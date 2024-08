10 Alternativas e concorrentes da Akiflow 2024

No mundo acelerado de hoje, ter as ferramentas certas para priorizar, planejar e aumentar a produtividade de forma eficaz é mais vital do que nunca.

Talvez você já conte com o Akiflow para manter cada tarefa simplificada ou esteja em busca de uma nova ferramenta para aumentar sua eficiência.

Seja qual for o seu ponto de partida, o cenário das melhores alternativas ao Akiflow é rico e variado. De potências repletas de recursos a joias minimalistas, há uma solução adaptada a cada necessidade.

Portanto, aperte o cinto e junte-se a nós em uma jornada por algumas das melhores ferramentas para redefinir suas tarefas e gerenciamento de calendário jogo.

O que você deve procurar nas alternativas ao Akiflow?

Antes de mergulhar no mar de alternativas à Akiflow, é essencial identificar exatamente o que você está procurando. Embora cada indivíduo tenha seus requisitos exclusivos, há certos atributos universalmente procurados que as melhores alternativas à Akiflow possuem:

Facilidade de uso: Priorize plataformas com interfaces intuitivas e fáceis de usar, pois elas podem ser a diferença entre um gerenciamento de tarefas perfeito e bloqueios frustrantes

Priorize plataformas com interfaces intuitivas e fáceis de usar, pois elas podem ser a diferença entre um gerenciamento de tarefas perfeito e bloqueios frustrantes Integrações: Em nosso ecossistema digital interconectado, seuaplicativo de calendário e outras ferramentas de trabalho precisam se comunicar de forma fluida entre cada tarefa. Seja para sincronizar com o Google Agenda ou colaborar no Slack, as integrações fáceis podem elevar significativamente seu fluxo de trabalho

Em nosso ecossistema digital interconectado, seuaplicativo de calendário e outras ferramentas de trabalho precisam se comunicar de forma fluida entre cada tarefa. Seja para sincronizar com o Google Agenda ou colaborar no Slack, as integrações fáceis podem elevar significativamente seu fluxo de trabalho Vistas diversas: Tarefas diferentes exigem perspectivas diferentes. Embora uma lista possa funcionar para as tarefas diárias, a visualização do calendário fornece uma linha do tempo visual, o que é crucial para projetos e prazos com limite de tempo

Tarefas diferentes exigem perspectivas diferentes. Embora uma lista possa funcionar para as tarefas diárias, a visualização do calendário fornece uma linha do tempo visual, o que é crucial para projetos e prazos com limite de tempo Modelos: Por que começar do zero quando você pode começar do zero? Os modelos, adaptados a vários cenários, podem economizar horas do seu tempo de configuração, permitindo que você se concentre na execução das tarefas

Por que começar do zero quando você pode começar do zero? Os modelos, adaptados a vários cenários, podem economizar horas do seu tempo de configuração, permitindo que você se concentre na execução das tarefas Personalização: O fluxo de trabalho de cada tarefa é diferente. Uma alternativa de primeira linha ao Akiflow se moldará ao seu estilo, garantindo que você não precise alterar seus hábitos para se adequar à ferramenta

O fluxo de trabalho de cada tarefa é diferente. Uma alternativa de primeira linha ao Akiflow se moldará ao seu estilo, garantindo que você não precise alterar seus hábitos para se adequar à ferramenta Recursos de IA: Com a inteligência artificial no comando, espere sugestões perspicazes, categorizações automatizadas e um aumento geral na produtividade

Por que enfatizar esses recursos ao considerar uma alternativa ao Akiflow? Simples: Eles foram projetados para aumentar a produtividade e a eficiência.

As 10 melhores alternativas ao Akiflow para usar em 2024

No vasto cenário de alternativas à Akiflow, é fácil se perder. Você está aqui em busca do melhor, e nós respeitamos isso. Selecionamos a dedo uma lista de ferramentas de primeira linha para otimizar sua jornada de produtividade. Com essas opções de destaque para a melhor alternativa ao Akiflow, ficar satisfeito com "tudo bem" é coisa do passado. Vamos explorar o que as faz brilhar!

