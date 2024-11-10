De 13 bästa AI-videogeneratorerna för fantastiskt innehåll

Visste du att Instagrams algoritm för Reels ändras var fjärde vecka?

Just när du tror att du har knäckt koden ändras allt igen.

Med de höga kostnaderna för att anlita professionella videoredigerare och boka studior kan det vara svårt att producera tillräckligt många högkvalitativa videor för att tillgodose dina behov.

Vill du veta min strategi för att skapa fantastiska videor på kort tid? Använd en AI-videogenerator.

En AI-videogenerator och videoredigerare kan skapa allt från korta klipp till långfilmer på några sekunder. Dessa AI-genererade videor ser inte bara bra ut – de tar också betydligt mindre tid att producera.

I den här artikeln delar jag med mig av de bästa AI-videoverktygen som jag själv har använt och gillat. Vi diskuterar deras bästa funktioner, begränsningar, priser och online-recensioner.

Vad ska du leta efter i en AI-videogenerator?

När jag väljer den bästa AI-videogeneratorn tar jag alltid hänsyn till några viktiga funktioner.

Först och främst är videoredigeringsfunktionerna viktiga. Du vill ha en AI-videoredigerare som erbjuder en smidig redigeringsprocess, till exempel beskärning, tillägg av bakgrundsmusik eller införlivande av videoklipp och arkivmaterial.

Kontrollera sedan anpassningsalternativen.

Oavsett om du skapar förklarande videor, videor för sociala medier eller längre filmiska YouTube-videor – de bästa AI-videoproducenterna bör göra det möjligt för dig att arbeta med videomallar och erbjuda flexibilitet när det gäller att skapa innehåll i valfritt videoformat.

Avancerade funktioner som AI-avatarer och text-till-video kan vara banbrytande för att snabbt producera innehåll.

? Till exempel, när jag skapar videor med populära AI-videoverktyg som Pictory eller Synthesia, kan jag helt enkelt ladda upp ett manus, välja min favorit-AI-avatar och skapa en professionell video med bara några få klick.

Slutligen är användarupplevelsen viktig.

? Till exempel kan du med vissa verktyg skapa fantastiska videor som är redo att publiceras – utan att behöva spendera timmar på redigering eller oroa dig för produktionskvaliteten.

De 13 bästa AI-videogeneratorerna att prova

1. Synthesia (bäst för AI-genererade utbildnings- och marknadsföringsvideor)

via Synthesia

Synthesia är en ledande AI-videogenerator som gör det enkelt och intuitivt att skapa videor utan omfattande kunskaper om videoproduktion.

Jag har använt Synthesia för att omvandla långa, komplexa hjälpartiklar till användarvänliga videor (särskilt fördelaktigt för kundtjänstteam).

Sythesias flera AI-avatarer och avancerade voiceover-funktioner gör dess videoinnehåll engagerande, särskilt för att skapa utbildnings- och marknadsföringsvideor.

Synthesias bästa funktioner

AI-avatarer: Välj bland ett varierat utbud av avatarer för att göra videor mer engagerande och inkluderande.

Omedelbara voiceovers: Konvertera manus till högkvalitativa voiceovers med hundratals naturligt klingande AI-röster.

Översättningar med ett klick: Översätt videor till över 140 språk för att nå en global publik.

AI-videoassistent: Omvandla idéer, presentationer, PDF-filer och webbplatser till videor med hjälp av AI och fördesignade mallar.

Samarbetsverktyg: Arbeta tillsammans i realtid och hantera projekt i delade arbetsytor

Synthesias begränsningar

Begränsningar för videolängd: Begränsar skapandet av längre videor både i gratis- och betaltjänster.

Begränsat utbud av avatarer och mallar: Erbjuder omfattande anpassningsmöjligheter men har ett mindre urval av AI-avatarer och mallar jämfört med konkurrenterna.

Problem med innehållsmoderering: Skapar utmaningar med innehållsmoderering, särskilt för politiska ämnen, vilket leder till oberättigade avvisningar av videor.

Ingen gratisversion: Det finns ingen gratisversion, vilket innebär att användarna måste prenumerera för att få tillgång.

Synthesia-priser

Startpaket: 18 $/månad (faktureras årligen)

Creator: 64 $/månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Synthesia-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

2. Pictory (Bäst för enkel AI-videoproduktion)

via Pictory

Som någon som ofta skapar innehåll för sociala medier och onlinekurser har Pictory varit en banbrytande AI-videogenerator för mig.

