Hur man bemästrar videomarknadsföring: strategier, trender och verktyg

I dagens läge kan man inte förneka videons betydelse inom marknadsföring. Den dominerar sociala medier, och det finns goda skäl till det.

Enligt Wyzowls statistik om videomarknadsföring ser 88 % av marknadsförare nu video som en "viktig del" av sin marknadsföringsstrategi. Ännu mer imponerande är att 91 % av företagen redan använder video för att marknadsföra sina produkter och tjänster.

Vi vill inte belasta dig med FOMO, men du kanske går miste om något om du inte redan är med!

Denna guide till videomarknadsföring täcker allt du behöver veta för att skapa en framgångsrik strategi för videoinnehåll. Dessutom tittar vi på verkliga fallstudier av företag som har lyckats med videomarknadsföring. Läs vidare för att upptäcka varför video bör vara kärnan i din marknadsföringsplan här och nu.

Vad är videomarknadsföring?

Enkelt uttryckt använder videomarknadsföring videor för att sprida information om ditt varumärke, dina produkter eller tjänster.

Det handlar dock inte bara om att sälja. Videor är utmärkta för att bygga relationer med din publik, berätta din historia och hålla människor engagerade. Oavsett om du vill öka varumärkeskännedomen, få fler leads eller öka försäljningen kan video hjälpa dig att nå dina mål.

Videomarknadsföringens betydelse är oundviklig. Videor dyker upp på sociala medier, webbplatser, webbseminarier och i e-postkampanjer, vilket gör dem mångsidiga. Och det handlar inte bara om annonser. Det finns otaliga typer av videoinnehåll, från livestreams till videor med kundrecensioner.

Om du ännu inte har inkluderat video i din plan för sociala medier är det hög tid att göra det. Så här kan videomarknadsföring hjälpa ditt företag att växa:

Vikten av videomarknadsföring

🤝 Öka engagemanget

Videor är ett av de bästa sätten att fånga uppmärksamhet och nå ut till befintliga och potentiella kunder. De är mycket mer fängslande än stillbilder eller ren text. Korta videor är kända för att väcka känslor och hålla uppmärksamheten längre, vilket ger användarna möjlighet att utforska din produkt.

📈 Förbättra SEO

Visste du att du kan förbättra din webbplats placering i sökmotorerna genom att lägga till videor på dina landningssidor? Videor får besökarna att stanna kvar längre, och det uppskattar sökmotorerna. Dessutom visas videor ofta i sökresultaten. YouTube är till exempel en oberoende sökmotor. Många använder YouTube inte bara för att titta på videor, utan också för att söka efter information.

🎯 Öka konverteringarna

Videor väcker inte bara uppmärksamhet – de kan också hjälpa till att omvandla visningar till handling. Det innebär ökad försäljning och högre intäkter för ditt företag. Många videor avslutas med en uppmaning till handling (CTA), till exempel Läs mer eller Handla nu, som uppmanar tittarna att ta nästa steg.

🚀 Bygg ett starkare varumärke

Videoinnehåll kan också spela en viktig roll för att forma ditt varumärkes identitet. Ett starkt varumärke handlar om hur människor uppfattar ditt företag, och videons förmåga att skapa en emotionell koppling till tittarna gör den till ett perfekt verktyg för varumärkesbyggande.

✨ Skapa en bättre upplevelse för användarna

Låt oss vara ärliga – videor är lättare att ta till sig än långa textblock. Din publik kan bara luta sig tillbaka, slappna av och titta. Denna problemfria upplevelse gör att de kommer tillbaka för mer.

Handledningar, förklaringar och produktdemonstrationer är användbara. Vill du lyfta fram ditt produkts unika egenskaper eller förklara hur det fungerar? En välgjord video är det bästa sättet att förmedla den informationen på ett smidigt sätt.

Viktiga insikter inom videomarknadsföring

Till skillnad från traditionella marknadsföringsmetoder fokuserar videomarknadsföring på att skapa ett övertygande budskap som tilltalar målgruppen. Detta gör det till ett kraftfullt verktyg för varumärkeskännedom och kundengagemang.

