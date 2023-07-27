Confluência Vs. Teams: Qual é a melhor ferramenta de colaboração no trabalho?

A produtividade é tudo no mundo do trabalho. Mas entre e-mails, bate-papos e reuniões, é difícil gerenciar tudo o que o local de trabalho exige de você.

Em vez de se atolar em uma pilha de e-mails e planilhas, opte por uma solução inteligente ferramentas de colaboração em equipe para fazer mais em menos tempo. Essas ferramentas gerenciam as comunicações, a carga de trabalho, as estratégias e muito mais da sua equipe. ⚒️

Se você está em busca de uma ferramenta de colaboração, provavelmente já se deparou com o Atlassian Confluence e o Microsoft Teams. Mas qual é a melhor opção?

Não se preocupe - pesquisamos as duas plataformas para ajudá-lo a escolher a melhor opção.

Neste guia, compararemos o Confluence com o Teams, explicaremos onde cada ferramenta tem o melhor desempenho e compartilharemos uma terceira opção não tão secreta que supera o Confluence e o Teams. 🤩

O que é o Confluence?

Via AtlassianConfluência da Atlassian é o que você obtém quando combina um colaboração em um projeto com uma plataforma de gerenciamento de conhecimento.

O gerenciamento do conhecimento funciona como uma software wiki que extrai todo o seu conhecimento institucional das caixas de entrada de e-mail da sua equipe e o transforma em documentação estruturada.

Por exemplo, se Steve estiver na empresa há 25 anos e for embora, você pode ficar em apuros porque ele sabe muito. Você precisa colocar o cérebro dele no Confluence. A plataforma registra o conhecimento e o torna compartilhável para que todos os membros da equipe tenham acesso a esse conhecimento. 🧠

No que diz respeito à colaboração, o Confluence reúne as equipes para colaborar em qualquer coisa, em qualquer lugar. Deixe comentários, mencione membros da equipe e até mesmo edite em conjunto em tempo real.

Recursos do Confluence

A melhor coisa sobre o Atlassian Confluence é que seus recursos são adequados tanto para equipes presenciais quanto remotas. Depois de experimentar a plataforma, achamos que esses recursos são os mais atraentes para profissionais ocupados. 🙌

1. Gestão do conhecimento

Informações isoladas não são acionáveis. O Confluence organiza todas as suas informações em um só lugar. Ele combina planos de projeto, atualizações de status e contexto informativo em um único repositório.

Em vez de alternar entre diferentes plataformas em busca de POPs e manuais, tudo está ao seu alcance no Confluence.

Via Atlassian O Confluence inclui um robusto base de conhecimento . Sua funcionalidade de pesquisa avançada e seus rótulos tornam muito fácil encontrar as informações de que você precisa.

As permissões são um recurso disponível apenas nos planos premium, mas permitem definir vários níveis de acesso para manter as informações confidenciais em sigilo.

Se você for um gerente, verifique as análises do Confluence para ver as tarefas, a carga de trabalho e as estatísticas da base de conhecimento da sua equipe. Se você se deu ao trabalho de criar um POP, verifique suas análises para ver se as pessoas estão realmente lendo-o.

A hierarquia de conteúdo do Confluence também facilita a compreensão das informações no sistema - não é necessário treinamento. Dito isso, se você se sentir perdido, inscreva-se na Atlassian University.

Esse recurso gratuito é perfeito para administradores e usuários comuns. É uma plataforma de aprendizado sob demanda que ensinará você a tirar o máximo proveito do Confluence.

Há também várias opções de suporte, desde fóruns da comunidade até uma base de conhecimento e suporte ao cliente.

2. Integrações

Há mais de 3.000 integrações disponíveis no marketplace da Atlassian, o que facilita muito a combinação de todos os seus sistemas em um único painel.

Aqui estão apenas algumas de nossas integrações favoritas do Confluence:

Jira

Trello

Slack

Figma

Dropbox

Nuvem do Confluence

Google Drive

Em um toque divertido, o Confluence também oferece uma integração para o Microsoft Teams.

