är klara för produktion.

📌 Perfekt för: Videoredigerare som behöver ett tydligt, organiserat system för att samla in feedback och slutföra videoinnehåll utan fördröjningar.

🔍 Visste du att? Även sportsändningar använder filmliknande videotrick. Den lysande hockeypucken som syntes i NHL-sändningarna under 1990-talet var ett tidigt försök till förstärkt videoproduktion, men fansen var så splittrade att effekten togs bort efter några säsonger.

5. Asana-mall för tidslinje

Planera och genomför videoprojekt med precision med hjälp av Asanas tidslinjemall.

Från planering inför produktionen och inspelningsscheman till redigering efter produktionen och slutlig publicering – den här mallen kartlägger varje steg så att teamen kan visualisera arbetsbelastningen, samordna resurser och hålla deadlines utan överraskningar.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Visualisera hela ditt videoprojekt, inklusive manus, filmning, redigering och publicering, i en kronologisk tidslinje.

Ställ in och följ upp milstolpar för viktiga steg, som godkännande av storyboard, första klippning eller kundgranskning.

Lägg till uppgiftsberoenden för att visa hur varje steg hänger ihop, så att redaktörer och producenter vet vad de ska prioritera.

Identifiera potentiella flaskhalsar i ett tidigt skede genom att visa överlappande uppgifter och resursbegränsningar.

📌 Perfekt för Videomarknadsföring och tvärfunktionella team som samordnar flera videoprojekt och behöver en övergripande översikt över tidslinjer.

6. Asana-mall för designprojektplan

För att hantera kreativa videoprojekt krävs ett system som spårar framsteg, samordnar bidragsgivare och håller deadlines synliga.

Mallen Design Project Plan i Asana ger videoteamen ett strukturerat ramverk för att definiera mål, tilldela ansvar och hantera alla tillgångar, vilket säkerställer att produktionen flyter smidigt och förutsägbart.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Skapa standardiserade arbetsflöden för varje videotyp, till exempel sociala klipp, reklamfilmer, handledningar eller kampanjmaterial.

Bifoga tillgångar, referenser och designfiler direkt till uppgifter så att allt relevant material är lättillgängligt.

Kategorisera projekt efter kund, kampanj eller innehållstyp för en organiserad planering.

Övervaka framstegen med hjälp av instrumentpaneler för att se vad som är på rätt spår, under granskning eller väntar på godkännande.

📌 Perfekt för: Videodesigners, team som arbetar med rörlig grafik och produktionschefer som behöver ett strukturerat, repeterbart system för att effektivt genomföra högkvalitativa videoprojekt.

7. Asana-mall för innehållsstrategi

Framgångsrika videokampanjer börjar med en tydlig innehållsstrategi som anpassar idéer, produktion och distribution efter affärsmålen.

Asanas mall för innehållsstrategi hjälper videoteam att planera vad de ska skapa, fördela ansvar och spåra prestanda över olika kanaler, så att varje video stöder dina marknadsföringsmål.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Dokumentera insikter om målgruppen, KPI:er för innehållsmarknadsföring och plattformsinställningar för att skräddarsy videoinnehållet till rätt tittare.

Granska befintliga videoresurser för att identifiera högpresterande innehåll som kan återanvändas och lyfta fram luckor i täckningen.

Planera innehållsteman och format, gruppera videor efter kampanj, trattstadium eller plattform.

Spåra framstegen med statusfält som Koncept, I produktion, Redigering eller Klar för publicering.

📌 Perfekt för: Videomarknadsföringsteam, innehållsstrateger och produktionschefer som behöver en strategisk metod för att planera kampanjer med videoinnehåll.

🧠 Kul fakta: Den första "specialeffekten" i videohistorien inträffade 1896 när filmskaparen Georges Méliès av misstag stannade sin kamera medan han filmade en gatubild i Paris. När han startade den igen hade en likbil ersatt en hästdragen vagn.