76 % av konsumenterna köper en produkt eller tjänst först efter att ha sett en video – och den siffran stiger till 85 % för millenniegenerationen.

Koppla ihop punkterna: video och marknadsföring

Det är lätt att förstå varför videomarknadsföring fungerar. Den utnyttjar hur människor föredrar att konsumera innehåll – snabbt, visuellt och emotionellt. Videor kan förmedla komplex information på några sekunder, skapa emotionella kopplingar och hålla uppmärksamheten längre än något annat medium.

Oavsett om det är via sociala medier, webbplatser eller e-postkampanjer, integreras video smidigt med olika plattformar. I takt med att kunderna blir mer selektiva när det gäller det innehåll de engagerar sig i, kommer efterfrågan på engagerande, koncisa och interaktiva format som video bara att öka.

Den föränderliga videomarknadsföringsbranschen

Varje år under det senaste decenniet har inneburit en betydande förändring i hur företag använder video.

Kortformat innehåll som TikTok-videor har fått en överraskande uppsving, och 66 % av företagen använder det för influencer-marknadsföring för att få miljontals visningar på några sekunder.

Denna trend fortsätter att utvecklas, men med ett tydligare fokus på personalisering och äkthet. Konsumenterna förväntar sig nu mer mänskliga och relaterbara videor, inte bara polerade reklamfilmer.

Livestreaming, användargenererat innehåll och videor från bakom kulisserna blir allt populärare och gör det möjligt för företag att skapa realtidsförbindelser med sin publik. Framväxten av AI-marknadsföringsverktyg har också gjort det enklare att skapa riktat, personaliserat innehåll som direkt tilltalar konsumenternas behov.

Vikten av en strategi för videomarknadsföring

Vill du öka varumärkeskännedomen, generera leads eller öka försäljningen? En gedigen videomarknadsföringsstrategi säkerställer att ditt innehåll stämmer överens med dina mål. Den hjälper dig också att välja rätt videomarknadsföringsplattformar, mäta effektiviteten hos dina videor och fatta datadrivna beslut för att optimera framtida innehåll.

I en digital värld som ständigt förändras kan en väl utformad strategi hjälpa dig att ligga steget före trender och konkurrenter, så att dina videor når rätt målgrupp vid rätt tidpunkt.

Kom igång med videomarknadsföring

Framgångsrika videomarknadsföringskampanjer uppstår inte av en slump. De kräver planering, rätt verktyg och en förståelse för vad som får en video att tilltala din målgrupp.

Steg 1: Hur man bygger en strategi för videomarknadsföring

En effektiv videomarknadsföringsstrategi innefattar flera viktiga åtgärder. Dessa är:

Definiera dina mål: Fastställ tydliga mål för dina videomarknadsföringsinsatser, till exempel att öka varumärkeskännedomen, generera leads eller driva försäljningen.

Identifiera din målgrupp: Utveckla köparprofiler för att skräddarsy dina videor efter specifika segment av din målgrupp.

Välj rätt plattformar: Välj plattformar som passar din målgrupps tittarvanor. Populära alternativ är YouTube, Facebook, Instagram, TikTok och Snapchat .

Bestäm videotyper: Bestäm vilka typer av videor som bäst förmedlar ditt budskap. Alternativen inkluderar förklarande videor, vittnesmål, instruktionsvideor, marknadsföringsvideor och användargenererat innehåll.

Planera innehållsproduktionen: Utarbeta en detaljerad produktionsplan som omfattar manusskrivning, storyboard och inspelningsschema. Och glöm inte redigeringsfasen.

Marknadsför dina videor: När din video är klar kan du marknadsföra den på alla relevanta kanaler.

Analysera prestationsmått: Efter att du har lanserat dina videor kan du spåra deras prestanda med hjälp av mått som visningar, engagemangsfrekvens, klickfrekvens och konverteringar.

