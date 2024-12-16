De 10 bästa TikTok-alternativen 2025

Med TikToks potentiella förbud 2025 i antågande söker många användare efter appar som TikTok som fungerande alternativ. Oroa dig inte, TikTok har inte monopol på roliga, korta videor! Det finns ett överflöd av plattformar som tillgodoser olika innehållsnischer, upptäcktsfunktioner och intäktsgenereringsalternativ.

Drivet av virala trender, korta videoklipp och vertikala skärmar har TikTok blivit en språngbräda för kreatörer och ett marknadsföringsverktyg för företag. Men nu måste dina insatser inom innehållsmarknadsföring kunna flyttas över till andra kanaler. Eftersom TikToks konkurrenter växer sig starkare kan din nästa virala succé komma att ske på en av dem.

Innan du förlorar tillgången till TikTok ska vi ta en titt på de bästa videodelningstjänsterna på marknaden som kan fungera som bra alternativ till TikTok. Och det är inte allt, vi kommer också att lyfta fram det ultimata verktyget för att hantera alla dina innehållsbehov på ett smidigt sätt.

Vad ska du leta efter i appar som TikTok?

Tänk på dessa viktiga faktorer när du väljer ett alternativ till TikTok:

Innehållsnisch: Se om plattformen tillgodoser dina specifika intressen, vare sig det gäller humor, spel, affärer eller utbildningsinnehåll.

Upptäcktsfunktioner: Leta efter starka rekommendationsalgoritmer som hjälper dig att hitta engagerande innehåll och öka din publik.

Redigeringsverktyg: Se till att appen erbjuder redigeringsfunktioner som passar din kreativitet, så att du kan lägga till musik, effekter och text.

Intäktsmöjligheter: Om du vill tjäna pengar på ditt innehåll, kontrollera om plattformen erbjuder inbyggda intäktsmöjligheter som dricks eller kreatörsfonder.

Etablerad användarbas: En större användarbas ökar potentialen att nå en bredare publik och skapa viralitet.

Se också om dessa appar är gratis eller åtminstone prisvärda. Vissa appar kan kräva att du köper vissa avancerade funktioner eller låser upp mer funktionalitet.

De 10 bästa alternativen till TikTok

Det kan finnas flera anledningar till varför du överväger ett alternativ till TikTok: Du är orolig för integritetsfrågor eller letar efter en innehållsplattform som passar dina preferenser, kanske med fler funktioner eller bara en annan communitykänsla.

Oavsett vad din anledning är, hittar du något som passar dig nedan.

1. Instagram Reels (bäst för att nå en stor publik och för varumärkessamarbeten)

via Instagram Reels

Instagram Reels är ett kraftfullt verktyg för kreatörer och företag som vill producera korta videoklipp i stil med TikTok.

Här kan du skapa korta, kreativa och underhållande videor på upp till 90 sekunder, fyllda med musik, effekter och kreativa övergångar.

Det hjälper dig att skala upp din innehållsproduktion som skapare eller företag. Tänk på lättsmält, engagerande innehåll som kan bli viralt, öka varumärkeskännedomen eller helt enkelt visa upp din personlighet.

Men Reels handlar inte bara om nöje och spel. De erbjuder ett dedikerat utrymme i fliken Utforska, vilket gör att du kan nå en enorm publik utöver dina följare.

Instagram Reels bästa funktioner

Håller tittarna intresserade och får dem att scrolla vidare med ett bekant, enkelt gränssnitt.

Nå en bredare publik än dina följare genom ett särskilt utrymme i fliken Utforska.

Samarbeta med kreatörer eller använd Reels-annonser för att nå din målgrupp.

Skapare kan utforska varumärkessponsring eller använda sig av affiliate-marknadsföring.

Använd de lättillgängliga redigeringsverktygen, musikalternativen och effekterna för att uppnå en hög grad av kreativt uttryck.

Begränsningar för Instagram Reels

Jämfört med TikToks maximala videolängd på 10 minuter är Reels begränsade till 90 sekunder, vilket begränsar möjligheterna att berätta historier.

