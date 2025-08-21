Hur gör man en utbildningsvideo på jobbet?

Utbildningsvideor är en av de mest effektiva metoderna för att förklara, instruera eller informera om innehåll för agilt lärande.

De används i olika sammanhang, från introduktion av nya medarbetare till professionella utbildningssessioner. Jämfört med personlig utbildning erbjuder videoutbildning bättre engagemang, kunskapsbevarande för komplexa begrepp, tillgänglighet, delbarhet och analys.

Många har dock svårt att skapa interaktiva utbildningsvideor. Om du också har det, här är en detaljerad guide om hur du skapar en utbildningsvideo på jobbet. Men först, låt oss gå igenom grunderna.

Anatomin hos effektiva utbildningsvideor

Vad gör en utbildningsvideo effektiv? Det finns två typer av faktorer som påverkar detta – kvantitativa och kvalitativa.

Kvantitativa faktorer

Fokusera på dessa kvantitativa faktorer för att skapa en interaktiv utbildningsvideo:

Längd

En bra utbildningsvideo ska varken vara för kort så att viktiga detaljer utelämnas eller för lång så att medarbetarna tappar intresset. Den ideala längden på en video beror på innehållets komplexitet, tittarnas genomsnittliga uppmärksamhetsspann och typen av video.

Introduktionsvideor kan vara 1–5 minuter långa, medan videor för kompetensutbildning och produktutbildning med detaljerat innehåll kan vara upp till 30 minuter långa.

Engagemangsmätningar

Mätvärden som genomsnittlig visningstid och interaktion (gillanden, kommentarer, delningar) hjälper till att avgöra tittarnas deltagande och skapa engagerande videor.

Dessutom visar mått på slutförandegraden hur väl videon lyckas engagera tittarna till slutet.

Avkastning på investering

Att beräkna avkastningen på utbildningsvideor är ett utmärkt sätt att kvantifiera deras effektivitet. Jämför kostnaderna för att producera och implementera utbildningen, till exempel kostnaden för utrustning, med intäkterna som genereras genom kompetensutveckling och utbildning av medarbetarna.

Kvalitativa faktorer

De kvalitativa faktorerna som avgör effektiviteten hos en utbildningsvideo inkluderar:

Innehållets relevans

Be tittarna om feedback om hur relevant videoklippets innehåll är för deras inlärningsmål, roll eller ett visst projekt. Du kan lägga till en länk till en kort feedbackenkät i slutet av videoklippet eller i kommentarerna.

Användarupplevelse

Kontrollera utbildningsvideornas effektivitet genom att mäta den övergripande användarupplevelsen. Några av de frågor du måste ställa är: Var videon lätt att navigera för tittarna? Hade den ett bra flöde? Innehöll den interaktiva element, och vad var relevant och vad var irrelevant information?

Tydlighet och lättförståelighet

Effektiva utbildningsvideor bör följa en bakåtblickande designstrategi – identifiera lärandemålet och utforma utbildningsinnehållet utifrån det. Innehållet bör också vara tydligt och lätt att ta till sig. Det bör täcka alla viktiga aspekter av ämnet. En bra utbildningsvideo fokuserar på ett problem och dess lösning.

Egenskaper hos en bra instruktionsvideo

Låt oss titta på de element du behöver för att skapa en bra instruktionsvideo för ett utbildningsprogram:

Engagerande: En utbildningsvideo är meningslös om den inte är engagerande. Den ska hålla deltagarna motiverade under hela inlärningsprocessen. Utnyttja den dubbla kraften hos video och berättarröst för att göra videorna mer engagerande. Du kan också prova En utbildningsvideo är meningslös om den inte är engagerande. Den ska hålla deltagarna motiverade under hela inlärningsprocessen. Utnyttja den dubbla kraften hos video och berättarröst för att göra videorna mer engagerande. Du kan också prova presentationsverktyg för en berättande approach.

