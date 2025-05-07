Produktion av marknadsföringsvideor: steg, verktyg och bästa praxis

Bläddra igenom valfri social feed så ser du det: videoinnehåll finns överallt. Och det finns en god anledning till det – det är ett av de enklaste sätten att fånga uppmärksamhet, förmedla ditt budskap och driva på handling.

Men här är haken – det räcker inte att bara trycka på inspelningsknappen. Med en allt mer kunnig publik och algoritmer för innehållsmarknadsföringsplattformar som ständigt förändras krävs det mer än bra belysning och hyfsat ljud för att skapa en högpresterande video. Du behöver en tydlig marknadsföringsstrategi, rätt verktyg och en gedigen förståelse för vad som faktiskt fungerar.

Den här guiden leder dig genom hela produktionsprocessen för marknadsföringsvideor – från planering och manusskrivning till inspelning, redigering och publicering.

Du hittar också praktiska verktyg för projektledning av videoproduktion och bästa praxis som hjälper dig att skapa videor som inte bara ser bra ut utan också konverterar.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Marknadsföringsvideoproduktion handlar om att skapa videor med ett syfte – att öka varumärkeskännedomen, generera leads eller driva konverteringar.

Steg för att skapa en marknadsföringsvideo Planering före produktion: Sätt upp tydliga mål, lär känna din målgrupp, skriv manus och storyboard för din video och förbered ditt team och din utrustning Produktionsfas: Spela in högkvalitativt material med rätt belysning, ljud och flera tagningar som matchar manusets ton Efterproduktion och redigering: Redigera för tydlighet, lägg till grafik och ljud, korrigera färger, optimera för plattformar och testa på olika enheter

Vad är produktion av marknadsföringsvideor?

Marknadsföringsvideoproduktion är processen att skapa videor för att marknadsföra produkter, tjänster, varumärken eller idéer. Det primära målet med dessa videor är att engagera, informera, påverka eller övertyga en publik.

Det som skiljer dessa videoresor åt är avsikten. De är skapade med strategi och KPI:er för innehållsmarknadsföring i åtanke, optimerade för att prestera och kopplade till mål som varumärkeskännedom, leadgenerering eller konverteringar.

👀 Visste du att? Enligt en studie från MIT kan den mänskliga hjärnan känna igen och reagera på bilder på bara 13 millisekunder – det är så snabbt du behöver göra intryck. Den hastigheten och effekten är precis anledningen till att marknadsföringsvideor har blivit så viktiga.

Steg för att skapa en marknadsföringsvideo

Att skapa en marknadsföringsvideo är en strukturerad process som balanserar kreativitet med strategi. Så här ser ett typiskt arbetsflöde för produktion av marknadsföringsvideor ut:

🎬 Planering inför produktionen

Det är här grundarbetet sker – och det är utan tvekan den mest kritiska fasen. En gedigen förproduktionsplan håller allt på rätt spår och förhindrar kostsamma misstag senare.

Viktiga steg i förproduktionen inkluderar:

Definiera ditt mål : Vill du öka antalet registreringar, driva trafik eller förbättra varumärkeskännedomen? Varje beslut från och med nu bör vara i linje med detta mål.

Känn din målgrupp : Att förstå vem du vänder dig till hjälper dig att forma tonen, budskapet och formatet.

Välj format : Ska det vara en : Ska det vara en företagsvideo , live-action-video, animation eller en blandning? Kort eller lång? Plattformen är också viktig – YouTube, Instagram eller LinkedIn?

Skriv manus : Ett koncist och engagerande manus är avgörande för professionella videor. Håll det kortfattat, fokuserat och konversationslikt.

Skapa ett storyboard eller en tagningslista : Detta hjälper dig att visualisera scenerna och planera övergångar, kameravinklar och tempo.

Sätt ihop ditt team och din utrustning : Oavsett om produktionen av marknadsföringsvideon sker internt eller outsourcas, bekräfta vem som gör vad – regissör, kameraman, redigerare osv. Ordna också med utrustning och tillstånd för inspelningsplatsen.

Planera inspelningen: Ta hänsyn till tid för förberedelser, omtagningar och oväntade förseningar. Du kan också : Ta hänsyn till tid för förberedelser, omtagningar och oväntade förseningar. Du kan också prova gratis mallar för innehållskalendrar för detta ändamål.