Med en enorm användarbas kan konkurrensen om visningar och engagemang på Reels vara hård.

Priser för Instagram Reels

Gratis för alltid

Betyg och recensioner av Instagram Reels

2. Snapchat (bäst för realtidsengagemang och augmented reality-filter (AR))

via Snapchat

Snapchat är inte en vanlig social medieplattform. Den lanserades 2011 och blev känd för sina unika foton och videomeddelanden som försvinner, kallade ”Snaps”. Dessa Snaps försvinner efter att de har visats, vilket skapar en känsla av brådska och intimitet.

Detta är en plattform för att skapa realtidsförbindelser och kreativt uttryck som fortsätter att utvecklas med nya funktioner och augmented reality-upplevelser (AR).

Snapchats bästa funktioner

Lägg till roliga och galna digitala effekter på dina snaps, förvandla din omgivning eller lägg till lekfulla filter på ditt ansikte.

Dela en samling snaps som visas i 24 timmar, så att du kan dokumentera din dag i ett berättande format.

Utforska kuraterat innehåll från kändisar, varumärken och nyhetskanaler som ger en inblick i olika ämnen och trender.

Delta i enskilda eller gruppkonversationer med vänner, komplett med videosamtal och möjlighet att skicka meddelanden som försvinner.

Sänd livevideoklipp till dina följare i realtid

Begränsningar med Snapchat

Även om Snaps kortlivade natur kan vara tilltalande, kan den också vara frustrerande. Användare kan missa en rolig Snap eller ett viktigt meddelande om de inte är uppmärksamma.

Till skillnad från plattformar med robusta sökfunktioner kan det vara svårare att hitta nya vänner eller innehåll på Snapchat.

Priser för Snapchat

Gratis för alltid

Snapchat-betyg och recensioner

3. YouTube Shorts (bäst för att utnyttja ett etablerat ekosystem för kreatörer)

via YouTube Shorts

YouTube Shorts är en funktion som ingår i den välkända YouTube-plattformen och som rider på vågen av korta videoklipp. Den är speciellt utformad för att skapa och dela korta videoklipp och låter dig spela in, redigera och publicera videoklipp på upp till 60 sekunder direkt på YouTube via din telefon.

Appen erbjuder olika redigeringsverktyg för att lägga till musik, textöverlägg och till och med sammanfoga flera klipp.

Det bästa av allt? YouTube Shorts är en särskild sektion i YouTube-appen som gör det möjligt för tittarna att upptäcka och bläddra igenom en oändlig ström av korta videoklipp.

Youtube Shorts bästa funktioner

Få tillgång till YouTubes enorma befintliga användarbas, som ger kreatörer möjlighet att nå miljontals människor utöver sina prenumeranter.

Använd den välbekanta YouTube-plattformen och dess redigeringsverktyg för att skapa engagerande kortfilmer direkt på mobilen.

Lägg till musik, textöverlägg och sätt ihop flera klipp med en rad redigeringsverktyg.

Skapa ett bibliotek med engagerande innehåll. Till skillnad från Stories, som försvinner, är Shorts permanenta inslag på YouTube.

Tjäna annonsintäkter från visningar av Shorts

Begränsningar för Youtube Shorts

Videoklippen är begränsade till 60 sekunder, vilket begränsar djupet och komplexiteten i berättandet jämfört med längre innehåll.

Detaljerade analyser av Shorts-prestanda är mindre omfattande jämfört med vanliga YouTube-videor.

Priser för Youtube Shorts

Gratis för alltid

Betyg och recensioner av Youtube Shorts

4. Huddles (bäst för att bygga en community kring kreatörer)

via Huddles

Huddles var tidigare känt som Byte eller V2 och syftade till att bli efterföljaren till den populära plattformen för korta videoklipp, Vine.

Till skillnad från sin föregångare fokuserar Huddles på att främja gemenskaper kring kreatörer som du gillar. Appen låter användare följa kreatörer och se deras korta loopade videor, liknande Vine-formatet.