8. Asana-mall för hjärndumpning

När du hanterar ett videoprojekt kommer idéerna sällan i ordning. Ett koncept för en scen kan dyka upp när du granskar manus, eller en idé till en tagning kan dyka upp mitt i redigeringen. Utan en plats att fånga upp dem försvinner dessa idéer eller bidrar till kaoset.

Asanas Brain Dump-mall hjälper videoteam att samla alla tankar, stora som små, på ett och samma ställe, vilket gör det enklare att sortera, prioritera och omvandla dem till konkreta åtgärder.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Sortera poster i kategorier som förproduktion, filmning och efterproduktion för snabb organisering.

Prioritera uppgifter med brådskande taggar för att fokusera på det som behöver uppmärksammas före deadlines.

Omvandla lösa idéer till tilldelningsbara åtgärder med förfallodatum och bilagor.

Samarbeta i realtid så att regissörer, redaktörer och producenter kan brainstorma utan att tappa tråden.

📌 Perfekt för: Videoteam som hanterar spridda idéer med potentiella risker och utmaningar i olika produktionsfaser.

9. Asana-mall för visionstavla

Stora videoprojekt börjar ofta med en tom sida. Vision Board Template i Asana ger produktionsteamen ett digitalt utrymme där de kan planera den kreativa inriktningen, samla referenser och enas om utseende och känsla innan kamerorna börjar rulla.

Den fungerar som en storyboardmall och hjälper dig att bryta ner övergripande visioner till genomförbara kreativa uppgifter och deadlines.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Fånga kreativ inspiration och ladda upp manus, stämningsreferenser eller storyboards direkt till din tavla.

Organisera idéer efter teman som berättande, filmkonst, ljud och visuell stil med hjälp av Kanban-tavlor.

Lägg till citat, stilreferenser eller exempel från konkurrenter för att hålla ditt team samstämt om ton och inriktning.

Ställ in påminnelser för konceptgranskningar och fortsätt utveckla visionen i takt med att produktionen fortskrider.

📌 Perfekt för: Kreativa ledare och videoteam som behöver ett gemensamt utrymme för att brainstorma, samla referenser och enas om stil och ton innan produktionen börjar.

10. Asana-mall för byråsamarbete

Att samordna videoprojekt med en extern byrå innebär ofta manus, budgetar, redigeringar och oändliga e-postkedjor.

Asanas mall för byråsamarbete samlar allt på ett ställe, så att både ditt interna team och dina byråpartners håller sig synkroniserade från första pitchen till slutgiltig redigering.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Ange deadlines och prioriteringar för manus, inspelningsscheman, grovklipp och slutleverans med en tidslinjevy.

Ersätt långa e-posttrådar med uppgiftskommentarer, bifogade filer och feedback som är direkt kopplade till varje leverans.

Övervaka kostnaderna tillsammans med tillgångar som annonsvarianter, rörlig grafik och videoformat för olika kanaler.

📌 Perfekt för: Marknadsföringsteam, kreativa chefer eller producenter som samarbetar med externa byråer för att leverera reklamkampanjer och varumärkesvideor.

Asanas begränsningar

Asana är ett populärt val för projektledning, men det har också sina nackdelar.

Innan du börjar använda dessa mallar för videoproduktionsflöden är det viktigt att förstå deras begränsningar och var de kan brista.

Kräver externa verktyg för tidrapportering: Asana saknar inbyggd tidrapportering, vilket innebär att teamen måste förlita sig på appar från tredje part för korrekt fakturering eller resursallokering.

Endast en ansvarig per uppgift tillåts: Uppgifter kan inte tilldelas flera teammedlemmar, vilket komplicerar samarbetet och kan kräva lösningar som att duplicera uppgifter.

Svag rapportering och analytisk anpassning: De inbyggda instrumentpanelerna och rapporterna är begränsade, vilket ofta kräver externa verktyg för djupgående datainsikter och övervakning.

Oordning i inkorgen och överbelastning av aviseringar: Användare rapporterar att inkorgen översvämmas av uppdateringar, vilket kan distrahera från högprioriterade uppgifter och minska den övergripande koncentrationen.

