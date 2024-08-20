10 exempel på varumärkespaket som inspirerar dig att skapa ditt eget

Det är lördagskväll. Du lagar middag och bestämmer att din spellista ”Wine and Dine” skulle vara det perfekta musikaliska ackompanjemanget. Du tar upp din telefon, öppnar appen och musiken börjar spela. Du tittade knappt på din telefon, men dina fingrar tryckte felfritt på Spotify.

I en värld där vi dagligen bombarderas med tusentals bilder och budskap – från fysiska skyltar till digitala popup-fönster – är en stark varumärkesidentitet inte bara något som är trevligt att ha. Det är din biljett till att sticka ut.

Tänk på hur Googles lekfulla doodles får dig att le eller hur Airbnbs varma, inbjudande bilder får dig att drömma om din nästa semester. Det här är inga lyckliga slumpartade händelser, utan resultatet av kraftfull varumärkeshantering och noggrant utformade varumärkeskit som säger mer än tusen ord.

I det här blogginlägget utforskar vi världen av varumärkeskit och de bästa exemplen på varumärkeskit i världen. Från byggstenarna som gör dem så framgångsrika till inspirerande tips delar vi med oss av hur du kan skapa en varumärkesidentitet som inte bara syns utan också känns och minns.

Vad är ett varumärkespaket?

Ett varumärkeskit är en omfattande samling av visuella och konceptuella element som definierar ditt varumärkes identitet. Det fungerar som en mall för hur ett varumärke presenterar sig för omvärlden och säkerställer konsekvens i alla marknadsföringskanaler och kontaktpunkter.

Även om det ofta förväxlas med en varumärkesstilguide, omfattar ett varumärkespaket ett bredare spektrum av komponenter. En varumärkesstilguide fokuserar vanligtvis på regler och riktlinjer för användning av varumärkeselement, medan ett varumärkespaket innehåller dessa element och ytterligare resurser som hjälper till att genomföra varumärkesstrategin på ett effektivt sätt.

Viktiga komponenter i ett varumärkeskit är:

Logotyper : Primära, sekundära och alternativa logotyper för olika användningsområden

Typografi : Teckensnittsfamiljer, storlekar och riktlinjer för användning

Färgpaletter: Primär- och sekundärfärger med hexkoder och RGB-värden

Sidlayouter : Mallar för olika marknadsföringsmaterial

Ikoner och grafiska element : Anpassade ikoner och designmotiv

Målgruppsprofiler : Personas som representerar dina ideala kunder

Riktlinjer för varumärkets röst : Ton, stil och principer för budskap

Bildstil: Riktlinjer för fotografi och illustration

Till skillnad från en traditionell stilguide, som kan vara ett långt dokument, är ett varumärkeskit utformat för praktisk, daglig användning. Det är ett levande verktyg som utvecklas tillsammans med ditt varumärke och möjliggör snabba uppdateringar och enkel distribution till teammedlemmar och intressenter.

Ett varumärkespaket samlar varumärkesriktlinjer och tillgångar på ett ställe, vilket gör det möjligt för ditt team att skapa enhetligt varumärkesinnehåll, oavsett om det är ett inlägg på sociala medier, ett reklammeddelande via e-post eller en fullskalig reklamkampanj.

Enligt en studie från 2021 ledde varumärkeskonsistens till en intäktsökning på minst 10 % för över 67 % av de undersökta företagen.

Exempel på varumärkespaket som inspiration

Låt oss utforska 10 exceptionella exempel på varumärkespaket som sätter standarden för varumärkesidentitetshantering.

Dessa varumärkespaket visar hur ledande företag upprätthåller konsekvens samtidigt som de tillåter kreativitet och anpassning på olika plattformar.

1. Google

Googles varumärkesprofilering fokuserar på enkelhet, tillgänglighet och innovation. Designen är ren och användarvänlig, vilket speglar företagets mission att organisera världens information och göra den allmänt tillgänglig.