Men Huddles är mer än bara tittande. Det innehåller funktioner som chatt och dricksalternativ, så att du kan komma i kontakt med skaparna och visa din uppskattning för deras innehåll direkt.

Huddles bästa funktioner

Chatta och interagera med kreatörer och andra fans och bygg upp en stark gemenskapskänsla.

Visa din uppskattning för skaparnas innehåll genom att ge dem dricks via appen.

Fördjupa dig i den roliga och engagerande världen av korta loopade videor, liknande det populära Vine-formatet.

Huddles begränsningar

Fokuserar främst på korta loopade videor. Detta kan begränsa det kreativa uttrycket för kreatörer som föredrar andra format eller berättarstilar.

Även om dricks finns, är det inte en garanterad inkomstkälla för kreatörer.

Priser för Huddles

Gratis för alltid

Huddles betyg och recensioner

5. Funimate (bäst för kreativa videoeffekter och redigering av musikvideor)

via Funimate

Funimate är en mobilapp som är speciellt utformad för att skapa och redigera korta, iögonfallande videor. Den riktar sig till dem som gillar engagerande musikvideor och lägger till kreativ stil och specialeffekter till sitt innehåll.

Funimates bästa funktioner

Spela in videor direkt i appen eller importera befintliga klipp från telefonens bibliotek med ett enkelt användargränssnitt.

Klipp och redigera videolängden så att den passar ditt önskade format

Få tillgång till ett stort bibliotek med videoeffekter och övergångar. Lägg till slow motion, baklängesuppspelning, green screen-effekter och mycket mer för att få dina videor att sticka ut.

Lägg till text, klistermärken och animationer för att anpassa ditt innehåll och lägga till humor eller visuellt intresse.

Inkludera dina favoritlåtar från Funimates bibliotek eller importera dina egna låtar för att skapa ett soundtrack till din video.

Använd ljudeffekter för att förstärka specifika ögonblick eller lägga till komiska inslag.

Dela dina skapelser med vänner eller det större Funimate-communityt. Även om fokus ligger på redigering erbjuder Funimate valfria sociala funktioner.

Funimates begränsningar

På äldre enheter eller med resurskrävande projekt kan Funimate uppleva fördröjningar eller tekniska problem under redigeringen.

Även om du kan skapa fantastiskt innehåll erbjuder Funimate i sig inga direkta intäktsmöjligheter för kreatörer.

Priser för Funimate

Gratis för alltid

Engångsabonnemang: 7,99 $ per användare

Betyg och recensioner för Funimate

6. Lemon8 (Bäst för livsstils- och nischinnehållsskapare)

via Lemon8

Lemon8 är en kurerad community för livsstilsentusiaster. Det är en plattform som blandar Pinterest visuella inspiration med Instagram engagerande innehållsskapande, allt under paraplyet av specifika livsstilskategorier.

Gillar du att bläddra bland snygga modekläder eller upptäcka läckra recept? Lemon8 tillgodoser dina intressen!

Appen låter dig publicera foton och korta videor som fokuserar på att dela detaljerad information. Dela din senaste outfit och tagga märkena du bär, eller avslöja ditt kulinariska mästerverk med ett steg-för-steg-recept och ingredienslista.

Lemon8 bästa funktioner

Publicera djupgående innehåll inom specifika livsstilskategorier som mode, mat och resor.

Dela kunskap och inspirera varandra med grupper av tittare som har liknande intressen.

Gör visuellt tilltalande och informativt innehåll tillgängligt för alla med den användarvänliga layouten och de inbyggda redigeringsverktygen.

Hjälp användare att upptäcka innehåll som är relevant för deras intressen med intuitiva sökalternativ och ett starkt hashtag-system, vilket främjar en personlig upplevelse.

Lemon8:s begränsningar

Jämfört med etablerade sociala mediejättar har den en mycket mindre användarbas.

