10 modelos gratuitos de mapas de empatia

Quer saber o que seus clientes estão pensando? A maioria das empresas quer. De fato, entender as jornadas e os processos de pensamento dos clientes é fundamental para o sucesso dos negócios.

Saber o que motiva os usuários significa que você pode criar produtos e serviços melhores para atender às necessidades deles. Isso também permite que você identifique os problemas rapidamente, antes que eles tenham tempo de se transformar em problemas críticos.

Entre na cabeça de seus clientes com mapas de empatia. Essas ferramentas de visualização oferecem uma abordagem colaborativa para entender os segmentos de usuários e como eles tomam decisões.

Economize tempo usando modelos de mapeamento de empatia para obter rapidamente uma leitura da sua pesquisa de usuários e das atitudes específicas dos usuários. Com esses 10 modelos de mapeamento de empatia para escolher, você obterá melhores insights graças a quadros brancos, mapas de jornada de persona de usuário e planos de sucesso. ✨

O que é um modelo de mapa de empatia?

Os mapas de empatia são ferramentas usadas no início do processo de processo de design para entender a frustração do usuário e a jornada do cliente. Esses recursos visuais são criados por meio de uma abordagem colaborativa com foco em destacar os comportamentos dos clientes - geralmente por meio de pesquisas com usuários.

Normalmente, os mapas de empatia do cliente são criados com as partes interessadas após a pesquisa com o usuário e antes de se pensar em mapas conceituais . A ideia é entrar na mente do usuário e visualizar sua abordagem antes de apresentar soluções. 🤔

O mapeamento da empatia geralmente apresenta quatro quadrantes. Geralmente, eles se baseiam em pesquisas com clientes para descobrir como eles pensam sobre seus produtos, o que dizem, como se sentem e o que fazem. Alguns mapas também consideram o que eles ouvem sobre seu produto.

Use o mapeamento da empatia para analisar como os usuários percorrem o conteúdo do blog e as publicações nas mídias sociais, como navegam nas páginas da Web ou como usam um aplicativo. Os mapas de empatia também são úteis para examinar como os clientes podem usar ou reagir a determinados serviços ou possíveis pontos problemáticos que você pode encontrar.

Este modelo de mapeamento de usuários permite criar representações visuais de ideias complexas, como fluxos de usuários, wireframes e diagramas de engenharia

Os modelos de mapas de empatia facilitam o processo ao criar organização. Eles oferecem layouts visuais como modelos de quadro branco para digerir dados, informações ou respostas de pesquisas de clientes.

Basta inserir as informações que são relevantes para seus clientes e usar várias exibições para obter insights mais profundos sobre as mudanças que podem melhorar suas ofertas.

O que faz um bom modelo de mapa de empatia?

Nem todas as ferramentas são igualmente eficazes, e a história é a mesma quando se trata de modelos de mapas de empatia. Ao escolher o modelo certo para a sua equipe, há algumas coisas que devem ser levadas em conta. 👀

Veja a seguir o que procurar em um bom modelo de mapa de empatia:

Escopo e metas claros: Objetivos abrangentes mantêm os membros da equipe na mesma página e priorizam soluções baseadas em pesquisa

Objetivos abrangentes mantêm os membros da equipe na mesma página e priorizam soluções baseadas em pesquisa Visualização de dados: Não é possível obter insights claros sobre as jornadas dos usuários sem dados. Os melhores mapas de empatia oferecem visualizações como quadros brancos e gráficos que não precisam de um grande processo de design

Não é possível obter insights claros sobre as jornadas dos usuários sem dados. Os melhores mapas de empatia oferecem visualizações como quadros brancos e gráficos que não precisam de um grande processo de design Personalização: Cada empresa é única, assim como suas necessidades. Escolha um modelo de mapa de empatia que permita a personalização, como campos, visualizações e listas, que façam sentido para seus processos

Cada empresa é única, assim como suas necessidades. Escolha um modelo de mapa de empatia que permita a personalização, como campos, visualizações e listas, que façam sentido para seus processos Colaboração em tempo real: A criação de mapas de empatia é, por padrão, um processo colaborativo. Procure ferramentas que facilitem o trabalho com colegas de equipe na equipe de experiência do usuário, bem como com membros da equipe em diferentes departamentos, como marketing e vendas

