15 exempel på utbildningsvideor: bästa praxis för effektiv personalutveckling

Får företagsutbildning dig fortfarande att tänka på tråkiga konferensrum och ändlösa PowerPoint-presentationer?

Du kommer att bli förvånad över hur mycket som har förändrats.

Smarta, interaktiva och, vågar vi säga, roliga utbildningsvideor omdefinierar lärande och utveckling överallt – från hamburgerkedjor till mäklarfirmor. Dessa videor är mer än bara visuella hjälpmedel för tråkigt material; de blir kraftfulla katalysatorer för medarbetarnas utveckling och lojalitet.

En utbildningsvideo är ett pedagogiskt verktyg som syftar till att öka medarbetarnas kompetens och prestanda. De finns i olika format, från enkla handledningar till engagerande interaktiva moduler, och alla syftar till att uppnå specifika lärandemål.

Enligt Forbes behåller tittarna 95 % av ett budskap i videoformat, jämfört med 10 % när de läser det. Ja, du läste rätt – 95 %!

Dessa videor bryter ner komplex information i hanterbara, lättsmälta segment, ofta förstärkta med fängslande bilder eller en touch av humor. Och det handlar inte bara om att göra lärandet roligt. Dessa videor är också ekonomiskt fördelaktiga.

Organisationer kan minska sina utbildningskostnader avsevärt genom att övergå till videobaserad utbildning, vilket eliminerar behovet av fysiskt utbildningsmaterial, utbildningskostnader, resekostnader och lokalhyra.

Så nästa gång du planerar en ”obligatorisk utbildningssession”, varför inte använda utbildningsvideor?

Varför är utbildningsvideor effektiva?

Utbildningsvideor är de tysta prestationerna inom utbildningsområdet.

Medan moderna plattformar som lärplattformar och spelifierade appar hamnar i rubrikerna, gör utbildningsvideor sitt jobb i bakgrunden – och ökar konsekvent kunskapsbevarandet.

Sanningen är enkel: människor lär sig bäst visuellt. Visuellt berättande har sedan urminnes tider varit ett grundläggande sätt att kommunicera och lära sig.

Utbildningsvideor utnyttjar vår förkärlek för berättelser och omvandlar torr, komplex information till engagerande visuellt innehåll, ofta kompletterat med olika röstkommentarer och musik. De gör komplicerade processer lätta att förstå genom tydliga animationer och omvandlar abstrakta idéer – som skulle kräva hundratals sidor text för att förklara – till konkreta bilder.

Studier har visat att våra hjärnor bearbetar visuell information 60 000 gånger snabbare än text. Medan din detaljerade PowerPoint-presentation kanske har svårt att hålla uppmärksamheten, kan en väl utformad utbildningsvideo fånga och upprätthålla den.

Utbildningsvideor möjliggör dessutom kapacitetsuppbyggnad och förbättrar kommunikationseffektiviteten, vilket är avgörande för alla framgångsrika utbildningsprogram, särskilt agila utbildningar.

Typer av utbildningsvideor

Utbildningsvideor finns i olika format, var och en anpassad efter olika inlärningsmål och målgruppens behov.

Att förstå dessa typer kan hjälpa dig att välja rätt stil för dina utbildningsmål.

Instruktionsvideor

Dessa utbildningsvideor innehåller genomgångar eller steg-för-steg-demonstrationer som är utformade för att lära ut specifika färdigheter eller uppgifter.

Oavsett om det handlar om att introducera en ny medarbetare, lära sig ett nytt program eller behärska en praktisk färdighet, guidar instruktionsvideor tittarna genom varje steg i processen och ser till att de kan följa med i sin egen takt.

Animerade utbildningsvideor

När du behöver förklara komplexa begrepp som kan vara för torra eller invecklade för traditionella videoformat kan animerade videor vara en riktig livräddare.

De använder engagerande bilder och dynamiska animationer för att levandegöra begrepp, vilket gör abstrakt eller utmanande material tillgängligt och intressant.

Denna typ av video är särskilt effektiv för ämnen som gynnas av visuella hjälpmedel, såsom vetenskapliga processer eller datavisualisering.

Skärminspelade videor eller screencasts

Flera gratisverktyg för skärminspelning är perfekta för programvaruutbildning eller andra tillämpningar som kräver en visuell demonstration av en digital produkt.

