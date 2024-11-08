De bästa exemplen på företagsvideor och idéer som kan inspirera dig

När du säljer till en potentiell kund, vad är det som avgör om deras upplevelse blir positiv eller negativ? En bra demonstration. Det handlar om att visa hur din produkt löser ett stort problem och underlättar deras liv. Den verkliga utmaningen är att visa lösningen på ett sätt som fångar uppmärksamheten. Det är där du behöver företagsvideor.

Tänk på alla situationer där det är bättre att titta på en kort, två minuter lång företagsvideo än att läsa en lång broschyr. Ny forskning visar att tittare kommer ihåg 95 % av det de ser i en video, jämfört med bara 10 % av det de läser.

Men bra videor kräver bra idéer. Därför ska vi utforska några av de bästa exemplen på företagsvideor för att inspirera dig och hjälpa dig att bygga upp din företags videostrategi. Nu kör vi!

Introduktion till företagsvideor

En företagsvideo är ett snabbt och roligt sätt att visa upp ditt arbete och hjälpa dina kunder att avgöra om du är den perfekta partnern för deras verksamhet.

Vad är företagsvideor?

Företagsvideor är ett visuellt sätt att visa upp din produkt, ditt varumärke, dina värderingar och ditt team. De låter dig också tala direkt till din publik och blir ofta en viktig del av ditt företags marknadsföringsstrategi.

Och det bästa är att du kan vara kreativ med dem!

Till skillnad från traditionell reklam kommunicerar företagspresentationsvideor med målgruppen genom roliga videoformat som lyfter fram din mission, dina värderingar, din varumärkesidentitet och den positiva företagskultur du bygger upp inom organisationen.

Oavsett om det är en produktdemo, en förklarande video eller en utbildningsvideo är målet att visa dina kunder hur du löser deras problem och varför de ska välja dig.

Varför är företagsvideor viktiga 2024?

Med videons popularitet som växer mer än någonsin är det det perfekta sättet att nå din målgrupp.

Ta Dropbox som exempel. Deras enkla informationsvideo ökade varumärkeskännedomen och lockade miljontals nya kunder genom att visa hur deras produkt löser vardagliga problem. Det innebär att även små företag kan skapa fantastiska företagsvideor idag, tack vare prisvärda filmverktyg!

Så, vad skiljer de bästa företagsvideorna från andra marknadsföringsstrategier? De hjälper ditt varumärke att sticka ut från konkurrenterna genom att lyfta fram de unika egenskaperna hos din företagskultur, produkt eller tjänst.

I slutändan är det bra berättande och relevant videoinnehåll som bygger varumärkeskännedom och ökar konverteringsgraden.

När det gäller storytelling har ClickUp, appen för allt som har med arbete att göra, lärt sig att använda videoformatet för att engagera sin publik och visa upp sitt varumärke. ClickUps marknadsföringsvideor kombinerar storytelling med strategiska budskap för att skapa relevans. Låt oss titta på hur de gör detta.

De bästa exemplen på företagsvideor

Många varumärken producerar fantastiska företagsvideor (som exemplet med Dropbox ovan och flera nedan), men vi börjar med att visa vad ClickUp har gjort när det gäller video.

ClickUp är ett kraftfullt projektledningsverktyg som hjälper team att hantera projekt, effektivisera arbetet och etablera samarbete. Men de har tagit det till nästa nivå med sina virala TikToks, vilket bevisar att även företagsvideoproduktion kan vara engagerande och relaterbar.

Deras smarta användning av relaterbar humor och subtila produktfunktioner håller tittarna fängslade. Det är ett utmärkt exempel på hur SaaS-videoinnehåll kan vara roligt och effektivt. Oavsett om du planerar ditt eget videoprojekt eller letar efter idéer till företagsvideor kan du ta en sida ur ClickUps bok: gör den relaterbar och rolig, och se hur din publik reagerar.

ClickUps senaste virala TikToks

Här är några av de bästa exemplen på företagsvideor från ClickUp som hjälper dig att komma igång:

1. ClickUp använder humor för att marknadsföra produktfunktioner

I denna virala ClickUp TikTok använder socialmedieteamet humor på arbetsplatsen för att diskutera ClickUp Chat. Videon visar ett roligt ögonblick på Dreamforce, där ClickUp "kraschar" ett Chili Piper-samtal.