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma poderosa ferramenta de produtividade projetada para otimizar todo o trabalho em um só lugar. Criada para equipes e indivíduos, essa ferramenta garante que todos estejam alinhados e operando com o máximo de produtividade. Para quem já conhece o Akiflow, a transição para o ClickUp é muito fácil.

A plataforma oferece recursos familiares e, em seguida, eleva o nível para priorizar projetos . A Visualização do calendário oferece uma visão panorâmica de todas as suas tarefas, prazos e eventos. Combine isso com Modelo de planejador de calendário do ClickUp e você terá uma ferramenta que promete agilizar sua agenda e aumentar a eficiência.

Melhores recursos do ClickUp

Melhore a organização de seu trabalho comTarefas do ClickUp* mais de 15 exibições personalizáveis e milhares de integrações para acessar todas as ferramentas em uma única plataforma

Temporizadores de tarefas globais para rastrear em qualquer dispositivo, janela, aplicativo ou tarefa

Gratuito e recursos de ajuda acessíveiswebinars e suporte on-line

Status de tarefas personalizadas para atualizações instantâneas do progresso em um relance

Funcionalidade de importação para importar facilmente tarefas de outros aplicativos, como Asana, Monday.com, Wrike e outros

IA do ClickUp assistente de redação para gerar resumos, criar itens de ação, rascunhar conteúdo e muito mais

Limitações do ClickUp

Alguns usuários acham a curva de aprendizado um pouco íngreme no início

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. SimpleTask

via SimpleTask O SimpleTask é a opção ideal para o gerenciamento de tempo. Com base na crença de que a simplicidade é o auge da sofisticação, ele oferece um espaço claro e livre de desordem para se concentrar em sua lista de tarefas.

Você não se perderá em uma infinidade de recursos, mas isso não significa que ele não seja uma alternativa ao Akiflow. Ele cobre todos os aspectos básicos, garantindo que você permaneça produtivo sem se sentir sobrecarregado. É intuitivo, fácil de usar e uma prova do poder do minimalismo nos aplicativos de produtividade.

Melhores recursos do SimpleTask

Interface fácil de usar e sem bagunça

Mantenha o foco no que é mais importante com os recursos de priorização de tarefas, como o bloqueio de tempo. Precisa de mais ajuda? Dê uma olhada emhacks de produtividade para obter dicas

Defina lembretes para suas tarefas

Use-o em qualquer dispositivo

Inspirado nomelhores aplicativos de planejamento diário* Trabalhe em equipe sem esforço

Use o modo off-line para se concentrar sem interrupções

Limitações do SimpleTask

Integrações limitadas em comparação com plataformas mais importantes

Sem sugestões de IA ou recursos aprimorados

Por ser uma ferramenta gratuita, sem planos pagos, pode ser muito simplista para necessidades extensas de gerenciamento de projetos

Preços do SimpleTask

**Gratuito

Avaliações e resenhas do SimpleTask

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Espigão

via Espiga O Spike rompe com os moldes convencionais aplicativos de produtividade . A fusão da facilidade dos aplicativos de mensagens com a estrutura formal dos e-mails traz a conversa de volta ao trabalho. A interface dessa alternativa ao Akiflow é moderna, fresca e divertida. Para aqueles que buscam uma ruptura com os clientes de e-mail tradicionais e um toque de informalidade, o Spike se destaca.

Melhores recursos do Spike

E-mails, tarefas e calendários em um só lugar

Converse, colabore e compartilhe sem sair da sua caixa de entrada

Encontre tudo rapidamente com a pesquisa avançada

Mantenha tudo organizado em sua lista de tarefas

Concentre-se nos e-mails que importam com os recursos de prioridade da caixa de entrada

Use o Calendar Sync para nunca perder um evento

Organize suas tarefas com a lista de tarefas integrada. Aqui está um exemplo semelhanteaplicativo de lista de tarefas comparação se você precisar de uma ferramenta diferente nesse sentido

