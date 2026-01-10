Testamos as 10 melhores ferramentas de IA para gerentes de produto em 2026

O crescimento explosivo do setor de IA tomou de assalto a maior parte do mundo. As ferramentas criadas já estão revolucionando os setores existentes, aumentando a eficiência dos gerentes de produto e prometendo criar novas carreiras do nada. Mas, com literalmente milhares de ferramentas disponíveis, e mais surgindo a cada semana, é difícil não se sentir sobrecarregado.

É por isso que dedicamos tempo e esforço para encontrar as 10 ferramentas de IA mais eficazes que todo gerente de produto deveria tentar implementar em seu fluxo de trabalho diário!

Fizemos uma pesquisa e encontramos as ferramentas de IA para gerentes de produto que você pode adotar para aumentar sua produtividade, se comunicar de forma mais eficaz com sua equipe e lançar produtos melhores.

Seja para aprimorar seu processo de desenvolvimento de produtos, redigir documentos de requisitos para um novo recurso de produto ou simplesmente aprimorar suas habilidades como gerente de produto, essas ferramentas irão apoiar e otimizar seus processos em cada etapa do caminho!

1. ClickUp – Ideal para gerenciamento de projetos, colaboração em equipe e produtividade

O ClickUp é uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos criada para ajudar indivíduos e equipes de todos os tamanhos, em diversos setores, a otimizar seu fluxo de trabalho, melhorar a colaboração em equipe e aumentar a eficiência geral no trabalho.

O que torna o ClickUp uma das melhores e mais bem avaliadas ferramentas de gerenciamento de produtos disponíveis no mercado é sua personalização e recursos fáceis de usar para desenvolvimento de produtos, planejamento e muito mais.

Ele oferece uma plataforma totalmente personalizável, além de centenas de recursos avançados e modelos para planejamento de produtos, roteiros de produtos, lançamentos de recursos de produtos e outros modelos essenciais para equipes de produto. Esse tipo de flexibilidade e recursos úteis permitem que qualquer equipe configure o ClickUp da melhor maneira possível, de acordo com seu fluxo de trabalho complexo e preferências específicas.

Agora, como o ClickUp se encaixa nessa lista de ferramentas de IA?

Além da lista abrangente de recursos do ClickUp, ele também incorpora recursos de IA e oferece várias maneiras de automatizar seu trabalho, incluindo:

Automação de fluxos de trabalho : economize tempo valioso : economize tempo valioso automatizando ações rotineiras com base em gatilhos e condições específicas. Use a automação pré-configurada ou crie a sua própria para reduzir processos manuais e acelerar seus fluxos de trabalho e processos de desenvolvimento de produtos

Pesquisa inteligente/universal : a pesquisa universal está constantemente aprendendo a conhecê-lo melhor para fornecer resultados de pesquisa mais personalizados e relevantes em um piscar de olhos. Encontre rapidamente qualquer arquivo, seja no ClickUp, em um aplicativo conectado ou em sua unidade local, tudo a partir de um único lugar

ClickUp AI: Escreva textos melhores, aprimore sua redação, resuma textos longos e muito mais com : Escreva textos melhores, aprimore sua redação, resuma textos longos e muito mais com o ClickUp AI . Integrado à plataforma ClickUp, o ClickUp AI oferece uma experiência específica, projetada para eliminar as suposições ao utilizar IA no trabalho em todas as funções. Essa funcionalidade inclui mais de 100 ferramentas de IA otimizadas para cada função e caso de uso, inclusive para gerentes de produto e equipes. Veja o ClickUp AI em ação aqui:

Veja a IA do ClickUp em ação aqui:

E o melhor de tudo: o ClickUp se integra a mais de 1.000 ferramentas, como Github, Slack e Google Agenda, tornando-o uma escolha óbvia para gerentes de produto.