HR gick för hårt fram i San Francisco Tack till @Chili Piper för att ni tog det så bra när vi avbröt ert föredrag på #Dreamforce #hr #tech #workhumor

Humorn fångar uppmärksamheten, men videon kopplar tillbaka till ClickUps samarbetsverktyg, vilket gör den till ett perfekt exempel på hur man kan kombinera relaterat innehåll med TikTok-marknadsföringsverktyg.

2. ClickUp visar ett klassiskt Zoom-misslyckande

Denna virala video från ClickUp tog fasta på ett klassiskt Zoom-misslyckande. Teamet uppfattade bara hälften av vad som sades på grund av dåliga nätverksproblem och missförstånd, såsom "vi sålde fler enheter" och "vi sålde företaget".

Vad är det värsta missförståndet du har hört under ett Zoom-samtal? #corporatehumor #remotework @jacobhatesyou_ @Sammi @Megan Green @Alli Wulfert

Denna videos virala framgång beror på dess relaterbarhet. De flesta tittare har upplevt pinsamma Zoom-samtal, vilket gör att innehållet omedelbart går hem hos människor.

3. ClickUp berättar om projektledares kaotiska liv

Denna virala video använder humor för att driva med klichéer inom projektledning. Interaktionen spelar på hur generiska jobbeskrivningar kan vara, med poängen att "vi använder Gantt-diagram – två T:n".

De pratar men säger ingenting #projektledare #företag #företagsliv #9to5 #chef #ledning #ledarskap

Denna video blev populär tack vare sitt relaterbara, ironiska tillvägagångssätt, som tilltalar yrkesverksamma som hanterar uppgifter. Det är ett utmärkt exempel på hur ClickUp använde relaterbart företagsvideoinnehåll för att engagera sin målgrupp.

4. ClickUp bryter ner företagsjargong med fyndiga referenser

Denna video tar på ett humoristiskt sätt upp mysteriet kring rollen som "scrum master". Den fram och tillbaka gående skämtsamma dialogen, fylld med vaga men ändå bekanta fraser, överdriver hur komplexa företagsuttryck och jargong kan låta samtidigt som de säger väldigt lite.

SCRUM MASTER #scrum #projektledare #företag #företagsliv #9to5

Denna typ av relaterbar humor, i kombination med populära uttryck från arbetsplatsen, gör dessa videor till en succé. ClickUp använder lättsamma företagsvideor för att visa upp företagskulturen och varumärkesidentiteten, vilket hjälper dem att sticka ut i videomaterialet.

Hur blev ClickUps TikToks virala?

Låt oss titta på hur ClickUp använde TikTok-tillväxthacks för att hjälpa sina videor att bli virala:

Relevans: ClickUps videor handlar ofta om vardagliga utmaningar på arbetsplatsen. De gör sitt videoinnehåll omedelbart relaterbart för en bred publik.

Utmärkt berättande: Varje exempel på företagsvideo berättar en kort, fängslande historia. Denna engagerande videostil fångar omedelbart publikens uppmärksamhet.

Visuell marknadsföring: ClickUp integrerar funktioner som Gantt-diagram i berättelsen utan att vara påträngande. Detta gör deras marknadsföringsstrategi autentisk snarare än påtvingad.

Hög kvalitet: ClickUp säkerställer att deras videomaterial och redigering är av hög kvalitet, vilket gör deras innehåll professionellt.

Läs mer: Strategier för projektledning inom sociala medier

Andra förstklassiga företagsvideor

Låt oss dyka in i några mer kreativa exempel på företagsvideor som hjälper dig att skapa engagerande och utmärkande videor som din publik kommer att älska:

1. Apples produktlanseringsvideor

Apples företagsvideor utstrålar enkelhet och genomslagskraft. De använder skarpa bilder och minimal berättarröst för att hålla publikens uppmärksamhet på produkten.

