Förklarande videor 101: Skapa fängslande berättelser som engagerar, utbildar och konverterar

Marknadsföring handlar inte längre om det du tillverkar, utan om de historier du berättar.

Dessa ord har stor betydelse idag när uppmärksamhetsspannet krymper och oändligt mycket innehåll konkurrerar om klick. Med så många röster som vill göra sig hörda blir det allt svårare att sticka ut. Du har bara några ögonblick på dig att fånga din publik innan de tappar intresset.

Så, den stora frågan är: hur får du dessa värdefulla sekunder att räknas?

Det är här förklarande videor kommer in. Dessa korta och engagerande visuella berättelser har blivit ett populärt verktyg för att fånga och göra ett bestående intryck.

45 % av alla marknadsförare världen över använder redan förklarande videor som vägledning för sin marknadsföringsstrategi. Ännu bättre – 73 % av konsumenterna har köpt en produkt eller tjänst efter att ha sett en sådan video.

Men vad är förklarande videor och vad gör dem så effektiva? Och ännu viktigare, hur skapar man en förklarande video som verkligen gör intryck?

Låt oss ta reda på det!

Vad är en förklarande video?

Förklarande videor är korta, dynamiska innehåll som är utformade för att bryta ner komplexa idéer till lättförståeliga berättelser. Med hjälp av visuellt berättande förmedlar de viktig information i ett engagerande format.

Men att fånga uppmärksamhet är bara början – dessa videor ger resultat som betyder något. Så här fungerar det:

1. Engagera med lätthet

Låt inte komplexiteten hindra dig från att nå ut till din publik. Förklarande videor förvandlar abstrakta idéer till engagerande berättelser som genast väcker genklang.

Dessutom, med 96 % av tittarna som ser dessa videor för att lära sig mer om produkter, kan du säkerställa att ditt budskap når fram tydligt och enkelt. Denna taktik förenklar beslutsfattandet och hjälper ditt varumärke att sticka ut på den konkurrensutsatta marknaden.

2. Förbättra din SEO och synlighet

Vill du rankas högre i sökmotorerna? Förklarande videor gör att besökarna stannar längre på din webbplats, ökar engagemanget och signalerar till sökmotorerna att ditt innehåll är värdefullt.

Dessa videor lockar också bakåtlänkar och delningar på sociala medier, vilket stärker din webbplats domänautoritet. Optimera dem med rätt sökord och metadata för att förbättra din synlighet och driva konsekvent organisk trafik till din webbplats.

3. Öka konverteringarna

Förklarande videor gör mer än att utbilda – de omvandlar nyfikenhet till handling. Relaterat innehåll visar hur din produkt eller tjänst passar in i dina kunders liv.

Tittare behåller 95 % av ett budskap i videoform, jämfört med bara 10 % från läsning.

Det är därför ditt budskap fastnar – det får dem att ta nästa steg, oavsett om det handlar om att köpa, registrera sig eller boka en demo.

4. Bygg förtroende och öka varumärkeskännedomen

Att se är att tro. Förklarande videor ger liv åt din produkt och skapar förtroende genom transparens. Att visuellt visa upp ditt erbjudande i praktiken skapar en autentisk koppling till din publik.

Enhetlig grafik och tydliga budskap gör ditt varumärke omedelbart igenkännbart. Denna strategi leder till djupare engagemang och ökad trovärdighet.

5. Få maximal effekt för minimal kostnad

Vill du leverera hög kvalitet utan att det kostar skjortan? En screencast, whiteboard eller animerad förklarande video är ett budgetvänligt alternativ som samtidigt ger ett starkt visuellt intryck.

Dessutom är dessa videor mycket lättillgängliga! Oavsett om de delas på sociala medier, bäddas in i e-postmeddelanden eller används på landningssidor, utökar en förklarande video din räckvidd och ger en långsiktig ökning av avkastningen på investeringen.

💡 Proffstips: Vill du göra din förklarande video ännu mer effektfull? Utnyttja e-postmarknadsföring för direkt engagemang. Kolla in den här guiden om hur du skickar videor via e-post för några enkla, praktiska tips!

Nu när vi har gått igenom varför man använder förklarande videor ska vi titta på hur man gör. Är du redo att utforska de viktigaste funktionerna som gör dessa videor så effektiva? Låt oss gå igenom dem!

