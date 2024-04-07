Notion vs. Motion: Lös striden om verktyg för uppgiftshantering!

Det moderna livet kan vara lite av en tornado, och det är där behovet av förstklassiga verktyg för uppgiftshantering kommer in. Dessa verktyg har blivit oumbärliga både i privatlivet och i arbetslivet tack vare deras förmåga att stödja multitasking och produktivitet.

Motion och Notion var inte direkt konkurrenter inom mjukvarubranschen när de lanserades. Motion var ursprungligen inriktat på att tillhandahålla schemaläggningsfunktioner, medan Notion var mer ett verktyg för kunskapshantering. Men med tiden har båda produkterna utökat sina funktioner för att tillgodose behov inom uppgifts- och projektledning.

Så, vad är det som skiljer dessa verktyg åt (förutom de första bokstäverna i deras namn)? 😜

Om du fastnat i dilemmat mellan Notion och Motion hjälper vi dig att komma vidare! Båda plattformarna erbjuder unika funktioner som förbättrar arbetsflödena på olika sätt. Låt oss göra en steg-för-steg-analys för att se vilket verktyg som passar dig bäst.

Vad är Motion?

Motion är en revolutionerande uppgiftshanterare, och vi överdriver inte! Det är mer som en supersmart assistent på din telefon eller dator, som kombinerar kalender-, att göra-lista- och projektledningsfunktioner, samtidigt som den tillför en touch av AI-magi. 🧙

Motions AI- och automatiseringsfunktioner handlar om att spara tid och besvär. Det hjälper dig inte bara att organisera uppgifter och arbetsflöden – det tar över rodret och omorganiserar teamets scheman utifrån vad som är viktigast och när någon är tillgänglig för att utföra uppgiften. Glöm stressen med att omplanera missade eller uppdaterade uppgifter, eftersom Motion automatiskt infogar dem i kommande tidsluckor.

Motion kan vara en välsignelse när det gäller att lösa konflikter kring schemaläggning och resursfördelning, så att du kan göra mer och hantera mindre!

Motion-funktioner

Låt oss dyka in i de häftiga funktionerna som gör denna uppgiftshanteringsgeni ännu mer fantastisk! 🪄

1. Automatisk uppgiftshanterare

Motions uppgiftshanteringssystem handlar om effektivitet – du kan skapa uppgifter och deluppgifter på nolltid, ställa in förfallodatum och till och med lägga till praktiska påminnelser. Behöver du anteckna viktig information om uppgiften? Lägg bara till anteckningar och bifoga filer om det behövs, så att du har all kontextuell information samlad på ett ställe. 📑

Som uppgiftshanterare kan du enkelt involvera dina teammedlemmar och undvika informationsblockeringar på grund av isolerade team. Gör dem till observatörer eller ansvariga för specifika uppgifter för att skapa ansvarskänsla. Gör ditt team mer organiserat genom att tagga uppgifter som:

Gratis uppgift: Kan utföras när som helst inom den övergripande tidsfristen. Uppgift som kräver mycket tid: Måste utföras under en specifik tidsperiod Fast uppgift: Kan inte flyttas utan att deadline skjuts upp

Du kan använda automatisering för att effektivisera repetitiva uppgifter. Och om ett oväntat möte eller en akut situation på jobbet dyker upp kan du använda omplanering med ett klick för att omorganisera. Motion hjälper dig att visualisera uppgifter i en lista eller ett Kanban-tavla, vilket ger dig insikt i olika steg i ditt arbetsflöde.

2. Intelligent kalender

När dina uppgifter är uppställda och noggrant detaljerade, kliver Motions AI in med sin intelligenta kalender. Den bestämmer automatiskt den bästa tiden och dagen för att ta itu med varje uppgift, så att du och ditt team ligger före de besvärliga deadlines!

Via: Motion

Ange bara arbetstiderna så beräknar Motion hur veckans uppgifter och möten ska fördelas. Det genererade schemat ser till att du får allt gjort utan att behöva jobba sent på kvällarna. Dessutom, om du börjar ta på dig för mycket, hjälper Motion dig med praktiska varningar.