A criação de mapas de empatia é, por padrão, um processo colaborativo. Procure ferramentas que facilitem o trabalho com colegas de equipe na equipe de experiência do usuário, bem como com membros da equipe em diferentes departamentos, como marketing e vendas Integrações: Simplifique os fluxos de trabalho escolhendo um modelo de mapeamento de empatia que funcione com as ferramentas usadas pela equipe de design, incluindo o GitHub

10 modelos de mapas de empatia para usar em 2024

Aqui, você encontrará 10 dos melhores modelos de mapas de empatia de quadros brancos e mapa mental s para outros modelos de jornada do cliente . Cada um deles oferece personalização para aproveitar a ferramenta de acordo com suas necessidades comerciais específicas.

Use esses modelos para entender melhor seu público-alvo. Você pode visualizar os resultados de uma pesquisa de persona de usuário, pontos problemáticos do cliente, pesquisas de desenvolvimento de produtos e outros formulários de feedback. Além disso, trabalhe de forma colaborativa com os membros da equipe e as partes interessadas para levar seus produtos a novos patamares. 🤩

1. Modelo de mapa de empatia do ClickUp

Adote uma abordagem visual para entender como seus clientes interagem com seus produtos com o modelo de mapa de empatia do ClickUp

Modelo de mapa de empatia do ClickUp coloca você dentro da cabeça de seus clientes com uma abordagem interativa e visual. Como muitos mapas de empatia, ele é dividido em quatro quadrantes: Diz, Pensa, Faz e Sente. Cada um deles é codificado por cores para facilitar a visualização da experiência do cliente.

Comece dedicando tempo à sua equipe para responder como os clientes abordam seus produtos. Analise os formulários em que os clientes forneceram feedback. Coloque-se no lugar deles e pense em como seus produtos os fazem sentir e o que eles pensam. Considere o que eles fazem com seus produtos e como eles os usam.

Crie um mapa de empatia para identificar as necessidades dos clientes, as percepções dos usuários e os pontos problemáticos. Em seguida, faça um brainstorming de ideias para soluções e estabeleça um plano para agilizar a tomada de decisões. Crie automaticamente tarefas com base em suas conclusões e priorize-as para que a equipe trabalhe primeiro nas mudanças mais importantes.

Personalize o mapa de empatia do cliente criando status como Em andamento, A fazer e Concluído, para acompanhar o progresso. Use campos personalizados para detalhar ainda mais os insights e entre nas três visualizações diferentes para ver as conclusões sob diferentes perspectivas. 💡 Baixe este modelo

2. Modelo de quadro branco do mapa de empatia do ClickUp

Colabore com seus colegas usando o modelo de quadro branco Empathy Map do ClickUp para entender o comportamento do cliente

Visualize as necessidades do usuário final e a jornada do cliente com o Modelo de quadro branco de mapa de empatia do ClickUp . Esse quadro branco on-line oferece colaboração em tempo real durante o processo de design thinking. Ele apresenta os quatro quadrantes clássicos, bem como dois campos adicionais para dor e ganho.

Comece preenchendo o perfil do cliente no centro e os comportamentos nas notas adesivas em cada quadrante. Adicione mais notas adesivas se você tiver outras percepções e use o campo ferramentas de design à esquerda para destacar e organizar seus pensamentos.

Depois de preencher o mapa de empatia, gere automaticamente tarefas para a equipe de design ou para outros departamentos. As tarefas podem incluir coisas como pesquisa de novos produtos, criação de conteúdo e alterações de software.