Denna videokreatör riktar sig till ett brett spektrum av användare, inklusive innehållsskapare, marknadsförare och lärare, och fungerar bra för användare som saknar erfarenhet av videoredigering och för dem som är nya inom videoproduktion. Pictorys text-till-video-funktioner är i nivå med de bästa AI-videogeneratorerna.

Dessutom har videogeneratorn en automatisk textningsfunktion, och du kan skapa innehåll som passar för sociala medier på bara några minuter.

Pictory bästa funktioner

Text-till-video-generering: Konvertera manus eller artiklar till videor med relevanta bilder och ljudspår.

AI-röstberättare: Välj mellan en mängd realistiska AI-röster för att berätta ditt innehåll.

Automatisk textning: Generera bildtexter och undertexter automatiskt för att förbättra tillgängligheten.

Videohöjdpunkter: Skapa snabbt höjdpunktsreels från längre videor för att engagera tittarna med koncisa sammanfattningar.

Anpassningsalternativ: Anpassa videor med varumärkeselement som logotyper, färger och typsnitt.

Begränsningar för Pictory

Begränsad röstvariation i gratisversionen: Erbjuder minimala röstalternativ, vilket kräver en uppgradering för mer variation.

Begränsade avancerade funktioner: Tillhandahåller viktiga avancerade funktioner endast i högre prisplaner, vilket begränsar funktionaliteten för grundläggande användare.

Begränsade integrationer: Integreras främst med Zapier, vilket kanske inte passar alla arbetsflöden.

Priser för Pictory

Gratis provperiod

Standard: 23 $/månad (eller 19 $/månad per år)

Premium: 47 $/månad (eller 39 $/månad per år)

Team: 119 $/månad (eller 99 $/månad per år)

Betyg och recensioner av Pictory

G2: 4,7/5 (75 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (140 recensioner)

3. HeyGen (Bäst för att skapa korta AI-drivna avatarvideor)

via HeyGen

Om du är en innehållsskapare som vill tala flera språk eller expandera till nya marknader kan HeyGen hjälpa dig att skapa högkvalitativa videor med voiceovers och anpassningsbara avatarer.

Istället för att positionera sig som en universell AI-videogenerator är HeyGens anspråk på berömmelse dess videogenereringsfunktioner, som producerar videor i studiokvalitet på över 175 språk. Du kan till och med anpassa din videoavatar med olika kläder och teman.

Verktyget har också ett ganska intuitivt användargränssnitt.

HeyGen har dock användbara men begränsade inbyggda integrationer, där de flesta integrationer dirigeras via Zapier. Detta kan komplicera arbetsflödet för din videoproduktion.

HeyGens bästa funktioner

Mångsidiga avatarer: Få tillgång till över 120 anpassningsbara avatarer som kan skräddarsys för olika målgrupper.

Flerspråkiga röstpålägg: Skapa videor med läppsynkronisering i över 300 röster på över 40 språk och öka därmed din globala räckvidd.

Text-till-video-konvertering: Förvandla manus till engagerande videor med bara några få klick.

Generativa kläder: Anpassa avatarens kläder med hjälp av AI-prompter så att de passar olika teman och tillfällen.

API-integration: Integrera HeyGens funktioner i andra plattformar för automatisk videoproduktion.

HeyGens begränsningar

Begränsad röstvariation i gratisversionen: Erbjuder minimala röstalternativ, vilket kräver en uppgradering för ytterligare variation.

Begränsade avancerade funktioner: Inkluderar endast viktiga avancerade funktioner i högre prisplaner, vilket begränsar funktionaliteten för grundläggande användare.

Begränsade integrationer: Integreras främst med Zapier, vilket kanske inte passar alla arbetsflöden.

HeyGen-priser

Gratis

Creator Plan: 24 $/månad (faktureras årligen)

Teamplan: 69 $/månad (faktureras årligen)

Enterprise-plan: Anpassad prissättning

HeyGen-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 520 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 290 recensioner)

Läs också: De 10 bästa programvarorna för videomarknadsföring 2024

4. InVideo (Bäst för snabb och enkel videoproduktion)

via InVideo

Perfekt för marknadsförare, lärare och innehållsskapare som behöver producera högkvalitativa videor på ett effektivt sätt – InVideo är ett annat fantastiskt AI-videogeneratorverktyg som gör videoproduktion tillgängligt för alla, oavsett tekniska kunskaper.