🔍 Visste du att? Musikvideor har bidragit till att forma videoredigeringskulturen. MTV lanserades 1981 med den allra första musikvideon som sändes: Video Killed the Radio Star av The Buggles. Passande nog förutsåg den videons framväxt framför ljudformat.

Alternativ till Asana-mallar för planering och produktion av videoinnehåll

Om Asanas begränsningar känns restriktiva erbjuder ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning ett mer flexibelt alternativ.

Som allt-i-ett-appen för arbetet centraliserar ClickUp uppgifter, dokument, tillgångar och godkännanden på ett ställe, vilket gör det enklare för marknadsförings- och kreativa team att planera, samarbeta och leverera kampanjer. Med avancerad anpassning, inbyggd automatisering och AI-assistans samlar ClickUp alla dina marknadsföringsverktyg på en och samma plattform.

Här är de bästa gratis ClickUp-mallarna för att enkelt planera, genomföra och hantera varje steg i dina marknadsföringsvideoproduktionsprojekt. 🎥

1. ClickUp-mall för videoproduktion

Få en gratis mall Standardisera arbetsflöden för videoproduktion med ClickUp-mallen för videoproduktion.

Videoprojekt genomgår flera olika faser, såsom storyboard, utrustningsplanering, inspelning, redigering och slutleverans.

ClickUp-videoproduktionsmallen ger dig ett tydligt, repeterbart ramverk som guidar ditt team från idé till färdig produkt. Med anpassningsbara arbetsflöden, skräddarsydda fält och flexibla vyer får du ett enhetligt utrymme för att planera, spåra och leverera videoprojekt med färre förseningar och missförstånd.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Spåra varje steg i produktionen med ClickUps anpassade uppgiftsstatusar som Koncept, Redigering, Slutredigering och Publicering.

Fånga projektspecifika detaljer med hjälp av ClickUp Custom Fields , såsom platsadress, personalbehov och partnerbyrå.

Visualisera tidslinjer och ansvarsområden med vyer som videoproduktionsprocess, premiärdatum och projektlista.

Håll efterproduktionen enligt schemat med hjälp av beroenden, tidsspårning och påminnelser.

📌 Perfekt för: Videoproduktionsteam, kreativa byråer och interna marknadsföringsteam som hanterar allt från engångsföretagsvideor till fullskaliga videokampanjer.

📮 ClickUp Insight: Måndagsblues? Det visar sig att måndagen är en svag länk i den veckovisa produktiviteten (ordvitsen är oavsiktlig), då 35 % av arbetstagarna identifierar den som sin minst produktiva dag. Denna nedgång kan tillskrivas den tid och energi som läggs på att leta efter uppdateringar och veckovisa prioriteringar på måndag morgnar. En app som ClickUp, som innehåller allt du behöver för arbetet, kan hjälpa dig här. Till exempel kan ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, på några sekunder uppdatera dig om alla viktiga nyheter och prioriteringar. Och allt du behöver för arbetet, inklusive integrerade appar, kan sökas med ClickUps Connected Search. Med ClickUps Knowledge Management är det enkelt att skapa en gemensam referenspunkt för din organisation! 💁

2. ClickUp-mall för videoproduktionens tidslinje

Få en gratis mall Undvik flaskhalsar med ClickUps mall för videoproduktionstidslinje.

ClickUp-mallen för videoproduktionens tidslinje ger dig ett tydligt schema för varje fas i videoproduktionen. Istället för att jonglera med datum i kalkylblad eller chattar kan du kartlägga hela processen på en dynamisk tidslinje.

Varje uppgift är kopplad till en deadline och ordnad i logisk ordning, så att du alltid vet vad som väntar härnäst och vem som är ansvarig. Denna mall säkerställer att din produktionskalender förblir organiserad, korrekt och tillräckligt flexibel för att kunna anpassas till förändringar i farten.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Skapa och justera scheman enkelt med dra-och-släpp-funktionen i ClickUp Gantt Chart View

Spåra viktiga milstolpar som slutdatum för inspelningar, redigeringskontroller eller släppdatum för bättre översikt.

Hantera överlappande arbetsflöden som manusskrivning medan storyboards slutförs med parallell uppgiftsuppföljning .