Screencast-videor spelar in skärmen direkt, ofta tillsammans med röstkommentarer, för att ge en tydlig och koncis guide till programvaran.

Denna direkta vy gör det möjligt för deltagarna att se exakt vad de ska göra, vilket förbättrar utbildningens användbarhet.

Rollspelsvideor

Genom att simulera verkliga scenarier hjälper rollspelsvideor medarbetarna att förstå och öva på lämpliga reaktioner och beteenden i olika situationer.

Dessa videor är särskilt användbara för utbildning i mjuka färdigheter, såsom kundservice, försäljningstekniker eller ledarskapsfärdigheter, där interpersonell dynamik är avgörande.

Mikrovideor

Dessa korta, fokuserade videor varar vanligtvis bara några minuter och behandlar ett enda ämne eller en enda uppgift.

Mikrovideor är perfekta för elever som behöver snabba svar eller repetition av specifika punkter. De gör det möjligt för eleverna att ta till sig utbildningen i små, hanterbara delar.

Element i effektiva utbildningsvideor

Utbildningsvideors framgång beror på deras utformning och genomförande. Här är några viktiga faktorer att tänka på för att skapa en effektiv utbildningsvideo:

1. Håll dem kortfattade och tydliga

Eftersom uppmärksamhetsspannet är begränsat är det viktigt att hålla budskapet tydligt och kortfattat för att behålla tittarnas intresse.

Kortfattade videor säkerställer att viktig information kommuniceras effektivt utan att överväldiga publiken.

2. Gör lärandet till en aktiv upplevelse

Interaktiva funktioner som frågesporter och beslutsfattande scenarier kan förvandla passiv visning till en engagerande inlärningsupplevelse.

Dessa element hjälper till att fördjupa förståelsen och förbättra inlärningen genom att låta eleverna tillämpa sina kunskaper i realtid.

3. Öka tydligheten med multimedia

Högkvalitativ bild och ljud är viktigt, inte bara för estetikens skull utan också för tydlighetens skull.

De hjälper till att förenkla komplex information och upprätthålla tittarnas intresse, vilket skapar en mer engagerande videolärandeupplevelse.

4. Säkerställ tillgänglighet

Tillgänglighetsfunktioner som undertexter och tydlig berättarröst säkerställer att alla medarbetare, oavsett förmåga, kan dra nytta av utbildningen.

Att se till att videorna är mobilvänliga breddar också tillgängligheten och underlättar lärande på språng.

5. Gå bortom videon med stödmaterial

Att tillhandahålla ytterligare resurser såsom PDF-filer eller länkar till relaterat innehåll i din utbildningsprogramvara kan förstärka inlärningen.

Med hjälp av dessa material kan deltagarna fördjupa sig i ämnen i sin egen takt och tillämpa kunskapen i praktiken.

15 exempel på utbildningsvideor

Låt oss komma till saken och titta på några utbildningsvideor i praktiken! Här är 15 fantastiska exempel på utbildningsvideor för företag:

1. ClickUps video: Introduktion till ClickUp Clips

Denna video från ClickUp visar kraften i deras Clips-funktion, en game changer för L&D-proffs som vill skapa lättsmält och engagerande utbildningsinnehåll för företag och utbildning.

Här är några skäl till varför detta kan vara ett bra format för utbildningsvideor:

Videon är bara 35 sekunder lång, vilket säkerställer att den håller kvar elevernas uppmärksamhet och förmedlar de viktigaste detaljerna direkt.

Användningen av analogier i videon gör den mer relaterbar.

Att visa en genomgång av produkten förbättrar utbildningens användbarhet.

Vad utmärker ClickUp Clips?

Spela in och dela korta videor med ClickUp Clips

Fördelen med ClickUp Clips ligger i dess enkelhet och tillgänglighet.

Till skillnad från traditionell videoredigeringsprogramvara låter Clips vem som helst spela in korta förklarande videor (som en skärminspelningsvideo) direkt i ClickUp-plattformen.

Inga avancerade redigeringsprogram krävs! Detta gör det möjligt för L&D-skapare och motiverar teamet att skapa snabba utbildningsmoduler om specifika funktioner, processer eller felsökningssteg.

Hur kan L&D-team utnyttja ClickUp Clips?

ClickUp Clips gör det möjligt för L&D-team att skapa korta, engagerande videoutbildningsmoduler som tillgodoser den moderna elevens önskemål om lättsmält information.