Egenskaper hos bra förklarande videor

Förklarande videor är otroligt mångsidiga. Oavsett om du är ett nystartat företag som förklarar din affärsmodell, en ideell organisation som vill öka medvetenheten eller ett företag som lanserar en ny produkt, kan dessa videor anpassas efter alla behov.

Men inte alla förklarande videor träffar rätt. De mest effektfulla har följande gemensamma egenskaper:

Tydlighet och korthet: Skär igenom bruset med ett skarpt, koncist videoskript. Svara på de viktigaste frågorna – vad är problemet? Hur löser din produkt det? Varför ska tittarna bry sig? Håll videon inom 60–90 sekunder för att öka engagemanget.

Riktade budskap: Tala direkt till din målgrupp. Anpassa budskapet så att det speglar deras behov och utmaningar. Oavsett om du vänder dig till beslutsfattare eller slutanvändare skapar ett skräddarsytt budskap omedelbart förtroende och kontakt.

Visuellt tilltalande : Använd dynamiska bilder för att hålla tittarna intresserade. Oavsett om det är iögonfallande animationer, snygga grafik eller live-action-bilder, ska bilderna lyfta fram berättelsen, inte distrahera från den.

Stark berättarteknik : Fånga din publiks känslor genom att väva in relaterbara berättelser i din video. Människor känner större samhörighet med situationer från verkliga livet, så skapa en berättelse som väcker deras känslor och erfarenheter.

Rätt ton och röst : Anpassa ditt varumärkes personlighet med rätt ton och röst. Oavsett om det är roligt och udda eller formellt och professionellt, så är det konsekvensen som gör ditt budskap trovärdigt och laserfokuserat.

Musik och ljudeffekter: Lägg till musik för att skapa stämning och förstärka den emotionella effekten. En passande soundtrack håller publiken engagerad, medan ljudeffekter betonar handlingar. Tillsammans ger de din video en polerad, dynamisk känsla.

Tydlig CTA : Låt inte din publik undra "Vad händer nu?". När du har förmedlat ditt budskap, vägled dem vidare till nästa steg. Använd handlingskraftiga fraser som "Kom igång" eller "Registrera dig nu" för att uppmuntra omedelbart engagemang.

Lätt att dela: Maximera din videos genomslagskraft genom att utforma den så att den är lätt att dela. Lägg till knappar för delning på sociala medier för att optimera den för flera kanaler. När den görs rätt kan en bra förklaringsvideo göra ditt varumärke viralt med minimal ansträngning.

💡 Proffstips: Kom ihåg att balans är viktigt. De bästa förklarande videorna ”informerar” utan att läxa upp, ”engagerar” utan att överväldiga och ”förtrollar” utan att vara påträngande. Fokusera på att leverera värde, så sköter din video resten!

Strukturen hos en effektiv förklarande video (+ exempel)

Nu när du vet vad som gör en bra förklaringsvideo är det dags att omsätta dessa insikter i praktiken. Hemligheten ligger i en väl definierad, övertygande struktur som gör ditt budskap tydligt och engagerande.

Är du redo att skapa din förklarande video? Följ detta beprövade format för att säkerställa att din video blir en succé:

1. Introduktion (krok): Börja med en smäll

Visste du att 74 % av en videos värde levereras inom de första tio sekunderna? Det är därför de inledande ögonblicken är så viktiga.

Börja med något som fångar uppmärksamheten – en intressant fråga, ett slående uttalande eller ett scenario som tittarna kan relatera till. Detta initiala engagemang är din chans att få tittarna att tänka: ”Wow, det här är precis vad jag behövde!”

Anta till exempel att du marknadsför en ny app för att hantera personlig ekonomi. Börja med: ”Har du någonsin tittat på ditt bankkonto och undrat vart alla dina pengar har tagit vägen? Jag har varit där – låt oss fixa det!”

2. Problemformulering: Definiera problemet

Nu när du har fångat deras uppmärksamhet är det dags att fokusera på problemet. Beskriv de problem som din målgrupp står inför. Måla upp en levande bild av utmaningarna så att tittarna tänker: ”Ja, det är precis vad jag går igenom!”

Till exempel: ”Att jonglera med räkningar, kvitton och utgifter i olika appar kan förvandla ditt liv till ett ekonomiskt cirkus. Att missa betalningar och tappa koll på utgifterna är ett recept på stress och extra avgifter.”