Utöver allt detta fungerar Motion bra med dina favoritkalendrar, som Google Kalender och Microsoft Outlook. Du kan enkelt synkronisera och importera dina data. Och det bästa av allt? Denna programvara färgkodar dina uppgifter så att du direkt kan se vilka som är inbyggda (grå) och vilka som importerats från externa kalendrar (andra färger). 🗓️

3. Mötesassistent

Tack vare Motions AI Meeting Assistant har du din egen personliga schemaläggare som hjälper dig att hålla koll på din dag. Med bara några klick kan du bjuda in deltagare, välja perfekt tid och datum och till och med ange platsen. Andra anpassningsmöjligheter inkluderar:

Ställa in preferenser för möten efter varandra, morgnar eller mötesfria dagar

Begränsa antalet dagliga möten för att undvika överbeläggning

Starta en personlig bokningssida för att dela din tillgänglighet med andra

Plattformen låter dig skapa mallar med unika längder och scheman för olika typer av möten. Har du några frågor till ditt team? Du kan använda anpassade inställningar för att lägga till enkät- eller omröstningsfrågor före mötet – många Motion-alternativ har inte den här funktionen!

Motion-prissättning

Gratis provperiod

Individuell : 19 $/månad

Team: 12 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Vad är Notion?

Notion började som ett verktyg för anteckningar och teamkunskapsbas, men är nu lite av en joker. Tack vare sin ostrukturerade databas kan användarna utnyttja plattformen för alla typer av arbetsflödeshanteringsmål. 🌈

Du har till exempel anteckningar att göra, projekt att hantera och information att organisera. Notion har allt du behöver, inklusive wikis, dokument, kalkylblad och projektledningsverktyg, allt samlat i ett AI-baserat arbetsutrymme.

Den verkliga magin med Notion ligger i dess anpassningsbara byggstenar. De är som digitala Legobitar som du kan stapla och sätta ihop för att skapa vilken sida eller vilket dokument du behöver. Du kan lägga till element som texter, bilder, att göra-listor, tabeller, växlar och inbäddningar för att förbättra ditt arbetsflöde.

Notions funktioner

Notion är en enorm lekplats med verktyg och funktioner, så låt oss ta en titt på de tre främsta attraktionerna som verkligen gör det till en temapark för uppgiftshantering! 🎢

1. Styrelsedatabas

Notions taveldatabas är ett visuellt underland som erbjuder en mer intuitiv och praktisk approach till projektledning. Den är för dig som trivs med drag-and-drop-tekniken för uppgiftshantering som vanligtvis används i digitala Kanban-tavlor. Allt du behöver göra är att svänga musen för att uppdatera uppgifter som Att göra, Gör och Gjort. *

Notions briljanta databas omfattar en rad gratis och betalda mallar. Företag och uppgiftshanterare kan hitta hundratals användbara mallar för projektplanering och wiki för att kartlägga och dokumentera dagliga arbetsflöden.

Om du vill hålla saker och ting enkla och undvika huvudvärken med att underhålla komplexa databaser, så har Notion lösningen med enkla uppgiftslistor. ✅

2. Tidslinjer

När du vill få en överblick över alla dina uppgifter och projekt fungerar Notions tidslinjevy som en panoramautsikt över allt. Den visar uppgifterna i ett Gantt-diagram, vilket ger dig och ditt team friheten att justera scheman, anpassa deadlines och bestämma vilken information ni vill lyfta fram eller dölja.

Via: Notion

I vyn visas dina projekt och deadlines i ett visuellt intuitivt format, uppdelat i tidsenheter. Varje projekt presenteras överskådligt som ett kort. Och här kommer det bästa – ett enkelt klick på kortet tar dig till projektsidan där du hittar alla detaljer.