Det erbjuder inte inbyggda funktioner för intäktsgenerering som annonser eller dricks.

Priser för Lemon8

Gratis för alltid

Lemon8-betyg och recensioner

7. Triller (bäst för AI-driven videoredigering och musikintegration)

via Triller

Triller är en one-stop-shop för att skapa och dela musikvideor. Du kan spela in videor direkt i appen eller importera befintliga klipp och sedan släppa loss din kreativitet med en mängd olika redigeringsverktyg.

Med Triller kan du lägga till musik från ett stort bibliotek eller till och med använda dina egna låtar, vilket gör det perfekt för allt från att visa upp dina danssteg till att skapa roliga sketcher med perfekt tajmade ljudeffekter.

Men Trillers bästa funktion är dess AI-drivna automatiskredigeringsfunktion. Filma helt enkelt flera korta tagningar med olika filter eller redigeringar, så sammanfogar appen dem sömlöst, vilket gör att du kan skapa professionella musikvideor på några minuter.

Även om den automatiska redigeringsfunktionen är imponerande finns det manuella redigeringsverktyg för dem som föredrar en mer praktisk approach.

Trillers bästa funktioner

Inkorporera dina favoritlåtar eller använd till och med ditt eget ljud. Detta är perfekt för att skapa musikvideor, dansutmaningar eller lipsync-tävlingar.

Spela in flera korta klipp med olika effekter eller filter. Appen sammanfogar dem på ett intelligent sätt och skapar professionella musikvideor på några minuter.

Dela dina skapelser med vänner, följ kreatörer du beundrar och delta i trendiga utmaningar med en livlig och interaktiv community.

Trillers begränsningar

Triller har en liten användarbas

Om du fokuserar på komedisketcher eller berättelser som inte är musikrelaterade kanske andra plattformar passar bättre.

Trillers priser

Gratis för alltid

Triller-betyg och recensioner

8. Likee (bäst för interaktiva specialeffekter och livestreaming)

via Likee

Likee är en plattform som är utformad för att släppa loss din inre videostjärna och hålla dig scrollande i timmar. Med appen kan du spela in och redigera korta videoklipp på upp till en minut med hjälp av många specialeffekter, filter och musikalternativ.

Vill du förvandla dig till en seriefigur eller lägga till roliga ljudeffekter till din sketch? Likee har allt du behöver.

Det roliga slutar inte där! Du kan också utforska livestreaming, visa upp dina talanger eller helt enkelt kommunicera med din publik i realtid.

Likees bästa funktioner

Skapa visuellt slående och engagerande korta videor med ett stort bibliotek av specialeffekter, filter och musikalternativ.

Interagera med din publik i realtid, håll frågestunder eller visa upp dina talanger på ett mer interaktivt sätt.

Titta på innehåll som du verkligen gillar, från roliga sketcher till sminkguider, med en algoritm som är skräddarsydd för att passa dina intressen.

Nå en bredare publik eller upptäck varierat innehåll från den stora användarbasen världen över.

Likee-begränsningar

Att hitta olämpligt innehåll på Likee, särskilt för yngre användare, har varit ett problem tidigare.

Lutar starkt åt lättsamt och underhållande innehåll. Skapare som vill dela informativt eller pedagogiskt innehåll kanske får mindre genomslagskraft.

Likee-priser

Gratis för alltid

Likee-betyg och recensioner

9. Lomotiff (Bäst för att skapa musikvideor och dela på sociala medier)

via Lomotiff

Lomotif är en app för videodelning som låter användare skapa korta videor och fotokompileringar med hjälp av dess videoredigeringsverktyg, musikbibliotek, GIF:ar och filter.

Användare kan använda Lomotif för att redigera videor för Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat och TikTok. Appen kan användas med en mängd olika videor och fotografier, men har relativt hög CPU-användning jämfört med andra appar för videoredigering.

Lomotiffs bästa funktioner

Sätt ihop korta videoklipp till engagerande videokollage, ofta synkroniserade med musik.

