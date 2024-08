10 Best Things 3 Alternativas para o gerenciamento de tarefas em 2024

Há três coisas de que gostamos no Things 3: sua interface de usuário limpa, várias integrações de calendário e parece uma trilogia de filmes clássicos de monstros - alguém viu Things 1 e 2? 🧟‍♀️

Mas até mesmo nossas coisas favoritas têm suas falhas, e o Things 3 não é exceção. A acessibilidade, o preço, a funcionalidade geral e a falta de recursos de colaboração deixam muito a desejar quando se trata do Things 3.

Então, o que você faz?

Você procura uma alternativa que possa preencher todas as lacunas de recursos - e mais algumas. E nós estamos aqui para ajudar!

Com todos os aplicativos de produtividade por aí, procurar em outro lugar pode ser uma tarefa árdua. Nós o ajudaremos a classificar suas opções com esta lista das nove melhores alternativas ao Things 3.

O que você deve procurar em uma alternativa ao Things 3?

O Things 3 só está disponível no ecossistema da Apple, o que significa que você precisará de um Mac, iPhone ou iPad para usá-lo. E como não há um aplicativo baseado na Web, você só pode acessar suas listas de tarefas a partir de seus dispositivos - não de qualquer dispositivo com acesso à Internet.

Faça anotações rapidamente, formate com edição avançada e transforme entradas em tarefas rastreáveis que podem ser acessadas de qualquer lugar

Embora não haja uma taxa de assinatura contínua para o Things 3, também não há uma versão gratuita desse aplicativo. Além disso, você terá que pagar uma taxa separada para cada um de seus dispositivos iOS (US$ 49,99 para adicioná-lo ao Mac, US$ 19,99 para adicioná-lo ao iPad e US$ 9,99 para adicioná-lo ao iPhone ou Apple Watch, totalizando US$ 80).

Também não há recursos de colaboração, portanto, esse aplicativo funciona melhor para indivíduos do que para equipes. Mesmo as pessoas que tentam planejar férias na praia com seus melhores amigos talvez precisem procurar outro aplicativo para que todos estejam na mesma página. 🏝️

Quando estamos procurando a melhor alternativa ao Things 3, queremos um aplicativo que tenha pontos fortes semelhantes, mas com menos desvantagens. Aqui está nossa lista de verificação das funções e recursos que todo bom aplicativo tem aplicativo de lista de tarefas deve oferecer:

Design amigável ao usuário

Modelos de listas de tarefas para uma configuração rápida

Um aplicativo da Web

Recursos de colaboração

Planos gratuitos ou econômicos

As 10 melhores alternativas do Things 3 para usar em 2024

Estas são algumas de nossas alternativas favoritas ao Things 3. Embora nenhum deles venha em pacotes de papel pardo amarrados com cordas, esses nove aplicativos oferecem uma forte combinação dos recursos listados acima e incluem opções para usuários de iOS, Android e Microsoft.

Crie listas de tarefas claras e multifuncionais para gerenciar facilmente suas ideias e trabalhar de qualquer lugar com uma lista de verificação de tarefas do ClickUp

O ClickUp não é apenas uma ferramenta de gerenciamento de tarefas, é uma caixa de ferramentas completa. 🛠️

Embora os aplicativos de lista de tarefas sejam criados para indivíduos e ferramentas de gerenciamento de projetos são criadas para equipes, o ClickUp é criado para ambos. Seus recursos avançados são dimensionados para acomodar projetos de todos os tamanhos. Portanto, quer esteja tentando organizar a busca de um apartamento ou o lançamento de um produto, o ClickUp pode ajudá-lo a realizar o projeto.

Essa plataforma apresenta espaços criativos, como Quadros brancos ClickUp e Docs, onde você pode fazer brainstorming de suas ideias, e quadros de projetos onde você pode criar Listas de verificação de tarefas e atribuí-las a outros membros.

Com uma interface de usuário intuitiva que inclui a funcionalidade de arrastar e soltar e centenas de recursos dinâmicos de gerenciamento de tarefas, como Tags, Checklists e Campos Personalizados, você pode organizar seu fluxo de trabalho do seu jeito. E com os aplicativos para desktop, baseados na Web e móveis do ClickUp para iPhone ou Android, você terá acesso ao seu trabalho em qualquer lugar.