Du kan ytterligare sträcka ut eller komprimera kort på tidslinjen för att blockera datum för särskilda uppgifter eller processer. 🔲

3. AI och automatisering

En dedikerad funktion som gör att Notion överträffar många av sina konkurrenter är generativ AI-skrivstöd. Med Notion AI kan du generera projektinnehåll, brainstorma idéer och sammanfatta saker som försäljningsrapporter, mötesanteckningar och handlingsplaner.

Säg adjö till tidskrävande, tråkiga uppgifter med den anpassningsbara AI-autofyllfunktionen som enkelt fyller i innehåll som hämtas från din databas (användarberättelser, viktiga resultat, uppdateringar osv.) för varje projektleverans. Det är som att ha en produktivitetsgenie som vet vad du behöver innan du själv gör det. 🧞

För teknik- och produktteam erbjuder Notions automatiserade sprintar färdiga arbetsflöden för att hantera buggrapporter, spåra problem och prioritera backloggar. Plattformen är också idealisk för att skapa produktkravsdokument (PRD) efter idéskapandet.

Notions prissättning

Gratis för alltid

Plus : 8 $/månad per användare

Företag : 15 USD/månad per användare

Företag: Kontakta företaget

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Motion vs. Notion: Jämförelse av funktioner

Börjar du se hur dessa två projektledningsverktyg skiljer sig åt? Låt oss fördjupa oss i deras individuella styrkor och svagheter. 💪

För att få en balanserad översikt kommer vi att jämföra Notion och Motion i tre specifika kategorier: uppgiftshantering, teamkunskapshantering och integrationer.

1. Uppgiftshantering

Motion och Notion har olika tillvägagångssätt när det gäller uppgiftshantering. Motion är en enkel och automatiserad uppgiftshanterare som är utmärkt för att effektivt schemalägga uppgifter i allas kalendrar för att maximera deras tid och ansträngning. Den är idealisk för enkla till komplexa att göra-listor, men erbjuder kanske inte avancerade projektledningsfunktioner.

Å andra sidan erbjuder Notion en omfattande arbetsyta för att skapa både personliga och delade uppgiftslistor, med funktioner som spårning av förfallodatum och praktiska uppgiftsvyer i kalender- och tavleformat. Plattformen kan erbjuda större flexibilitet när det gäller att anpassa arbetsflöden till olika slutanvändningar, men vissa användare anser att dess brist på intuitivitet och tutorials i viss mån hindrar dess användbarhet.

Ditt val beror på om du behöver en strömlinjeformad lösning för uppgiftshantering eller en mer mångsidig lösning. Du kanske ändå vill luta åt Motion, eftersom dess användarvänliga gränssnitt gör att du smidigt kan hantera uppgiftskonflikter och begränsade resurser. ⌛

2. Teamets kunskapsbas

Motion, med sitt huvudfokus på uppgiftshantering och automatisering, utmärker sig främst inom projektledning. Även om det erbjuder grundläggande antecknings- och dokumentationsfunktioner inom projekt och uppgifter, strävar det inte efter att vara en kunskapsbas för teamet som Notion gör.

Notions styrka ligger i dess mångsidighet som kunskapsbaserad programvara, som erbjuder en omfattande plattform för att skapa teamanteckningar och handböcker tillsammans med projektledningsfunktioner. Detta gör Notion till ett förstahandsval för dem som prioriterar robust kunskapshantering. 🌐

3. Integrationer

I världen av produktivitetsappar fungerar integrationer som viktiga kopplingar som förenar olika verktyg och funktioner. Motion har en selektiv approach och fokuserar på att integrera med ett fåtal populära verktyg, såsom Gmail, Zapier och Zoom, men du kan lägga till fler med API-integration.

Notion har ett imponerande bibliotek med över 2 000 API-aktiverade integrationer, och dess tillvägagångssätt är noggrant utformat med genomtänkta handledningar för att påskynda processen. Men det går ett steg längre genom att erbjuda en integrationspanel för arbetsytans ägare, som gör det möjligt för dem att skapa privata eller offentliga (tillgängliga för alla användare av arbetsytan) integrationer. Så vi kan säga att Notion tar hem segern här! 🍰

Motion vs. Notion på Reddit

Reddit-användarnas insikter är värdefulla när det gäller verktyg för uppgifts- och projektledning som Motion och Notion, eftersom de tillför en extra dimension av djup och relevans till diskussionerna.