Välj från ett stort musikbibliotek eller importera dina egna låtar för att skapa det perfekta soundtracket till din videocollage.

Dela dina skapelser med vänner och följare, utforska innehåll från andra användare och delta i communityutmaningar.

Skapa höjdpunkter som visar specifika ögonblick eller teman, liknande Instagram Highlights.

Begränsningar med Lomotiff

Har en mindre användarbas jämfört med Instagram och Snapchat.

Intäktsmöjligheterna för kreatörer är begränsade

Inköp i appen kan öka den totala kostnaden för att använda appen.

Lomotiff-priser

Gratis för alltid

Lomotiff-betyg och recensioner

10. Byte (bäst för ultrakorta videoklipp och klipp i Vine-stil)

via Byte

Byte är en app för sociala medier som låter användare skapa och dela ultrakorta videor, upp till sex sekunder långa, med sina följare. Appen finns tillgänglig för Android och iOS och har utvecklats av Dom Hoffman, en av Vine:s ursprungliga skapare.

Byte bästa funktioner

Skapa och redigera korta videoklipp enkelt med ett användarvänligt gränssnitt, även för dig som är nybörjare inom videoredigering.

Förmedla budskap på ett kreativt sätt inom en begränsad tidsram

Bytebegränsningar

Funktionerna har inte uppdaterats på länge.

Det kan snart upphöra att finnas tillgängligt.

Pris per byte

Gratis för alltid

Byte-betyg och recensioner

Hantera TikTok-innehåll med ClickUp

Vi har gått igenom de bästa apparna för videodelning, som TikTok, men du måste välja en plattform för arbetshantering för att kunna hantera dina innehållskampanjer på ett effektivt sätt.

I en snabbrörlig marknadsföringsvärld är det avgörande att vara organiserad och se till att alla är på samma sida.

ClickUp Marketing Project Management Platform framträder som en kraftfull lösning som går utöver enkla uppgiftslistor och samlar allt från teamhantering och mallar för innehållsskrivning till produktivitetshöjning på ett och samma ställe.

Kom igång Få en samlad översikt för att bättre kunna förutse och organisera ditt dagliga arbete, påminnelser och kalenderhändelser med ClickUp.

Om du är marknadsförare och letar efter programvara för planering av marknadsföringskampanjer är ClickUp rätt val.

Bygg upp en kunskapsbas med ClickUp Docs

Använd ClickUp Docs för att skapa en centraliserad kunskapsbas som är säkert tillgänglig för ditt team och dina kunder. Skapa innehållsplaner, innehållskalendrar, varumärkesstrategier och riktlinjer, och allt annat du kan tänka dig.

📮Insikt: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinsikter förlorade i det digitala bruset. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chattar, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

ClickUp Docs kan vara ett kraftfullt verktyg i din projektledning för sociala medier, eftersom det erbjuder en samarbetsplattform och en central plats för olika marknadsföringsbehov.

Arbetar du med ett blogginlägg, en landningssida eller en e-postkampanj? ClickUp Docs gör det möjligt för ditt team att samarbeta på dokument, så att alla är på samma sida från det initiala konceptet till det slutgiltiga utkastet.

Använd ett inbyggt kommentarsystem för att lämna feedback direkt i dokumentet. Tagga specifika teammedlemmar, markera ändringar och diskutera redigeringar på ett effektivt sätt.

Skapa innehåll enkelt med AI

Kombinera innehållskraften hos ClickUp Brain och dess AI Writer For Work med Docs. Det AI-drivna verktyget kan generera publiceringsklara svar baserat på dina uppmaningar, utveckla idéer och förenkla innehållet utan att du behöver redigera det.

Prova ClickUp Brain gratis Skapa innehåll för TikTok med ClickUp Brain

Känner du dig fast i dina idéer för innehåll? Använd ClickUp Brains AI-hackar för att utforska relaterade ämnen, hitta trendiga sökord och upptäcka oväntade kopplingar. Detta kan ge upphov till nya idéer och hjälpa dig att skräddarsy ditt innehåll så att det tilltalar din målgrupp.