InVideo har över 4 000 videomallar, vilket ger nya användare en fantastisk möjlighet att komma igång utan att behöva lära sig grunderna.

Dessutom är det möjligt att lägga till berättarröst och musik i bakgrunden, vilket är en praktisk funktion som ingår i de flesta av InVideos abonnemang.

InVideos bästa funktioner

Konvertering av text till video: Omvandla enkelt manus eller artiklar till videor med relevant bildmaterial och ljudspår.

Omfattande mallbibliotek: Få tillgång till över 4 000 anpassningsbara mallar som passar för olika plattformar och ändamål.

AI-driven redigering: Använd AI för att automatisera skriptgenerering, scenval och voiceovers.

Flerspråkigt stöd: Skapa videor på över 50 språk och bredda din räckvidd

Samarbetsverktyg: Arbeta med teammedlemmar i realtid för att effektivisera videoproduktionsprocessen.

Begränsningar för InVideo

Begränsad videoexport: Begränsar antalet videoexporter, vilket kan vara en begränsning för kreatörer som producerar stora volymer.

Långsamma renderningstider: Rapporter om långsamma renderningstider kan fördröja projektets slutförande.

Priser för InVideo

Gratis

Plus: 20 $/månad (faktureras årligen)

Max: 48 $/månad (faktureras årligen)

InVideo-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (380+ recensioner)

Läs också: Topp 10 utbildningsvideoprogram för introduktion och utbildning

5. Fliki (Bäst för mångsidig skapande av AI-video- och ljudinnehåll)

via Fliki

Fliki gör det otroligt enkelt att skapa innehåll, oavsett om du konverterar bloggar till videor eller lägger till voiceovers till projekt.

Med över 1 300 AI-röster och stöd för mer än 75 språk är det perfekt för att producera innehåll som når ut globalt.

Jag har använt det för att snabbt förvandla ett blogginlägg till en snygg YouTube-video – utan att behöva göra några avancerade redigeringar.

Flikis röstkloningsfunktion ger också en personlig touch och håller allt konsekvent mellan olika projekt. Att skapa AI-videor med verktyget är snabbt, enkelt och skalbart – perfekt för kreatörer, marknadsförare och lärare.

Även om Flikis röstpålägg ibland kan låta robotliknande är detta en liten nackdel jämfört med den hastighet och mångsidighet som programmet erbjuder.

Flikis bästa funktioner

Konvertering av text till video: Omvandla manus till fängslande videor utan ansträngning med hjälp av AI-drivna verktyg.

Omfattande röstbibliotek: Få tillgång till över 1 300 ultrarealistiska röster på över 80 språk och 100 dialekter.

AI-röstkloning: Skapa unika röster eller replikera din egen röst för personligt anpassat innehåll.

Rikt mediebibliotek: Använd miljontals licensierade medietillgångar för att förbättra videokvaliteten.

Flerspråkigt stöd: Producera innehåll på olika språk för att nå en global publik.

Flikis begränsningar

Förvirrande kreditsystem: Kreditsystemet är svårt att förstå, vilket leder till att krediterna snabbt tar slut.

Överväldigande gränssnitt för nya användare: Trots att det är användarvänligt kan gränssnittet kännas överväldigande för nya användare.

Höga kreditkostnader: Medför höga kostnader för krediter, särskilt vid omfattande användning av små kreatörer.

Fliki-priser

Gratis

Standard: 28 $/månad (faktureras årligen)

Premium: 53 $/månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Fliki-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

Läs också: Projektledning för videoproduktion

6. Veed. io (Bäst för mångsidig videoredigering online)

Veed.io är förmodligen en av de mest populära AI-videogeneratorerna idag.

Verktyget gör videoredigering enkelt för alla – från nybörjare till proffs – oavsett om det gäller att finslipa kunddemonstrationer eller skapa innehåll för sociala medier.

Med funktioner som dra-och-släpp-klipp och automatiskt genererade undertexter är den utformad för effektivitet.

Du kan till och med ta bort bakgrundsljud med bara några klick. Den kostnadsfria versionen erbjuder grundläggande funktioner, men genom att uppgradera får du tillgång till mer avancerade verktyg som 4K-export och extra lagringsutrymme. Det är ett bra val om du vill skapa högkvalitativa videor utan att behöva lära dig något nytt.