Vänlig påminnelse: Att distribuera ditt videoinnehåll är förmodligen den viktigaste delen förutom att skapa det. Även om du har det roligaste och mest engagerande innehållet men din distributionsstrategi misslyckas, kan alla ansträngningar vara förgäves. Det är också här marknadsförare behöver bygga djupa och pålitliga distributionskanaler och hitta användarna där de befinner sig.

Steg 2: Ställa in din videomarknadsföringsstudio

Du behöver inte spendera en förmögenhet för att inreda en funktionell videomarknadsföringsstudio. Men med rätt utrustning kan du förbättra kvaliteten på ditt innehåll avsevärt.

Här är några tips som kan hjälpa dig: Börja med en bra kamera. Att investera i en DSLR- eller spegellös kamera kan ge ditt innehåll ett mer professionellt utseende.

Se sedan till att du har en bra mikrofon. Klar ljudkvalitet är lika viktigt som videokvalitet. Lavaliermikrofoner eller riktmikrofoner är utmärkta alternativ för att fånga upp klart ljud.

Belysning är ett annat viktigt element. Även den bästa kameran hjälper inte om din video är dåligt belyst. Ringljus eller softbox-belysningskit kan göra stor skillnad, särskilt för inomhusinspelningar.

Tänk slutligen på bakgrunden. En ren, avskalad bakgrund eller en bakgrund med ditt varumärke kan få dina videor att se polerade och professionella ut.

Glöm inte redigeringsprogramvaran. Verktyg som Adobe Premiere Pro eller Final Cut Pro är branschstandard för proffs som skapar videoinnehåll. Det finns dock många nybörjarvänliga alternativ som iMovie som kan hjälpa dig att redigera utan en lång inlärningskurva.

Steg 3: Skapa innehåll för videomarknadsföring

Att skapa kvalitativt innehåll för videomarknadsföring behöver inte kännas överväldigande. Med rätt tillvägagångssätt kan du producera videor som tilltalar din målgrupp samtidigt som du upprätthåller ditt varumärkes standard.

Så här kommer du igång:

1. Utveckla ett manus

Börja med att skriva ett manus som lyfter fram de viktigaste punkterna. Håll tonen konverserande och undvik alltför tekniskt språk. Se till att omedelbart fånga din publik med en spännande introduktion för att hålla dem engagerade.

Glöm inte heller uppmaningen till handling (CTA).

Vad vill du att tittarna ska göra efter att ha sett din video? Vill du att de ska besöka din webbplats?

Vill du få kommentarer?

Vill du att de ska göra ett köp?

Oavsett vad ditt mål är, se till att CTA är tydlig och övertygande. Inkludera visuella anvisningar i ditt manus så att videoteamet vet var specifika bilder eller övergångar ska visas.

Slutligen, öva på din presentation och be om feedback för att säkerställa att ditt budskap når fram.

Filma och redigera

När ditt manus är klart är det dags att börja filma. Som nämnts är det viktigt att investera i en bra kamera för att undvika bilder av låg kvalitet. Se till att belysningen är rätt, helst naturligt ljus, och stabilisera dina bilder med ett stativ för bästa resultat.

När filminspelningen är klar börjar redigeringsfasen. Använd bra videoredigeringsprogram för att förfina ditt innehåll och lägg till färgkorrigering och övergångar där det behövs.

Kom ihåg vikten av starka miniatyrbilder om din video ska publiceras på sociala plattformar. En väl utformad miniatyrbild kan avsevärt förbättra klickfrekvensen (CTR) och engagemanget.

Använd AI för att skapa innehåll

AI förändrar spelplanen för marknadsförare och kreatörer inom videoproduktion. Det handlar inte bara om AI-genererade avatarer och voiceovers; AI kan hjälpa till med allt från att brainstorma idéer till att redigera och återanvända innehåll.

Verktyg som Pictory och Lumen5 gör det möjligt för användare att enkelt omvandla text till engagerande videor när de skapar videor. Descript och Kapwing erbjuder robusta lösningar för att lägga till undertexter. Adobe Premiere Pro erbjuder kraftfulla AI-funktioner för att effektivt förfina innehåll och förbättra videoredigering och återanvändning.

