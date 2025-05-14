De 10 bästa analysverktygen för TikTok som förbättrar din TikTok-strategi

TikTok är en utmärkt plattform för att visa upp produkter, dela innehåll bakom kulisserna och engagera sig i trender, men det krävs strategiska insatser för att öka varumärkeskännedomen och utöka din räckvidd.

Bara i USA använder nästan 54 % av den digitala befolkningen TikTok, vilket motsvarar cirka 122 miljoner användare.

De flesta innehållsskapare och social media-ansvariga kämpar med ofullständiga mätvärden, försenade uppdateringar och en oklar bild av sin publiks demografi. Så hur finjusterar du din innehållsstrategi med hjälp av detaljerad publikanalys?

I den här bloggen diskuterar vi de 10 bästa analysverktygen för TikTok som hjälper dig att förbättra din TikTok-strategi. Få insikter om dina följare, utöka din publik och skapa effektfulla kampanjer för att få ditt företag att växa.

Här är vad du ska leta efter i TikTok-analysverktyg för att hjälpa dig att förstå din publik, upptäcka trender och stärka din TikTok-närvaro:

Prestationskontroll: Sök efter analysverktyg som visar antalet visningar, gillanden och delningar för dina videor för att mäta hur framgångsrikt ditt innehåll är.

Insikter om engagemang: Se till att de analysverktyg du väljer ger insikter om tittarnas beteende. Mätvärden som visningstid och interaktionsnivåer ger en djupare förståelse för hur tittarna engagerar sig i ditt innehåll.

Effektiv användning av hashtags: Välj verktyg som analyserar hashtagars prestanda och hjälper dig att identifiera de som ökar din synlighet.

Trendanalys: Välj verktyg som håller dig uppdaterad om trender på TikTok. De identifierar populära trender som din publik lätt upptäcker, vilket säkerställer att ditt innehåll förblir relevant.

Konkurrentanalys: Att analysera konkurrenternas prestanda på TikTok ger värdefulla insikter om deras innehållsstrategier och hjälper dig att identifiera framgångsrika taktiker och kampanjer för att förbättra ditt innehåll.

1. Analisa

via Analisa

Analisa är ett analysverktyg för sociala medier som använder AI för att analysera profiler och hashtags på TikTok och Instagram. Det hjälper dig att hitta det bästa publiceringsschemat, innehåll för inlägg, konkurrenters strategier, målgruppens demografi, influencerkampanjer, användargenererat innehåll och geografiska trender.

Du kan få insikter om social aktivitet och prestanda för dina profiler eller konkurrenters profiler och hashtags genom funktionerna Profil- och konkurrentanalys.

Analisa bästa funktioner

Demografi och äkthet: Identifiera din målgrupp med hjälp av demografiska faktorer och se till att kvaliteten och äktheten i Identifiera din målgrupp med hjälp av demografiska faktorer och se till att kvaliteten och äktheten i ditt innehåll förblir konsekvent.

AI-analys: Använd AI för att analysera TikTok-profiler och hashtags och se vad som fungerar för din publik.

Kampanjrapportering: Utvärdera din kampanjs framgång genom data om engagemangsnivåer, räckvidd, visningar och klickfrekvenser.

Analysera begränsningar

Det tar lite tid att generera rapporter.

Otillräcklig integration med annan programvara som Zapier.

Analisa-priser

Grundläggande: Gratis

Premium: 59,35 $ per månad (faktureras årligen)

Plus : 109,55 $ per månad (faktureras årligen)

Pro: 199,35 dollar per månad (faktureras årligen)

Analysera betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

2. Social Champ

via Social Champ

Social Champ är ett av de bästa gratis analysverktygen för TikTok. Det är ett allt-i-ett-verktyg för digital analys som förenklar hantering och analys av sociala medieplattformar.

Social Champ erbjuder dagliga inlägg, A/B-testning och optimeringsfunktioner för att förbättra din närvaro på TikTok och andra sociala medieplattformar.