🎬 Produktionsfas

I detta skede av produktionen av marknadsföringsvideor rullar kamerorna och planen blir verklighet. Här bör du fokusera på att fånga högkvalitativa bilder och ljud samtidigt som du håller dig till din storyboardmall eller din tagningslista.

Viktiga produktionselement inkluderar:

Belysning : Naturligt ljus fungerar bra, men se till att motivet är tydligt belyst och att skuggorna är kontrollerade.

Ljudkvalitet : Dåligt ljud förstör en bra video. Använd myggmikrofoner eller bom-mikrofoner istället för att förlita dig på kamerans inbyggda mikrofon.

Komposition : Komponera dina bilder noggrant. Följ tredjedelsregeln, håll bakgrunden ren och se till att motivet är i fokus.

Prestanda och tempo : Oavsett om det är en presentatör, skådespelare eller kund, se till att framställningen är tydlig, naturlig och i linje med din ton.

Flera tagningar: Spela in mer än du tror att du behöver. Det ger dig fler alternativ vid redigeringen och kan spara dig kostsamma omtagningar.

🧠 Rolig fakta: Videomarknadsförare får 66 % fler kvalificerade leads per år och uppnår en 54-procentig ökning av varumärkeskännedomen jämfört med dem som inte använder video.

🎬 Efterproduktion och redigering

När filmen är inspelad är det dags att sammanställa allt och finslipa det för slutleverans.

Stegen efter produktionen inkluderar:

Redigera för tydlighet och flyt : Trimma bort överflödigt material, öka tempot och se till att berättelsen flyter logiskt och snabbt.

Lägg till grafik och text : Använd nedre tredjedelar, infällda textrutor eller animerade titlar för att betona viktiga punkter och förbättra tittarnas förståelse. Du kan även : Använd nedre tredjedelar, infällda textrutor eller animerade titlar för att betona viktiga punkter och förbättra tittarnas förståelse. Du kan även prova AI-videogeneratorer för att skapa fantastiskt innehåll

Inkorporera musik och ljuddesign : Bakgrundsmusik skapar stämning, medan ljudeffekter kan ge finess och effekt.

Färgkorrigering och färggradering : Säkerställ konsistens mellan scenerna och använd en färggradering som passar din varumärkesstil.

Optimera för plattformen : Olika plattformar har olika specifikationer, såsom bildformat, längd och krav på miniatyrbilder. Exportera därefter.

Testa och justera: Testa din video på olika enheter och plattformar innan du publicerar den. Gör slutliga justeringar baserat på feedback för att skapa videor som är skräddarsydda för målgruppen.

Låt oss vara ärliga – modern videomarknadsföring handlar inte bara om snygg redigering och filmiska övergångar. Det handlar om hastighet, samarbete och att hålla din kreativa energi fokuserad på budskapet.

AI-drivna videoredigerare har gjort produktionen av marknadsföringsvideor snabbare än någonsin och hjälper dig att skapa högkvalitativa redigeringar på några minuter istället för timmar.

Men när redigeringssidan blir enklare blir produktionssidan ofta kaotisk. Deadlines glider, feedback försvinner och teamen pratar förbi varandra.

Där behöver du mer än bara ett redigeringsverktyg. Du behöver den enda appen du behöver för ditt arbete – ClickUp. Den kopplar samman manus, inspelningar, redigeringar, godkännanden och kampanjer i ett enda, överskådligt arbetsflöde. Så här fungerar det:

Projektledning, men utformad för kreativa personer

Organisera alla rörliga delar av din innehållsskapande- och videoproduktionsprocess med ClickUps projektledningsverktyg – anpassade statusar, automatiseringar, beroenden och flera vyer.

Videoproduktion är inte linjärt. Du jonglerar med dussintals uppgifter över flera tidslinjer, och saker och ting förändras mycket. Det är där ClickUps projektledningsfunktioner kommer till sin rätt.

Du kan skapa anpassade statusar som speglar din process, till exempel "Manusgranskning", "Filmklipp inkomna" eller "Väntar på voiceover", istället för att fastna i generiska etiketter.