Limitações do Spike

O formato de e-mail de conversação pode não agradar a todos

Requer uma mudança na forma como você tradicionalmente vê o e-mail

Limitado ferramenta de gerenciamento de projetos recursos

Preço do Spike

**Gratuito

Básico: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Enterprise: $10/mês por usuário

Spike ratings and reviews

G2 : 4.7 de 5 (mais de 60 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 40 avaliações)

4. KosmoTime

via KosmoTime O KosmoTime não se trata apenas de gerenciar tarefas - trata-se de maximizá-las. Ao introduzir conceitos da neurociência, ele incentiva os usuários a transformar tarefas em sessões dedicadas. Isso promove o trabalho profundo, minimizando as distrações e aumentando a concentração. Se você deseja concluir mais tarefas em menos tempo e aproveitar todo o potencial do seu cérebro, o KosmoTime pode ser a arma secreta que você está procurando.

Melhores recursos do KosmoTime

As tarefas baseadas em sessões incentivam o trabalho concentrado

Priorize seu trabalho controle seu tempo com o calendário integrado

Bloqueie as distrações com o bloqueio de tempo

Agrupe tarefas semelhantes para aumentar a eficiência

Anote pensamentos e transforme-os em tarefas usando o Notes integrado

A criação de tarefas com um clique ajuda você atrabalhar mais rápido* Acessível onde quer que você esteja trabalhando com a extensão do navegador

Limitações do KosmoTime

Mais novo no mercado, portanto, menos avaliações extensas de usuários

A abordagem de tarefas baseada em sessões pode não se adequar ao fluxo de trabalho de todos

Alguns recursos essenciais estão protegidos por um acesso pago

Preços do KosmoTime

**Gratuito

Avaliações e resenhas do KosmoTime

G2: 4.6/5 (12+ avaliações)

4.6/5 (12+ avaliações) Capterra: 5/5 (4+ avaliações)

5. Calendário de rotina

via Calendário de rotina Aproveitando o poder do hábito, o Routine Calendar é uma alternativa ao Akiflow que visa a transformar suas tarefas diárias em uma segunda natureza. Ele foi criado com base na premissa de que rotinas consistentes abrem caminho para alcançar grandes objetivos . Com sua interface visualmente atraente, ele não apenas permite que você defina lembretes para tarefas, mas também o motiva a torná-los parte de sua vida diária. Se você quiser estabelecer hábitos duradouros que impulsionam o sucesso, o Routine Calendar promete ser seu aliado inabalável.

Melhores recursos do Routine Calendar

Defina tarefas que se repetem diariamente para formar hábitos

Conecta-se perfeitamente a outros serviços de calendário populares, como o Google Calendar, com apenas alguns cliques

Marque reuniões facilmente

Use o bloqueio de tempo para criar rotinas para manhãs, noites ou blocos de trabalho específicos

Monitore seu progresso nas tarefas e mantenha a consistência

Sugestões suaves para garantir que você se atenha às suas rotinas e realize as tarefas

Veja sua consistência em um relance

Mantenha suas tarefas alinhadas com metas maiores graças à integração com outros aplicativos e softwares de metas, como o Google Calendar

Limitações do Routine Calendar

Limitadassoftware de gerenciamento de tarefas recursos fora das configurações de rotina

Pode não ser adequado para projetos complexos

Alguns usuários o consideram focado em hábitos de nicho em vez de gerenciamento holístico de projetos

Preços do Routine Calendar

Gratuito

Profissional: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresarial: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Routine Calendar avaliações e comentários

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Toodledo

via Toodledo Um veterano no mundo da produtividade, o Toodledo ostenta um legado de excelência. Ele oferece tudo, desde listas de tarefas básicas até recursos avançados de gerenciamento de tarefas. Com sua rica história, você se beneficia de uma alternativa ao Akiflow que foi refinada ao longo do tempo, incorporando o feedback dos usuários e as últimas tendências de produtividade. É versátil e confiável.