Googles öppna källkodssystem Material Design är ett mycket anpassningsbart designspråk som genomsyrar företagets varumärkesidentitet och sträcker sig över hela dess produktsystem.

via Google

Användningen av primärfärger – blått, rött, gult och grönt – och ett rent, sans-serif-typsnitt ger utrymme för anpassningsbarhet på olika plattformar samtidigt som en igenkännbar identitet bibehålls och en glad och inbjudande estetik skapas.

2. Spotify

Oavsett om du fascinerades eller irriterades av Spotify Wrapped, Spotifys berömda kampanj i slutet av året som visar användardata i ett visuellt tilltalande och delbart format, vet du att Spotifys varumärkespaket är ett mästerverk när det gäller att översätta ljudupplevelser till visuell identitet.

via Spotify

Varumärket använder duotonbilder och kombinerar gråskalebilder eller porträtt med starka färger för att fånga musiken energi och kreativitet. Färgpaletten är inspirerad av albumomslag och konsertbelysning. Den kompletteras av en specialdesignad typografi som efterliknar ljudvågor – lägg märke till logotypen ”Burst”, de tre böjda linjerna som strålar ut från cirkeln och representerar ljudvågor och musikens spridning.

Deras varumärkesstrategi inkluderar dynamiska bilder som anpassas till olika kampanjer. Dessa visar deras innovativa approach till musikstreaming och tilltalar deras unga publik.

3. Netflix

Såg du ett stort rött N och hörde ett fantomliknande "ta-dum" precis när du läste detta?

Ljudbranding har blivit en integrerad del av modern varumärkesidentitet, och Netflix är ett utmärkt exempel på hur ljud kan förbättra varumärkeskännedom och användarupplevelse.

via Netflix

Ljudet ”ta-dum” har utformats för att framkalla en filmupplevelse, i linje med Netflix identitet som ledande aktör inom underhållningsbranschen. Syftet är att skapa förväntan och spänning och signalera till tittarna att de är på väg att ta del av innehåll som är både högkvalitativt och uppslukande.

"Ta-dum" har överskridit sin roll som en ren ljudsignal och har blivit en kulturell referenspunkt. Netflix arrangerade till och med ett globalt fan-event med namnet "TUDUM" för att hylla ljudet och dess koppling till varumärket.

Deras varumärkeskit innehåller riktlinjer för användning av bilder som väcker känslor och berättar en historia, vilket speglar deras innehållsdrivna strategi.

4. Airbnb

När AirBnb hade vuxit ur sin ursprungliga varumärkesidentitet vände de sig till DesignStudio för att få hjälp med att skapa ett varumärke som kunde uttrycka deras vision.

Under sin research upptäckte teamet att Airbnb inte bara handlade om att hyra ut bostäder, utan också om att skapa en känsla av tillhörighet, komfort och gemenskap på de platser som människor besökte. Denna insikt blev grunden för deras varumärkesstrategi och för deras ikoniska ”Bélo”-logotyp – en kombination av ett hjärta, en platsmarkör och bokstaven ”A” – som symboliserar ”tillhörighet var som helst”.

Budskapet? Oavsett vart du åkte kunde du känna dig som hemma med Airbnb.

via DesignStudio

Omprofileringen fick mycket positiv kritik, skapade stor uppståndelse i sociala medier och vann flera prestigefyllda priser som erkände dess kreativitet och genomslagskraft. Det mest betydelsefulla var att Airbnbs värdering sköt i höjden under åren efter omprofileringen och överträffade den närmaste konkurrentens värdering med hela 29 miljarder dollar på mindre än fyra år.

Andra viktiga delar av deras varumärkespaket är:

En färgpalett som består av en varm, rödrosa färg (kallad ” Rausch ”) som primärfärg, kompletterad med en rad mjukare toner inspirerade av globala kulturer.

Typsnittsfamiljen Cereal , utformad för att vara användarvänlig och tillgänglig på flera språk.

Riktlinjer som betonar autentiska, icke-iscensatta bilder som visar riktiga hem och upplevelser.