Principais recursos

Plataforma totalmente personalizável : personalize cada parte do ClickUp e configure-o para atender às suas necessidades com campos personalizados, status personalizados, ClickApps e muito mais

Mais de 15 visualizações personalizadas : escolha entre mais de 15 formas de visualizar seu trabalho, incluindo Linha do tempo, Quadro, Gráfico de Gantt, Quadros brancos e até mesmo uma visualização em Formulário para registrar o feedback dos clientes

Funcionalidade de arrastar e soltar : faça alterações de forma fácil e rápida em todo o seu Espaço de Trabalho do ClickUp. Basta arrastar e soltar itens, sem necessidade de conhecimentos técnicos

Recursos de automação : Acelere qualquer processo com automação pré-configurada e crie receitas personalizadas com a automação do ClickUp — sem necessidade de programação

Documentação : Armazene notas importantes, como pesquisas de mercado e informações sobre clientes, com : Armazene notas importantes, como pesquisas de mercado e informações sobre clientes, com o ClickUp Docs

Gerenciamento de recursos : monitore seus recursos com a visualização de carga de trabalho e os painéis

Recursos de integração : conecte o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas de trabalho para consolidar seus aplicativos e otimizar seu fluxo de trabalho

Disponível em todos os dispositivos : Disponível para desktop, dispositivos móveis (aplicativos Android e iOS), voz e navegadores

Guia do Gerente de Produto : Aprenda a : Aprenda a maximizar o uso do ClickUp para gerenciamento de produtos com este guia definitivo

Biblioteca de modelos: Escolha entre mais de 1.000 modelos para todos os casos de uso e equipes, incluindo : Escolha entre mais de 1.000 modelos para todos os casos de uso e equipes, incluindo modelos para pesquisa de mercado, desenvolvimento de produtos, desenvolvedores de software, feedback de clientes e marketing de produtos

Limitações

Pode levar algum tempo para se acostumar com a ampla gama de recursos

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo ainda

Preços

Adicione facilmente o ClickUp AI a qualquer Workspace pago por apenas US$ 5 por membro, por mês.

Gratuito para sempre : plano gratuito com diversos recursos

Ilimitado : US$ 7 por mês/usuário

Business : US$ 12 por mês/usuário

Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e comentários dos clientes

G2 : 4,7 de 5 (mais de 6.954 avaliações)

Capterra: 4,7 de 5 (mais de 3.676 avaliações)

Bônus: Ferramentas de marketing de produto!

2. Jam – Ideal como assistente de depuração de IA

Identifique o bug, receba o código para corrigi-lo e compartilhe com sua equipe, tudo em um único link com o JamGPT

A Jam lançou o JamGPT, uma das mais novas ferramentas de IA disponíveis no mercado, capaz de ajudar os gerentes de produto a entender o que significam os bugs encontrados e até mesmo fornecer soluções que eles podem compartilhar com suas equipes de engenharia. Dessa forma, sua eficácia é aumentada e eles também podem participar de discussões técnicas.

Aproveitar os logs de desenvolvedor já capturados pela extensão no momento em que um bug é encontrado torna essa ferramenta uma das mais valiosas para testes, e o JamGPT pode fornecer contexto até mesmo para gerentes de produto sem formação técnica, seja por meio de explicações detalhadas ou resumos rápidos, apoiando o lançamento de recursos em todas as etapas.

Isso facilita o compartilhamento e a colaboração para melhorar seu produto, integrando tanto um assistente de IA capaz quanto os dados valiosos capturados pelo recurso principal de relatório de bugs, por meio da integração com ferramentas de gerenciamento de projetos como ClickUp, Slack ou Github.

Principais recursos

Receba sugestões de IA ou resumos rápidos para a maioria dos bugs

Gravações de tela com anotações detalhadas

Integrações essenciais com ferramentas de gerenciamento de produtos, como o ClickUp

Capture automaticamente logs de console e solicitações de rede relevantes

Compartilhe replays instantâneos com sua equipe de tecnologia

Limitações

Para alguns gerentes de produto com menos conhecimentos técnicos, as respostas da IA podem parecer estranhas

Preços

Indivíduo : Plano gratuito

Team : US$ 10 por mês por usuário

Empresas: Entre em contato para obter preços personalizados

Avaliações e comentários dos clientes

Product Hunt: 4,7 de 5 (3,4 mil votos positivos)

3. ChatGPT – Ideal para otimizar o processo de desenvolvimento de produtos

Digite uma solicitação, como para obter uma resposta detalhada com o ChatGPT

O ChatGPT tornou-se uma das ferramentas de processamento de linguagem natural (NLP) mais utilizadas por gerentes de produto, fornecendo respostas relevantes para a maioria das perguntas dos usuários, proporcionando uma experiência muito melhor do que uma consulta comum em um mecanismo de busca. É claro que há uma arte em fazer com que ele dê as respostas certas, e os gerentes de produto que o experimentam percebem que os resultados variam de acordo com a qualidade de suas instruções.