Melhores recursos

Biblioteca de modelos do ClickUp com mais de 1.000 recursos pré-criados para qualquer caso de uso, incluindo oModelo de gerenciamento de tarefas e o modeloModelo de como fazer as coisas para configurar sua lista de tarefas rapidamente

Documentos do ClickUp são ideais para fazer brainstorming e organizar seusTarefas do ClickUp. Se você usa o método Getting Things Done (GTD) de gerenciamento de tarefas, o Docs o ajudará a manter-se organizado durante a fase de captura de ideias

Os recursos de colaboração permitem que você atribua tarefas e datas de vencimento a outras pessoas. Você também pode deixar comentários, bater papo e editar documentos em conjunto com outras pessoas

Controle de tempo integrado ajuda você a visualizar o tempo que diferentes tarefas levam e a tomar decisões mais informadas sobre datas de vencimento no futuro

As integrações facilitam a conexão da lista de tarefas do ClickUp ao seu aplicativo Apple, Outlook ou Google Calendar

limitações do ####

Como o ClickUp tem muitos recursos personalizáveis, pode haver uma curva de aprendizado para os usuários de primeira viagem

Nem todos os recursos do ClickUp estão disponíveis no plano gratuito

Preços

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7 por usuário por mês

US$ 7 por usuário por mês Business: $12 por usuário por mês

$12 por usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas

G2: 4,7/5 (8.350+ avaliações)

4,7/5 (8.350+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.720+ avaliações)

2. Fluxo de trabalho

via Fluxo de trabalho O lema do Workflowy é "uma maneira mais simples de organizar seu trabalho" A simplicidade é, de longe, o maior ponto forte do Workflowy.

Esse aplicativo de gerenciamento de tarefas permite criar listas com marcadores aninhadas, de modo que você pode organizar suas tarefas principais em uma lista e, em seguida, dividir cada marcador em subtarefas, adicionando uma lista aninhada sob a tarefa principal.

Você pode continuar dividindo os marcadores em outros aninhamentos, de modo que possa adicionar subtarefas, sub-subtarefas, sub-sub-subtarefas e assim por diante.

O Workflowy está disponível como um aplicativo da Web, um aplicativo de desktop para Windows, MacOS e Linux e um aplicativo móvel para iOS ou Android.

Melhores recursos

O design simples torna esse aplicativo incrivelmente fácil de usar, sem curva de aprendizado ou tempo de inicialização

Os recursos intuitivos de colaboração permitem que você convide qualquer pessoa para a sua lista compartilhando um link, e você pode conceder permissões de somente visualização ou de editor a cada um dos seus colaboradores

limitações do ####

O Workflowy tem opções de formatação limitadas, o que pode dificultar a diferenciação entre suas tarefas em um relance

A interface do usuário não é do tipo apontar e clicar, como muitos dos outros aplicativos desta lista, e talvez seja necessário aprender uma variedade de atalhos de teclado para usar essa plataforma com eficiência

Preços

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: US$ 4,99 por mês

Avaliações e resenhas

G2: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

4,4/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,6/5 (10+ avaliações)

3. Google Tasks

via Google TasksBoard Se você já estiver integrado ao Google Workspace, então Google Tasks pode se adequar facilmente ao seu fluxo de trabalho atual.

Embora os usuários costumassem reclamar que o Google Tasks não tinha alguns dos principais recursos que outras listas de tarefas ofereciam (como a sincronização com o aplicativo de calendário), as atualizações recentes incluíram grandes melhorias. Portanto, esse aplicativo realmente incorpora o mantra "Se no início você não tiver sucesso...". 🏅

Agora, todas as tarefas que você recebe pelo Gmail, os compromissos que você adiciona ao Google Agenda ou os lembretes que você define pelo Google Assistente são adicionados ao aplicativo Tasks em tempo real. Assim, você pode parar de fazer ping-pong entre aplicativos. 🏓

Agora, ao consultar o Google Tasks, você verá todas as suas tarefas diárias em um só lugar. Por ser criado pelo Google, é um ótimo aplicativo para usuários do Android, mas eles também oferecem aplicativos para iOS e desktop.

Melhores recursos

Se você já faz parte do ecossistema do Google, a sincronização em tempo real com outros aplicativos do Google facilita a organização de todas as suas tarefas em um só lugar

Os recursos de compartilhamento, semelhantes aos do Google Docs, permitem convidar outras pessoas para visualizar ou editar suas listas

Os quadros Kanban permitem que você acompanhe o progresso de suas tarefas ou organize suas listas de tarefas por temas

limitações do ####

O Google Tasks é definitivamente um aplicativo de lista de tarefas e não uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Não hácalendários de gerenciamento de projetose seus recursos não são avançados o suficiente para organizar projetos complexos

Se você usar mais de uma conta do Google, como contas pessoais e de trabalho separadas, não poderá ver todas as suas tarefas em um só lugar. Você terá que verificar a conta do Google Tasks associada a cada conta separadamente

Preços

**Gratuito

Avaliações e resenhas

G2: Não há avaliações disponíveis

Não há avaliações disponíveis Capterra: Não há avaliações disponíveis

4. 2Do

via 2Do o 2Do é um aplicativo de lista de tarefas rico em recursos com uma interface de usuário que até os designers admiram.