En specialdesignad kartstil som är förenlig med deras övergripande visuella identitet.

5. Slack

Slacks varumärkespaket balanserar professionalism med lekfullhet, vilket speglar företagets roll i att göra arbetskommunikationen mer engagerande och effektiv. Paketet har dock inte alltid haft den nuvarande logotypen med fyra droppar (eller pratbubblor) och fyra romber.

I ett pressmeddelande där det nya logotypen presenterades sa företaget:

Vår första logotyp skapades innan företaget lanserades. Den var distinkt och lekfull, och octothorpe-tecknet (eller fyrkantstecknet, eller hash, eller vad du nu kallar det) liknade samma tecken som du ser framför kanalerna i vår produkt. Det var också extremt lätt att göra fel. Det fanns 11 olika färger – och om man placerade dem på någon annan färg än vitt, eller i fel vinkel (istället för den exakt föreskrivna 18º-rotationen), eller med fel färginställningar, såg det hemskt ut. Det gjorde ont i oss.

Vår första logotyp skapades innan företaget lanserades. Den var distinkt och lekfull, och octothorpe-tecknet (eller fyrkantstecknet, eller hash, eller vad du nu kallar det) liknade samma tecken som du ser framför kanalerna i vår produkt.

Det var också extremt lätt att göra fel. Det fanns 11 olika färger – och om man placerade dem på någon annan färg än vitt, eller i fel vinkel (istället för den exakt föreskrivna 18º-rotationen), eller med fel färginställningar, såg det hemskt ut. Det gjorde ont i oss.

Slack ville ha en logotyp som skulle skala bättre, fungera i en färg och ändå fånga varumärkets roliga, energiska personlighet.

Omdesign av logotypen:

Minskade antalet färger från 11 till bara 4 primära nyanser, plus Slacks signaturfärg lila.

Skärp kanterna för ett skarpare, mer definierat utseende

Vi har tagit bort de exakta vinklarna för att göra Octothorpe-formen (eller hash-tecknet) mer organisk och tilltalande.

via Slack

Den förenklade färgpaletten och de rena linjerna ger Slack ett mer exklusivt och professionellt utseende som passar deras satsning på företagsmarknaden. Den nya designen positionerar dem som ett seriöst affärsverktyg, inte bara en rolig meddelandeapp.

6. ClickUp

ClickUps varumärkespaket kännetecknas av ljusa och moderna färger, främst lila, rosa, ljusblått och gult. Dessa färger speglar vårt engagemang för att göra produktivitet roligt och leverera den bästa användarupplevelsen, vilket också är vår viktigaste kärnvärdering.

Vi värdesätter tydlighet och läsbarhet i vår kommunikation och använder därför det moderna sans-serif-typsnittet Axiforma för all text.

Följ våra riktlinjer för varumärkesstil när du använder ClickUp-logotypen.

Vår logotyp finns i flera varianter – svart på vit bakgrund, vit på färgad bakgrund och originalet med en uppåtpil i en gradient av våra varumärkesfärger – för att kunna anpassas till olika sammanhang samtidigt som varumärkesigenkänningen bibehålls.

Varumärkespaketet innehåller även juridiska riktlinjer för användning av ClickUps varumärken, som skyddar varumärkets integritet samtidigt som partners och användare kan marknadsföra ClickUp på ett lämpligt sätt.

7. Hulu

Hulus cirka 100 sidor långa riktlinjer för varumärkesstil betonar tydlighet och effektivitet, i linje med företagets mission att erbjuda en enkel och trevlig streamingupplevelse.

Det mest intressanta med deras varumärkeskit är kanske deras primära varumärkesfärg, som kallas Hulu green. Med företagets egna ord:

Det representerar vårt varumärkes nya särprägel och sticker ut från mer traditionella underhållningspaletter.

Det representerar vårt varumärkes nya särprägel och sticker ut från mer traditionella underhållningspaletter.