Use a visualização de lista para ver um detalhamento das tarefas na lista de tarefas. A visualização Board oferece uma visão geral mais ampla do que está em cada estágio do processo. Atribua prioridades, status personalizados e campos personalizados para organizar seu espaço de trabalho. Faça o download deste modelo

3. Modelo de plano de sucesso do cliente ClickUp

Com o modelo de plano de sucesso do cliente do ClickUp, obtenha insights sobre o comportamento do cliente para que você possa melhorar suas ofertas

Use Modelo de plano de sucesso do cliente do ClickUp para analisar o comportamento do usuário, criar empatia e empregar melhor gerenciamento de clientes . Este modelo foi projetado para criar planos repetíveis para que você possa atender regularmente às necessidades dos clientes e melhorar constantemente suas ofertas. 🌻

Use os formulários para gerar insights de usuários reais. Com 15 campos personalizados, reúna informações sobre tudo, desde o tipo de assinatura, o estágio da conta e a descrição do problema. Cada um deles fornece informações essenciais que sua equipe de design pode usar para criar produtos melhores.

Aproveite as vantagens de sete visualizações diferentes para manter as informações organizadas. Use a visualização Customer By Health para identificar usuários com problemas que precisam de atenção imediata. Acesse a visualização New Customer List para obter insights sobre como os novos usuários estão interagindo com seus serviços. Faça o download deste modelo

4. Modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp

Use o ClickUp Customer Journey Map Template para representar os hábitos e as preferências de seus clientes e usá-los para aprimorar seu produto/serviço

Mapeie as experiências e como os usuários navegam em seus produtos com o Modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp . Use o mapa para identificar pontos problemáticos e áreas de atrito que degradam a experiência do usuário.

A visualização de quadro branco divide a jornada do cliente por fase. Use-a para destacar ações e pontos de contato. Com base neles, crie fases para soluções a fim de gerar discussões sobre a melhor abordagem para resolver o problema.

Atribua tarefas automaticamente aos membros relevantes da equipe para começar a colocar seu plano de ação em prática. Com base no mapa da jornada do cliente resultados, adicione prioridades às tarefas que devem ser abordadas primeiro. Use as dependências para destacar as tarefas que estão bloqueando o trabalho futuro para evitar bloqueios. Faça o download deste modelo

5. Modelo de mapeamento de história de usuário do ClickUp

Crie e personalize seu mapa de histórias de usuários com um modelo de quadro branco flexível e pré-formatado no ClickUp

Procurando um modelo que ajude a apoiar os processos de desenvolvimento ágil? Modelo de mapeamento de histórias de usuários do ClickUp usa a metodologia ágil para visualizar as processo de desenvolvimento de produtos do início ao fim.

Para começar, preencha o produto ou recurso que você usará para criar o mapa do processo para. Em seguida, crie personas descritivas para os diferentes tipos de usuários. Considere o que esse persona do usuário pretende alcançar e adicione isso à seção de atividade do usuário.

Em seguida, analise as etapas que o usuário precisará seguir para atingir sua meta e insira-as na seção de etapas do usuário. Em seguida, divida as etapas em detalhes que são necessários para concluir cada estágio. Divida essas informações na seção de lançamentos usando notas adesivas.

Com o mapa completo da história, você tem uma compreensão muito melhor do seu cliente-alvo. Com base em suas percepções, crie tarefas para melhorar seus produtos e atribua-as aos membros relevantes da equipe. ✍️ Faça o download deste modelo

6. Modelo de voz do cliente do ClickUp

Reúna e classifique as expectativas e reações dos clientes ao seu produto/serviço para entender o que você pode fazer para melhorá-lo

Se você realmente deseja saber o que seus usuários estão pensando e melhorar a retenção de clientes , consulte Modelo de voz do cliente do ClickUp . Ele foi projetado para uma ampla gama de casos de uso, incluindo equipes de marketing, grupos de vendas e departamentos de desenvolvimento.

Criado com base na Matriz de Tradução da Voz do Cliente, ele inclui respostas literais dos clientes, necessidades que devem ser atendidas e requisitos para criar uma experiência melhor para o cliente.

Comece coletando o feedback do cliente usando os formulários incorporados. Use modelos de persona de usuário para identificar segmentos de público-alvo e adaptar suas perguntas às necessidades deles. Em seguida, crie as necessidades e os requisitos do cliente para resolver seus problemas.