Du kan enkelt analysera inläggens prestanda och skapa vitmärkta PDF-rapporter med diagram och grafer. Jämför din vecko-/månadsprestanda och planera din TikTok-marknadsföringsstrategi därefter.

Social Champs bästa funktioner

Allt-i-ett-kalender: Gruppera kunder i arbetsytor, växla enkelt mellan dem och använd filter för snabb navigering mellan inlägg med Social Champs intuitiva kalender. Den förenklar schemaläggningen genom att göra det enkelt att visa, redigera och omplanera TikTok-inlägg.

Social inkorg: Svara direkt på kommentarer, annonser, recensioner och meddelanden på dina TikTok-konton för smidig kommunikation. Spara automatiska svar för att svara kunder.

Begränsningar för Social Champ

Användare kanske inte får några aviseringar när ett av deras konton kopplas bort, vilket kan leda till att schemalagda inlägg misslyckas.

Otillförlitliga sekvenser för publicering av mobilappar, vilket leder till problem som förlorade inlägg eller felaktigt publicerat innehåll.

Priser för Social Champ

Gratisversion : Tillgänglig (3 sociala konton)

Champion: 26 dollar per månad (12 sociala konton)

Företag: 89 $ per månad (40 sociala konton)

Byrå: Anpassad prissättning (100+ sociala konton)

Social Champs betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

3. Brand24

via Brand24

Brand24 är ett analysverktyg för TikTok som är utformat för att spåra och övervaka omnämnanden av ditt varumärke, dina produkter eller nyckelord online på olika sociala medieplattformar, bloggar, forum och andra onlinekällor.

Du kan få djupgående insikter om varumärket med hjälp av diagrammet över diskussionsvolym. Spåra fluktuationer i antalet omnämnanden för dina sökord, räckvidden i sociala medier och räckvidden utanför sociala medier. Med dessa data kan du ta itu med problematiska frågor innan de eskalerar och förbättra dina kampanjer i sociala medier.

Brand24:s bästa funktioner

Omnämnanden och analys: Samla en lista över omnämnanden av varumärket på sociala medieplattformar och TikTok-konton. Analytics Center, som är utvecklat för djupgående analys av sociala medier, ger dig information om din influencer-poäng, sentiment, likes, delningar och andra relaterade mått för varje omnämnande.

Sentimentanalys: Denna funktion kategoriserar omnämnanden av ditt spårade nyckelord som positiva (gröna), negativa (röda) eller neutrala med ett ögonkast.

Smarta aviseringar: Ställ in aviseringar för att få automatiska e-postmeddelanden eller aviseringar i appen när en förinställd utlösare uppfylls.

Brand24:s begränsningar

Det går inte att lägga in enskilda inlägg för specifik statistik.

Till skillnad från andra verktyg har detta verktyg inga funktioner för schemaläggning eller publicering.

Priser för Brand24

Individuellt: 79 $ per månad (3 sökord)

Team: 149 $ per månad (7 sökord)

Pro: 199 $ per månad (12 sökord)

Enterprise: 399 $ per månad (25 sökord)

Brand24-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 150 recensioner)

4. TikBuddy

via TikBuddy

TikBuddy är ett analys- och socialmediehanteringsverktyg för TikTok som hjälper dig att få insikter om din TikTok-prestanda.

Dessutom erbjuder det ett gratis webbläsartillägg som är sömlöst integrerat i TikTok och som möjliggör enkel kontohantering.

TikBuddys bästa funktioner

Analys- och hanteringsverktyg: Upptäck populära video- och musikresurser, hantera flera TikTok-konton och övervaka dataförändringar för Upptäck populära video- och musikresurser, hantera flera TikTok-konton och övervaka dataförändringar för en bättre marknadsföringsstrategi . Du kan också hitta riktade skapare och spåra samarbetsvideodata i realtid.

Efter feedback: Skapa en omfattande rapport som analyserar din prestanda och få strategier för att förbättra din prestanda på sociala medier baserat på viktiga mätvärden.

Begränsningar för TikBuddy

Webbplatsen är lite långsam och det kan ta lite tid att ladda all TikTok-data.