Den karakteristiska ljusgröna färgen i kombination med svart skapar en slående visuell identitet som är omedelbart igenkännlig.

via Hulu

Den djärva färgpaletten kombineras med enkel typografi för att skapa en modern, användarvänlig design som sticker ut mot olika bakgrunder.

Varumärkespaketet innehåller också detaljerade instruktioner om logotypens användning, avstånd och placering för att upprätthålla konsekvens. Det innehåller också ett avsnitt om tonfall, som säkerställer att all kommunikation överensstämmer med varumärkets identitet.

8. Yelp

Yelps varumärkespaket betonar företagets engagemang för att koppla ihop människor med bra lokala företag genom användargenererade recensioner och betyg.

Varumärket bygger på några viktiga element:

Yelps namn och logotyp

Yelps namn och logotyp representerar företagets mission att hjälpa konsumenter att hitta företag de kan lita på. Symbolen "burst" i logotypen är tänkt att fånga känslan av upptäckt när någon hittar ett bra lokalt företag.

via Yelp

Varumärkesriktlinjer

Yelp tillhandahåller tydliga riktlinjer för hur man använder deras varumärkesresurser, inklusive:

Använd logotyperna "Hitta oss på Yelp", "Yelp för företag" eller "Yelp för restauranger" för att visa att du finns på Yelp.

Ändra eller förvräng inte logotyperna, förutom att ändra storlek med bibehållna proportioner.

Ange källan till recensionsutdrag på rätt sätt genom att inkludera Yelp-användarnamnet, recensionsdatumet och en länk till det ursprungliga innehållet.

Använd inte Yelps stjärnbilder för att visa ditt genomsnittliga betyg, utan använd istället den dynamiska onlinefunktionen ”recensioner”.

Fokus på gemenskap

Yelps varumärke bygger på dess community av recensenter, kända som ”Yelpers”. Företaget uppmuntrar recensenter att använda sina riktiga namn och foton, och belönar de mest aktiva bidragsgivarna genom Yelp Elite Squad-programmet. Yelp anlitar community managers för att interagera med recensenter och anordna evenemang.

Genom att tydligt definiera sina varumärkeselement och främja en livlig gemenskap strävar Yelp efter att erbjuda en pålitlig plattform där konsumenter kan upptäcka och komma i kontakt med lokala företag. Varumärkesriktlinjerna säkerställer en konsekvent representation av Yelps identitet i alla kontaktpunkter.

9. Shopify

Shopifys varumärkeskit är utformat för att stärka och inspirera entreprenörer. Deras estetik är tilltalande och speglar varumärkets mission att göra e-handel tillgänglig för alla. Deras visuella identitet kombinerar ett rent, professionellt utseende med element som representerar tillväxt och möjligheter.

via Shopify

Höjdpunkter i Shopifys varumärkespaket:

Distinkt "shoppingkorg"-logotyp som symboliserar e-handel och kan användas för att representera varumärket även utan ordmärket i speciella situationer.

Mångsidig färgpalett med en signaturgrön färg som representerar tillväxt och framgång.

Specialdesignat typsnitt (Shopify Sans) för varumärkeskonsistens

Färgglada och monokroma logotyper som passar alla typer av bakgrunder

Illustrationsstil som visar upp olika entreprenörer och företag

10. Mailchimp

Visste du att Mailchimp startade som ett sidoprojekt av grundarna för att hjälpa småföretag med deras marknadsföring? Företaget har kommit långt sedan dess och utökat sitt erbjudande till marknadsföringsautomatisering, och varumärket har utvecklats för att hålla jämna steg med detta. Ordmärket har uppdaterats och gjorts tydligare för att återspegla varumärkets bredare kapacitet, med bokstaven "c" i Mailchimp nu i gemener för att symbolisera dess utveckling bortom e-post.

via Mailchimp

Mailchimps varumärkespaket är utformat för att vara roligt och tilltalande. De lekfulla designelementen, inklusive den blinkande schimpansmaskot Freddie, skapar en vänlig och engagerande användarupplevelse.