Visste du att: Den globala marknaden för AI-videoverktyg förväntas öka från 411,5 miljoner dollar 2022 till 1,08 miljarder dollar 2027. Det är en anmärkningsvärd tillväxttakt på 17,5 % per år!

Använd data för att hitta vad som fungerar

När dina videor är publicerade är det dags att spåra deras prestanda. Analys- och dataplattformar är viktiga för att förfina din videomarknadsföringsstrategi. De säkerställer att du kontinuerligt förbättrar och anpassar ditt innehåll efter publikens beteende.

Här är några mått som du kan ta hänsyn till för att förfina ditt innehåll framöver: Visningsantal

Tittartider

Engagemang (gillanden, kommentarer, delningar)

Klickfrekvens (CTR)

Konverteringsfrekvenser

Genomsnittlig visningstid

Behåll din publik

Delningar och sparade

Avvisningsfrekvens

Trafikkällor

Det säger sig självt att du måste anpassa ditt innehåll utifrån vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Steg 4: Förbered dina talanger

Oavsett om du arbetar med professionella skådespelare, influencers eller ditt interna team, så garanterar du en smidig inspelning och ett mer polerat slutresultat genom att ta dig tid att förbereda dem ordentligt.

Så här gör du: Börja med att se till att dina medverkande känner sig bekväma med manuset. Ge dem gott om tid att repetera.

Gör en genomgång före inspelningsdagen för att bekanta dig med materialet.

Uppmuntra en konversationston för en mer autentisk känsla.

Påminn dem om att tala som om de hade ett personligt samtal med tittaren.

Se till att deras utseende och klädsel stämmer överens med ditt varumärkes image och videons miljö och ton.

Ge feedback mellan tagningarna för att förbättra prestationen.

Steg 5: Integrera varumärkeselement

Det är viktigt att integrera varumärkeselement som din logotyp, färgschema och slogan i dina videor. Det stärker din varumärkesidentitet och gör ditt innehåll mer igenkännbart. En konsekvent varumärkesupplevelse hjälper tittarna att associera ditt innehåll med ditt företag.

Det är där ClickUp kan komma till din undsättning.

ClickUp är en mångsidig projektledningsplattform för videoproduktion som erbjuder många funktioner som hjälper dig att skapa effektfulla videor. Till exempel erbjuder ClickUp Marketing Platform en flexibel arbetsyta för marknadsföringsteam. Låt oss lära oss mer om dess många funktioner och verktyg:

ClickUp Brain

Brainstorma, planera och genomför dina videomarknadsföringskampanjer med ClickUp.

Som en heltäckande lösning för videomarknadsföringsteam har ClickUp mycket att erbjuda. Till exempel kan ClickUp Brain, en AI-assistent, generera manus för videomarknadsföring och komma med idéer på några sekunder när den får rätt uppmaningar.

Använd ClickUp AI för att skriva effektiva manus för videor på ClickUp Docs.

Här är vad det kan göra:

AI-driven manusgenerering : ClickUp Brain innehåller en videomanusgenerator som låter användare mata in viktiga detaljer såsom videons syfte, målgrupp, huvudbudskap och önskad ton. AI analyserar sedan branschtrender och berättartekniker för att producera ett skräddarsytt manus som fängslar tittarna.

Tydlighet : ClickUp Brains grammatik- och språkalgoritm hjälper dig att skapa polerade, professionella manus.

Engagemang : Det kan också analysera publikens preferenser och optimera manus därefter, så att de tilltalar målgruppen.

Idébrainstorming: Med hjälp av frågor som är särskilt utformade för videomarknadsföring kan användarna brainstorma innovativa idéer för videoinnehåll.

ClickUp Brain stimulerar nytänkande och hjälper dig att skapa unika videonarrativ.