Den har också en funktion för redigering av flera spår som sömlöst blandar filmmaterial från olika källor, inklusive B-roll från kunder, stockvideo och anpassade animationer.

Veed. io bästa funktioner

Redigering av flera spår: Kombinera flera video- och ljudspår med några enkla klick

AI-drivna verktyg: Använd smarta funktioner som automatisk undertextning och borttagning av bakgrund.

Omfattande mediebibliotek: Få tillgång till en omfattande samling av arkivbilder, musik och ljudeffekter.

Varumärkespaket: Upprätthåll konsekvens med anpassade färger, typsnitt och logotyper

Samarbetsverktyg: Arbeta smidigt med teammedlemmar och kunder i realtid

Begränsningar för Veed.io

Begränsade avancerade videoeffekter: Erbjuder ett begränsat utbud av avancerade videoeffekter jämfört med stationär programvara.

Inlärningskurva för nybörjare: Det tar tid att lära sig alla funktioner, även om programmet är användarvänligt.

Ingen gratis provperiod: Användare måste registrera sig för betalda abonnemang för att prova verktyget.

Priser för Veed.io

Lite : 24 $/månad per användare

Pro : 55 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Veed. io betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 850 recensioner)

Capterra: 3,4/5 (50 recensioner)

Läs också: Hur man använder asynkron videokommunikation för att förbättra distansarbetet

7. DeepBrain AI (Bäst för hyperrealistiska AI-avatarvideor)

via DeepBrain AI

Enligt min erfarenhet är DeepBrain AI:s ChatGPT-integration en enastående funktion – den skriver manus för dina avatarer, vilket gör videoproduktionen nästan helt enkel (nästan inga videoredigeringskunskaper behövs).

Detta gör det extremt enkelt att använda för användare som inte har någon tidigare erfarenhet av videoproduktion eller redigering.

Dessutom erbjuder mallbiblioteket många färdiga alternativ, vilket sparar tid när du har bråttom.

DeepBrain AI:s bästa funktioner

Hyperrealistiska AI-avatarer: Välj bland ett brett utbud av verklighetstrogna digitala människor eller skapa egna.

Flerspråkigt stöd: Skapa videor på över 80 språk med naturligt klingande AI-röster.

Sömlös läppsynkronisering: AI-avatarernas munrörelser matchar de uttalade orden perfekt.

Skapa egna avatarer: Skapa unika AI-presentatörer baserade på verkliga personer eller varumärkesmaskotar.

Videoredigeringspaket: Integrerade verktyg för att lägga till grafik, undertexter och animationer

DeepBrain AI-begränsningar

Tidsinvestering: Kräver betydande tidsinvestering för att lära sig alla funktioner, trots att det är användarvänligt.

Begränsad kontroll över avatarens uttryck: Erbjuder omfattande funktioner men har begränsningar när det gäller finjustering av avatarens uttryck.

Priser för DeepBrain AI

Personligt: 24 $/48 $/96 $ per månad (faktureras årligen), beroende på antalet krediter

Team: 72 $/142 $/216 $ per månad (faktureras årligen), beroende på antalet krediter

Företag: Anpassad prissättning

DeepBrain AI-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (360 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

?Proffstips: Leta efter AI-videoredigeringsverktyg, inklusive text-till-video-funktioner och AI-avatarer.

8. Elai (Bäst för skalbar AI-videoproduktion med anpassade avatarer)

Behöver du skapa personligt videoinnehåll i stor skala utan att behöva bekymra dig om ändlösa redigeringar? Jag testade Elai för att se om det kunde klara denna utmaning.

Den anpassade avatar-funktionen fångade omedelbart min uppmärksamhet. Jag kunde skapa digitala presentatörer som såg professionella ut och talade flera språk – perfekt för att nå olika målgrupper.

Text-till-video-funktionen var en annan stark punkt. Jag kunde omedelbart generera videoskript genom att helt enkelt ladda upp produktbeskrivningar, vilket sparade mycket tid. Men även om läppsynkroniseringen var imponerande, tyckte jag ibland att rörelserna hos de genererade AI-avatarerna var stela.

Med API-integrationen kan du automatisera hundratals personliga videor över natten, vilket ingen annan plattform hittills har lyckats med så smidigt.

Elais bästa funktioner

Anpassade AI-avatarer: Skapa verklighetstrogna digitala presentatörer som är skräddarsydda för ditt varumärke.