Tillgänglighet: En utbildningsvideo bör ha en tydlig titel, bildtext, undertexter och transkriberad text för att öka tillgängligheten. Dessa element gör också inlärningsupplevelsen inkluderande för anställda med språkbarriärer eller inlärningssvårigheter.

Hög ljudkvalitet: Ljudkvaliteten spelar en viktig roll för den totala effektiviteten hos en instruktionsvideo. Dåligt ljud, bakgrundsljud och skakiga bilder kan få tittarna att klicka bort videon.

Underlättar inlärningsmål: Utbildningsvideon bör erbjuda värdefullt innehåll till tittarna som hjälper dem att uppnå sina inlärningsmål och åtgärdar kompetensbristen i organisationen.

Utbildningsteknikens roll i skapandet av utbildningsvideor

Utbildningstekniken har revolutionerat utbildningsvideor genom att göra det möjligt för utbildare och skapare att tillhandahålla personaliserat innehåll. Moderna edtech-plattformar omfattar avancerade verktyg för inspelning av högkvalitativa utbildningsvideor och interaktiva element som frågesporter och omröstningar.

Lärandehanteringssystem (LMS), en integrerad del av edtech, gör det möjligt att skapa detaljerade utbildningsplaner för anställda och spåra utbildningsvideor och annat läromaterial. Du kan också visa analyser för att spåra varje anställds engagemang och lärandeprocess.

Typer av utbildningsvideor

Låt oss titta på olika typer av utbildningsvideor som du kan skapa på arbetsplatsen.

Instruktionsfilmer

Oavsett om det handlar om produktdemonstrationer, videor med programvarututorialer eller instruktioner om efterlevnad – allt kan göras genom instruktionsvideor där du ger tittarna steg-för-steg-tutorialer. Den perfekta längden på instruktionsvideor för företagsutbildning varierar beroende på ämnets komplexitet. Vanligtvis föredrar människor videor på 3–6 minuter, men för mer komplexa ämnen kan längden vara upp till 20 minuter.

Förklarande videor

Syftet med förklarande eller instruktionsvideor är att ge fördjupad information om tekniska begrepp eller processer, såsom intern och extern kommunikation eller dokumentation.

Du kan också använda en animerad utbildningsvideo för kundsupport och utbildning för att ge information om produktfunktioner eller hur man integrerar programvaran med andra appar.

Utbildningsvideor på plats

Dessa videor erbjuder instruktionsutbildning på vissa platser, till exempel fabriker. De förklarar hur man använder utrustning, följer processer och efterlever regler och protokoll. Du kan också spela in utbildningsvideor på plats för att göra distansanställda bekanta med kontoret.

Screencast-videor

Du har säkert sett alternativet för skärminspelning på din mobil eller datorskärm. En skärminspelningsvideo är en inspelning av din dator- eller mobilskärm, tillsammans med ljudkommentarer. Du kan använda den för att spela in programvarudemonstrationer eller utbildningsinnehåll.

Sådana videor är ett kostnadseffektivt sätt att dela eller lära ut nya idéer till din publik, eftersom de inte kräver någon programvara för utbildningsvideor.

Presentation av utbildningsvideor

En presentationsutbildningsvideo, ofta kallad en presentatörsstilvideo, innehåller vanligtvis en talare på en skärm som guidar genom ett koncept. De kallas också talking head-videor. Dessa videor erbjuder personlig och interaktiv inlärning.

Presentatörerna använder olika tekniker, såsom animation, berättande och grafik, för att väcka intresset hos tittarna och förmedla informationen på ett effektivt sätt.

Liveutbildningsvideor

Liveutbildningsvideor är videor i realtid med en presentatör, så att medarbetarna kan delta aktivt i utbildningen. De innehåller interaktiva element som frågesporter och omröstningar, bland annat. Dessutom underlättar de omedelbar feedback, diskussioner och problemlösning, vilket skapar en engagerande utbildningsmiljö. En liveutbildningsvideo är till exempel det bästa sättet att utbilda medarbetare i programvara.

Live-utbildningsvideor online är ett specialiserat format som vanligtvis kräver mycket tid och arbete att skapa. Men när de väl är på plats är de det mest effektiva verktyget för att genomföra effektiv utbildning i en virtuell miljö.

Steg för att skapa en utbildningsvideo

Nu när du känner till olika format för utbildningsvideor för anställda, vad sägs om att skapa en?

Först måste du ladda ner en användarvänlig och robust videoinspelningsplattform med avancerade funktioner, såsom en funktion för direkt skärminspelning, möjlighet att bädda in länkar i videor och videoanalys.

ClickUp, en allt-i-ett-plattform för arbetsplatshantering, erbjuder alla dessa funktioner och mycket mer för att skapa effektfulla onlineutbildningsvideor.

Spela in och dela skärmdumpar, appfönster eller webbläsarflikar smidigt inom uppgifter med ClickUps Clips.

Med ClickUp Clips kan du spela in interaktiva utbildningsvideor från din skärm och dela dem med ett enda klick. Denna funktion gör också teamkommunikationen snabbare och effektivare genom att du kan skapa uppgifter från klipp. Använd Clips för att spela in produktdemonstrationer, dela projektframsteg och ge designfeedback med ett enda klick.

Använd ClickUp Clips för att spela in interaktiva utbildningsvideor och förbättra produktiviteten

Det bästa av allt? ClickUp Brain transkriberar automatiskt klippen för att hitta omedelbara svar på sökfrågor, vilket ökar tillgängligheten till utbildningsvideor för anställda.

Transkribera dina utbildningsvideor automatiskt med ClickUp AI

Att ha rätt verktyg löser ungefär 50 % av dina hinder när det gäller att skapa utbildningsvideor. Resten handlar om detaljerna. Vi har sammanställt steg-för-steg-instruktioner som hjälper dig att skapa utbildningsvideor.

1. Välj ett ämne

Börja starkt genom att bestämma ett lämpligt ämne för utbildningsvideon. För bättre tydlighet och koncept, försök att täcka ett eller högst två ämnen i en utbildningsvideo.

Men hur ska du välja ämne? Här är några punkter att tänka på:

Identifiera kompetensbrister eller utbildningsbehov genom forskning eller undersökningar

Definiera ett tydligt lärandemål

Ta upp vanliga frågor eller vanliga fel på arbetsplatsen.

Prata om nya förändringar inom organisationen eller produktuppdateringar

Du kan börja med att göra lite research för att lära dig mer om målgruppen, deras intressen och problemområden.

2. Välj typ av utbildningsvideo

När du vet vilket ämne utbildningsvideon ska handla om är det dags att välja vilket videoformat som är lämpligt för att förmedla ditt budskap.

Om din utbildningsvideo till exempel kräver att du demonstrerar en ny produkt, är instruktionsvideor mer effektiva. Om ämnet dessutom kräver aktivt engagemang från de anställda, bör du överväga liveutbildningsvideor.

3. Skriva manus

Att hoppa direkt till videoproduktionen utan ett färdigt manus resulterar i en oorganiserad utbildningsvideo. Undvik detta genom att skapa ett koncist manus för att förmedla den viktigaste informationen i videon och säkerställa ett bra flöde. Ett utmärkt manus för professionella utbildningsvideor innehåller tre centrala element: en hook, en översikt över innehållet och en CTA.

Introduktionen är den viktigaste delen av videon, eftersom den fångar tittarens uppmärksamhet och väcker intresse för ämnet. Utan en stark introduktion kan din publik hoppa över din video vid första anblicken.

Sedan kommer idén som du vill ta upp i din video. Det är viktigt att dela upp ämnet i mindre delar och använda ett enkelt språk för att hjälpa tittarna att förstå ämnet. Du kan också inkludera visuella element som animationer eller bilder för att förstärka viktiga punkter visuellt.