I allmänhet älskar användarna Motion, men tycker att det är dyrt:

Motion är visserligen dyrare än liknande programvara, men det är värt priset eftersom det kan göra i stort sett allt. Jag har flera företag, så det är fantastiskt att kunna synkronisera alla mina kalendrar och skapa flera arbetsytor för varje företag.

Här är vad en annan användare säger:

Jag vill prova Motion, men ja, jag avskräcks av kostnaden – och av att jag måste ange mina kreditkortsuppgifter innan jag ens har provat produkten. Dessutom kan jag inte hitta några vanliga frågor/supportmaterial.

Notions anhängare saknade inte en empatisk synvinkel:

Jag älskar Notion. Du kan organisera allt som har med anteckningar, att göra-listor, vanor, databaser med olika vyer osv. att göra. Jag rekommenderar att du hämtar en gratis mall online och leker med den istället för att försöka bygga den från grunden.

Men i debatten mellan Motion och Notion är användarna snabba att påpeka nackdelarna med det senare:

Jag har arbetat med och anpassat Notion i flera år. Jag rekommenderar det inte av två skäl:

En helt anpassad lösning kräver mycket tid och arbete att bygga och finjustera På grund av datastrukturernas unika karaktär och deras relationer kommer du att ha väldigt svårt att exportera och migrera dina system till en ny plattform

Bonus: Notion mot Todoist!

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Motion vs. Notion

Hantera uppgifter och projekt, definiera detaljerade scheman och samarbeta effektivt med ditt team med hjälp av ClickUp.

Att välja mellan Motion och Notion kräver i slutändan att projektledaren kompromissar med vissa aspekter. Till exempel finns det inga dedikerade CRM- eller avancerade samarbetsfunktioner i något av verktygen. Det är därför många Motion- och Notion-användare har bytt till ClickUp, en mer omfattande och lättanvänd lösning för uppgifts- och projektledning.

Med ClickUp kan du smidigt hantera alla uppgifter, från att skapa personliga att göra-listor till att organisera komplexa projekt. Denna plattform är kungen i uppgiftshanteringsdjungeln och är till och med godkänd av Reddit-communityn:

Jag bytte till ClickUp och upptäckte att jag blev mer produktiv. Vill du hantera projekt och har många uppgifter? Då kan ClickUp passa bättre.

Med över 15 vyer för att visualisera och interagera med arbetet är ClickUp perfekt för soloprenörer, nystartade företag och större företag. Dess dedikerade sviter för projekt- och uppgiftshantering gör det möjligt för dig att skräddarsy alla arbetsytor exakt efter dina behov.

Låt oss dyka djupare in i tre av ClickUps anmärkningsvärda funktioner som ger det en fördel över Notion och Motion.

1. Bli en mästare på schemaläggning med ClickUp Calendar

Dra och släpp uppgifter till ClickUps kalendervy och gör schemaläggningen till en barnlek.

Kliv in i världen av ClickUp Calendar, din pålitliga allierade för tidsplanering som ger dynamik åt organisationen och samarbetet på arbetsplatsen.

Med dess smidiga drag-and-drop-schemaläggning kan du enkelt placera uppgifter i en kalender som är utformad för att ge både uppdragstagare och chefer överblick. Dess omfattande filter möjliggör sortering av uppgifter baserat på status, prioritet och uppdragstagare. Med möjligheten att analysera scheman och utforska projektberoenden kan du fokusera på det som är viktigast. 🌻

Oavsett om du navigerar i storskaliga projekt eller analyserar specifika uppgifter, erbjuder kalenderns dagliga, veckovisa och månatliga vyer både ett panoramaperspektiv och detaljerad fokus. Utnyttja Gantt-diagram och Arbetsbelastning -vyerna i ClickUp 3. 0 för att snabbt kunna justera scheman och arbetsbelastning.