Konvertering av text till video: Omvandla skriftligt innehåll till engagerande videoskript

Flerspråkigt stöd: Skapa videor på över 75 språk med naturligt klingande AI-röster.

Skalbar videoproduktion: Skapa hundratals eller tusentals videor snabbt med hjälp av API-integration.

Interaktiva element: Lägg till klickbara knappar och frågesporter för att öka engagemanget.

Elai-begränsningar

Tidsinvestering: Kräver tid för att lära sig alla funktioner, trots att programmet är användarvänligt.

Begränsad anpassning av avatarer: Erbjuder ett begränsat utbud av alternativ för anpassning av avatarer.

Långsam bearbetning för stora projekt: Upplever betydande fördröjningar vid stora videoprojekt.

Elai-priser

Gratis

Grundläggande: 23 $/månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Elai-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. Runway (Bäst för filmisk AI-videogenerering och redigering)

via Runway

Tänk om du kunde generera futuristiska videor av hög kvalitet eller lägga till komplexa effekter utan traditionell VFX-programvara? Jag testade Runway för att se om det levererar.

Funktionen för att omvandla text till video imponerade på mig. Jag skrev in enkla instruktioner och inom några minuter levererades den AI-genererade videon, som bara behövde några mindre justeringar.

En annan höjdpunkt var verktyget Motion Brush. Det gjorde det möjligt för mig att snabbt lägga till flytande animationer som normalt tar timmar att skapa.

Verktyget för att omvandla bilder till video fungerade också bra. Jag laddade upp en stillbild och genererade en 360-graders rotation som såg otroligt realistisk ut. Dess förmåga att automatiskt generera bakgrundsmusik var en trevlig detalj.

Runways bästa funktioner

Text-till-video-generering: Skapa videor från detaljerade textbeskrivningar

Rörelsepensel: Lägg till riktade animationer till specifika områden i din video

Bild till video: Omvandla stillbilder till dynamiska videosekvenser

AI-förbättrad redigering: Effektivisera redigeringsprocessen med intelligenta verktyg

Realistiska AI-avatarer: Skapa verklighetstrogna digitala människor för dina videor

Begränsningar för landningsbanor

Tidsinvestering: Kräver tid för att lära sig alla funktioner, trots att programmet är användarvänligt.

Längre bearbetningstid för komplexa genereringar: Det tar längre tid för komplexa genereringar, särskilt vid högre kvalitet.

Skillnader i AI-tolkning: Kan resultera i tolkningar som inte helt stämmer överens med din vision.

Runway-prissättning

Gratis

Standard : 12 $/månad per användare

Pro : 28 $/månad per användare

Obegränsat : 76 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Runway-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Synthesys (Bäst för skalbar AI-videoproduktion med verklighetstrogna avatarer)

Jag testade Synthesys för att utforska dess kapacitet som AI-videoredigerare, och den presterade överlag ganska bra.

De flerspråkiga AI-avatarerna som genererades var realistiska, med smidiga uttryck och rörelser, vilket fungerade effektivt för professionellt videoinnehåll. Anpassningen av avatarerna kändes dock något begränsad.

Text-till-tal-funktionen och de olika videomallarna på plattformen var precisa, men renderningstiden för längre videor kan ofta vara frustrerande långsam.

Plattformens videomallar var användbara och sparade tid, även om vissa alternativ var ganska grundläggande.

Synthesys bästa funktioner

Verklighetstrogna AI-avatarer: Välj bland ett brett utbud av ultrarealistiska digitala presentatörer

Flerspråkigt stöd: Skapa videor på över 140 språk med naturligt klingande AI-röster.

Skapa egna avatarer: Designa unika AI-presentatörer som är skräddarsydda för ditt varumärke.

Videomallar: Få tillgång till ett bibliotek med anpassningsbara mallar för snabb videoproduktion.

Batchbearbetning: Skapa flera videor samtidigt för produktion av stora volymer.

Synthesys begränsningar

Brant inlärningskurva: Det tar tid att lära sig alla funktioner, trots att programmet är användarvänligt.

Begränsad flexibilitet för avataruttryck: Begränsar flexibiliteten för avataruttryck baserat på användarens preferenser.

Priser för Synthesys

Gratis

Personligt: 20 $/månad (faktureras årligen)

Skapare: 41 $/månad (faktureras årligen)

Business Unlimited: 69 $/månad (faktureras årligen)

Synthesys betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,4/5 (över 20 recensioner)

11. Visla (Bäst för omfattande AI-driven videoproduktion)

via Visla

Behöver du en AI-plattform som låter dig hantera storyboard, manus, B-roll, voice-over, undertexter och mer för olika videostilar? Visla gör det och mycket mer.