Você pode usar o ChatGPT para diversos casos de uso. Basta inserir comandos específicos para aprimorar seu processo de desenvolvimento de produtos, obter insights sobre como melhorar suas interações com os clientes e muito mais. Ele pode até mesmo ser usado para identificar as necessidades e os pontos fracos dos clientes a partir do feedback coletado, inspirar ideias para seu próximo roteiro de produtos e até mesmo realizar análises de sentimento, dependendo dos dados que você compartilhar com ele, tornando-o muito útil em tarefas frequentemente trabalhosas no fluxo de trabalho diário dos gerentes de produto.

Principais recursos

Analise dados de clientes ou dados de uso do produto para automatizar as interações com os clientes

Capaz de fornecer insights valiosos a partir de sua base de conhecimento

Integra-se com plug-ins de terceiros

Pode assumir uma função designada para responder a perguntas

Oferece suporte à redação de materiais de produto, como PRDs

Limitações

A qualidade das respostas depende da capacidade do usuário de escrever prompts

Preços

Plano gratuito : Disponível

ChatGPT Plus: US$ 20 por mês

Avaliações e comentários dos clientes

G2 : 4,6 de 5 (mais de 209 avaliações)

Product Hunt: 4,4 de 5 (585 votos positivos)

Confira estas alternativas ao ChatGPT!

4. Canva – Ideal para design gráfico gerado por IA

Crie imagens instantaneamente com o recurso de gerador de imagens com IA do Canva

O Canva oferece um gerador de imagens gratuito, facilitando a compreensão de como ele pode ser valioso nas tarefas diárias de um gerente de produto. Encontrar as imagens certas para suas apresentações e slides para reuniões com partes interessadas, lançamentos de produtos e assim por diante sempre foi complicado. Muitas vezes você tem uma ideia do que deseja, mas os bancos de imagens não correspondem à sua visão.

Bem, graças à ferramenta da Canva baseada em inteligência artificial, agora você pode gerar ideias e ajustar os resultados até encontrar a imagem perfeita, com base exclusivamente nas suas sugestões, para ter sempre um calendário de conteúdo de alta qualidade.

Principais recursos

Use a geração de imagem a partir de texto

Apagador mágico para remover distrações indesejadas das imagens

Colabore em tempo real com sua equipe

Importe imagens facilmente para um planejador de conteúdo

Traduza automaticamente os designs que você cria

Limitações

Os direitos autorais ainda são um assunto controverso, portanto, tenha cuidado com os recursos de materiais públicos

Preços

Disponível em um plano gratuito

Avaliações e comentários dos clientes

G2 : 4,7 de 5 (mais de 4.092 avaliações)

Capterra: 4,7 de 5 (mais de 11.209 avaliações)

5. TLDV – Ideal para gravar e transcrever reuniões a fim de registrar o feedback dos clientes

Use o TLDV, um software de reuniões baseado em GPT, para gravar, transcrever, destacar e compartilhar suas reuniões online

Vamos ser sinceros: na gestão de produtos, grande parte do seu tempo é gasta em reuniões. Seja para apresentar suas ideias às partes interessadas ou para obter o apoio da equipe de engenharia para um novo recurso do produto.

O TLDV é um software de IA que aumenta enormemente sua produtividade, tomando notas de suas reuniões e resumindo-as em pontos fáceis de ler.

É extremamente importante poder dedicar toda a sua atenção aos usuários durante as entrevistas, e com o TLDV você pode se concentrar em aproveitar ao máximo cada conversa enquanto a IA faz todo o trabalho pesado de tomar notas por você.

Principais recursos

Grave automaticamente chamadas do Zoom ou do Google Meet

Notas de reunião transcritas por IA

Identificação automática de locutores e nomes

Integrações com o HubSpot e o Salesforce

Função fácil de usar para recortar e compartilhar

Limitações

Vídeos mais longos podem não ser transcritos corretamente

Preços

Plano gratuito : Disponível

Plano Pro: US$ 25 por usuário de gravação/mês

Avaliações e comentários dos clientes

G2 : 4,9 de 5 (mais de 33 avaliações)

Product Hunt: 4,7 de 5 (3,7 mil votos positivos)

6. Notion – Ideal para resumir notas e criar itens de ação

Resuma as ações a serem realizadas e os principais pontos com o Notion AI

O Notion é uma das ferramentas de anotações mais utilizadas e adicionou alguns recursos de IA muito úteis para aprimorar a experiência anterior.