Deras produktdemovideor har en ren, snabb videostil som lyfter fram innovation och användarupplevelse utan att överdriva. Det handlar om att skapa spänning och låta produkten tala för sig själv. Detta tillvägagångssätt visar hur effektivt lite storytelling kan vara när du vill hålla saker enkla och fokuserade.

2. Nikes kampanj ”Just Do It”

Nike är ett stort namn när det gäller att skapa fantastiska företagsvideor. Deras inspirerande videor från kampanjen ”Just Do It” fokuserar på att motivera idrottare från alla samhällsskikt.

Med emotionella berättelser, fantastiska bilder och kraftfull bakgrundsmusik skapar Nike en djup kontakt med sin publik och kopplar sitt varumärkesbudskap till empowerment och motivation.

3. Microsofts engagerande varumärkesvideor

Microsofts företagsvideor använder exempel från verkligheten för att visa hur deras produkter löser problem inom hälso- och sjukvård, näringsliv och utbildning. De innehåller ofta kundintervjuer, produktdemonstrationer och vittnesmål för att bygga upp varumärkeskännedom och nå ut till nya kunder.

Varje företagsvideo är slagkraftig eftersom den kombinerar verkliga berättelser med tekniska lösningar. Det är ett effektivt sätt att visa teknikens värde i människors liv.

Så, hur kan du skapa övertygande företags- och marknadsföringsvideor för din produkt eller ditt företag? Låt oss utforska det tillsammans.

Hur skapar man effektiva företagsvideor med ClickUp?

Att skapa en effektfull företagsvideo kräver kreativitet, organisation, samarbete och ledarskap. Lyckligtvis erbjuder en programvara för videomarknadsföring allt detta.

För att komma igång kan du lita på ClickUps projektledning för videoproduktion. Från brainstorming och manusskrivning till slutredigering och godkännande är ClickUp det perfekta verktyget för att genomföra din plan för företagsvideoproduktion.

Låt oss se hur.

1. Planera din företagsvideo

Det första steget i att skapa din egen företagsvideo är att känna din målgrupp. Om du till exempel riktar dig till projektledare, fokusera på hur du löser deras specifika utmaningar.

När du har förstått din målgrupp ska du sätta upp tydliga mål. Är syftet med din video att öka varumärkeskännedomen, utbilda anställda eller generera leads? Detta hjälper alla inblandade att få klarhet, och målen kan sedan definiera formen och utformningen av din video.

Därefter kan du använda ClickUp Goals för att följa upp framstegen. Med ClickUp Goals kan du hantera:

Progress roll-up: Spåra flera mål på ett och samma ställe för att få en tydlig bild av framstegen i din videoproduktion.

Uppgiftsmål: Koppla uppgifterna till målen och följ automatiskt framstegen under arbetets gång.

Måltal: Dela upp målen i tydliga, mätbara enheter.

Beskrivningar: Lägg till tydliga etiketter och beskrivningar så att alla förstår processen.

Spåra framsteg, dela upp mål och lägg till tydliga etiketter för varje milstolpe.

Du kan också enkelt mäta KPI:er (nyckeltal) med ClickUp och dela upp stora projekt i mindre uppgifter.

Håll dig på rätt spår med ClickUps OKR (mål och nyckelresultat) samtidigt som du uppnår veckans mål. Det är det perfekta sättet att organisera ditt videoprojekt och se till att ingenting faller mellan stolarna.

2. Manusskrivning och storyboard

En bra video börjar med ett starkt manus. Oavsett om det är en företagsvideo eller en produktdemo, bör berättelsen engagera din publik och på ett meningsfullt sätt ta itu med deras utmaningar. Nyckeln till effektiv manusskrivning är enkelhet. Håll ditt budskap tydligt, koncist och fokuserat på dina mål.

När du har skrivit ditt budskap och skissat på ett manus är det dags att gå vidare till storyboard för att ge manuset liv visuellt. Planera varje ögonblick, se till att varje scen har ett syfte och driv berättelsen framåt. Använd storyboardmallar för att förenkla processen.

? Proffstips: Sätt igång din kreativa process i ClickUp Whiteboards. Planera berättelsebågar, visualisera karaktärernas resor och samarbeta med ditt team i realtid. Det bästa av allt? Förvandla bra idéer till uppgifter med bara ett klick!