Funktionen för AI-skriptgenerering sparar tid genom att skapa välstrukturerade skript utifrån grundläggande produktbeskrivningar.

AI-avatarerna var ganska verklighetstrogna, även om jag tyckte att urvalet var något begränsat för mer nischade branscher (tänk dig att inte kunna få din AI-kockavatar att bära den ikoniska vita kockmössan).

Text-till-video-verktyget var dock effektivt, det hämtade automatiskt relevant arkivmaterial och lade till animationer, men anpassningsalternativen för avancerade användare kändes begränsade.

Visla erbjuder också gedigna varumärkesverktyg som gör det enkelt att hålla visuella element i linje med varumärket med logotyper och färgscheman. De flerspråkiga anpassnings- och samarbetsfunktionerna var till stor hjälp, särskilt för team i olika regioner.

Vislas bästa funktioner

AI-manusgenerering: Skapar professionella manus utifrån grundläggande produktinformation

Realistiska AI-avatarer: Erbjuder ett brett utbud av verklighetstrogna digitala presentatörer.

Konvertering från text till video: Omvandlar manus till fullfjädrade videor automatiskt.

Omfattande bildbibliotek: Ger tillgång till miljontals högkvalitativa stockbilder och videoklipp.

Integration av varumärkespaket: Säkerställer enhetlig varumärkesprofilering i alla videor

Flerspråkigt stöd: Erbjuder AI-driven översättning och voiceover på flera språk.

Samarbetsverktyg: Möjliggör samarbete inom hela teamet på videoprojekt

Visla begränsningar

Inlärningskurva: Kräver en viss tidsinvestering för att lära sig

AI-innehållet behöver finjusteras: AI-genererat innehåll måste finjusteras för att matcha specifika kreativa visioner.

Visla-priser

Gratis

Pro: 9 $/månad

Företag: 39 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Visla betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

12. Hour One (bäst för snabba AI-avatarvideor)

via Hour One

Jag testade Hour Ones AI-avatarvideoproduktion och tyckte att den var användbar för att snabbt producera videor, särskilt för intern kommunikation.

AI-avatarerna var tillräckligt verklighetstrogna, men inte så polerade som jag hade förväntat mig. Avatarernas röst-till-uttryck-matchning var ibland lite felaktig, vilket påverkade den övergripande realismen.

Den flerspråkiga funktionen var särskilt uppskattad, eftersom den gjorde det möjligt för mig att skapa lokaliserade versioner med exakt läppsynkronisering mellan olika språk.

Sammantaget är Hour One effektivt för snabb, skalbar videoproduktion, men det finns potential för förbättringar när det gäller avatarernas kvalitet och synkronisering av uttryck.

Hour One bästa funktioner

Semi-realistiska AI-avatarer: Skapa anpassade digitala människor eller välj från ett varierat bibliotek med färdiga avatarer.

Konvertering av text till video: Omvandla manus till professionella videor med AI-driven scenval och redigering.

Flerspråkigt stöd: Skapa videor på över 140 språk med perfekt läppsynkronisering.

Anpassad branding: Inkorporera logotyper, färgscheman och andra varumärkeselement i dina videor på ett enkelt sätt.

API-integration: Automatisera videoproduktionen genom att ansluta Hour One till dina befintliga innehållshanteringssystem.

Begränsningar för Hour One

Tidsinvestering: Kräver tid för att lära sig alla funktioner, särskilt för komplexa videoprojekt, trots att programmet är användarvänligt.

Brist på nyanserad kreativitet: Saknar den nyanserade kreativitet som finns i videor producerade av människor.

Begränsade aktieoptioner för specialiserade branscher: Erbjuder omfattande alternativ men kan kännas begränsat för högt specialiserade branscher.

Priser för Hour One

Gratis

Lite: 25 $/månad (faktureras årligen)

Företag: 95/120/160 dollar per månad (faktureras årligen), beroende på användning

Företag: Anpassad prissättning

Hour One-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 120 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

13. Colossyan (Bäst för praktisk AI-driven videoproduktion)

via Colossyan

Det var intressant att recensera Colossyan.