Spara tid med ClickUps kostnadsfria mallar

Du kan använda över 1000 ClickUp-mallar för att brainstorma, redigera innehåll, skapa manus för videoklipp, innehållskalendrar och mycket mer.

Till exempel kan ClickUp Social Media Post Template användas för att hantera innehåll på sociala medier över olika plattformar.

Få gratis mall Organisera ditt innehåll som ska publiceras på olika sociala medieplattformar med denna ClickUp-mall för inlägg på sociala medier.

Att komma på nya idéer, skriva fängslande bildtexter och hantera bilder tar mycket tid.

Men tänk om det fanns ett sätt att effektivisera ditt arbetsflöde på sociala medier? Den här mallen är ditt hemliga vapen för att erövra sociala medier.

Denna praktiska listmall hjälper dig att:

Spåra din innehållsskapandeprocess med anpassade statusar som "Pågår" och "Att göra".

Missa aldrig en detalj med anpassade fält för hashtags, engagemangsmätningar och innehållslänkar.

Organisera ditt innehåll med anpassade vyer som är skräddarsydda för olika plattformar som Pinterest och Instagram.

Se alla dina inläggsdata på ett ställe för enkel analys

Fokusera på att skapa bra innehåll, inte på att hantera uppgifter

Bli organiserad och effektiv med projektledningsfunktioner som tidsspårning och automatiserade e-postmeddelanden.

Behöver du skapa en innehållskalender från grunden? Använd ClickUp Content Calendar Template för att få en flygande start!

Få gratis mall Organisera ditt innehåll för året med ClickUp Content Calendar Template.

Att skapa en innehållskalender kan kännas som en jongleringsakt. Deadlines närmar sig, inspirationen avtar och det blir överväldigande att hålla reda på allt. Men inte med ClickUps mallar för innehållskalendrar.

Använd kalendervyn som din visuella kommandocentral. Planera innehåll på olika plattformar (blogginlägg, sociala medier, e-post) genom att dra och släppa uppgifter till specifika datum. Se hela din innehållsstrategi utvecklas vecka för vecka!

Med Board View kan du organisera uppgifter efter kategori (t.ex. "Blogginlägg", "Grafik för sociala medier"). Flytta uppgifter mellan kolumner som "Att göra", "Pågående" och "Klar att publiceras" för att visualisera ditt arbetsflöde.

Använd listvyn, ett enkelt och sorterbart sätt att snabbt få en översikt över alla dina innehållsuppgifter. Prioritera utifrån deadlines, tilldela teammedlemmar och följ framstegen med ett ögonkast.

Med tidslinjevyn kan du visuellt skildra processen för att skapa innehåll. Ordna uppgifter i kronologisk ordning, se beroenden mellan steg och säkerställ ett smidigt flöde från idé till publicering.

Med anpassade statusar kan du automatisera uppgifter för att flytta från "Granskning", "Schemalagd" och "Publicerad" och få aviseringar när ditt innehåll går igenom stegen tills det publiceras.

Nu behöver du inte längre stressa för att hinna med deadlines eller undra var ditt innehåll befinner sig!

Uppgradera din innehållsskapandeprocess med ClickUp

Världen av korta videoklipp blomstrar! Från musikvideoälskare till komedientusiaster finns det tusentals videoklipp för alla.

Att skapa fängslande innehåll kräver dock planering och organisation. ClickUp, ett kraftfullt verktyg för marknadsföringsprojektledning, går utöver enkel hantering av sociala medier.

Utnyttja dess flexibla vyer och anpassningsbara fält för att skapa en innehållskalender som passar dig. Med ClickUp kan du visualisera din strategi, effektivisera ditt arbetsflöde och säkerställa en konsekvent innehållsleverans – allt inom en användarvänlig plattform.

Välj din favoritplattform för videodelning och se din kreativa vision bli verklighet med ClickUp som ditt hemliga vapen! Registrera dig på ClickUp idag!