Använd ClickUp Docs för att förenkla manusskrivandet

När du har skapat en visuell översikt över ditt manus är det dags att skriva ett utkast. Med ClickUp Docs kan du skriva manuset, lämna kommentarer och integrera feedback.

Omvandla dina tankar till organiserade dokument med ClickUp Docs och få saker gjorda snabbare.

Det stärker hela ditt marknadsföringsprojekt utan ansträngning. Dessutom får du tillgång till massor av funktioner, såsom:

Skriv utan distraktioner: Med fokusläget kan du skriva ditt manus utan distraktioner.

Nästlade sidor: Använd nästlade sidor för att strukturera ditt manus eller storyboard. Lägg till tabeller eller bilder för ett professionellt utseende.

Uppgiftslänkning: Koppla dina dokument till uppgifter så att allt du behöver finns på ett ställe – manus, tidslinjer och framsteg.

Dessutom kan du effektivisera hela processen med ClickUp Brain, din personliga AI-assistent.

Använd ClickUp Brain för att automatisera och optimera

Tänk dig att du har en assistent som vet allt om din arbetsplats. Det är ClickUp Brain. Med Brain får du:

Snabba svar: Be ClickUp Brain om projektuppdateringar, uppgiftsstatus eller dokumentsammanfattningar för att få exakta svar.

Progressrapporter: Automatisera projektsammanfattningar och uppdateringar om framsteg, vilket sparar tid på manuellt arbete.

AI-drivna insikter: Få exakta insikter i realtid baserade på kopplade uppgifter och dokument.

Förvandla dina idéer till uppgifter med ClickUp Brain

De bästa berättelserna kommer från en perfekt blandning av kreativitet och organisation. ClickUp ger dig båda delarna, på ett och samma ställe.

?Proffstips: Använd ClickUps storyboardmall för att presentera din videos bild för bild-progression med viktiga detaljer om bild, längd, karaktärer, manus och mer.

3. Produktion och redigering

När din plan, ditt manus och ditt storyboard är klara är det dags att sätta igång med produktionen.

Här är några tips för att säkerställa att din företagsvideoproduktion blir precis rätt: Ljus och ljud: Bra belysning förbättrar det visuella intrycket, medan klart ljud hjälper till att hålla kvar uppmärksamheten. Se till att du spelar in i en tyst, väl upplyst lokal för att förbättra videokvaliteten.

Orientering: Anpassa videostilen efter plattformen. YouTube älskar liggande format, medan TikTok och Instagram föredrar stående format.

Bakgrund: Håll den ren, konsekvent och i linje med varumärket. Använd en enkel bakgrund eller inkludera varumärkeselement.

Konsekvens: Använd samma videostil, uppställning och plats i alla dina företagsvideor för att skapa sammanhållning för varumärket.

Teknisk kunskap: Förstå de verktyg du använder för filmning och redigering. Detta höjer den övergripande kvaliteten och professionalismen i din video.

Du kan också spara tid genom att använda ClickUp Video Production Template. Den ger dig ett strukturerat ramverk som hjälper dig att hålla ordning på dina projekt.

Ladda ner den här mallen Planera förproduktion och efterproduktion av företagsvideor med hjälp av ClickUp-mallen för videoproduktion.

Denna mall hjälper team att påskynda hela processen:

Sätt upp mål: Definiera kreativa mål och följ upp framstegen

Förproduktionsfas: Organisera uppgifter som schemaläggning och resursfördelning

Produktionsplanering: Hantera utrustning och tidsplaner effektivt

Efterproduktionsfas: Effektivisera redigering och slutliga uppgifter

Oavsett om du skapar en enskild företagsvideo eller en hel serie, hjälper den här mallen dig att smidigt gå från idé till färdig produkt.

Använd rätt verktyg för att hantera företagsvideoprojekt

Att hantera produktionen av företagsvideor kan vara svårt med snäva deadlines, flera teammedlemmar och krav på högkvalitativt videoinnehåll. Därför behöver du ha rätt verktyg till hands. Så här kan ClickUp hjälpa dig att få allt gjort under ett och samma tak.