Melhores recursos do Toodledo

Personalize para atender às suas necessidades com apenas alguns cliques

Organize suas tarefas, ideias, listas e planos

Use o Habit Tracker para se manter responsável

Compartilhe tarefas, atribua deveres e colabore com várias contas

Use alarmes para que você nunca perca tarefas importantes

Trabalhe em suas tarefas sem interrupções usando o acesso off-line ou abafando o ruído com o bloqueio de tempo quando precisar estar on-line

Registre rapidamente as tarefas em qualquer lugar com a ajuda da extensão de navegador do Toodledo

Limitações do Toodledo

A interface pode parecer desatualizada para alguns usuários

Pode ter uma curva de aprendizado mais acentuada para novos usuários

Requer uma assinatura para recursos avançados

Preços do Toodledo

**Gratuito

Padrão: $3,99/mês

$3,99/mês Plus: US$ 5,99/mês

US$ 5,99/mês Empresa: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e críticas do Toodledo

G2: 4,4/5 (mais de 49 avaliações)

4,4/5 (mais de 49 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

7. Evernote

via Evernote O Evernote transcende a esfera do mero registro de anotações. É uma alternativa holística ao Akiflow projetada para capturar ideias, documentar notas de reuniões gerenciar tarefas e armazenar informações. Seu ambiente repleto de recursos permite que você anote ideias, recorte artigos da Web e até mesmo digitalize documentos. É o equivalente digital de uma ferramenta múltipla para tarefas, garantindo que você tenha tudo o que precisa na ponta dos dedos.

Melhores recursos do Evernote

Inclua texto, esboços, fotos, áudio e muito mais em suas anotações

Salvar e organizar conteúdo da Web

Integra-se com o Google Calendar

Inicie tarefas rapidamente com formatos de notas predefinidos

Até mesmo as notas manuscritas podem ser pesquisadas

Sincronize tarefas em todos os dispositivos

Elimine o uso de papel sem esforço com a digitalização de documentos

Colabore com a sua equipe e organize as tarefas de trabalho

Limitações do Evernote

Não é basicamente uma ferramenta de gerenciamento de tarefas ou calendário, portanto, pode não ter alguns recursos avançados

Alguns usuários acham o preço um pouco alto para fazer anotações

Ocasionalmente, são relatados problemas de sincronização entre dispositivos

Planos de preços mais caros do que outras ferramentas desta categoria

Preços do Evernote

profissional: $17,99/mês ou $169,99/ano

Equipes: US$ 24,99/mês/usuário

Avaliações e resenhas do Evernote

G2: 4,4/5 (mais de 1.900 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 8.000 avaliações)

8. Calendly

via Calendly O Calendly é a solução para as intermináveis mensagens de e-mail que tentam encontrar um horário adequado para uma reunião. Ele simplifica o gerenciamento de reuniões e agendas, permitindo que os usuários escolham os horários que se encaixam em seus calendários. Ele elimina o vai-e-vem com o Google Agenda, introduzindo eficiência nas configurações de compromissos. O Calendly é uma lufada de ar fresco para profissionais que fazem malabarismos com várias reuniões ou consultas, garantindo uma programação tranquila que economizará tempo para outras tarefas.

Melhores recursos do Calendly

Personalize sua disponibilidade para diferentes tipos de eventos do calendário

Detecta e ajusta automaticamente os fusos horários

Marque reuniões de forma integrada com o calendário do Google, Outlook, Office 365 e iCloud

Coordenar a disponibilidade da equipe

Envie lembretes, acompanhamentos e muito mais

Incorpore em seu site ou use um link personalizado

Garanta que você não tenha reservas consecutivas

Limitações do Calendly

Focado em reuniões e agendamentos, não é uma ferramenta abrangente de gerenciamento de tarefas

A versão gratuita tem tipos limitados de eventos de calendário

Algumas integrações exigem planos de nível superior

Preços do Calendly

Básico : Gratuito

: Gratuito Essenciais : uS$ 8 por assento/mês

: uS$ 8 por assento/mês Profissional : uS$ 12 por assento/mês

: uS$ 12 por assento/mês Equipes: uS$ 16 por assento/mês

Avaliações e resenhas do Calendly

G2 : 4.7 de 5 (mais de 1.581 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 1.581 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 2.617 avaliações)

9. Calendário do Nook

via Calendário do Nook O Nook Calendar traz o melhor dos dois mundos como uma alternativa ao Akiflow: gerenciamento de tarefas e agendador de reuniões . Sua interface moderna oferece uma experiência perfeita, permitindo que você acompanhe as tarefas e garanta que elas se encaixem perfeitamente no seu dia.