Automatiseringar hanterar repetitiva åtgärder åt dig, som att tilldela redaktörer, meddela producenter eller flytta vidare uppgifter när något har godkänts – utan behov av manuella uppdateringar.

Olika roller kräver olika perspektiv, och funktionerna för projektledning av videoproduktion stöder dessa. Din redaktör kanske föredrar en listvy för att spåra klipp, medan din kampanjansvarige kan använda kalender- eller Gantt-vyer för att planera lanseringar och deadlines.

Du får också beroenden och milstolpar, så att ingen av misstag hoppar in i efterproduktionen utan att ha rätt filmmaterial klart.

När det gäller teamets kapacitet visar arbetsbelastningsvyn tydligt vem som är överbelastad och vem som kanske har tid för ytterligare en reklamfilmredigering den här veckan. Den är flexibel, visuell och utformad för hur videoteam arbetar.

Som Page Olver, Release Train Engineer på Yoga International, uttrycker det:

Oavsett om du är videograf, producent eller mer kreativt lagd, eller om du är som jag och mer noggrann med hur du organiserar saker, kan du ställa in och klicka på det sätt som fungerar bäst för dig.

Oavsett om du är videograf, producent eller mer kreativt lagd, eller om du är som jag och mer noggrann med hur du organiserar saker, kan du ställa in och klicka på det sätt som fungerar bäst för dig.

Samarbete i realtid, utan kaos

Samarbeta i realtid utan kaos med hjälp av ClickUps samarbetsverktyg som trådade kommentarer, visuell korrekturläsning, skärminspelningar och delbara vyer.

Du behöver inte längre leta igenom e-posttrådar eller vaga meddelanden som ”Använd den andra versionen från förra veckan. ” Gör feedbacklooparna tydliga och transparenta med ClickUps samarbetsfunktioner. De är utformade så att du kan fokusera på att driva projekt framåt istället för att jaga efter klarhet.

Med uppgiftsspecifika kommentartrådar kan du hålla konversationerna organiserade och kontextrika, komplett med tidsstämplade anteckningar som tydligt visar exakt vad som diskuteras. Du kan ladda upp råmaterial eller utkast till redigeringar direkt till uppgifterna, vilket gör det enkelt för kunder eller teammedlemmar att granska och svara utan att byta plattform.

Med "Proofing Mode" kan du också kommentera direkt på specifika videoramar eller miniatyrbilder, så att det inte råder någon förvirring om vad som behöver ändras.

Och om du behöver någon annans åsikt kan du bara @nämna personen – oavsett om det är en kollega eller en extern samarbetspartner – så att hen omedelbart kan delta i konversationen.

ClickUp Brain: AI-assistenten som förstår videomarknadsföring

Generera bättre idéer snabbare med ClickUp Brain, din inbyggda AI-assistent för att skriva manus, brainstorma idéer och återanvända varumärkesinnehåll i videor.

ClickUp Brain är inte bara till för att skriva e-postmeddelanden – det är utvecklat för att stödja kreativa arbetsflöden från början till slut. Tänk på det som en strateg, copywriter och innehållsassistent i ett och samma smarta panel. Denna assistent är redo att hoppa in när du behöver en kreativ boost!

Behöver du ett manus för en videoreklam med hög konverteringsgrad? ClickUp Brain kan skriva ett utkast i din varumärkes röst, vilket sparar tid och samtidigt håller budskapet konsekvent. Om du fastnat med konceptet kan det hjälpa dig att brainstorma nya idéer och mallar för att skriva innehåll baserat på din målgrupp, produkt eller kampanjmål – du behöver inte längre stirra på en tom sida.

När ditt långa innehåll är klart kan ClickUp Brain snabbt omvandla det till korta videoskript, bildtexter eller till och med strukturerade dispositioner. Detta hjälper dig att få ut mer värde av varje innehåll utan att behöva börja om från början varje gång.

ClickUp Clips: Spela in, förklara, dela – på några sekunder

Spela in och dela visuell feedback direkt med ClickUp Clips, perfekt för genomgångar, handledningar och redigeringsförklaringar utan extra möten.

Behöver du visa din redaktör hur du vill att produktdemonstrationen ska fungera? ClickUp Clips gör det enkelt och sparar dig från att behöva förklara samma sak tio gånger. Det är perfekt för genomgångar, redigeringsgranskningar eller snabba handledningar som måste vara tydliga och visuella.