Zooma in för att planera en enskild inspelningsdag eller zooma ut för att få en överblick över hela produktionscykeln.

📌 Perfekt för: Produktionschefer, kreativa chefer och videoteam som behöver noggrann resursplanering för att hålla koll på flera inspelningar, redigeringar och deadlines.

3. ClickUp YouTube-videoproduktionsmall

Få en gratis mall Håll dina YouTube-publiceringar konsekventa med ClickUp YouTube-videoproduktionsmallen.

ClickUp YouTube-videoproduktionsmallen är en färdig att använda uppgiftsmall som är skapad för kreatörer som vill hålla en konsekvent ton på sin kanal. Från brainstorming av videoidéer till publicering på YouTube – varje steg i arbetsflödet organiseras på ett och samma ställe.

Den hjälper dig att hålla publiceringsschemat på rätt spår och säkerställer att varje video publiceras med rätt tillgångar, titlar och metadata på plats.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Definiera varje produktionssteg med inbyggda statusar som förproduktion, filmning, redigering och publicering.

Lagra alla kreativa tillgångar som manusutkast, miniatyrbilder, storyboards och videoutkast i en enda uppgift.

Lägg till anpassade fält som videotitel, nyckelord, taggar och bannergrafik för YouTube-specifik optimering.

📌 Perfekt för: YouTubers, kreativa team och marknadsförare som vill ha ett repeterbart sätt att planera och släppa videor på ett konsekvent sätt.

🚀 Fördel med ClickUp: Har du någonsin försökt förklara en videoredigering via e-post? Det är jobbigt. ClickUp Clips gör den processen mycket smidigare för kreatörer. Med Clips kan du spela in din skärm, lägga till kontext med din röst och visa ditt team exakt vad du menar – oavsett om du pekar på en miniatyrbild, granskar ett manusutkast eller går igenom en grov klippning. På så sätt blir feedbacken tydlig och sammanhängande istället för att begravas i långa e-posttrådar. Fäst feedback med ClickUp Clips och lägg till kommentarer direkt vid exakt tidpunkt

4. ClickUp YouTube-mall för planering och produktion

Få en gratis mall Organisera din innehållsskapandeprocess med ClickUps mall för planering och produktion på YouTube.

Till skillnad från YouTube-videoproduktionsmallen hjälper ClickUps YouTube-planerings- och produktionsmall dig att organisera hela din innehållspipeline för långsiktig kanalutveckling.

Denna mall för innehållskalender fungerar som ditt kommandocenter: brainstorma och prioritera videokoncept, planera dem utifrån deadlines, tilldela uppgifter och integrera analyser för att mäta framgång. Den hjälper dig att skapa ett repeterbart system för att hålla ditt YouTube-innehåll flytande.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Använd anpassade fält för att spåra nyckelord, din målgrupp och idéer till videotitlar för varje koncept.

Tilldela uppgifter till ditt team och spåra bidrag för smidigare samarbete.

Skapa marknadsföringskampanjer parallellt med videoplaneringen för att maximera räckvidden och engagemanget.

📌 Perfekt för: YouTube-skapare och produktionsteam som vill ha ett ramverk för att hantera flera videor samtidigt.

🧠 Kul fakta: Bullet time, den slowmotion-effekt med snurrande kamera som blev känd genom The Matrix (1999), filmades med hjälp av en cirkel av stillbildskameror som utlöstes samtidigt. Bilderna sattes sedan ihop, vilket skapade en illusion av fryst tid.

5. ClickUp YouTube-miniatyrbildsmall

Få en gratis mall Upprätthåll en enhetlig visuell identitet på hela din kanal med ClickUp YouTube-miniatyrbildsmall.

Miniatyrbilder avgör om din video klickas på eller ignoreras. ClickUp YouTube Thumbnail Template ger dig ett dedikerat system för att designa, granska och godkänna miniatyrbilder utan att tappa bort utkast eller feedback.