Andra viktiga element:

Färgpalett : Varumärket använder Cavendish-gult som sin primära varumärkesfärg och kombinerar den med pepparkorn för accenter.

Typografi: En blandning av udda och moderna typsnitt används för att förmedla en känsla av personlighet och tillgänglighet.

Bildspråk: Varumärkespaketet uppmuntrar till användning av roliga och engagerande bilder som tilltalar småföretagare och innehåller handritade illustrationer och ikoner som ger en varm känsla.

👀 Rolig fakta Mailchimps varumärkespaket har också en FAQ-sektion för grundare, företagare och marknadsförare som vill ha en snabb introduktion eller uppfriskning om hur man utvecklar sina egna varumärkestillgångar.

Skapa ett effektivt varumärkeskit

Att skapa ett gediget varumärkeskit handlar inte om att följa en rad strikta regler. Det handlar om att fånga essensen av vem du är som företag och översätta det till varje visuell och verbal kontaktpunkt.

Det handlar om att vara så konsekvent och samtidigt flexibel att oavsett om någon möter ditt varumärke på en liten smartwatch-skärm eller en gigantisk CGI-installation (datorgenererad bild), så känner de genast igen dig.

Därför är det viktigt att göra en grundlig marknadsundersökning innan du utformar ditt varumärkeskit. Genom att förstå din målgrupp, dina konkurrenter och marknadstrenderna kan du forma ditt unika värdeerbjudande och din varumärkespositionering. På så sätt säkerställer du att ditt varumärkeskit tilltalar din målgrupp.

Steg-för-steg-guide för att skapa ett varumärkeskit

När du har slutfört din marknadsundersökning följer du dessa sex steg för att skapa ditt eget varumärkeskit med hjälp av ClickUps plattform för designprojektledning.

1. Skapa en varumärkesstrategi

Börja med att definiera din varumärkesstrategi. Detta viktiga steg innebär att du formulerar ditt varumärkes mission, vision och värderingar, identifierar ditt unika försäljningsargument (USP) och utvecklar ditt varumärkes personlighet och röst.

Använd ClickUps dokumenthanteringslösning, ClickUp Docs, för att gemensamt utforma och förfina dessa grundläggande element.

Mallen för varumärkesidentitet från ClickUp ger dig ett strukturerat ramverk som guidar dig genom processen och säkerställer att du täcker alla viktiga aspekter av din varumärkeshanteringsstrategi.

Ladda ner den här mallen Förenkla processen att skapa en kraftfull varumärkesidentitet med ClickUps mall för varumärkesidentitet.

Använd mallen för att:

Utveckla en unik uppsättning visuella element som representerar ditt varumärke på ett konsekvent sätt över olika plattformar.

Skapa en effektiv kommunikationsstrategi för att engagera kunderna

Sätt upp tydliga mål för att styra ditt teams varumärkesarbete och fördela resurser och ansvar för varumärkesuppgifter.

2. Designa din visuella identitet

Gå sedan vidare till att utforma ditt varumärkes visuella identitet. Denna fas omfattar att skapa din logotyp och dess variationer, välja färgpalett, välja typografi och utveckla anpassade ikoner och grafiska element.

ClickUps whiteboard -funktion är praktisk här, eftersom den gör det möjligt för ditt designteam att brainstorma och skissa idéer för flera varumärkeskit i realtid.

Samarbeta med ditt team och brainstorma kreativa idéer med hjälp av ClickUp Whiteboards.

När du har slutfört dina designer kan du använda ClickUps uppgiftshanteringssystem för att tilldela ansvar och följa framstegen för varje del av din visuella identitet.

3. Skapa en stilguide för varumärket

När du har dina visuella element på plats kan du fastställa omfattande varumärkesriktlinjer. Ställ in regler för logotypanvändning, definiera färganvändning, skapa typografihierarkier och fastställ bild- och fotografistilar.