3. Páginas As páginas do Confluence funcionam como o Google Docs . Em uma página, sua equipe cria conteúdo e

trabalha em conjunto em tempo real . Assim como o Google Docs, o Pages inclui o histórico de versões e o rastreamento de alterações, de modo que você sempre pode voltar e reverter para uma versão anterior, se desejar.

O Pages permite comentários típicos baseados em texto, mas se você quiser um pouco mais de brilho, adicione alguns GIFs ou emojis divertidos. Você também pode marcar sua equipe para chamar a atenção dela para determinadas áreas da página. ✨

Precisa agendar uma reunião? O Confluence se integra aos calendários da equipe para que você veja a disponibilidade de todos em um só lugar. Ele não inclui uma funcionalidade nativa de mensagens de vídeo como o aplicativo Microsoft Teams, portanto, você ainda precisará ajustar seu software de vídeo para integrar-se ao Confluence.

P.S. O Confluence também tem aplicativos móveis para iPhone e Android para colaborar em qualquer lugar.

4. Quadros brancos

Via Atlassian O recurso de quadros brancos do Confluence o torna perfeito para equipes remotas. Essa versão digital de um quadro branco é perfeita para fazer brainstorming e visualizar as grandes ideias da sua equipe. 💡

Os quadros brancos do Confluence vêm com notas adesivas virtuais, como um quadro branco comum, mas também incluem pesquisas de votação e cronômetros. Use o recurso de links inteligentes para incorporar conteúdo de outras páginas ou sites para adicionar mais contexto.

P.S. Se você trabalha com desenvolvimento de software, os quadros brancos do Confluence são convertidos para o Jira com apenas alguns cliques.

5. Modelos

Quer economizar ainda mais tempo? O Confluence vem com um número limitado de modelos de página. Use esses modelos para planejamento estratégico, planos de comunicação ou até mesmo campanhas de gotejamento por e-mail.

Esses modelos vêm com tabelas, formatação, imagens e até mesmo código. Pense nesses modelos como um ponto de partida útil e personalize-os como quiser.

Os membros da comunidade do Confluence enviam modelos, portanto, o número de modelos provavelmente aumentará com o tempo - fique de olho para ver se há mais! 👀

Preços do Confluence

Gratuito

Padrão: US$ 5,75/mês para um a 100 usuários

US$ 5,75/mês para um a 100 usuários Premium: $11/mês para um a 100 usuários

$11/mês para um a 100 usuários Enterprise: Entre em contato para saber o preço

O que é o Teams?

Via MicrosoftMicrosoft Teams é a plataforma de colaboração da Microsoft que realmente ganhou asas durante a pandemia.

O Teams é puramente uma ferramenta de colaboração on-line enquanto o Confluence também é uma plataforma de base de conhecimento. O Microsoft Teams não é necessariamente tão rico em recursos quanto o Confluence, mas ainda é uma boa opção, especialmente se a sua equipe realiza muitas reuniões.

O MS Teams permite o compartilhamento e a edição de arquivos em tempo real. Colabore com pessoas de dentro e de fora da sua empresa e crie canais compartilhados com diferentes membros da equipe do projeto.

O Teams funciona totalmente na nuvem, permitindo o compartilhamento de arquivos e a colaboração de qualquer lugar. Ele vem com gerenciamento de acesso incorporado à plataforma, para que você tenha controle total sobre quem vê o quê.

O que é interessante no Teams é que você pode colaborar em um documento, canal do Teams, reunião ou bate-papo. Basta pegar o link do seu documento e colá-lo onde quer que você queira trabalhar nele. Legal, não é? 🤩

Recursos do Teams

Ao comparar o Confluence com o Teams, é importante reconhecer que as duas plataformas têm finalidades diferentes. Os recursos do Microsoft Team são mais voltados para a comunicação e a colaboração do que para o gerenciamento do conhecimento. Aqui estão os nossos recursos favoritos do Teams.

1. Conheça

Ao contrário do Confluence, você pode realizar reuniões de equipe no Teams para até 1.000 participantes. Como se trata de um produto da Microsoft, você tem a liberdade de aprimorar as reuniões com outras ferramentas da Microsoft, como o PowerPoint Live ou o Microsoft Whiteboard.

Cansado de fazer anotações em reuniões? O Meet vem com anotações de reunião geradas por IA. Nós verificaríamos a precisão, mas isso ainda pode economizar muito tempo.