Den här mallen fokuserar på den kreativa processen bakom miniatyrbilder och säkerställer att varje video överensstämmer med ditt varumärkeskit för ett polerat, varumärkesanpassat utseende innan den publiceras.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Spåra varje utkast med anpassade statusar som Att göra, Pågår och Klar.

Lagra viktiga detaljer med 8 anpassade fält, inklusive godkännande av miniatyrbild, miniatyrbildsexempel, designer, designframsteg och godkänd titel.

Hantera ditt arbetsflöde på ett överskådligt sätt med organiserade vyer som miniatyröversikt, miniatyrlista och produktionspanel.

Lär dig att upptäcka trender , samarbeta enkelt med designers, bifoga bildmaterial, dela feedback och slutföra godkända versioner på ett och samma ställe.

📌 Perfekt för: YouTube-skapare och redaktörer som vill hantera den kreativa livscykeln för videominiatyrer.

6. ClickUp YouTube-innehållsplanmall

Få en gratis mall Håll en jämn ström av innehåll med ClickUp YouTube Content Plan Template.

ClickUps mall för YouTube-innehållsplanering hjälper dig att kartlägga idéer, schemalägga uppladdningar och spåra resultat, så att du aldrig missar en deadline eller upprepar en idé.

Med den här mallen kan du organisera titlar, beskrivningar, taggar, miniatyrbilder och publiceringsdatum på ett och samma ställe.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Håll innehållsplaneringen detaljerad och organiserad med anpassade fält, inklusive anteckningar, relaterade filer, publiceringsdatum, innehållspelare, videonummer och redigering.

Kopiera planeringsstrukturer för återkommande serier eller format utan att behöva börja om från början.

Hantera arbetsbelastningen med inbyggd tidsspårning, taggar och beroendevarningar.

📌 Perfekt för: Kreatörer eller team som vill gå från sista minuten-uppladdningar till en välstrukturerad innehållsplan.

7. ClickUp YouTube-mall

Få en gratis mall Strukturera din videoproduktionsprocess med ClickUp YouTube-mallen.

ClickUp YouTube-mallen är utformad som en allt-i-ett-mappmall som hjälper dig att hantera hela din kanal på ett och samma ställe.

Denna mall för sociala medier går utöver produktion och planering och erbjuder dedikerade utrymmen för att organisera spellistor, spåra uppladdningsscheman, kategorisera videor och till och med övervaka deras publiceringsstatus.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Förenkla projektledningen för videoproduktion med färdiga uppgiftslistor och tidslinjer för varje steg i innehållsskapandet.

Använd anpassade statusar som Öppen, Diskuteras, Slutgiltig och Avvisad för att övervaka varje videos framsteg från idé till publicering.

Organisera viktiga detaljer med anpassade fält som spellista, filmad, publiceringsstatus, kategori och URL.

Spåra aktiviteter i flera vyer, inklusive ClickTips-spellista, 20 videor, uppladdningsschema och listvy.

📌 Perfekt för: Kreatörer och team som behöver ett kanalövergripande hanteringssystem för att övervaka videoproduktionen och den övergripande tillväxten och organisationen av deras närvaro på YouTube.

🧠 Kul fakta: Det berömda Wilhelm-skriket, ett ljudeffekt som spelades in 1951, har återanvänts i över 400 filmer och TV-program. Videoredigerare smyger fortfarande in det i moderna produktioner som ett internt skämt.

8. ClickUp-mall för faktura för videoproduktion

Få en gratis mall Få ett organiserat ramverk för fakturering av kunder med ClickUp-faktura-mallen för videoproduktion.

Att slutföra ett videoprojekt är bara halva jobbet; att se till att du får rätt betalning i tid är lika viktigt. ClickUp-faktramallen för videoproduktion (inbyggd i ClickUp Docs ) ger dig en färdig struktur för professionella fakturor som är skräddarsydda för videoindustrin.

Skapa professionella fakturor med information om tjänster, timmar och priser, och duplicera fakturor för återkommande kunder eller projekt på några sekunder.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Specificera poster som manus, filmning, redigering, grafik och resekostnader på ett noggrant sätt.

Beräkna automatiskt totalsummor för inspelningsdagar, uthyrning av utrustning och redigering efter produktion.