Andra funktioner i ClickUp kan också vara till hjälp. Du kan skriva ett utkast till ditt manus med ClickUp Docs, medan ClickUp Whiteboard hjälper dig att visualisera ditt innehåll, inklusive steg, övergångar och visuella element för videon. För att förenkla videoproduktionen ytterligare erbjuder ClickUp mallar som hjälper ditt team att samordna arbetet från förproduktion till efterproduktion.

ClickUp-mall för videoproduktion

Ett bra exempel är ClickUp Video Production Template, som är utformad för att hjälpa team att arbeta effektivt och produktivt.

Ladda ner den här mallen Planera, hantera och genomför dina videor med ClickUp Video Production Template.

Denna mall innehåller allt du behöver. Den är utrustad med:

Anpassade statusar: Skapa uppgifter med 9 olika anpassade statusar, såsom Koncept, Redigering, Slutredigering, Live och Publicera, för att hålla koll på framstegen i varje steg i videoproduktionsprocessen.

Anpassade fält: Kategorisera och lägg till 14 olika anpassade fält, såsom Adress, Personalbehov, Beskrivning, Partnerbyrå och Videokategori för att hantera och visualisera din videoproduktionsprocess.

Anpassade vyer: Öppna fyra olika vyer i olika ClickUp-konfigurationer, till exempel projektlistan, videoproduktionsprocessen, premiärdatum och startguiden, så att du kan hantera alla aspekter av videoproduktionsprocessen.

Projektledning: Förbättra uppföljningen av videoproduktionen med tidsuppföljningsfunktioner, taggar, beroendevarningar, e-postmeddelanden och mycket mer.

Slutligen kan ClickUp lagra dina videomarknadsföringsresurser på ett organiserat sätt så att din skapandeprocess går smidigt. Så här gör du:

Använd ClickUp Docs för att dokumentera varje videoprojekt, inklusive manus, storyboards och produktionsanteckningar.

Fånga specifika projektdetaljer som videolängd, målgrupp och releasedatum med hjälp av anpassade fält för att underlätta samarbetet.

Planera viktiga datum relaterade till videoproduktion, såsom inspelningsdagar och releasedatum, med hjälp av ClickUp-kalendervyn

Använd slutligen ClickUps samarbetsfunktioner som kommentarer och @mentions för att underlätta kommunikationen mellan medlemmarna i videomarknadsföringsteamet.

Som en heltäckande lösning för videomarknadsföring tar ClickUp hand om grunderna så att du och ditt team kan fokusera på att låta er kreativitet blomstra. Visst är det fantastiskt?

Läs också: 10 gratis mallar och exempel på kreativa briefs

Olika typer av videoinnehåll

Här är några av de mest effektiva typerna av videoinnehåll som du kan skapa:

Företagets historia i videoformat

Denna typ av video lyfter fram ditt varumärkes resa, mission och värderingar. Den gör det möjligt för tittarna att knyta an till ditt företag på ett djupare plan och visar vad som gör dig unik.

Rekommendationsvideor

Att dela kundrecensioner ger ditt varumärke ökad trovärdighet. Dessa videor visar vanligtvis nöjda kunder som diskuterar sina erfarenheter av dina produkter eller tjänster.

Förklarande videor

En förklarande video innehåller informativt innehåll om specifika produkter eller tjänster. Vanligtvis är dessa videor kortfattade och syftar till att förenkla komplexa idéer. De är särskilt tilltalande för potentiella kunder som befinner sig i medvetenhets- eller övervägandefasen.

Livevideor

Livevideor erbjuder ett dynamiskt sätt att interagera med din publik i realtid, vilket avsevärt ökar interaktionen och engagemanget.

Demovideor

Demovideor fördjupar sig i produktens egenskaper och funktioner och riktar sig till kunder som är redo att köpa. Dessa videor visar ofta uppackningar, installationer och konfigurationer, vilket hjälper tittarna att förstå produktens praktiska aspekter.

Utbildnings- eller instruktionsvideor

Utbildningsvideor (eller instruktionsvideor) tar upp vanliga utmaningar som din målgrupp kan möta och erbjuder samtidigt värdefull information om dina produkter. Dessa videor är perfekta för att lyfta fram viktiga funktioner och fördelar och förklara varför de är viktiga för dina kunder.