Priser för TikBuddy

Anpassad prissättning

TikBuddy-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

5. Melody Socials

via Melody Socials

Melody Socials är en app som förbättrar din TikTok-upplevelse genom att erbjuda avancerade sökfunktioner.

Det gör att du effektivt kan söka igenom flera TikTok-profiler, automatisera processen och få resultat 100 gånger snabbare än med manuell sökning.

Melody Socials bästa funktioner

Platsanalys: Utnyttja platsdata från senaste inlägg och nyckelord i biografier för insiktsfulla analyser.

Filterfunktioner: Förfina sökningar baserat på antal följare, senaste engagemang och nyckelord som visas i profilbeskrivningen för valfritt TikTok-konto för att hitta riktade profiler inom din nisch

Melody Socials begränsningar

Begränsade funktioner för att analysera TikTok-prestanda

Priset är lite högt med tanke på de begränsade funktionerna.

Priser för Melody Socials

Varumärke: 199 $ per månad (faktureras årligen)

Byrå: 349 $ per månad (faktureras årligen)

Plattform: 699 $ per månad (faktureras årligen)

Melody Socials betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

6. Exolyt

via Exolyt

Exolyt är en social intelligensplattform som hjälper till med organiskt TikTok-innehåll. Exolyt hjälper till med social lyssning, målgruppsdemografi, de senaste trenderna och övervakning av konton.

Med dess AI-drivna insikter är det som att ha en intelligent kompis som hjälper dig att navigera i TikTok-mätvärden.

Exolyt bästa funktioner

Share of voice: Mät ditt varumärkes påverkan på TikTok med hjälp av den här funktionen för att spåra förändringar, konkurrenter och marknadsföringsinsatser. Få insikter om användargenererat innehåll och hashtag-analyser.

Dynamiska trender: Förutse marknadsförändringar och kulturella influenser för att säkerställa relevans och förbättra din innehållsstrategi med insikter i realtid. Utforska dagliga branschspecifika trender, publikens preferenser och exportera trendrapporter för analys och delning.

Exolyt-begränsningar

Priserna kan vara dyra för småföretag.

Exolyt-priser

Essentials: 272 dollar per månad

Avancerat: 654 dollar per månad

Exolyt-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

7. Popsters

via Popsters

Popsters är ett robust analysverktyg för sociala medier som är utformat för att ge dig möjlighet att analysera, jämföra och mäta effektiviteten hos inlägg på olika sociala medieplattformar, inklusive TikTok.

Analysera alla offentliga sidor på 11 sociala nätverk – även utan administratörsåtkomst – för att få djupgående kunskap om sociala aktiviteter och innehållsprestanda och skapa engagerande innehåll, inlägg och annonser.

Popsters bästa funktioner

Prestationsövervakning: Övervaka prestandan för dina sociala mediekonto genom att granska total data och den genomsnittliga effektiviteten för inlägg. Utvärdera inlägg som publicerats vid olika tidpunkter med olika hashtags och kontrollera statistiken för sidaktiviteten.

Dataexport: Exportera data från Popsters till olika filformat, inklusive XLSX, PDF, PNG, JPG, CSV eller PPTX, och redigera dem för smidig rapportering och analys.

Popsters begränsningar

Popsters kan ha begränsade inbyggda analysfunktioner för TikTok.

Vissa funktioner, särskilt TikTok-analys, kan kräva ytterligare webbläsartillägg, vilket innebär ytterligare ett beroende.

Popsters prissättning

Gratis provperiod: Tillgänglig

Månad: 9,99 $

Kvartal: 26,99 dollar

Specialerbjudande: 49,99 $

Företagsplaner: Anpassade priser

Popsters betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

8. Sendible

via Sendible

Sendible är en plattform för effektiv hantering av sociala medier i stor skala. Denna allt-i-ett-lösning underlättar publiktillväxt, kundattraktion och uppnåendet av mål på sociala medier.

Du kan använda Sendibles djupgående sociala insikter för att bättre förstå din publik, öka engagemanget och skapa intressanta inlägg vid de bästa tidpunkterna för publicering.