Com o recurso fácil de arrastar e soltar, o ajuste e o reagendamento não são complicados. O Nook Calendar é a combinação perfeita para quem deseja ter uma visão abrangente do seu dia, com um gerenciador de tarefas e compromissos lado a lado. Além disso, ele se integra ao Google Calendar!

Os melhores recursos do Nook Calendar

Capture rapidamente tarefas para suas listas de tarefas ao lado de seus eventos

Confira as visualizações de dia, semana, mês e agenda de suas reuniões

Arraste e solte para agendar reuniões com facilidade

Compartilhe vários calendários ou eventos e tarefas específicos

Use sugestões inteligentes para encontrar os melhores horários de reunião

Fique por dentro de sua agenda e defina lembretes para cada tarefa

Defina e esqueça com eventos recorrentes

Limitações do Nook Calendar

Relativamente novo, portanto, pode ter menos integrações

Limitado a funções relacionadas ao calendário

Pode não ser adequado para usuários que procuram uma ferramenta avançada de gerenciamento de projetos ou de tarefas

Preços do Nook Calendar

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Nook

G2: N/A

N/A Capítulo: 5/5 (1+ avaliações)

10. Habitar

via Habitar O Habitify é mais do que uma alternativa ao Akiflow - é um companheiro de longo prazo. Dedicado ao cultivo de hábitos duradouros, ele se concentra na consistência e na persistência dos processos cotidianos. Os usuários não são apenas lembrados de seus hábitos, mas também são motivados por meio de gráficos e faixas de progresso visual. Se você está em uma jornada para incorporar rotinas positivas em sua vida diária, Habitify promete ser sua luz guia.

Melhores recursos da Habitify

Acompanhe seus hábitos por meio de gráficos visualmente agradáveis

Use em várias plataformas, desde o aplicativo móvel até a versão da Web e até mesmo em dispositivos vestíveis

Use o recurso de hábitos cronometrados para hábitos que exigem uma duração definida

Obtenha doses diárias de inspiração

Reflita sobre sua jornada no modo diário

Desfrute do modo escuro para as corujas noturnas

Nunca quebre a corrente com lembretes definidos

Habitifique as limitações

Ele se concentra principalmente no rastreamento de hábitos, portanto, não é um gerenciador de tarefas mais amplo destinado a economizar tempo

Alguns recursos premium estão protegidos por um acesso pago

Pode parecer muito especializado para alguns usuários

Preços da Habitify

Gratuito

Pago: $4,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Habitify

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Por que o ClickUp se destaca entre os demais

No vasto mar de ferramentas de produtividade que afirmam economizar tempo, é essencial encontrar o gerenciador de tarefas que atenda às suas necessidades de negócios e aprimore e simplifique o fluxo de trabalho das tarefas. Depois de explorar várias alternativas do Akiflow, o ClickUp surge como a plataforma de produtividade abrangente que combina o melhor do gerenciamento de tarefas, da integração de calendários e da experiência intuitiva do usuário.

Ao contrário de muitas ferramentas especializadas em apenas uma área, o ClickUp oferece um conjunto abrangente de recursos avançados, desde o gerenciamento de tarefas para processos diários até exibições de calendário, garantindo que você tenha tudo o que precisa em um só lugar.

Com preços flexíveis incluindo um plano gratuito para sempre, você obtém um valor incrível pelo seu investimento. Além disso, o ClickUp atualiza constantemente sua plataforma, adicionando recursos e refinando a experiência com base no feedback dos usuários.

Com recursos de integração perfeita com o ClickUp, você pode trabalhar sem problemas com outras ferramentas que você adora, fazendo a transição sem esforço. E, embora o ClickUp seja robusto, ele não compromete a experiência do usuário. Sua interface é intuitiva, facilitando a integração.