Varumärkesvideor

Varumärkesvideor hjälper dig att dela ditt företags mission och värderingar och skapa en personlig relation till din publik genom storytelling. Denna strategi väcker känslor och ökar varumärkeskännedomen. Varumärkesvideor kan ha många former, från korta dokumentärer till animerade videor.

Ett välkänt exempel på en varumärkesvideo är Apples video ”Think Different”, som sammanfattar varumärkets innovationsanda och uppmuntrar tittarna att omfamna sin egen unikhet.

Det är inte allt du kan göra med ClickUp. Det finns mer, och det är magiskt!

ClickUp Clips

Med ClickUp Clips kan du spela in videor direkt från din skärm och dela dem med ett enda klick. Skapa produktdemonstrationer, handledningar och djupdykningar i en produkt för att marknadsföra dess olika funktioner och användningsområden. Genom att lägga till kommentarer i varje klipp lägger du till en referens och förbättrar realtidssamarbetet mellan teammedlemmarna.

Klipp kan också användas för att spela in produktdemonstrationer, dela projektets framsteg eller ge designinsikter på ett smidigt sätt. Denna mångsidighet förbättrar ditt teams förmåga att kommunicera effektivt och hålla sig uppdaterade om alla aspekter av dina projekt.

Spela in och dela skärmdumpar, appfönster eller webbläsarflikar smidigt inom uppgifter med ClickUp Clips.

Dessutom behöver du inte oroa dig för att tappa bort dina inspelningar med Clips Hub. Denna funktion organiserar automatiskt alla klipp du skapar i kommentarer, uppgifter eller dokument i ClickUp. Du kan enkelt söka, sortera och visualisera din hubb, så att alla klipp är lättillgängliga när du behöver dem.

Implementera video-SEO

Medan SEO-optimering i skriftligt innehåll är relativt välkänt, är det en helt annan sak att implementera SEO-tekniker i videor.

Här är några saker du kan börja med:

För att effektivt implementera video-SEO bör du börja med sökordsanalys.

Identifiera relevanta sökord som passar ditt videoinnehåll. Använd verktyg som Google Keyword Planner eller SEMrush för att hitta populära söktermer relaterade till din nisch.

Fokusera sedan på videons titel och beskrivning. Inkorporera dessa nyckelord på ett naturligt sätt och se till att titeln är engagerande och återspeglar innehållet på ett korrekt sätt. En välformulerad beskrivning bör sammanfatta videon och innehålla relevanta nyckelord för att förbättra synligheten i sökresultaten.

Miniatyrbilder spelar också en viktig roll i video-SEO. Skapa iögonfallande miniatyrbilder som uppmuntrar till klick och korrekt återger videons innehåll. Detta visuella element kan ha en betydande inverkan på din videos prestanda.

Slutligen, kom ihåg att optimera för mobilanvändare. Eftersom tittarna i genomsnitt spenderar 3 timmar och 50 minuter dagligen på sina smartphones är det viktigt att se till att dina videor är mobilvänliga. Detta inkluderar att använda kort, engagerande innehåll som snabbt fångar uppmärksamheten, eftersom mobilanvändare ofta föredrar kortfattade videor.

Observera: korta videoklipp, till exempel på plattformar som TikTok och Instagram Reels, har snabbt blivit populära, särskilt bland yngre målgrupper. De fängslar tittarna och håller dem intresserade. Men å andra sidan är det känt att de kan orsaka beroende, följt av nedsatt kognitiv förmåga och ökade depressiva symtom. Skaparna måste vara medvetna om dessa aspekter.

Videodistribution och marknadsföring

Nästa steg är det viktigaste, och kanske det svåraste, i arbetet: videodistribution.

Du kan börja med att strategiskt schemalägga dina videor på olika plattformar för att maximera räckvidden och engagemanget. En riktigt framgångsrik videomarknadsföringsstrategi uppnås genom att utnyttja sociala medieplattformar, videoannonser och mallar för innehållskalendrar (för att planera inlägg).

