De 10 bästa TikTok-marknadsföringsverktygen för att växa ditt företag 2025

Med över en miljard aktiva användare är TikTok en oumbärlig kanal för smarta marknadsförare som vill nå sin målgrupp.

Marknadsförare och innehållsskapare använder TikTok-funktioner som TikTok Live, videoredigering och TikTok Shop för att interagera med sina TikTok-fans.

Företag inom olika branscher hoppar på TikTok-marknadsföringståget för att sticka ut framför sin målgrupp. För den moderna marknadsföraren är TikTok som marknadsföringsplattform en kamp om uppmärksamhet.

Oavsett om du vill utnyttja kraften i TikTok-annonser eller organiskt innehåll behöver du de bästa TikTok-verktygen för att se ditt företag och dina följare växa på denna sociala medieplattform.

Denna artikel sammanställer vår lista över de 10 bästa TikTok-verktygen för att lyfta ditt innehåll på TikTok-appen, optimera dina kampanjer och driva på tillväxten i ditt företag.

Här är vad du bör leta efter i ett TikTok-verktyg för marknadsföring.

Användarvänligt gränssnitt : Välj ett TikTok-marknadsföringsverktyg med ett intuitivt gränssnitt för en smidig upplevelse för både nya och erfarna marknadsförare, så att ditt team enkelt kan navigera genom funktionerna.

TikTok-analyser och insikter: TikTok-analyser hjälper dig att avkoda din TikTok-publik genom att analysera videovisningar, engagemangsnivåer, genomsnittlig visningstid och innehållsresultat. Leta efter TikTok-analysverktyg som erbjuder robusta rapporterings- och analyspaneler för att fatta datadrivna beslut.

Funktioner för att skapa innehåll : Videor är en viktig del av din TikTok-kampanj, så se till att ditt videoredigeringsverktyg för TikTok stöder enkel innehållsskapande och har redigeringsfunktioner för filter och visuella effekter så att ditt innehåll sticker ut.

Schemaläggning och automatisering: För att nå dina TikTok-följare vid rätt tidpunkt bör det schemaläggningsverktyg du väljer för TikTok göra det möjligt att schemalägga inlägg i bulk. Detta gör att du kan planera och publicera ditt innehåll på ditt TikTok-konto vid optimala tidpunkter för maximal räckvidd.

Hashtag-forskning och spårning: Hashtags utgör kärnan i en TikTok-marknadsföringsstrategi. Välj ett verktyg som gör hashtag-forskning för att hitta trendiga taggar och spåra historiska hashtag-resultat.

Säkerhetsåtgärder: Välj ett TikTok-verktyg med robusta säkerhetsmekanismer och som uppfyller landets och branschens sekretess- och säkerhetsbestämmelser.

1. Iconosquare

via Iconosquare

Jonglerar du mellan olika appar för att få igång ditt sociala mediaspel? Gör livet enklare med en marknadsföringsprogramvara och koppla samman alla dina sociala mediekanaler via en centraliserad instrumentpanel, inklusive din TikTok-profil.

Ett exempel: ett ledande klädmärke med ett socialt medieteam på över 10 personer använder Iconosquare för att hantera alla aspekter av sin marknadsföring på sociala medier. Allt från planering och schemaläggning av innehåll till hantering av flera TikTok-konton och analys av konkurrenters TikTok-annonser sker inom Iconosquare.

Iconosquare är ett allt-i-ett-verktyg för TikTok som du kan använda för att skapa videor, analysera innehåll i inlägg, spåra prestanda och boosta inlägg med avancerade målgruppsalternativ. Det användarvänliga gränssnittet har verktyg för segmentering av TikTok-publiken, som hjälper dig att nå dina fans, och verktyg för influencer-marknadsföring på TikTok, så att du kan samarbeta med de största influencerna i TikTok-appen.

Iconosquares bästa funktioner

Du kan förstå din prestanda och ditt engagemang för att fatta datadrivna beslut med TikTok-analyser.

Analysera var din community kommer ifrån, vilka språk de talar, deras ålder och kön för att optimera ditt TikTok-konto.

Interagera med alla dina följare och missa inga kommentarer genom att markera dem som lästa eller olästa.

Iconosquares begränsningar

Användarna får inga aviseringar när det schemalagda inlägget inte publiceras på grund av ett fel.

En inlärningskurva för att navigera och använda de viktigaste funktionerna

Iconosquare-priser

Enskild användare: 49,00 €/användare/månad

Team: 49,00 €/användare/månad

Anpassade priser för specifika lösningar

Iconosquare-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (116 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (51 recensioner)

2. Social Champ

via Social Champ

De flesta TikTok-marknadsförare planerar sina kalendrar för alla sociala medieplattformar i förväg. Oavsett om det handlar om att förbereda sig i förväg för en kommande festival eller ett stort sportevenemang, så slutförs, skapas och schemaläggs TikTok-inlägg i förväg.