Sendibles bästa funktioner

Automatiserade rapporter: Effektivisera rapporteringen till kunder genom att automatiskt skicka viktiga insikter. Schemalägg rapporter dagligen, veckovis eller månadsvis till intressenter och teammedlemmar.

Webbplatsstatistik med Google Analytics: Spåra effekten av innehåll på sociala medier på webbplatsbesök och upptäck vilka sociala kanaler som genererar mest trafik för att justera din strategi.

Sendibles begränsningar

Det kan vara svårt att redigera schemalagda inlägg med mobilappar.

Även om schemaläggningen ibland kan misslyckas får du ett meddelande när ett inlägg inte publiceras.

Sendibles priser

Skapare: 29 $ per månad (1 användare)

Traction: 89 dollar per månad (4 användare)

White label: 180 dollar per månad (10 användare)

White label+: 750 dollar per månad (100 användare)

Sendible-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 860 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (125+ recensioner)

9. YouScan

via YouScan

YouScan är en avancerad AI-driven plattform för övervakning av sociala medier som utmärker sig inom bildigenkänning.

YouScans Visual Insights identifierar logotyper, objekt, scener, aktiviteter och demografisk information i bilder med hög precision. Denna detaljerade bildanalys hjälper dig att få tillgång till värdefull konsumentinformation, mätningar av varumärkets synlighet och konkurrentanalyser.

YouScans bästa funktioner

Insights copilot: Använd den sociala medieassistenten som drivs av ChatGPT för att extrahera kvalitativa insikter från miljontals onlinekonversationer. Få omedelbara svar, sammanfatta långa konversationer och förbättra din sociala lyssnande.

Insikter om målgruppen: Få insikter om målgruppens demografi och intressen för att utforma en Få insikter om målgruppens demografi och intressen för att utforma en strategisk marknadsföringsstrategi . Identifiera influencers att samarbeta med för influencer-marknadsföringskampanjer.

YouScans begränsningar

Det kan vara besvärligt att arbeta med länkar i rapporter.

Att samla in historiska data med många omnämnanden är tidskrävande.

YouScan-priser

Starter 3: 299 $ per månad (faktureras årligen)

Obegränsade abonnemang: Anpassade priser

YouScan-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 60 recensioner)

10. TrendTok

via TrendTok

TrendTok är ett gratis analysverktyg för TikTok som hjälper dig att förutsäga trender och ljud innan de blir virala.

TrendTok använder AI för att hitta virala trender i närheten och ge personliga förslag som matchar dina preferenser. Med tillgång till detaljerad analys av nya, växande och avtagande trender kan du öka tillväxten för ditt konto genom att skapa virala videor.

TrendToks bästa funktioner

Skräddarsydd trendspaning: Upptäck, analysera och förutsäg trender och ljud som är skräddarsydda för din nisch, plats eller favoritskapare.

Detaljerad analys: Få omfattande insikter om nya, växande och avtagande trender.

TrendTok-begränsningar

Begränsad information om specifika funktioner

För närvarande endast tillgängligt för iOS.

TrendTok-priser

Gratis

Grundläggande plan: 99 dollar per månad

Pro-abonnemang: 199 $ per månad

Accelerate-plan: 349 $ per månad

TrendTok-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

Medan TikTok-analysverktyg analyserar mätvärden och trender på sociala medier, erbjuder projektledningslösningar som ClickUp en omfattande uppsättning AI-drivna funktioner för att förbättra din projektledning inom sociala medier och marknadsföring.

Prova ClickUp Dashboards Hantera sociala medier-statistik med ClickUp-instrumentpaneler

ClickUp

ClickUp är ditt självklara verktyg för projektledning inom sociala medier. Det är en allt-i-ett-plattform för projektledning som är utformad för att förenkla ditt liv i den ständigt växande världen av sociala medier och marknadsföring.