Mesmo com a capacidade de classificar, filtrar, marcar, adicionar locais, definir intervalos de datas e editar em lote, um dos aspectos mais impressionantes do 2Do é o fato de ele encaixar tantas funções em um layout tão limpo. 🧹

Você pode usar esse aplicativo para configurar uma lista de tarefas simples ou Coisas 3 semelhante, pode usá-lo para implementar um Getting Things Done (GTD), um plano de produtividade em que você captura suas ideias e priorizar seu trabalho .

o 2Do se comercializa como um gerenciador de tarefas pessoais e, definitivamente, foi criado para a produtividade individual, não para a produtividade da equipe. Este aplicativo é para os lobos solitários deste mundo. 🐺

Também é melhor para usuários de Mac. Essa plataforma começou como um aplicativo de lista de tarefas para Mac e dispositivos iOS apenas, mas agora também está disponível como aplicativo para Android. A versão para desktop ainda está disponível apenas no MacOS.

Melhores recursos

As notificações baseadas em localização o lembrarão de tarefas, como "comprar mantimentos" ou "pegar a roupa na lavanderia", sempre que estiverem por perto e forem fáceis de concluir

Os recursos avançados de agendamento facilitam a configuração de tarefas recorrentes com a frequência que você desejar

A pesquisa avançada significa que você pode planejar vários projetos e centenas de tarefas simultaneamente, sem perder o controle de nenhuma delas

limitações do ####

O modelo de preços do 2Do é muito semelhante ao modelo de preços do Things 3, o que significa que não há versão gratuita. Você pagará uma taxa única e terá acesso para instalar o programa em até cinco dispositivos

Não há recursos de colaboração, portanto, você não pode convidar outras pessoas para editar suas listas ou atribuir tarefas

Preços

Licença para um único usuário: US$ 49,99

US$ 49,99 Licença para vários usuários: $149,99

Avaliações e resenhas

G2: 3,5/5 (2+ avaliações)

3,5/5 (2+ avaliações) Capterra: Não há avaliações disponíveis

5. Foi-se

via Foi-se Se a gamificação é a única maneira de você se convencer a fazer alguma coisa, nós entendemos. Todos nós precisamos de um pouco mais de motivação às vezes. O aplicativo Gone fornece essa motivação agindo como seu cronômetro de contagem regressiva em um jogo de produtividade. ⏱️

Depois de adicionar um item de tarefa, ele só fica disponível em sua lista por 24 horas antes de desaparecer. Conclua todas as suas tarefas para ganhar o dia.

Você receberá notificações quando as tarefas estiverem prestes a desaparecer, para que possa resolvê-las a tempo. E, no final da semana, você receberá uma pontuação que mostra a porcentagem de suas tarefas concluídas em 24 horas. Esse sistema pode lhe dar uma ideia melhor do quanto você pode realizar em um dia e ajudá-lo a desenvolver mais força gerenciamento da carga de trabalho habilidades à medida que você avança.

Melhores recursos

O elemento de gamificação desse aplicativo pode motivá-lo a concluir mais tarefas

O design simples da lista de verificação é fácil de usar, sem curva de aprendizado

A linha do tempo de 24 horas ajuda você a se concentrar em suas tarefas diárias e a evitar sobrecarregar-se

limitações do ####

O Gone está disponível apenas como um aplicativo móvel para dispositivos iOS. Não está disponível para desktop nem para Android, e você só poderá acessá-lo de seu iPhone ou iPad - não de qualquer dispositivo com Internet

O desaparecimento de tarefas pode fazer com que alguns itens de sua lista de tarefas fiquem perdidos ou fazer com que você tenha que reinserir itens várias vezes antes de concluí-los

Preços

**Gratuito

Avaliações e resenhas

G2: Não há avaliações disponíveis

Não há avaliações disponíveis Capterra: Não há avaliações disponíveis

6. Akiflow

via Akiflow Este aplicativo é para os superatarefados. 🦸

Tanto quanto um software de agendamento de tarefas por ser uma lista de tarefas, o Akiflow ajuda você a controlar suas tarefas e seu calendário ao mesmo tempo. Ele também se integra a outras ferramentas de gerenciamento de projetos, como ClickUp, Asana, Trello, Jira e Todoist, para que você possa importar suas tarefas de várias plataformas e usar o Akiflow para organizar, priorizar e agendar cada tarefa.