Du kan direkt spela in din skärm, med eller utan ljud, beroende på vad som fungerar bäst för uppgiften. Under inspelningen kan du lägga till kommentarer eller berättarröst för att markera viktiga ögonblick eller förklara specifika steg medan du arbetar – utan att behöva ställa uppföljningsfrågor.

När du är klar kan du bifoga videon direkt till en uppgift, så att allt hålls i sitt sammanhang och förvirring undviks. Det är ett snabbt och effektivt sätt att kommunicera visuellt.

Sömlös integration med din videostack

Koppla ihop dina redigeringsverktyg smidigt med hjälp av ClickUps integrationer med Adobe Premiere, Frame.io, Google Drive och andra verktyg som ditt team redan använder.

ClickUp integreras sömlöst med verktyg som Adobe Premiere Pro, After Effects, Frame.io, Google Drive och många fler, så att hela din produktionsprocess förblir sammankopplad och effektiv utan att du behöver hoppa mellan olika appar. Dessa ClickUp-integrationer gör det enklare att arbeta plattformsoberoende utan att störa ditt kreativa flöde.

Du kan synkronisera och redigera filer och projektresurser direkt, så att alla har tillgång till den senaste versionen. Automatiseringar hjälper också till att påskynda arbetet, till exempel genom att starta granskningsuppgifter så snart ett nytt utkast har laddats upp, så att inga steg missas.

Versionshistorik, feedback och godkännanden förblir centraliserade i ClickUp, även när dina arbetsflöden för innehållsskapande finns på andra plattformar.

ClickUps mallar för videoproduktionsprojekt

Få gratis mall Kom igång direkt med ClickUps mall för videoproduktion, som är utformad för att strukturera dina inspelningar, redigeringar och granskningar från början till slut.

Börja med en solid grund med hjälp av ClickUp Video Production Template, som är särskilt utvecklad för medieteam. Den innehåller allt du behöver:

Checklistor för förproduktion (briefingar, manus, moodboards)

Produktionsplanering med tilldelade roller och deadlines

Efterproduktionsuppgifter för redigering, voiceovers, granskningar och uppladdningar

Statustaggar som "Behöver filmmaterial", "Klar för granskning" och "Publicerad" så att ingen behöver gissa.

Om du använder videor som en del av större kampanjer kan du använda ClickUps mall för innehållsmarknadsföringsplan för att anpassa videornas tidslinjer till blogginlägg, kalendrar för sociala medier och lanseringar av betalda annonser.

Marknadsföringsspecifika arbetsytor som verkligen fungerar

Samla dina innehålls-, kreativa och medieteam i ClickUps marknadsföringsarbetsyta, där kampanjkalendrar, prestationsmål och videoresurser finns samlade på ett och samma ställe.

ClickUps arbetsyta för marknadsföring är utformad med både kreatörer och marknadsförare i åtanke, så att ingen behöver förenkla sitt arbete för mycket bara för att hålla sig i linje.

Du kan visa kampanjens tidslinjer med hjälp av Gantt-diagram för övergripande planering eller Kanban-tavlor för det dagliga arbetet. Det är tillräckligt flexibelt för att passa ditt teams naturliga arbetssätt.

Du kan också sätta upp mål och OKR-mål kopplade till verkliga resultat, såsom visningar, leads eller konverteringar, så att din kreativa produktion förblir kopplad till prestanda.

Tips för effektiv produktion av marknadsföringsvideor

Här är beprövade tips som hjälper dig att skapa videor som sticker ut och konverterar:

1. Börja med strategin, inte stilen

Det är frestande att kasta sig in i visuella idéer och effekter, men börja alltid med att ställa följande frågor:

Vad är målet med den här videon?

Försöker du generera leads, bygga förtroende eller öka antalet produktregistreringar?

Eller kan en mall för sociala medier lösa problemet åt dig?

Svaren kommer att vägleda dig i allt – från manus och tonfall till uppmaning till handling och distributionsplan.

2. Fånga din publiks intresse inom de första 5 sekunderna

Människor bläddrar snabbt. Om din video inte fångar deras uppmärksamhet omedelbart har du förlorat dem. Börja med en fängslande inledning – ett djärvt uttalande, en överraskande statistik eller en fråga som din publik kan relatera till. Undvik långa introduktioner eller varumärkeslogotyper i början.