Plattformen erbjuder många funktioner för alla som vill skapa AI-videor, men det finns områden som kan förbättras. Flerspråkigt stöd är en stark punkt, med exakta översättningar och läppsynkronisering som gör det enkelt att lokalisera innehållet.

AI-avatarerna såg visserligen realistiska ut, men en märkbar huvudrörelse gjorde att de kändes lite onaturliga, och deras uttryck matchade inte alltid tonfallet i deras röster.

PowerPoint-integreringen fungerade smidigt och konverterade snabbt bilder till dynamiska videor med animationer och voiceovers, vilket sparade tid. Interaktiva element som frågesporter ökade engagemanget, men vissa avancerade anpassningsalternativ saknades.

Colossyans bästa funktioner

AI-driven text-till-video: Omvandla manus till professionella videor med bara några få klick

Omfattande språkstöd: Skapa och översätt videor på över 70 språk

Skapa egna avatarer: Designa unika AI-presentatörer som är skräddarsydda för ditt varumärke.

Import av PowerPoint och PDF: Konvertera befintliga presentationer till engagerande videor på ett enkelt sätt

Interaktiva videoelement: Lägg till frågesporter, hotspots och förgreningsscenarier för att öka engagemanget.

Samarbetsyta: Arbeta smidigt tillsammans med ditt team på videoprojekt

API-integration: Anslut Colossyan till dina befintliga verktyg och arbetsflöden

Colossyans begränsningar

Tidsinvestering: Det tar tid att lära sig alla funktioner, särskilt för komplexa projekt, trots att programmet är användarvänligt.

Semi-realistiska avatarinteraktioner: Erbjuder interaktioner som kan kännas semi-realistiska jämfört med specialiserade 3D-modelleringsverktyg.

Renderingstid: Det tar längre tid att generera komplexa videor med flera scener och effekter.

Colossyans prissättning

Startpaket: 19 $/månad (faktureras årligen)

Pro: 61 $/månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Colossyan-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (410+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

ClickUp är inte ett traditionellt verktyg för videoproduktion, men det är utmärkt för att hantera videoprojekt och förbättra ditt arbetsflöde med sina mångsidiga funktioner. Du kan också skapa fantastiska förklaringsvideor med ClickUp Clips! Mer om det nedan.

Som den ultimata appen för arbete är ClickUp utformad för att effektivisera projektledning, uppgiftsuppföljning och teamsamarbete. Med sitt intuitiva gränssnitt och robusta funktionalitet hjälper ClickUp team att hålla sig organiserade och effektiva, vilket gör det till ett idealiskt val för både innehållsskapare och marknadsförare. ?

Skapa instruktions- eller förklaringsvideor med ClickUp Clips

Spela in med ClickUp Clips! ClickUp Clips för skärminspelning

ClickUp Clips är ett kraftfullt verktyg för att spela in skärm- och webbkameravideor direkt i ClickUp. Oavsett om du spelar in en snabb uppdatering, förklarar en komplex process eller brainstormar nya idéer, gör Clips det enkelt att kommunicera visuellt med ditt team.

En utmärkande funktion i Clips är dess AI-drivna transkriptionsfunktion. När du spelar in ett klipp genererar ClickUp automatiskt en videotranskription, så att du kan läsa igenom innehållet och hoppa till specifika delar genom att klicka på transkriptionen. Detta sparar enormt mycket tid när du granskar material och letar efter viktiga moment utan att behöva titta om hela videon.

Klipp är perfekta för:

Spela in snabba videouppdateringar

Spela in teammöten eller diskussioner

Dokumentera brainstorming-sessioner

Skapa handledningar eller genomgångar

Genom att göra det enkelt att dela och återkomma till viktiga diskussioner förbättrar Clips samarbetet och ser till att alla är på samma sida.

Maximera engagemanget för ditt innehåll på olika plattformar

Med ClickUp Clips kan du återanvända ditt inspelade innehåll för maximalt engagemang. Extrahera viktiga insikter och höjdpunkter från mötesinspelningar och förvandla dem till engagerande YouTube-videor eller klipp för sociala medier. Detta förstärker inte bara värdet på ditt innehåll utan håller också din publik engagerad på flera plattformar.

För YouTube-skapare kan Clips vara en game changer:

Effektivisera din innehållsstrategi : Att spela in och transkribera brainstorming-sessioner eller videoidéer förenklar organiseringen och förfiningen av din innehållsplan.