ClickUps mall för varumärkesriktlinjer erbjuder en färdig struktur för att dokumentera dessa riktlinjer och skapa ett levande dokument som enkelt kan uppdateras och delas inom hela organisationen, så att alla har tillgång till de senaste varumärkesstandarderna.

Ladda ner den här mallen Skapa och centralisera din varumärkesstilguide med ClickUps mall för varumärkesriktlinjer.

De viktigaste fördelarna med att använda sådana varumärkesmallar är:

Skissera viktiga varumärkeskomponenter, inklusive logotyper, färgpaletter och typografi.

Alla varumärkesresurser kan lagras på ett ställe för enkel åtkomst och hantering.

Tydliga instruktioner för användning av bilder och logotyper, vilket säkerställer enhetlighet på alla plattformar.

4. Utveckla ditt företags varumärkesresurser

Designa mallar för olika marknadsföringsmaterial, skapa profilbilder och omslagsfoton för sociala medier och utveckla e-postsignaturer och visitkortdesign. ClickUps funktioner för fillagring och versionskontroll är perfekta för att hantera dessa tillgångar.

💡Proffstips: Ställ in anpassade vyer i ClickUp för att organisera tillgångar efter typ eller användning, så att teammedlemmarna lättare kan hitta och använda rätt filer. Använd ClickUps över 15 vyer för att organisera varumärkets tillgångar på det sätt du vill.

5. Samla allt i en delbar varumärkesbok

Sammanställ slutligen alla dina varumärkesresurser i en omfattande, lättanvänd guide. Inkludera exempel på korrekt och felaktig användning och tillhandahåll nedladdningsbara resurser och mallar.

Ladda ner den här mallen Skapa en fängslande varumärkesberättelse med ClickUps mall för varumärkesbok.

ClickUps mall för varumärkesbok är en utmärkt utgångspunkt för denna sammanställning.

Det säkerställer ett enhetligt utseende och känsla för allt marknadsföringsmaterial genom att tillhandahålla tydliga riktlinjer för varumärkesrepresentation för anställda och partners. Använd det för att dokumentera ditt varumärkes ursprung och definiera berättelser.

6. Övervaka och granska

Granska regelbundet dina varumärkesriktlinjer för att säkerställa att de förblir relevanta. Ställ in regelbundna granskningar i ClickUp med hjälp av återkommande uppgifter eller påminnelser för att hålla allt uppdaterat.

Under hela processen kan du utnyttja ClickUps samarbetsfunktioner för att effektivisera arbetsflödet och samla in feedback. Kommentarer och korrekturläsningsverktyg underlättar diskussioner om designelement, och automatiseringar meddelar relevanta teammedlemmar när nya tillgångar läggs till eller riktlinjer uppdateras.

ClickUps mall för varumärkesstilguide kan fungera som en central knutpunkt för alla dessa element och ge en tydlig översikt över utvecklingen av ditt varumärkeskit.

Skapa ett bestående varumärkesarv med ClickUp

En stark och konsekvent varumärkesidentitet är en kraftfull differentierande faktor. Ditt varumärkeskit är nyckeln till att frigöra denna potential och möjliggöra effektfulla varumärkesupplevelser i alla kanaler.

De exempel på varumärkespaket som vi har tittat på visar att de är mer än bara estetik. De sammanfattar ett varumärkes personlighet, värderingar och unika marknadsposition. Oavsett om det är Googles anpassningsbara designsystem eller Airbnbs community-centrerade approach, stöder varje varumärkespaket specifika affärsmål och målgruppens förväntningar.

Att skapa och underhålla ett omfattande varumärkesidentitetskit är en pågående process som kräver noggrann planering, kreativitet och samarbete. Genom att utnyttja verktyg för varumärkeshantering som ClickUp kan du effektivisera denna process och se till att ditt varumärkeskit förblir en levande, utvecklande tillgång som växer i takt med ditt företag.

Investera tid och resurser i att utveckla ett robust varumärkeskit, så lägger du grunden för långsiktig varumärkeskännedom, lojalitet och framgång. Registrera dig för ClickUp idag!