Här är en sammanfattning av de viktigaste funktionerna som gör ClickUp Clips till ett värdefullt verktyg för L&D-proffs:

Skapa i konversationer: Spela enkelt in ett klipp direkt i valfri ClickUp-konversation, vilket uppmuntrar till tydlig kommunikation och samarbete. Det är inte allt – du kan klicka på valfri del av ett ClickUp-klipp för att lämna en kommentar och starta en diskussion. ClickUp visar en tidslinje med alla kommentarer som gjorts på videon, så att du kan spela upp valfritt segment med bara ett klick.

Kommentera och starta en konversation med bara ett klick på ClickUp Clips.

Transkribera med AI: ClickUp Brain – ClickUps inbyggda AI-assistent – transkriberar automatiskt varje klipp, inklusive tidsstämplar och utdrag, vilket gör det enklare att hitta specifik information. Klipptranskriptioner indexeras också av ClickUp Brain, vilket gör att du kan söka efter specifikt innehåll i ditt klippbibliotek.

Transkribera varje ClickUp-klipp med ClickUp Brain

Dela med ett klick: Bädda in din klipp direkt i Bädda in din klipp direkt i ClickUp Tasks eller ClickUp Docs , dela den med en offentlig länk eller ladda ner videofilen för vidare distribution.

Förvandla valfri klipp till en uppgift: Konvertera valfri klipp till en ClickUp-uppgift, tilldela ägare och vidta åtgärder utifrån idéerna som delas i videon. Inkorporera valfri klipp i beskrivningen av en uppgift, tilldela teammedlemmar och överför uppgiften smidigt till valfri lista, mapp eller utrymme där ditt arbete redan pågår.

Bädda in valfri ClickUp-klipp i beskrivningen av en uppgift och lägg till ansvariga personer.

Hantera allt i Clips Hub: Clips Hub hjälper dig att hålla ordning på allt. Varje klipp du spelar in, oavsett om det är i en kommentar, uppgift eller dokument i ClickUp, sparas automatiskt i din Clips Hub så att du kan referera till det senare. Här kan du söka, sortera och hantera dina klipp på vilket sätt du vill, så att du aldrig tappar bort ett klipp du har skapat.

Hantera allt på ett ställe med ClickUp Clips Hub

2. HubSpots video: Facebook-annonser med målgruppsanpassning

HubSpot Academy erbjuder omfattande utbildningsvideor om digital marknadsföring.

Denna video om Facebook-annonsering tar upp ett komplext ämne: att nå rätt målgrupp med dina annonser. Men istället för att överväldiga tittarna med facktermer, bryter den ner ämnet i tydliga steg.

Här är några skäl till varför detta kan vara ett bra format för utbildningsvideor:

De bryter ner komplexa ämnen i lättförståeliga steg.

Den använder visuella element som skärmdumpar för att illustrera begrepp.

Videon är tillräckligt lång för att täcka ämnet, men inte så lång att tittarna tappar intresset.

3. Canvas video: Hur Expedia Group har sparat 120 designtimmar per vecka med Canva

Här förklarar en medarbetare från Expedia Group hur Canva har gynnat deras företag. Denna typ av utbildningsvideo är en kundreferens.

De ger konkreta exempel på hur en produkt kan användas framgångsrikt. Om dessa videor används vid introduktionen av kundframgångsteam kan de hjälpa medarbetarna att se produktens positiva effekter och förstå hur den kan gynna andra liknande företag.

Här är några skäl till varför detta kan vara ett bra format för utbildningsvideor:

När eleverna ser en verklig persons erfarenhet är de mer benägna att tro på dess effektivitet.

Kundutlåtanden lyfter fram specifika fördelar med produkten/tjänsten och visar dess värde på ett lättförståeligt sätt.

Berättelser är naturligt engagerande, vilket gör vittnesmål mer minnesvärda än traditionella produktutbildningsvideor.

4. Google Analytics-video: Viktiga händelser och konverteringar i Google Analytics

Denna informationsvideo om programuppdateringar förklarar en uppdatering av Google Analytics genom att redogöra för ändringarna och bakgrunden till dem.

Det här formatet kan vara ett bra format för utbildningsvideor eftersom det ägnar tid åt att förklara den grundläggande kontexten för uppdateringen.

Anledningar till varför detta utbildningsvideoformat fungerar:

Den delar upp uppdateringen i tydliga steg och förklarar orsaken till förändringen.