Nos fluxos de trabalho diários da gestão de produtos, isso significa que eles podem se dedicar à criação de planos de desenvolvimento de produtos e wikis corporativos, além de contar com o apoio de uma IA competente para se comunicar melhor e reduzir o tempo gasto em tarefas repetitivas, como resumos.

Principais recursos

Ações e insights gerados por IA

Integre-as com ferramentas de gerenciamento de produtos, como o ClickUp

Espaços privados para equipes

Controles avançados de segurança

Histórico de edições da página por até 90 dias

Limitações

O componente de inteligência artificial não faz parte da oferta principal e deve ser pago separadamente

Preços

Plano gratuito : Disponível

Mais : US$ 10 por usuário/mês

Business : US$ 18 por usuário/mês

Empresa : Solicite uma demonstração

IA: US$ 8 por usuário a mais por mês

Avaliações e comentários dos clientes

G2 : 4,7 de 5 (mais de 4.532 avaliações)

Capterra: 4,7 de 5 (mais de 1.663 avaliações)

7. Otter. AI – Ideal para anotações de reuniões por voz e transcrição em tempo real

Assistente de reuniões que grava áudio, faz anotações, captura slides automaticamente e gera resumos.

O Otter.AI está elevando a qualidade das suas reuniões ao oferecer um assistente de IA que grava o áudio, transforma aquelas longas anotações em resumos úteis e até captura slides de apresentações compartilhadas.

Os gerentes de produto e suas equipes podem manter-se alinhados com a visão do produto, pois a IA é capaz de criar automaticamente um cronograma real a partir do que está sendo discutido em qualquer reunião.

Principais recursos

Transcrição de notas de reuniões com tecnologia de IA

Oferece conclusões e esboços automatizados

Funcionalidades avançadas de pesquisa, exportação e reprodução

O assistente de IA participa da reunião mesmo quando há três compromissos agendados ao mesmo tempo

Limitações

O inglês é o único idioma que pode ser transcrito

Preços

Plano gratuito : Disponível

Pro : US$ 17 por mês

Business : US$ 30 por usuário por mês

Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e comentários dos clientes

G2 : 4,1 de 5 (mais de 111 avaliações)

Capterra: 4,5 de 5 (mais de 63 avaliações)

8. Collato – Ideal para um mecanismo de busca com inteligência artificial

Reúna suas informações dispersas em um único lugar e torne a documentação mais acessível com o Collato

Está tendo dificuldade para encontrar informações sobre produtos entre as centenas de documentos criados pela sua equipe? O Collato usa aprendizado de máquina para atuar como o cérebro coletivo da sua equipe, garantindo que tudo o que precisa estar facilmente acessível esteja a apenas um clique de distância.

Como gerentes de produto, vocês podem sincronizar e integrar várias ferramentas em um mapa visual e eliminar informações que geralmente ficam isoladas. Isso economiza tempo, colocando todos os arquivos relevantes à sua disposição, em vez de perder 30 minutos toda vez que um documento importante para o roteiro do seu produto se perde.

Principais recursos

Pesquise informações em qualquer plataforma conectada

Integra-se com ferramentas como o Google Docs ou o Confluence

Mapas visuais fáceis de navegar

Informações relevantes do mecanismo de busca semântica

Dados totalmente criptografados

Limitações

Número limitado de integrações por enquanto

Preços

Beta gratuito

Avaliações e comentários dos clientes

G2 : 4,8 de 5 (mais de 5 avaliações)

Product Hunt: 4,7 de 5 (1,7 mil votos positivos)

9. Midjourney AI – Ideal para o aplicativo gerador de arte com IA

Crie vídeos com IA simplesmente digitando um texto com o Midjourney AI

O Midjourney AI tornou-se um dos softwares baseados em IA mais utilizados, perdendo apenas para o ChatGPT, devido às imagens extraordinárias e, em alguns casos, quase realistas que ele é capaz de gerar. Ele é capaz de receber qualquer solicitação que você imaginar e gerar resultados incríveis.