O Microsoft Teams também vem com chamadas em grupo, transferências de chamadas e correio de voz. Isso é ideal se o seu trabalho exige muito bate-papo por telefone - ou se você não quiser que um cliente tagarela tenha seu número de telefone pessoal. 📞

2. Bate-papos

Bate-papos no Microsoft Teams

Precisa chamar a atenção de alguém? Inicie um tópico de bate-papo, marque-o e as notificações do Teams cuidarão do resto. Os bate-papos também vêm com traduções em um clique para 35 idiomas, mensagens de voz e respostas sugeridas.

Também adoramos o recurso Microsoft Loop, que permite que você colabore em trabalhar juntos em tempo real em um bate-papo em grupo. Isso não é ideal para documentos enormes. Mas é ótimo se você precisar que alguém revise rapidamente uma tabela antes de adicioná-la a uma apresentação do PowerPoint. 📊

3. Integrações

A Microsoft chama suas integrações de "aplicativos" Com esses aplicativos, você pode personalizar o Teams adicionando funcionalidades de outras soluções que você já usa. Isso possibilita a adoção da automação em quase todos os seus fluxos de trabalho.

Recomendamos os aplicativos do Teams para:

Figma

Trello

ClickUp

Zapier

Adobe Creative Cloud

Zendesk

Naturalmente, o Teams se integra a outros produtos da Microsoft. Se você já é um fanático pela Microsoft, essa opção faz sentido simplesmente pelo fato de os produtos da Microsoft funcionarem bem juntos.

P.S. Se você preferir o Microsoft Teams, ele também tem um aplicativo para o Confluence.

Preços do Teams

Microsoft Teams Essentials: US$ 4/mês por usuário, pago anualmente

US$ 4/mês por usuário, pago anualmente Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário, pago anualmente

US$ 6/mês por usuário, pago anualmente Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário, pago anualmente

confluence vs. Teams: ## Confluence Vs. Teams: Comparação de recursos

No confronto entre o Confluence e o Teams, quem reina supremo? 🏆

Como sempre, a resposta "certa" depende de como a sua empresa funciona e do que você está procurando. Veja como o Confluence e o Teams se comparam.

1. Colaboração

O Confluence e o Teams são plataformas de colaboração, mas facilitam a colaboração de maneiras diferentes.

Por exemplo, o Microsoft Loop é um recurso interessante para passar pequenas coisas para o seu chefe. Mas os quadros brancos do Confluence são úteis para brainstorming remoto.

Uma grande diferença são as opções de videoconferência do Team. Isso traz a videoconferência para a sua plataforma de colaboração, que o Confluence não oferece de forma tão direta ou eficaz.

Se a sua equipe remota é mais baseada em texto, opte pelo Confluence. Mas se você gosta mais de chamadas telefônicas ou de vídeo, opte pelo Teams.

Vencedor: Teams para chamadas de vídeo; Confluence para colaboração baseada em texto

2. Modelos

O Teams oferece alguns modelos, mas a variedade é limitada. Na verdade, eles não são realmente modelos. Eles são mais como "configurações salvas" que economizam tempo se você cria grupos ou equipes com frequência.

O Confluence, por outro lado, tem uma biblioteca crescente de modelos personalizáveis. Se os modelos prontos para uso forem importantes para você, o Confluence é a melhor opção.

Vencedor: Confluence

3. Integrações

Tanto o Confluence quanto o Teams vêm com centenas de integrações. Isso realmente se resume a como sua organização já está configurada.

Se você é uma empresa totalmente Microsoft, o Teams faz mais sentido porque já funciona bem dentro do ecossistema da Microsoft.

Mas se você gosta muito do Jira, o Confluence é uma opção melhor porque se integra aos produtos da Atlassian.

Vencedor: Teams se você usa Microsoft; Confluence se você usa Jira

4. Gerenciamento de conhecimento

O grande argumento de venda do Confluence é que ele é uma ferramenta combinada de colaboração e gerenciamento de conhecimento.

O Microsoft Teams simplesmente não oferece isso. Você precisaria usar algo como o Microsoft SharePoint para obter uma base de conhecimento dentro do pacote de produtos da Microsoft.