Hantera uppgifter och tidsplaner

Med ClickUp Dashboards kan du anpassa vyer, statusar och mätvärden efter ditt arbetsflöde. Du kan till och med ställa in förfallodatum för varje uppgift så att alla håller sig uppdaterade.

Övervaka teamets framsteg i realtid med ClickUp Dashboards

Vad mer? Det gör produktionen av företagsvideor till en barnlek genom att ge dig en samlad bild av projektets framsteg. Så här fungerar det:

Spåra uppgifter: Håll koll på hur många uppgifter som har slutförts varje vecka.

Övervaka prestanda: Använd visuella diagram för att se viktiga mätvärden som visningar, engagemang och videoräckvidd.

Anpassade vyer: Anpassa enkelt din instrumentpanel för att visa deadlines, utrustningsscheman eller teamuppdrag.

Uppdateringar i realtid: Få aktuell information och håll dina deadlines utan problem.

Samarbetsfunktioner

ClickUp gör teamsamarbetet enkelt och effektivt. Organisera enkelt uppgifter med hjälp av ClickUps hierarki, från arbetsytor till deluppgifter, så att alla vet sin roll.

Verktyg som uppgiftskommentarer och @mentions håller kommunikationen igång, medan fildelningen fungerar smidigt tack vare integrationen med Google Drive och Dropbox. Grädden på moset är ClickUps korrekturläsnings- och godkännandefunktioner som effektiviserar granskningsprocessen för videoproduktion.

På tal om videor, nästa gång du arbetar med videoprojekt för YouTube kan du använda färdiga mallar för YouTube-videoproduktion för att hålla dig på rätt spår, från förproduktionsfasen till slutgiltiga godkännanden.

Ladda ner den här mallen Kom igång med din YouTube-videoproduktion och effektivisera skapandet av nytt innehåll med ClickUps mall för YouTube-videoproduktion.

Spårning och mätning av framsteg

ClickUp Goals gör det enkelt att sätta upp mål, visualisera dina framsteg och hålla dig till schemat för att uppnå dina mål för företagsvideoproduktionen.

Håll koll på uppgiftens tidsplan med manuell tidrapportering i ClickUp

Med ClickUps tidsspårning kan du övervaka uppgifters tidsplaner, spåra nedlagd tid och lägga till anteckningar för tydlighetens skull. Denna funktion är perfekt för videoproduktionsföretag som hanterar uppgifter för marknadsföringsvideor eller företagsevenemang.

?Proffstips: För att ytterligare effektivisera ditt arbetsflöde kan du använda helt anpassningsbara mallar för videoproduktion så att alla dina videoproduktioner blir enhetliga utan att du behöver börja från scratch.

Videotranskription och tidsstämpling

När du spelar in en video vill du ofta ge ditt team oändligt med feedback. Det är där ClickUp Clips kommer till nytta.

Spela in skärmbilder med AI-drivna ClickUp Clips

Spela in AI-drivna skärminspelningar från konversationer och ge ditt team nödvändig feedback. Så här hjälper det:

Skapa och dela klipp: Spela in och dela klipp enkelt med ett enda klick.

Lägg till kommentarer och feedback: Lämna kommentarer om specifika ögonblick i klippen

Förvandla klipp till uppgifter: Förvandla klipp till praktiska uppgifter som ditt team kan ta itu med.

Uppnå smidig videoproduktion med ClickUps allt-i-ett-plattform

ClickUp förverkligar alltid kreativa visioner. Det är en heltäckande projektledningsplattform som integrerar allt du behöver för att producera företagsvideor: brainstorma idéer, samarbeta med team och följa framstegen – allt utan att behöva hoppa mellan flera olika verktyg.

Oavsett om du är ett litet team eller ett stort företag som producerar företagsvideor, växer ClickUp med dig. Dessutom är det roligt att använda tack vare den intuitiva designen! Varför nöja sig med mindre när ClickUp håller allt synkroniserat? Prova ClickUp gratis för att få tillgång till olika videomallar, funktioner och anpassningsalternativ och upplev skillnaden själv.