Integrera med ClickUp Forms för att hämta kundens faktureringsuppgifter direkt till din faktura.

📌 Perfekt för: Frilansare, studior och produktionsteam som vill förenkla faktureringen och säkerställa finansiell tydlighet utan att kompromissa med professionalismen.

9. ClickUp-mall för produktion av video-/ljudpodcast

Få en gratis mall Snabba upp produktionen med ett standardramverk med hjälp av ClickUp-mallen för produktion av video-/ljudpodcasts.

ClickUp-mallen för produktion av video-/ljudpodcastar ger dig ett arbetsflöde för varje avsnitt, så att du kan fokusera på att skapa engagerande innehåll istället för att jaga lösa trådar. Du kan spåra varje avsnitt från gästbokning till efterproduktion med tydliga statusar och deadlines.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Samla manus, anteckningar, illustrationer och checklistor för publicering på ett ställe för enkel åtkomst.

Planera din publiceringskalender med inbyggda vyer som Lista, Kalender och Tavla.

Automatisera repetitiva uppgifter som påminnelser till gäster, filförfrågningar eller statusuppdateringar.

Använd anpassade fält (som gästgodkännande, datum för livesändning, Transistor-länk, YouTube-länk osv. ) för att samla alla detaljer på ett ställe.

📌 Perfekt för: Podcasters som producerar program med endast ljud eller video och som behöver ett pålitligt system för att hålla episoderna på rätt spår och konsekventa.

10. ClickUp-mall för grafisk design

Få en gratis mall Hitta och få omedelbar åtkomst till alla designfiler med ClickUp Graphic Design Template.

Oordnade filmappar och otydliga tidsplaner kan bromsa ditt kreativa flöde. ClickUp Graphic Design Template hjälper dig att organisera filer, spåra framsteg och hantera designdeadlines så att du kan ägnar mer tid åt att skapa och mindre tid åt att öppna varje "final_final.jpg".

Med den här mallen kan du omedelbart hitta och komma åt designfiler med strukturerad uppgiftsorganisation, tilldela tidsuppskattningar och prioritera designförfrågningar i din pipeline.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Visualisera varje steg i processen med list-, Gantt- och inbäddade vyer.

Centralisera designresurser genom att bädda in länkar från verktyg som Figma, Illustrator eller molnlagring.

Håll ordning på kreativa detaljer med anpassade fält (designfaser, länk till brief, länk till design, länk till kopia, godkännande).

📌 Perfekt för: Frilansare, byråer eller interna designers som vill ha ett flexibelt system för att spåra kreativa förfrågningar från utkast till godkännande.

11. ClickUp Story Board-mall

Få en gratis mall Förvandla idéer till bilder innan du börjar spela in med ClickUp Storyboard Template.

ClickUp Storyboard Template, som är inbyggd i ClickUp Whiteboards, hjälper dig att skissa scener, planera kameravinklar och fånga dialoger så att ditt team har en tydlig visuell plan innan produktionen börjar.

Med den interaktiva whiteboardtavlan kan du planera kortfilmer, sociala videor eller mellansekvenser i spel bild för bild, vilket gör din kreativa process mer organiserad och visuell.

För varje scen har du också möjlighet att lägga till detaljer som handlingar, dialog, ljudsignaler och FX-prompter, så att ditt storyboard blir en komplett kreativ ritning.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Dra, släpp och ordna om ramar för att snabbt justera din visuella sekvens.

Anpassa med obegränsat antal rutor och sektioner för att matcha ditt projekts omfattning.

Håll kreativa team och produktionsteam samordnade genom att samla anteckningar och feedback på ett ställe.

Samarbeta i realtid med regissörer, författare, redaktörer och kunder, som kan kommentera direkt på storyboarden.

📌 Perfekt för: Filmskapare, videomarknadsförare, byråer och speldesigners som behöver ett visuellt sätt att kommunicera kreativ inriktning.

12. ClickUp-mall för innehållskalender

Få en gratis mall Planera och spåra ditt innehåll med ClickUp-mallen för innehållskalender.