Användningen av textöverlägg och enkla animationer hjälper till att illustrera skillnaderna mellan gammal och ny terminologi.

Instruktören undviker onödiga konversationselement och fokuserar på att förmedla viktig information.

5. Adobe Creative Clouds video: Principer för färglära

I den här videon ger talaren en historisk bakgrund till färglära, förklarar begreppen primär-, sekundär- och tertiärfärger och diskuterar färgernas egenskaper, såsom nyans, mättnad och värde.

Detta format för utbildningsvideor erbjuder flera fördelar:

De ger en omfattande översikt över ett ämne på ett strukturerat sätt.

Koncepten förklaras av en trovärdig och auktoritativ person, grundaren av Blok Design, en prisbelönt grafisk designstudio.

De använder visuella element för att hjälpa tittarna att förstå de begrepp som diskuteras.

6. Analyst Academys video: De 5 mest populära konsultklasserna (och hur man skapar dem)

Detta är en utbildningsvideo om hur man utformar PowerPoint-bilder specifikt riktade till konsulter.

Talaren hävdar att konsulter använder fem huvudsakliga bildlayouter om och om igen.

Genom att lära tittarna hur man skapar dessa fem bilder vill han spara tid åt dem och förbättra deras presentationer.

Här är de största fördelarna med att använda detta utbildningsvideoformat:

Den skräddarsyr information och exempel direkt efter målgruppens (konsulternas) behov.

De delar upp skapandeprocessen i lättförståeliga steg.

De visar hur mallarna används i praktiken med hjälp av verkliga exempel.

7. Gongs video: Hantera invändningar – 7 steg för att övervinna alla invändningar i försäljningen

Om du vill utbilda säljare i att hantera invändningar på ett professionellt sätt kan detta vara ett användbart och omfattande utbildningsvideoklipp.

Den guidar tittarna genom de sju stegen i Gongs B2B-försäljningsprocess med en tydlig och strukturerad presentation.

Några av de starka skälen att välja detta utbildningsvideoformat är:

De innehåller en presentationsserie som medarbetarna kan ladda ner och använda som referensverktyg under riktiga säljsamtal.

Videon använder på ett effektivt sätt verkliga scenarier för att demonstrera sina lösningar, vilket gör innehållet mer praktiskt och användbart.

Konceptet delas upp i tydliga steg eller avsnitt, vilket gör det möjligt för eleven att förstå djupare nyanser.

8. Xenium HR:s video: Hur man ger konstruktiv feedback

Denna video är ett rollspel om hur man ger konstruktiv feedback till medarbetare. I videon kommer Brandon till sin kollegas skrivbord för att klaga på att han inte känner sig stödd av sin kollega.

Kollegan förklarar sedan sin synpunkt och föreslår sätt att förbättra kommunikationen i framtiden.

Här är varför detta utbildningsformat kan vara idealiskt:

De simulerar verkliga situationer som medarbetarna kan stöta på, så att de kan se hur de ska hantera dem på ett effektivt sätt.

Videon belyser både positiva och negativa kommunikationsmetoder och ger tittarna tydliga tips.

Tittarna kan se situationen från båda sidor, vilket hjälper dem att förstå olika synpunkter och möjliga reaktioner.

9. Nvidias video: Beskärning av AI-modeller för maximal prestanda

Denna animerade video diskuterar en ny metod för att träna modeller för autonoma fordon som kallas Hardware-Aware Latency Pruning (HELP). Den hävdar att denna metod passar bra för träningsvideor eftersom den är effektiv och precis.

Det här formatet är effektivt eftersom det ger tittarna en god förståelse för problemet, lösningen och fördelarna med lösningen.

Här är några fler skäl att välja detta format för företagsutbildningsvideor:

Videon börjar med att förklara problemet och går sedan in på hur den nya metoden kan lösa det, vilket ger eleverna mer kontext om behovet av lösningen.

Animationer och andra visuella illustrationer av begreppen hjälper tittarna att bättre förstå materialet.

Videon fokuserar på praktiska och verkliga tillämpningar.

10. McDonald’s video: Hur man gör en hamburgare på McDonald’s

Denna instruktionsvideo är ett exempel på hur man kan göra lärandet enkelt och praktiskt. Den använder exempel från verkliga livet för att visa nya medarbetare varje steg i tillagningen av en hamburgare på McDonald's.