Esse aplicativo é uma excelente opção para usuários que desejam uma análise extremamente detalhada de seus dias. Ele está disponível como um aplicativo da Web ou como um aplicativo de desktop para Mac ou Windows. Os aplicativos móveis para iOS e Android estão atualmente em teste beta.

Melhores recursos

O bloqueio de tempo permite arrastar e soltar itens de sua lista de tarefas para o calendário para agendar instantaneamente cada tarefa

O recurso de caixa de entrada e calendário simplifica o processo de coleta e agendamento de suas tarefas, mostrando sua lista de tarefas e calendário lado a lado

As integrações permitem importar tarefas dos aplicativos mais usados, como Slack, Gmail, Notion e ClickUp, para que você possa gastar menos tempo compilando suas tarefas

limitações do ####

Embora haja um teste gratuito de sete dias, não há plano gratuito, e as taxas mensais são altas em comparação com outros aplicativos de lista de tarefas

Muitos usuários acham que os recursos funcionam melhor paragerenciamento de tarefas do que para gerenciamento de projetosportanto, talvez você precise de uma ferramenta diferente se estiver planejando projetos de equipe complexos

Preços

Plano mensal: US$ 24,99 por mês

US$ 24,99 por mês Plano anual: US$ 14,99 por mês

Avaliações e resenhas

G2: 5/5 (mais de 30 avaliações)

5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

Confira nossa lista de locais próximos_ Alternativas à Akiflow

7. Microsoft To Do

via Microsoft To Do Em 2015, a Microsoft comprou o Wunderlist, um dos aplicativos de lista de tarefas mais populares na época. Eles pegaram os principais recursos do Wunderlist e os integraram ao Microsoft To Do e descontinuou o primeiro aplicativo em favor do To Do, que se integra ao ecossistema do Microsoft 365.

Portanto, se tudo o que você faz passa por esse ecossistema, o Microsoft To Do se encaixará simbioticamente em seu fluxo de trabalho.

Esse programa funciona muito bem com Microsoft Planner e Outlook, e adicionará automaticamente tarefas atribuídas no Planner ou e-mails sinalizados no Outlook à sua lista de tarefas. E, embora esse aplicativo possa fazer mais sentido para os usuários do 365, ele também está disponível para iOS ou Android.

Melhores recursos

O layout desse aplicativo se parece muito com umplanejador diárioportanto, você poderá visualizar seu dia e sua semana em um formato familiar

É fácil programar tarefas recorrentes, mesmo em uma programação personalizada

Você pode colaborar em tarefas atribuindo itens a outras pessoas diretamente no To Do ou no Microsoft Planner

Limitações

Embora o To Do tenha algumas opções para personalizar o layout visual do aplicativo, as opções são limitadas e muitos usuários reclamam que não há recursos de formatação avançados suficientes

Não há visualização de calendário integrada, portanto, você só pode ver suas tarefas em formato de lista

Preços

**Gratuito

Avaliações e resenhas

G2: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

4,4/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,6/5 (2.750+ avaliações)

8. Tarefa

via TarefaTaskade fica na linha entre um aplicativo de gerenciamento de tarefas pessoais e um aplicativo de gerenciamento de projetos de equipe, com recursos que ficam entre os dois. 🤸‍♂️

É uma boa opção para superusuários individuais ou para pequenas equipes. Mas as equipes grandes podem achar que os recursos não são suficientemente robustos.

Se você costuma consultar sua lista de tarefas em seu dispositivo móvel, vai adorar o design do aplicativo nativo do Taskade. Ele é executado rapidamente e tem opções de widgets que podem ajudá-lo a visualizar suas tarefas e o progresso do projeto.

O aplicativo móvel está disponível para iOS ou Android. Há também aplicativos de desktop para Mac, Windows e Linux, e extensões de navegador para Chrome, Firefox e Edge.