Planera alla dina bloggar, kampanjer och inlägg på sociala medier med ClickUp Content Calendar Template.

Den hjälper dig att kartlägga, schemalägga och spåra innehåll över flera marknadsföringskanaler så att ditt team kan samarbeta från idé till publicering.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Visualisera din årliga innehållsstrategi med ClickUp Kalender, Lista och Tavla.

Spåra viktiga detaljer med anpassade fält för tillgångar, kategori, kanal, länkar och publiceringsdatum.

Samla bilagor, briefs och kommentarer på ett ställe så att feedbacken finns bredvid varje innehåll.

📌 Perfekt för: Marknadsföringsteam, innehållsskapare och byråer som vill ha en central plats för att planera, granska och lansera innehåll på flera plattformar.

🚀 ClickUp-fördel: Har du en videoidé men ingen tid att planera den? Låt ClickUp Brain göra grovjobbet. Skriv bara in en snabb prompt och se hur den skriver ett videoskript, en disposition eller till och med en fullständig kreativ brief på några sekunder. Och när ditt projekt känns för stort att hantera delar ClickUp Brain upp det i tydliga deluppgifter, vilket gör ditt arbetsflöde mer hanterbart. Automatisera innehållsplaneringen med ClickUp Brain genom att omvandla manus till ett färdigt publiceringsschema ✅ Prova denna uppmaning: ”Skriv ett 60 sekunders manus för en video om [ditt ämne/din produkt/din tjänst]. Dela sedan upp manuset i ett innehållsschema med praktiska steg, inklusive manusskrivning, filmning, redigering, skapande av miniatyrbilder och publicering, så att det kan läggas till i vårt innehållskalender. ”

13. ClickUp-mall för innehållshantering

Få en gratis mall Få detaljerad översikt över ditt innehåll med ClickUp Content Management Template.

Att hantera bloggar, nyhetsbrev, poddar och kampanjer mellan olika intressenter kan snabbt bli rörigt. ClickUp Content Management Template erbjuder ett strukturerat och anpassningsbart system för att hantera allt – från initiala förfrågningar till slutgiltiga godkännanden – utan att förlora översikten.

Denna mall är utvecklad för flerkanaliga innehållsoperationer, så att du kan skapa, spåra och optimera tillgångar i hela ditt marknadsföringsekosystem.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Växla mellan globala kalendrar och kanalspecifika kalendrar (t.ex. blogg, sociala medier, e-post, webb) för att zooma in eller ut efter behov.

Spåra arbetet med detaljerade framstegsstadier som Koncept, Under utveckling, Under granskning, På vänt och Publicerat för precis produktionsöversikt.

Lägg till viktiga detaljer som budget, kanal, länk, marknadsföringsuppgiftstyp och mockup-inspiration för att ge varje innehåll mer sammanhang.

Växla smidigt mellan tavelvyn för Kanban-planering, listvyn för prioritering av uppgifter, tidslinjevyn för resursallokering och Gantt-diagrammet för kampanjplanering.

📌 Perfekt för: Innehållsteam som hanterar komplexa, flerkanaliga verksamheter och behöver flexibilitet och översikt i varje steg.

Hör vad en ClickUp-användare har att säga:

ClickUp har förändrat vårt teams arbetssätt genom att tillhandahålla en enda källa till information som samordnar vårt team och säkerställer att vi håller fokus på våra mål. Användningen av mallar, automatiseringar och korrekt konfigurerade arbetsflöden har varit avgörande för vår effektivitet och kommunikation.

ClickUp har förändrat vårt teams arbetssätt genom att tillhandahålla en enda källa till information som samordnar vårt team och säkerställer att vi håller fokus på våra mål. Användningen av mallar, automatiseringar och korrekt konfigurerade arbetsflöden har varit avgörande för vår effektivitet och kommunikation.

14. ClickUp-mall för kreativa projektplaner

Få en gratis mall Hantera kreativa arbetsflöden effektivt med ClickUps mall för kreativa projektplaner.

ClickUp Creative Project Plan Template är en listmall som hjälper kreativa team att dela upp, tilldela och spåra varje steg i ett projekt på ett tydligt sätt. Istället för att förlita sig på spridda anteckningar eller e-postmeddelanden får du strukturerade fält, statusar och vyer som är uttryckligen utformade för kreativa arbetsflöden.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Övervaka varje steg i din kreativa process med statusar som Blockerad, För godkännande, Pågående, Under granskning och Slutförd.

Lägg till viktiga detaljer med attribut som godkännandetyp, projektfas, slutresultat, tilldelat team och utkast för att fånga exakt vad som behövs för varje leverans.

Växla mellan kreativa projektlistor, tidslinjer och framstegstavlor för att hantera ditt arbete.

📌 Perfekt för: Kreativa team som hanterar flerfasprojekt som reklamkampanjer, videofilmningar eller omdesign av webbplatser.

15. ClickUp-mall för kreativitet och design

Få en gratis mall Lagra, spåra och underhåll kreativa tillgångar med ClickUp Creative and Design Template.

ClickUp Creative & Design Template är en mappmall som är utformad för att hantera inkommande kreativa förfrågningar, kampanjer och designresurser från mottagande till leverans.

Den samlar alla idéer, briefs och resursfiler så att designteamet kan fokusera på genomförandet istället för att jaga uppdateringar.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Spåra förfrågningar och kreativt arbete i olika faser med statusar som Öppen, Koncept, Förfrågan triagerad och Stängd för fullständig insyn i projektets framsteg.

Lägg till projektspecifika detaljer med attribut som kanal, marknadsföringsuppgiftstyp, mockup-inspiration, mål och primärt marknadsföringsmål för att säkerställa att varje förfrågan är väl definierad.

Få tillgång till ditt arbete via mötesprotokoll, välkomstmeddelanden, listor, kreativa processer och andra vyer som gör det enklare att hantera både förfrågningar och genomförande.

Vidarebefordra alla kreativa förfrågningar systematiskt med formuläret för kreativa förfrågningar.

📌 Perfekt för: Designteam och interna kreativa byråer som hanterar ett stort antal förfrågningar (sociala medier-grafik, varumärkesmaterial, produktmodeller) och behöver ett centraliserat system.

16. Mall för stilguide för ClickUp

Få en gratis mall Se till att alla följer samma riktlinjer för varumärkeskonsistens med ClickUp Style Guide Template.

ClickUp Style Guide Template är en Doc-mall som är utformad för att samla alla dina varumärkeselement på ett ställe. Denna mall fungerar som din enda källa till varumärkeskonsistens och säkerställer att alla färger, typsnitt och logotyper följer samma standarder.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Samla alla definierande varumärkeselement som färger, typsnitt, logotypspecifikationer och användningsregler i ett centralt dokument.

Lägg till strukturerade attribut för varumärkeselement så att teamen enkelt kan kategorisera och referera till dem i olika projekt.

Utvidga bortom dokument till list-, kalender-, Gantt- eller arbetsbelastningsvyer för att anpassa stilstandarder till projektarbetsflöden.

Använd ClickUps tavelvy för att visa verkliga exempel på varumärkesapplikationer och omvandla abstrakta begrepp till praktiska riktlinjer.

📌 Perfekt för: Marknadsförings-, design- och varumärkesteam som behöver en central, interaktiv varumärkesguide för att säkerställa konsekvens.

Skapa magiska videor med ClickUp

Asanas mallar för videoproduktion är ett bra sätt att organisera uppgifter och hålla projekten igång, vilket hjälper teamen att hålla koll på manus, redigeringar och scheman.

Men när projekten blir större eller involverar flera intressenter kan brister i kommunikation och synlighet bromsa arbetet.

Det är där ClickUp kommer till sin rätt. Med sitt enhetliga arbetsutrymme, spårning i realtid, inbyggda samarbetsfunktioner och anpassningsbara mallar ger ClickUp ditt team allt de behöver för att hantera produktionen smidigt från start till mål.

Registrera dig gratis på ClickUp idag och se ditt kreativa arbetsflöde komma till liv! 🎨