Du kan ställa in återkommande uppgifter med precision och använda omedelbar eller manuell automatisering för att minska arbetet med småuppgifter som att ändra ansvariga eller förfallodatum. Integrationer med över 1 000 verktyg, inklusive Google Kalender, Zoom och Trello, samlar externa möten och uppgifter under en holistisk vy.

Dessutom hjälper ClickUps inbyggda funktioner för färgkodning, tidsspårning och prioritering ditt team att uppfylla sina åtaganden på ett stressfritt sätt!

2. Skapa en sammankopplad kunskapsbas med ClickUp Docs

Samarbeta i realtid och förvara dina data säkert på ett enda ställe med ClickUp Docs, och koppla dokument till ditt arbetsflöde genom att länka samman uppgifter.

Om du gillar Notions dokumentationsfunktioner kommer du att älska vad du kan göra med ClickUp Docs. Det är en omfattande plattform för att skapa, organisera och samarbeta kring dokument och wikis. Den intuitiva redigeraren gör det möjligt att kapsla sidor, använda avancerad formatering och lägga till element som bokmärken och tabeller, vilket tillgodoser olika behov från projektplaner till teamets kunskapsbaser. 📄

Denna funktion låter dig samarbeta i realtid, tilldela uppgifter och länka dokument till arbetsflöden för en smidig upplevelse. Du kan kategorisera och organisera dokument för enkel åtkomst, samtidigt som du behåller sekretesskontroller och behörighetshantering baserat på hierarki.

ClickUp erbjuder över 1 000 mallar för att skapa dokument för olika användningsområden, inklusive kundhantering, sprintplanering och produktlanseringar.

3. Använd ClickUp AI: Den ultimata produktivitetsassistenten

Använd ClickUp AI för att automatiskt generera uppdateringar av uppgifter, sammanfattningar och mer med ett enda knapptryck.

Föreställ dig följande: Din alldeles egna virtuella assistent som sköter de rutinmässiga, tidskrävande uppgifterna inom projektledning. Det är ClickUp AI för dig!

ClickUp AI skiljer sig från både Motion och Notion genom att erbjuda en avancerad nivå av automatisering och intelligens. Det kan sammanfatta uppdateringar av uppgifter, generera åtgärdspunkter, skapa och revidera innehåll med korrekt ton och grammatik samt formatera e-postmeddelanden och dokument.

Här är några exempel på hur team kan utnyttja ClickUp AI i olika användningsfall:

Projektledning: Skapa en arbetsbeskrivning, upprätta projektplaner och sammanfatta långa dokument. Marknadsföring: Skriv fallstudier, skapa innehållsbeskrivningar eller brainstorma innovativa lösningar. Försäljning: Utveckla en territoriell plan, skapa e-postmeddelanden för prospektering och konstruera övertygande : Utveckla en territoriell plan, skapa e-postmeddelanden för prospektering och konstruera övertygande hisspitcher eller demoskript. Produkt: Effektivisera processen för att skriva produktdokumentation, utforma användartester och identifiera framgångsmått. Teknik: Förenkla uppgifter som att skapa : Förenkla uppgifter som att skapa sprintretrospektiva rapporter, generera modellscheman och hämta åtgärdspunkter från mötesanteckningar.

Arbeta smartare och snabbare med ClickUp!

Att vara organiserad handlar inte bara om bekvämlighet nuförtiden – det är en överlevnadsförmåga.

Det kommer att finnas distraktioner och avbrott, men med ClickUp kommer de inte att hindra dig från att få saker gjorda. Oavsett om du hanterar projekt, samarbetar eller skapar och organiserar dokument, hjälper denna allt-i-ett-lösning dig att nå högre produktivitet än någon annan programvara. Registrera dig för att prova detta gratisverktyg ! 🌞