3. Lösning (ditt erbjudande): Presentera svaret

Presentera nu ditt företags produkt eller tjänst som hjälten som löser problemet. Illustrera hur den hanterar de problem du just har diskuterat och förvandlar kaos till klarhet.

Till exempel: ”Möt XYZ, den ultimata appen som förvandlar din ekonomihantering. Spåra alla dina utgifter, sätt upp budgetmål och få påminnelser med en elegant instrumentpanel så att du aldrig missar en betalning. Det är som att ha en personlig finansexpert i fickan.”

4. Så här fungerar det: Bryt ner det

Nu när du har presenterat ditt erbjudande är det dags att visa hur det fungerar. Förenkla processen eller funktionerna på ett sätt som är lätt att följa och visuellt tilltalande. Använd tydliga, koncisa steg eller lyft fram viktiga funktioner som gör det enkelt att använda din produkt.

Till exempel: ”Med XYZ är det enkelt att komma igång. Koppla dina konton så sköter vår app resten. Du får omedelbart en samlad bild av din ekonomi, insikter om dina utgiftsvanor och personliga tips för att spara mer.”

5. Avslutning: Slut affären

Avsluta med en tydlig och direkt uppmaning till handling (CTA). Förstärk värdet av din lösning en sista gång och vägled dem mot ett beslut.

Till exempel: ”Låt inte ekonomiskt kaos hålla dig tillbaka – förändra din budgetering idag! Klicka på ”Kom igång” och se hur enkelt ekonomisk förvaltning kan vara. ”

Låt oss titta på ett exempel på en förklarande video från verkligheten för att se hur en välgjord video kan engagera och vinna över dina tittare. Låt dig inspireras av Apples senaste kampanj för att uppnå koldioxidneutralitet senast 2030.

Detta animerade förklarande videoformat informerar och inspirerar. Med iögonfallande grafik, en fängslande berättelse och ett fantastiskt videoskript fångar det uppmärksamheten genom att ta upp det akuta behovet av hållbarhet.

Den börjar med ett starkt grepp om varför miljöåtgärder är så viktiga, och förklarar sedan på ett smidigt sätt hur Apples innovationer bidrar till företagets mål om koldioxidneutralitet. Slutligen visar Apple upp sina unika strategier och sitt orubbliga engagemang, och förklarar varför deras lösning sticker ut.

Typer av förklarande videor (+ idéer som stimulerar din kreativitet)

Nu när du har fastställt strukturen för din förklarande video är det dags att fundera på olika visuella stilar som kan ge liv åt din berättelse.

Alla typer av förklarande videor har sin egen unika stil och kraft. Låt oss utforska dem, deras bästa användningsområden och några utmärkande exempel:

1. Animerade förklarande videor

Bäst för: Att förklara komplexa begrepp och fängsla en bred publik. 📊

Animering är ett kraftfullt verktyg för att omvandla tekniska eller abstrakta idéer till levande, lättförståeliga berättelser. Den kreativa friheten är oändlig, vilket innebär att du kan förklara även de mest komplicerade begreppen på ett engagerande och roligt sätt.

Här är några populära metoder för att skapa animerade förklarande videor:

Infografikanimationer: Använd diagram, grafer och ikoner för att lyfta fram data och statistik. Dessa är perfekta för att illustrera trender, jämförelser och viktiga insikter.

Karaktärsdrivna animationer: Ge liv åt ditt budskap med relaterbara animerade karaktärer som löser problem och delar erfarenheter. Det tillför en personlig touch som fastnar hos tittarna.

Till exempel kan ett finansiellt startup-företag använda en animerad infografikvideo för att förenkla investeringsstrategier och göra dem tillgängliga. En utbildningsapp kan däremot visa en animerad karaktär som utforskar olika inlärningsmoduler för att lyfta fram appens funktioner.

2. Live-action-förklaringsvideor

Bäst för: Att bygga förtroende och lyfta fram praktiska tillämpningar. 🤩

En live-action-förklaringsvideo visar riktiga människor och scenarier, vilket ger en autentisk känsla. Denna typ är idealisk för att skapa en personlig koppling. Den kan innehålla kundrecensioner för att ge tittarna den sociala bekräftelse de behöver för att tro på ditt erbjudande.

Använd live-action-film för att visa hur din produkt fungerar. Till exempel kan ett hudvårdsmärke filma någon som använder deras nya produkt och lyfta fram resultaten, vilket ger budskapet trovärdighet.