När du marknadsför dina videor bör du anpassa din strategi efter varje plattform: För YouTube-videor bör du fokusera på SEO-vänliga titlar och beskrivningar. Optimera miniatyrbilderna för att skapa iögonfallande visuella effekter.

På Instagram kan du använda stories och reels för att skapa korta, engagerande klipp som leder följare till dina fullständiga videor.

För TikTok måste du anpassa dig efter aktuella trender för att snabbt fånga uppmärksamhet.

För att öka engagemanget och klickfrekvensen kan du överväga att använda interaktiva element som omröstningar eller frågor. Uppmuntra tittarna att kommentera eller dela sina tankar. Dessutom kan skalbar innehållsproduktion effektivisera skapandet av flera videoformat som håller din publik engagerad.

Mäta framgången med videomarknadsföring

Det som inte mäts kommer aldrig att ge resultat. För att komma igång, bestäm i förväg vilka mätvärden som är viktiga för dig att spåra:

Här är några viktiga tips för att komma igång: Visningsantal

Spela upp

Engagemangsgrad

Klickfrekvens (CTR)

Videofullföljningsgrad (VCR)

Konverteringsfrekvens

Avvisningsfrekvens

Tid på sidan

De flesta plattformar erbjuder inbyggda analysverktyg som hjälper dig att spåra dessa mätvärden.

För att mäta avkastningen på investeringen jämför du kostnaderna för att producera din video med intäkterna från den. Detta hjälper dig att fastställa lönsamheten för dina videokampanjer. Använd verktyg som Google Analytics, Moz, Vidyard och YouTube Analytics för att samla in information om publikens beteende och engagemang.

Det finns även verktyg från tredje part som kan samla all din data på ett bekvämt ställe.

Skapa en visuell representation av din video för hela teamet.

Dessutom kan du effektivisera processen genom att använda ClickUp Dashboards, som gör det möjligt att visualisera alla dina mätvärden på ett och samma ställe. Du kan skapa anpassade dashboards för att övervaka prestanda och följa utvecklingen över tid. Detta förbättrar ytterligare skalbarheten i innehållsproduktionen och gör det enklare att anpassa din strategi baserat på realtidsdata.

Läs också: De 10 bästa plattformarna för innehållsmarknadsföring 2024

Fallstudier och exempel: Företag som har nått framgång med videomarknadsföring

Många företag har framgångsrikt använt videomarknadsföring för att driva tillväxt och engagemang.

GoPro

GoPro, den ”officiella kameran för nöje”, har byggt hela sitt varumärke kring användargenererat innehåll. De uppmuntrar kunderna att dela med sig av äventyrliga filmer som de har tagit med sina GoPro-kameror.

Denna strategi har en dubbel fördel: den visar inte bara produktens kapacitet utan skapar också en gemenskap av användare som fortsätter att marknadsföra produkten. Deras videor blir ofta virala, vilket ytterligare ökar varumärkets synlighet och konsumenternas förtroende.

✔️ Slutsats: Det finns ingen bättre ambassadör för ditt varumärke än en nöjd kund – med videobevis som styrker deras påståenden!

Coca-Cola

Coca-Cola är världsledande inom kolsyrade läskedrycker med populära produkter som Diet Coke, Fanta och Sprite. Deras mission är att skapa glädjefulla stunder, vilket tydligt framgår i deras videokampanjer.

Coca-Colas videomarknadsföringsstrategi betonar två viktiga element:

Emotionell storytelling: De skapar berättelser som man kan relatera till och som väcker starka känslor. Ett bra exempel är kampanjen De skapar berättelser som man kan relatera till och som väcker starka känslor. Ett bra exempel är kampanjen ”Share a Coke ”, som lanserades globalt 2014 och uppmuntrade människor att dela en Coca-Cola med sina nära och kära. Kampanjen blev så populär att den anpassades i USA med ”Share a Coke and a Song”. Vem skulle inte vilja ha en Coca-Cola med sin favoritlåttext på?!