Organisera, samarbeta och effektivisera dina kampanjer på ett smidigt sätt. Men ClickUp är inte bara till för hantering av verktyg för sociala medier. Gör mycket mer med denna mångsidiga app – från att planera din dag till att följa ditt teams framsteg – ClickUp har allt du behöver.

Låt oss titta på några av de bästa funktionerna i ClickUp som hjälper dig att öka produktiviteten och göra dina kampanjer i sociala medier framgångsrika.

ClickUps bästa funktioner

Marknadsföringsprojektledning: Utnyttja ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning för att skapa en flexibel arbetsyta där du kan brainstorma, planera och genomföra marknadsföringsprogram och strategier för alla dina TikTok-kampanjer och -program. Använd ClickUps mall för marknadsföringsteam för att samordna mål, skissa upp kampanjtidslinjer, hantera resurser och få insyn i din marknadsföringsplan.

Få gratis mall Organisera alla i ditt marknadsföringsteam genom samarbetsflöden och dokumentdelning.

AI-driven marknadsföringsverktyg : Snabba upp dina kampanjer och innehållsskapande med ClickUp Brain. Det genererar idéer, innehållsbeskrivningar, bloggar, bildtexter och e-postmeddelanden med en touch av kreativitet och expertis. Dess användarvänliga gränssnitt gör projektledning intuitivt och tillgängligt, effektiviserar ditt kreativa arbetsflöde, förbättrar samarbetet och ökar produktiviteten.

Använd ClickUp AI för att generera kampanjidéer med målgruppen och kampanjmålen i åtanke.

Innehållshantering: Effektivisera din innehållsskapandeprocess med ClickUps mallar för innehållskalender som underlättar planering, teamets synlighet och måluppföljning. Organisera, formatera, uppdatera och publicera ditt innehåll med hjälp av anpassade statusar, fält och vyer.

Samarbeta med teamet: Snabba upp ditt arbete genom att tilldela uppgifter till teammedlemmar med hjälp av ClickUp Tasks. Dra nytta av flera ansvariga och kommentartrådar för varje uppgift, vilket säkerställer effektivt slutförande. Använd anpassningsbara statusuppdateringar som "Att göra", "Pågår" och "Slutfört" för att hantera arbetsflödet effektivt.

Spåra framsteg: Övervaka kampanjer och få information om framstegen för varje uppgift. Spåra projektets framsteg med ClickUp Project Tracker Template. Det hjälper dig och ditt team att hålla er på rätt spår och upptäcka potentiella hinder innan de blir problematiska.

Skapa återkommande händelser genom att välja datum i en kalender eller genom att helt enkelt skriva in en dag, ett datum eller en tid i ClickUps återkommande uppgifter.

Digital marknadsföring: Lansera multikanalkampanjer och globala evenemang med ClickUps användarvänliga plattform som drivs av AI, ett kraftfullt verktyg för digital marknadsföring. Verktyg som ClickUp Docs och ClickUp Whiteboards säkerställer att alla teammedlemmar är samordnade från brainstorming till produktlansering. Med Click Views och ClickUp Dashboards kan du visualisera ditt teams framsteg för att fokusera på att uppnå dina varumärkesmål.

Begränsningar i ClickUp

Nybörjare kan behöva lära sig lite mer.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Maximera kraften i analys med TikTok-analysverktyg

Du kommer att vilja använda analysverktyg för att mäta hur bra ditt TikTok-innehåll presterar. Dessa verktyg ger insikter om vem som tittar på dina videor, hur engagerade de är och hur ditt innehåll presterar.

De 10 bästa TikTok-analysverktygen som diskuteras i denna blogg öppnar dörren till en värld av datadrivna beslut och ger viktiga insikter för att optimera din TikTok-strategi.

Bland dessa sticker ClickUp ut som en omfattande projektledningsplattform och ett kraftfullt verktyg för hantering av sociala medier. Dess många funktioner, inklusive anpassningsbar arbetsyta, smidig samverkan och effektiv projektuppföljning, gör det till ett allt-i-ett-verktyg som lyfter din närvaro på TikTok.

Utnyttja ClickUp gratis och driv ett framgångsrikt TikTok-företag.