Melhores recursos

O Taskade facilita o gerenciamento de suas tarefas profissionais e pessoais em um único aplicativo com áreas separadas para cada parte de sua vida

Os recursos de colaboração incluem não apenas a capacidade de atribuir tarefas a colegas de equipe, mas também um recurso de chamada de vídeo no aplicativo que permite um bate-papo cara a cara

Possui recursos avançados de anotações para brainstorming e documentação, ou para a fase de captura do seu processo Getting Things Done

Recursos de esboço para gerenciar tarefas

Limitações

O Taskade oferece apenas algumas integrações, portanto, você terá de adicionar a maioria de suas tarefas manualmente, em vez de importá-las automaticamente

Muitos usuários afirmam que gostariam de ver mais opções de personalização e dizem que a interface pode parecer confusa

Preços

Gratuito

Inicial: US$ 4 por mês

US$ 4 por mês Plus: $8 por mês

$8 por mês Pro: $19 por mês

$19 por mês Business: $49 por mês

$49 por mês Ultimate: $99 por mês

Avaliações e resenhas

G2: 4,7/5 (mais de 25 avaliações)

4,7/5 (mais de 25 avaliações) Capterra: 4,7/5 (45+ avaliações)

9. Todoist

via Todoist Para um aplicativo de gerenciamento de tarefas que seja simples, limpo e organizado, Todoist é uma opção fácil de usar.

Você pode criar uma lista de verificação diária básica ou você pode adicionar vários projetos e criar listas de verificação separadas para cada um. Há recursos simples de compartilhamento. E você pode convidar outras pessoas para seus projetos e delegar suas tarefas a familiares ou membros da equipe.

Esse aplicativo funciona com uma variedade de estratégias de produtividade pessoal, incluindo GTD e a técnica Pomodoro. Embora também possa ser usado para organizar projetos simples de equipe, ele é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas melhor do que uma ferramenta de gerenciamento de projetos.

O Todoist está disponível como um aplicativo de desktop para Mac, Windows ou Linux, um aplicativo móvel para iOS ou Android e uma extensão de navegador para Chrome, Firefox, Edge e Safari.

Melhores recursos

Os prompts de linguagem natural permitem que você crie uma nova tarefa ou uma programação recorrente personalizada simplesmente digitando o que está em sua mente

O recurso Projetos permite que você crie tarefas separadaslistas de tarefas separadas para sua vida profissional, vida pessoal e outras categorias* O recurso Karma permite que você acompanhe sua produtividade visualmente com gráficos e tabelas que mostram sua taxa de conclusão de tarefas

Limitações

Os lembretes não estão disponíveis no plano gratuito

As integrações limitadas dificultam a conexão com seus aplicativos de e-mail, calendário ou de anotações

Preços

Plano para iniciantes: Gratuito

Gratuito Plano Pro: US$ 4 por mês

US$ 4 por mês Plano Empresarial: $6 por membro por mês

Avaliações e resenhas

G2: 4,4/5 (760+ avaliações)

4,4/5 (760+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (2.250+ avaliações)

10. TickTick

via TickTick O TickTick é um aplicativo popular de gerenciamento de tarefas que ajuda indivíduos e equipes a se manterem organizados e produtivos. Com o TickTick, os usuários podem criar listas de tarefas, definir lembretes, agendar tarefas e colaborar com outras pessoas.

Compare TickTick Vs Todoist_ !

Melhores recursos

Incorporado Temporizador Pomodoro * Lembretes de horários com alertas baseados em localização

Disponível para iOS (iPhone e iPad) e Android

Limitações

Sem sincronização nativa de calendário

Opções de integração limitadas

A versão gratuita é limitada a apenas 99 tarefas (gostaríamos que fosse pelo menos um número redondo 😏)

Preços

O Plano Básico pode ser atualizado para o Plano Premium por US$ 27,99 por ano

Avaliações e resenhas

Capterra: 4,8/5 (mais de 80 avaliações)

4,8/5 (mais de 80 avaliações) G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

Check out these_ Alternativas ao TickTick_ !

Encontre a coisa certa para substituir as coisas 3

Dizem que as melhores coisas da vida são gratuitas, e você pode começar a usar o ClickUp - uma das melhores alternativas ao Things 3 - gratuitamente agora mesmo.

Com o ClickUp, você tem o poder de organizar seu espaço de trabalho do seu jeito. Você pode criar listas de tarefas separadas para sua vida profissional e pessoal, e pode organizar tarefas para atingir metas de longo prazo.

Além disso, mais de 1.000 modelos personalizáveis para orientá-lo nas tarefas associadas aos principais momentos da vida. Portanto, esteja você fechando a compra da sua primeira casa, planejando seu casamento ou organizando um calendário de conteúdo para o seu blog, o ClickUp o ajudará a descobrir tudo o que precisa fazer e a realizá-lo.

É o aplicativo perfeito para planejar as pequenas coisas, as grandes coisas e todas as coisas intermediárias. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo .