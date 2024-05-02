10 TikTok-tillväxthacks som gör ditt varumärke viralt 2025

Alla är på TikTok, fastklistrade vid sina skärmar, omedvetna om omvärlden.

TikTok dominerar sociala medier med över en miljard användare som spenderar cirka 80 minuter dagligen på appen. Det är en populär marknadsföringskanal för företag idag. En megaviral TikTok-video kan ta ditt varumärke från okändhet till popularitet på några timmar, samla miljontals visningar på internet och generera massor av leads för ditt företag.

Men vägen till viralitet är inte alltid rak – den kräver kreativitet, strategi och en djup förståelse för plattformens algoritm och dynamik.

I den här bloggen diskuterar vi de bästa TikTok-hackarna som kan hjälpa dig att öka och växa din publik på appen. Gör dig redo att ta ditt TikTok-spel till nästa nivå med dessa hack!

Förstå populariteten hos TikTok

De flesta varumärken avfärdade initialt TikTok som en dansvideotrend för ungdomar i början, men nu erkänner de flesta varumärken dess räckvidd och kraft år 2024!

Med sin explosiva tillväxt och oöverträffade räckvidd erbjuder TikTok företag en utmärkt möjlighet att visa upp sitt varumärke, engagera en mångfaldig publik och driva resultat.

Dess unika approach till sociala medier – med korta videor, hyperpersonliga algoritmer och virala trender och utmaningar – har gjort det till en succé bland olika målgrupper.

Här är några skäl till varför TikTok kan vara en värdefull marknadsföringskanal för både stora och små företag:

Enorm användarbas : TikTok har en stor och mångsidig användarbas som spänner över olika demografiska grupper, intressen och geografiska platser. Det är en smältdegel av användare från alla samhällsskikt. Detta kan vara din gyllene möjlighet att nå och engagera ett brett spektrum av potentiella kunder.

Potential för viralitet : TikToks algoritm är utformad för att marknadsföra och sprida innehåll som uppmuntrar engagemang. En välgjord TikTok-video har potential att nå miljontals användare organiskt och ta ditt varumärke till helt nya höjder.

Autenticitet : TikToks betoning på autenticitet och relaterbarhet gör det till en idealisk plattform för dig att humanisera ditt varumärke och skapa en personlig kontakt med kunderna.

Influencer-marknadsföring: Oavsett om det är genom sponsrat innehåll, varumärkessamarbeten eller : Oavsett om det är genom sponsrat innehåll, varumärkessamarbeten eller influencer-marknadsföringskampanjer kan du utnyttja TikToks influencer-ekosystem för att utöka ditt varumärkes räckvidd, dra nytta av influencers trovärdighet och öka engagemanget.

TikTok är en kraftfull marknadsföringskanal som erbjuder många fördelar för marknadsförare: dess stora och mångsidiga användarbas och dess potential för viralitet och engagemang.

TikTok Growth Hacks: Tips och tricks för företag och marknadsförare

En av de största anledningarna till TikToks popularitet är att vem som helst – även den mest vanliga personen – kan bli en viral sensation. Vilket leder oss till frågan: Vad kan du (eller din marknadsförare på sociala medier) göra för att ditt varumärke ska bli viralt på TikTok?

Med verktyg för arbetsplats- och produktivitetshantering som ClickUp kan du lära dig att optimera din strategi för social lyssnande och innehållsproduktion på TikTok. Ditt marknadsföringsteam behöver en bra uppsättning verktyg som gör det enkelt att publicera inlägg regelbundet och hjälper dig att planera ditt arbete mer effektivt.

Även om varje varumärkes resa mot viralitet på TikTok är unik och det inte finns något färdigt svar som kan användas om och om igen, kan vissa "tillväxthacks" ge dig ett försprång.

1. Använd programvara för marknadsföringsprojektledning

Du behöver ett verktyg för marknadsföringsprojektledning som gör din tillväxtstrategi för TikTok mer effektiv.

Lita på att ClickUps projektledningsprogramvara finns med dig varje steg på vägen!

Verktyget erbjuder robusta funktioner som maximerar produktiviteten och gör att du smidigt kan planera, hantera och driva alla dina marknadsföringsprojekt och kampanjer över olika kanaler. Du kan enkelt använda ClickUp för att hantera ditt TikTok-innehåll.

ClickUp erbjuder olika alternativ för att visualisera uppgifter – oavsett vilken ClickUp-vy du väljer – till exempel lista, tavla, Gantt-vy, kalender och mer.

Ladda ner den här mallen Planera dina kvartalsvisa roadmaps med ClickUps mall för projektledning.

En annan sak du kan göra är att skapa en innehållskalender. Detta kan förbättra konsistensen i dina inlägg och säkerställa en smidig process för att skapa innehåll. Använd en av ClickUps färdiga mallar, anpassa den efter dina behov och kom igång på några minuter.

Med ClickUps kalendervy kan du visualisera dina inlägg i en kalender och få en översikt över när dina inlägg är schemalagda att publiceras. Du kan filtrera inlägg för att se vilka som publiceras på ett visst datum, lägga till taggar för att kategorisera dem eller lägga till statusar för att spåra deras skapande och framsteg.

2. Snabba upp skapandet av innehåll med AI

Oavsett om du skapar ett videoskript eller skriver en bildtext kan AI-skrivverktyg påskynda skrivandet av innehåll och ge flera variationer på några sekunder. De kan också användas för att redigera, lokalisera och mycket mer.

Använd ClickUp Brain för att återanvända stycken i bloggar till fängslande bildtexter för dina TikTok-videor

ClickUp Brain kan vara din kompletta skrivassistent och göra detta med enastående hastighet och noggrannhet. Oavsett om du skriver ett videomanus, översätter undertexter till ett annat språk eller redigerar ditt strategidokument kan ClickUps generativa AI-funktioner hjälpa dig med allt detta och mycket mer.

Ställ frågor till ClickUp Brain och få omedelbara och korrekta svar inom några sekunder

Du kan också be ClickUp Brain att sammanfatta rapporter, hitta inlägg, skapa kalendrar och mycket mer. Du behöver inte längre bläddra igenom flersidiga dokument eller gamla inläggsarkiv och databaser.

3. Utnyttja användargenererat innehåll

Uppmuntra användare att skapa innehåll relaterat till ditt varumärke med hjälp av en specifik hashtag. Detta kan förstärka ditt varumärke och öka din räckvidd. Du kan till exempel starta en utmaning med en udda dansrörelse eller ett kreativt sätt att använda din produkt. En annan idé är att utnyttja TikToks förkärlek för DIY-innehåll och före-och-efter-innehåll.

Visa upp UGC-innehåll som berömmer din produkt eller tjänst i effektfulla annonskampanjer. Samarbeta med de bästa UGC-skaparna för ett kundambassadörsprogram för att stärka varumärkeslojaliteten och driva på en mer organisk tillväxt.

4. Publicera när din målgrupp är online

Förstå din målgrupps demografi – ålder, plats och mer. När är det mest troligt att de bläddrar igenom TikTok? Är de studenter med ledig tid på kvällarna eller yrkesverksamma som kollar sina telefoner under rasterna?

Forskning visar att det generellt sett finns vissa "optimala" tidpunkter för att publicera på TikTok för att maximera räckvidden, men dessa kan variera beroende på var din målgrupp befinner sig. Vissa varumärken svär dock på kvällar (19:00 till 22:00) och eftermiddagar (12:00 till 15:00).

Vi rekommenderar dock att du experimenterar med olika tidsblock baserat på publikens engagemangsmönster.

5. Värd för TikTok Lives

Ett annat bra sätt att interagera med dina följare är via TikTok Lives. Dessa gör det möjligt för dig att kommunicera med din publik i realtid och lära känna dem bättre. Livestreaming har vanligtvis också en bättre engagemangsgrad.

Här är några tips för att skapa engagerande TikTok-livesändningar:

Skapa förväntan inför din livestream genom att tillkännage tema, ämne eller specialgäster för att väcka intresse och uppmuntra tittarna att titta.

Välj en engagerande värd som kan interagera med publiken på ett naturligt sätt och svara på frågor direkt.

Använd interaktiva element som omröstningar och fråge- och svarsfunktioner för att engagera din publik och få dem att svara på dig.

Slutligen, se till att återanvända klipp från din Live-sändning som en del av ditt vanliga inläggsschema eller dela en highlight-reel på andra sociala plattformar för att locka fler av dina befintliga följare till TikTok.

6. Hoppa på trendiga utmaningar

Att delta i populära hashtag-utmaningar är ett av de mest effektiva sätten att öka din synlighet på TikTok. Dessa utmaningar har ofta särskilda hashtags, vilket gör det lättare för användare att upptäcka relaterat innehåll.

Se till att delta i en utmaning tidigt. Genom att lägga till din egen unika twist på videon kan du skapa en koppling till din publik och få ditt innehåll att sticka ut.

7. Optimera din profil

Börja med att välja ett minnesvärt användarnamn och en biografi som stämmer överens med ditt företags varumärke.

Håll ditt användarnamn enkelt och undvik att använda för många emojis i din biografi så att det blir lätt att hitta på TikTok. En kortfattad biografi gör också att den blir lättare att läsa.

Fokusera på kreativa logotyper, smarta bildtexter och andra engagerande element för att visa upp ditt varumärkes personlighet och locka fler följare till din profil.

8. Behärska TikTok SEO

Precis som med sökmotorer kan du öka din videos ranking genom att använda relevanta nyckelord i bildtexter, hashtags och ljud. Så gör dessa element till dina vänner och njut av din nyvunna berömmelse på TikTok!

TikTok anser också att användarengagemang är en avgörande faktor för synlighet och räckvidd. Därför är det viktigt att få användarna att kommentera och interagera med ditt innehåll. Uppmuntra diskussioner genom att ställa frågor eller inleda konversationer i dina bildtexter.

Detta kommer att öka engagemangsgraden för din video, vilket får TikTok att visa den för en bredare publik.

Dessutom kan du utnyttja TikToks analysverktyg för att få insikter om din publiks beteende och optimera din innehållsstrategi för SEO-framgång. Genom att lära dig de bästa tidpunkterna att publicera kan du maximera räckvidden och njuta av synlighet under högtrafikperioder.

Du kan också använda TikTok-analyser för att skräddarsy din innehållsstrategi. Du kan till exempel använda engagemangsgraden för att avgöra vilken typ av innehåll som tilltalar din publik, vilken videolängd som är optimal och mycket mer.

Slutligen, var kreativ genom att utforska unika berättarformat, experimentera med olika visuella stilar eller ta itu med nischade ämnen som tilltalar din publik. Var inte rädd för att ta kalkylerade risker eller prova nya trender, eftersom alla dessa ansträngningar kommer att förbättra din SEO.

9. Samarbeta med influencers

Samarbete med influencers kan öka din räckvidd och introducera ditt innehåll för nya målgrupper. När du söker efter potentiella samarbetspartners är det viktigt att välja influencers vars innehåll stämmer överens med ditt och vars följare matchar din målgrupp.

När du kontaktar influencers, presentera ett förslag som beskriver de ömsesidiga fördelarna med samarbetet. Det är viktigt att vara öppen för att tillsammans brainstorma kreativa idéer.

Tänk dock bortom influencers. Tänk på varumärken med en liknande målgrupp som du kan samarbeta med. Ett sådant samarbete kan öka din synlighet och ditt engagemang på TikTok!

10. Anordna tävlingar

Ett annat säkert sätt att öka ditt engagemang på TikTok är att erbjuda giveaways. Det kan vara produktprover, en helt betald resa till ditt företag eller till och med ett presentkort.

Giveaways kan hjälpa på två sätt. Användare som är intresserade av resultatet av giveaways kommer automatiskt att följa dig för att hålla sig uppdaterade. De kan tagga sina vänner för att få dem att titta på din video och registrera sig och delta, vilket ökar din räckvidd.

Effektivisera planeringen och produktionen av ditt TikTok-innehåll med ClickUp

I takt med att TikTok fortsätter att utvecklas och utöka sin användarbas kan varumärken som utnyttjar dess potential dra nytta av flera av de fördelar som vi diskuterat ovan.

Det bästa är att du får omedelbar tillgång till en livlig och mycket engagerad community, som kan hjälpa dig att öka intäkterna och ligga steget före dina konkurrenter.

Men kom ihåg att vara autentisk, konsekvent och innovativ i din konst och ditt tillvägagångssätt, så kommer du att få en hängiven skara fans på nolltid!

Dessutom kan du utnyttja ClickUps projektlednings- och produktivitetsverktyg för att hantera din närvaro på TikTok mer effektivt. Från att underhålla en kalender för sociala medier och brainstorma inlägg till att spåra uppgifter och analysera prestanda kan ClickUp hjälpa dig och ditt team att planera och hantera er närvaro på TikTok mer effektivt.

Är du nyfiken på hur du kan optimera din hantering av sociala medier med ClickUp?

Registrera dig gratis idag!

Vanliga frågor (FAQ)

1. Hur får man ut mesta möjliga av TikTok?

Upprätta ett konsekvent publiceringsschema för att förbli relevant och hålla din publik intresserad. Utnyttja TikToks funktioner, såsom filter och effekter, för att förbättra innehållskvaliteten.

Fortsätt också att interagera med dina följare – svara på deras kommentarer och delta i trender. Att identifiera dig med din specifika målgrupp och skräddarsy innehållet efter deras smak är en extra bonus!

Du kan också använda programvara som TikTok-marknadsföringsverktyg eller mallar för sociala medier för att effektivisera planeringen och produktionen av innehåll.

2. Hur får man fler visningar på TikTok?

Fokusera på att skapa engagerande och autentiskt innehåll som tilltalar din publik. Du kan också utforska möjligheter till samarbete med andra kreatörer för att öka din räckvidd och främja interaktion i communityn.

Kom ihåg att det är en bra vana att publicera vid rätt tidpunkt för att öka antalet visningar. Dessutom kan du använda sociala lyssnings- och TikTok-analysverktyg för att få insikt i vad som är populärt på plattformen och vad dina konkurrenter gör, bland annat.

3. Hur kan jag bli viral på TikTok?

Du kan dra nytta av de senaste TikTok-trenderna – hashtags, ämnen och till och med ljud – för att öka synligheten för dina videor. Du kan också skapa ditt eget ljud genom att redigera och anpassa ljud från TikToks ljudarkiv.

Ett annat enkelt sätt att bli viral (särskilt om du är ny på appen) är influencer-marknadsföring. Samarbeta med populära influencers och innehållsskapare inom din nisch och utnyttja deras publik för att bygga upp din följarskara och bli viral.