3. Förklarande videor på whiteboard

Bäst för: Förenkla utbildningsinnehåll och steg-för-steg-processer. 👩‍🏫

Whiteboard-videor använder handritade illustrationer för att bryta ner komplex information. Skiss-effekten håller tittarna engagerade och hjälper till att förenkla detaljerade förklaringar.

Till exempel kan universitet använda en whiteboardvideo för att förklara antagningsprocessen för potentiella studenter. Eller så kan ett konsultföretag illustrera sin approach till projektledning och beskriva varje fas i detalj med visuella diagram och kommentarer.

4. Screencast-videor

Bäst för: Att illustrera tekniska produkter och deras funktioner i realtid. 📱

Om du vill visa upp din programvara är en screencast-video det bästa valet. Detta format fångar din skärm i aktion och guidar användarna genom produkten steg för steg.

Tänk till exempel på en onlineplattform för lärande där en screencast-förklaringsvideo kan guida användarna genom att skapa ett konto, navigera i kurser och använda viktiga funktioner. Det handlar om att tillhandahålla en praktisk demo i realtid som förenklar inlärningskurvan.

5. Live-action med animation

Bäst för: Att kombinera den emotionella kraften i live-action med kreativiteten i animation. 👀

Denna hybridtyp av förklarande video kombinerar det bästa av två världar. Du kan använda live-action-videor för att skapa en personlig kontakt med tittarna och sedan lägga till animationer för att betona viktiga funktioner.

Till exempel kan ett hälso- och friskvårdsföretag kombinera verkliga kundberättelser med animerad grafik. De live-filmade videosegmenten skapar emotionell attraktionskraft, medan de animerade elementen hjälper till att visualisera fördelarna och effekterna av deras tjänster.

Hur man skapar en förklarande video: En steg-för-steg-guide

Att skapa en ny förklarande video kräver mer än bra bilder – det kräver en strukturerad approach som förvandlar ditt koncept till ett övertygande budskap. Det är där ClickUp kommer in som din allt-i-ett-programvara för videomarknadsföring.

ClickUp är utformat för att öka produktiviteten och förenkla varje steg och hjälper dig att hantera allt från planering till slutlig produktion. Följ denna guide för att effektivisera din videoproduktion och leverera resultat med lätthet.

Steg 1: Identifiera dina mål och målgrupp

Sätt upp tydliga, mätbara mål för din förklarande video med ClickUp Goals

Innan du börjar med videoproduktionen bör du klargöra dina mål. Vill du förenkla ett komplext koncept, lansera en produkt eller lösa ett specifikt problem? Definiera dessa mål i förväg för att skapa en video som träffar rätt.

Använd ClickUp Goals för att översätta dina insikter till SMART-mål (specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna). Denna funktion hjälper dig att spåra framsteg och säkerställer att ditt innehåll är i linje med bredare affärs- eller marknadsföringsstrategier.

Steg 2: Brainstorma och undersöka idéer

Sätt sedan igång din kreativa process. Med ClickUp Brain kan du samla insikter, konkurrentanalyser och visuella referenser på ett och samma ställe. Detta verktyg hjälper dig att samla in data, organisera idéer och skapa en grund för din videos berättelse.

Använd ClickUp Brain för att brainstorma idéer till din förklarande video och samarbeta för att skriva den från grunden.

Så här använder du den för att förbättra din brainstormingprocess:

Utforska ämnen : Vilka är de populäraste ämnena i din bransch? Finns det några vanliga frågor som din målgrupp ofta stöter på? Vilka är de unika fördelarna med din produkt/tjänst?

Undersök konkurrenterna : Titta på vad dina konkurrenter gör. Vilka ämnen behandlar de i sina videor? Hur kan du differentiera ditt innehåll?

Samla in viktiga insikter: Analysera kundfeedback, trender på sociala medier och undersökningar för att identifiera vad din målgrupp vill se.

Steg 3: Skapa ett fängslande videomanus

Använd ClickUp Docs för att lägga till anteckningar för visuella ledtrådar, betoning av voiceover eller scenbyten när du utformar ditt manus

Varje framgångsrik förklaringsvideo börjar med ett välskrivet manus. Använd ClickUp Docs för att skriva, förfina och samarbeta kring ditt manus i realtid.