Här är varför detta format är bra för utbildning:

Videon delar upp processen i ett steg-för-steg-flöde, vilket är fördelaktigt för elever som är nya inom området.

Videon upprepar viktig information, såsom namnen på brödets delar (krona och häl). Denna upprepning kan hjälpa deltagarna att memorera viktiga detaljer.

Videon fokuserar på rätt teknik. Detta kan hjälpa deltagarna att undvika misstag och säkerställa konsekventa resultat av hög kvalitet.

11. ReachOut Australiens video: Mobbning på arbetsplatsen

Att ta itu med mobbning på arbetsplatsen är ett svårt ämne. Trots ämnets komplexitet förenklar den animerade utbildningsvideon det på ett effektivt sätt. Den använder grafiska element och voiceovers för att ge tydliga, lättförståeliga instruktioner. Detta tillvägagångssätt säkerställer att tittarna enkelt kan följa med i innehållet.

Överväg detta utbildningsvideoformat av följande skäl:

Humor och dramatisering kan hjälpa till att hålla tittarna engagerade i materialet.

Videon använder tydliga och relaterbara exempel på både uppenbara och subtila mobbningsbeteenden.

Videon erbjuder tydliga nästa steg och resurser, och uppmuntrar tittarna att söka hjälp om det behövs.

12. SafetyCultures video: God tillverkningssed (GMP) för livsmedelssäkerhet

Denna video är ett utmärkt exempel på kraften i ett bra manus! Istället för att förlita sig på livfulla färger och elaborerade bilder, har denna utbildningsvideo valt en ren och rak stil, vilket hjälper tittarna att fokusera på berättarrösten.

Genom att lägga tonvikten på manuset säkerställer du att budskapet förblir centralt, medan bilderna spelar en stödjande roll för att förstärka kommunikationen.

Här är varför detta format är perfekt för utbildningsvideor:

Videon håller informationen kort och koncis, vilket maximerar tittarnas uppmärksamhet och kunskapsbevarande.

Genom att visa verkliga scenarier hjälper du tittarna att förstå hur processen tillämpas i vardagliga situationer.

Genom att dela upp riktlinjerna i mindre, lättsmälta delar gör videon det enklare att ta till sig och komma ihåg informationen.

13. Burger Kings video: Grilled Dogs ft Snoop Dogg

Detta är en interaktiv video för Burger Kings medarbetare om hur de ska tillaga den nya menyn, Grilled Dogs.

Burger King kryddar sin utbildning genom att ha Snoop Dogg som programledare, som presenterar produkten på ett livligt och engagerande sätt.

Genom att utnyttja hans popularitet inom popkulturen säkerställer de att utbildningen blir minnesvärd och tilltalar en bred publik.

Här är varför detta format fungerar:

Att använda en kändis som Snoop Dogg kan väcka uppmärksamhet och göra utbildningen mer engagerande för medarbetarna.

Videon använder catchy slogans och rim för att hjälpa medarbetarna att komma ihåg viktig information.

Videon förklarar tydligt den nya menypunkten och beskriver kortfattat hur man tillagar korv och vilka tillbehör som finns tillgängliga.

14. Ahrefs video: Komplett SEO-kurs för nybörjare

Ahrefs utbildningsvideor är ett utmärkt exempel på effektivt utbildningsinnehåll.

De kombinerar högkvalitativ produktion med pedagogiska insikter och praktiska demonstrationer av deras verktyg, vilket gör dem till en ovärderlig resurs för dem som vill förbättra sina SEO-kunskaper. Det är tydligt varför dessa videor är så uppskattade inom SEO-gemenskapen.

Här är några övertygande skäl att överväga detta format för utbildningsvideor:

Videon är uppdelad i moduler, vilket gör det enkelt för eleverna att navigera och hitta den information de söker.

Videon är visuellt tilltalande och innehåller skärmdumpar som hjälper till att illustrera de begrepp som diskuteras.

Talaren engagerar tittarna genom att ställa frågor och ge övningar, vilket förbättrar kunskapsbevarandet och den praktiska tillämpningen av kunskapen.

15. Neil Patels video: Hur du gör din podcast mer populär

Neil Patels YouTube-utbildningsvideor är en guldgruva för både nybörjare och erfarna marknadsförare som vill förbättra sina kunskaper inom digital marknadsföring.

I den här videon är hans raka, koncisa presentationer fyllda med djupa insikter och praktiska strategier, vilket gör komplexa ämnen tillgängliga och hanterbara.