Marknadsförare använder Social Champ för att planera sin kalender för sociala medier, schemalägga flera TikTok-videor och inlägg samt spåra resultatet av sina TikTok-kampanjer från en enda instrumentpanel.

Social Champs bästa funktioner

Skala upp innehållsproduktionen med funktionen för massuppladdning av videor och schemalägg TikTok-videor på upp till 60 sekunder direkt från innehållsskaparen.

Champs AI-paket gör det möjligt för marknadsförare att skapa texter och bilder för sina TikTok-inlägg.

Rollbaserat samarbete i TikTok Scheduler för att skapa godkännandeprocesser och hantera TikTok-innehållskalendern

Begränsningar för Social Champ

Begränsade funktioner i mobilappen

Ingen förhandsgranskning tillgänglig för schemalagda inlägg

Priser för Social Champ

Gratis

Champion: 26 $/månad (2 användare)

Företag: 89 $/månad (6 användare)

Byrå: Anpassade priser

Social Champ-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (31 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (59 recensioner)

3. CapCut

via CapCut

Din marknadschef har skickat dig en viral TikTok-video från din konkurrent. Nu vill han att du ska gå live på TikTok och skapa liknande TikTok-annonser som dina följare kommer att älska. Men du vill inte slösa tid eller ha budget för en fullskalig kampanj.

Med CapCuts TikTok-verktyg för kreatörer kan du göra detta snabbt och utan att spränga budgeten. Den avancerade videoredigeraren gör det möjligt för användare att skapa fantastiska videor på plattformen.

CapCuts bästa funktioner

TikTok-videoredigeringsverktyget trimmar videor, justerar hastigheten och sammanfogar flera videor – en praktisk funktion när du hanterar flera TikTok-konton.

Smart stabilisering, borttagning av bakgrund, text-till-tal och automatisk generering av undertexter för avancerade användare.

Plug-and-play-ljudspår till dina TikTok-videor

Begränsningar för CapCut

Stöder inte liggande läge på mobila enheter.

Bakgrundsborttagning är inte alltid exakt

CapCut-priser

Gratis

CapCut Pro: 9,99 $/månad eller 74,99 $/år

CapCut-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

4. PicsArt

via PicsArt

Mallar är varje TikTok-marknadsförares dröm, eftersom tillgången till färdiga och nyligen tillagda TikTok-mallar gör det möjligt för dem att hoppa på trender och snabbt skapa virala inlägg.

PicsArt är en allt-i-ett-app för bild- och videoredigering med premiummallar för alla tillfällen och generativa AI-funktioner som förbättrar dina marknadsföringsinsatser på TikTok.

PicsArts bästa funktioner

Anpassningsbara premiummallar för sociala medier för att öka hastigheten på innehållsskapandet

Kontohanteringsfunktion för att bjuda in teammedlemmar till samarbete

Lägg till undertexter till dina videor för att göra ditt innehåll mer tillgängligt.

Begränsningar för PicsArt

Appen blir trög och långsam när du lägger till filter eller effekter.

Desktopversionen är inte lika lätt att använda som mobilappen.

PicsArt-priser

Gratis

PicsArt Plus: 5 $/månad, faktureras årligen

PicsArt Pro: 7 $/månad, faktureras årligen

PicsArt-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (489 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. Analisa. io

via Analisa

När tittade du senast på din TikTok-statistik? Vet du hur hög din engagemangsgrad är eller var dina följare tittar på dina videor? Missade du ännu en gång att hänga med i den senaste trenden innan den blev för vanlig?

Att analysera TikTok-prestanda och trendiga hashtags är viktiga strategier för tillväxt. Med TikToks redigeringsverktyg kan du skapa visuellt tilltalande videor och inlägg.

Analisa är en AI-driven plattform för social analys som gör allt ovanstående. Varumärkesmarknadsförare, prestations- och digitala marknadsföringsbyråer samt TikTok-influencers använder detta verktyg för att få en omfattande rapport i realtid om sin TikTok-strategi. Oavsett om du publicerar organiskt innehåll eller använder TikTok för att marknadsföra annonser, hjälper Analisa dig med konkurrentanalys, historisk prestationsspårning, influencer-kartläggning och rapporteringsdashboards.

Analisa. io bästa funktioner

Eliminera rapportering baserad på kalkylblad med Analisa och exportera visuellt tilltalande analysrapporter till PDF eller CSV.

Identifiera dina målgrupper utifrån ålder, kön och region samtidigt som du kontrollerar kvaliteten för att minimera bedrägerier.

Hitta engagerande innehåll och influencers från TikTok Creator Marketplace med realtidsanalyser av inlägg, bildtexter och hashtags.

Hämta historiska data om inlägg och sociala insikter från anpassade datumintervall.