Betalda samarbeten: Coca-Cola samarbetar också med kända kändisar. Till exempel använde de Gigi Hadid för att visa hur Coca-Cola passar in i vardagliga samtal.

✔️ Slutsats: Välj influencers som tilltalar din målgrupp. Tänk på vilka känslor din video kommer att väcka för att engagera tittarna och inspirera till handling.

Framtiden för videomarknadsföring

I takt med att videomarknadsföring utvecklas måste varumärken ligga steget före genom att anamma nya trender och tekniker. Det räcker inte att göra vanliga videor och förvänta sig att de ska göra underverk. Här är några nya trender som kan förändra spelplanen för ditt företag:

🔮 Augmented reality (AR), live- och korta videor

Augmented reality-videor (AR) blir allt populärare och erbjuder en uppslukande upplevelse som fängslar tittarna.

Företag kan till exempel låta kunderna visualisera produkterna i sin egen miljö innan de köper dem. Forskning visar att AR kan öka konverteringsgraden med upp till 90 %.

Men det är inte allt. Enligt nya studier föredrar 73 % av konsumenterna att titta på korta videor framför längre format, vilket tyder på en förskjutning mot kortare innehåll. Samtidigt främjar livevideor interaktion i realtid, och tittarna spenderar åtta gånger längre tid på att titta på dem än på förinspelat innehåll.

🔮 Banbrytande AI-videotrender

Banbrytande AI-videotrender kommer att revolutionera marknadsföringsstrategier. AI-verktyg kommer att effektivisera videoredigering, vilket gör det möjligt för marknadsförare att snabbt producera högkvalitativa videor. Dessa tekniker kommer också att göra det möjligt för människor att skapa personaliserat videoinnehåll i stor skala, anpassat efter individuella tittares preferenser.

Dessutom ger förbättrade analyser djupare insikter om publikens engagemang, vilket gör kampanjhanteringsprogramvara avgörande för att spåra prestanda och beräkna avkastningen på investeringen.

🔮 YouTube Shorts växer

YouTube Shorts har blivit en viktig plattform med över 70 miljarder visningar per dag.

Varumärken utnyttjar denna funktion för att skapa dynamiska, uppseendeväckande videor som fångar tittarnas uppmärksamhet på bara några sekunder. Detta format uppmuntrar kreativitet och spontanitet samtidigt som det driver på ett högt engagemang, vilket gör det perfekt för att nå dagens konsumenter.

Med ClickUp kan du se till att din videostrategi är välplanerad och strukturerad med hjälp av en mängd olika mallar för kommunikationsplaner. Detta säkerställer ett konsekvent budskap och en enhetlig varumärkesröst i alla videor och andra innehållsformat. Slutligen kan varumärken genom planering effektivt rikta sig till sin målgrupp och producera övertygande innehåll som driver engagemang och bygger varumärkeslojalitet.

Använd ClickUp för att upptäcka nya horisonter inom videomarknadsföring

Videoinnehåll är det hetaste inom innehållsområdet. Det hyllas som ett medium som kan locka fans till ditt varumärke. Det är sant att video är otroligt engagerande, men hemligheten till framgång ligger i att börja med en solid videostrategi.

För att uppnå en imponerande avkastning på investeringen bör du fokusera på det väsentliga: definiera dina mål, förstå din målgrupp, välj dina kanaler och sammanställ din innehållsmix. Glöm inte att lämna utrymme för experiment – testning och lärande är det som skiljer de bästa från resten.

ClickUp förenklar hela videoproduktionsprocessen åt dig!

Med dess användarvänliga verktyg kan du enkelt planera, skapa och hantera dina videomarknadsföringsprojekt på ett och samma ställe. Dessutom innebär möjligheten att spela in och redigera videor direkt i appen att du kan producera högkvalitativt innehåll utan att behöva hoppa mellan flera olika verktyg.

Registrera dig gratis för att effektivisera dina videomarknadsföringsinsatser redan idag!