Förbättra SEO : Använd transkriptionsfunktionen för att skapa detaljerade videobeskrivningar, titlar, taggar och tidsstämplar, vilket ökar din videos sökbarhet.

Öka tittarnas engagemang: Välorganiserat innehåll med tydliga beskrivningar och tidsstämplar uppmuntrar tittarna att titta längre och engagera sig mer i din kanal.

Förbättra ditt arbetsflöde med ClickUp AI

Ta ditt innehållsskapande till nästa nivå genom att kombinera Clips med ClickUp AI . ? Denna smarta assistent stödjer dina behov av videokuratering genom att:

Brainstorma videoteman : Generera nya och relevanta idéer för ditt nästa projekt.

Skapa manus : Skapa snabbt fängslande videomanus baserat på dina anteckningar eller utkast.

Sammanfatta idéer: Kondensera långa diskussioner till viktiga slutsatser och åtgärdsbara punkter.

ClickUp AI fungerar som en kreativ partner som ger förslag och organiserar dina tankar så att du kan fokusera på att leverera högkvalitativt innehåll till din publik.

För att effektivisera din videoproduktionsprocess ytterligare kan du överväga att skapa mallar i ClickUp för olika typer av videor, till exempel handledningar, uppdateringar eller brainstorming-sessioner. På så sätt kan du standardisera ditt arbetsflöde, vilket gör det enklare att planera, spela in och redigera dina klipp. Inkludera avsnitt för videotitlar, viktiga punkter att täcka och tidsstämplar baserade på din transkription. Genom att ha en strukturerad mall redo kan du spara tid, upprätthålla konsekvens och fokusera mer på att leverera engagerande innehåll som tilltalar din publik. ?✨

Oavsett om du hanterar en YouTube-kanal eller kuraterar innehåll för sociala medier hjälper ClickUps verktyg dig att skapa en sammanhängande innehållskalender som säkerställer att din online-närvaro är konsekvent och engagerande.

ClickUp-mallen för videoproduktion

ClickUp Video Production Template hjälper dig att effektivisera din videoproduktionsprocess avsevärt.

Ladda ner den här mallen Effektivisera din videoproduktion med ClickUps allt-i-ett-mall för videoproduktion.

Denna mall innehåller fördefinierade arbetsflöden för förproduktion, produktion och efterproduktion, vilket gör det enklare att hantera komplexa videoprojekt från idé till slutleverans.

Börja med att fastställa tydliga förväntningar på målet, målgruppen och tidsplanen. Skapa sedan en tidsplan för att organisera uppgifterna och se till att deadlines hålls.

När det är klart, tilldela uppgifter till ditt team och ange vem som ansvarar för varje steg. ✅

Slutligen kan du noggrant övervaka framstegen för att hålla koll på projekt, tidsplaner, uppgiftsfördelning och det övergripande framsteget i ditt videoprojekt.

ClickUps bästa funktioner

Sömlös integration: Du kan enkelt ansluta till Slack, Google Drive och många andra program.

Lägg till kommentarer till videon: Du kan lägga till direkta kommentarer på videoklipp för tydlig och koncis kritik.

Organisation på ett ställe: Du kan hantera alla dina videoklipp i en organiserad klipphub, så det är enkelt att navigera och hitta specifikt innehåll.

Begränsningar för ClickUp

Begränsade videoredigeringsfunktioner: Saknar avancerade videoredigeringsfunktioner, vilket innebär att man måste använda separat programvara för videoredigering.

Brant inlärningskurva: Utmanar vissa användare när det gäller att navigera på plattformen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Skapa fantastiska videor med AI

Människor glömmer nästan alltid en viktig del av en videoredigerares arbete – berättandet. ✨

Om de senaste, ständigt föränderliga tekniska trenderna ständigt hindrar dig kan din kreativitet snabbt gå förlorad. Inte idealiskt, eller hur?

ClickUp ser till att så inte är fallet.

När du integrerar AI i ditt arbetsflöde behåller du kontrollen. Du behåller kontrollen över berättelsen samtidigt som du drastiskt minskar arbetsbördan. ?

Det är en vinn-vinn-situation.

Och här är det bästa: ClickUp är det mest prisvärda sättet att förverkliga denna strategi. Åh, och nämnde jag bonusdelen? Du får också ett inbyggt projektledningsverktyg som gör det enkelt att delegera, organisera och genomföra ditt projekt!

Tro inte bara på mina ord. Registrera dig gratis på ClickUp idag och se själv!