Neil använder effektivt bilder och exempel som håller dig engagerad, så att du inte bara passivt tittar utan aktivt lär dig.

Här är varför detta är ett bra format för utbildningsvideor:

Neil delar med sig av praktiska lärdomar från sju års podcasting och ger värdefulla, datadrivna råd.

Videon ger tips som kan tillämpas direkt för att öka podcastens synlighet och engagemang.

På mindre än sex minuter säkerställer videon elevernas engagemang utan att ta upp för mycket tid.

Genom att kombinera bilder med viktiga punkter förstärks informationsminnet.

Nu när du har sett de bästa exemplen på utbildningsvideor kan vi titta på hur du kan skapa din egen instruktionsvideo.

Steg för att skapa utbildningsvideor

Här är en enkel guide till hur du skapar ett videoutbildningsprogram som håller din publik engagerad:

1. Börja med en gedigen planering

Precis som du inte skulle börja skriva en berättelse utan att veta slutet, ska du inte stressa fram produktionen av din företagsutbildningsvideo. Börja med att beskriva dina mål. Vem är din målgrupp? Vad vill du att de ska lära sig?

Denna tydliga vision förhindrar att din video blir en förvirrande handling.

Du kan också använda en mall för utbildningsplan för medarbetare som hjälp att brainstorma, skissa, utarbeta och sammanställa dina utbildningsstrategier.

2. Skapa ett tydligt manus

Tänk på ditt manus som ryggraden i din utbildningsvideo. Det ska på ett smidigt sätt guida tittarna genom innehållet och vara fritt från onödiga detaljer.

Överväg att använda berättartekniker. Att väva in en berättelse i ditt manus kan göra innehållet mer relaterbart och minnesvärt. Fundera på att införliva verkliga scenarier eller fallstudier.

Håll dem korta, direkta och fria från jargong – enkelhet är din bästa vän. Se några exempel på hisspitcher för att lära dig hur komplexa begrepp kan kondenseras.

3. Fokusera på kvalitetsproduktion

Nu är det dags att fokusera på bild och ljud.

Investera i bra belysning. Dålig belysning kan vara störande och göra det svårt för tittarna att följa med. Sträva efter jämn, naturlig belysning när det är möjligt.

Prioritera tydligt ljud. Detta är ett måste. Eliminera bakgrundsljud och se till att din röst (eller berättarens röst) är klar och tydlig. Överväg att använda en högkvalitativ mikrofon.

4. Redigera för att få genomslagskraft

Även de bäst filmade scenerna kan behöva lite redigering. Använd redigeringsverktyg för att klippa bort fördröjningar, förbättra övergångar och synkronisera bilderna med din berättelse. Detta steg gör din video till ett snyggt och professionellt paket.

5. Distribuera på ett klokt sätt

Lägg inte bara undan dina egna utbildningsvideor. Välj en distributionsplattform som passar din målgrupp bäst.

För intern utbildning: Använd företagets Learning Management System (LMS) eller skapa en särskild videokanal på intranätet.

För extern publik: Överväg plattformar som YouTube, Vimeo eller sociala medier beroende på din målgrupp.

Optimera din video för sökmotorer. Använd relevanta nyckelord och tydliga titlar så att din målgrupp enkelt kan hitta din utbildningsvideo.

Proffstips: Gör din video lättillgänglig! Tillhandahåll undertexter eller transkriptioner för att tillgodose tittare med hörselnedsättning eller de som föredrar att lära sig genom att läsa.

Skapa utbildningsvideor med ClickUp

Utbildningsvideor har revolutionerat företagsutbildningen och förvandlat den till engagerande och effektiva upplevelser.

Genom att planera noggrant, säkerställa hög produktionskvalitet och distribuera dina videor på ett genomtänkt sätt kan du skapa innehåll som fängslar och förbättrar inlärningen.

De 15 exemplen vi såg – från ClickUp Clips korta tutorials till Gongs detaljerade säljutbildning – visar en rad olika effektiva metoder för att engagera eleverna och förbättra kunskapsbevarandet.

Verktyg som ClickUp erbjuder funktioner som Clips som gör det enkelt att producera, organisera och dela ditt utbildningsinnehåll. Med dessa resurser kan du skapa effektiva utbildningsvideor som bygger upp en kunnig och kompetent personalstyrka, redo att ta itu med framtida utmaningar.

Så registrera dig för ClickUp idag!