Se for importante que a colaboração e a base de conhecimento estejam na mesma plataforma, opte pelo Confluence.

Vencedor: Confluence

Confluence Vs. Microsoft Teams no Reddit

Analisamos a fundo o Confluence vs. Teams para descobrir as diferenças mais interessantes entre essas plataformas.

De acordo com o Reddit o recurso wiki do Teams é difícil de usar para o compartilhamento de conhecimento:

"Meu departamento estava fazendo um 'como fazer' passo a passo no Wiki no Teams (levou algumas semanas para ser feito) e descobrimos que o Wiki era realmente horrível. Tinha bugs, excluía as fotos que carregávamos, etc."

Em um outro Reddit um usuário de ambas as plataformas considerou o Confluence a melhor opção para colaboração:

"Usei as duas. O Confluence é muito melhor para colaboração."_

Embora os usuários claramente tenham uma preferência pelo Confluence, algumas pessoas expressam que sua preferência não importa porque "a política da empresa é 'Tudo deve estar no Teams'"

É difícil persuadir a alta administração - ou o pessoal de TI - a permitir plataformas diferentes. Se você é uma organização Microsoft, talvez tenha que usar o Teams, quer goste ou não, geralmente por motivos de licenciamento ou segurança. 🤷🏽

Compare **Confluence Vs. SharePoint !

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Confluence e ao Teams

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O Confluence e o Teams definitivamente têm seu lugar. Mas há apenas um problema: eles não trazem gerenciamento de tarefas em um único local central.

Claro, aplicativos e integrações podem ajudá-lo a fazer isso. Mas por que montar algo quando você pode ter um sistema que já inclui tudo que você precisa para cuidar dos negócios?

O ClickUp é a solução de colaboração favorita do mundo que reúne todo o seu trabalho em um só lugar. E sua funcionalidade é tão boa que faz com que os profissionais obcecados por eficiência se divirtam. 🤸

Colabore em tempo real, sem complicações Documentos do ClickUp oferece a possibilidade de criar conteúdo, planos de projeto e até mesmo wikis para retenção de conhecimento. (Confluence, quem?)

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos de barra para trabalhar com mais eficiência

Incorpore conteúdo, adicione tabelas e personalize a formatação de seu documento para criar informações úteis e atraentes que incentivem a colaboração.

Todos os documentos do ClickUp Docs permitem a edição em tempo real com sua equipe. Converta texto ou comentários em tarefas com um único clique - não há necessidade de dupla entrada aqui.

Converse com sua equipe em uma única plataforma

Com Visualização do ClickUp Chat se o ClickUp Chat estiver disponível em um único local, todas as suas atualizações, links e comunicações acontecerão em um único local. Atribuir itens de ação marcando as pessoas ou incorporando vídeos, páginas ou planilhas para adicionar contexto aos bate-papos. 👋

Compartilhe facilmente atualizações, links, reações e consolide conversas importantes com a visualização do Chat no ClickUp

Também adoramos o recurso de edição avançado para formatação de bate-papos. Adicione blocos de código, marcadores e banners para realmente destacar suas mensagens.

Faça a ponte entre o brainstorming e a ação Quadros brancos ClickUp tornam a colaboração remota muito fácil. Eles são altamente visuais e totalmente personalizáveis, graças à nossa gigantesca biblioteca de modelos de quadro branco. Roube um dos nossos (não nos importamos) ou crie seu próprio modelo.

Colabore com clientes ou equipes internas de forma mais eficaz com quadros brancos virtuais para estimular a inovação Use quadros brancos para fazer brainstorming com sua equipe, pessoalmente ou remotamente. Converta ideias em tarefas e atribua-as à sua equipe com um único clique. Essa é a melhor maneira de tornar seus grandes planos viáveis com menos confusão.

Combine tarefas e gerenciamento de documentos com o ClickUp

O ClickUp é muito mais do que uma ferramenta de colaboração. A plataforma é um software de gerenciamento de projetos, uma ferramenta de colaboração e um repositório de modelos em partes iguais. Comece hoje mesmo com o Free Forever Plan!

Criar uma conta gratuita