Håll dig till ett huvudbudskap per video. Som en allmän riktlinje:

Sociala annonser: 15–30 sekunder

Produktförklarande videor : 60–90 sekunder

Rekommendationer eller djupdykningar: 1–3 minuter

Överväg att dela upp din berättelse i en videoserie om det behövs mer tid.

💡 Proffstips: Använd hoppklipp, rörelser, trendspotting på jobbet eller bildtexter tidigt för att hålla uppmärksamheten, särskilt för videoinnehåll på sociala medier.

3. Skriv som du talar

Ditt manus ska låta mänskligt, inte som en broschyr. Undvik jargong när du skriver manuset till en video. Håll meningarna korta. Gör det konversationslikt och direkt, särskilt om en person framför kameran ska leverera videon.

💡 Proffstips: Läs manuset högt. Om det känns onaturligt eller stelt, revidera det.

4. Designa för visning utan ljud

Många tittar på videor med ljudet avstängt, särskilt på mobilen. Använd undertexter, text på skärmen och visuellt berättande för att säkerställa att ditt budskap fortfarande kommer fram.

Glöm inte ljudet – din röst, bakgrundsmusik och effekter är fortfarande viktiga för dem som tittar med ljud.

5. Visa, berätta inte bara

Använd bilder för att visa värdet. Säg inte bara att din produkt är lätt att använda – visa någon som använder den i realtid.

Visuella bevis skapar trovärdighet snabbare än bara påståenden. Det gör också ditt innehåll mer minnesvärt.

6. Använd varumärkesprofilering på ett subtilt och smart sätt

Din logotyp behöver inte finnas i varje hörn. Fokusera istället på varumärkets ton, färger och röst i dina kreativa briefs. Låt tittarna först ta del av berättelsen. Du kommer att vinna mer förtroende och ändå vara minnesvärd.

7. Avsluta med en tydlig uppmaning till handling

Var tydlig och specifik. Utgå inte från att publiken bara vet vad de ska göra. Varje marknadsföringsvideo bör få tittaren att göra något härnäst:

Besök en landningssida

Registrera dig för en provperiod

Boka en demo

Dela videon

8. Testa olika versioner

Förlita dig inte på en enda redigering. Prova olika intro, CTA:er eller videolängder – och testa dem med din publik. Även små förändringar kan leda till betydande prestandaförbättringar.

💡 Proffstips: A/B-testa dina miniatyrbilder, bildtexter och rubriker på plattformar som YouTube och Facebook Ads.

9. Optimera för varje plattform

En storlek passar inte alla. Anpassa dina videor efter var de ska visas:

Instagram Reels/TikTok: Vertikala, snabba, med mycket undertexter

YouTube: Horisontellt, högre produktionsvärde, längre format

LinkedIn: Professionell ton, fördelarorienterade budskap

E-postinbäddningar: Korta, informativa miniatyrbilder med automatisk uppspelning

Expertråd om videoproduktion från Chris Cunningham, som leder marknadsföringen på sociala medier hos ClickUp.

De bästa videomarknadsförarna är inte bara snabba redigerare – de är smarta producenter. Med ClickUp trycker du inte bara på publicera. Du håller alla deadlines, får fram budskapet och ligger steget före.

Från förproduktionsbriefingar till feedback efter lansering – allt finns på ett och samma ställe, organiserat, tillgängligt och anpassat efter ditt teams arbetsflöde.

Du behöver inte längre gissa vem som gör vad eller var ett projekt befinner sig. Bara tydliga tidsplaner, smidigt samarbete och färre sista minuten-stressmoment.

ClickUp ger ditt team anpassade uppgiftstavlor, dynamiska tidslinjer, korrekturverktyg och uppdateringar i realtid – allt på en och samma plattform.

Oavsett om du hanterar kundfeedback, förvaltar tillgångar eller synkroniserar med redaktörer, håller ClickUp hela din produktionsprocess igång utan krångel.

Är du redo att sluta använda spridda verktyg och kaotiska överlämningar? Skapa ditt videoproduktionscenter i ClickUp.

Registrera dig gratis på ClickUp!