Analisa. io-begränsningar

Avancerade funktioner som hashtag-benchmarking och demografisk analys finns tillgängliga i betalda abonnemang.

Användare klagar över felaktiga analyser

Analisa. io-priser

Grundläggande: Gratis

Premium: 48,30 $/månad, faktureras årligen

Plus: 104,30 $/månad faktureras årligen

Pro: 167,30 $/månad, faktureras årligen

Analisa. io betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

6. Brandwatch

via Brandwatch

Den omfattande sociala mediesviten Brandwatch gör det möjligt för varumärken att använda digital marknadsföring och annonsera på flera kundkontaktpunkter med hjälp av en enda plattform.

Ett hudvårdsmärke lanserar och hanterar till exempel sin marknadsföringskampanj med influencers på TikTok med hjälp av Brandwatch. Teamet använder viktiga funktioner som övervakning av sociala medier, sentimentanalys, kampanjprestationshantering och skapar detaljerade kampanjrapporter från denna plattform.

Brandwatch bästa funktioner

Enkel att använda och anpassningsbar inkorg för att hålla koll på kommentarer och tilldela dem till teammedlemmar så att inga kommentarer blir olästa.

Få anpassningsbara realtidsrapporter för inlägg och kontonivåstatistik som du kan dela med olika intressenter.

Spara kontaktuppgifter och betalningsinformation för influencers och samla in ytterligare förstahandsdata med anpassade fält.

Brandwatchs begränsningar

Ibland publiceras inte inläggen enligt schemat.

Det tar tid att uppdatera instrumentpanelen.

Priser för Brandwatch

Anpassade priser

Brandwatch-betyg och recensioner

7. Keyhole

via Keyhole

TikTok handlar om att vara relevant och svara på aktuella trender!

Genom att hålla sig uppdaterad om trenderna på TikTok och analysera omnämnanden av varumärket kan marknadsförare reagera proaktivt på det ständigt föränderliga sociala spelet.

Keyhole för övervakning av sociala medier hjälper varumärken att analysera vad andra TikTok-användare säger om varumärket och den övergripande varumärkesuppfattningen, schemalägga TikTok-inlägg för flera TikTok-profiler och dela publiceringsklara analysrapporter med ledningen.

Keyholes bästa funktioner

Använd Keyholes Unlimited Smart Publishing för att schemalägga och publicera dina inlägg på olika sociala medieplattformar.

Hashtag-spårning och analys förbättrar din räckvidd på TikTok

Influencer-marknadsföringsfunktioner mäter samarbeten och kampanjresultat.

Begränsningar med Keyhole

Social listening är inte heltäckande och behöver förbättras.

Saknar produktguider för förstagångsanvändare

Keyhole-prissättning

Individuellt: 63 $/månad

Team: 119 $/månad

Pro : 199 $/månad

Avancerat: 359 $/månad

Enterprise: Från 833 $/månad

Keyhole-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (68 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. SocialBee

via SocialBee

Innehållsplanering är det första steget för en marknadsföringskampanj på TikTok eller andra sociala medieplattformar. När du väljer bland de bästa TikTok-verktygen, välj det som gör det intuitivt att visualisera din innehållsplan och gå live med några få klick.

Ta kontroll över din publiceringskalender med SocialBee. Förhandsgranska kommande inlägg, bestäm de bästa tidpunkterna för att publicera online och använd AI för att få en praktisk innehållsplan på några minuter.

SocialBees bästa funktioner

Redigerings- och schemaläggningsalternativ för alla typer av TikTok-inlägg

Integrationer med Canva, Unsplash och GIPHY för att få tillgång till ett brett utbud av designmallar.

AI-driven copilot som automatiskt skapar innehåll för alla sociala medieplattformar

SocialBees begränsningar

Mobilappen saknar några av de avancerade funktionerna som finns i desktop-appen.

Det är inte intuitivt att ändra datum för ett redan schemalagt TikTok-inlägg.

Priser för SocialBee

Bootstrap: 24 $/månad

Accelerate: 49 $/månad

Pro: 82 $/månad

Agency Pro50: 149 $/månad

Agency Pro100 : 274 $/månad

Agency Pro150: 374 $/månad

SocialBee-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (334 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (36 recensioner)

9. Planable

via Planable

Använder du fortfarande kalkylblad för att spåra dina TikTok-kampanjer? Utmaningarna med att använda kalkylbladsbaserade TikTok-kalendrar är kopierings- och klistringsfel, begränsad synlighet för kommande inlägg och kampanjer samt manuell rapportskapande.

Planables verktyg för hantering av sociala medier samlar alla dina TikTok-inlägg från kalkylblad i ett överskådligt gränssnitt. Exportera dina resultatrapporter med några få klick och automatisera skapandet av visuellt tilltalande rapporter.