Se há uma coisa da qual temos certeza, é que você causará uma ótima impressão com suas apresentações e os recursos visuais nelas, que se tornam muito mais baratos de criar e mais envolventes do que o que um banco de imagens comum oferece. Suas apresentações sempre terão um aspecto profissional e qualquer visão de produto parecerá definitivamente mais inspiradora para o público.

Principais recursos

Geração realista de texto para imagem

Capacidade de modificar até mesmo pequenos detalhes em suas imagens finais

Imite estilos conhecidos de ilustração artística

Controle técnico das instruções de texto

Limitações

A precisão dos resultados depende da capacidade do usuário de compreender instruções criativas e também técnicas

Preços

Teste gratuito : Disponível

Plano básico : US$ 10 por mês

Plano Standard : US$ 30 por mês

Plano Pro: US$ 60 por mês

Avaliações e comentários dos clientes

G2 : 4,6 de 5 (mais de 4 avaliações)

Product Hunt: 4,6 de 5 (1,1 mil votos positivos)

Confira estas alternativas ao Midjourney!

10. H2O. AI – Ideal para usar a automação para entender o comportamento do cliente

Crie modelos preditivos e obtenha insights sobre o comportamento do cliente, pesquisas de mercado e outros dados de forma rápida e fácil com o H2O AI

A H2O oferece acesso fácil a qualquer empresa para criar seus próprios modelos de linguagem e ferramentas de IA, ao mesmo tempo em que lhes oferece a possibilidade de manter a privacidade de seus dados, o que tem sido uma questão amplamente discutida em torno das tecnologias de IA.

Especialmente se você tiver muitos dados proprietários de clientes e sobre as tendências do mercado, com o H2O.AI fica muito fácil simplesmente inserir seus dados e criar suas próprias ferramentas de IA, o que antes levava meses para ser feito.

Ao otimizar os processos de processamento de linguagem natural, você pode se concentrar na concepção de recursos e na criação de soluções para o usuário final, baseadas nos dados acumulados ao longo do tempo, o que torna o trabalho de gerenciamento de produtos muito mais fácil.

Principais recursos

Crie modelos de IA em questão de minutos

Obtenha insights sobre o comportamento do usuário e analise o feedback dos clientes utilizando o aprendizado de máquina

Mantenha a privacidade dos dados da sua empresa enquanto aproveita o aprendizado de máquina

Crie modelos preditivos para análise de mercado e detecte anomalias em seus bancos de dados

Limitações

A utilidade é maior para empresas que estão mais próximas ou já se encontram na fase empresarial

Preços

Solicite uma demonstração

Avaliações e comentários dos clientes

G2 : 4,5 de 5 (mais de 24 avaliações)

Capterra: 4,6 de 5 (mais de 10 avaliações)

Acreditamos que a era das ferramentas de IA está apenas começando e que ainda nem sequer arranhamos a superfície do que será possível no próximo ano ou do quão valiosas essas ferramentas são para a gestão de recursos. Essas ferramentas podem ajudá-lo em quase todas as etapas do seu trabalho. Desde pesquisa de mercado, obtenção de dados sobre o comportamento do cliente e ajuste fino de suas mensagens para atrair seu público-alvo e clientes em potencial, as ferramentas baseadas em IA podem aprimorar seus processos e ajudá-lo a tomar melhores decisões baseadas em dados.

Desde agilizar suas tarefas recorrentes de gerenciamento de produtos com o ClickUp até garantir um lugar à mesa com a equipe de engenharia usando o Jam, e até mesmo criar ilustrações incríveis como seus designers costumavam fazer com o Midjourney AI, podemos afirmar com certeza que você está prestes a se tornar incrivelmente produtivo assim que usar pelo menos uma, ou mais, dessas ferramentas de IA.

E independentemente de você ser o único responsável pela documentação de produtos na sua empresa ou fazer parte de uma equipe maior, o ClickUp ajudará você a acompanhar o que é importante no seu processo de desenvolvimento de produtos, manter suas equipes alinhadas e melhorar sua produtividade geral no trabalho. É claro que isso é apenas o começo, então experimente você mesmo e aproveite ao máximo todos os recursos incríveis que ele oferece.

Autor convidado:

Michael Stroe é gerente de crescimento na Jam, uma empresa que ajuda milhares de equipes a lançar softwares de alta qualidade com mais rapidez. Em seu tempo livre, ele gosta de comer hambúrgueres deliciosos e vencer partidas amigáveis de UNO.