Use os modos de exibição Lista e Quadro para criar tarefas e listas de tarefas com base em seus resultados. Priorize as preocupações mais urgentes e adicione classificações para a carga de trabalho para ver quais correções levarão tempo e quais são rápidas. Faça o download deste modelo

7. Modelo de mapa de empatia para PowerPoint e Google Slides por Slidechef

via Slidechef

O modelo de mapa de empatia da Slidechef foi projetado para uso com Google Drive ferramentas como o Google Slides e software de apresentação, incluindo o PowerPoint. Ele adota uma abordagem de quadrante para entender as atitudes do usuário e criar colaboração visual para identificar correções. 👩‍💻

Preencha as seções para Ouvir, Ver, Dizer e Fazer e Pensar e Sentir com base em diferentes segmentos de clientes. Destaque as áreas de dor e ganho e alterne entre a visualização de quadrante e a visualização de mapa mental para gerar insights.

Personalize o modelo alterando-o para atender ao esquema de cores de sua marca. Em seguida, use a apresentação para compartilhar insights com toda a equipe de design. Faça o download deste modelo

8. Modelo de mapa de empatia por Moqups

via Moqups

Ajude as equipes a entender melhor a experiência do usuário com o Empathy Map Template da Moqups. Esse modelo adota uma abordagem simples para entender o que os usuários sentem, veem, dizem, fazem e pensam sobre vários recursos e funcionalidades do produto.

É uma ótima opção para as equipes de marketing que desejam ver como os usuários estão interagindo com as campanhas de marketing mais recentes. As equipes de desenvolvimento também gostarão de usá-lo para obter insights sobre como os usuários estão navegando nos protótipos de aplicativos.

Lembre-se de que esses modelos são úteis para brainstorming. Se quiser atribuir tarefas automaticamente e gerar planos de ação, você precisará usar esse modelo junto com outro ferramenta de gerenciamento de projetos como ClickUp . Faça o download deste modelo

9. Modelo de slide de mapa de empatia por SlideTeam

via SlideTeam

A criação de mapas de empatia é apenas uma etapa do processo de aprimoramento do produto. Depois de saber quais problemas os clientes estão enfrentando, é preciso compartilhar esses insights com a equipe. Dessa forma, eles poderão fazer as alterações necessárias.

Este modelo de uso gratuito facilita o trabalho na jornada do usuário e compartilha instantaneamente o resultado com as partes interessadas. Sente-se e trabalhe na experiência do usuário, preenchendo as informações de cada quadrante.

Personalize os gráficos e as formas de acordo com sua empresa. Adicione ícones para destacar pontos-chave, especialmente quando se trata de possíveis soluções. Compartilhe suas descobertas em uma apresentação em PowerPoint com os membros relevantes da equipe. 📚 Faça o download deste modelo

10. Modelo de mapa de empatia em PDF do The Business Model Analyst

via The Business Model Analyst

O Empathy Map Template (Modelo de mapa de empatia) do The Business Model Analyst é um PDF que aborda a experiência do usuário. Assim como em outros mapas de empatia, há quatro quadrantes que se concentram em como os usuários reagem às suas ofertas. Crie um novo mapa para cada segmento de cliente ou aprofunde-se em um tipo específico de usuário.

Disponível nos tamanhos carta e A3 com qualidade de impressão, é ideal para a elaboração de documentos de apresentação em pessoa. Dessa forma, as partes interessadas podem acompanhar e fazer anotações conforme acharem necessário.

É um download gratuito, o que significa que você pode usá-lo quantas vezes quiser ou imprimir quantas cópias achar necessário. Use este PDF para conduzir uma sessão de brainstorming e conecte-se com outros membros da equipe que possam ter soluções para as preocupações levantadas pelos usuários. Faça o download deste modelo

Entenda melhor seus clientes com mapas de empatia

Com esses modelos de mapas de empatia, simplifique os fluxos de trabalho e trabalhe de forma colaborativa para atender aos seus clientes. Use os modelos como ferramentas autônomas para obter insights sobre os clientes ou integre-os com ferramentas de gerenciamento de projetos para automatizar tarefas com base em suas observações. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para começar a obter insights melhores sobre seus clientes e criar produtos melhores para atender às necessidades deles. Com quadros brancos e modelos de mapas de empatia, você obterá respostas mais rapidamente e terá as informações necessárias para criar uma experiência do cliente mais tranquila. 🏆