Planables bästa funktioner

Verktyg för innehållsskapande hjälper dig att anpassa innehåll och erbjuder en förhandsgranskning för flera sociala mediekonto, inklusive TikTok-plattformen.

Samarbetsfunktioner med rollbaserad åtkomst för olika medlemmar i ditt team så att ni kan arbeta tillsammans med en kampanj.

Flexibla schemaläggningsalternativ med innehållsvisningar som flödesvy, kalendervy och mer

Planerbara begränsningar

Brant inlärningskurva i början

TikTok-analyser kan inte laddas ner som PDF-dokument.

Planerbara priser

Gratis

Väsentligt: 11 $/användare/månad

Pro: 22 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Planerbara betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (595 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (305 recensioner)

10. Planly

via Planly

Planly är en plattform för hantering av sociala medier med ett enkelt gränssnitt för att kategorisera inlägg, media och sociala kanaler. Dess inbyggda verktyg för automatisk schemaläggning gör det möjligt för TikTok-användare att automatiskt publicera inlägg och TikTok-videor.

För den upptagna digitala marknadsföraren som hanterar flera kunder kombinerar Planly alla uppgifter i en enda instrumentpanel, från kalenderhantering till schemaläggning och analys.

Planlys bästa funktioner

Redigera, trimma och lägg till bildtexter till dina TikTok-videor, och använd den veckovisa och månatliga kalendervyn för att hålla koll på dina kommande TikTok-inlägg.

Spåra, mät och analysera dina resultat i en enda TikTok-analyspanel.

Integrera ditt TikTok-konto med Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest och Google Business Profile för att automatiskt publicera TikTok-videor på andra plattformar.

Planlys begränsningar

Vissa viktiga funktioner ingår endast i den betalda planen.

Planlys prissättning

Startpaket: 15 $/användare/månad

Pro : 40 $/användare/månad

Guru: 80 $/användare/månad

Planlys betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Medan TikTok-marknadsföringsverktyg fokuserar på social lyssnande och redigering, tar lösningar som ClickUp ett helhetsgrepp. ClickUp effektiviserar ditt arbetsflöde och förbättrar din totala produktion.

ClickUps bästa funktioner

ClickUps projektledningsverktyg för sociala medier gör det möjligt för TikTok-användare att hantera och skapa projekt relaterade till sociala medier och alla uppgifter inom en enda instrumentpanel.

ClickUps färdiga mallar för sociala medier frigör tid genom att effektivisera dina processer på sociala medier.

Starta din nästa kampanj på sociala medier med denna omfattande mall.

Använd ClickUps AI för att brainstorma innehållsidéer, skapa din innehållskalender och skriva bildtexter för sociala medier och manus för TikTok-videor.

Har du slut på inspiration till ditt nästa inlägg på sociala medier? Låt ClickUp AI hjälpa dig.

När du planerar din TikTok-strategi, med flera idéer inom teamet, kan du använda idétavlan för att samla in och strömlinjeforma bra idéer och omvandla dem till genomförbara uppgifter.

Organisera dina idéer tydligt och börja erövra marknaden med denna ClickUp Roadmap Whiteboard-mall.

ClickUp Whiteboard är specialutvecklat för sociala medieteam för att samarbeta, lägga till anteckningar och koppla samman befintliga anteckningar och arbetsflöden.

Efter idéstadiet kan du använda ClickUp Docs för att genomföra idéerna, integrera ditt varumärkes riktlinjer och redigera i realtid tillsammans med ditt team.

Bygg varje steg i din kampanjarbetsflöde i denna mall i ClickUp Docs.

Begränsningar för ClickUp

Den kostnadsfria versionen begränsar tillgången till avancerade funktioner som projekt tidslinjer.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/användare/månad

Företag: 12 $/användare/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9200 recensioner) 4,7/5 (över 9200 recensioner)

Capterra : 4,7/5 (3900+ recensioner) 4,7/5 (3900+ recensioner)

Välj ett TikTok-verktyg som låter dig hantera flera projekt och sociala mediekampanjer via en samlad kontrollpanel.

ClickUps projektledningsverktyg har viktiga funktioner som mallar för innehållskalendrar, AI-funktioner, dokument och samarbetsfunktioner, så att du kan samla alla dina kreativa TikTok-idéer på ett och samma ställe.

ClickUp hanterar dina uppgifter, projekt och arbetsflöden med minimal ansträngning och sparar dig besväret med att använda flera verktyg och plattformar. Planera, hantera och spåra alla dina TikTok-strategier i detta allt-i-ett-projektledningsverktyg med de bästa anpassningsbara mallarna för att öka din produktivitet.

Dessutom integreras ClickUp med andra verktyg för digital marknadsföring och inbound-marknadsföring för att automatisera dataflödet mellan dessa appar.

Kom igång med ClickUp gratis.