Den sista delen, en uppmaning till handling (CTA), uppmanar tittarna att agera.

Du kan använda ClickUp Docs för att skriva manuset och ClickUp Whiteboard för att visualisera innehållet, inklusive steg, övergångar och visuella element i videon.

Använd ClickUp AI för att skriva effektiva manus för utbildningsvideor på ClickUp Docs

4. Spela in utbildningsvideon

Här kommer videomanuset till liv. Se till att du har skapat rätt miljö för inspelningen. Helst bör du befinna dig i en lugn miljö utan distraktioner för att kunna skapa en effektiv utbildningsvideo.

Om du spelar in en utbildningsvideo för första gången, skapa en kort testvideo på högst en minut för att bekanta dig med funktionerna, granska inställningarna och sätta tonen.

För att spela in med ClickUp Clips, gå till menyn till vänster på ClickUp-instrumentpanelen, klicka på Clips och välj ”Spela in ett klipp”.

Spela in utbildningsvideor i några enkla steg med ClickUp Clips

5. Transkribera videon med hjälp av AI

Videotranskriptioner gör utbildningsvideor mer användarvänliga eftersom tittarna snabbt kan hitta svar på specifika frågor. Du behöver dock inte lägga ner någon ansträngning på detta. ClickUp Brain transkriberar automatiskt alla klipp. Det lägger också till tidsstämplar och utdrag så att tittarna kan gå tillbaka och titta på specifika steg eller begrepp.

6. Videoredigering

När produktionen är klar är det dags för den sista finputsningen. Genom att redigera dina utbildningsvideor för anställda, klippa bort onödiga delar och lägga till bilder kan du skapa fantastiska utbildningsvideor.

Engagera publiken med utbildningsvideor

Det räcker inte att bara skapa utbildningsvideor – du måste göra dem mer engagerande så att de fyller sitt syfte.

Följ dessa fem enkla tips för att skapa effektiva utbildningsvideor:

Använd visuella element: Lägg till visuella element som animationer och grafik, infografik, flödesscheman, storyboards och korta klipp för att skapa professionella videor.

Gör videon mer personlig: Skapa personliga och interaktiva utbildningsvideor genom att lägga till din video på skärmen medan du spelar in.

Lägg till en stark inledning: Börja med en stark inledning för att väcka tittarens intresse. Du kan dela med dig av en anekdot eller statistik, börja med en problemformulering eller ställa en fråga i videohandledningen.

Lägg till uppmaningar till handling (CTA): Inkludera CTA för att skapa engagerande videor. Tydliga CTA överbryggar klyftan mellan konsumtion och handling. Några exempel på effektiva CTA är att genomföra en kort övning eller ett kort quiz, gå igenom ytterligare lärresurser eller utbildningsmaterial, fylla i en feedbackenkät, titta på en annan utbildningsvideo eller ge feedback.

Använd en enhetlig stil: Se till att stilen och formateringen är enhetlig i hela videon för ett professionellt utseende. Det minskar också distraktioner och hjälper tittarna att navigera genom videon för att hitta relevant information. En enhetlig stil gör även videorna mer tillgängliga.

Anpassa och förbättra: Samla in och analysera feedback på utbildningsvideor för att göra dem bättre. Prova Samla in och analysera feedback på utbildningsvideor för att göra dem bättre. Prova mallar för lärdomar för att identifiera förbättringsområden.

Använd ClickUp för att skapa effektiva utbildningsvideor

Att skapa engagerande utbildningsvideor kräver mycket arbete och resurser. För att skapa interaktiva videor måste du hitta en balans mellan informativt innehåll, rätt format och relevanta visuella verktyg.

ClickUp Clips gör hela processen smidig för dig. Du kan spela in, redigera och dela videoklipp direkt med ditt team för att ge detaljerade arbetsinstruktioner, projektuppdateringar eller annan information.

Registrera dig gratis på ClickUp för att spela in och dela högkvalitativa videor för effektiv kommunikation!