Detta levande dokument gör det möjligt för ditt team att komma med synpunkter, kontrollera versioner och uppdatera innehåll, så att ditt budskap förblir slagkraftigt.

Använd ett enkelt, direkt och jargongfritt språk för att säkerställa att ditt budskap når fram.

Lägg dessutom till berättande. Gör ditt manus engagerande genom att införliva verkliga scenarier eller relaterbara fallstudier för att ge det en personlig touch. När ditt manus är klart kan du visualisera videons flöde.

Ladda ner den här mallen Planera varje scen och anpassa dina bilder och ditt manus för en sammanhängande och slagkraftig berättelse med hjälp av ClickUp Storyboard Template.

Använd ClickUp Storyboard Template för att organisera strukturen på din förklarande video. Det säkerställer att varje scen flyter smidigt medan dina bilder och budskap förblir samstämmiga, vilket gör produktionen mer effektiv.

Här är varför du kommer att älska det:

Visualisera och detaljera varje scen i din video, se till att övergångarna är smidiga och att flödet är logiskt.

Se till att alla visuella element stöder och förstärker dina viktigaste budskap.

Tilldela uppgifter, följ upp framsteg och samarbeta effektivt med ditt produktionsteam för att upprätthålla konsekvens.

Steg 5: Skapa engagerande och fängslande videor

Dela skärminspelningar för att förmedla ditt budskap på ett precist sätt utan behov av e-postkedjor eller personliga möten med Clip by ClickUp

Med ClickUp Clips blir det enkelt att skapa engagerande instruktionsvideor, produktdemonstrationer eller handledningar – allt inom samma plattform där du hanterar dina uppgifter. Med detta dynamiska klippverktyg kan du spela in videor och dela dem smidigt med ditt team.

Detta verktyg är ännu mer kraftfullt eftersom det integreras med ClickUp Brains AI-videosammanfattningsfunktion . När du spelar in konverterar den ljudet till exakta transkriptioner på skärmen, vilket eliminerar behovet av att ta anteckningar.

Vill du se ClickUp Clips i aktion? Titta på det här exemplet på en förklarande video för att se hur du kan effektivisera videoproduktionen med bara några få klick.

Steg 6: Granska, redigera och slutför

Ladda ner den här mallen Effektivisera hela din videoproduktionsprocess med ClickUps mall för videoproduktion.

Att skapa professionella marknadsföringsvideor innebär flera olika steg, från brainstorming och inspelning till finputsning och slutredigering. Använd ClickUps inbyggda verktyg för att tilldela redigeringsuppgifter, samla in feedback i realtid och spåra revideringar.

Använd till exempel ClickUps mall för videoproduktion för att organisera alla delar av skapande-, redigerings- och granskningsprocessen. Den är utformad för alla, från stora produktionsstudior till interna innehållsskapare, och säkerställer att ditt arbetsflöde förblir smidigt från början till slut.

Här är en snabb översikt över hur det kan hjälpa dig:

Gå från förproduktion till efterproduktion med en strukturerad process som håller ditt videoprojekt på rätt spår.

Hantera uppgifter, deadlines och revisioner – allt på en och samma plattform

Centralisera alla aspekter av videoproduktionen för att undvika flaskhalsar och missförstånd.

Säkerställ konsistens, tydlighet och professionalism i varje bildruta.

Steg 7: Publicera och dela

När din förklarande video är färdig och polerad är det dags att lansera den! Exportera din slutgiltiga version direkt från ClickUp och dela den på dina plattformar – sociala medier, din webbplats startsida eller interna presentationer.

Spåra engagemang, samla in feedback och använd dessa insikter för att förbättra dina framtida videor och hålla din publik engagerad.

Skapa en förklarande video med ClickUp och ligg steget före

Att skapa förklarande videor handlar om att nå ut till din målgrupp, öka engagemanget och leverera resultat. Oavsett om du lanserar en produkt, förklarar tjänster eller förenklar komplexa idéer skapar dessa videor en bestående effekt när de görs på rätt sätt.

Med ClickUp kan du effektivisera hela processen – brainstorming, manusskrivning och slutlig produktion – till ett enda smidigt arbetsflöde. Samarbeta i realtid, håll ordning och skapa videoinnehåll som fängslar från början till slut.

Är du redo att nå dina mål inom videomarknadsföring? Kom igång med ClickUp idag och ge liv åt dina förklarande videor!